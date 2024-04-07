Notion vs Evernote – vilket anteckningsverktyg är bäst 2025?

Notion vs Evernote, vilket väljer du?

Oavsett om det handlar om att skriva ner mötesanteckningar, påminnelser eller ett snabbt ramenrecept som din kollega gav dig, så är anteckningar 🗒️ en del av din vardag.

Och det är enkelt att ta anteckningar!

Det som inte är svårt är att hitta en utmärkt anteckningsapp som passar dig perfekt. 😒

Ingen fara. Vi hjälper dig.

Vi hjälper dig att välja rätt anteckningsapp genom att jämföra Notion och Evernote och till och med lyfta fram ett utmärkt alternativ till båda.

Den största skillnaden mellan Notion och Evernote är att Evernote är ett anteckningsverktyg som låter användare organisera sina filer i ett enda verktyg, medan Notion är ett allt-i-ett-program för projektledning som hjälper dig att hålla dina anteckningar och ditt arbete samlat på ett och samma ställe.

I den här artikeln går vi igenom alla detaljer som skiljer Notion och Evernote åt.

Vad är Notion?

Via Notion

Notion är en anteckningsapp med ett ganska enkelt användargränssnitt. Förutom att hjälpa dig att göra digitala anteckningar som en vanlig anteckningsapp, kan du också göra en del projekt- och uppgiftshantering.

Notions viktigaste funktioner

Mallar

Kodblock

Tavlor

Samarbete i realtid

Priser för Notion

Personligt abonnemang (gratis) : synkronisering mellan enheter, delning med upp till fem gäster och obegränsat antal sidor

Personal pro (4 $/månad) : obegränsat antal gäster och obegränsad filuppladdning samt versionshistorik

Team (8 USD/användare per månad): obegränsat antal teammedlemmar, avancerade behörigheter och samarbetsutrymme

Vad är Evernote?

Via Evernote

Evernote-appen har funnits i evigheter och har ständigt utmanat nyare anteckningsappar, som Apple Notes och Google Keep.

Evernote är inte bara en av de bästa anteckningsapparna, utan ger sig nu även in i uppgiftshanteringsvärlden.

En typisk Evernote-användare använder verktyget av olika skäl, allt från att skapa dagliga anteckningar och påminnelser till att föra bullet journal.

Evernotes viktigaste funktioner

Web Clipper

Textsökning i PDF-filer och dokument

Dokumentskanning

Ljudanteckningar

Priser för Evernote

Basic (gratis) : avancerad formatering, webbklippare och synkronisering av upp till två enheter

Premium (7,99 $/månad) : PDF-anteckningar, offlineanteckningar och möjlighet att : PDF-anteckningar, offlineanteckningar och möjlighet att skapa anpassade Evernote-mallar

Business (14,99 $/användare per månad): teamets aktivitetshistorik, samarbete i delade utrymmen och teamhantering

Jämförelse av funktioner mellan Evernote och Notion

AI-funktioner

Notion

Notions AI-funktioner är utformade för att öka användarnas produktivitet och organisation. En av de mest framträdande funktionerna är dess maskininlärningsalgoritmer som kan extrahera och tagga information från bilder och dokument.

När en användare laddar upp en bild eller ett dokument kan Notions AI automatiskt identifiera viktig information såsom datum, namn och platser, och sedan organisera data i tabellformat. Detta gör det enkelt att hantera och hålla reda på komplex information.

Evernote

Evernotes AI Note Cleanup är en funktion som använder maskininlärning för att analysera och kategorisera anteckningar så att de blir mer organiserade och lättare att hitta.

Evernotes AI-funktion för att rensa anteckningar hjälper användarna att hålla ordning på sina anteckningar och ha koll på sina uppgifter.

Lagring

Notion

Notion utmärker sig här.

Ingen av deras planer har någon lagringsgräns, förutom deras testversioner av teamplanen.

Men de har en gräns för filuppladdningar.

Evernote

Evernote har däremot en lagringsgräns på 60 MB uppladdningar per månad för deras grundläggande plan.

För mer lagringsutrymme måste du betala en hel del pengar.

Filstorlek

Notion

Notion har en filstorleksbegränsning på 5 MB i sin gratispaket. Det är mycket lite jämfört med andra alternativ på marknaden.

Om du behöver mer måste du dock antingen uppgradera till deras betalda plan eller ta bort objekt för att frigöra utrymme. Det ena alternativet kostar pengar, det andra slösar bort din tid.

Evernote

Evernote är lite mer generöst i det här fallet. Appen låter dig inkludera anteckningar med en storlek på upp till 25 MB gratis.

Men räcker det för dig?

Om dina anteckningar bara innehåller ren text, så visst.

Men inklusive bilder och annan multimedia?

Det kommer att bli en jämn kamp!

Integrationer

Den största skillnaden mellan Notion och Evernote är deras integrationsmöjligheter. Evernote kan integreras med de flesta vanliga verktyg, såsom Gmail, medan Notion saknar de flesta viktiga integrationerna.

Notion

Integration är tyvärr Notions största svaghet.

Du kan behöva använda Zapier eller Automate för dina integrationer, eftersom det saknas direkta integrationer med de flesta andra verktyg som Gmail, Microsoft Outlook och Zoom.

Det kan vara irriterande eftersom det finns så många bättre alternativ som inte behöver hjälp för att integreras med dina favoritappar.

Evernote

Evernote ligger långt före när det gäller integrationer.

Du kan enkelt integrera några av de mest populära verktygen med Evernote, till exempel:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Sökfunktion

Notion

I Notion kan du söka efter anteckningar med hjälp av funktionen snabbsökning . För att göra det måste du skriva in de nyckelord du söker efter.

Därefter kan du sortera din sökning efter dina preferenser.

Några av sorteringsalternativen är:

Skapad: nyheter först

Skapad: äldsta först

Bästa matchningar

Evernote

Evernote är lite mer avancerat när det gäller sökfunktionen. Det finns många sätt att snabbt hitta saker i denna produktivitetsapp:

Använd den beskrivande sökfunktionen och skriv in något i stil med ”anteckningar med bilder” eller ”anteckningar med budgetar”.

Sök efter saker i en specifik anteckningsbok genom att skriva anteckningsbok:infoga namnet på anteckningsboken

Skapa en sparad sökning för snabba sökningar istället för att använda sökfältet om och om igen.

Evernote vs Notion: Vilket är bäst?

Både Notion och Evernote är utmärkta alternativ för att hantera anteckningar, uppgifter och projekt. Var och en har dock sina egna unika funktioner som tillgodoser olika användares behov.

Notion är ett utmärkt val för dig som föredrar en anpassningsbar arbetsyta med möjlighet att organisera och hantera olika typer av data på ett och samma ställe. Det gör det perfekt för projektledning, anteckningar och till och med personlig dagboksskrivning. Dessutom gör Notions mallfunktion det enkelt att komma igång och snabbt skapa olika typer av sidor.

Å andra sidan är Evernote ett utmärkt alternativ för dem som prioriterar enkelhet och användarvänlighet. Evernotes huvudfokus ligger på att skapa och organisera anteckningar och uppgifter. Det har en kraftfull sökfunktion som gör det möjligt för användare att enkelt hitta anteckningar baserat på nyckelord eller taggar. Detta gör det utmärkt för forskning och för att hålla reda på idéer.

I slutändan handlar valet mellan Notion och Evernote om personlig preferens och vilken typ av arbete du utför.

Om du värdesätter anpassningsbarhet och flexibilitet kan Notion vara det bättre alternativet för dig. Om du föredrar enkelhet och användarvänlighet kan Evernote vara det bättre valet. Båda är utmärkta alternativ, och det är värt att prova båda för att se vilket som passar dig bäst.

Notion vs Evernote på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om Evernote vs Notion. När man söker på Notion vs Evernote på Reddit är många användare överens om att Notion har ett bredare och mer användbart utbud av funktioner:

”Notion gör allt jag önskar att Evernote gjorde med sin organisation och layout av anteckningar. Det är också mycket bättre när det gäller samarbete. Mitt företag använder det för all strategisk planering inom kärnteamet.”

Andra Reddit-användare påpekar att Evernote är det bättre alternativet om du letar efter ett digitalt arkivskåp:

”Evernote är fortfarande det bästa digitala arkivskåpet för universell arkivering och har en plats i ett personligt arbetsflöde.”

Behöver du ett alternativ till Notion och Evernote? Möt ClickUp

Den bästa appen är den som på ett effektivt sätt passar dina eller din organisations behov.

Den appen heter ClickUp.

ClickUp är ett av världens högst rankade projektledningsverktyg.

Det är ett projektledningsverktyg som är mycket billigare än Evernote och har bättre anteckningsfunktioner än Notion.

Här är några av dess viktigaste funktioner som garanterat kommer att imponera på dig:

1. ClickUp Notepad

Du kan skapa så många anteckningar du vill med ClickUps anteckningsblock.

Det finns inga gränser för dina idéer.

ClickUps Rich Text Editing ger dig möjlighet att lägga till rubriker, kursiv stil, numeriska listor, kodsnuttar och mycket mer.

Men här är den coolaste av alla coola funktioner i vårt anteckningsblock:

Du kan konvertera alla dina anteckningar till genomförbara uppgifter.

Allt du behöver göra är att:

Klicka på + i en anteckning eller på anteckningsalternativen.

Välj en lista för att göra justeringar

Omvandla anteckningar till genomförbara uppgifter i ClickUp

Och det var allt. Din anteckning är nu en uppgift som du och ditt team kan arbeta med!

2. ClickUp Docs

Ibland räcker det inte med anteckningar.

Då kan du vända dig till ClickUps Docs.

Här kan du skapa en kunskapsbas eller wiki-sektion. Dela den med vem du vill, både privat och offentligt, med hjälp av en delningslänk.

Du kan också skydda dina dokument från oönskade ändringar genom att helt enkelt aktivera alternativet Skydda denna sida och lägga till kontext för din publik.

Dina dokument kan till och med indexeras av Google och andra sökmotorer.

I Docs kan du lägga till så många sidor du vill.

Du kan till och med skapa sidor inuti en befintlig sida (överordnad sida) genom att "nesta" dem.

För att underlätta ditt arbete låter ClickUp dig också skapa dokumentmallar. På så sätt kan du spara tid istället för att göra om samma dokument om och om igen.

Och du kan se till att ditt dokument får perfekt utseende och stil med dessa formateringsfunktioner:

Dokumentstil: välj den stil som bäst representerar ditt dokument och ditt arbete – kunskapsbaserad stil, klassisk stil eller bloggstil.

Omslagsbild: lägg till en omslagsbild från galleriet, din dator, en länk eller Unsplash-biblioteket.

Underrubrik: lägg till en underrubrik för att ge mer kontext och göra det tydligare för din publik.

Du behöver inte heller leta efter anteckningsappar, eftersom ClickUp också har PDF-anteckningar!

ClickUps AI-drivna skrivassistent är ett AI-verktyg som används av många avdelningar inom olika branscher för att skapa övertygande innehåll som driver företagen framåt. Plattformen utnyttjar kraften i artificiell intelligens för att effektivisera och förbättra skrivprocessen, vilket gör det lättare för team att samarbeta och producera högkvalitativt innehåll som tilltalar deras målgrupp.

Med ClickUps skrivassistent kan användarna:

Sammanfatta anteckningar på några sekunder

Skapa åtgärdspunkter

Formatera anteckningar

Låt din kreativa sida komma till sin rätt, för ClickUp har plats för dina idéer med Mind Maps.

Skapa och organisera projekt, uppgifter och koncept direkt här med hjälp av uppgiftsläget. Eller använd tomt läge för att brainstorma utan någon koppling till uppgifter.

Skapa en mind map i Blank Mode

ClickUp: Svaret på debatten mellan Evenote och Notion

Det råder ingen tvekan om att Notion och Evernote är några av de mest kända apparna för vanlig anteckning.

Men de har sina begränsningar.

Oavsett om det handlar om prissättning eller begränsad lagringskapacitet är det ett svårt val att göra.

Vad du egentligen behöver är ett verktyg som erbjuder allt som Evernote och Notion kan och mer därtill.

Lyckligtvis är det precis där ClickUp kommer in i bilden.

Det är det ultimata produktivitetsverktyget som kan fungera som projektledare, anteckningsblock, uppgiftshanterare, dokumenthanterare, påminnelseverktyg och mycket mer.

Låter det som ett komplett paket?

Skaffa ClickUp gratis idag och gör anteckningar enkelt, roligt och meningsfullt.

