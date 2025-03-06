De bästa gratis mallarna för lagerhantering i Google Sheets

Netstocks rapport om lagerhantering visar att 80 % av små och medelstora företag kämpar med överlager och otillräcklig lagerplanering. För att hantera dessa utmaningar investerar många företag nu i programvara för lagerhantering.

Att investera i teknik kan dock vara kostsamt. För dem som inte är redo att göra en betydande ekonomisk satsning är Google Sheets-mallarna för lagerhantering en bra utgångspunkt för att effektivisera lagerprocesserna.

För att hjälpa dig komma igång har vi sammanställt en lista över de mest effektiva lagerhanteringsmallarna i Google Sheets. Dessa mallar är utformade för att optimera din lagerhantering utan behov av dyr programvara. Som en bonus har vi också inkluderat några alternativa mallar som erbjuder extrafunktioner.

Vad kännetecknar en bra lagerhanteringsmall i Google Sheets?

Lagerhanteringsmallarna i Google Sheets möjliggör omfattande spårning av lagerkategorier, lagervärde och lagernivåer. Du kan automatisera beräkningar, lägga till datavalideringsregler för att förhindra felaktig datainmatning och skapa rapporter för att visualisera lagerartiklar, inköpsorder, försäljningsfakturor etc. – allt på ett ögonblick.

En bra lagerhanteringsmall i Google Sheets måste innehålla:

Artikelinformation : Detaljerad artikelbeskrivning för snabb referens, till exempel artikelnamn, streckkod, SKU-nummer (ett unikt nummer som tilldelas produkter för att internt spåra aktuella lagernivåer), enhetspris, försäljningspris, beställningstid, minsta beställningskvantitet och mer.

Tydlig layout : Organiserade kolumner för enkel datainmatning och navigering

Automatiserade beräkningar : Inbyggda formler för att minska manuella beräkningar och fel.

Lageruppföljning : Övervakning av lagernivåer för att fastställa nivåer för ombeställning och spåra lagerrörelser.

Anpassning och villkorlig formatering : Lättredigerbara fält som kan anpassas efter specifika affärsbehov och formatering för att markera viktig information för bättre överskådlighet.

Leverantörsinformation : Flikar för att samla leverantörs- och lagerinformation på ett och samma ställe.

Rapporter: Automatiserad rapporteringsfunktion med diagram som ger en översikt över lagerutvecklingen.

Lagerhanteringsmallar i Google Sheets

Färdiga lagerhanteringsmallar i Google Sheets gör livet enklare. Du kan anpassa dem efter ditt företags behov för att spara tid och arbete.

Här är de bästa lagerhanteringsmallarna i Google Sheets som erbjuder dig ett kostnadseffektivt sätt att hantera och organisera ditt lager på ett effektivt sätt:

1. Mall för flyttlista av Coefficient

via Coefficient

Det är lätt att tappa koll på ditt lager när du flyttar det från ett lager till ett annat. En enkel lagermall säkerställer en organiserad flytt genom att hjälpa dig att spåra detaljerna för det flyttade lagret, inklusive packningskostnader, källa och destination samt transportdetaljer.

Coefficient’s Moving List Inventory Template är en enkel spårningsmall för att registrera vilka artiklar som flyttas och vart. Den har kolumner för artikelnummer, beskrivning, kvantitet, artikelns skick (begagnad, fungerande, ny eller intakt), ursprungs- och destinationsplatser samt anteckningar för extra information.

Följ dessa steg för att använda mallen:

Ladda ner > Anpassa fält > Mata in lageruppgifter > Beräkna kvantiteter automatiskt > Analysera trender för artiklar för att planera effektiva strategier

Vad kan du göra med Coefficients mall för flyttlager?

Analysera trender för artiklar

Organisera flyttbara lagerartiklar

Implementera formler för att räkna antalet artiklar och beräkna kostnadsuppskattningar.

Anpassa fält för att spåra detaljer

2. Mall för lagerhantering från Wise

via Wise

Wises kostnadsfria mall för lagerhantering i Google Sheets har olika flikar för lager- och leverantörslistor. På fliken för lagerlista kan du spåra råvaror med kvantitet och pris, värde per lagerartikel, återbeställningsnivåer, återbeställningskvantitet och mycket mer. Dessutom har den en inbyggd formel för att beräkna ditt lagers aktuella värde.

Leverantörslistan innehåller fält för att registrera leverantörsnamn, kontaktuppgifter, e-postadresser, webbplatslänkar, produktbeskrivningar och kostnader. Mallen har också ett exempel på en lagerlista som hjälper dig att förstå hur du använder den.

Vad kan du göra med Wises mall för lagerhantering?

Få tydlig insyn i lagerstatus och kostnader

För detaljerade leverantörslistor och lagerregister på ett och samma ställe.

Beräkna automatiskt det totala lagervärdet

Spåra återbeställningsnivåer för att förhindra lagerbrist

3. Mall för lagerhantering från TradeGecko

via TradeGecko

TradeGeckos mall för lagerhantering har specifika flikar för att registrera produktinformation, försäljning och inköp, samt för att generera rapporter för snabb lagerinformation.

Använd fliken Produkter för att ange artikelnamn, SKU, ursprunglig lagernivå, återbeställningspunkt, kostpris, påslag och andra detaljer. Den beräknar automatiskt ”lager i lager”, ”lager som väntar på att tas emot” och ”order som väntar på att levereras”.

Flikarna "inköp" och "försäljning" registrerar inköps- och försäljningsorderdatum, leverantörer/kunder, lagerförfallodatum/leveransdatum, kvantitet, kostnader etc. Det bästa av allt? Dessa flikar hämtar relevant information från produktfliken, så du behöver inte mata in den två gånger.

Fliken "rapport" genererar lagerrapporter med minimal ansträngning. Använd rullgardinsmenyn för att välja specifika produktnamn och tidsramar för att visa totala inköp, försäljning och mer.

Slutligen har mallen en flik för export till TradeGecko, så att du kan flytta mallens data till TradeGecko och analysera den ytterligare för att få detaljerad information.

Vad kan du göra med TradeGeckos mall för lagerhantering?

Automatisera beräkningar som total försäljning, inköpsorder, lagerstatus etc.

Spåra lager med minimal manuell insats

Skapa automatiska inköps- och försäljningsrapporter för att identifiera bästsäljare.

4. Mall för detaljhandelslager i Google Sheets från Coupler

via Coupler

Har du någonsin fått beställningar på slutprodukter bara för att din webbutik inte är uppdaterad med den senaste informationen? Detta händer när lagerhanteringen i e-handeln inte fungerar som den ska.

Couplers mall för detaljhandelslager kan hjälpa dig att hantera detaljhandelslagret genom att skapa en omfattande databas. Fliken "lagerinformation" lagrar alla lageruppgifter. Fliken "daglig försäljning" är det ark du regelbundet återvänder till för att spåra försäljningen, och fliken "rapport" används för att visa konsoliderade försäljningsdata i slutet av månaden.

Vad kan du göra med Couplers mall för detaljhandelslager?

Beräkna automatiskt slutpriset för produkter

Få detaljerad information om den dagliga försäljningen

Lägg till extra lager-/produktinformation för att undvika att något missas.

Filtrera produktinformation enkelt

5. Mall för matlager i kalkylblad från Template. NET

Enligt National Restaurant Association upplevde 96 % av restaurangerna brist på mat- och dryckesvaror under 2021 och 2022. Du kan stöta på liknande problem om du inte har en ordentlig process för lagerhantering och orderhantering.

Template.NET:s mall för livsmedelslager är ett enkelt dokument som gör det möjligt för restaurangchefer att spåra livsmedelslagernivåer. Du kan skapa anpassade kategorier för att organisera ditt lager och dina artikelkostnader för budgetkontroll. Det hjälper dig också att övervaka lagernivåer för att förhindra livsmedelsbrist.

Vad kan du göra med Template. NET:s mall för livsmedelslager?

Förbättra planeringen av måltidsbeställningar, leveranser och kapacitet

Spåra lagerstatusen noggrant med automatiska uppdateringar

Fatta välgrundade beslut med insikter i lagerinformationen

6. Mall för lagerhantering för småföretag från Template. NET

För småföretagare är det en utmaning att hålla koll på lagret – från råvaror till färdiga varor. Du måste övervaka dagliga beställningar, försäljning, inköp, returer, väntande leveranser och så vidare, oftast med en liten personalstyrka.

Mallen för lagerhantering i Google Sheets för småföretag är ett utmärkt verktyg för att samla spridd information om lager, budget, inköp och försäljning på ett och samma ställe. Den hjälper dig att fastställa strategiska affärsmål, följa upp milstolpar, fördela resurser, optimera budgetar och effektivt planera lager- och logistikhantering.

Vad kan du göra med Template. NET:s lagerhanteringsmall för småföretag?

Skapa budgetar i Google Sheets och prognostisera lagerbehov med inbyggda formler.

Spåra lager, försäljning och inköp med diagram och förloppsindikatorer.

💡Proffstips: Om du har ett litet företag och vill bygga långvariga relationer med leverantörer kan du förebygga tvister genom att föra mottagningsbekräftelser för varor.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för lagerhanteringsmallar

Google Sheets-mallar är en bra utgångspunkt för lagerhantering, men de är inte nödvändigtvis det bästa alternativet. Här är några nackdelar med att använda lagermallar i kalkylblad:

1. Benägen att göra fel

Google Sheets är inte helt exakta eftersom de kräver manuell inmatning. Det finns alltid en risk att man matar in fel artikelnummer eller lägger till en extra nolla i produktpriset. Dessutom fördubblas risken för fel om många personer arbetar med en och samma mall.

2. Begränsad beräkningskapacitet

Olika produkter kan kräva olika prognosmodeller eller budgeteringsmetoder. Anta att du har flera produkttyper som säljs i olika takt beroende på plats, där vissa artiklar har säsongsbetonad försäljning och andra har en jämn efterfrågan under hela året. Här behöver du en specifik modell för varje produktsegment för effektiv spårning. Det är svårt att göra så komplicerade beräkningar i Google Sheets.

För att kunna fatta snabba beslut om lagerhållningen måste du hålla dig uppdaterad om plötsliga marknadsförändringar, ökad efterfrågan eller fördröjningar mellan uppdateringar. Tyvärr erbjuder inte mallarna för lagerhantering i Google Sheets uppdateringar i realtid, vilket kan leda till fördröjningar och felaktigheter i lagerhanteringen.

4. Begränsade samarbetsfunktioner

Det kan vara svårt att arbeta med lagerhanteringsmallar i Google Sheets tillsammans med ditt team. Det är en ständig cykel av uppladdningar, nedladdningar och e-postbilagor som snabbt kan frustrera teamet. Dessutom har du ingen insyn i teammedlemmarnas dagliga aktiviteter.

Bonus: Excel-mallar för lagerhantering

Alternativa lagerhanteringsmallar

Om din kundlista växer och du har svårt att hantera lager med Google Sheets-mallar har vi det perfekta alternativet till Google Sheets för dig. 👇

1. Mall för lagerhantering från ClickUp

Hämta den här kostnadsfria mallen Hantera växande lager effektivt med mallen för lagerhantering från ClickUp.

ClickUps mall för lagerhantering håller dig uppdaterad om lager, intäkter och andra viktiga mått. Använd denna mall för att spåra lagertillgänglighet, rörelser, kostnadsförändringar etc. Ange start- och slutdatum för varje lageruppgift för att säkerställa att order levereras i tid.

Du kan ställa in uppgifter med anpassade statusar som "under transport", "i lager" och "slut i lager" för att spåra ditt lagers aktuella status. Dessutom ändrar ClickUp Automations lagerstatus automatiskt baserat på lager och omplaceringar.

2. Mall för kontorslager av ClickUp

Hämta den här kostnadsfria mallen Håll dig uppdaterad om vad ditt team behöver med Office Inventory Template från ClickUp.

Meddelar ditt team dig först när de har slut på kontorsmaterial eller snacks? Då är ClickUps mall för kontorslager precis vad du behöver.

Denna mall hjälper dig att övervaka kontorsköksförnödenheter, växter, inköp, användning osv. Du kan registrera alla kontorsartiklar med kostnader och lagernivåer, spåra beställningar och leveranser och få en översikt över det totala värdet av kontorslagret. Detta underlättar budgetering och planering för framtida inköp.

Du får också automatiska aviseringar i realtid för att få varningar om låga lager och spåra leveranser av kontorsinventarier.

3. Mall för restauranglager

Hämta den här kostnadsfria mallen Spåra restaurangens lager effektivt för att förhindra matsvinn och förstörelse med ClickUps mall för restauranglager.

ClickUps mall för restauranglager är till för alla restaurangägare och restaurangchefer som kämpar för att undvika svinn och minska avfallet. Denna mall hjälper dig att upprätthålla rätt lagernivåer och säkerställa smidig orderhantering. Du kan spåra restauranglagret i realtid, optimera lagringen och snabbt organisera order och leveranser.

Använd den här mallen för att hålla dig uppdaterad om livsmedelskostnader, maximera vinsten, optimera produkters hållbarhet och lagring, upptäcka potentiella stölder eller matsvinn och beställa nya varor i god tid för att undvika lagerbrist.

4. Lagermall från ClickUp

Hämta den här kostnadsfria mallen Eliminera flaskhalsar och hantera lager effektivt med denna lagermall från ClickUp.

ClickUps lagermall är utformad för att hantera de dagliga utmaningar som lagerchefer står inför – spåra order, betalningar, uppföljning av leverantörer, flytta lager från lagerlokaler, identifiera saknade artiklar och så vidare.

Med den här mallen för lageruppföljning kan du spåra leveranser mellan flera lagerplatser. Du kan hantera order och lager i realtid, analysera lagertrender för effektiv värdekedjeanalys och organisera resurser för bättre allokering och lagerplanering.

Använd anpassade fält, såsom leverantörens plats, beställare, återbeställningspunkt, kvantitet, kostnad per enhet etc., för att få djupare insikter i lagerutvecklingen. Du kan också registrera lager-/lagerräkningar med hjälp av skärminspelning för senare granskning och referens.

5. Mall för lagerrapport från ClickUp

Hämta den här kostnadsfria mallen Skapa omfattande lagerrapporter på nolltid med ClickUps mall för lagerrapporter.

Lageransvariga tycker ofta att rapporter är både hjälpsamma och frustrerande – de uppskattar att ha all information samlad på ett ställe, men ogillar det arbete som krävs för att skapa dem. Om du känner samma sak är ClickUps mall för lagerrapporter något för dig.

Hämta den här mallen för att spara tid och arbete som krävs för att skapa omfattande lagerrapporter från grunden. Den låter dig organisera produktkategorier, uppdatera information utan kodning och visualisera lagerinformation.

Använd den här mallen för att skapa rapporter genom att automatiskt hämta den information du behöver från olika källor. Du kan också få insikter i hanteringen av leveranskedjan och förbättra beställningsprocessen genom välgrundade beslut.

6. IT-lagermall från ClickUp

Hämta den här kostnadsfria mallen Övervaka och hantera all din hårdvara, mjukvara och licenser med ClickUps IT-lagermall.

När vi talar om lager är IT-lager inte det första man tänker på. Men i takt med att företag investerar allt mer i teknik ökar behovet av robust IT-lagerhantering snabbt.

ClickUps IT-lagermall är det perfekta verktyget för att hantera dina IT-tillgångar – från spårning av programvara och hårdvara till hantering av licenser. Denna mall ger fullständig översikt och kontroll över ditt IT-lager, såsom bärbara datorer, skrivare, licenser, servrar, immateriella rättigheter etc., för att säkerställa effektiv budgetering och resursallokering.

Du kan också använda söktaggar i den här mallen för att snabbt hitta relevant information. Du kan till exempel lägga till taggar för att hitta hårdvara som behöver underhåll eller licenser som måste förnyas.

7. Enkel mall för företagslagerregister från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Håll dina team uppdaterade med den senaste lagerinformationen med hjälp av Simple Business Inventory Register Template från ClickUp.

Det kan vara svårt att hantera rätt lagerkvantitet på rätt plats, särskilt om du har flera lager. ClickUps enkla mall för företagslagerregister förenklar denna process. Den spårar alla dina lagerartiklar på ett ställe, analyserar lagernivåer och prisutveckling och säkerställer budgetering och kostnadskontroll.

Det underlättar också din inköpsprocess genom att ge realtidsinsyn i lagerinformation och trender. Mallen erbjuder ett enhetligt format för att underhålla lager över avdelningar med minimal manuell datainmatning.

Du kan markera uppgifter som Aktiva, Inaktiva eller Nya produkter för att organisera ditt lager och visualisera lagerdata med över 15 anpassade vyer.

8. Mall för kontorsmaterialinventering från ClickUp

Hämta den här kostnadsfria mallen Spåra kontorsbehov och se till att alla har tillräckligt med förbrukningsmaterial med mallen för kontorsmaterialinventering från ClickUp.

Att hålla reda på vad som kommer in och går ut från kontoret varje ögonblick är utmanande men viktigt för att spara kostnader, öka effektiviteten och minska arbetsavbrott. Med ClickUps mall för kontorsmaterial kan du enkelt se och hantera allt material på ett och samma ställe.

Du får automatiska aviseringar när lagret börjar ta slut så att du kan lägga order direkt. Mallen hjälper dig också att spåra vilka förbrukningsvaror ditt team använder och när de behöver fyllas på. På så sätt kan du förhindra slöseri, planera behov och undvika onödiga inköp.

Hantera ditt lager bättre med ClickUp

Lagerhantering är avgörande – missar du ett steg påverkas resultatet negativt. Därför är det viktigt att använda mallar för lagerhantering.

Lagerhanteringsmallarna hjälper dig med allt som har med lagerhantering att göra, oavsett om det gäller att spåra artiklar, göra ombeställningar, underhålla leverantörsregister, flytta lager och mycket mer. Alla mallar på vår lista är anpassningsbara och kan tillföra stort värde till din lagerhanteringsprocess.

Att använda en lagermall i Google Sheets kan dock vara komplicerat om du är ett växande företag som vill skala upp. Du kan prova ClickUps mallar för lagerhantering för avancerad spårning och rapportering. De är fyllda med funktioner som hjälper dig att effektivisera lagerhanteringen, och de är gratis.

Registrera dig gratis på ClickUp och effektivisera din lagerhanteringsprocess!