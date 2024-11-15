De bästa Slack-mallarna för att effektivisera arbetsflöden (med exempel och alternativ)

Slack är ett välkänt namn i världen av meddelandeappar.

Förutom att underlätta kommunikationen kan det också hjälpa dig att förbättra dina arbetsflöden.

Oavsett om du vill effektivisera arbetsflödena för mjukvaruutveckling eller spåra buggar och funktionsförfrågningar kan Slack-mallarna hjälpa dig med allt.

Det här inlägget innehåller en lista över Slack-mallar som du kan använda för att skapa enkla arbetsflöden utan (nästan) någon kodning. Dessutom får du en lista över alternativa Slack-mallar!

Vad kännetecknar en bra Slack-mall?

Slack-mallar kan hjälpa dig att automatisera rutinmässiga processer så att du kan ägna mer tid åt värdefulla strategiska uppgifter. Här är några faktorer som kännetecknar en bra Slack-mall:

Väl definierad struktur : Välj en mall som har tydliga avsnitt med logiskt flöde, ett angivet syfte och en startguide med tydliga instruktioner om hur den ska användas.

Tillgänglighet : Få mallar som är lättillgängliga gratis eller till överkomliga priser. Se också till att det är mallar utan kod så att även icke-tekniska team kan använda dem på ett smidigt sätt.

Flexibilitet : Se till att dina Slack-mallar är tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till olika scenarier. Du bör kunna anpassa dem efter dina behov. Dessutom måste de vara skalbara för att kunna tillgodose behoven hos växande team.

Användarvänligt: Välj Slack-mallar som är lätta att använda och har ett mobilresponsivt format så att du kan använda dem när du är på språng.

Slack-mallar för arbetsflöden

Har du någonsin funderat på att använda Slack för projektledning? Om inte, så här kan Slack-arbetsflöden hjälpa dig i dina IT-projekt.

Slack-mallar automatiserar allt från veckovisa avstämningar till påminnelser. Det är en av de bästa funktionerna i Slack, som hjälper ingenjörer och utvecklare att fokusera på att lösa mer komplexa problem.

via Slack

Om Slack är din officiella app för teamkommunikation och du vill automatisera veckovisa teamcheckar behöver du bara välja arbetsflödet Weekly check in (Veckovis checka in) i fönstret Slack Automations (Slack-automatiseringar).

Så här kommer ditt arbetsflöde att se ut. Uppdatera bara detaljerna, klicka på Spara, och du är klar!

via Slack

På så sätt kan du skapa ett anpassat arbetsflöde som innehåller detaljer som meddelande, kanal och konversationer där svaren kommer att skickas. Här är en samling Slack-mallar för arbetsflöden som kan avlasta en del av arbetet.

Få feedback utan möten

via Slack

Det är viktigt att samla in feedback, men frekventa Slack-möten kan störa individuella arbetsflöden. Använd Slack-mallar för att skapa formulär för alla kanaler där dina teammedlemmar diskuterar processer, idéer, potentiella buggar och förslag.

Håll det enkelt – lägg bara till två eller tre snabba frågor så kan du automatiskt implementera bästa praxis eller förslag i dina utvecklingsprocesser.

Här är arbetsflödessekvensen du behöver för att skapa ett feedbackformulär: Skicka en sammanfattning av inmatningarna till specifika Slack-kanaler

Börja med en formulärlänk

Samla in feedback om en process, idé eller bugg

via Slack

Godkänn förfrågningar på några sekunder

Oavsett om det gäller en ändringsbegäran, en rapporteringsbegäran, en funktion eller en kundbegäran kan en liten fördröjning i godkännandet förskjuta hela deadline. Så varför inte skapa ett godkännandearbetsflöde som låter dig snabbt spåra och godkänna begäranden?

via Slack

Allt du behöver göra är att öppna Slacks arbetsflödesbyggare och välja följande:

Börja med en länk i Slack

Samla information i formulärlänken – funktionsförfrågan, ändringsförfrågan eller rapporteringsförfrågan

Skicka ett meddelande i kanalen för att göra det synligt för teamet och ett direktmeddelande till den person som skickade in begäran för att bekräfta mottagandet.

Samla röster på ett förslag

via Slack

Ett av de smartaste sätten att använda Slacks arbetsflödesbyggare: organisera ett röstningssystem för att välja de bästa idéerna, designerna och vinnarna.

Anta att du skapar några tekniska designförslag och vill välja det bästa med hänsyn till ditt teams förslag.

Börja med att publicera din design i relevant Slack-kanal. Informera sedan teamet om att använda en emoji i röstningsprocessen. Teammedlemmar som reagerat med en emoji kommer att få ett röstningsformulär i sina Slack-direktmeddelanden. För att sammanfatta rösterna kan du ladda ner resultaten som CSV-filer.

Så här kan du bygga arbetsflödet:

Startar när 👍-emojin tas emot i kanalen

Skicka röstningsformuläret via DM

Lägg till en rad i Google Sheet med formulärdata

Skicka påminnelser om synkronisering

via Slack

När utvecklingsteamen är upptagna med sina uppgifter är det viktigt att synkronisera arbetet så att alla är på samma sida. Istället för videosamtal kan du schemalägga synkroniseringar i Slack-kanaler med hjälp av mallarna.

Med den här Slack-mallen kan du skicka en snabb påminnelse till ditt team om att publicera sina uppdateringar i kanalen. Du kan definiera en tråd för att samla alla svar så att Slack-kanalen förblir organiserad och överskådlig. Dessutom kan du söka efter vad alla arbetar med för att undvika förvirring och se till att ingen arbetar med samma uppgifter.

Följ denna sekvens för att konfigurera arbetsflödet:

Börja vid ett schemalagt datum och tid

Skicka ett meddelande i kanalen så att ditt team kan publicera uppdateringar i en tråd.

Aktivera en funktion med en emoji

via Slack

Med den här Slack-mallen kan du starta arbetsflöden när någon reagerar på ett meddelande med en emoji. När en teammedlem använder en specifik emoji kan du initiera ett meddelande som anger vem som använde emojin och skicka personen ett formulär att fylla i för begäran.

Precis som när du samlar in röster och startar funktioner kan du använda dessa triggers för att skapa ganska komplexa arbetsflöden. För att starta arbetsflöden med en emoji följer du samma sekvens:

➡️ Börja när 👋emoji används som reaktion i kanalen

➡️ Skicka ett meddelande i tråden för att informera den specifika personen som använde emojin.

Skapa och spåra nya felrapporter

Du har säkert använt Slack-kanaler, direktmeddelanden, samtal, @mentions osv. Men här är ett sätt att använda Slack mer effektivt för att rapportera buggar och effektivisera din utvecklingsprocess.

Med den här Slack-mallen kan du koppla samman kunder och anställda som upptäcker ett fel med ditt teams felspårningsverktyg. För att göra det skapar du en dedikerad kanal, till exempel #app2. 0-bugs, och publicerar ett standardiserat arbetsflöde för felrapportering. Detta hjälper dig att lägga till "Skapa ärende" som en automatiserad åtgärd i arbetsflödet.

Följ denna sekvens för att konfigurera arbetsflödet för felrapportering:

Börja med en länk i Slack

Samla in information som behövs för att rapportera felet i ett formulär

Skapa ett ärende i felspårningsverktyget, till exempel ett Jira-ärende, med hjälp av formuläret.

Skicka ett bekräftelsemeddelande om att felet har loggats

Begränsningar vid användning av Slack-mallar för mjukvaruutveckling

Det är viktigt att känna till Slacks extrafunktioner och hur de har hjälpt användarna.

En Slack-bot kan till exempel hjälpa team att automatisera påminnelser, @mention-meddelanden, skicka anpassade svar och mycket mer. På samma sätt finns dess arbetsflödesbyggare och fördefinierade Slack-mallar till för att automatisera vissa delar av ditt arbetsflöde och göra verksamheten mer effektiv.

Det finns dock några begränsningar när det gäller att använda Slack-mallar.

Betalfunktion : Slack-mallar är endast tillgängliga i betalda abonnemang. Dessutom kan du använda mycket begränsade inbyggda arbetsflödesmallar – schemalagda meddelanden, mötespåminnelser, onboarding, incidentrapportering, teamberöm, feedback etc.

Komplex installation : Arbetsflödesbyggaren är beroende av fragmentariska justeringar istället för en enhetlig lösning. Även om det är ganska enkelt att ställa in feedback och mötespåminnelser, är det inte lämpligt för att ställa in komplicerade arbetsflöden för att förbättra utvecklingsarbetsflöden.

Grundläggande funktionalitet : Slack-mallar har ett standardformat som begränsar deras användning. Du kan endast använda mallarna för att automatisera enkla arbetsflöden som rapportering, insamling av feedback, onboarding, skickande av meddelanden eller publicering av uppdateringar.

Begränsat till Slack-arbetsytan : Att skapa arbetsflöden som startar med en länk eller en emoji-reaktion är begränsat till din Slack-arbetsyta. Du kan inte dela länken via e-post eller andra kanaler för att starta arbetsflödet.

Ineffektivt samarbete: Du kan visserligen lägga till medarbetare till arbetsflöden, men Slack-mallarna tillåter endast begränsade kommentarer. Externa medarbetare kan till exempel inte kommunicera via Slack-arbetsflöden.

Alternativ till Slack-mallar

Slack-mallarna har begränsad funktionalitet och tillgänglighet, men vi har en lista med mallar som inte har Slacks problem. De är helt gratis, stöds av över 100 anpassade automatiseringar och erbjuder samarbete i realtid samt ökad produktivitet.

Här är listan.

1. ClickUp-mall för mötesagenda

Ladda ner den här mallen Planera din mötesagenda gemensamt med hjälp av ClickUps mall för mötesagenda.

Oavsett om det gäller en diskussion mellan utvecklare eller ett projektstartsmöte, ger ClickUps mall för mötesagenda dig den layout du behöver för att lista mötesdetaljer – typ, omfattning, plats, länk till videomöte, datum, tid, deltagare och ämnen. Kort sagt hjälper denna mall till att säkerställa att mötet följer de tydligt definierade målen.

Så här kan du dra nytta av den här mallen:

Dela upp uppgifter och tilldela ansvar

Ta upp alla mötesämnen

Hjälp ditt team att förbereda sig bättre inför mötet med en översikt över ämnena

Säkerställ ett strukturerat möte

Vad vi gillade: Denna ClickUp Doc-mall har anpassade vyer, inklusive Gantt, Lista, Arbetsbelastning och Kalender, som hjälper dig att planera agendan (ämnen, tidslinjer, aktiviteter) med ditt team. Dessutom kan du automatisera delningen av agendan via e-post utan att byta flik.

2. ClickUp-listmall

Ladda ner den här mallen Planera, organisera och prioritera arbetsflödesuppgifter med ClickUp-listmallen

Listor är en oundviklig del av mjukvaruprocesser. Ingenjörer och utvecklingsteam använder listor för att organisera och spåra funktionsförfrågningar, buggar, uppgifter, deadlines, användarberättelser och så vidare. Och det är här ClickUps listmall kommer till nytta.

Denna mall är en kombination av grundläggande och avancerade funktioner som hjälper dig att:

Dela upp komplexa uppgifter i hanterbara deluppgifter

Organisera och prioritera uppgifter

Följ ett standardformat när du skapar listor

Spåra uppgifter, buggar, funktionsförfrågningar

Det bästa av allt? Du kan återanvända den här mallen för återkommande processer om och om igen.

Vad vi gillade: Mallen har ett alternativ för att bädda in videor, där du kan ladda upp videor för att lägga till extra information till dina uppgifter.

💈Bonustips: Du kan använda ClickUp Recurring Tasks för att automatisera uppgifter som ska återkomma med en viss frekvens, så att du kan justera din lista regelbundet.

Använd återkommande uppgifter i ClickUp för att hålla koll på dina veckovisa eller månatliga åtgärder.

3. ClickUp-mall för kommunikationsplan

Ladda ner den här mallen Effektivisera kommunikationen med intressenterna med hjälp av ClickUps mall för kommunikationsplan.

Oavsett om du hanterar förfrågningar från intressenter, implementerar kundfeedback eller diskuterar nya funktionsidéer med ditt team, är en gedigen kommunikationsplan ett måste. Och för det behöver du en bra mall för kommunikationsplanering.

ClickUps mall för kommunikationsplan låter dig skapa en praktisk kommunikationsplan som hjälper dig att:

Förbättra intern och extern kommunikation

Definiera kommunikationsmål, intressenter och tidsplaner

Säkerställ konsekvent kommunikation

Identifiera de bästa kommunikationskanalerna

Spåra och mät dina kommunikationsinsatser

Vad vi gillade: Med den här mallen kan du skapa anpassade fält för att spåra varje kommunikationskanal – e-post, sociala medier, kommunikationsplattformar eller en kombination av alla.

💡Proffstips: Använd ClickUp Tasks för att beskriva uppgifter relaterade till kommunikation med intressenter i din kommunikationsplan. Detta hjälper dig också att hantera din plan och ger bättre översikt.

Samla viktig kontext, deluppgifter och relevanta bilagor på ett ställe med ClickUp Tasks.

4. ClickUp-mall för företagswiki

Ladda ner den här mallen Centralisera din tekniska dokumentation med ClickUps mall för företagswiki.

ClickUp Company Wiki Template är din säkra plats för att lagra allt ditt programvaruinnehåll – från tekniska dokument och processdokument till kodsnuttar, ramverk och datastrukturer.

Inte bara det, den här mallen har dedikerade sidor för att registrera företagsinformation – mål och mission, kärnvärden, medarbetarhandbok och avdelningssida för att centralisera information relaterad till IT, försäljning, marknadsföring, HR och mer.

Med den här mallen kan du:

Centralisera IT-dokumentationen

Spåra utvecklingsresurser

Lagra information om verktyg och system

Gör innehållet lättillgängligt samtidigt som du implementerar åtkomstkontroller

Vad vi gillade: Mallen har ett avsnitt med ”Ofta använda formulär och resurser” med mallar för formulärförfrågningar, till exempel mallen för IT-supportförfrågningar, som du kan använda för att organisera och spåra IT-relaterade förfrågningar.

5. ClickUp-mall för snabbmeddelanden

Ladda ner den här mallen Samla alla dina konversationer på ett ställe med ClickUps mall för snabbmeddelanden.

När man listar Slacks för- och nackdelar är en av verktygets största nackdelar att man kan förlora viktiga meddelanden.

Med så många kanaler, trådar och direktmeddelanden är det lätt att förlora viktig information i ett hav av konversationer – till exempel den bästa funktionsidén. Det är här ClickUps mall för direktmeddelanden kommer in för att organisera dina meddelanden på ett ställe.

Denna mall kan hjälpa dig att:

Prioritera konversationer

Skapa och spara meddelanden för att spara tid

Identifiera stavfel och grammatiska fel

Svara snabbt på förfrågningar

Standardisera varumärkets budskap och tonfall

Vad vi gillade: Med den här mallen kan du skapa ett internt chattrum, navigera i din meddelandeapp och implementera de meddelandepraxis som ingår i mallen.

6. ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner den här mallen Samla in feedback från anställda för att förbättra processer och arbetsflöden med ClickUps mall för feedbackformulär.

Oavsett om det gäller ditt teams feedback på de nya IT-policyn eller medarbetarnas feedback på företagskulturen, är en feedbackmall ett måste för att bygga ett smidigt feedbacksystem.

Med ClickUp-mallen för medarbetarfeedback kan du samla in, spåra och vidta åtgärder utifrån medarbetarnas feedback. Denna mall hjälper dig att:

Skapa ett strukturerat och konsekvent feedbacksystem

Spåra medarbetarnas åsikter

Säkerställ transparens mellan anställda och ledning

Skapa en öppen plattform för att uppmuntra ärliga samtal

Vad vi gillade: Det erbjuder användbara vyer, såsom listvyn för alla svarande, listvyn för svar och tabellvyn för medarbetarfeedback, för att enkelt hämta data.

💡Proffstips: Använd ClickUp Automations, som liknar Slack-automatiseringen, för att automatisera utskicket av feedbackenkäter till anställda via e-post, onlineenkätplattformar eller individuella möten.

Ställ in automatiska arbetsflöden med ClickUp Automations

7. ClickUp-mall för veckorapport

Ladda ner den här mallen Planera dina veckovisa uppgifter med ClickUp Weekly Report Template

Ett av de bästa sätten att säkerställa att projektet levereras i tid är att spåra sprints och hålla alla uppdaterade om framstegen. Och ClickUps mall för veckorapport kan hjälpa dig att noggrant spåra framstegen mot ditt sprintmål.

På så sätt kan du markera tekniska milstolpar, markera användarberättelser som slutförda/pågående, kontrollera uppdateringar av resursallokering och få fullständig insyn i projektets utveckling.

Med den här mallen kan du:

Spåra framsteg mot målen

Samla in data från flera källor

Kommunicera uppdateringar mellan team

Få insyn i vad som har åstadkommits

Identifiera potentiella hinder

Hjälp dina teammedlemmar att hålla fokus på helheten

Vad vi gillade: Denna mall erbjuder en veckotavla där du kan se alla dina veckouppgifter organiserade med statusetiketter för att underlätta förståelsen.

💡Proffstips: När rapporten är klar analyserar du data med hjälp av ClickUp Dashboards. Det hjälper dig att identifiera förbättringsområden och hålla dig på rätt spår.

Spåra prestationsindikatorer över tid med hjälp av ClickUp Dashboards

8. Mall för dagliga standup-möten

Ladda ner den här mallen Planera dina dagliga standup-möten på rätt sätt med ClickUps mall för dagliga standup-möten.

Dagliga standup-möten är viktiga, men de är inte lätta att planera. Här spelar ClickUps mall för dagliga standup-möten en viktig roll.

Med den här mallen kan du:

Centralisera anteckningar, planer och spåra framsteg

Skapa checklistor för varje teammedlem så att de inte missar några uppgifter.

Samla realtidsuppdateringar på ett ställe så att alla håller sig informerade

Säkerställ snabbare och mer välgrundade beslut

Lös problem snabbare

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att skapa mötesanteckningar och sammanfattningar så att du kan börja arbeta med uppgifterna efter dina dagliga stand-ups utan att slösa tid på att förbereda mötesreferat.

Det var den sista av våra kostnadsfria ClickUp-mallar, och därmed är vi framme vid slutet av vår mallista. Men om vi jämför ClickUp med Slack kan vi säga att ClickUp-mallarna har mycket mer att erbjuda – från anpassade vyer och statusar till automatisering och funktioner för samarbete i realtid.

Och det bästa är att vi inte är klara än. ClickUp har flera kommunikationsfunktioner som gör det överlägset Slack – eftersom det kombinerar realtidskommunikation med produktivitetsfunktioner.

ClickUp vs. Slack: En snabb översikt

Här är en närmare titt på de ClickUp-funktioner som gör det till en av de bästa Slack-konkurrenterna 👇

ClickUp Chat

Den helt nya ClickUp Chat handlar om kommunikation i realtid. Precis som Slack kan du använda den för att skapa flera kanaler för projekt och samla team från olika avdelningar för att samarbeta i realtid. Men det bästa är att dina chattar och projektledning sker på samma plattform.

Det stämmer. Nu behöver du inte längre växla mellan olika verktyg!

Dessutom kan du få tillgång till AI i chatten och få AI-förslag på svar, sammanfattningar av trådar, automatiskt skapade uppgifter och mycket mer.

Håll teamen uppkopplade, få tillgång till AI och omvandla meddelanden till uppgifter med ClickUp Chat

När du vill att en uppgift ska åtgärdas omedelbart använder du ClickUp Assign Comments and Mentions. Med hjälp av ClickUps kommentarer och @mentions kan du uppmärksamma någon och tilldela specifika åtgärdspunkter, vilket säkerställer ansvarsskyldighet hela tiden.

Tilldela åtgärdspunkter till teammedlemmar med hjälp av ClickUp Assign Comments och @Mentions

ClickUp-klipp

Eliminera förvirringen som skapas av otaliga meddelanden och trådar med ClickUp Clips. Denna ClickUp-funktion låter dig spela in skärmar och dela videon för tydliga förklaringar. Du kan också transkribera klippen med AI, inklusive utdrag och tidsstämplar.

Det bästa av allt? Transkriptionen är sökbar och visas vid alla sökningar du gör via ClickUps Connected Search.

Ta skärmdumpar och förklara idéer och arbetsflöden med ClickUp Clips

ClickUp-påminnelser

Precis som Slack-påminnelser kan du ställa in ClickUp-påminnelser för vad som helst – datum, möten och uppgifter. Lägg till dessa var som helst i ClickUp och inkludera bilagor eller återkommande scheman. Du kan också skapa påminnelser från uppgifter och kommentarer, så att ditt team vet var de ska följa upp.

Håll koll på dina uppgifter med ClickUp Reminders

ClickUp-möten

Hantera alla dina möten – från dagliga stand-ups till veckovisa synkroniseringar, projektstartmöten och diskussioner om funktionsidéer med ClickUp Meetings. Använd det för att ta anteckningar, hantera dagordningar och tilldela åtgärdspunkter på ett och samma ställe.

ClickUp-kalender

Spåra möten, visualisera arbete, schemalägg uppgifter och hantera projektets tidsplaner med ClickUps kalendervy. Detta informerar dina teammedlemmar om projektplaner, kommande deadlines och uppgiftstidsplaner.

Visualisera arbete och schemalägg/omplanera uppgifter med ClickUp Calendar

Förutom dessa fantastiska funktioner erbjuder ClickUp över 1000 inbyggda integrationer. Du kan ansluta verktyget till dina favoritappar, inklusive Slack. Genom att integrera ClickUp med Slack kan du hantera ClickUp-uppgifter utan att behöva lämna diskussionerna.

Med denna integration kan du:

Skapa ClickUp-uppgifter från ditt Slack-flöde

Få tillgång till uppgiftslänkar i Slack med alla detaljer och sammanhang så att du kan agera på dem.

Hantera förfallodatum, status och prioriteringar från Slack-kanaler

Skapa uppgifter och kommentarer från meddelanden

Få uppgiftsmeddelanden på Slack

Optimera dina arbetsflöden med ClickUp

Slack-mallar är utmärkta för att automatisera dina arbetsflöden. Men man kan inte förneka att deras funktionalitet är begränsad. De tillåter inte att du skapar anpassade arbetsflöden och spelar en stödjande roll i skapandet av projektledningsarbetsflöden.

Det är här behovet av en allt-i-ett-plattform för produktivitet som ClickUp kommer in.

Med ClickUp får du gratis mallar som är superenkla att använda och som stöder alla typer av arbetsflöden – från möten till spårning av funktionsförfrågningar – samt ett brett utbud av kraftfulla projektledningsfunktioner.

Så om du vill spara tid på att växla mellan appar och skapa en smidig utvecklingsprocess, registrera dig för ClickUp idag!