De 14 bästa gratis mallarna för måluppföljning i Google Sheets för 2025

Har du någonsin blivit ställd när någon frågar: "Hur är det i ditt liv?"

När vi fokuserar på våra dagliga aktiviteter glömmer vi ofta bort helheten. Våra nyårslöften, drömkarriären eller fortbildningskurserna hamnar ofta i bakgrunden.

Det kan vara svårt att hålla koll på sina mål, särskilt om man är rädd för att agera. Men med rätt verktyg och mallar kan du göra det till en barnlek att uppnå dem!

För dig som gillar att använda Google Sheets för att planera, spåra och övervaka dina mål har vi några utmärkta mallar som fungerar som en bra utgångspunkt. I den här bloggen utforskar vi några av de bästa mallarna för måluppföljning i Google Sheets som finns tillgängliga online, så att du kan hitta den som passar dina behov bäst.

Vad kännetecknar en bra målspårningsmall i Google Sheets?

Med så många gratisappar för måluppföljning tillgängliga, varför skulle du vilja använda en målspårningsmall i Google Sheets?

Det kanske kommer som en överraskning, men personer som använder kalkylblad för att planera och övervaka sina personliga mål är mer benägna att ta ansvar och lyckas uppnå dessa mål. Det beror på att kalkylblad hjälper dig att tydligt förstå dina långsiktiga mål och skapa ett system för att uppnå dem vecka för vecka.

Om du till exempel vill spara till en nödfond ger en mall dig en utgångspunkt och ett ramverk att falla tillbaka på.

En bra mall för målsättning är alltså helst en som hjälper dig att komma igång och börja följa dina personliga eller professionella mål med viktiga funktioner som:

Fördefinierad struktur : Mallen ska ha en tydlig struktur med kolumner för deadlines, åtgärder och statusuppdateringar som du kan anpassa efter dina planer.

Enkel layout: Mallen bör innehålla tydliga instruktioner för hur man lägger till mål och följer upp framsteg, vilket gör det enklare att komma igång än att bygga upp ett helt kalkylblad från grunden.

Lätt att anpassa : Du bör kunna ändra mallens fält så att de passar : Du bör kunna ändra mallens fält så att de passar dina personliga, akademiska eller professionella mål.

Användarvänlig : Mallen ska vara intuitiv att använda, vilket gör den idealisk för dem som inte har omfattande kunskaper om Google Sheets eller andra kalkylbladsappar.

Visualiseringsverktyg: Mallen bör innehålla visualiseringsfunktioner som kan omvandla dina data till grafer eller diagram som hjälper dig att följa dina framsteg över tid.

Genom att välja en mall som uppfyller dessa kriterier är du på god väg att nå dina mål.

Mallar för måluppföljning i Google Sheets

Google Sheets erbjuder flera mallar för måluppföljning som är utformade för att hjälpa individer och team att hantera sina personliga och professionella mål. Dessa mallar förenklar processen att sätta upp och följa upp mål genom att tillhandahålla organiserade strukturer, fördefinierade formler och anpassningsbara fält.

Det finns många alternativ, men du behöver inte söka igenom internet för att hitta de mest idealiska mallarna för personliga utvecklingsmål i Google Sheets.

Vi har redan gjort det åt dig och erbjuder dig några fantastiska mallar för måluppföljning i Google Sheets som du kan överväga att använda för dina behov:

1. Mall för månadsvis måluppföljning från Template.net

Nyckeln till framgångsrik målsättning och måluppfyllelse är att sätta upp SMART-mål. Akronymen står för specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål. Detta ramverk delar upp långsiktiga mål i mindre, mer hanterbara delar, vilket ökar dina chanser att lyckas.

Månadsmålspårningsmallen från Template.net innehåller avsnitt för målbeskrivningar, måldatum, uppdateringar om framsteg och anteckningar, vilket hjälper dig att hålla koll på dina mål under hela månaden.

Perfekt för: Alla som har svårt med traditionell målsättning. SMART-ramverket hjälper dig att definiera tydliga, uppnåbara mål och ger dig ett strukturerat sätt att följa dina framsteg så att du behåller motivationen.

2. Mall för målplanering inom fastighetsbranschen från Template.net

Om du driver en fastighetsbyrå kan mallen för fastighetsmål från Template.net hjälpa dig att nå dina mål.

Denna färdiga mall ger dig ett strukturerat ramverk för att sätta upp och följa upp mål relaterade till annonser, försäljning, marknadsföring och mycket mer. Dessutom kan du enkelt anpassa mallen efter just din fastighetsbyrå.

Perfekt för: Fastighetsmäklare och fastighetsbyråer som vill spåra långsiktiga och kortsiktiga prestationsmått som försäljningsvolym, provisioner och avslutade affärer.

3. Ditt bästa år hittills: Mall för måluppföljning från So Much More Coaching

via So Much More Coaching

Om du ofta kämpar för att uppnå dina nyårslöften trots dina bästa ansträngningar, måste målspridningsbladet Your Best Year Yet från So Much More Coaching finnas med på din lista.

Denna mall har en omfattande layout för att sätta upp personliga och professionella mål och dela upp dem i genomförbara steg. Den innehåller avsnitt för målsättning, handlingsplanering och regelbunden översyn, så att du kan hålla dig på rätt spår och göra justeringar efter behov.

Perfekt för: Personer som vill följa upp sina professionella och personliga mål för året, med möjlighet att dela upp uppgifter i kategorier som karriär, hälsa, personlig utveckling, familj och mer.

4. Mall för personlig måluppföljning från Template.net

Är du osäker på hur du vill diversifiera dina personliga mål baserat på specifika områden som ekonomi, lärande, hälsa, välbefinnande eller annat?

Den kostnadsfria mallen för personlig måluppföljning från Template.net har ett enkelt gränssnitt som hjälper dig att lägga till dina aktiviteter med parametrar som målkategori, beskrivning, förfallodatum, prioritet och anteckningar. Den har till och med en automatisk förloppsindikator som gör att du kan visualisera dina mål och se hur mycket framsteg du har gjort.

Perfekt för: Nybörjare som vill ha en enkel personlig måluppföljare för att omsätta sina mål i handling, med tydliga deadlines och prioriteringar för varje uppgift.

5. SMART-målmall för medicinstudenter från Template.net

Om du är medicinstudent och letar efter ett sätt att spåra dina ambitiösa mål är SMART Goals Template for Medical Students från Template.net det perfekta alternativet.

Det hjälper studenter att sätta upp tydliga och genomförbara mål för sina studier, kliniska rotationer och karriärplanering. Det innehåller också avsnitt för att definiera mål, sätta upp milstolpar och följa upp framsteg, så att medicinstudenter kan hantera sina akademiska och professionella ambitioner på ett effektivt sätt.

Perfekt för: Medicinstudenter och vårdpersonal som vill implementera SMART-ramverket för att uppnå sina mål för lärande eller kompetensutveckling.

6. Mall för måluppföljning från Zavvy

via Zavvy

Målspårningsmallen från Zavvy erbjuder en enkel och anpassningsbar metod för målsättning.

Mallens användarvänliga gränssnitt gör det möjligt att snabbt uppdatera och ändra, vilket gör den till det perfekta valet för att behålla fokus och motivation, särskilt för icke-tekniska användare. Oavsett om du hanterar personliga projekt eller samordnar teamets mål, ser Zavvys mall till att du håller ordning och följer planen.

Perfekt för: Marknadsförare och andra kreativa yrkesverksamma som vill ha en strukturerad metod för att planera sina mål och lägga till uppgifter som kan hjälpa dem att uppnå dessa mål.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för måluppföljning

Om du brukar skriva ner dina uppgifter och projektmål i en dagbok eller anteckningsbok är Google Sheets ett fantastiskt alternativ. Istället för att använda penna och papper kan du med hjälp av kalkylbladsappen uppdatera och följa dina mål digitalt.

Trots sina avancerade funktioner och enkelhet har Google Sheets några brister som kan begränsa de flesta användare, särskilt när det gäller:

Brist på avancerade automatiseringar

Google Sheets saknar vissa avancerade funktioner, såsom inbyggd framstegsspårning, påminnelser och integration med andra verktyg. Användarna måste uppdatera och hantera sina data manuellt, vilket kan vara tidskrävande och felbenäget.

Begränsade samarbetsfunktioner

De flesta av oss följer upp våra personliga mål på egen hand, men det kan vara bra att dela dem med en kollega eller mentor. Google Sheets möjliggör viss grundläggande samverkan, men är kanske inte lika smidigt som specialiserad programvara för projektledning eller måluppföljning. Med dessa avancerade lösningar kan du lägga till kommentarer, föreslå uppdateringar eller till och med dela anpassningsbara vyer.

Integrationsproblem

Google Sheets kan vara svårt att integrera med andra produktivitets- och projektledningsverktyg, vilket hindrar ett smidigt informationsflöde mellan olika plattformar. Om du använder en app för att spåra dina uppgifter eller föredrar att lägga till åtgärder i din kalender, kan det vara svårt att spåra framstegen från dessa appar i kalkylbladet.

Utmaningar med skalbarhet

När behovet av måluppföljning blir mer komplext kan Google Sheets ha svårt att skala upp effektivt. Att hantera stora datamängder eller komplexa målstrukturer i Sheets blir besvärligt och mindre effektivt jämfört med specialiserade verktyg.

Alternativa mallar för måluppföljning i Google Sheets

Google Sheets-mallarna kan hjälpa dig med grundläggande måluppföljning och planering, men det finns även andra alternativ som kan hjälpa dig att nå nästa nivå.

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för produktivitet och projektledning med alla funktioner du behöver i en app för måluppföljning. Denna plattform hjälper dig att hantera dina mål mer effektivt med avancerade funktioner för uppföljning, automatisering och integration, så att du inte behöver byta mellan appar eller jonglera med flera flikar.

Men det bästa med ClickUp är det stora utbudet av anpassningsbara och skräddarsydda ClickUp-mallar, som kan hjälpa dig att sätta upp, planera och övervaka dina övergripande framsteg mot dina mål.

Här är vår lista över gratis mallar från ClickUp som du kan använda för att hantera allt från enkla mål till de mest komplexa professionella målen:

1. ClickUp SMART Goals-mall

Hämta denna kostnadsfria mall Använd SMART-målramverket för din måluppföljning och lyckas med dina planer med ClickUp SMART Goals Template.

Har du en praktisk uppdelning av dina mål som definierar vad du vill uppnå i år, denna månad eller idag? Utan denna detaljerade uppdelning av dina aktiviteter är chansen att lyckas liten. ClickUp SMART Goals Template hjälper dig att dela upp stora, djärva mål i små, hanterbara delmål.

På så sätt kan du enkelt se vilka aktiviteter som är på rätt spår, kommer att lyckas eller som har hamnat ur kurs och behöver din uppmärksamhet. Mallen erbjuder en heltäckande metod för målsättning, inklusive måldefinition, uppföljning av framsteg, påminnelser och samarbetsfunktioner.

Det bästa av allt? Den hjälper dig till och med att ställa in påminnelser för att stoppa den där procrastinerande apan i ditt huvud.

Perfekt för: Planering och övervakning av dina personliga mål eller teamets mål, så att du enkelt kan samarbeta med andra intressenter.

2. ClickUp-mall för dagliga mål

Hämta denna kostnadsfria mall Få en överblick över dagens uppgifter med hjälp av ClickUps mall för dagliga mål.

Om du föredrar en daglig att göra-lista är ClickUp Daily Goal Template utformad för att dela upp dina långsiktiga mål i hanterbara dagliga uppgifter.

Med mallen kan du bocka av varje uppgift för dagen eller flytta fram väntande uppgifter till senare, vilket hjälper dig att förstå hur mycket framsteg du har gjort mot dina större mål. Detta dagliga fokus håller dig motiverad och säkerställer att du konsekvent arbetar mot dina större mål, en dag i taget.

Perfekt för: De som gillar att spåra personliga och professionella mål genom att dela upp långsiktiga visioner i genomförbara uppgifter som kan granskas varje dag.

3. ClickUp OKRs-mall

Hämta denna kostnadsfria mall Definiera mål och aktiviteter baserat på OKR för en mer resultatorienterad strategi med hjälp av ClickUp OKR-mallen.

ClickUp OKRs-mallen är utformad för att hjälpa dig att sätta upp och följa upp mål och nyckelresultat (OKR). OKR är ett kraftfullt ramverk för målsättning som anpassar ditt teams insatser efter din specifika vision.

Mallen ger dig en grundläggande struktur för dina mål och uppgifter. Den hjälper dig att dela upp dina mål i hanterbara uppgifter som sedan kan tilldelas specifika team eller teammedlemmar. Den innehåller också alternativ för att visualisera dina aktiviteter i en lista, tavla, kalender eller aktivitetsvy.

Med den här mallen kan du effektivt implementera OKR-ramverket för att driva prestanda, förbättra samordningen och uppnå dina strategiska mål.

Perfekt för: Individer och team som vill ha en strukturerad metod för att sätta upp mål baserat på förväntade resultat av ett projekt.

4. ClickUp SMART Goals Action Plan Template

Hämta denna kostnadsfria mall Sätt dina mål i verket genom att tilldela team och intressenter för ett mer samarbetsinriktat tillvägagångssätt med hjälp av ClickUp SMART Goal Action Plan Template.

Vill du ta SMART-målen till nästa nivå? Använd ClickUps mall för SMART-mål och handlingsplan för att följa upp dina mål mot specifika mått. Om du är chef hjälper den här mallen dig att följa upp vilka teammedlemmar som arbetar med ett specifikt mål.

Med den här listmallen kan du dela upp varje aktivitet efter brådskandehet och vikt, vilket hjälper dig att fokusera på aktiviteter med stor inverkan först och justera tidslinjerna för att göra dem mer uppnåeliga.

Med mallen kan du också lägga till taggar, kategorisera uppgifter och använda anpassade vyer för att effektivt hantera mål för flera projekt.

Perfekt för: Privatpersoner och företagsledare som behöver en mer detaljerad och strukturerad metod för måluppföljning. Fokus på att dela upp målen i mindre steg kan hjälpa dig att hålla ordning och motivationen uppe.

5. ClickUp-mall för årliga mål

Hämta denna kostnadsfria mall Gör detta till ditt år genom att spåra dina nyårslöften och årliga mål i ClickUps mall för årliga mål.

Om du föredrar att sätta upp årliga mål och sedan arbeta mot denna vision är ClickUps mall för årliga mål perfekt för dig. Med hjälp av denna mall kan du definiera dina viktigaste mål för året och dela upp dem i genomförbara steg och delmål. Du kan även sätta upp viktiga delmål under året för att mäta framstegen och hålla motivationen uppe.

Om saker och ting inte går som du tänkt dig kan du alltid prioritera dina årliga mål utifrån deras betydelse och relevans, så att du på sikt hinner ikapp med dina uppgifter.

Perfekt för: De som vill planera och uppnå sina viktigaste mål över en längre period. Mallen är perfekt för både personlig planering och teamplanering, med möjlighet att tydligt och precist beskriva och följa upp dina årliga mål.

6. ClickUp-mall för årliga mål

Hämta denna kostnadsfria mall Uppnå dina årliga mål genom att skapa effektiva vanor och följa dina framsteg med hjälp av ClickUps mall för årliga mål.

ClickUps mall för årliga mål är ett utmärkt val för individer och team som vill sätta upp och uppnå sina viktigaste mål för året. Mallen ger ett omfattande ramverk för planering och uppföljning av årliga mål, så att du kan hålla fokus och ordning.

Det bästa med denna mall är möjligheten att använda diagram och grafer för att visuellt följa dina framsteg och prestationer. Dessa verktyg ger en snabb översikt över hur väl du uppnår dina årliga mål och var justeringar kan behövas.

Öka din produktivitet genom att använda denna mall tillsammans med ClickUps funktioner för uppgiftshantering, såsom påminnelser, förfallodatum och beroenden. Integrationen säkerställer att dina mål är anpassade efter dina dagliga uppgifter och deadlines.

Perfekt för: Att spåra årliga mål med en kvartalsvis uppdelning av delmål som du måste uppnå för att nå dem. Perfekt för både professionella och personliga mål.

7. ClickUp-mall för företagsmål och OKR

Hämta denna kostnadsfria mall Anpassa dina aktiviteter och projekt efter ditt företags mål med hjälp av ClickUp Company Goals och OKR Template.

ClickUp Company Goals and OKR Template integrerar OKR-metoden i den dagliga uppgiftsplaneringen, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för företag som vill uppnå sina affärsmål på ett effektivt sätt.

Med hjälp av mallen kan du beskriva mätbara nyckelresultat som visar framstegen mot varje mål. Detta säkerställer att du kan följa prestationen, vilket gör det enklare att bedöma om målen uppnås inom hela organisationen.

Mallen ger också utrymme för att reflektera över prestationer, identifiera förbättringsområden och planera för framtida cykler.

Perfekt för: Organisationer eller små team som vill anpassa sina strategiska mål till mätbara resultat.

8. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Hämta denna kostnadsfria mall Skapa nya vanor och nå dina årliga mål med hjälp av ClickUps mall för personlig vanespårning.

Om du vill spåra dina mål på samma sätt som Hermoine kan sina trollformler, bör ClickUp Personal Habit Tracker Template finnas med på din lista. Även om det inte är en renodlad måluppföljare, kan det vara ett värdefullt verktyg för att stödja dina övergripande mål och förbättra din produktivitet.

Använd den här mallen för att övervaka och registrera dina dagliga vanor samtidigt som du sätter upp specifika mål för varje vana (frekvens eller milstolpar). Du kan anpassa mallen efter olika vanor, oavsett om de rör hälsa, produktivitet eller personlig utveckling.

Perfekt för: Alla som vill förbättra sina dagliga rutiner och skapa varaktiga vanor, särskilt när det gäller personliga mål.

