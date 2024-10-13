Hur man genomför undersökningar om varumärkeskännedom (frågor + mallar)

Ditt varumärke är vad folk säger om dig när du inte är närvarande.

Varumärkeskännedom är den osynliga, immateriella egenskap som attraherar konsumenternas lojalitet och driver försäljningen.

Varumärkeskännedom är mer än bara varumärkesigenkänning. Social popularitet kan verka vara ett bra mått på varumärkeskännedom, men det säger ingenting om vad kunderna tycker om varumärket. Många ledare anser att dessa siffror inte är användbara för strategiska beslut eller varumärkeshantering.

För att mäta varumärkeskännedom på ett korrekt sätt måste du förstå din målgrupp. Och det börjar med att ställa rätt frågor. Här är undersökningar om varumärkeskännedom ditt bästa verktyg för att mäta varumärkeskännedom. De ger dig direkt tillgång till dina kunders tankar och avslöjar ovärderliga insikter som kan forma din marknadsföringsstrategi.

Låt oss utforska de viktigaste komponenterna i undersökningar om varumärkeskännedom, vikten av att rikta sig till rätt målgrupp och en omfattande lista med frågor och verktyg som stöd för din forskning.

Vad är en undersökning om varumärkeskännedom?

En undersökning om varumärkeskännedom är ett kvantitativt forskningsverktyg som mäter i vilken utsträckning en målgrupp känner igen och kommer ihåg ett specifikt varumärke eller en specifik produkt. Det är en grundläggande del av alla varumärkeshanteringsstrategier och ger ovärderlig information om ett varumärkes synlighet och övergripande varumärkesuppfattning på marknaden.

Viktiga komponenter i en undersökning om varumärkeskännedom är vanligtvis:

Ohjälpt varumärkeskännedom: Kan din målgrupp nämna ditt varumärke utan några ledtrådar eller tips? Detta visar hur sannolikt det är att de tänker på dig när de behöver något som du erbjuder.

Stödd varumärkeskännedom: Känner de igen ditt varumärke när de ser det eller hör namnet? Detta visar hur väl de känner till dig, även om de inte tänker på dig först.

Varumärkeskännedom: Kan de identifiera dig utifrån din logotyp, slogan eller tagline? Detta avslöjar Kan de identifiera dig utifrån din logotyp, slogan eller tagline? Detta avslöjar hur stark din varumärkesidentitet är

Varumärkesimage: Hur uppfattar de ditt varumärke? Anses det vara coolt, pålitligt, innovativt, trovärdigt eller något annat? Detta är den mentala bild som konsumenterna har av ditt varumärke.

Varumärkesassociation: Vad tänker de på när de hör ditt namn? Kommer positiva tankar och känslor upp i deras sinne? Detta mäter den emotionella kopplingen som konsumenterna har till ditt varumärke.

Relevans för den övergripande marknadsföringsstrategin

Undersökningar om varumärkeskännedom, även kallade undersökningar om varumärkesuppfattning, är inte bara ett marknadsföringsverktyg utan en strategisk nödvändighet. De ger djupgående insikter om hur konsumenterna uppfattar ditt varumärke, dess erbjudanden och dess marknadspositionering. Genom att förstå varumärkeskännedomen kan marknadsförare fatta datadrivna beslut, från reklamkampanjer till prisstrategier.

Öka kundnöjdheten

Genom att mäta hur väl konsumenterna känner igen och minns ditt varumärke kan du identifiera områden där ditt budskap behöver förbättras. Detta gör att du kan skräddarsy ditt varumärkes erbjudanden och kommunikation för att möta kundernas behov, vilket leder till ökad kundnöjdhet och varumärkeslojalitet.

Bygg upp en starkare varumärkeslojalitet

När konsumenter känner till och litar på ett varumärke är de mer benägna att välja dess produkter eller tjänster framför konkurrerande varumärken. Undersökningar om varumärkeskännedom kan kvantifiera varumärkeslojaliteten och identifiera de faktorer som bidrar till den. Detta gör att du kan förstärka den positiva varumärkesuppfattningen, bygga starkare kundrelationer och främja kundernas lojalitet.

Skapa en överlägsen kundupplevelse

Undersökningar om varumärkeskännedom ger insikter om kundernas preferenser, problem och nöjdhetsnivåer. Med dessa insikter kan du förbättra kundservicen, effektivisera inköpsprocessen och skapa personliga upplevelser som främjar lojalitet och positivt ryktesspridning.

Undersökningar om varumärkeskännedom är din väg till att förstå hur starkt ditt varumärkes identitet har präglat allmänhetens medvetande. Du kan använda informationen i dessa undersökningar för att förbättra din avkastning på investeringar genom att finjustera dina marknadsföringsstrategier.

Den information du samlar in hjälper dig också att mäta och reagera på luckor och möjligheter i din marknadsföringsstrategi och förbättra varumärkets igenkänningsgrad och uppfattning genom skräddarsydda budskap. Slutligen kan du genomföra en grundlig konkurrensanalys för att bredda din räckvidd.

Vikten av målgruppen i undersökningar om varumärkeskännedom

Vi har redan sett fördelarna med att genomföra undersökningar om varumärkeskännedom, såsom att bygga upp varumärkets trovärdighet, öka kundnöjdheten och erbjuda dina kunder exakt vad de vill ha.

Du kan dock bara dra nytta av dessa fördelar om du genomför undersökningen med rätt målgrupp. Några viktiga överväganden för att definiera din målgrupp är:

Demografi: Ålder, kön, inkomst, utbildning och plats

Psykografi: Livsstil, intressen, värderingar och attityder

Beteenden: Köpvanor, mediekonsumtion och beteende online

När du väl känner till din målgrupp kan du förfina dina marknadsföringsstrategier genom att fokusera på rätt marknadsföringskanaler.

Om du till exempel riktar dig till unga vuxna bör du fokusera på sociala medier och integrera trendiga ämnen i din marknadsföringskampanj. Om du riktar dig till äldre vuxna bör du kanske fokusera på traditionella mediekanaler och mer konservativa budskap.

Nu när du känner till vikten av undersökningar om varumärkeskännedom kan vi titta på de bästa frågorna att ställa i en varumärkesundersökning för att förbättra varumärkeskännedomen bland dina potentiella kunder.

De 35 bästa frågorna att ställa i en undersökning om varumärkeskännedom

Du kan ställa olika typer av frågor om varumärkeskännedom till din målgrupp. Här är några exempel som du kan följa.

Frågor för undersökningar om varumärkesuppfattning

Frågorna i undersökningen om varumärkesuppfattning syftar till att förstå hur konsumenterna uppfattar ditt varumärke.

Hur skulle du beskriva [varumärkesnamn] med tre ord? Vilka är de tre egenskaper som du först kommer att tänka på när du tänker på [varumärkesnamn]? På en skala från 1 till 5, hur skulle du betygsätta [varumärkesnamn] när det gäller kvalitet, innovation och kundservice? Hur tycker du att [varumärkesnamn] står sig i jämförelse med våra konkurrenter?

Frågor för undersökningar om varumärkeskännedom

Frågorna i undersökningen om varumärkeskännedom mäter hur väl konsumenterna kommer ihåg ditt varumärke.

Har du hört talas om [varumärkesnamn]? Kan du komma ihåg några aktuella annonser eller kampanjer från [varumärkesnamn]? I vilken kategori skulle du placera [varumärkesnamn]? Vad är det första du tänker på när du hör namnet [varumärkesnamn]?

Frågor för undersökningar om varumärkeslojalitet

Frågor om varumärkeslojalitet utvärderar hur engagerade konsumenterna är i ditt varumärke.

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [varumärkesnamn] till en vän eller familjemedlem? Har du någonsin köpt en konkurrents produkt istället för [varumärkesnamn]? Om ja, varför? Hur viktig är varumärkeslojalitet för dig när du fattar köpbeslut? Vad skulle krävas för att du skulle byta till en konkurrents varumärke?

Öppna frågor

Öppna frågor gör det möjligt för respondenterna att ge detaljerad, ofiltrerad feedback.

Vad gillar du mest med [varumärkesnamn]? Vad ogillar du mest med [varumärkesnamn]? Vilka förslag har du för att förbättra [varumärkesnamn]?

Personliga undersökningar

Med hjälp av personliga undersökningar kan du förstå kundernas åsikter inom specifika demografiska grupper eller segment.

Som [målgrupp], vad tycker du om [varumärkets] [produkt/tjänst]? Om du skulle köpa [produkt], vilka funktioner skulle vara viktigast?

Spåra varumärkeskännedom över tid

Genom att göra undersökningar regelbundet kan du följa förändringar i varumärkeskännedomen över tid.

Har du hört talas om [varumärke] under den senaste månaden? Hur har din uppfattning om [varumärkesnamn] förändrats under det senaste året?

Andra frågor för undersökningar om varumärkeskännedom

Var hörde du talas om [varumärkesnamn] för första gången? Hur ofta interagerar du med [varumärkets namn] sidor (t.ex. webbplats, sociala medier)? Finns det några specifika kanaler eller plattformar där du skulle vilja se mer varumärkesaktivitet? Hur nöjd är du totalt sett med [varumärkesnamn]? Vad tycker du om [varumärkesnamn] värderingar och mission? Hur tror du att [varumärkesnamn] bidrar till samhället? Vad tycker du om förpackningen och designen av [varumärkesnamn]? Vad tycker du om kundservicen hos [varumärke]? Hur tror du att [varumärkesnamn] uppfattas av andra? Vad anser du är den största styrkan hos [varumärkesnamn]? Vad anser du är den största svagheten hos [varumärkesnamn]? Hur tror du att [varumärkesnamn] har förändrats över tid? Hur tror du att framtiden ser ut för [varumärkesnamn]? Vad är det mest minnesvärda med [varumärkesnamn]? Vad är det mest unika med [varumärkesnamn]? Vad är det viktigaste för [varumärkesnamn] att fokusera på i framtiden?

Alla dessa frågor är inte relevanta för alla varumärken och har inte samma betydelse. De ger dig dock en god uppfattning om vilken information du behöver samla in från konsumenterna för att mäta deras medvetenhet om ditt varumärke.

Utforma en effektiv undersökning om varumärkeskännedom

Med de 35 frågorna ovan som utgångspunkt är det enkelt att utforma en effektiv undersökning om varumärkeskännedom. Välj de bästa frågorna från listan, beroende på vilka luckor och möjligheter du behöver utforska i din marknadsföringsstrategi.

Att utforma och distribuera en övertygande undersökning är dock lika viktiga steg, och det hjälper att ha rätt distributionsverktyg.

Skicka ut undersökningar via pålitliga plattformar: Bygg upp varumärkets trovärdighet

Genom att skicka enkäter via pålitliga plattformar kan du vara säker på att dina respondenter känner sig trygga med att dela med sig av ärlig feedback.

ClickUp, en populär plattform för projektledning, erbjuder en säker och användarvänlig miljö för att skapa, distribuera och hantera undersökningar om varumärkeskännedom.

ClickUp Forms: Skapa effektiva undersökningar om varumärkeskännedom

ClickUp Forms är en mångsidig plattform för att skapa och distribuera undersökningar om varumärkeskännedom.

Samla in värdefull information direkt från din målgrupp med hjälp av ClickUp Forms.

Så här kan dess funktioner tillämpas på din undersökning:

Villkorlig logik: Anpassa undersökningen genom att visa eller dölja frågor baserat på tidigare svar. Du kan till exempel ställa följdfrågor om en specifik varumärkesegenskap om en respondent ger den högt betyg.

Anpassningsbar branding: Se till att din undersökning stämmer överens med din varumärkesidentitet genom att lägga till din logotyp, dina färger och typsnitt. Detta bidrar till att skapa en professionell och enhetlig upplevelse för respondenterna.

Integration med andra verktyg: ClickUp Forms integreras sömlöst med andra verktyg inom ClickUp-ekosystemet, såsom Docs och Marketing. Detta gör att du kan bädda in undersökningar i dina varumärkesriktlinjer eller marknadsföringsmaterial.

ClickUp Docs: Förbättra undersökningens sammanhang och kommunikation

ClickUp Docs erbjuder ett utrymme där du kan skapa omfattande introduktioner, instruktioner och tackmeddelanden till undersökningarna.

Dokumentera ditt varumärkes historia och värderingar med ClickUp Docs.

För att skapa undersökningar om varumärkeskännedom, se till att ditt ClickUp Doc har följande avsnitt:

Introduktion till undersökningen: Använd Docs för att förklara syftet med undersökningen, ge bakgrundsinformation och skapa en god relation med respondenterna. Du kan betona vikten av deras feedback och hur den kommer att användas för att förbättra ditt varumärke.

Instruktioner: Beskriv tydligt hur respondenterna ska fylla i undersökningen, inklusive eventuella specifika riktlinjer eller krav. Detta bidrar till att säkerställa en korrekt och konsekvent datainsamling.

Tackmeddelande: Uttryck din tacksamhet för respondenternas tid och deltagande. Överväg att erbjuda incitament eller exklusivt innehåll som ett tecken på uppskattning.

Inbäddning av undersökningar: Bädda in ditt ClickUp-formulär direkt i ett dokument för en smidig användarupplevelse. Detta eliminerar behovet för respondenterna att navigera till en separat sida.

ClickUp Marketing: Effektiv distribution av undersökningar om varumärkeskännedom

ClickUp Marketing erbjuder verktyg för att distribuera dina undersökningar om varumärkeskännedom till en bredare publik.

Hantera dina undersökningar om varumärkeskännedom och följ deras framgång med ClickUp Marketing-verktyg.

Så här kan du utnyttja dessa funktioner:

E-postkampanjer: Skapa riktade e-postkampanjer för att skicka din undersökning till specifika målgrupper. Du kan anpassa ämnesraden och e-postinnehållet utifrån mottagarens information.

Webbformulär: Bädda in din undersökning direkt på din webbplats eller dina målsidor. På så sätt kan du fånga upp leads och samla in feedback från webbplatsbesökare.

Spårning och analys: Övervaka viktiga mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens och slutförandegrad för att utvärdera effektiviteten i din enkätdistribution. Använd dessa insikter för att förfina din strategi och öka svarsfrekvensen.

ClickUp-mallar: Automatisera skapandet av undersökningar om varumärkeskännedom

ClickUps färdiga mallar är en bra utgångspunkt för din varumärkesundersökning. Här är några relevanta exempel.

ClickUp-mall för varumärkesundersökning

ClickUp Branding Survey Template erbjuder ett ramverk för att mäta varumärkeskännedom med fördesignade frågor om varumärkesigenkänning, minnesvärdhet och uppfattning.

Ladda ner denna mall Skapa en skräddarsydd undersökning för att förstå din målgrupp med hjälp av ClickUps mall för varumärkesundersökningar.

Det hjälper dig att samla in värdefull information om allt som en undersökning om varumärkeskännedom mäter och erbjuder följande funktioner:

Segmentering: Rikta in dig på specifika demografiska eller psykografiska grupper inom din målgrupp för att skräddarsy frågorna därefter.

Net Promoter Score (NPS): Beräkna kundlojaliteten och viljan att rekommendera ditt varumärke

Kartläggning av varumärkesattribut: Identifiera vilka attribut som är mest förknippade med ditt varumärke och mät deras styrka.

Konkurrensanalys: Jämför ditt varumärkes kännedom och uppfattning med konkurrenterna.

Trendanalys: Följ förändringar i varumärkeskännedom och uppfattning över tid

ClickUp-mall för varumärkeshantering

ClickUp Brand Management Template hjälper dig att hantera och upprätthålla din varumärkesidentitet.

Ladda ner denna mall Organisera och hantera ditt varumärkes image med ClickUps mall för varumärkeshantering.

Denna mall hjälper dig att skapa en stark och konsekvent varumärkesidentitet genom att definiera ditt varumärkes budskap, mission och kärnvärden samt samla in kvantitativ feedback från din målgrupp.

Varumärkesstilguide: Lagra och hantera varumärkesresurser som logotyper, färgpaletter och typografi.

Riktlinjer för varumärkets röst: Definiera ditt varumärkes röst och riktlinjer för budskap

Krisplan: Utveckla en plan för att hantera potentiella varumärkeskriser.

Mätning av varumärkets värde: Mät det finansiella värdet av ditt varumärke

Bedömning av varumärkets personlighet: Definiera den personlighet som du vill att konsumenterna ska uppfatta genom din marknadsföringskampanj och ditt varumärke.

ClickUp-mall för varumärkesriktlinjer

ClickUps mall för varumärkesriktlinjer hjälper dig att dokumentera och kommunicera dina varumärkesriktlinjer, som i huvudsak är de regler som definierar ditt varumärkes visuella identitet.

Ladda ner denna mall Definiera ditt varumärkes identitet och standarder med ClickUps mall för varumärkesriktlinjer.

Du kan använda dem för att samla in synpunkter på din logotyp, färgpalett och varumärkesröst innan du slutför riktlinjerna. Detta säkerställer att ditt varumärke presenteras på ett enhetligt sätt på alla plattformar och kontaktpunkter.

Den har funktioner som:

Interaktiv stilguide: Skapa en digital stilguide med interaktiva element och exempel

Riktlinjer för varumärkesanvändning: Ange hur varumärkeselement ska användas korrekt i olika sammanhang.

Mallar för varumärkeslicensavtal: Hantera varumärkeslicenser och partnerskap

Varumärkeshantering: Lagra och distribuera varumärkesresurser på ett effektivt sätt

Verktyg för varumärkesgranskning: Utvärdera regelbundet varumärkets efterlevnad och konsekvens.

ClickUp-mall för lanseringsplan

Om du lanserar ett nytt varumärke eller en ny produkt guidar ClickUps mall för varumärkeslansering dig genom planerings- och genomförandeprocessen.

Ladda ner denna mall Planera och genomför din varumärkeslansering effektivt med ClickUps mall för varumärkeslansering.

Denna mall hjälper dig att planera och genomföra en framgångsrik varumärkeslansering genom att organisera dina lanseringsuppgifter, följa upp framstegen och identifiera potentiella risker.

Du kan också integrera den med en undersökning för att mäta varumärkeskännedomen före lanseringen och samla in värdefull feedback för att förfina din strategi inför lanseringen.

Planering av marknadsföringskampanj före lansering: Utveckla en detaljerad marknadsföringsplan för lanseringen.

Utvärdering efter lansering: Spåra viktiga prestationsindikatorer och mät lanseringens framgång.

Strategi för medierelationer: Planera medieutåtriktade aktiviteter och PR-aktiviteter

Plan för engagemang i sociala medier: Skapa en strategi för att bygga upp och engagera din publik i sociala medier.

Strategi för kundförvärv och kundbevarande: Utveckla planer för att förvärva nya kunder och behålla befintliga kunder.

Tips och bästa praxis för undersökningar om varumärkeskännedom

Genom att följa dessa tips och bästa praxis säkerställer du att din undersökning blir effektiv, tillförlitlig och ger användbara resultat. Här är stegen du ska följa:

Identifiera den ideala målgruppen : Detta innebär att du måste känna till din målmarknad för att kunna skräddarsy dina frågor så att du får mest relevant feedback.

Börja med frågor utan hjälp : Detta hjälper dig att ta reda på vilka varumärken som är mest kända utan att påverka svaren. Du kan till exempel fråga: ”Kan du nämna några varumärken som du kommer att tänka på när du tänker på [produktkategori]?”

Gå djupare : När du har fastställt varumärkets kännedom är det dags att fördjupa dig i kundernas uppfattningar. Ställ följdfrågor som ”Hur skulle du beskriva vårt varumärke med tre ord?”

Stäng feedbackloop: Tacka deltagarna för deras tid och låt dem veta att deras feedback är värdefull. Dela undersökningsresultaten med ditt team för att främja en datadriven kultur och kontinuerlig förbättring.

Planera din reklam- och marknadsföringsstrategi för varumärkeskännedom

När du har en tydlig bild av ditt varumärkes kännedom kan du utveckla en strategisk plan för att öka den. Här är några viktiga områden att fokusera på:

Effektiva reklamkampanjer: Dessa är viktiga för att positionera ditt varumärke och skapa ett bestående intryck hos din målgrupp. Kampanjerna måste vara välplanerade, kreativa och anpassade efter din marknadsföringsstrategi.

Sociala medier och influencer-marknadsföring: Ett effektivt sätt att nå ut till din målgrupp och bygga lojalitet genom engagerande innehåll. Influencers kan introducera ditt varumärke för en nischad målgrupp, vilket ger dig en större räckvidd.

Viral marknadsföring: Genom att skapa innehåll som är delbart, minnesvärt och relevant för din målgrupp kan du öka ditt varumärkes räckvidd och synlighet. Detta kan dock inte tvingas fram: det kräver en kombination av kreativitet, timing och tur.

Kombinera direktreklam och onlineannonsering: Genom att kombinera traditionell reklam via TV och tryckta medier med onlineannonsering via flera kanaler kan du skapa en väl avvägd strategi för att bygga upp och mäta varumärkeskännedom.

Utvärdera resultaten från undersökningen om varumärkeskännedom

När du har genomfört din undersökning om varumärkeskännedom måste du utvärdera resultaten. Det hjälper dig att se var du står, vad som fungerar och vad som inte fungerar, och fylla luckorna i din marknadsföringsstrategi.

Hur man analyserar insamlade undersökningsdata med ClickUp

Genom att utnyttja ClickUps kraftfulla funktioner kan du effektivt analysera resultaten från din undersökning om varumärkeskännedom och vidta konkreta åtgärder för att förbättra ditt varumärkes synlighet och rykte. Så här gör du:

Skapa ett dedikerat projekt: Skapa ett nytt Skapa ett nytt ClickUp-projekt specifikt för din undersökning om varumärkeskännedom.

Skapa ett nytt ClickUp-projekt för att komma igång med en undersökning om varumärkeskännedom.

Använd anpassade fält: Anpassa dina uppgifter så att de innehåller relevanta undersökningsdata. Du kan till exempel skapa anpassade fält i ClickUp för ålder, kön, plats och nöjdhetsbetyg.

Anpassa din datainsamling efter dina specifika behov med ClickUp Custom Fields.

Skapa vyer: Organisera dina undersökningsdata med hjälp av olika Organisera dina undersökningsdata med hjälp av olika ClickUp-vyer . Du kan till exempel skapa en Kanban-tavla för att visualisera svaren baserat på nöjdhetsnivåer eller en listvy för att sortera data efter demografi.

Visualisera data från din undersökning om varumärkeskännedom och identifiera viktiga trender med hjälp av ClickUp Views.

Använd automatisering: Automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av Automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av ClickUps automatiseringsregler . Du kan till exempel automatiskt tilldela uppgifter till teammedlemmar baserat på enkätsvaren eller skicka uppföljningsmejl till deltagarna.

Analysera data från undersökningar om varumärkeskännedom och spara tid med ClickUp Automations.

Exempel på ClickUp-baserade insikter från undersökningsresultat

Identifiera viktiga demografiska uppgifter: Du kan identifiera dina viktigaste demografiska segment genom att analysera undersökningsdata.

Mät varumärkeskännedom: Filter- och rapporteringsfunktionerna i Filter- och rapporteringsfunktionerna i ClickUp Dashboard kan hjälpa dig att visualisera KPI:er för varumärkeskännedom , såsom återkallelse och igenkänning, samt identifiera trender.

Utvärdera kundnöjdhet: ClickUps anpassade fält kan hjälpa dig att spåra specifika aspekter av nöjdhet, såsom produktkvalitet, kundservice eller prissättning.

Spåra varumärkesuppfattningen: ClickUp Brains öppna frågor och textanalysfunktioner kan hjälpa dig att upptäcka viktiga insikter.

Brainstorma och ta fram nya strategier för undersökningar om varumärkeskännedom med ClickUp Brain.

ClickUps roll Dashboard och mallar för dataanalys

ClickUps instrumentpanel är din samlingsplats för alla verktyg du behöver. Här är några av de mest användbara funktionerna för att utnyttja marknadstrender och bygga varumärkeskännedom.

Övervaka dina varumärkeskännedomssiffror i realtid med ClickUp Dashboards.

Börja med att skapa en översikt för att tolka din feedback enligt följande:

Skapa en ny instrumentpanel från grunden eller använd en mall.

Lägg till kort som kan visa olika typer av data. Du kan lägga till olika korttyper, till exempel stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram, för att visuellt presentera dina undersökningsdata.

Välj data för visualisering. Till exempel kan tidsbaserade kort visa hur svaren i undersökningen har förändrats. Implementera filtreringsalternativ för att fokusera på specifika undersökningsmått eller demografiska uppgifter.

Använd de insikter du samlar in för att hitta verklig marknadsföringsinspiration för att positionera och marknadsföra ditt varumärke i framtiden.

Läs också: 10 exempel på varumärkesriktlinjer som hjälper dig att bygga ett inspirerande varumärke

Slutligen kan ClickUps uppgiftshantering användas för att genomföra förändringar i enskilda uppgifter. Detta säkerställer att dina insatser för varumärkeskännedom är i linje med kundernas förväntningar.

Organisera och prioritera dina aktiviteter för varumärkeskännedom med ClickUps uppgiftshantering.

Utnyttja den insamlade och visualiserade feedbacken och omvandla den till åtgärder.

Genom att omvandla varje åtgärd till en uppgift kan du effektivisera dina varumärkesmarknadsföringsaktiviteter.

Koppla samman alla uppgifter till ett enda övergripande mål – att stärka din varumärkesidentitet.

Som du ser kan ClickUp fungera som din kompletta programvara för varumärkeshantering från början till slut.

Läs också: 10 gratis mallar för varumärkesriktlinjer för ditt marknadsföringsteam

En kraftfull plattform för alla dina behov inom varumärkeskännedom: ClickUp

Undersökningar om varumärkeskännedom spelar en viktig roll när du utformar din marknadsföringsstrategi. Från att mäta varumärkeskännedom till att mäta kundnöjdhet ger dessa undersökningar viktiga insikter som du behöver för att förbättra din marknadsföring.

Men varför ska du använda ClickUp för att skapa dina undersökningar? Det är enkelt. Det är ett kraftfullt verktyg som effektiviserar hela undersökningsprocessen. Med sina anpassningsbara formulär, automatiseringsfunktioner och dataanalysfunktioner gör ClickUp det enkelt att skapa, distribuera och analysera dina undersökningar. Ett enda verktyg för att hantera alla dina undersökningsrelaterade uppgifter – är det inte fantastiskt?

Utöver undersökningar finns det flera ClickUp-resurser som gör det till ett av de bästa projektledningsverktygen för marknadsföringsteam.

Skaffa ett gratis ClickUp-konto för att få tillgång till alla verktyg du behöver för dina undersökningar om varumärkeskännedom!