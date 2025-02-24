Gratis Excel-mallar för effektiv lageruppföljning

Att hålla koll på lagret kan vara svårt, särskilt för företag som hanterar flera produkter och leverantörer. De ständiga förändringarna i lagernivåerna kan leda till förvirring, förlorade försäljningsmöjligheter och ekonomiska förluster.

Utan ett organiserat system kan det snabbt bli svårt att hålla reda på vad som finns i lager och vad som behöver fyllas på.

Microsoft Excel erbjuder en lösning med sitt utbud av gratis mallar för lagerhantering. Dessa mallar ger ett strukturerat ramverk för att logga produkter, övervaka kvantiteter och hantera leverantörer. Deras mångsidighet gör dem lämpliga för småföretagare och stora lager, och de kan anpassas för att möta specifika behov.

Låt oss utforska dessa effektiva och användarvänliga Excel-lagerhanteringsmallar som underlättar effektiv lagerhantering.

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för lagerhantering?

En Excel-lagermall är ett fördesignat kalkylblad som hjälper dig att effektivt spåra och hantera lagernivåer i Excel.

När du letar efter de bästa mallarna för lagerhantering bör du ta hänsyn till följande viktiga funktioner:

Tydlighet: Mallen ska ha en välorganiserad layout med tydliga rubriker, avsnitt och kategorier för att underlätta inmatning och granskning av lageruppgifter.

Användarvänlighet: Mallen ska vara intuitiv så att ditt team enkelt kan navigera i den – oavsett deras kunskaper i Excel.

Automatisering: Den bör stödja inbyggda formler för att beräkna totaler, vilket minskar manuellt arbete och minimerar fel.

Anpassningsbarhet: En bra En bra Excel-mall för lagerhantering låter dig lägga till eller ta bort kolumner, infoga specifika kategorier och tillämpa varumärkeselement (som logotyper och färgscheman) för att passa specifika affärsbehov.

Visuell representation: Den bör innehålla diagram eller grafer som ger en snabb överblick över lagernivåer och trender.

Samarbetsfunktioner: Mallen ska göra det möjligt för flera användare att visa, redigera och dela den i realtid, vilket främjar effektivt teamarbete.

8 Excel-mallar för lagerhantering för vardagliga utmaningar

Låt oss diskutera de åtta bästa Excel-lagermallarna för effektiv lagerhantering:

1. Lagerlista med mall för markering av återbeställningar från Microsoft

via Microsoft

Mallen Inventory List With Reorder Highlighting från Microsoft erbjuder ett enkelt men effektivt sätt att övervaka lagernivåer, spåra återbeställningspunkter och se till att du har nödvändiga artiklar i lager.

Mallen har kolumner som lager-ID, namn, beskrivning, enhetspris, antal i lager och totalt lagervärde. Funktionen för villkorlig formatering markerar automatiskt artiklar som behöver beställas om. Om lagret av en populär artikel sjunker under en viss nivå markeras den omedelbart så att du kan fylla på innan den tar slut.

Perfekt för: Butiksägare som behöver övervaka lagernivåer och snabbt beställa om snabbsäljande artiklar för att undvika lagerbrist.

2. Mall för personlig tillgångsinventering från Microsoft

via Microsoft

Microsofts mall för personlig tillgångsinventering ger dig en överskådlig bild av din personliga ekonomi – utan att du behöver bläddra igenom oändliga kalkylblad.

Du kan ange olika tillgångskategorier, såsom 401(k), obligationer, sparande, aktier eller till och med fysiska tillgångar som din bil och ditt hus, tillsammans med deras respektive värden. Det inbyggda stapeldiagrammet omvandlar dina data till en tydlig bild som visar vilka tillgångskategorier som dominerar din portfölj.

Mallen är helt anpassningsbar – du kan justera text, färger, bilder och diagramstil efter dina önskemål.

Perfekt för: Personer som vill katalogisera och utvärdera sina tillgångar för att få en bättre överblick över sin finansiella portfölj.

3. Mall för lagerinventering från Microsoft

via Microsoft

Med Microsofts mall för lagerinventering kan du se allt som händer i ditt lager. Den organiserar ditt lager efter artikelbeskrivningar, SKU-nummer (Stock Keeping Unit) och specifika lagerplatser.

Viktiga funktioner inkluderar:

Beräkning av totalt lagervärde : Se omedelbart det totala värdet på ditt lager.

Plats och organisation av lagerplatser : Med dessa kan du snabbt hitta var en artikel är lagrad och hålla lagerlokalen fri från röran.

Påminnelser om beställningar : Mallen markerar artiklar som behöver beställas, vilket eliminerar gissningar och säkerställer att dina bästsäljare alltid finns i lager.

Utskrift av plocklista: Du kan skriva ut en plocklista direkt från Excel. Det ger ditt team en tydlig guide om vad de ska plocka och var de ska hitta det när de förbereder order.

Perfekt för: Lagerchefer inom detaljhandeln eller e-handel som behöver spåra lagernivåer för att kunna leverera beställningar korrekt och i tid.

4. Mall för lagerkalkylblad från Template.net

Lagerförteckningsmallen från Template.net är en annan mall för tillgångsspårning som gör att du kan:

Ange viktiga uppgifter som företagsnamn, slogan, adress och kontaktuppgifter i rubriken.

Lagra viktig information som SKU, artikelbeskrivningar, tillgängliga kvantiteter, enhetskostnader och totala värden.

Logga alla lagerrörelser – inköp, försäljning, returer och justeringar – för att hålla dina register korrekta och uppdaterade.

Övervaka lagernivåerna i realtid och ställ in varningar för återbeställning för att undvika att ta slut på bästsäljare eller överlagra långsamt säljande varor.

Håll koll på leverantörskontakter, ledtider och priser för att effektivisera påfyllningen av lagret.

Perfekt för: Småföretagare som hanterar flera leverantörer och produktlinjer.

5. Mall för lagerhantering från Template.net

Att hantera butikslager kan vara en ständig utmaning – produkter kommer in och säljs slut, och det kan vara svårt att hålla reda på allt. Men med mallen för butikslager från Template.net har du all denna information till hands.

Den erbjuder funktioner som:

Lageruppföljning i realtid: Dashboarden visar den totala lagerrörelsen – 225 artiklar in, 150 ut och 75 artiklar kvar – vilket ger dig en tydlig överblick så att du snabbt kan fatta beslut om påfyllning.

Visuell representation: Linjediagrammet jämför mottagna varor med sålda varor över tid och belyser trender som högpresterande herr-T-shirts eller underpresterande sneakers. Radardiagrammet delar upp lagret i kategorier som kläder och skor.

Anteckningsfält: Använd detta fält för ytterligare information, till exempel särskilda hanteringsinstruktioner eller anteckningar om försäljningskampanjer.

Perfekt för: Kläd- och skobutiker som behöver spåra säsongsbetonade lager, som vinterjackor och sommarsandaler, för att optimera lagernivåerna under högsäsong.

6. Mall för transport- och logistiklagerhantering från Template.net

Mallen för transport- och logistiklagerhantering från Template.net hanterar en mängd olika logistikdata på en gång:

Artikelbeskrivning : Få en tydlig beskrivning av varje artikel med ett ögonkast.

Artikelnummer och leverantör : Dessa är avgörande för att kunna beställa nytt och upprätthålla goda relationer.

Lagernivåer : Håll koll på vad du har, vad som kommer in och vad som går ut för att ha full kontroll över ditt lager.

Ombeställningspunkter: Vet när du ska beställa nytt lager för att undvika brister. Systemet beräknar automatiskt åt dig, vilket minskar den mentala belastningen.

När du väljer en artikel fylls dessutom de andra fälten i automatiskt eller beräknas, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Perfekt för: Logistikchefer som behöver spåra förnödenheter för att förhindra störningar i leveranserna.

7. Mall för lagerhantering från Template.net

Mallen för lagerhantering från Template.net ger dig omedelbar överblick över ditt lagerstatus.

Den övervakar dina enhetskostnader och priser, vilket hjälper dig att förstå de totala vinstmarginalerna. Du kan också få tillgång till leverantörsinformation för varje produkt, vilket gör ombeställningar snabba och enkla.

Mallen innehåller dessutom visuella representationer (diagram, stapeldiagram och cirkeldiagram) av ditt lager per produkt och kategori.

Perfekt för: Restaurangchefer som behöver analysera användningsgraden för specifika ingredienser för att minimera svinn och upprätthålla tillgängligheten på menyn.

8. Mall för fysisk lagerinventering från WPS Office

via WPS Office

Mallen för fysisk lagerinventering från WPS Office ger dig en fullständig översikt över ditt lager, så att du kan övervaka råvaror, färdiga produkter och förpackningar.

Viktiga funktioner är:

Tydlig kategorisering : Hela lagret delas upp i tydliga kategorier – råvaror, halvfabrikat, färdiga varor och förbrukningsvaror.

Faktiskt lager vs. systemlager : I kolumnerna kan du registrera lagerantalet och sedan jämföra det med systemets siffror. Du kan logga eventuella överskott (extra lager) eller förluster (saknade artiklar), vilket hjälper dig att snabbt identifiera potentiella problem.

Ekonomisk uppföljning: Mallen håller reda på hur många artiklar du har och deras värde. Med fält för enhetspris och totala belopp i dollar är det enkelt att hålla koll på den ekonomiska effekten av ditt lager.

Perfekt för: Lagerchefer inom tillverkningsindustrin som behöver spåra lageravvikelser för effektiv lagerhantering och korrekt finansiell rapportering.

Begränsningar vid användning av Excel för lageruppföljning

Excel är ett budgetvänligt och lättillgängligt verktyg för lagerhantering, men det har flera begränsningar:

Manuell hantering : Excel kräver manuell inmatning, vilket kan leda till fel, särskilt vid hantering av stora datamängder.

Samarbetsutmaningar : Samtidig redigering i Excel kan leda till problem med versionshantering och datakonflikter.

Ingen automatisering för komplexa processer : Excel kan automatisera grundläggande beräkningar, men mer avancerade lagerprocesser som efterfrågeprognoser eller automatiserad ombeställning är svåra att implementera.

Bristande integration : Att integrera Excel med annan ERP- eller CRM-programvara kräver ofta manuell import och export, vilket kan vara tidskrävande.

Begränsad säkerhet : Excel saknar de robusta säkerhetsfunktionerna som finns i specialiserad programvara, vilket gör det mindre lämpligt för hantering av känslig lagerinformation.

Visuella begränsningar: Excel saknar avancerade verktyg för datavisualisering, såsom interaktiva instrumentpaneler eller dynamiska grafer. Detta gör det svårare att spåra trender, upptäcka mönster eller få djupare insikter i lagerprestanda.

Som ett resultat av detta finns det ett växande behov av Excel-alternativ för att bättre möta moderna företags krav.

Alternativ till Excel-mallar för lagerhantering

Företag med komplexa leveranskedjor kan finna att specialiserad programvara för lagerhantering är mer effektiv för deras behov.

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

De anpassningsbara instrumentpanelerna ger en tydlig översikt över lagret och spårar viktiga nyckeltal som omsättning, återbeställningspunkter och leverantörers prestanda – allt på ett ställe för smartare beslutsfattande. Dessutom kan du ställa in varningar och påminnelser för låga lagernivåer, behov av påfyllning eller beställningar.

Dessutom kan flera teammedlemmar komma åt och uppdatera lageruppgifter samtidigt, så att alla – från lagerpersonal till chefer – har tillgång till information i realtid.

Det bästa av allt? ClickUp har en enorm samling färdiga lagermallar som du kan använda för att komma igång, vilket gör det till ett effektivt program för lagerhantering.

Låt oss utforska några av dessa.

1. ClickUp-lagermall

Ladda ner den här mallen Visualisera lagernivåer och betalningar för bättre prognoser och budgetkontroll med ClickUp Inventory Template.

ClickUp-lagermallen samlar allt på ett ställe – leverantörskontakter, betalningsstatus och mer – så att du slipper bläddra mellan kalkylblad, e-postmeddelanden och beställningsformulär.

Det erbjuder:

Anpassade vyer: Få flera perspektiv på ditt lager – till exempel "Leverantörsvy" för att se vilka leverantörer som levererar vad eller "Lagervy" för att spåra aktuella lagernivåer i detalj.

Anpassade fält : Spåra allt från kostnad per enhet till återbeställningspunkter, vilket gör det enkelt att prognostisera behov.

Automatisering: Ställ in anpassade automatiseringsregler för att påminna dig om när det är dags att fylla på lagret eller när betalningar förfaller.

Om du har olika avdelningar, såsom försäljning, inköp och ekonomi, erbjuder mallen ett välstrukturerat format för effektiv organisationsplanering.

Perfekt för: Operativa chefer i företag med flera avdelningar som behöver ett centraliserat system för att effektivisera lageruppföljningen.

2. ClickUp-mall för lagerrapport

Ladda ner den här mallen Identifiera snabbt lagerbrist eller överskott med ClickUps mall för lagerrapport.

ClickUps mall för lagerrapport hjälper dig att snabbt fylla på bestsäljare och rensa bort långsamtgående produkter som samlar damm på hyllorna.

Så här hjälper det:

Se lagernivåerna på ett ögonblick: Mallens lättlästa tabellformat gör att du kan se alla dina lageruppgifter utan att behöva bläddra igenom ändlösa rader med data.

Enkel datainmatning: Med datainmatningsfunktioner utan kod är det enkelt att justera produktinformation – klicka, skriv och klart!

Analysverktyg: Upptäck mönster i lagerrörelser, förutse efterfrågetoppar och justera dina beställningar.

Perfekt för: E-handelschefer som hanterar olika produktlinjer.

3. ClickUp-mall för lagerhantering

Ladda ner den här mallen Spåra produktkvantiteter och återbeställningar smidigt med ClickUps mall för lagerhantering.

ClickUp Inventory Management Template är ett verktyg i realtid för att spåra produktkvantiteter, ombeställningar, leverantörer och till och med kostnadsfluktuationer – allt i en snygg, lättanvänd konfiguration.

Det hjälper till att förhindra överlager eller underlager med inbyggda varningar och schemalagda granskningar. Du kan fatta välgrundade beslut om när du ska beställa nytt och hur mycket du ska investera genom att analysera kostnadsförändringar och lagertrender.

Använd tidslinjevyn för att spåra lagerförändringar över tid, så att du är förberedd på efterfrågeökningar under säsongstoppar som Black Friday.

Perfekt för: Återförsäljare och lageransvariga som vill säkerställa att alla – från driftschefen till säljteamet – är överens om lagerstatus och behov av nybeställningar.

4. ClickUp-mall för kontorslager

Ladda ner den här mallen Effektivisera din lagerhantering på kontoret med ClickUp Office Inventory Template.

ClickUp Office Inventory Template organiserar ditt kontorslager – oavsett om det gäller bärbara datorer, snacks eller den oändliga kaffeförrådet.

Med funktioner för tidrapportering kan du övervaka uppgifters varaktighet, upptäcka flaskhalsar (som leverantörsförseningar) och justera din beställningsplan, antingen genom att beställa tidigare eller byta till en mer pålitlig leverantör.

Använd också konversationsvyn för att kommunicera direkt om lagerfrågor eller förändringar. Om det uppstår en försening i leveransen av en ny order kan du tagga teammedlemmarna för att synkronisera alla så att ingen blir överraskad.

Perfekt för: Kontorschefer eller administrativa team som hanterar kontorsmaterial.

5. ClickUp-mall för kontorsmaterial

Ladda ner den här mallen Öka produktiviteten genom att spåra kontorsmaterial med ClickUps mall för kontorsmaterial.

ClickUp Office Supplies Inventory Template ger en översikt över alla förnödenheter som ditt kontor behöver.

Den innehåller anpassade fält för att spåra dina kontorsbeställningar, till exempel:

Total kostnad : Beräknar den totala orderkostnaden baserat på enhetspris och kvantitet.

Avdelning : Tilldelar varje order till en avdelning för enkel budgetering.

Betalningsstatus: Spårar om en artikel är helt betald, delvis betald eller väntande. Till exempel kostar julgransdekorationer 40 dollar, men med "Delbetalning" markerat vet du att du måste följa upp med leverantören.

Perfekt för: Kontorschefer som hanterar stora volymer leverantörskontrakt, bulkbeställningar eller återkommande leveransbehov.

6. ClickUp IT-lagerförrådsmall

Ladda ner den här mallen Få fullständig kontroll över ditt tekniska lager med hjälp av ClickUp IT Inventory Template.

ClickUp IT Inventory Template är en allt-i-ett-lösning som erbjuder komplett kontroll över tekniklagret med automatiska påminnelser och beroenden.

Du kan ställa in kvartalsvisa påminnelser för att kontrollera licensernas tillgänglighet eller länka hårdvarubeställningar så att en uppgift uppdateras automatiskt när en annan är klar.

Sammanfattningsvyn ger en snabb översikt över vad som finns i lager och vad som väntar, medan vyn Aktuellt lager visar en detaljerad lista över artiklar i lager.

Perfekt för: IT-chefer och systemadministratörer som övervakar olika tekniska tillgångar.

➡️ Läs mer: De 10 bästa verktygen för verksamhetshantering

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att automatiskt fylla i detaljer som produktkostnader eller leverantörsändringar, vilket minskar tiden för datainmatning. Det uppdaterar också teammedlemmarna när lagernivåerna ändras eller när artiklar behöver uppmärksammas. Det kan också sammanfatta kommentarer och feedback, vilket effektiviserar teamdiskussionerna om lagerhållningen.

Skapa formler och effektivisera datainmatningen med ClickUp Brain.

7. ClickUp-mall för restauranglager

Ladda ner den här mallen Spåra enkelt din restaurangs lagernivåer och beställ nya varor med ClickUp-mallen för restauranglager.

ClickUp-mallen för restauranglager hjälper dig att övervaka lagernivåerna för viktiga ingredienser, minska svinnet och förhindra lagerbrist.

Det finns flera vyer, bland annat:

Veckons förbrukning: Här visas veckons förbrukning för varje artikel – om din restaurang använder 20 kilo parmesan per vecka kan du justera beställningarna för att undvika överköp eller underlager.

Varuförvaringsvy: Här organiseras alla varor i köket, skafferiet, kylskåpet och frysen genom att tilldela specifika förvaringsplatser.

Visa slut på lager: Spårar allt som börjar ta slut eller är helt slut i lager, så att du vet exakt vad du behöver beställa.

Visning av utgångsdatum: Här kan du sortera artiklar efter utgångsdatum, så att du använder dem i tid och undviker svinn.

Perfekt för: Ägare av små till medelstora restauranger som övervakar den dagliga köksdriften och behöver ett precist verktyg för lagerhantering.

8. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Ladda ner den här mallen Spåra dina inköpsorder smidigt från ett och samma ställe med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

ClickUps mall för inköpsorder och lagerhantering är utformad för att spåra varje order och hantera lagernivåer och leverantörsuppgifter.

Använd den för att organisera lagerartiklar efter kategori, produkt-ID eller leverantör. Du kan också lagra viktig leverantörsinformation direkt i ditt arbetsområde – kontaktuppgifter, priser och ledtider. På så sätt kan du se vem som erbjuder det bästa priset och den snabbaste leveransen.

Dessutom kan du ställa in återkommande uppgifter i ClickUp för regelbundna ombeställningar och använda ClickUp Reminders för att få ett meddelande när det är dags att lägga nästa order.

Perfekt för: Företagare som letar efter lagerhanteringsprogramvara för att spåra inköpsorder och automatisera ombeställningar.

➡️ Läs mer: De 10 bästa programvarorna för orderhantering

9. ClickUp Enkel mall för företagslagerregister

Ladda ner den här mallen Säkerställ uppdaterade och korrekta lageruppgifter med ClickUps enkla mall för företagslagerregister.

ClickUps enkla mall för företagslagerregister organiserar hela ditt lager i tydliga, färgkodade sektioner – som Slutsåld, Kritiskt och Beställ igen – så att du aldrig mer går miste om en försäljning på grund av lågt lager.

Den har 15 anpassningsbara fält för att lagra data för varje artikel:

Lagerkvantitet: Visar hur mycket lager du har kvar.

Orderkvantitet: Anger den lagerkvantitet som ska beställas när nivåerna når den kritiska punkten.

Leverantörsinformation: Spårar vilka leverantörer du har beställt från och deras kontaktuppgifter.

Återbeställningsnivå: Ställer in en tröskel för återbeställning och skickar varningar när lagret sjunker under den nivån.

Perfekt för: Kaféägare som behöver ett enkelt system för att hantera lagernivåerna för viktiga ingredienser.

Hantera lagerhanteringen smidigt med ClickUp

Effektiv lagerhantering säkerställer att lagernivåerna optimeras, kostnaderna kontrolleras och kundnöjdheten förblir hög.

Excel erbjuder flera mallar för att effektivisera lageruppföljningen, men att enbart förlita sig på kalkylblad kan leda till ineffektivitet och komplikationer när dina lagerbehov och din verksamhet växer.

ClickUp går längre än enkel spårning. Med funktioner som samarbete i realtid, automatiska varningar för påfyllning och avancerade verktyg för datavisualisering kan du hantera ditt lager enkelt och precist.

Registrera dig på ClickUp idag och förändra sättet du hanterar ditt lager på.