Hur man bekämpar favorisering på arbetsplatsen (strategier och exempel)

Föreställ dig en medarbetare som ger sitt bästa för att uppnå organisationens mål. De skapar tekniker för att göra processer mer effektiva, leder team och tar initiativ för att förbättra verksamheten.

Men när det gäller befordran blir en kollega befordrad bara för att hen har en vänligare relation med chefen.

Resultatet? Låg personalmoral, bristande motivation, stress och försämrad prestation. Favoritism skadar inte bara en anställd, utan sprider sig över hela arbetsplatsen och skapar en giftig arbetsmiljö som hindrar utveckling och föder missnöje.

I den här guiden undersöker vi tydliga tecken, exempel från verkligheten och praktiska strategier för medarbetare, chefer och ledare för att bekämpa favorisering och bygga en kultur präglad av förtroende och rättvisa.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Strategier för att bekämpa favorisering på arbetsplatsen: Inför policyer mot favorisering och ett 360-graders feedbacksystem.

Skapa en trygg arbetsmiljö där medarbetarna kan uttrycka sina farhågor

Uppmuntra interaktioner inom teamet och främja inkludering

Genomför utbildningar för chefer i hur man hanterar favoritism och oavsiktliga fördomar.

Använd verktyg för att följa upp medarbetarnas prestationer och erbjuda karriärutvecklingsmöjligheter baserade på meriter.

Identifiera favorisering på arbetsplatsen

Favoritism är när en person i maktposition ger en anställd förmånsbehandling framför en annan, särskilt av personliga skäl.

Det kan vara svårt att identifiera favorisering på arbetsplatsen, särskilt när tecknen är subtila. Men ofta ligger det precis under ytan och väntar på att upptäckas. Här är några tecken på favorisering:

Ojämlik tillgång till förmåner och privilegier

Förlängda lunchtider, frekventa ledighetsgodkännanden, extra semesterdagar etc. för vissa anställda.

Bättre tillgång till utrustning, verktyg eller arbetsutrymme jämfört med andra i liknande roller

Överdriven eftergivenhet när det gäller deadlines eller mål för vissa medarbetare, samtidigt som man är strikt mot andra

📌 Exempel: En chef befordrar några av sina favoritmedarbetare (inklusive inkompetenta sådana) trots att andra medarbetare tar på sig mer ansvar och presterar bättre.

Orättvis arbetsfördelning och möjligheter

Orättvis arbetsfördelning – att tilldela mindre och enklare arbetsuppgifter eller ge prestigefyllda projekt till endast gynnade medarbetare. – att tilldela mindre och enklare arbetsuppgifter eller ge prestigefyllda projekt till endast gynnade medarbetare.

Erbjuda belöningar och befordringar till favoritmedarbetaren (som är mindre kvalificerad än andra i teamet) samtidigt som man är överdrivet kritisk mot andra begåvade medarbetare.

Extra uppmärksamhet, vägledning och möjligheter för gynnade medarbetare att förbättra sina prestationer, höja sin kompetens och bygga upp ett professionellt nätverk, samtidigt som andra teammedlemmar som kanske har lika stora eller större meriter utesluts.

Partisk behandling

Försvara anställdas oetiska beteende eller överträdelser på arbetsplatsen, såsom mobbning, diskriminering och trakasserier.

Att ta parti i konflikter på arbetsplatsen och ha dubbla standarder. Till exempel en teamledare som bötfäller en anställd för skadegörelse men inte den anställde som är favorit. och ha dubbla standarder. Till exempel en teamledare som bötfäller en anställd för skadegörelse men inte den anställde som är favorit.

Att låta favoriserade medarbetare påverka beslut som påverkar hela teamet samtidigt som man ignorerar synpunkter från andra

Favoritism på arbetsplatsen kan ha allvarliga konsekvenser för medarbetarnas välbefinnande. När en arbetsplats blir politiskt präglad, konkurrerar medarbetare om en position och uppvisar ofta aggressivt beteende för att tömma sina konkurrenters resurser.

Resultatet? Ökad missnöje, konflikter mellan medarbetarna och dåliga resultat.

Favorisering kan leda till utestängning, minskad lojalitet till organisationen, sänkt moral, minskad produktivitet och äventyra arbetsmiljön.

Hur medarbetare kan hantera favorisering

Anställda kanske ignorerar favoritism på arbetsplatsen till en början. Men gradvis skapar det misstro, vilket leder till minskat engagemang hos de anställda och högre personalomsättning. Så här kan anställda hantera favoritism och leda uppåt på arbetsplatsen:

Förbli professionell i utmanande situationer

Din röst som anställd är viktig när det gäller att stå upp mot favorisering, men hur du uttrycker dig kan göra stor skillnad.

❌ Här är vad du bör undvika:

Känslomässiga utbrott: De överskuggar problem, skadar trovärdigheten och belastar relationer.

Peka finger: Skuldbeläggning skapar konflikter och hindrar lösningar.

✅ Fokusera istället på:

Visa resultat: Utför högkvalitativt arbete, håll deadlines och anpassa dig efter teamets mål. Lyft fram bidrag med mätbara resultat.

Be om feedback: Diskutera regelbundet förbättringsområden med din chef och agera på förslag.

Diskutera lugnt: Om det behövs, ha ett privat, konstruktivt samtal med din chef för att diskutera dina bidrag och utvecklingsmöjligheter.

Dokumentera incidenter för framtida referens

Medarbetarna måste anteckna allt om den favoritism de bevittnat, från datum och tid till beskrivning av händelsen och dess inverkan på deras arbete. Detta hjälper till att rapportera favoritism med bevis.

✨ Lägg till följande detaljer för att dokumentera fall av favorisering: Datum och tid : När incidenten inträffade

Vad hände : Tydlig beskrivning av favorisering

Vem var inblandad : Personer som direkt eller indirekt utövar favorisering eller har koppling till situationen.

Inverkan på arbetet : Hur favoriseringen påverkade arbetsmoralen, produktiviteten eller teamdynamiken

Stödjande bevis: E-postmeddelanden, chattranskriptioner eller uppgiftsregister om det är relevant.

Dessa uppgifter kan vara ovärderliga när du rapporterar favorisering till HR-avdelningen eller ledningen så att frågan kan hanteras på ett rättvist sätt.

Du kan använda ClickUp Docs för att dokumentera alla fall av favorisering i detalj och dela dem på ett säkert sätt med alla berörda parter. Du kan också ställa in sekretess- och redigeringskontroller så att du kan styra vem som har tillgång till känslig information.

HR-chefer kan också använda Docs för att kategorisera incidenter efter avdelning, typ eller allvarlighetsgrad, vilket gör det enklare att spåra mönster av favorisering och hantera problem proaktivt.

Dokumentera policyer och gör dem tillgängliga för alla med ClickUp Docs

Strategier för kommunikation med ledningen

Det kan vara besvärligt att rapportera incidenter av favorisering. Här är några tips som medarbetarna bör följa när de kommunicerar med ledningen om favorisering:

🙌 Uttryck dina farhågor på ett konstruktivt sätt: Berätta hur favorisering påverkar arbetsmoralen och prestationen, samtidigt som du fokuserar på ambitioner och bidrag.

🙌 Engagera dig i transparent kommunikation med kollegor: Initiera transparent horisontell kommunikation med kollegor för att förstå gemensamma erfarenheter och dynamiken på arbetsplatsen.

🙌 Diskutera med ledningen: Prata om möjligheter, förväntningar, prestationer, arbetsplatskultur och beslutsprocesser.

🙌 Formulera farhågor, inte anklagelser: Undvik direkta anklagelser om favorisering. Uttryck istället dina farhågor på ett lugnt och konstruktivt sätt.

🙌 Ha samtal, inte konfrontationer: Se dessa diskussioner som samtal för att lösa problem, inte som konfrontationer som eskalerar spänningar.

📌 Exempel: Karen Dillon, författare till HBR Guide to Office Politics, ger ett praktiskt exempel: ”Jag har märkt att Sarah har fått chansen att göra XYZ, och jag skulle också vilja ha den möjligheten.”

Överväg olika alternativ och potentiella karriärsteg

Långvarig uppenbar favorisering leder så småningom till att medarbetarna slutar. Om alla andra strategier misslyckas kan det vara dags att byta till en organisation med en positiv arbetsmiljö.

För att bryta dig fri från favoritismens onda cirkel medan du söker ett nytt jobb, överväg följande:

✅ Sök råd hos en mentor som kan ge dig insikter om hur du hanterar utmaningar på arbetsplatsen.

✅ Kolla in Glassdoors recensioner av företag för att se till att de främjar rättvisa och transparens.

✅ Förbered ett svar på varför du lämnar ditt nuvarande jobb utan att tala negativt om det.

Precis som medarbetarna spelar HR-cheferna en lika viktig roll när det gäller att hantera favoritism på arbetsplatsen. Detta leder oss till nästa avsnitt.

HR:s roll i hanteringen av favorisering

En av fem anställda känner att deras arbetsgivare inte bryr sig om deras välbefinnande. Det är här HR-chefer måste ingripa för att stoppa favorisering och behålla de bästa talangerna innan det är för sent.

Här är några sätt att förebygga favorisering på arbetsplatsen och främja en rättvis behandling av medarbetarna.

Utveckla transparenta och rättvisa kriterier för befordran

Se till att det inte finns några luckor i dina befordringspolicyer som ger utrymme för favorisering.

Var transparent . Fastställ tydliga kriterier såsom ledarskapsförmåga, kvaliteten på levererade resultat, teknisk kompetens etc. för att identifiera förtjänta medarbetare. Kommunicera dessa kriterier öppet till alla medarbetare för att undvika oklarheter.

Sätt upp mätbara riktmärken kopplade till specifika rollkrav, såsom framgångsrikt slutförande av relevanta utbildningsprogram, utveckling av nya färdigheter, antal ledda projekt och mer.

Använd prestationsutvärderingar och 360-graders feedback för att få insikter om medarbetarna från flera källor, såsom kollegor, chefer, ledare och underordnade, för att säkerställa rättvisa.

Upprätta en strukturerad process där chefer dokumenterar skälen till befordringsbeslut, med stöd av specifika exempel på prestationer och överensstämmelse med fastställda kriterier.

Skapa en panel som regelbundet granskar och uppdaterar befordringspolicyn så att den är relevant och inkluderande.

Detta säkerställer att medarbetarna befordras utifrån sina prestationer istället för sin personlighet eller bakgrund.

Främja initiativ för teambuilding

Teambuildingaktiviteter stärker organisationskulturen, säkerställer bättre konfliktlösning, stärker förtroendet och minimerar favorisering.

📌 Exempel: MotorInc. Pvt. Ltd. stod inför utmaningar som lågt engagemang bland medarbetarna, konflikter och bristande förtroende. För att ta itu med detta anordnade de ett tre dagar långt program för att öka medarbetarnas engagemang på en campingplats, som inkluderade debriefingsessioner och lekar. Detta resulterade i positiv feedback från medarbetarna, högre produktivitet och högre avkastning på investeringen.

Här är några idéer för teambuilding som hjälper dig att leda team på ett bättre sätt:

Anordna debatter : Anordna virtuella debatter kring olika ämnen för att uppmuntra medarbetarna att interagera med varandra (både på plats och på distans). Sätt upp tydliga regler och fokusera på respektfull interaktion, och främja uppskattning för olika perspektiv.

Anordna hackathons : Ge dina teknikteam möjlighet att upptäcka och förfina sina dolda färdigheter och styrkor för karriärutveckling och prestationsförbättring. Ge tydliga mål och teamincitament, uppmuntra tvärfunktionellt samarbete och dela resultaten med hela företaget för att hylla deras insatser.

Månatliga möten : Planera in månatliga möten, fysiska eller virtuella, för att kommunicera med medarbetarna om arbetet och annat. Prata om deras hobbyer, intressen, balans mellan arbete och privatliv, resor och mycket mer.

Planera grupputmaningar: Inkludera aktiviteter som escape rooms, frågesportstävlingar eller virtuella fitnessutmaningar för att stärka lagarbetet i olika sammanhang.

Förutom att organisera teambuildingaktiviteter kan du främja daglig samverkan i realtid under arbetet. ClickUp Whiteboards kan hjälpa dig med detta. Du kan skapa en whiteboard för att brainstorma strategier för att hantera favorisering på arbetsplatsen, lägga till anteckningar om vanliga fall av favorisering och länka dem till uppgifter.

Brainstorma idéer, utarbeta strategier och planera sprintar med ClickUp Whiteboards

Genomför arbetsplatsundersökningar för att mäta medarbetarnas åsikter

Arbetsplatsundersökningar är ett utmärkt sätt att ta reda på hur medarbetarna upplever arbetsmiljön och om de har upplevt någon form av favorisering.

Du kan till exempel genomföra undersökningar om medarbetarnas engagemang för att mäta hur nöjda dina medarbetare är med sitt arbete och ledningens beslut. Inkludera både betygsskala och beskrivande frågor för att få detaljerad information.

✨ Ställ frågor till dina medarbetare som: Hur skulle du betygsätta din balans mellan arbete och privatliv på en skala från 1 till 5?

Känner du att du får en rättvis ersättning?

Får du tillräckligt med möjligheter att lära dig nya saker?

Erbjud dock anonymitet när du genomför undersökningar om arbetsmiljön och utvärderingar av chefers effektivitet.

Du kan också implementera 360°-feedbackprogramvara som samlar in synpunkter från kollegor, underordnade och chefer för att säkerställa ett smidigt och säkert feedbacksystem. Analysera undersökningsresultaten och vidta konkreta åtgärder, till exempel att ta itu med problem med favorisering, revidera policyer eller förbättra arbetsplatskulturen.

Använd verktyg som ClickUp Form View för att skapa omfattande enkäter och samla in anonyma synpunkter från medarbetarna.

Använd ClickUp-formulär för att genomföra undersökningar om favoritism på arbetsplatsen

Dessutom kan du använda ClickUp Automations för att automatiskt distribuera enkätformulären till rätt personer på några sekunder.

Inrätta mekanismer för anonym rapportering

Att rapportera favorisering eller andra problem på arbetsplatsen är riskabelt. Det kan kosta medarbetarna deras befordran och till och med deras jobb. Inför därför anonym rapportering för att skydda visselblåsarna.

Här är några mekanismer som du kan implementera:

Onlineportaler : Skapa en säker rapporteringsportal med end-to-end-kryptering där medarbetarna kan rapportera om chefer som utövar favorisering utan att behöva oroa sig för att bli upptäckta. Inkludera användarvänliga formulär som gör det möjligt för medarbetarna att skicka in detaljerade redogörelser om favorisering eller orättvis behandling, tillsammans med valfria bevis som skärmdumpar eller e-postmeddelanden.

Mallar för anonym rapportering : Ge medarbetarna tillgång till mallar för rapporteringsformulär som de kan använda för att rapportera incidenter i olika kategorier, från favorisering till trakasserier eller etiska överträdelser. Dessa mallar bör guida medarbetarna att inkludera alla nödvändiga detaljer, såsom datum, tidpunkter, inblandade personer och incidentens inverkan.

Mobilapp eller hotline : Inrätta en hotline eller skapa en säker app där medarbetarna kan rapportera problem på arbetsplatsen via samtal dygnet runt och anonyma sms.

Var transparent: Försäkra medarbetarna om att alla rapporter kommer att behandlas snabbt och rättvist. Dela med dig av insikter om lösta problem utan att äventyra sekretessen för att bygga förtroende för systemet.

Lösningar och strategier för organisationer

Enligt Gallup lämnade 12 % av de anställda i USA sina jobb på grund av problem med ledningen. Detta tyder på att hela organisationen, från teamledare till högre chefer, måste vidta åtgärder för att skapa en gynnsam arbetsmiljö för alla anställda.

Så här kan du göra.

Implementera policyer för att förebygga favorisering

Genom att införa strikta organisatoriska riktlinjer kan du förebygga favorisering på alla nivåer. Här är några praktiska tips:

policy för fördelning av möjligheter för att säkerställa Inför en struktureradför att säkerställa en jämn fördelning av arbetsuppgifter och förhindra orättvis fördelning av resurser och möjligheter.

Implementera ett transparent befordrings- och utvärderingssystem med objektiva mått, såsom nyckeltal (KPI), och involvera flera utvärderare för att minimera partiskhet.

Dela uppförandekriterier , såsom anställningstid, kompetens och prestationer, så att alla medarbetare förstår hur beslut fattas.

Definiera tydligt acceptabelt beteende på arbetsplatsen , inklusive nolltolerans mot favorisering, och specificera konsekvenserna för sådana handlingar oavsett deras position i hierarkin.

Gör dessa policyer lättillgängliga via interna portaler eller handböcker. Medarbetarna bör veta var de kan hitta reglerna och hur de ska rapportera problem relaterade till favorisering.

Utbilda regelbundet chefer och medarbetare i dessa riktlinjer för att säkerställa en konsekvent tillämpning.

💡Proffstips: Använd ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner för att skapa ett centraliserat policydokument som täcker allt från uppförandekod till rapporteringsrutiner och policy mot favorisering.

Utbildningsprogram för chefer

Favoritism är en del av den mänskliga naturen, så gör medvetna ansträngningar för att kontrollera den. Genomför utbildningar för chefer så att de kan identifiera sina omedvetna fördomar och inte gynnar någon anställd på grund av ras, arbetsroll eller kön.

Att till exempel gynna en manlig medarbetare, anta att kvinnor inte kan utföra utmanande uppgifter och gynna kvinnor när de återvänder till arbetet efter mammaledighet är former av favorisering som oavsiktligt kan påverka arbetsrelationer och personliga relationer.

Erbjud utbildning i rättvis arbetsfördelning baserad på kompetens, erfarenhet och utvecklingsmål snarare än personliga preferenser eller tidigare relationer.

Att favorisera medarbetare som man arbetar med personligen eller som är mer tillgängliga kan oavsiktligt alienera medarbetare som arbetar på distans eller är mindre synliga. Dela strategier för att undvika närhetsbias på arbetsplatsen genom att erbjuda lika möjligheter och resurser för alla teammedlemmar, oavsett var de befinner sig.

Skapa en kultur präglad av inkludering och rättvisa

Inkludering och rättvisa inom en organisation har en positiv inverkan på resultaten på olika nivåer – individuellt, i gruppen och i organisationen. De ökar medarbetarnas arbetsglädje och lojalitet samt förbättrar prestationen och välbefinnandet.

Så här kan du främja inkludering och rättvisa: 🤝 Inför inkluderande policyer, genomför mentorprogram och stödgrupper för att medarbetarna ska kunna kommunicera öppet. 🌍 Anordna kulturevenemang och uppmuntra teamaktiviteter så att medarbetarna lär sig om och respekterar olika kulturer. 💬 Var öppen med ditt engagemang för inkludering och dela med dig av erfarenheter som belyser behovet av mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

TiER1 Performance Institute skapade en inkluderande och tillgänglig arbetsmiljö för att säkerställa att alla anställda, både på distans och på plats, har lika tillgång till resurser och möjligheter. Detta ökade medarbetarnas engagemang, förbättrade produktiviteten och ledde till högre personalbehållning.

💡Proffstips: Använd ClickUps mall för kommunikationsplan för mångfald och inkludering för att skapa en kommunikationsstrategi, säkerställa enhetliga kommunikationskanaler i hela organisationen och engagera medarbetarna i initiativ för mångfald och inkludering.

Regelbundna granskningar och utvärderingar

Genom regelbundna granskningar kan du identifiera mönster som tyder på favorisering, till exempel att en viss person konsekvent befordras eller tilldelas projekt. Du kan till exempel upptäcka att en chef ständigt befordrar medarbetare med en viss bakgrund.

Implementera feedbackmekanismer och strukturerade system för prestationsutvärdering för att säkerställa transparenta och standardiserade utvärderingar av medarbetarnas prestationer med jämna mellanrum.

Använd verktyg som enkäter eller förslagslådor för att förstå medarbetarnas uppfattning om rättvisa i arbetsfördelning och prestationsutvärderingar.

Utbilda revisorer i att känna igen omedvetna fördomar och orättvis favoritism och rotera granskare regelbundet för att säkerställa objektivitet.

När revisioner avslöjar favorisering, vidta omedelbara åtgärder för att revidera processer, ställa chefer till svars eller erbjuda ytterligare utbildning för att hantera fördomar.

Använd teknik för att minimera favorisering

Att hantera medarbetarnas utveckling, prestationsuppföljning och samarbete på arbetsplatsen kan kännas överväldigande och oorganiserat. Utan ett enhetligt system slösar personalavdelningarna bort otaliga timmar på att växla mellan olika verktyg och försöka upprätthålla konsekvens mellan olika processer.

ClickUp HR Management -plattformen förvandlar dessa utmaningar till ett strömlinjeformat system för rekrytering, introduktion och främjande av medarbetarnas utveckling. Den hjälper dig att spåra medarbetarnas engagemang och prestationer, centralisera policyer, automatisera processer och skapa en samarbetsinriktad arbetsplats.

När ansvaret för uppgifterna är oklart, försämras synligheten och partiskhet kan smyga sig in i ledningens beslut. Denna brist på transparens leder ofta till förvirring, missade deadlines och spänningar på arbetsplatsen när ansvaret faller mellan stolarna.

ClickUp Chat löser detta genom att sammanföra människor, uppgifter, dokumentation och prestationer på ett och samma ställe. Du kan länka uppgifter till meddelanden för att förtydliga sammanhang, hålla alla uppdaterade om de senaste nyheterna, meddelandena och diskussionerna, organisera chattar i olika utrymmen för att få saker gjorda och mycket mer med denna smidiga funktion.

Kommunicera med medarbetarna med hjälp av ClickUp Chat

Kommunikationsbrister mellan team kan fortfarande uppstå, vilket leder till missade uppdateringar och otydliga förväntningar. När viktig information är utspridd över e-post, chattappar och dokument är det oundvikligt att viktiga uppdateringar går förlorade och att teamen hamnar i otakt med varandra.

ClickUp Assign Comments lägger till ytterligare ett lager av ansvarsskyldighet för att förhindra detta.

Du kan också använda @mentions för att tagga specifika teammedlemmar i kommentarer så att de inte missar viktiga uppgifter. Du kan ställa frågor, få feedback, ge godkännanden och hantera uppgifter, vilket främjar öppen kommunikation med alla medarbetare.

Tilldela kommentarer till teammedlemmar med @mentions för specifika uppgifter med ClickUp Assign Comments

Ojämn arbetsfördelning och dold favoritism kan skada teamets moral och produktivitet.

Utan tydlig insyn i teamets kapacitet och arbetsfördelning blir vissa medarbetare överbelastade medan andra förblir underutnyttjade.

ClickUp Dashboards hjälper till att förhindra detta genom anpassade realtidsdashboards där du kan spåra medarbetarnas arbetsbelastning och projektstatus. Detta hjälper dig att identifiera och belöna högpresterande medarbetare på rätt sätt.

Främja jämlikhet och rättvisa vid uppgiftsfördelning med ClickUp Dashboards

Det kan vara svårt att balansera teamets kapacitet på ett rättvist sätt utan rätt verktyg. Många chefer har svårt att få en korrekt bild av teamets kapacitet, vilket leder till utbrändhet och förlorade möjligheter till utveckling.

ClickUp Employee Workload Template ger en tydlig översikt över varje medarbetares aktuella arbetsbelastning, vilket bidrar till en rättvis arbetsfördelning.

När teamorganisationen blir kaotisk hjälper ClickUp Team Management Plan Template dig att organisera dina team, få uppdateringar om vem som arbetar med vad och kommunicera uppgifter tydligare. Med hjälp av denna mall kan du beskriva varje teammedlems roller och ansvar, sätta upp projektmål, fastställa förväntningar, tilldela uppgifter till specifika medlemmar och mycket mer.

Skapa en positiv arbetsmiljö med ClickUp

En hälsosam arbetsplats är en plats där alla kan trivas – fri från favorisering och negativitet. När favorisering smyger sig in kan det förgifta arbetskulturen och påverka moral, produktivitet och förtroende.

För att ta itu med favorisering på ett direkt sätt behöver du tydliga policyer, öppen kommunikation och system för konstruktiv feedback och ansvarsskyldighet. Men det är lika viktigt att ha rätt verktyg på plats. ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Genom att centralisera arbetet hjälper ClickUp till att hantera fördomar, möjliggör insyn i teamets arbetsbelastning, främjar teamsamarbete, säkerställer rättvis uppgiftsfördelning och genomför arbetsplatsundersökningar för att hantera potentiella problem.

Nyfiken på hur ClickUp gör det? Registrera dig gratis nu!