Den ultimata guiden till de 10 bästa programvarorna för delegering av uppgifter

Med flera uppgifter, snäva deadlines och ständiga förändringar i ansvarsfördelningen, hur säkerställer du att varje teammedlem kan fokusera på sitt bästa arbete utan att drunkna i en överväldigande arbetsbörda?

Svaret ligger i effektiv delegering av uppgifter.

Rätt delegeringsprogramvara revolutionerar sättet som team samarbetar och kommunicerar på. Från att förenkla kommunikationen till att öka effektiviteten säkerställer de att uppgifterna flyter smidigt från ett steg till nästa.

I den här bloggen kommer vi att utforska de 10 bästa programvarorna för delegering av uppgifter som hjälper dig att förändra hanteringen och delegeringen av uppgifter på din arbetsplats.

Vad ska du leta efter i programvara för delegering av uppgifter?

Uppgiftsdelegering är vanligtvis en viktig funktion i programvara för uppgiftshantering. Därför hjälper de till med smidig hantering och delegering av arbete. Det är viktigt att leta efter följande funktioner när du väljer en:

Intuitivt användargränssnitt: Se till att det har en användarvänlig design för enkel användning. Ett intuitivt gränssnitt minskar inlärningskurvan och ökar effektiviteten.

Sömlöst verktyg för teamsamarbete : Leta efter en lösning för uppgiftshantering med robusta kommunikationsfunktioner som främjar teamsamarbete, erbjuder uppdateringar i realtid och även tillhandahåller feedbackmekanismer för att förbättra samordningen.

Uppgiftsuppföljning: Se efter om det finns uppgiftsuppföljning som kan anpassas efter ditt teams arbetsflöde, med flexibla alternativ för kategorisering, prioritering och uppföljning av framsteg.

Integrationsmöjligheter : Se till att verktyget kan integreras med populära : Se till att verktyget kan integreras med populära projektledningsprogram och plattformar. Smidiga integrationer förbättrar den totala produktiviteten och effektiviserar processerna.

Mobil tillgänglighet: Mobilvänliga gränssnitt möjliggör uppgiftshantering när du är på språng. Att ha tillgång till din uppgiftshanteringsapp från olika enheter ökar flexibiliteten och responsiviteten.

Rapportering och analys : Leta efter verktyg som erbjuder robust rapportering och insikter om teamets prestanda. Analysfunktioner kan också hjälpa till att identifiera flaskhalsar och områden som kan förbättras.

Kundsupport: Den bästa programvaran för uppgiftshantering erbjuder responsiva och omfattande supportalternativ så att problem kan lösas snabbt.

De 10 bästa programvarorna för delegering av uppgifter att använda 2024

Här är de 10 bästa programvarorna för uppgiftshantering att använda under 2024:

1. ClickUp

Delegera uppgifter enkelt och följ framstegen med ClickUps Team View

ClickUp är ett allt-i-ett-program för projektledning som kan hantera alla aspekter av ett projekt, från uppgiftshantering till uppgiftsdelegering. Det fungerar också som ett visuellt verktyg för uppgiftshantering och har över 15 sätt att visualisera arbetsflöden.

Spåra framsteg och se hela projektstatusen med ClickUp Dashboards

Med ClickUps anpassade instrumentpaneler kan du skapa anpassade diagram, utvärdera teamets kapacitet, spåra alla uppgiftsaktiviteter och få tillgång till värdefull information. Du kan också spåra framsteg från vilken enhet som helst, lägga till anteckningar och visa rapporter var du än befinner dig med hjälp av de avancerade spårningsfunktionerna.

Du kan till och med automatisera dina rutinuppgifter och spara tid med hjälp av ClickUps över 100 fördefinierade automatiseringar eller anpassa dem efter dina behov.

Se alla dina mål på ett ställe med ClickUp

Och det är inte allt! Det hjälper dig att hålla dig uppdaterad med projektets leveranstider med funktionen ClickUp Goals, som låter dig skapa spårbara mål och hantera dem alla på ett och samma ställe.

Med över 1 000 integrationer låter verktyget dig ansluta till dina favoritplattformar och säkerställa ett smidigt arbetsflöde. Dessutom kan du dela upp dina uppgifter i små, hanterbara deluppgifter, vilket underlättar samarbete och organisation. Med ClickUp Tasks kan du enkelt:

Organisera uppgifter

Tilldela uppgifter

Prioritera uppgifter

Hantera uppgifter

Spåra individuella och övergripande uppgiftsframsteg

Ställ in uppgiftsberoenden

ClickUps gratisversion är ett utmärkt gratisprogram för uppgiftshantering som erbjuder mål, anpassade uppgiftsstatusar, support dygnet runt, uppgiftschecklistor och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Prioritera uppgifter med ett enkelt färgkodat system, sortera dina uppgifter efter tidsuppskattning och kombinera dem med uppgiftsberoenden

Ställ in prioriteringar för varje uppgift med ClickUp

Välj bland ClickUps 15 vyer som passar dig bäst, till exempel Uppgift, Team, Arbetsbelastning och mycket mer.

Integrera med över 1 000 appar och verktyg, inklusive Gmail, HubSpot, Slack, Zoom och många fler, och effektivisera dina arbetsflöden

Omvandla kommentarer till enskilda uppgifter för snabb delegering av uppgifter

Tilldela kommentarer som uppgifter med ClickUp 3. 0

Följ framstegen i realtid med helt anpassningsbara instrumentpaneler och fördela teamets arbetsbelastning, allokera resurser effektivt och utvärdera dina mål på ett centralt ställe

Håll koll på ditt teams arbetsbelastning med hjälp av tidsuppskattningar. Använd påminnelser för att hålla koll på dina leveranser och aviseringar för att hålla dig uppdaterad om de senaste utvecklingen av uppgifterna.

Spara tid och öka effektiviteten med olika uppgiftsmallar från ClickUp. Kolla in ClickUps mall för uppgiftshantering som hjälper dig att hålla ordning genom att automatiskt gruppera information efter prioritet, uppgiftsstatus och avdelning.

Ladda ner den här mallen Håll ordning genom att automatiskt gruppera information efter prioritet, uppgiftsstatus och avdelning med hjälp av ClickUps mall för uppgiftshantering.

Begränsningar för ClickUp

Kan vara svårt att använda för nybörjare

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Du kan använda ClickUp AI på alla betalda planer för 5 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Todoist

Organisera, hantera, prioritera och delegera uppgifter med Todoist

Todoist är ett populärt program för uppgifts- och projektledning som möjliggör smidig delegering av uppgifter och problemfri uppföljning av framsteg. Du kan se alla dina uppgifter på ett och samma ställe, hantera uppgifter och flera projekt på ett effektivt sätt och hålla ordning på allt.

Todoist har ett enkelt användargränssnitt och en mobilapp som gör att du kan komma åt dina uppgifter när som helst och var som helst. Småföretag och enskilda användare föredrar Todoist på grund av dess överkomliga pris, tillgänglighet och enkla användargränssnitt.

Todoists bästa funktioner

Schemalägg påminnelser för enskilda uppgifter

Använd fyra färgkodade nivåer för att prioritera och slutföra uppgifter

Dela dina uppgifter och projekt med teammedlemmarna via e-post

Centralisera dina konversationer genom att diskutera dem i kommentarerna

Få aviseringar i realtid för att hålla dig uppdaterad om alla uppgiftsaktiviteter

Använd Uppgiftsvy för att få all information om en uppgift, inklusive förfallodatum, deluppgifter, kommentarer etc.

Få tillgång till över 80 integrationer

Todoists begränsningar

Begränsade möjligheter att hantera komplexa projekt och uppgifter

Brist på funktioner som Gantt-diagram, Kanban-tavlor etc.

Todoist-priser

Nybörjare

Pro: 5 dollar per månad

Företag: 8 dollar per månad per medlem

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

3. ProofHub

Gör teamarbetet smidigt och enkelt med ProofHubs effektiva verktyg för uppgiftshantering

ProofHub är en programvara för uppgiftshantering och verksamhetsledning som möjliggör effektivt teamsamarbete. Med ProofHub kan du enkelt delegera uppgifter och hålla koll på dina teammedlemmars framsteg.

Du kan sätta upp tydliga projektmål, skapa uppgiftsfördelningar och deluppgifter, effektivisera arbetsförfrågningar och få fullständig kontroll över ditt teams arbete. ProofHub erbjuder även rapportering av framsteg i realtid och en samlad bild av teamets framsteg så att du kan fördela uppgifterna på ett lämpligt sätt.

ProofHubs bästa funktioner

Tilldela uppgifter till enskilda teammedlemmar eller grupper

Välj mellan fyra unika uppgiftsvyer för att hantera uppgifter

Skapa uppgiftsberoenden för ett effektivare arbetsflöde

Hantera uppgifter och flera projekt enkelt med massåtgärder (ta bort, flytta eller arkivera)

Kommunicera effektivt med centraliserade konversationer i uppgiftstrådar

Spåra tiden som läggs på uppgifter för effektiv tidsplanering

Dra nytta av integrationer med vissa plattformar, inklusive Slack, Dropbox och Google Drive

Begränsningar för ProofHub

Begränsade integrationer

Endast betalda abonnemang är tillgängliga

ProofHub-priser

Essential: 50 dollar per månad

Ultimate Control: 99 $ per månad

Betyg och recensioner av ProofHub

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

4. MeisterTask

Med MeisterTask kan du lägga till checklistor till dina uppgifter

MeisterTask har utformats speciellt för agila team som en agil projektledningsprogramvara. Den kan dock även användas av andra team. Programvaran har ett intuitivt användargränssnitt och anpassningsbara tavlor som effektivt övervakar projektets framsteg.

MeisterTask möjliggör också bättre prioritering av uppgifter genom en mer omfattande översikt över teamets projekt. Du kan också lägga till teammedlemmar som projektbevakare och tilldela uppgifter direkt.

MeisterTasks bästa funktioner

Använd MeisterTask Tasks som en central kommunikationshub

Följ teamets framsteg visuellt

Hantera uppgifter effektivt med projektpaneler

Skapa flera checklistor inom uppgifterna

Få detaljerade rapporter med praktiska insikter om produktivitet och arbetsbelastning

Få tillgång till tidsregistreringsfunktioner för bättre tidshantering

Lägg till anpassade fält till uppgifter

Skapa återkommande uppgifter

Integrera med appar som Asana, OneDrive, GitHub, Slack och många fler

Begränsningar för MeisterTask

Begränsade rapporteringsfunktioner

Priser för MeisterTask

Grundläggande: Gratis

Pro: 8 dollar

Företag: 14,50 dollar

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av MeisterTask

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

Synkronisera data, se alla väntande uppgifter på ett ställe och öka produktiviteten med BIGContacts

BIGContacts är i första hand ett CRM-system som också erbjuder effektiva funktioner för uppgiftshantering. Det ökar din produktivitet och effektivitet genom att erbjuda en centraliserad plattform för uppgifter och processanalys. Med det får du en fullständig översikt över alla dina uppgifter och deras status.

Du kan också använda smarta rapporter för att övervaka effektiviteten i ditt arbete och vidta åtgärder för att förbättra det. Dessutom gör BIGContacts det möjligt för dig att skapa ett anpassat arbetsflöde, flytta uppgifter genom att dra och släppa dem i kalendern och automatisera uppgiftshanteringen.

Arbeta enkelt med det enkla användargränssnittet

Använd att göra-listor för prioritering

Ställ in återkommande uppgifter

Få tillgång till ditt CRM via mobilen

Tilldela och spåra uppgifter enkelt

Få både individuell och teamkalendervy

Spåra information med anpassade fält

Automatisera uppgifter och påminnelser

Vissa användare har klagat på begränsade funktioner

Vissa har också klagat på att systemet är långsamt.

Gratis plan: 0,00 $ för upp till 100 kontakter

Affärsplan: 19,99 $ per månad per 1 000 kontakter

G2: 4,5/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

6. HubSpot Task Management

HubSpot Task Management låter dig se alla relevanta detaljer på ett ställe för att öka effektiviteten

HubSpot Task Management är en enkel och lättanvänd lösning för uppgiftshantering som låter dig delegera ditt arbete på ett effektivt sätt. Programvaran erbjuder allt från att tilldela uppgifter till att ta emot aviseringar om uppdateringar av uppgifter.

HubSpots bästa funktioner för uppgiftshantering

Effektivisera dina uppgifter med HubSpots uppgiftspanel

Integrera med hundratals appar och plattformar

Kommunicera med teammedlemmarna via intern teamchatt

Använd e-postmallar för att skicka massmeddelanden

Lägg till nya uppgifter direkt från e-post, att göra-listor och HubSpot-arbetsflöden

Synkronisera kalendern med HubSpot

Begränsningar i HubSpots uppgiftshantering

Mallarna kan förbättras

Rapporteringsfunktionerna behöver förbättras ytterligare

Priser för HubSpot Task Management

Gratis verktyg

Starter (försäljning): 20 dollar per månad

Professional (försäljning): 500 dollar per månad

Företag (försäljning): 1 500 USD per månad, faktureras årligen

HubSpot Task Management – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

7. Chanty

Med Chanty kan du skapa och organisera uppgifter eller omvandla ett meddelande till en uppgift

Chanty är ett av de bästa samarbetsverktygen som hjälper till med uppgiftshantering. Du kan använda det för meddelanden, videosamtal och uppgiftshantering. Med Chanty kan du omvandla vilket meddelande som helst till en uppgift, ange förfallodatum och tilldela den till dina teammedlemmar. Du kan också skapa en uppgift från grunden.

Dessutom kan du filtrera uppgifter efter olika kriterier och använda Kanban-tavlan för bättre visualisering. Chanty har ett enkelt användargränssnitt som stöder flera integrationer för att effektivisera affärsprocesser.

Chantys bästa funktioner

Omvandla alla typer av meddelanden till uppgifter

Filtrera uppgifter efter status, datum och personer

Tilldela uppgifter till varje teammedlem och ange förfallodatum

Ring ljud- och videosamtal

Diskutera uppgifter i relevanta kanaler

Integrera med appar som Zapier, OneDrive, Jira, Trello och många fler

Chantys begränsningar

Har inga deluppgifter

Brist på anpassningsmöjligheter i kalendern

Vissa användare har haft problem med aviseringar och skärmdelning

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 4 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Chanty

G2: 4,5/5 (40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

8. Notion

Hitta alla dina projektuppgifter på en centraliserad instrumentpanel och hantera uppgifterna enkelt med Notion

En bra programvara för uppgiftshantering kan anpassas efter din arbetsstil och dina krav och hjälpa dig att hålla koll på alla aspekter av dina uppgifter. Notion är utan tvekan en sådan programvara. Med Notion kan du skapa en instrumentpanel för uppgiftshantering där du kan se alla uppgifter du behöver hantera på ett överskådligt sätt. Du kan också använda Notions kostnadsfria programvara för uppgiftshantering för att delegera effektivt.

Notions bästa funktioner

Sortera projektuppgifter efter prioritet, tidsplan och kategori

Få tillgång till funktioner som kalendrar, Kanban-tavlor, Gantt-diagram, uppgiftslistor och mycket mer

Se ditt schema på ett ögonblick med Notion Calendar

Följ framstegen på din centraliserade och anpassade instrumentpanel

Begränsningar i Notion

Brant inlärningskurva

Begränsade anpassningsmöjligheter

Notions prissättning

Gratis

Plus: 10 dollar per användare och månad

Företag: 18 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

9. ProProfs Project

Visualisera dina uppgifter och övervaka teamets framsteg med hjälp av Gantt-diagrammet i ProProfs Project

ProProfs Project är ett bra program för uppgiftshantering som hjälper dig att hantera, prioritera och delegera uppgifter. Du kan enkelt spåra dina uppgifter, skapa anpassade arbetsflöden och tilldela uppgifter till olika teammedlemmar utifrån deras förmågor. Du kan också visa dina uppgifter och projekt med hjälp av Gantt-diagram för bättre visualisering och förståelse.

Dessutom tillhandahåller programvaran AI-drivna rapporter som ger värdefull insikt i uppgiftsförloppet och teamets status samt identifierar brister. Den hjälper också till att identifiera potentiella risker och mildra dem tidigt i processen.

ProProfs Projects bästa funktioner

Tilldela och prioritera uppgifter på en centraliserad instrumentpanel

Ställ in uppgiftsstatus (öppen, på vänt eller klar) för enkel spårning

Få smarta rapporter om teamets prestanda och potentiella risker

Använd dra-och-släpp-funktionen för att prioritera uppgifter

Förenkla hanteringen av uppgifter och inställningen av start- och slutdatum

Få aviseringar och varningar i realtid

Ge relevant feedback till teammedlemmarna om varje uppgift och deluppgift

Automatisera återkommande uppgifter

Ställ in flera vyer efter dina behov

ProProfs Project-begränsningar

Vissa användare har stött på problem med automatiseringen

Appintegrationer kan förbättras

Priser för ProProfs Project

15 dagars gratis provperiod

Månadsplan: 49,97 $ per månad

ProProfs Project-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

10. Any. do

Any.do hjälper till med bra kommunikation och effektiv uppgiftsdelegering

Any. do är en enkel lösning för uppgiftshantering som fungerar för alla, inklusive individer, familjer och team. Appen hjälper dig att se detaljerna för din dag (eller en längre period) med ett ögonkast.

Du kan skapa att göra-listor, lägga till påminnelser, skapa och tilldela uppgifter samt skapa kalendrar på flera enheter. Du kan också skapa färdiga arbetsflödesmallar och anpassa dem för bättre användning.

Any. do bästa funktioner

Tilldela uppgifter och deluppgifter

Välj mellan kalender-, kanban- och tabellvy för att få en översikt över ditt teams framsteg

Få tillgång till över 100 skräddarsydda mallar för enkel uppgiftsskapande

Få tillgång till över 6 000 integrationer, inklusive Slack, Zoom, Trello, Asana och många fler

Aktivera automatisering för att automatiskt tilldela uppgifter och förfallodatum samt uppdatera status

Färgkodade uppgifter för enkel identifiering

Ställ in avancerade, anpassade återkommande uppgifter

Any. do-begränsningar

Kundtjänsten är inte så responsiv som man skulle önska

Vissa användare hade svårt att ansluta appen till sina kalendrar

Any. do-prissättning

Personligt: Gratis

Premium: 5 dollar per månad, faktureras årligen

Familj: 8 dollar per månad (för 4 medlemmar), faktureras årligen

Teams: 8 dollar per månad per medlem, faktureras årligen

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (190+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Hitta rätt programvara för delegering av uppgifter för ditt team

Programvara för delegering av uppgifter gör det inte bara enkelt att delegera uppgifter, utan främjar också kontakter som förbättrar teamarbetet. När du väljer ett verktyg för delegering av uppgifter bör du därför välja ett som bäst passar dina behov och fungerar både som ett verktyg för uppgiftshantering och projektledning.

Titta gärna på deras recensioner för att se vad användarna säger om dem. Titta också på deras roadmap och se om de regelbundet släpper nya funktioner för att hålla sig uppdaterade med de aktuella kraven. Prova alltid en gratis testversion (om sådan finns) innan du väljer och betalar för en.

Skaffa ClickUp gratis idag och upplev magin med smidig delegering av uppgifter!