De 10 bästa PLG-företagen att hålla ögonen på 2025

Traditionella affärstillväxtmodeller kräver vanligtvis betydande investeringar. Detta innebär ofta att säljteamet måste utökas för att nå högre mål och att reklamutgifterna måste ökas för att generera fler leads.

Det finns dock ett mer effektivt sätt att växa: nöjda kunder kan bli dina mest effektiva ambassadörer. Många företag avviker från dessa konventionella skalningsmetoder och väljer istället en produktledd tillväxtstrategi.

Denna strategi står i kontrast till traditionella försäljningsledda modeller där säljteam och marknadsföringsinsatser står i förgrunden.

Produktledd tillväxt (PLG) är en affärsmetodik där produktanvändning driver kundförvärv, expansion och kundbevarande. Eftersom denna strategi är mer ekonomisk och erbjuder en mer hållbar väg till expansion, blir den allt viktigare idag.

Företag som vill införa eller förfina en PLG-strategi kan dra värdefulla lärdomar av att observera framgångsrika produktledda företag. Dessa PLG-företag visar hur man effektivt kan utnyttja produkten för att minska kundanskaffningskostnaderna, förbättra användarupplevelsen och skapa en viral tillväxtloop.

I den här artikeln kommer vi att prata om de 10 bästa PLG-företagen som du kan följa för att bygga din egen effektiva marknadsföringsstrategi.

10 PLG-företag att inspireras av 2024

I dagens digitala landskap, där användarnas förväntningar är höga och konkurrensen hård, kan en robust PLG-strategi vara avgörande. Här är tio sådana PLG-företag som du kan ta tips från.

1. ClickUp

En omfattande app för att hantera hela teamets arbete: ClickUp

Viktig lärdom: Flexibilitet och anpassningsförmåga hos en produkt kan vara en viktig drivkraft för tillväxt. Att tillgodose ett brett spektrum av branschbehov inom en och samma plattform kan dessutom öka användarförvärvet exponentiellt.

ClickUp, en omfattande programvara för produktledning, exemplifierar kraften i en produktledd tillväxtstrategi på den konkurrensutsatta SaaS-marknaden. Med sitt innovativa tillvägagångssätt har ClickUp snabbt utökat sin användarbas och vunnit över 6 miljoner användare på fem år.

I grund och botten kan ClickUps framgångssaga tillskrivas dess användarvänliga gränssnitt och robusta freemium-produktledda tillväxtmodell, som har varit avgörande för att attrahera och behålla en mångsidig användarbas.

Plattformen har positionerat sig som en mångsidig lösning inom PLG-programvaruverktyg. ClickUp erbjuder ett effektivt sätt att göra allt från processkartläggning och dokumentation till målsättning och automatisering av uppgifter. Den tillgodoser också ett brett spektrum av användarbehov inom projektledning, produktutveckling, marknadsföring, personalhantering och mycket mer.

Sätt upp mätbara mål i ClickUp; uppnå mål effektivt med definierade tidsplaner och målsättningar

Plattformen syftar till att hjälpa dig att arbeta snabbare och bättre för att nå dina projektledningsmål på ett mer effektivt sätt. Den hjälper dig att komma igång snabbt med allt från mallar för produktlanseringar till mallar för tillväxtplaner och anpassade instrumentpaneler till lösningar för målsättning.

Denna strategi effektiviserar användarnas arbetsflöden och förbättrar användarupplevelsen. En fantastisk upplevelse och förbättrad effektivitet uppmuntrar en övergång från gratis till betalda abonnemang, snabb expansion av användarbasen och ökat engagemang.

ClickUps PLG-strategi minskar kostnaderna för kundförvärv samtidigt som produktanvändningen maximeras. Dessutom utvecklas de kontinuerligt utifrån användarnas feedback, vilket säkerställer att deras lösningar ligger i framkant när det gäller användarnas behov.

Denna strategi har drivit på ClickUps produktledda tillväxt och visat kraften i ett användarcentrerat tillvägagångssätt inom SaaS-branschen.

Ytterligare innovation med ClickUp 3. 0

Med lanseringen av nya ClickUp 3.0 har användarna nu ännu kraftfullare funktioner för att öka sin produktivitet. Dessa inkluderar en helt ny personaliserad startsida som minskar distraktioner, en universell sökfunktion som även täcker alla dina ClickUp-integrerade appar, en nydesignad inkorg, en gemensam hubb för alla dina filer, dashboards och whiteboards, anpassade fält och uppgifter, nya integrationer och automatiseringar och mycket mer.

Sammanfatta snabbt uppgiftsaktiviteter i ClickUp och ställ frågor om uppgiftsägare, förfallodatum, kommentarer och mer med ClickUp Brain

ClickUps hetaste nya funktion är ClickUp Brain, den AI-drivna assistenten för kunskapshantering. Den hjälper dig att skapa innehåll, generera projektuppdateringar och få snabba svar från dina anslutna appar. Den ger också omedelbara kontextuella svar på allt du frågar om ditt arbete i ClickUp. Det är inte allt – den innehåller över 100 AI-verktyg för att stödja olika arbetsbehov.

Genom att effektivt använda en intuitiv och anpassningsbar produkt som ett primärt verktyg för att generera leads och skaffa kunder visar ClickUp hur PLG-företag kan uppnå snabb tillväxt och intäktsökning samtidigt som anskaffningskostnaderna hålls låga.

2. Figma

Figma är en designplattform där team kan utveckla produkter tillsammans

Viktig lärdom: Ju mer ”delbar” och ”samarbetsinriktad” din produkt är, desto snabbare kan den växa. Dessutom kan en stark gemenskap vara en guldgruva för att behålla och engagera användare.

Figma, en pionjär inom designvärlden, sticker ut som ett typiskt exempel på ett PLG-företag. Figma är känt för sitt innovativa tillvägagångssätt och har omdefinierat landskapet för designverktyg genom att prioritera slutanvändarnas engagemang och tillfredsställelse.

Centralt för Figmas PLG-strategi är dess förmåga att leverera omedelbart värde. Plattformen gör det möjligt för användare att direkt börja skapa design med minimal inställningstid och en rad mallar och verktyg som passar både nybörjare och proffs. Denna omedelbara leverans av värde säkerställer att användarna snabbt inser nyttan med Figma, vilket främjar snabb adoption och långsiktigt engagemang.

Figmas tillväxt drivs av ett starkt fokus på användarfeedback. Plattformen utvecklas kontinuerligt genom att införliva användarinsikter, vilket säkerställer att den förblir i framkant när det gäller designtrender och användarbehov. Detta användarcentrerade tillvägagångssätt har varit avgörande för Figmas resa mot att bli ett ledande produktledd tillväxtföretag.

Figma är också ett exempel på effektiv användning av produktkvalificerade leads (PQL), där man utnyttjar produktanvändningsdata för att identifiera och vårda potentiella kunder. Figma omvandlar effektivt engagerade användare till lojala kunder genom att fokusera på användaråtgärder, såsom att skapa komponenter och samarbete inom team.

3. Calendly

Calendly – Automatiserad schemaläggningsplattform för effektiv bokning av samtal

Viktig lärdom: Om din produkt naturligt exponeras för icke-användare under normal användning (till exempel när du delar en schemaläggningslänk) har du en kraftfull tillväxtloop.

Calendly, ett automatiserat schemaläggningsverktyg, är ett utmärkt exempel på ett företag som utnyttjar produktledd tillväxt (PLG) i kombination med viralitet för att uppnå en imponerande tillväxt. Som ett verktyg som förenklar mötesplaneringen för yrkesverksamma har Calendly effektivt utnyttjat sitt produkts inneboende värde för att driva på användarförvärv och -behållning.

Nyckeln till Calendlys framgång är dess starka produkt-marknadsanpassning. Plattformen löser ett allmänt problem: den besvärliga processen att boka möten. Genom att erbjuda en användarvänlig och effektiv lösning har Calendly lyckats attrahera och behålla en mångsidig användarbas. Denna starka produkt-marknadsanpassning är avgörande för alla PLG-strategier, eftersom den säkerställer att produkten tilltalar målgruppen och uppfyller ett verkligt behov.

Calendlys tillväxt drivs av dess inneboende virala natur. Varje gång en användare skickar en Calendly-inbjudan planerar de inte bara ett möte utan introducerar också nya användare till plattformen. Detta skapar en viral loop där mottagarna av Calendly-inbjudningar omedelbart kan se produktens värde och ofta registrerar sig för att själva använda tjänsten.

Calendlys strategi visar kraften i en produkt som på ett naturligt sätt involverar andra och levererar tydligt värde.

4. HubSpot

HubSpot är ett kraftfullt och lättanvänt CRM-system för försäljning som ger din försäljningsprocess en extra boost

Viktig lärdom: Att anamma datadriven, kontextuell användarengagemang kan förbättra den omedelbara produktupplevelsen och lägga grunden för långsiktig användarretention och affärstillväxt.

HubSpot, en välkänd aktör inom SaaS-branschen, har satt en ny standard inom produktledd tillväxt (PLG) genom sina innovativa onboarding-strategier.

Produktledd onboarding (PLO) är kärnan i HubSpots strategi, med fokus på datadriven användarengagemang som är anpassad efter användarnas beteendemönster och kunskapsnivåer. Denna produktledda strategi utnyttjar historiska data och användarkontext för effektiva onboarding-upplevelser.

HubSpots resa i utvecklingen av sitt PLO-ramverk har präglats av omfattande experiment och kontinuerlig optimering. HubSpot förlitade sig initialt på verktyg från tredje part för kundonboarding, men utvecklade så småningom sitt eget anpassade hanteringsverktyg, Projects, som förbättrade användarupplevelsen genom att integrera kundernas målsättning, ansvarstagande och utbildningsinnehåll i en enda plattform.

Övergången till en CRM-centrerad strategi innebar en betydande förändring för HubSpot. HubSpot insåg att användarna använde deras marknadsföringsplattform som ett CRM-system och ändrade därför inriktning, vilket ledde till en ökning av antalet månatliga registreringar och ett ökat användarengagemang. Detta CRM-fokus utgör nu hörnstenen i HubSpots produktledda strategi.

Nyckeln till HubSpots framgång inom PLG är dess mångsidiga utbud av självbetjäningsresurser, inklusive tillgång till communityn och en mängd artiklar och videor. Företaget använder olika onboarding-taktiker som livechatt, automatiserade CRM-flöden, verktygstips, genomgångar, dokumentationsmallar och personliga välkomstmeddelanden som är noggrant anpassade till olika användarsegment.

Företagets fokus på att förstå och tillgodose olika användarroller och personlighetstyper är avgörande. Genom att utvärdera beteenden både inom och utanför produkten och ta hänsyn till olika marknadsföringspersonlighetstyper skräddarsyr HubSpot sina onboardingprocesser för att effektivt möta olika användares behov.

5. Slack

Samla all din arbetskommunikation på ett ställe med Slack , ett av dagens välkända PLG-företag

Viktig lärdom: Det är viktigt att göra din produkt attraktiv genom att placera den i centrum för all aktivitet på arbetsplatsen. Dessutom kan ett rikt ekosystem av integrationer binda användarna till din plattform.

Slack, en pionjär inom affärskommunikation, är ett exempel på en framgångsrik implementering av en produktledd tillväxtstrategi (PLG).

Resan från ett startup-företag i Silicon Valley till en global ledare bygger på en transformativ mission: att återuppfinna kommunikationen på arbetsplatsen. Genom att integrera meddelanden, fildelning och samarbete i realtid tillgodosåg Slack ett utbrett behov av sammanhängande kommunikationsverktyg.

Nyckeln till Slacks snabba tillväxt var dess strategiska införande av en freemium-modell, som lockade användare med en attraktiv gratisversion och löftet om avancerade premiumfunktioner. Detta tillvägagångssätt engagerade användarna och sporrade dem att marknadsföra Slack inom sina organisationer, vilket skapade en viral tillväxtloop.

En annan hörnsten i Slacks framgång var dess noggranna onboarding av användare. Slack såg till att användarna snabbt förstod dess funktioner genom interaktiva handledningar och kontextuell hjälp, vilket gav dem ett varaktigt användarengagemang.

6. UserMotion

UserMotion är en försäljningsinformationsplattform för prediktiv leadscoring.

Viktig lärdom: Att använda AI för prediktiv leadscoring och fokusera på produktanvändningsdata kan avsevärt effektivisera processen för prioritering av leads och driva på intäktstillväxten för PLG-företag.

UserMotion är en banbrytande plattform för säljinformation som är särskilt utformad för B2B-SaaS-företag. Den använder prediktiv leadscoring för att identifiera potentiella konton för köp, expansion eller avhopp och guidar engagemanget genom expertutformade strategier.

Denna strategi är särskilt fördelaktig för företag som vill optimera sina försäljningsstrategier och rikta in sig på de kunder som har störst potential att generera intäkter.

UserMotions AI-drivna plattform prioriterar konton med hjälp av en blandning av produktanvändningsdata och insikter om kundernas behov. Med hjälp av detta verktyg kan företag fördubbla sin pipeline genom att fokusera på de mest lovande leads för intäktsökning.

Plattformen hjälper till att maximera intäkterna genom praktiska insikter och anpassar försäljningsstrategier efter produktanvändningsmönster, vilket avslöjar de mest effektiva vägarna till intäktsgenerering.

UserMotion erbjuder en omfattande lösning för utvärdering och förbättring av marknadsföringsstrategier (GTM). Dess datadrivna insikter hjälper företag att förstå sin försäljningsprestanda och identifiera styrkor och förbättringsområden.

7. Grammarly

Grammarly är en AI-baserad teknik för kommunikationshjälp på engelska

Viktig lärdom: Att bygga upp en gemenskap och ha ett värderingsstyrt tillvägagångssätt, i kombination med fokus på användarfeedback, kan driva ett företag till framkant inom sin bransch.

Grammarly, känt för sin avancerade digitala skrivhjälp, är ett lysande exempel på framgångsrika PLG-företag inom informationsteknik och tjänster.

Kärnan i Grammarlys PLG-strategi är att utnyttja marknadsföringskvalificerade leads (MQL) för att locka initiala användare till virala loopar.

Genom att tillhandahålla ett övertygande och användarvänligt verktyg som enkelt kan laddas ner och installeras skapar Grammarly en miljö där nya användare naturligt dras till dess erbjudanden. Detta initiala engagemang är avgörande för att främja en användardriven, produktledd tillväxtmodell.

Grammarlys säljteam spelar en avgörande roll genom att engagera lovande produktkvalificerade leads och se till att plattformens värde kommuniceras och förstås på ett bra sätt. Denna målinriktade strategi hjälper till att omvandla intresserade användare till lojala kunder.

Kundframgångsteamen (CS) på Grammarly är lika viktiga för deras PLG-strategi. De fokuserar på att hjälpa nya användare, särskilt de som behöver hjälp med specifika funktioner. CS-teamet identifierar och hanterar proaktivt PLG-risken för kundbortfall och arbetar för att behålla och återvinna kunder som är på väg att lämna företaget.

Läs också: Programvara för produktfeedback för bästa kundinsikter

8. Zapier

Zapier är en plattform för automatisering av arbetsflöden för effektiva team, verktyg och processer

Viktiga lärdomar: Strategisk timing och marknadspositionering, fokus på kundcentrerad tillväxt och en robust innehålls- och SEO-strategi kan leda till exponentiell tillväxt inom teknikbranschen.

Zapiers resa till en häpnadsväckande årlig återkommande intäkt (ARR) på 230 miljoner dollar och en värdering på 5 miljarder dollar, uppnådd med 1,3 miljoner dollar i finansiering, är ett bevis på kraften i strategisk tillväxt och innovation.

Zapiers lansering sammanföll med den växande utbredningen av API:er och en kraftig ökning av molntjänster och SaaS-användning. De tog sig in på en blomstrande iPaaS-marknad värd 9 miljarder dollar och erbjöd en kodfri lösning för att koppla samman olika SaaS-applikationer och göra integrationer tillgängliga för icke-tekniska användare.

Till skillnad från många nystartade företag drevs Zapiers tillväxt av en enda startfinansieringsrunda. Denna kapitaleffektivitet och begränsade beroende av extern finansiering gjorde det möjligt för dem att behålla betydande ägande och kontroll.

I början fokuserade Zapier på att bygga starka kundrelationer genom aktivt engagemang i forum, där deras kundframgångsteam erbjöd direkt hjälp och byggde förtroende. Deras betoning på exceptionell kundsupport och att göra kundframgång till ett centralt företagsvärde var avgörande i deras tidiga tillväxtfas.

En robust SEO-strategi bidrog också till Zapiers tillväxt. De skapade tusentals automatiserade, SEO-optimerade landningssidor för varje appintegration, vilket genererade sökningstrafik med hög köpintention. Tillsammans med en innehållsmarknadsföringsstrategi som fokuserade på användningsfall och recensioner av appar lyckades Zapier attrahera en bred publik.

Zapiers tillväxthistoria är ett utmärkt exempel på hur strategisk positionering, kundfokus, effektiv kapitalanvändning och anpassningsbara strategier kan leda till exponentiell tillväxt i den konkurrensutsatta teknikbranschen.

9. Miro

Visuellt arbetsutrymme som gör det möjligt för distribuerade team att designa och bygga – Miro

Viktig lärdom: Omedelbar nytta och en försmak av produktens möjligheter kan förvandla nya användare till livslånga kunder. Genom att integrera din produkt med andra viktiga verktyg kan du göra den oumbärlig.

Miro, en visuell plattform för teamsamarbete, omdefinierar standarden för produktledda tillväxtstrategier (PLG) inom SaaS-branschen. Med över 45 miljoner användare världen över är Miros framgångar rotade i en noggrant utformad marknadsföringsstrategi (GTM). De utnyttjar produkten som det primära verktyget för kundförvärv, konvertering och expansion.

Centralt för Miros PLG-framgång är dess kundfokuserade strategi, där förståelse för och anpassning till användarnas behov är avgörande. Genom att regelbundet omvärdera sin kärnpublik och huvudsakliga användningsområden säkerställer Miro att dess erbjudanden förblir relevanta och värdefulla. Utbildning i kundempati är också en viktig del av deras strategi, med fokus på att verkligen förstå och tillgodose användarnas behov.

Miros plattform utmärker sig genom sin enkelhet och snabba avkastning. Den produktledda tillväxtmodellen med freemium erbjuder omedelbara, konkreta fördelar, vilket uppmuntrar användarna att utforska och senare uppgradera till mer avancerade funktioner.

Deras omfattande utbud av mallar fungerar både som en förvärvs- och aktiveringsstrategi, vilket gör det möjligt för användarna att börja med strukturerade, inspirerande ramverk istället för ett tomt canvas.

10. Zoom

Zoom är en allt-i-ett-plattform för intelligent samarbete som gör det enklare att koppla upp sig

Viktig lärdom: Enkelhet och tillförlitlighet i en produkt kan tilltala ett brett spektrum av användare. Att snabbt anpassa sig till användarnas feedback, särskilt i utmanande tider, är avgörande för en hållbar tillväxt.

Zoom, en ledare inom videokonferenser, har blivit ett välkänt namn, särskilt under pandemin, och har utvecklats från ett enkelt kommunikationsverktyg till en viktig del av vårt dagliga liv.

Faktum är att ”zooma” har blivit ett verb, vilket visar på plattformens stora inverkan på hur vi kommunicerar digitalt. Dess sömlösa integration i olika aspekter av livet – från skolundervisning till företagsmöten – visar på dess universella attraktionskraft och användarvänlighet.

Zooms resa är ett bevis på kraften i produktledd tillväxt (PLG). Plattformens intuitiva design, robusta gratisversion och premiumfunktioner för betalda prenumerationer har expanderat dess användarbas exponentiellt.

Pandemin drev på denna tillväxt, som förvandlade Zoom från ett affärsverktyg till en viktig komponent i distansundervisning, distansarbete och sociala interaktioner.

Zooms förmåga att snabbt skala upp verksamheten för att möta den ökade efterfrågan under pandemin är en anmärkningsvärd prestation. De hanterade skickligt utmaningar som säkerhetsfrågor och användarnas integritet genom att lyssna på kundernas feedback och snabbt anpassa sig.

Omfamna produktledd tillväxt

Framgångshistorierna från dessa 10 ledande produktledda företag kan inspirera företag som vill navigera på den ständigt föränderliga digitala marknaden.

Från ClickUps anpassningsförmåga när det gäller att möta olika branschbehov till Zooms enkelhet och tillförlitlighet – varje SaaS-företag visar upp unika metoder för att utnyttja produktledd tillväxt. När vi observerar dessa branschledare blir det underliggande temat för PLG-företag tydligt: Att integrera kundcentrerade strategier med innovativ produktutveckling är nyckeln till hållbar tillväxt och marknadsledarskap i den digitala eran.

Dessa mjukvaruföretag visar kraften i produktledd tillväxt och inspirerar till en färdplan som andra kan följa, vilket bevisar att fokus på produktupplevelsen kan leda till anmärkningsvärda framgångar.

Upptäck hur ClickUp kan anpassas till din branschs behov och förbättra produktiviteten. Börja din resa med ClickUp idag och anslut dig till raden av framgångsrika företag som utnyttjar produktledd tillväxt för att uppnå enastående resultat.