Över 25 ChatGPT-prompter för marknadsföring

Marknadsförare har alltid fullt upp – de driver kampanjer, skapar innehåll, interagerar med målgrupper och håller koll på data. Att balansera alla dessa uppgifter kan kännas som en ständig kamp. Tänk om det fanns ett sätt att lätta på din arbetsbörda och få bättre resultat? Gen AI kan hjälpa dig med det.

AI-verktyg som ChatGPT håller snabbt på att bli oumbärliga för marknadsförare. ChatGPT, som ursprungligen utformades för vardagliga konversationer, att svara på frågor och ha enkla interaktioner, kan nu hjälpa dig att brainstorma idéer, skriva övertygande texter, förfina dina strategier och ligga steget före.

Tack vare successiva uppdateringar har det förvandlats från en smart assistent till ett fullfjädrat innehållsverktyg. Nu är det ett måste för marknadsförare överallt.

Ta en titt på över 25 ChatGPT-prompter som är särskilt utformade för marknadsförare. Öka din produktivitet, stimulera kreativiteten och förenkla ditt arbete.

Förstå ChatGPT-prompter

ChatGPT-promptar är användarinmatningar som är utformade för att styra AI:ns utdata. Dessa kan sträcka sig från specifika innehållsförfrågningar, som ”Skriv ett e-postmeddelande för en produktlansering”, till bredare forskningsinriktade frågor, som ”Vilka är de senaste trenderna inom marknadsföring i sociala medier?”

Ju mer precis din prompt är, desto mer specifik och effektiv blir svaret som ChatGPT ger.

För marknadsförare erbjuder ChatGPT enorma fördelar:

Det kan snabbt generera idéer, utkast och forskningsinsikter, vilket frigör tid för strategiska uppgifter

Genom att experimentera med uppmaningar kan marknadsförare upptäcka nya infallsvinklar och idéer som de kanske inte har tänkt på tidigare

Det hjälper till att säkerställa att ditt företags budskap är enhetligt över olika plattformar genom att skapa återanvändbara uppmaningar för liknande marknadsföringskampanjer

Det kan hjälpa till att analysera trender, nyckelord och kundfeedback, vilket ger en grund för datadrivna beslut

Men kom ihåg – alla uppmaningar är inte lika effektiva. För att en marknadsföringsprompt ska fungera bra måste den ha följande egenskaper: 📌Handlingsinriktat språk: Att använda kommandon som ”generera”, ”skapa” eller ”lista” tydliggör avsikten och önskat format för svaret 📌Tydlighet: Tydliga och specifika uppmaningar ger mer relevanta och korrekta svar 📌Kortfattning: Genom att hålla uppmaningarna fokuserade undviker ChatGPT att avvika från ämnet och levererar svar som är relevanta 📌Kontextuella detaljer: Att ange kontext, såsom målgrupp eller kampanjmål, ökar relevansen i ChatGPT:s resultat

🤖 Om du är intresserad av AI hittar du här en utförlig förklaring av språkmodellen ChatGPT och hur den fungerar!

De bästa ChatGPT-kommandona för marknadsförare

👉🏼 Enligt en färsk undersökning från Salesforce tror 71 % av marknadsförarna att generativ AI kommer att bidra till att eliminera rutinuppgifter och göra det möjligt för dem att fokusera mer på strategiskt arbete.

ChatGPT är ett perfekt exempel på hur AI kan effektivisera repetitiva uppgifter, vilket ger dig utrymme att tänka stort. För att hjälpa dig att komma igång har vi här en lista med över 25 marknadsföringsprompter som du kan lägga till i din verktygslåda.

💡Proffstips: För att göra dessa frågor mer effektiva bör du överväga att dela dina marknadsförings- och varumärkesriktlinjer, din ideala kundprofil, önskad röst och ton etc. med ChatGPT. Detta hjälper verktyget att anpassa svaren så att de speglar din varumärkespersonlighet. Var dock försiktig med dataskydd och säkerhetsfrågor, och se till att du inte delar konfidentiell information!

Tips för att skapa innehåll

Det är en utmaning att konsekvent skapa nytt och relevant innehåll. Dessa uppmaningar hjälper till att generera blogginlägg, artiklar och innehåll för sociala medier, vilket gör att du kan behålla din varumärkesröst samtidigt som du drar nytta av AI-drivna strategier för innehållsmarknadsföring.

Skriv en engagerande inledning enligt PAS-modellen för ett blogginlägg om [ämne] och hur företag kan anpassa sig till [trend/fråga]. Använd intressanta data från aktuella undersökningar, studier eller nyheter för att inleda med en uppmärksamhetsväckande inledning. Lista 10 tips för innehållsmarknadsföring för företag inom [bransch] för att förbättra öppningsfrekvensen för e-postmarknadsföring med 10 %. Skapa en innehållskalender för lanseringen av [produkt/tjänst] under de kommande tre månaderna. Innehållskalendern ska innehålla en blandning av blogginlägg, e-böcker, fallstudier och vitböcker, fördelade för maximal effekt. Fokusera på ett förhållande på 3:1 mellan utbildningsinnehåll och försäljningsinriktat innehåll.

via Open AI

Tips för engagemang i sociala medier

Genom att använda ChatGPT för sociala medier kan du driva konversationer, reagera på trender och interagera med dina följare för att effektivt stärka din närvaro online.

Skriv en bildtext för sociala medier för att lansera en ny [produkt/tjänst], där du lyfter fram [fördel 1], [fördel 2] och [unikt försäljningsargument]. Avsluta med en uppmaning att prova produkten med 20 % rabatt under de kommande 7 dagarna. Skapa fem inlägg på X (tidigare Twitter) som marknadsför vårt evenemang om [ämne] och som tilltalar [målgrupp]. Föreslå tre engagerande LinkedIn-frågor som kommer att starta konversationer om [branschämne] bland [målgrupp]. Skriv ett Facebook-inlägg som marknadsför vår nya [e-bok] om [ämne] och uppmuntrar följare att ladda ner ett exemplar. Ge dem en förhandstitt på innehållet enligt följande och gör det tillräckligt lockande för att de ska agera omedelbart: [Punkt 1], [Punkt 2], [Punkt 3]

Tips för kundtjänst

Effektiv kundservice är avgörande för varumärkeslojalitet och kundbehållning. Dessa uppmaningar hjälper ChatGPT att formulera empatiska och hjälpsamma svar på vanliga frågor.

Utforma ett professionellt svar till en kund som har upplevt [problem], med fokus på att lösa problemet och behålla kundens lojalitet. Var empatisk och vänlig, och erbjud lösningsinriktad support. Skapa en tackmall för kunder som lämnar recensioner, där du erbjuder 10 % rabatt på deras nästa köp. Skriv ett chatbot-skript som besvarar vanliga frågor om [produkttyp], inklusive [funktion 1], [funktion 2] och [policy].

via Open AI

Tips för reklamtexter

Att skapa annonstexter som fångar uppmärksamheten kräver både kreativitet och insikt. Använd dessa uppmaningar för att utnyttja AI i annonseringen och skapa övertygande innehåll som är skräddarsytt för kampanjmålen på olika plattformar.

Skriv en Google-annons för en [produkt/tjänst] med fokus på hur den hjälper [målgruppen] att lösa [problem]. Se till att den är kortfattad, tydlig och engagerande. Ge mig 5 olika versioner att testa. Skapa en Facebook-annons med rubrik och brödtext som marknadsför [funktion] i [produkt] för [målgrupp]. Se till att den inleds med en fängslande inledning och har en tydlig uppmaning till handling. Skriv en LinkedIn-annons för ett webbinarium om [ämne], med fokus på värdet för ledare inom [bransch]. Lyft fram [talare] och betona deras branscherfarenhet och karriärprestationer för att bygga upp trovärdighet och auktoritet.

via OpenAI

Skapa en reklamtext för säsongsavslutningsrean på [produkttyp], med fokus på [fördel 1] och [fördel 2]. Skriv en uppseendeväckande rubrik för en retargeting-annons riktad till kunder som besökt prissidan för [produkt] men inte konverterat, med fokus på att erbjuda mervärde eller incitament. Ge mig 3 versioner, var och en med fokus på ett annat incitament.

Tips för e-postmarknadsföring

👉🏼 E-postmarknadsföring är fortfarande en av de mest effektiva marknadsföringskanalerna och genererar 36 dollar i avkastning för varje dollar som spenderas.

Använd dessa specifika ChatGPT-kommandon för att använda AI i personliga e-postkampanjer, från nyhetsbrev till reklaminnehåll, så att dina meddelanden verkligen sticker ut.

Skriv en personlig och fyndig ämnesrad och e-posttext till ett tackmeddelande efter att en kund har köpt [produkt], där du uppmuntrar dem att lämna en recension på [webbplats]. Skapa ett marknadsföringsmejl för ett tidsbegränsat erbjudande på [produkt], där du skapar en känsla av brådska med två unika uppmaningar till handling för ett A/B-test. Skapa ett uppföljningsmejl för att återengagera kunder som inte har öppnat de senaste mejlen, genom att erbjuda en rabatt eller exklusivt innehåll. Skriv ett e-postmeddelande för att vårda leads till potentiella kunder som visat intresse för [produkt] men ännu inte köpt.

via OpenAI

Tips för marknadsundersökningar

Att ligga steget före marknadstrenderna är avgörande för en framgångsrik kampanj. Dessa frågor möjliggör AI-driven forskning och insikter som ger värdefull information om branschtrender, konkurrentanalyser och konsumentpreferenser som kan vägleda din strategi.

Skapa en enkät med 10 frågor för att samla in kundfeedback om [produkt/tjänst], med fokus på deras upplevelse.

via OpenAI

Lista viktiga branschtrender för i år och tips på hur företagsledare inom [bransch] kan ligga steget före. Gör en konkurrensanalys av [produkt] jämfört med [konkurrentens produkt], med detaljerade uppgifter om fördelar, nackdelar, priser och betyg.

Tips för SEO och sökordsanalys

Sökmotoroptimering (SEO) är grundläggande för synlighet online, men sökordsforskning och analys kan vara tidskrävande. Använd dessa uppmaningar för att generera sökordsidéer, optimera innehåll och säkerställa att dina marknadsföringsresurser är sökvänliga och anpassade efter aktuella SEO-metoder.

Skapa en lista med långsvansade sökord relaterade till [produkt] i syfte att driva mer trafik till produktsidan. Skriv en metabeskrivning för ett blogginlägg om [ämne], riktad till [specifik målgrupp] och som uppmuntrar till klick. Ge mig förslag på SEO-rubriker för en blogg om [ämne] för [målgrupp]. Skapa en lista med frågor som människor ofta ställer om [produkt] för att optimera FAQ-sektionen och förbättra synligheten i sökresultaten.

Praktiska tillämpningar och exempel

ChatGPT-prompter för digital marknadsföring har visat sig vara mer än bara ett modeord – de håller på att bli ett avgörande verktyg för att driva på konkreta affärsresultat. Nu när du har hittat rätt AI-promptmallar för marknadsföring ska vi titta på hur vissa framåtblickande företag använder ChatGPT och AI.

1. Expedia använder ChatGPT för att anpassa rekommendationer 🔦Expedia:s marknadsföringsteam har utnyttjat ChatGPT för att skapa personliga reserekommendationer och innehåll. Teamet använder också AI-genererade insikter baserade på användarbeteende för att skräddarsy marknadsföringsbudskap och reklammaterial. 2. GoodWine använder ChatGPT för att identifiera kundernas preferenser 🎨GoodWine, en onlinebutik för vin, har integrerat ChatGPT för att personalisera kundinteraktionerna. Marknadsföringsteamet använder AI för att analysera kunddata, inklusive tidigare köp och preferenser, för att generera skräddarsydda vinrekommendationer som visas tydligt på hemsidan. Detta har avsevärt ökat konverteringsgraden genom att erbjuda kunderna personliga upplevelser. 3. Coca-Cola använder ChatGPT för att skapa slagkraftiga reklamtexter och budskap 📣Läskjätten har gått ihop med konsultföretaget Bain & Company för att utnyttja ChatGPT i syfte att intensifiera sina marknadsföringsinsatser. Företaget planerar att använda ChatGPT tillsammans med det generativa bildverktyget DALL-E för att skapa skräddarsydda reklamtexter, bilder och budskap som resonerar mer effektivt hos enskilda kunder.

Bästa praxis för användning av ChatGPT inom marknadsföring

Här är några bästa praxis och ChatGPT-tips att tänka på när du integrerar AI i dina marknadsföringsflöden:

Var specifik med uppmaningarna

Ju mer detaljerade dina uppmaningar är, desto bättre kan ChatGPT förstå uppgiften. När du formulerar marknadsföringsuppmaningar till ChatGPT bör du därför ange sammanhang, såsom målgrupp, tonfall, nyckelpunkter och önskat resultat.

I stället för att säga ”Skriv en annons för AI-verktyg” kan du till exempel prova ”Skriv en Facebook-annons för en ny AI-produkt riktad till influencers på sociala medier, med fokus på effektivitet och automatisering.”

Anpassa svaren efter ditt varumärkes röst

ChatGPT kan anpassa sig till olika tonfall och stilar, så definiera alltid ditt varumärkes röst innan du genererar innehåll. Ange om du vill att tonen ska vara professionell, avslappnad, lekfull eller någon annan stil som passar din varumärkesidentitet.

Du kan också träna ChatGPT att anpassa sig till ditt varumärkes unika personlighet genom att tillhandahålla exempel på utdata eller beskrivningar av den ton du föredrar.

Använd ChatGPT för att brainstorma och generera idéer

Istället för att enbart använda ChatGPT för att skriva utkast till slutgiltigt innehåll kan det vara otroligt användbart för brainstorming.

Be om idéer till innehåll, e-postkampanjer, digitala kampanjkoncept eller förslag på inlägg i sociala medier. Detta kan inspirera ditt team att tänka kreativt och vidareutveckla AI-genererade idéer så att de passar din strategi.

Experimentera med A/B-testning

En av ChatGPT:s största styrkor är dess förmåga att snabbt generera flera varianter av innehåll.

Utnyttja detta genom att skapa A/B-tester för allt från landningssidor till annonser, ämnesrader i e-postmeddelanden och bildtexter på sociala medier för att se vilka versioner som fungerar bäst hos din målgrupp. Denna metod hjälper dig att optimera innehållets prestanda genom insikter i realtid.

Utnyttja ChatGPT för konkurrent- och marknadsanalys

Du kan be ChatGPT att generera insikter baserade på sökintentioner, konkurrenters aktiviteter eller marknadstrender. Detta kan hjälpa dig att identifiera luckor på marknaden eller sätt att positionera ditt varumärke.

Det kan också hjälpa dig att skapa konkurrenskraftiga jämförelser som kan ge produktteam värdefull information genom att identifiera funktioner för kommande lanseringar och hjälpa säljteam som möter konkurrenter i affärsförhandlingar.

För att fullt ut utnyttja ChatGPT:s potential i din marknadsföringsstrategi bör du integrera det med rätt verktyg, till exempel:

ClickUp : En kraftfull projektledningsplattform som kombinerar verktyg för uppgiftshantering och samarbete med ChatGPT:s innehållsgenerering för förbättrade arbetsflöden, prestationsuppföljning och En kraftfull projektledningsplattform som kombinerar verktyg för uppgiftshantering och samarbete med ChatGPT:s innehållsgenerering för förbättrade arbetsflöden, prestationsuppföljning och hantering av deadlines (mer om detta snart!) Hootsuite för sociala medieplattformar: Skapa inlägg med ChatGPT, och schemalägg, publicera och analysera engagemanget med Hootsuite. Denna kombination optimerar strategierna för sociala medier genom att ge insikter om målgruppen i realtid SurferSEO för SEO: ChatGPT skapar innehåll, medan SurferSEO ser till att det är optimerat för sökmotorer. Perfekt för att förbättra blogginlägg, metabeskrivningar och webbsidor för bättre SEO-resultat Mailchimp för e-postmarknadsföringskampanjer: Använd ChatGPT för att skapa personligt anpassat e-postinnehåll och ämnesrader, och automatisera sedan kampanjer, spåra engagemang och segmentera målgrupper med Mailchimp för effektiv kommunikation

Hur ClickUp kan stödja marknadsföringsinitiativ

Har du använt ChatGPT men önskat att det kunde göra mer? Prova att lägga till ClickUp i dina marknadsföringsverktyg.

ChatGPT är ett bra verktyg för att skapa innehåll, men ClickUp for Marketing erbjuder en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för att hjälpa marknadsföringsteam att brainstorma, planera och genomföra kampanjer mer effektivt.

Och ClickUp Brain, dess AI-assistent, är helt integrerad i plattformen. Det innebär att den kan ge dig kontextuella svar i realtid på alla dina frågor, istället för de generiska svar som är det bästa externa verktyg kan komma med.

Använd ClickUp Marketing som ett allt-i-ett-alternativ till ChatGPT

Här är där ClickUp Brain överträffar ChatGPT: Det integreras dessutom smidigt med andra AI-marknadsföringsverktyg och plattformar!

ClickUp Brain integrerar AI direkt i arbetsflöden, vilket möjliggör kontextmedvetna insikter i realtid

Det är perfekt för gemensamma marknadsföringsuppgifter – från uppgiftshantering till resultatuppföljning

Till skillnad från ChatGPT stöder ClickUp helhetsorienterade, tvärfunktionella arbetsflöden på en och samma plats

Läs vidare för att upptäcka vad mer ClickUp kan erbjuda för att stödja alla dina marknadsföringsinitiativ.

Automatisera repetitiva uppgifter inom marknadsföring

En av de mest kraftfulla funktionerna i ClickUp är ClickUp Automation. Genom ClickUps automatiserade arbetsflöden kan team automatisera ansvarsfördelningen för skapande och distribution av innehåll som blogginlägg, uppdateringar på sociala medier eller e-postkampanjer.

Använd färdiga mallar från ClickUp Automation-biblioteket för att automatisera alla typer av uppgifter eller åtgärder

Med över 100 färdiga automatiseringsmallar gör ClickUp det möjligt för marknadsförare att automatisera åtgärder som uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och till och med e-postkampanjer. Team kan lägga mindre tid på rutinuppgifter som att schemalägga inlägg på sociala medier eller uppdatera uppgiftsstatus och mer tid på strategisk planering och kreativitet.

Utnyttja kraften i Gen AI till fullo

ClickUp Brain, ClickUps AI-motor, har ett skrivverktyg som heter AI Writer for Work. Med hjälp av detta verktyg kan marknadsförare enkelt skapa och finjustera AI-prompter för att ta fram allt från blogginlägg till e-postkampanjer.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbare med ClickUp Brains AI Writer for Work

Det anpassar innehållet efter ditt varumärkes stil, vilket gör innehållsskapandet smidigare och effektivare.

Det kan också fungera som en kunskapshanterare och ge snabb tillgång till relevant information från dina uppgifter, dokument och tidigare projekt. Du kan enkelt samla in insikter eller hämta tidigare innehåll och samla allt på ett ställe för snabb referens.

Fråga om uppgifter, dokument eller personer för att snabbt hitta svar från din kunskapsbas med ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsgenerering och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp över hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Visualisera resultat och följ upp nyckeltal

Marknadsförare använder ClickUp-dashboards för att visualisera data och följa upp resultat för olika projekt, uppgifter och team. Dessa dashboards kan ge realtidsinsikter om hur effektivt AI-genererat innehåll presterar.

Oavsett om det handlar om att övervaka hur många leads som genereras från blogginlägg, e-postkampanjer eller uppmaningar på sociala medier, gör ClickUps instrumentpaneler det enkelt att visualisera dessa mätvärden i en enda vy.

Marknadsförare kan snabbt se hur uppmaningarna driver konverteringar eller var justeringar behövs för att förbättra resultaten.

Följ framstegen och konverteringen för prioriterade marknadsföringsinitiativ i en enda vy med ClickUp-dashboards

Funktionen AI Insights, som drivs av ClickUp Brain, höjer dina möjligheter till dataspårning till en ny nivå. Marknadsförare kan ställa AI-specifika frågor och få omedelbar analys baserad på relevant data från varje instrumentpanel.

Detta är särskilt användbart för att samtidigt följa upp resultatet av flera AI-genererade kampanjer, vilket sparar tid som annars skulle gå åt till att manuellt samla in och analysera data.

Integrera smidigt med andra appar

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, vilket gör det möjligt för marknadsföringsteam att förbättra arbetsflöden och koppla samman sina favoritplattformar på ett och samma ställe. Oavsett om du hanterar uppgifter, registrerar tid eller samarbetar mellan flera team, säkerställer dessa integrationer att allt flyter smidigt.

Tack vare integrationer med Google Drive, Dropbox och OneDrive blir det enkelt att bifoga och hantera filer i uppgifterna – du behöver inte längre växla mellan olika appar.

Genom att integrera ClickUp med Google Kalender eller Outlook säkerställer du att dina marknadsföringsuppgifter alltid är synkroniserade. Integrationer med Zoom och Google Meet gör det möjligt för team att hålla eller bädda in möten och inspelningar direkt i uppgifterna.

Synkronisera din Google Kalender med ClickUp med hjälp av ClickUp-integrationer

Med ClickUp API kan teamen även skapa anpassade integrationer som är skräddarsydda efter deras unika behov, vilket säkerställer att allt fungerar smidigt tillsammans oavsett vad din teknikstack innehåller. Dessa kraftfulla integrationer gör det möjligt för marknadsförare att automatisera sina arbetsflöden, spara tid och fokusera på att driva resultat.

Lås upp framtidens marknadsföring med AI

AI har redan börjat omforma marknadsföringsstrategier, och verktyg som ChatGPT och ClickUp Brain visar vägen. Genom att integrera AI i dina marknadsföringsflöden automatiserar du inte bara uppgifter – du öppnar upp för nya möjligheter till kreativitet, insikter och engagemang.

Oavsett om du vill finslipa din innehållsstrategi, öka produktiviteten eller förbättra kundresan genom personalisering, hjälper våra bästa ChatGPT-kommandon för marknadsföring marknadsförare att arbeta smartare och mer effektivt.

Marknadsföringens framtid kommer i hög grad att bero på dem som kan utnyttja kraften i AI.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och se hur ClickUp AI kan lyfta dina marknadsföringsinsatser!