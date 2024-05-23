Hur man undviker närhetsfördomar på arbetsplatsen

Vi har alla en tendens att ha omedvetna fördomar som påverkar vårt beteende i privatlivet och till och med på arbetsplatsen. Närhetsfördomar är en av dem.

Låt oss vara ärliga. Även med de bästa avsikter är vi ibland inte så rättvisa på våra arbetsplatser som vi skulle vilja. Närhetsfördomar kan smyga sig in utan att vi märker det – särskilt när vi arbetar på distans eller med hybridteam.

Men vad är närhetsfördomar egentligen, och hur kan vi undvika dem på arbetsplatsen? Låt oss gräva lite djupare.

Vad är närhetsfördomar?

Närhetsfördomar är den mänskliga tendensen att favorisera människor eller saker som är fysiskt nära oss. Det är som om våra hjärnor har favoriter. Vi bygger starkare relationer med människor som vi ofta ser på kontoret.

Närhetsfördomar på arbetsplatsen yttrar sig på flera sätt: förmånsbehandling, mer flexibla arbetsvillkor, frekvent erkännande och befordringar samt bättre tillgång till projekt och utvecklingsmöjligheter för teammedlemmar på kontoret.

Det skapar betydande skillnader i hur distansanställda uppfattas och behandlas, vilket leder till missnöje och minskad produktivitet i teamet. Detta gör det också svårt att behålla anställda.

Förstå närhetsfördomar

Närhetsfördomar är som den lärare som alltid verkar kalla på eleverna som sitter i främre raden, de som de ser och interagerar mest med. Men varför? Det är enkelt – bekantskap skapar en känsla av förtroende och trygghet och påverkar hur vi uppfattar människor på arbetsplatsen.

Det är vårt hjärnas sätt att ta genvägar. Vi känner oss naturligtvis mer bekväma och litar mer på dem som befinner sig i vår närhet, någon vi ser och interagerar med oftare. Denna bekvämlighet kan på ett orättvist sätt översättas till bättre möjligheter, befordringar eller till och med mer positiv uppmärksamhet för dem i den "inre cirkeln" än för dem som arbetar på distans.

Distansarbetare kan bli förbisedda när det gäller befordringar, spännande projekt eller erkännande, helt enkelt för att de är mindre synliga än sina kollegor på kontoret. När de känner att deras insatser inte uppskattas kan det hämma produktiviteten och innovationen. Att känna sig undervärderad på grund av närhetsfördomar kan leda till bristande engagemang, missnöje och minskad motivation bland distansanställda.

Närhetsfördomar: Samband med attribution (psykologi) och kognitiva fördomar

Attributionsfördomar (psykologi)

Attributionsteorin förklarar hur vi rättfärdigar vårt eget och andras beteende. Du tillskriver till exempel framgången eller högre prestationsbetyg för kontorsanställda till deras arbetsmoral eller engagemang i företagskulturen, och förbiser liknande prestationer av distansanställda.

Kognitiv fördom

Kognitiva fördomar är tendenser att tänka på ett sätt som kan leda till felbedömningar eller ologiska slutsatser. Tänk på dem som optiska illusioner för våra hjärnor, som förvränger hur vi uppfattar och bearbetar information. I det här fallet är illusionen ”bekant = bra”, vilket kan leda till orättvisa fördelar för dem vi ser oftare.

Verkliga exempel och scenarier där närhetsfördomar förekommer

Prestationsutvärderingar: En chef kan oavsiktligt ge en lysande utvärdering till en anställd på plats, medan en distansanställd som presterar lika bra på distans får en standardutvärdering.

Projektuppdrag: Spännande nya projekt verkar alltid gå till en kontorsanställd som tittar in vid chefens skrivbord för en snabb pratstund.

Mentorskap: Informellt mentorskap kan lätt leda till närhetsfördomar, där de anställda som dricker kaffe med chefen också får fler karriärmöjligheter, råd och stöd.

Teambuilding: Även roliga evenemang kan påverkas! De som arbetar på plats kan bygga starkare relationer med sina kollegor och medarbetare på distans tack vare att de har lika tillgång till informella lunchsamtal som distansarbetarna går miste om.

Närhetsfördomar kontra tillgänglighetsfördomar: Förklaring och differentiering

Tänk på närhetsfördomar som en osynlig klubb för ”coola kids”. Personerna i denna klubb befinner sig fysiskt nära beslutsfattarna (chefen, projektledaren osv.). De tenderar att få mer uppmärksamhet, bättre möjligheter och allmänt favoritbehandling, även om de kanske inte förtjänar det.

Men närhetsfördomar förväxlas ofta med tillgänglighetsfördomar, som är liknande men inte helt samma sak.

Vad är tillgänglighetsfördomar?

Tillgänglighetsfördomar är som när vår hjärna blir besatt av det senaste glänsande. Det är när vi fattar beslut baserat på det vi minns lättast , inte nödvändigtvis det som är mest korrekt eller viktigt. Så om en kollega gör ett misstag precis före sin utvärdering kan det överskugga den objektiva bilden av allt det goda arbete hen har gjort under året.

Både närhetsfördomar och tillgänglighetsfördomar leder till orättvisa, men har olika effekter: Närhetsfördomar: Det handlar om vem du är nära. Anställda som tillbringar tid på kontoret får mer tid med beslutsfattare och kan potentiellt få möjligheter även om de inte är de mest kvalificerade.

Tillgänglighetsfördomar: Det handlar om vad du kommer ihåg. En stor framgång eller ett enda misstag kan växa sig större i våra sinnen än någons konsekvent goda arbete.

Minska närhetsfördomar

Att förstå hur man undviker närhetsfördomar på arbetsplatsen är som att träna till superhjälte för att bekämpa orättvisor på arbetsplatsen! Särskilt nu, med hybrid- och distansarbetsmiljöer, behöver vi särskilda strategier för att bekämpa närhetsfördomar mot distansanställda för att säkerställa att alla får en rättvis chans, oavsett var de arbetar.

Här är några konkreta steg du kan ta för att uppnå dina mål:

Skapa en mer inkluderande arbetsmiljö

Inkludering är motgiftet mot närhetsfördomar. Så här skapar du en inkluderande kontorsmiljö och hanterar närhetsfördomar:

Blanda upp det: Överväg fysisk närvaro vid kvartalsvisa allmänt möten eller teambuilding-sessioner som är nödvändiga för distansanställda och tillfälliga distansarbetsdagar för kontorsanställda. Detta främjar inkludering och empati för olika arbetsstilar.

Uppmuntra virtuella mötesplatser : Planera in kaffepauser eller virtuella luncher för teamet som fokuserar på att lära känna varandra, inte bara prata om jobbet. Planera in kaffepauser eller virtuella luncher för teamet som fokuserar på att lära känna varandra, inte bara prata om jobbet.

Främja distansarbetare: Uppmärksamma distansarbetarnas bidrag offentligt. Gör deras framgångar synliga för alla i företaget. På så sätt erkänner du alla anställdas insatser och får dem att känna sig uppskattade.

Inför objektiv prestationshantering och belöningar

För att främja rättvisa på arbetsplatsen behövs en plan! Här kommer tydliga mått och prestationsuppföljning till undsättning:

Sätt upp tydliga mål: Utvärdera ditt teams prestationer objektivt. ”Gör ett bra jobb” är för vagt. Definiera vad framgång innebär i specifika, mätbara termer för varje roll, med hjälp av nyckeltal (KPI) och genom att skapa mål och nyckelresultat (OKR).

Spåra allt: Använd verktyg för att logga prestationer, oavsett var någon arbetar. Det hjälper till att undvika närhetsfördomar på arbetsplatsen när det är dags för befordringar eller projektuppdrag.

Främja transparens i belöningar: Förklara varför någon får bonus, belöning eller befordran! Koppla dessa belöningar direkt till de tydliga mål vi pratade om och uppmuntra alla teammedlemmar att prestera bättre.

Upprätta policyer och strategier som prioriterar distansarbete

För att skapa lika villkor för anställda på plats och på distans måste vi ändra vårt sätt att tänka och anta en distansförst-strategi. Så här kan du göra det:

Möten för alla: Fastställ hybridmötesetikett (högkvalitativt ljud/video, rättvis deltagande, inga sidokonversationer), prioritera möten som hålls på distans och tillhandahåll inspelningar/sammanfattningar för dem som inte kan delta i livesessioner.

Dokumentationsregel: Gör projektuppdateringar, anteckningar och viktig information tillgänglig i skriftlig form. På så sätt håller sig alla informerade.

Anamma asynkron kommunikation: Använd verktyg som låter människor arbeta efter sina egna scheman. Det är rättvisa i praktiken, särskilt över olika tidszoner! Använd Använd verktyg som låter människor arbeta efter sina egna scheman. Det är rättvisa i praktiken, särskilt över olika tidszoner! Använd talanghanteringsprogram , plattformar för dokumentdelning och chattverktyg som erbjuder en separat kanal för projektdiskussioner.

Skapa proaktiva och inkluderande kommunikationsrutiner

Kommunikation med teammedlemmar på distans och anställda på plats är nyckeln till att undvika närhetsfördomar. Vi måste göra en extra ansträngning för att inkludera alla i beslutsprocessen:

Gör regelbundna avstämningar: Håll distansmedlemmarna engagerade genom att skapa stand-up-kanaler där varje medlem kan dela med sig av sina dagliga uppgifter. Du kan också schemalägga veckovisa eller månatliga enskilda möten med distansmedlemmarna för att diskutera arbetet, ge feedback eller brainstorma idéer.

Be om synpunkter: Samla in idéer från alla med hjälp av tekniker som round-robin (där alla får en tur). Uppmana också tystare medlemmar att dela med sig av sina synpunkter och ge möjlighet till skriftliga eller asynkrona bidrag.

Undvik att skapa kategorier: Undvik uttryck som ”personer på kontoret” eller ”de separata arbetarna” baserat på plats.

Hur man förebygger närhetsfördomar på arbetsplatsen

Att övervinna närhetsfördomar kräver konsekventa ansträngningar. Tack och lov gör tekniken jobbet enklare! Låt oss titta på verktyg och strategier specifika för distans-/hybridteam för att undvika närhetsfördomar på arbetsplatsen:

Omedelbara uppdateringar: Använd Använd projektledningsverktyg som ClickUp för att hålla alla uppdaterade med tydliga uppgiftsfördelningar, deadlines och en dokumentation av framstegen. Du behöver inte längre förlita dig på vem som råkade vara på kontoret när ett beslut fattades.

Realtidskommunikation: Använd Använd ClickUp Chat för snabbmeddelanden, korta diskussioner och informella avstämningar. Det efterliknar ”lunchpauspratet” utan att utesluta personer som arbetar på distans. Du kan lägga till resurser, tilldela uppgifter med @mentions, dela uppdateringar och projekt och skapa en chattvy för att diskutera uppgifter medan du arbetar med dem.

Hantera all projektkommunikation och alla detaljer på ett ställe med ClickUp Chat-vyn

Videokonferenser med engagemangsförstärkare: Gå utöver de grundläggande mötesprocesserna Gå utöver de grundläggande mötesprocesserna för att öka engagemanget . Utnyttja samarbetsfunktioner som ClickUp Whiteboards eller delade dokument för att uppmuntra deltagande och samarbete i realtid, inte bara passivt lyssnande. Du kan spåra allas aktivitet, brainstorma idéer och lägga till anteckningar.

Brainstorma fritt och se sedan dina idéer ta form på skärmen och omsättas i handling med ClickUps samarbetsverktyg Whiteboard.

Använda utbildningsteknik för lärande och utvecklingsstrategier

Kompetensutveckling bör vara tillgängligt för alla, inte bara för personer i ledande positioner. Tekniken gör det möjligt att övervinna närhetsfördomar på arbetsplatsen genom:

Lärplattformar (LMS): Plattformar som Coursera eller Udemy ger tillgång till kurser, certifieringar och kompetensutveckling – oavsett var en anställd bor.

Mentorskapplattformar: Verktyg som kopplar samman mentorer och adepter oavsett plats, vilket motverkar närhetsfördomar som kan plåga traditionella mentorsprogram.

Möjligheter till mikrolärande: Korta videor, artiklar och interaktiva övningar kan skickas till alla och erbjuder lättsmält lärande som passar Korta videor, artiklar och interaktiva övningar kan skickas till alla och erbjuder lättsmält lärande som passar dem som arbetar på distans.

Webbseminarier och virtuella workshops: Dessa live-utbildningsevenemang (med inspelningar tillgängliga efteråt!) förmedlar expertkunskap direkt till medarbetarnas skärmar, vilket säkerställer att platsen inte är ett hinder för utveckling.

Få mer kraft med ClickUp

Kunskap är makt när det gäller att bekämpa närhetsfördomar! ClickUps HR-hanteringslösningar kan vara ditt hemliga vapen för att hantera närhetsfördomar. Genom att förenkla hanteringen av medarbetarnas prestationer säkerställer det att alla i teamet får den synlighet de förtjänar.

Skapa en arbetsplats där alla trivs. ClickUps HR-verktyg stöder rekrytering, introduktion, talangutveckling och personalhantering – oavsett var dina anställda befinner sig

Så här undviker du närhetsfördomar på arbetsplatsen med ClickUp med hjälp av lösningen för personalhantering:

Aktivitetsflöden för total transparens: Kontrollera vem som arbetar med vad, spåra uppgiftsförloppet och teammedlemmarnas bidrag på ett och samma ställe med Kontrollera vem som arbetar med vad, spåra uppgiftsförloppet och teammedlemmarnas bidrag på ett och samma ställe med ClickUp Tasks . Du kan planera, organisera, tilldela uppgifter och samarbeta enkelt med hjälp av anpassningsbara uppgiftsvyer.

Ta kontroll över dina projekt med ClickUp Tasks

Anpassningsbara arbetsflöden: Skapa tydliga processer för uppgifter och projekt. Detta eliminerar alla orättvisa fördelar för anställda på kontoret.

Kommunikation inom sammanhanget: Koppla diskussioner till specifika uppgifter, håll ordning på anteckningar och se till att alla har tillgång till beslutshistoriken.

Resurshantering: Spåra medarbetarnas tillgänglighet för att fördela uppgifter rättvist och undvika att överbelasta någon enskild person, särskilt en distansarbetare.

Tidrapportering: Förstå hur lång tid olika uppgifter realistiskt sett tar för att kunna planera projekt bättre och säkerställa en balanserad arbetsbelastning i teamet.

Mål: Sätt upp tydliga teammål, följ upp framstegen och koppla dem till uppgifter. Detta säkerställer att alla förstår helheten och hur deras individuella arbete bidrar till gemensam framgång.

Dashboards: Få anpassade vyer av projektets hälsa, resurser och individuella prestationer med Få anpassade vyer av projektets hälsa, resurser och individuella prestationer med ClickUp Dashboards – det perfekta sättet att spåra distansarbetares bidrag och se till att deras hårda arbete får den erkänsla det förtjänar.

Visualisera dina mål, optimera ditt arbetsflöde och uppnå mer med helt anpassningsbara ClickUp-dashboards

HR-uppgifter blir enklare med ClickUp

HR-avdelningar kan känna av närhetsfördomar på ett särskilt tydligt sätt, eftersom de ofta ser med egna ögon hur fysisk närvaro kan påverka medarbetarnas möjligheter på ett orättvist sätt. ClickUp kan effektivisera dina processer, minska närhetsfördomar och främja rättvisa mellan individer och inom hela din personalstyrka:

Enklare rekrytering: Spåra sökande, hantera feedback från kandidater och samarbeta med rekryteringschefer på distans, allt på ett och samma ställe. Nu behöver du inte längre gå miste om duktiga talanger bara för att de inte bor i närheten!

Onboarding utan överbelastning: Skapa checklistor, dela viktiga dokument och följ upp nya medarbetares framsteg så att distansanställda känner sig välkomna och stödda från första dagen.

Omprövat personalhantering: Förenkla semesteransökningar, följ upp prestationsmål och lagra konfidentiella dokument – och ja, upptäck potentiella mönster av närhetsfördomar för att hålla dina processer rättvisa.

Förbättrad talangutveckling: Skapa utbildningsvägar, hantera mentorskapspar och följ kompetensutvecklingen på distans. Alla får tillgång till verktyg för att utveckla sin karriär, oavsett var de befinner sig.

Enhetliga mål och instrumentpaneler: Skapa tydliga mål för hela företaget och anpassade instrumentpaneler för att följa viktiga nyckeltal och säkerställa framsteg. Detta främjar samordning och transparens i hela organisationen.

Förbättrat samarbete: Delta i Delta i realtidssamarbete , brainstorming-sessioner, gemensam redigering av dokument och effektiviserad kommunikation, och undanröj de barriärer som skapas av geografiska skillnader med ClickUp Docs och många andra samarbetsfunktioner.

Skriv, anslut och samarbeta för smidigt teamarbete med ClickUp Docs

Övervinna närhetsfördomar på arbetsplatsen med ClickUp

Vi märker ofta inte när närhetsfördomar smyger sig in. Men med lite medvetenhet, smarta åtgärder och integrerade verktyg som ClickUp kan du skapa en arbetsplats där alla känner sig sedda och har rättvisa möjligheter att nå framgång.

Kom ihåg att det är en lång process att skapa ett inkluderande team, inte en sprint. Så fortsätt, var öppen och välj ett verktyg med inbyggd transparens.