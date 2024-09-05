Kunddriven eller produktdriven tillväxt: Vilken är rätt för ditt SaaS-företag?

En gång i tiden hade två framgångsrika SaaS-företag, båda i toppen av sin bransch, helt olika syn på tillväxt.

Företag A lät sin produkt göra grovjobbet – de erbjöd en freemium-modell som lockade användare som bin till honung och satsade på produktens virala spridning för att driva expansionen. De arbetade hårt för att perfekta produkten till den grad att den blev sin egen marknadsföringsmotor.

Samtidigt var företag B helt fokuserat på sina kunder och satsade resurser på att förstå även de minsta behoven och anpassa lösningarna därefter. De förlitade sig på att bygga upp en lojal kundbas och muntliga rekommendationer för att driva tillväxten.

Även om båda företagen är framgångsrika, kunde deras tillväxtvägar inte vara mer olika.

Som ägare eller professionell inom SaaS-branschen (Software as a Service) är det viktigt att avgöra vilken strategi som passar ditt företags mål, resurser och marknadsposition.

Denna blogg utforskar kunddriven respektive produktdriven tillväxt med fördelar, nackdelar, tillämpningar och mer.

Förstå produktledd tillväxt

Produktdriven tillväxt (PLG) representerar en enorm förändring inom SaaS-branschen. I denna modell står produkten i centrum och blir den primära drivkraften för kundförvärv, konverteringar och affärsexpansion.

I produktledda företag är produkterna utformade för att leverera omedelbart värde, så att användarna kan uppleva fördelarna med egna ögon innan de fattar ett köpbeslut. Detta tillvägagångssätt stämmer överens med moderna användares preferenser för självbetjäning och möjligheten att prova innan man köper.

Ta Slack som exempel. Det låter användare samarbeta smidigt med team genom sitt intuitiva gränssnitt – utan några initiala kostnader.

Med funktioner som flera kanaler, taggar och centraliserad fildelning fick Slack snabbt många användare genom att lyfta fram dess effektivitet och fördelar för samarbete. När teamen började använda Slack bjöd de in andra att samarbeta med dem på plattformen, vilket bidrog till Slacks virala tillväxt.

Som förväntat lägger PLG tonvikten på att skapa produkter som är intuitiva, värdefulla och lätta att anamma, vilket driver försäljningen. Detta gör det möjligt för dem att sänka kundanskaffningskostnaderna genom att låta produkten göra det mesta av talandet.

När användarna interagerar med produkten går de naturligt igenom kundresan, konverterar från gratis provperiod till betalda abonnemang och driver organisk tillväxt genom viral adoption.

Produktledd kontra försäljningsledd tillväxt

Medan PLG-företag sätter produkten i centrum för tillväxten, tar försäljningsdriven tillväxt (SLG) ett traditionellt tillvägagångssätt som förlitar sig på säljteam för att engagera potentiella kunder, vårda leads och avsluta affärer. Det innebär vanligtvis personlig kontakt och produktdemonstrationer. Detta innebär ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att guida potentiella kunder genom köpprocessen.

SLG fungerar bäst i branscher där produkten är komplex och kräver betydande anpassning. Den riktar sig också till större företagskunder som föredrar en högklassig försäljningsupplevelse.

Den viktigaste skillnaden mellan PLG och SLG ligger i vem som leder kundresan.

I PLG är produkten i sig den primära kontaktpunkten, vilket gör att användarna kan uppleva dess värde på egen hand, medan SLG kräver att säljteamet kommunicerar produktens värde.

PLG för B2B: En perfekt lösning eller bara för SaaS?

Den produktledda tillväxtstrategin förknippas ofta med SaaS-företag, men den är inte begränsad till detta område. Kärnan i PLG – att låta produkten själv driva tillväxten genom att visa upp dess värde – kan fungera bra i många B2B-miljöer.

Ta Dropbox som ett exempel.

Även om Dropbox främst är känt som en SaaS-produkt, visar dess freemium-modell hur PLG kan lyckas i en B2B-miljö.

Det erbjuder företag och privatpersoner gratis lagringsutrymme med ett enkelt, intuitivt gränssnitt som fungerar på alla enheter. Denna användarvänlighet lockade miljontals användare, däribland många B2B-kunder, som snabbt insåg produktens värde.

När dessa kunders lagringsbehov ökade uppgraderade många till betalda abonnemang, vilket drev på företagets tillväxt utan att säljteamet behövde engagera sig i någon större utsträckning.

PLG är alltså framgångsrikt inom SaaS-marknadsföringsstrategier, men dess principer kan också anpassas till andra B2B-scenarier. Om din produkt kan leverera omedelbart värde och låta användarna uppleva dess fördelar direkt, kommer den sannolikt att driva tillväxt, oavsett om du är verksam inom SaaS eller en annan B2B-sektor.

Förstå kunddriven tillväxt

Kunddriven tillväxt (CLG) är en strategi som sätter kunderna i centrum för företagets tillväxtinitiativ. Den satsar mer på kundernas framgång och nöjdhet som de primära drivkrafterna för affärsutvidgning.

CLG betonar vikten av att bygga djupa relationer och skapa positiva upplevelser i varje steg av kundresan.

CLG fokuserar på att göra kunderna nöjda eftersom de ser dem som de bästa förespråkarna för ditt varumärke. Genom att överträffa deras förväntningar kan du förvandla dem till lojala supportrar och, i slutändan, de främsta drivkrafterna för tillväxt.

Det innebär att leverera exceptionella upplevelser från den allra första interaktionen till den löpande supporten.

Ett bra exempel på CLG i praktiken är Amazon. Denna online-marknadsplats har vuxit tack vare kundnöjdhet, personliga rekommendationer, pålitliga leveranstjänster och en smidig returpolicy.

Amazons förmåga att förutse och tillgodose kundernas behov genom ett mycket lyhört globalt kundserviceteam har gjort företaget till ett pålitligt alternativ för miljontals människor runt om i världen, vilket har ökat både lojaliteten och återköpen.

På samma sätt är kundframgång ett annat viktigt element i CLG. Ditt team bör förstå kundernas mål, vägleda dem och hjälpa dem att få ut mesta möjliga av din produkt.

Kunddriven tillväxt leder ofta till högre kundlivstidsvärde (CLV), eftersom nöjda kunder tenderar att återkomma för mer.

Dessutom är nöjda kunder dina bästa ambassadörer. De kommer att rekommendera ditt varumärke till sina vänner och familj och kan till och med försvara dig om negativa kommentarer dyker upp. Detta skapar en positiv kundfeedbackloop som driver återkommande affärer och stärker ditt varumärkes rykte över tid.

Konsumentbeteende och dess inflytande på CLG

Dagens konsumenter är mer informerade, uppkopplade och medvetna än någonsin tidigare. De har tillgång till en mängd data och delar snabbt med sig av sina erfarenheter – positiva som negativa – via sociala medier och andra plattformar.

Detta kräver att du är mycket lyhörd för användarnas beteende, preferenser och förväntningar, särskilt om du strävar efter framgång med en kundledd strategi.

För att förstå deras beteende måste man analysera hur de interagerar med ett varumärke och vad som driver deras köpbeslut. Detta inkluderar faktorer som avskräcker dem från eller lockar dem till produktens funktioner.

Proffstips: Data och analyser kan hjälpa dig att förstå kundernas fluktuerande beteendemönster och skapa erbjudanden därefter.

Ett varumärke som märker en trend där kunderna värdesätter miljövänliga produkter kan till exempel anpassa sin produktlinje så att den innehåller fler hållbara alternativ. Det kan stärka lojaliteten och driva tillväxt genom att anpassa sig efter vad kunderna bryr sig om.

Varför kundkontaktpunkter och användargenererat innehåll är så viktigt

Kundrelationshantering (CRM) är avgörande för att driva CLG eftersom det hjälper varumärken att bygga starka relationer med sin målgrupp.

När du hanterar relationer på ett effektivt sätt känns varje interaktion personlig och meningsfull, vilket får kunderna att känna sig uppskattade. Detta stärker lojaliteten och uppmuntrar till återkommande affärer, vilket är nyckeln till långsiktig tillväxt.

Airbnb är ett utmärkt exempel på detta. De har vuxit genom att fokusera på att skapa minnesvärda upplevelser för både värdar och gäster.

Genom att erbjuda resurser och support som prioriterar förtroende och säkerhet har de byggt upp starka relationer som får människor att komma tillbaka. Det är dessa positiva upplevelser som gör CLG så effektivt.

Kontaktpunkter, det vill säga de ögonblick då kunderna interagerar med ditt varumärke – vare sig det är på din webbplats, i sociala medier eller under ett köp – är möjligheter att skapa positiva upplevelser. Att konsekvent leverera vid dessa kontaktpunkter bygger förtroende och håller kunderna engagerade, vilket är avgörande för CLG.

En väl genomförd marknadsföringsstrategi för kundlivscykeln knyter samman allt detta genom att säkerställa att ditt budskap och engagemang utvecklas i takt med att kunderna går igenom olika stadier av sin resa.

På samma sätt är UGC (användargenererat innehåll) en annan kraftfull drivkraft för CLG (och PLG i vissa fall). När kunder delar sina erfarenheter av din produkt fungerar det som ett autentiskt socialt bevis som kan påverka andra.

Att uppmuntra användarengagemang och visa upp UGC ökar ditt varumärkes trovärdighet och skapar en känsla av gemenskap, vilket ytterligare stärker kundlojaliteten och driver tillväxt.

PLG kontra CLG: Fördelar och nackdelar

Låt oss börja med att titta på fördelarna och nackdelarna i vår debatt om kunddriven respektive produktdriven tillväxt.

Här är fördelarna med PLG jämfört med CLG:

Fördelar med produktdriven tillväxt Fördelar med kunddriven tillväxt Möjliggör snabb skalning genom organisk, viral tillväxt när produkten säljer sig själv. Främjar starka relationer, vilket leder till högre tillfredsställelse, lojalitet och förespråkande Minskar beroendet av dyra försäljnings- och marknadsföringsinsatser Produkter och tjänster är nära anpassade efter kundernas behov baserat på feedback. Genererar värdefull kunddata som ligger till grund för produktförbättringar och kundupplevelsen. Nöjda kunder förblir lojala, vilket driver högre CLV och fortsatt intäktstillväxt.

Här är nackdelarna med PLG jämfört med CLG:

Nackdelar med produktledd tillväxt Nackdelar med kunddriven tillväxt Saknar den personliga touch som förväntas i komplexa B2B-miljöer Kräver betydande investeringar i programvara för kundframgång , team och personaliserade tjänster. Framgången beror helt och hållet på produktens förmåga att leverera omedelbart värde. Tillväxten kan vara långsammare på grund av behovet av mer praktisk interaktion och skräddarsydda lösningar.

Låt oss sedan förstå hur varje strategi påverkar kundnöjdheten och kundupplevelsen.

I PLG beror kundnöjdheten på hur väl produkten fungerar och hur snabbt den levererar värde. Om den är lätt att använda och uppfyller förväntningarna blir kunderna nöjda.

Men om det inte håller måttet kan kundnöjdheten snabbt sjunka.

Med CLG handlar allt om hela kundupplevelsen. Denna strategi fokuserar på att få kunderna att känna sig uppskattade under hela sin resa, ofta genom mänskliga interaktioner och support. Detta ökar den totala tillfredsställelsen och lojaliteten.

Användbarhetens inverkan på båda tillväxtstrategierna

Användbarhet är det som driver din PLG-strategi framåt. Det innebär att din produkt måste vara intuitiv, enkel att använda och kunna bevisa sitt värde omedelbart.

Om en användare har svårt att hantera produkten eller tycker att den är komplicerad hindrar det tillväxten. Du kan helt enkelt inte kompromissa med användbarheten i PLG, eftersom denna faktor avgör om dina användare fortsätter efter den inledande provperioden eller freemium-perioden.

Användbarhet är fortfarande viktigt inom CLG, men kompletteras av en bredare kundupplevelse. Även om en produkt har en inlärningskurva kan ett dedikerat kundframgångsteam guida användarna genom processen tills de uppnår önskade resultat.

Sammantaget kan den bästa strategin vara en kombination av båda strategierna.

Förändra marknadsföring och försäljning med PLG och CLG

Medan en produktledd försäljningsstrategi sätter din produkt i centrum, handlar CLG om att fördjupa kundrelationer och prioritera kundernas framgång. Många faktorer avgör vilken tillväxtstrategi som passar bäst för din organisation, inklusive din bransch, din ICP (ideal customer profile), din produkts karaktär etc.

Många organisationer väljer att göra båda: PLG är vägen framåt för mindre kunder eller enskilda användare, medan CLG hjälper till att bana väg för stora företagskunder som behöver omfattande anpassningar.

Oavsett vilket kan implementering av PLG- och CLG-strategier förbättra din marknadsföringsplan och dina försäljningsinsatser för att driva på betydligt högre konverteringar och intäkter. Överväg att använda ett verktyg för marknadsföring och försäljningshantering för att utveckla och spåra idiotsäkra PLG- och CLG-strategier.

ClickUps produktledningsprogramvara är en mångsidig plattform som är utformad för att förbättra din tillväxtstrategi.

Låt oss visa dig hur ClickUp kan vara ett kraftfullt verktyg för att stödja både produktledd och kundledd tillväxt.

Tillämpa innovativa tillägg med tankekartor

Innovation spelar en avgörande roll för att driva tillväxt, oavsett om det är genom produktledda eller kundledda strategier. Det är viktigt att organisera dina idéer på ett sätt som leder till tydliga, genomförbara steg.

Mind maps kan vara otroligt användbara för detta, eftersom de erbjuder ett visuellt sätt att strukturera dina tankar och se hur olika idéer hänger ihop.

Om du till exempel brainstormar om sätt att förbättra en produktfunktion eller kundupplevelsen kan en mind map hjälpa dig att bryta ner dessa koncept i mer hanterbara delar. Detta säkerställer att varje detalj beaktas och att ingenting förbises.

Omvandla din produktledda strategi till praktiska åtgärder med ClickUps tankekartor.

ClickUps tankekartor underlättar denna process perfekt genom att du kan skapa omfattande produktutvecklingscykler och identifiera områden som kan optimeras.

Du kan skapa flödesscheman och arbetsflöden som guidar din produkt från den initiala idén till den slutliga lanseringen. Genom att visualisera varje fas i din produkts resa kan du säkerställa att dina tillväxtmarknadsföringsstrategier är både innovativa och effektiva.

Testa olika datavisningar för flera perspektiv

Att få olika perspektiv på din affärsstrategi är avgörande för dess framgång. Du behöver rådfråga produkt- och UX-experter samt sälj- och kundupplevelseteam. Genom att betrakta dina planer från olika vinklar kan du identifiera potentiella luckor och möjligheter som annars kanske skulle gå obemärkta förbi.

ClickUp Views gör det möjligt för dig att göra just det genom att erbjuda olika sätt att visualisera och hantera dina uppgifter och projekt.

Få perspektiv på hur din tillväxtstrategi kan genomföras med ClickUps Views.

ClickUp Board View kan till exempel vara särskilt användbart för att spåra framstegen i din produktutveckling och hantera funktionsförfrågningar. Genom att dra och släppa uppgifter mellan olika kolumner kan du enkelt se var ditt projekt befinner sig och vad som behöver göras härnäst.

Utnyttja de anpassningsbara kolumnerna i ClickUp Board View för att hålla koll på produktinformation.

ClickUp Calendar View hjälper dig att hålla koll på deadlines och milstolpar, så att ditt team håller sig på rätt spår.

Hantera dina produktutvecklingstidslinjer enkelt genom att utnyttja ClickUps kalendervy.

Samtidigt ger ClickUp List View en mer detaljerad översikt över varje uppgift, vilket gör det enklare att hantera de finare detaljerna i din tillväxtstrategi.

Filtrera funktionsförfrågningar och förstå dina kunders behov bättre med ClickUp List View.

Spårning och organisering av företagsprojekt är mycket enkelt och effektivt med ClickUp-programvaran. Från enkla listor till komplicerade projekt har ClickUp-programvaran använts för att få saker gjorda som förväntat. Det är en mycket effektiv programvara när det gäller att hantera problem med uppgiftshantering och spåra framstegen i organisationens pågående uppgifter och projekt.

Skapa sammanhållning i ditt marknadsföringsteam

Ett sammansvetsat marknadsföringsteam är avgörande för att effektivt genomföra en tillväxtstrategi. När alla är på samma sida blir uppgifterna utförda mer effektivt och risken för missförstånd minskar.

Effektivisera samarbetet mellan avdelningarna med hjälp av ClickUps marknadsföringslösning för smidig kommunikation och projektledning.

Undvik spridda projektdokument och kommunikation genom att implementera ClickUps marknadsföringslösning.

Du kan använda den både för produktdesign och strategier för kundlojalitet. Ännu bättre är att olika avdelningar i din organisation kan samarbeta kring filer, flera kommunikationsmedier och över 1 000 integrationer – allt från en enda enhetlig plattform.

Marknadsföringsteamet kan använda olika diagram för att upptäcka luckor och andra friktionspunkter i din tillväxtstrategi.

Se till att konfigurera ClickUps dashboards och anpassa dem för att visa detaljerade insikter om dina produkt- och marknadsföringsstrategier. Detta kommer att förvandla din dashboard till ett dynamiskt analytiskt nav.

Tänk på det som ditt kommandocenter för data, där du kan ställa in widgets som spårar viktiga mätvärden, visualiserar prestandatrender och bryter ner komplex information till användbara insikter.

Håll dig flexibel och lyhörd för dina strategiska mål med en heltäckande översikt över hela din verksamhet med hjälp av ClickUp Dashboards.

Genom att skräddarsy din instrumentpanel kan du övervaka framstegen i olika projekt, identifiera framgångar och förbättringsområden och fatta välgrundade beslut direkt.

Använd whiteboards för att komma på PLG- och CLG-strategier

Whiteboards är perfekta för brainstorming och visualisering av tillväxtstrategier. De erbjuder ett flexibelt utrymme för att kartlägga dina idéer, oavsett vilken modell du arbetar med.

Rita flödesscheman och planera din strategi med ClickUps whiteboards.

ClickUp Whiteboards är perfekta för brainstorming och planering av din tillväxt på ett interaktivt och samarbetsinriktat sätt.

Om du är ett produktledd företag kan du använda Whiteboards för att kartlägga användarresor, från den initiala onboarding till införande av funktioner och till och med betalda uppgraderingar. Det är också ett utmärkt verktyg för att lägga upp A/B-testscenarier för att säkerställa att din strategi är på rätt spår.

Om du fokuserar på CLG kan Whiteboards hjälpa dig att spåra och visualisera kundernas kontaktpunkter under hela deras resa. Du kan kartlägga hela marknadsföringstratten tillsammans med ditt team och säkerställa att varje interaktion optimeras.

Dessutom kan flera team arbeta tillsammans smidigt i realtid för att förbättra kundservicen och driva framgång.

AI-verktyg kan förändra hur du samlar in och analyserar insikter, vilket påskyndar din beslutsprocess. Dessa verktyg är utmärkta för att hantera stora mängder data, upptäcka trender och snabbt leverera användbara insikter.

De automatiserar uppgifter som dataextrahering, trendanalys och rapportgenerering, vilket ger dig frihet att fokusera på strategisk planering istället för manuellt arbete.

AI-drivna lösningar är särskilt värdefulla för uppgifter som att transkribera möten, sammanfatta långa dokument och identifiera viktig information i dina data. Detta ökar effektiviteten, förbättrar noggrannheten och minskar risken för mänskliga fel.

Förbättra ditt teams produktivitet och testa flera tillväxtstrategier med ClickUp Brain.

ClickUp Brain kan ta detta ett steg längre.

Det gör det möjligt för dig att skapa detaljerade rapporter, generera röst-till-text-transkriptioner och hämta specifika nyckelord från dina filer. Denna intelligenta assistent integreras sömlöst med dina uppgifter, projekt och teamaktiviteter, erbjuder en omfattande översikt och påskyndar ditt arbete med över 100 specialiserade verktyg.

Implementera fördesignade mallar för tillväxt

Mallar är otroligt värdefulla för att genomföra tillväxtstrategier. De erbjuder ett färdigt ramverk som du kan anpassa efter dina specifika behov, vilket ger ditt team en solid grund att stå på.

Med ClickUps omfattande bibliotek med mallar kan du effektivisera dina tillväxtinsatser. Dessa mallar ger strukturerad vägledning och hjälper dig att effektivt hantera dina strategier och spåra framsteg utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

ClickUp-mall för produktplan

Ladda ner den här mallen Hantera data relaterade till din tillväxtstrategi med ClickUps mall för produktplanering.

Produktplaneringsmallen från ClickUp hjälper dig att visualisera varje steg, från det initiala konceptet till den slutliga lanseringen, så att ingenting förbises.

Med den här mallen kan du dela upp uppgifter, fördela resurser och se till att allt fungerar smidigt.

För att få ut mesta möjliga av produktplaneringsmallen bör du börja med att beskriva målen för din produkt. Därefter kartlägger du viktiga milstolpar och prioriterar de funktioner du behöver för att nå dessa milstolpar.

Slutligen hjälper ClickUps anpassade statusar och anpassade fält dig att spåra framsteg och fatta välgrundade beslut.

ClickUp-mall för produktstrategi

Ladda ner den här mallen Få en flygande start på dina produktledda kampanjer med ClickUps mall för produktstrategi.

Ett annat alternativ för PLG är ClickUps produktstrategimall, som låter dig skapa praktiska färdplaner för att utveckla och positionera dina produktteam på rätt väg.

Börja med att definiera ditt produkts syfte och de problem det löser. (För att göra detta måste teamet också genomföra en grundlig marknadsundersökning för att förstå konkurrenterna och identifiera möjligheter till innovation. )

Sätt sedan upp mätbara mål och dela upp dem i genomförbara uppgifter med hjälp av denna mall. Detta tillvägagångssätt ger en tydlig handlingsplan och hjälper dig att effektivt följa upp framstegen.

Granska och uppdatera regelbundet din strategi baserat på prestanda och användarfeedback för att hålla din utveckling på rätt spår.

Användningen av PLG och CLG i framgångsrika SaaS-företag

Här kan du läsa om hur företag som HubSpot och Salesforce har utnyttjat dessa metoder för att driva sin SaaS-verksamhet.

HubSpots övergång från försäljningsdriven till produktdriven tillväxt

Inledningsvis förlitade sig HubSpot starkt på en försäljningsdriven strategi, men i takt med att de utvecklades övergick de till en produktdriven strategi.

Freemium-modell: Genom att erbjuda gratisverktyg med begränsade funktioner lockade HubSpot ett stort antal användare. Denna modell gjorde det möjligt för potentiella kunder att uppleva produktens värde på egen hand innan de fattade ett köpbeslut.

Tillväxtfördelar: Denna förändring gjorde det möjligt för HubSpot att skala upp snabbt genom att utnyttja produktens användbarhet och effektivitet som en drivkraft för tillväxt. Övergången hjälpte HubSpot att etablera sig som en viktig aktör inom inbound-marknadsföring.

Salesforces fokus på kunddriven tillväxt

Salesforce har byggt upp sitt rykte genom att prioritera kundernas framgång och skapa en stark gemenskap kring sin produkt.

Kundnöjdhet: Salesforce investerar stort i kundframgångsteam som arbetar nära kunderna för att säkerställa att de uppnår sina mål och får ut maximalt värde av plattformen.

Communitybyggande: Salesforce har också skapat en livlig community genom sina evenemang, användargrupper och onlineforum. Detta tillvägagångssätt stärker kundrelationerna och skapar värdefulla feedbackloopar för kontinuerlig produktförbättring.

Vilken är den bästa tillväxtstrategin för ditt SaaS-företag?

Valet mellan kunddriven och produktdriven tillväxt beror på din produkts unika kontext, inklusive dess karaktär, målgrupp och marknadsdynamik.

PLG är idealiskt om din produkt kan leverera omedelbart värde med minimal försäljningsinsats, vilket gör den perfekt för skalbara självbetjäningsmodeller. Å andra sidan lyser CLG i affärsekosystem där djupa kundrelationer och personaliserade upplevelser är avgörande för att driva tillväxt.

Många framgångsrika SaaS-företag integrerar element från både PLG och CLG. Men oavsett vilken väg du väljer för att växa är ClickUp det som tar dig dit.

Från mind maps och whiteboards för brainstorming till vyer för att spåra framsteg – ClickUp erbjuder kraftfulla integrationer som förbättrar samarbetet samtidigt som du genomför din tillväxtstrategi.

Är du redo att ta din SaaS-resa till nästa nivå? Registrera dig gratis på ClickUp idag!