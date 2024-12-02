Gratis OKR-mallar i Google Sheets för att följa upp dina mål

Utan ett tydligt ramverk är det lätt att tappa fokus.

OKR (Objectives and Key Results) ger tydlighet genom att dela upp målen i genomförbara steg. Det är inte förvånande att de flesta företag använder OKR för att hålla sin verksamhet fokuserad och på rätt spår.

Med den kostnadsfria, anpassningsbara OKR-mallen i Google Sheets kan du följa upp mätbara nyckelresultat, samarbeta med ditt team och uppnå dina mål utan att det kostar skjortan. Låt oss utforska hur dessa mallar kan förenkla måluppföljningen för dig.

Vad kännetecknar en bra OKR-mall?

Eftersom vi räknar ner de bästa OKR-mallarna i Google Sheets, låt oss höra från en före detta Google-anställd om vad en bra OKR bör innehålla.

Agata Krzysztofik, tidigare anställd på Google, förklarar den enkla formeln bakom OKR-metoden:

OKR = (Mål = ”Vad”) + 3 x (Nyckelresultat = ”Hur”)

Kort sagt består en OKR av ett mål (det du vill uppnå) och tre nyckelresultat (hur du mäter dina framsteg mot målet).

Målet bör vara ambitiöst, genomförbart och konkret – det finns inget utrymme för vaga ambitioner. Se det som ett djärvt mål som ditt team kan samlas kring.

Nyckelresultat fokuserar på mätbara milstolpar som visar hur du närmar dig målet. De beskriver resultat, inte uppgifter, och bör vara tidsbundna, ambitiösa men ändå realistiska.

För att behålla fokus föreslår Krzysztofik att begränsa nyckelresultaten till tre per mål – fler än så kan leda till att prioriteringarna blir splittrade.

📌 Till exempel kan ett marknadsföringsteam OKR se ut så här:

Mål: Fördubbla antalet marknadsföringskvalificerade leads (MQL) till nästa kvartal. Nyckeltal 1: Generera 500 MQL från fyra webbseminarier före slutet av Q4. Nyckeltal 2: Lansera popup-fönster för utgångsintention på viktiga sidor för förstabesökare. Nyckeltal 3: Starta två leadgenereringskampanjer före mitten av Q4.

OKR-mallar för Google Sheets

Oavsett om du är teamledare, projektledare eller företagare förenklar dessa kostnadsfria OKR-spårningsmallar från Google Sheets att sätta upp och mäta mål och viktiga resultat.

🧠 Visste du att? OKR:s historia går tillbaka till 1954, när Peter Drucker, den moderna managementens fader, introducerade begreppet ”management by objectives” i sin bok The Practice of Management. Denna grundläggande idé utvecklades till den OKR-metod vi använder idag, som formar hur organisationer sätter upp och följer upp mål.

1. Google Sheets OKR-spårningsmall från Mooncamp

via Mooncamp

Denna OKR-mall för Google Sheets från Mooncamp är intuitiv, enkel att använda och fungerar för team av alla storlekar och inom alla branscher.

Men innan du använder mallen, se till att ditt företags och ditt teams OKR är tydligt definierade. En väl genomtänkt OKR-planeringsprocess är avgörande för en framgångsrik implementering.

Vad ingår i denna mall?

Tips för att implementera OKR

En instrumentpanel för att följa framsteg

Separata flikar för organisatoriska och team-OKR:er

Exempel på OKR för inspiration

💡 Proffstips: När du sätter upp dina OKR:er, håll det enkelt. Håll dig till 3–5 nyckelresultat per mål för att behålla fokus och förhindra att ditt team blir överbelastat. Kom ihåg att det inte handlar om att spåra varje uppgift – det handlar om att nå de mest betydelsefulla målen!

Mooncamps mall har också en lättnavigerad instrumentpanel som gör att du kan se framstegen i realtid för alla team.

Dessutom säkerställer regelbundna avstämningar att OKR:erna håller sig på rätt spår och justeras vid behov.

✨ Perfekt för: Teamledare, avdelningschefer och projektledare som spårar OKR:er i olika team och projekt

2. OKR-mall för Google Sheets från Sheetgo

via Shee t go

Letar du efter ett effektivt sätt att spåra OKR:er över flera team? Sheetgos OKR-mall för Google Sheets är en av de enklaste att använda bland de kostnadsfria OKR-mallarna.

När du installerar den får du sju förkopplade Google Sheets-filer – ett huvudark för företagets OKR och sex avdelningsspecifika kalkylblad att dela ut till teamen.

Det bästa av allt? Du kan göra så många kopior som behövs för ytterligare avdelningar.

Med avdelningsbladen kan varje team sätta upp mål och nyckelresultat samt följa framstegen, medan huvudbladet automatiskt hämtar data från varje team.

Denna OKR-planeringsmall ger chefer en tydlig översikt över företagets OKR via tabeller och diagram i instrumentpanelen, vilket gör det enkelt att se hur väl teamen presterar.

Så, hur kommer du igång?

Installera mallen via Sheetgo, länka den till ditt Google-, Microsoft- eller Dropbox-konto, och voilà! Kopplingarna mellan avdelningens och företagets kalkylblad upprättas automatiskt. Team kan sedan sätta igång med att fastställa OKR, följa upp framsteg och se till att alla är överens om de gemensamma målen.

Vill du ta det ett steg längre? Du kan automatisera dataflödet och hålla allt uppdaterat utan att lyfta ett finger.

✨ Perfekt för: Operationschefer, avdelningschefer och ledande befattningshavare som hanterar OKR för flera team och avdelningar

3. OKR-mall för Google Sheets från How-To-OKR.com

via How-To-OKR.com

Osäker på vad du ska skriva i dina OKR? Du är inte ensam – det här är en av de vanligaste frågorna som ställs under OKR-workshops.

Den goda nyheten? Denna OKR-mall för Google Sheets från How-To-OKR.com innehåller massor av exempel från olika avdelningar som hjälper dig att komma igång.

Denna mall är fylld med OKR-exempel för försäljning, drift, teknik, HR, marknadsföring, ekonomi och supportteam. Oavsett om du vill öka dina marknadsföringsleads, fylla en rekryteringslucka eller öka kundnöjdheten, så har denna mall allt du behöver.

📌Till exempel, låt oss titta på ett marknadsföringsmål:

Mål: ”Vi driver en episk lansering av version 3.0 av vår app.” Nyckeltal 1: 10 000 sidvisningar Nyckeltal 2: 4 000 nedladdningar med aktiva användare Nyckeltal 3: Varumärkesskydd för produkten

Mallen innehåller även exempel för HR, såsom att öka det interna medarbetarengagemanget, och teknik, såsom att leverera i tid och förbättra kodkvaliteten.

✨ Perfekt för: Marknadschefer, HR-chefer och försäljningschefer som letar efter branschspecifika OKR-exempel som vägledning för sina teams mål.

4. OKR-mall för Google Sheets från Supermetrics

via Supermetrics

Här är en snabb lösning för att automatisera dina OKR och integrera realtidsdata med Supermetrics Google Sheets OKR-mall. Så här kommer du igång:

Steg 1: Gör en kopia av mallen genom att klicka på "Arkiv" och välja "Gör en kopia". Detta blir din huvudsakliga OKR-fil där all magi sker.

Steg 2: Duplicera mallflikarna för varje team och döp om dem. Genom att arbeta med duplikat undviker du att oavsiktligt skriva över dina teammedlemmars OKR (tro mig, de kommer att tacka dig).

Steg 3: Ange datum. Dubbelklicka på cellerna B2 och D2 för att välja kvartalets första och sista dag. Detta hjälper dig att beräkna antalet dagar som återstår för att uppnå de ambitiösa målen.

Steg 4: Nu kommer den roliga delen, där du sätter upp dina mål och nyckelresultat.

📌Om ditt mål till exempel är att "fördubbla försäljningen från förra kvartalet" kan ditt nyckelresultat vara "öka trafiken till webbplatsen till 7 000 besökare". Ange denna information i ditt kalkylblad, så är du redo att sätta igång!

För att automatisera uppföljningen behöver du tillägget Supermetrics för att hämta dina data från källor som Google Analytics. Importera dina data, definiera mål, identifiera din primära nyckeltal och se dina OKR-framsteg uppdateras i realtid.

✨ Perfekt för: Dataanalytiker, marknadschefer och försäljningschefer som behöver automatiserad OKR-uppföljning integrerad med realtidsdata

5. OKR-mall för Google Sheets från Weekdone

via Weekdone

Behöver du ett sätt att spåra OKR och få regelbundna uppdateringar om dina framsteg?

Weekdones OKR-mall för Google Sheets gör det enkelt att samordna och rapportera.

Den finns i både Excel- och Google Sheets-format och är idealisk för team som vill hålla koll på sina mål och samtidigt hålla ordning på saker och ting.

Det finns en extra bonus: Denna mall främjar kollegialt engagemang, så att du kan ge feedback, stöd och till och med beröm till dina teamkamrater – allt på ett och samma ställe.

En av de mest framstående funktionerna är OKR-anpassning, som hjälper till att förbättra samordningen mellan team och projekt.

Dessutom stöder mallen projektuppföljning och kontinuerlig prestationshantering. Du kan hålla koll på framstegen samtidigt som du främjar medarbetarnas välbefinnande genom pulsenkäter och check-ins.

✨ Perfekt för: HR-chefer, teamledare och prestationscoacher som vill anpassa OKR och följa upp framsteg med regelbunden feedback och engagemang

Begränsningar vid användning av Google Sheets för OKR

Om du har använt Google Sheets för att följa upp mål kanske detta är ett bekant scenario: Vid första anblicken verkar det vara en praktisk lösning att följa upp mål med Sheets – lägg upp allt du vill uppnå under de kommande månaderna och kontrollera regelbundet dina framsteg.

Men snart blir Google Sheets försummat.

Team fastnar i sina dagliga uppgifter, och när det är dags att granska framstegen upptäcker du att hälften av dina mål har hamnat på efterkälken.

Varför? För att framgång inte kommer från sista minuten-sprintar – det handlar om att göra stadiga framsteg.

Här är några skäl till varför Google Sheets kanske inte är det bästa verktyget för disciplinerad måluppföljning:

Begränsning nr 1: Inga automatiska påminnelser

Google Sheets kan inte skicka automatiska aviseringar för att påminna dig om att uppdatera dina framsteg. Utan regelbundna påminnelser är det lätt att tappa bort sina mål.

Ett idealiskt OKR-system skulle uppmuntra regelbundna uppdateringar och uppmuntra dig att logga dina framsteg så att du inte behöver stressa i sista minuten.

Begränsning nr 2: Utom synhåll, utom sinne

Låt oss vara ärliga – efter en inledande brainstorming-session tenderar Google Sheet-dokumentet med målen att försvinna i bakgrunden.

Folk glömmer att den finns, eller ännu värre, vissa visste inte ens att den fanns!

Ett dedikerat system med tydliga mål och tilldelade ansvarsområden håller alla engagerade och på rätt spår.

Att lämna kommentarer i en cell i Google Sheet kan efterlikna feedback, men det är inte en riktig ersättning för personlig input.

Teammedlemmar behöver tydlig, konstruktiv feedback, helst levererad privat snarare än i ett delat dokument som alla kan se.

Begränsning nr 4: Problem med instrumentpanelen

Dashboard-funktionerna i Google Sheets är i bästa fall klumpiga. Oavsett hur noggrant du strukturerar dina data är Sheets helt enkelt inte byggt för smidig visualisering av måluppföljning.

Helst vill du ha ett verktyg med anpassningsbara, mobilvänliga instrumentpaneler som gör uppföljningen enkel.

Begränsning nr 5: Föraren tappar fart

Vanligtvis finns det någon som ansvarar för att driva måluppfyllelsen framåt.

Men i Google Sheets, utan automatiska påminnelser eller statusuppdateringar, måste den personen manuellt påminna teamet – och ärligt talat är det ett jobb som ingen vill ha.

Automatisering kan frigöra tid för föraren att fokusera på strategi istället för oändliga påminnelser.

Begränsning nr 6: Google Sheets är inte effektivt för att tilldela uppgifter

En stor nackdel med att använda Google Sheets för OKR är att det är ineffektivt när det gäller att tilldela uppgifter.

Du kan inte tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar med förfallodatum eller milstolpar, eller spåra framsteg direkt i kalkylbladet.

Alternativa OKR-mallar

Så, vad är alternativet till att använda Google Sheets för OKR? Svaret är ClickUp.

ClickUp erbjuder fantastiska lösningar som ClickUp Goals och OKR-mallar som gör det enkelt att följa upp dina mål.

Med ett fördefinierat OKR-ramverk och anpassningsbara arbetsytor är OKR-mallarna utformade för att få ditt team att komma igång med OKR-planering snabbt och effektivt.

Låt oss titta närmare på några av dessa mallar.

1. ClickUps mall för företagets OKR och mål

Ladda ner den här mallen Sätt upp mål för ditt företag, dina avdelningar och dina team med ClickUp Company OKRs och målmall

Har du svårt att hålla ordning på ditt företags mål?

Utan ett strukturerat system kan saker och ting lätt falla sönder. Det är där ClickUps mall för företagets OKR och mål kommer in och räddar situationen.

ClickUps mall är utformad för att hjälpa företag på alla nivåer att enkelt skapa och följa upp mål.

Oavsett om du är ett litet team eller en stor organisation kan du med detta helt anpassningsbara arbetsområde sätta upp mål för ditt företag, dina avdelningar och dina team som är anpassade efter helheten.

Med flera vyer att välja mellan är det enkelt att navigera och se hur framstegen spåras över hela linjen.

Med hjälp av denna anpassningsbara mall kan du skapa en organisationsstruktur som speglar ditt företags vision och värderingar – allt på ett och samma ställe. Fördelarna är uppenbara:

Ett mätbart sätt att följa framstegen

Enklare att uppnå mål med standardiserade prestationsmått

Förbättrad teammoral och motivation

Bättre kommunikation mellan medarbetarna

Kort sagt, om du vill se till att alla drar åt samma håll är ClickUps mall för företagets OKR och mål det perfekta stället att börja!

✨ Perfekt för: VD:ar, avdelningschefer och driftschefer som strukturerar och spårar företagsövergripande mål

2. ClickUps OKR-mall

Ladda ner den här mallen Skapa en tydlig och effektiv OKR-process med OKR-mappmallen

Visste du att 93 % av arbetstagarna säger att bristande tydlighet kring företagets mål hindrar dem från att anpassa sina egna mål för att uppnå bästa resultat?

Det är där ClickUps OKR-mall kommer in – den är utformad för att hjälpa team att sätta upp tydliga mål och spåra viktiga resultat med lätthet.

OKR-mappmallen är ett funktionsspäckat verktyg som är helt anpassningsbart.

Den levereras med en "planeringsrytm" som guidar utvecklingen av dina OKR, bryter ner målen och övervakar framstegen under hela året. Med statusar som "På rätt spår", "I riskzonen" och mer kommer ditt team alltid att veta exakt var de står.

Denna mall erbjuder fem olika vyer – lista, tavla, kalender och mer – så att du kan välja det arbetsflöde som passar din stil.

Den innehåller även anpassade fält för att spåra initiativ, team och framsteg, vilket ger dig en tydlig, visuell översikt över hur dina mål utvecklas.

Är du redo att sätta igång? På bara några sekunder kan du ha ett kraftfullt system på plats för att hålla ordning på dina OKR, samordna ditt team och se till att dina mål alltid är inom räckhåll.

✨ Perfekt för: Teamledare, projektledare och ledande befattningshavare som säkerställer att teamet arbetar i linje med företagets mål genom tydlig OKR-uppföljning

💡 Proffstips: Att anpassa din ClickUp-kalendervy är en game changer! Växla enkelt mellan dagliga, veckovisa eller månatliga vyer, eller skapa din egen anpassade vy för att hålla koll på deadlines. Vill du fokusera på kritiska uppgifter? Använd avancerade filter för att markera de uppgifter som måste göras.

3. ClickUp OKR-ramverksmall

Ladda ner den här mallen Skapa ett högpresterande team genom att implementera OKR Framework-mallen

Henry Ford sa en gång: ”Att komma samman är en början, att hålla ihop är framsteg och att arbeta tillsammans är framgång. ”

Men hur ser du till att alla arbetar tillsammans mot samma mål?

ClickUps OKR-ramverksmall kan hjälpa dig.

Denna funktionsrika, helt anpassningsbara mall är utformad för att hjälpa team att sätta upp tydliga mål och enkelt följa upp viktiga resultat.

Oavsett om du lanserar en ny produkt, hanterar en marknadsföringskampanj eller hanterar flera projekt, håller detta verktyg alla samordnade och ansvariga.

Med ClickUps mall kan du skapa specifika SMART-mål, spåra framsteg i realtid och, ännu viktigare, upptäcka eventuella hinder.

Mallen är fullspäckad med anpassade statusar, fält och vyer som gör att du kan hantera allt från övergripande företagsmål till teamspecifika mål – allt på ett och samma ställe.

Genom att använda detta ramverk säkerställer du att ditt team håller fokus på samma prioriteringar, samarbetar effektivt och mäter framstegen systematiskt.

✨ Perfekt för: Produktchefer, marknadsföringsdirektörer och teamledare som hanterar mål och följer upp prestationer i flera projekt

💡 Proffstips: Samla all viktig information, mål och anteckningar på ett ställe med ClickUp Docs. Oavsett om du brainstormar mål eller dokumenterar OKR-framsteg kan du skapa dokument som alla kan komma åt och uppdatera i realtid.

4. ClickUp SMART Goals-mall

Ladda ner den här mallen Dela upp stora mål i hanterbara delar för att ta itu med dem ett steg i taget

Känns dina mål ibland som vaga dagdrömmar istället för genomförbara planer? Du är inte ensam.

Att förvandla ambitioner till prestationer börjar med ett solidt ramverk, och det är precis där ClickUps SMART Goals Template kommer in.

Denna mall är ditt perfekta verktyg för att organisera mål och följa upp framsteg på ett sätt som håller dig motiverad och fokuserad.

Oavsett om du vill förbättra din personliga prestation, nå affärsmål eller ta ditt teams produktivitet till nästa nivå, gör den här mallen processen smidigare än någonsin.

Låt oss säga att ett SMART-mål för dig kan vara att ”öka försäljningen under Q3 med 20 %”. Viktiga steg kan vara att lansera en riktad annonskampanj, anordna ett webbinarium och optimera produktsidorna.

Med ClickUps SMART Goals-mall blir varje mål en tydlig, uppnåelig plan – som ger dig en färdplan så att du aldrig tappar bort dig.

5. ClickUp SMART Goal Action Plan Template

Ladda ner den här mallen Se till att dina SMART-mål uppnås med ClickUps mall för SMART-mål och handlingsplan

ClickUps SMART Goal Action Plan Template är som att ha en personlig färdplan för framgång, komplett med kontrollpunkter och milstolpar.

SMART-mål handlar om att vara specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbestämda. ClickUps mall uppfyller alla dessa kriterier och hjälper dig att tydligt definiera dina mål, dela upp dem i genomförbara steg och organisera uppgifter för maximal effektivitet.

Med funktioner som anpassade statusar och fält kan du organisera varje steg i din SMART-målhandlingsplan – från planering till genomförande.

Dessutom får du tillgång till sex olika vyer, inklusive en whiteboard och en tidslinje.

📌Exempel: Låt oss säga att ditt mål är att öka trafiken till din webbplats med 20 % på tre månader. Med hjälp av SMART-handlingsplanmallen kan du dela upp detta mål i mindre uppgifter, som att publicera fler blogginlägg, optimera SEO och köra riktade annonskampanjer. Du kan sätta deadlines för varje uppgift, följa dina framsteg och fira när du nått 20 % ökning.

Och oroa dig inte för att missa deadlines – ClickUp hjälper dig med påminnelser, tidsspårning och framstegsövervakning.

✨ Perfekt för: Målorienterade team, strategichefer och projektledare som fokuserar på att sätta upp och uppnå SMART-mål

6. ClickUps mall för strategisk marknadsföring OKR

Ladda ner den här mallen Utveckla en framgångsrik marknadsföringsplan som beskriver ditt företags mål

Sears Holding Company såg en ökning på 8,5 % i försäljning per timme inom 18 månader efter att ha implementerat OKR för 20 000 anställda.

Föreställ dig nu vad OKR kan göra för din marknadsföringsstrategi!

ClickUps mall för strategisk marknadsföring OKR hjälper dig att ta dina marknadsföringsinsatser till nästa nivå genom att ge dig en tydlig färdplan för att uppnå dina mål.

Denna anpassningsbara mall gör det möjligt för dig att identifiera marknadsmöjligheter, samordna ditt teams mål och skapa genomförbara planer som håller allt på rätt spår.

Med anpassade statusar som "Planerad", "Pågår" och "Slutförd" hjälper den här mallen dig att övervaka varje steg i din plan. Den innehåller också anpassade fält för att kategorisera uppgifter efter kanal, OKR-typ och kvartal, så att du enkelt kan visualisera framstegen och justera strategierna efter behov.

Dessutom säkerställer de inbyggda projektledningsverktygen – budgetuppföljning, resurshantering och uppgiftsberoenden – att dina marknadsföringsplaner håller sig inom tidsramen och budgeten.

✨ Perfekt för: Marknadschefer, marknadsdirektörer och varumärkesstrateger som utvecklar och följer upp marknadsföringsmål i linje med affärsmålen.

OKR-koordinera framgång med en ClickUp-mall i taget

Felipe Castros bok, "The Beginner's Guide to OKR", uttrycker det enkelt: "Att ha mål förbättrar prestationen. Att spendera timmar på att sprida mål upp och ner i företaget gör det dock inte."

Utan OKR går du framåt utan en tydlig riktning, vilket inte är rättvist mot ditt team eller dina intressenter. Men OKR behöver inte vara komplicerat.

Med ClickUps anpassningsbara OKR-mallar och funktionsrika verktyg har det aldrig varit enklare att sätta upp tydliga mål, följa upp framsteg och samordna ditt team.

