AI-assistent: Verktyg, användningsfall och hur man implementerar

För många upptagna chefer, grundare och verksamhetsledare är utmaningen inte hårt arbete – det är den ständiga jakten på smartare sätt att hantera rutinuppgifter så att de kan fokusera på det arbete som verkligen gör skillnad.

Tyvärr går nästan hälften av arbetsdagen (41 %) åt till rutinarbete – tid som skulle kunna användas för att åstadkomma verklig påverkan.

Det är här en AI-assistent kommer in i bilden. En AI-assistent är en smart digital partner som hanterar alla dina administrativa uppgifter, såsom schemaläggning, utkast till e-postmeddelanden, projektuppdateringar och automatisering av repetitiva uppgifter. De behöver inga raster, de är effektiva och om de integreras i din arbetsmiljö har de fullständig överblick över ditt arbete!

I den här guiden undersöker vi vad en AI-assistent gör, varför det är viktigt, vilka de bästa AI-assistentverktygen är och hur du implementerar ett sådant i ditt arbetsflöde för att spara tid och öka effektiviteten.

Vad är en AI-assistent och vad gör den?

En AI-assistent är en digital assistent som drivs av artificiell intelligens och hjälper dig att hantera det dagliga arbetet.

Istället för att fastna i repetitiva uppgifter kan du lita på en AI-assistent som organiserar din kalender, sammanfattar information och till och med skriver utkast till meddelanden på några sekunder.

Här är vad de bästa AI-verktygen för chefsassistenter vanligtvis hanterar:

⭐ Viktiga funktioner

Smart schemaläggning: Boka, omboka och hantera kalenderhändelser utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka.

Mötesstöd: Skapa mötesanteckningar , dagliga sammanfattningar och utkast till uppföljningsmejl direkt.

Projektuppdateringar: Hämta framsteg från Hämta framsteg från projektledningsverktyg så att du håller dig informerad utan att behöva gräva i data.

Kommunikationsuppgifter: Skriv utkast till e-postmeddelanden och svar samt organisera viktiga uppgifter för snabb granskning.

Dataanalys och insikter: Tolka data, lyft fram viktiga insikter och ta fram användbara insikter för beslutsfattande.

Sömlös integration: Anslut till produktivitetsverktyg som kalendrar, dokument och CRM-system för att minska kontextväxlingar.

Kort sagt fungerar en AI-assistent som en personlig assistent som anpassar sig efter din arbetsbelastning och hanterar rutinuppgifter så att du kan fokusera på strategisk planering och beslut med hög prioritet.

Stjäl ineffektiva arbetsvanor 4 timmar av din dag? Titta på den här videon för att lära dig hur du kan använda AI för att ta hand om repetitiva uppgifter, brainstorma nya idéer och hålla projekt på rätt spår👇🏼

⚡️Faktakontroll: Av de 600 företag som Forbes undersökte använder 47 % redan AI som digitala assistenter i sin verksamhet.

Fördelar med att använda en AI-assistent

En AI-assistent ökar inte bara produktiviteten – den hjälper dig också att återfå fokus och öka effektiviteten under hela dagen. Här är några skäl till varför ledare använder dem:

Spara tid: Automatisera schemaläggning, mötesanteckningar och rutinuppgifter så att du kan fokusera på strategiskt arbete.

Öka effektiviteten: Minska arbetsbelastningen med AI-drivna verktyg som Minska arbetsbelastningen med AI-drivna verktyg som effektiviserar kommunikation och uppgiftshantering.

Håll dig informerad: Få omedelbara sammanfattningar , dataanalyser och dagliga rapporter utan att behöva gräva igenom rapporter.

Fatta bättre beslut: Ta fram användbara insikter som stöd för ledningens beslutsprocesser.

👉 Med dessa fördelar i åtanke, låt oss ta en titt på de mest populära AI-verktygen för chefsassistenter som finns tillgängliga idag.

Det finns idag ett stort utbud av AI-verktyg för chefsassistenter, från digitala assistenter som är inbyggda i din e-post och kalender till avancerade AI-plattformar som hanterar allt från projektuppdateringar till mötesanteckningar. Utmaningen är inte att hitta ett verktyg, utan att hitta det rätta som passar in i ditt arbetsflöde utan att lägga till ytterligare en komplexitetsnivå.

För att göra det enklare har vi samlat några av de bästa AI-verktygen för chefsassistenter på marknaden. Dessa virtuella assistenter hjälper till med att schemalägga möten, automatisera rutinuppgifter, skriva e-postmeddelanden och till och med ge viktiga insikter om din affärsverksamhet.

Innan vi går in på detaljerade recensioner, här är en snabb jämförelsetabell.

De bästa AI-chefsassistenterna i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp • AI-agenter som utför uppgifter; AI-drivna projektuppdateringar, mötesreferat och rapportgenerering • Prioritering av uppgifter med AI-prompter • Sömlös integration med kalendrar, dokument och whiteboards • Chefer och team som vill ha en AI-driven arbetsplats för schemaläggning, projekt och kommunikation. Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag DALL·E • Skapa originella bilder utifrån textprompter • Skapa snabba bilder för presentationer eller rapporter Ledare som behöver snabba bilder för kommunikation eller rapporter Anpassad prissättning Jasper • AI-prompter och mallar för e-postmeddelanden och rapporter • Utkast till presentationer och blogginnehåll Chefer som vill ha hjälp med kommunikation och innehåll Betalda abonnemang från 69 $/månad Google Assistant • Röstbaserad schemaläggning och påminnelser • Smart kalenderhantering med Gmail och Kalender Upptagen ledare som använder Google Workspace för schemaläggning och uppgifter Gratis (med Google Workspace) Motion • Smart schemaläggning med automatisk tidsblockering • Prioritering av uppgifter och skydd av fokuseringstid Chefer som hanterar komplexa scheman och behöver AI för att optimera sin dag Betalda abonnemang från 148 $/månad Microsoft Copilot • Skriver utkast till e-postmeddelanden och rapporter i Outlook och Word • Mötesanteckningar och åtgärdspunkter i Teams Företag som redan använder Microsoft 365 Betalda abonnemang från 30 $/månad ChatGPT • Konversationsbaserad AI för flexibla uppgifter • Skriv e-postmeddelanden, dagliga sammanfattningar och projektanteckningar • Sammanfatta möten, dokument och rapporter Chefer som behöver en mångsidig digital assistent Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. Otter • Transkribering av möten i realtid • Automatiska anteckningar och åtgärdspunkter • Fungerar med Zoom, Meet och Teams Ledare som vill ha omedelbara mötesprotokoll och sökbara transkriptioner Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 16,99 $/månad. Fireflies • Transkription av möten på olika plattformar • AI-sammanfattningar och viktiga insikter • Sökbar transkriptionsdatabas Chefer och operativa ledare som vill ha sökbara mötesinsikter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 18 $/månad. Murf AI • Konvertera text till naturligt klingande röstpålägg • Flera röster och accenter • Redigera manus och ljud på ett och samma ställe Chefer som behöver snabba, professionella röstinspelningar för innehåll Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad. Gong • Samtalsinspelning och transkription • AI-driven analys av kundkonversationer • Praktiska insikter för coaching och försäljningsstrategi Ledare med fokus på försäljning, kundsamtal och insikter om affärsverksamheten Anpassad prissättning Socratic • Förenklar komplexa begrepp till viktiga insikter • Visuella förklaringar med hjälp av AI • Tillgänglig mobilapp Chefer som vill ha snabba svar och förenklade förklaringar Betalda abonnemang från 50 $/månad

1. ClickUp (Bästa AI för chefsassistenter)

Utforska ClickUp Brain Få kraften av AI med fullständig kontext, inbäddad i dina arbetsflöden med ClickUp.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden på ett och samma ställe. Med ClickUp behöver du aldrig mer spendera tid på att leta efter dokument, uppgifter, chattkonversationer och sammanhang, vilket innebär att du slipper slösa tid och energi på arbetskaos.

Din AI-assistent i ClickUp har agenter, automatiseringar och mycket mer som sköter det administrativa arbetet åt dig och har 100 % koll på dina uppgifter, kunskaper och chattar. ClickUp har över 20 miljoner användare världen över och har som mål att maximera människors produktivitet, vilket gör det till den ultimata AI-assistenten för upptagna ledare.

Låt oss ta en titt på hur ClickUp gör ditt arbete snabbare och enklare:

ClickUp AI Agents: Din anpassningsbara assistent

ClickUp AI Agents är intelligenta, anpassningsbara digitala assistenter som är inbyggda direkt i din arbetsyta. Till skillnad från generiska AI-verktyg är dessa agenter specialbyggda för att automatisera exakt de uppgifter som en chefsassistent skulle hantera – skräddarsydda för dina unika arbetsflöden.

Använd fördefinierade eller anpassade agenter för att hantera uppgifter som att skapa åtgärdspunkter från mötesanteckningar, sammanfatta dokument eller utvärdera formulärinlämningar.

Med ClickUp AI Agents kan du:

Automatisera rutinuppgifter: AI-agenter hanterar repetitiva åtgärder som datainmatning, statusuppdateringar och uppföljningar.

Transkribera och sammanfatta möten direkt: Se till att alla beslut och detaljer dokumenteras och delas.

Automatiskt generera åtgärdspunkter och tilldela uppgifter: Baserat på mötesdiskussioner eller projektuppdateringar kan AI-agenter automatiskt skapa och tilldela uppgifter i dina projektledningsverktyg.

Dokumenthantering i realtid: Håll alla uppdaterade med AI-driven versionshantering och omedelbara sammanfattningar av ändringar.

Svar och resurser på begäran: AI-chattassistenter kan snabbt hämta dokument, svara på frågor om arbetsflöden och ta fram relevant information.

Sammanfatta projekt och uppdateringar: Agenter övervakar din arbetsplats och tillhandahåller projektöversikter och statusrapporter i realtid.

Hantera påminnelser och schemaläggning: Agenter kan blockera fokuseringstid, skicka påminnelser och till och med föreslå optimala mötespass.

Hur du kan skapa anpassade AI-agenter i ClickUp

Steg 1: Gå till AI Agents Hub

Gå till ClickUp AI Agents-instrumentpanelen från dina arbetsplatsinställningar. Här hittar du ett bibliotek med färdiga agenter och möjligheten att skapa egna.

Förändra ditt arbetsflöde och öka produktiviteten med ClickUp AI Agents.

Steg 2: Välj eller skapa din agent

Förkonfigurerade agenter: Använd agenter direkt för vanliga uppgifter (t.ex. mötesanteckningar, projektsammanfattningar).

Anpassade agenter: Använd ClickUps intuitiva byggverktyg för att definiera utlösare (som "mötet börjar" eller "uppgift försenad") och åtgärder (som "sammanfatta anteckningar", "skicka påminnelse" eller "skapa uppföljningsuppgift").

Steg 3: Definiera arbetsflöden och automatiseringar

Skapa arbetsflöden som speglar din dagliga rutin.

📌 Exempel: Försäljningsagent Utlösare: Möte bokad

Åtgärder: Skapar en kundprofil utifrån webbsökningar, lyfter fram viktiga utmaningar baserat på tidigare intagsformulär, skapar färdiga diskussionspunkter för säljaren som bokar mötet.

Resultat: Automatiserad mötesreferat och uppgifter i din arbetsyta Projektuppdateringsagent Utlösare: fredag, kl. 18.00

Åtgärder: Analysera projektaktivitet, skapa sammanfattning, skicka rapport via e-post till intressenter

Resultat: Fullständig insyn från toppen och nedåt

Steg 4: Övervaka och förfina

Agenterna lär sig av din arbetsmiljö och blir smartare med tiden. Du kan justera utlösare, åtgärder och behörigheter efterhand som dina behov förändras.

💡 Proffstips: Klicka på Be Brain om hjälp och låt Brain (ClickUps AI) hjälpa dig att skapa din egen anpassade agent.

ClickUp Brain: Kontextuell AI för omedelbara svar

När dina agenter har tagit hand om det tunga arbetet, kliver ClickUp Brain in som din AI-kunskapsarbetare på begäran. Den är inbyggd i hela ditt arbetsutrymme och redo att:

Prioritera din arbetsbelastning: Brain analyserar brådskande ärenden, deadlines och beroenden för att föreslå vad du bör fokusera på härnäst.

Sammanfatta uppgifter, dokument och chattar: Få omedelbart en översikt över alla projekt, trådar eller dokument.

Skissa på innehåll och dela upp projekt: Be Brain att skriva e-postmeddelanden, skapa projektbeskrivningar eller omvandla komplexa mål till genomförbara steg.

Här är ett exempel på ClickUp Brain @ work

⭐ ClickUp Brain MAX: Din avancerade AI-assistent ClickUp Brain MAX tar din produktivitet som chef till nästa nivå genom att fungera som en kraftfull AI-analytiker och kunskapshanterare i hela ditt arbetsutrymme och dina anslutna verktyg. Som din AI-assistent kan Brain MAX: Sök och sammanfatta information från ClickUp, Google Drive, Slack och mer på ett ögonblick – du behöver inte längre leta igenom olika appar.

Skapa omfattande ledningsrapporter och sammanfattningar av projektstatus på några sekunder.

Ge användbara insikter genom att analysera teamets arbetsbelastning, deadlines och projektrisker.

Hitta relevanta dokument, chattar och uppgifter för alla frågor, så att du får fullständig överblick på ett ögonblick.

Hjälp dig att fatta snabbare, datadrivna beslut med realtidsinformation från flera plattformar. Med Brain MAX får du: Talk-to-Text så att du kan arbeta handsfree. Enkla, röstaktiverade kommandon medså att du kan arbeta handsfree.

ClickUp Enterprise Search som hämtar resultat från alla dina anslutna appar och filer

Få tillgång till flera ledande LLM-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini för olika uppgifter, allt från ett och samma ställe.

ClickUp Automations: Effektivisera rutinarbetet

Kombinera AI-agenter och Brain med ClickUp Automations för att eliminera repetitiva administrativa uppgifter:

Automatisera dagliga sammanfattningar: Agenter och automatiseringar genererar och levererar dagliga sammanfattningar till din inkorg.

Tilldela uppföljningsuppgifter: Efter möten tilldelar Automations uppgifter baserat på åtgärdspunkter som genererats av agenten.

Uppdatera status och skicka påminnelser: Automatiseringar håller dina projekt igång utan manuella ingrepp.

Aktivera påminnelser och aviseringar enkelt med ClickUp Automations.

Automatiserade mötesreferat och åtgärdspunkter

Glöm att skriva anteckningar under möten eller oroa dig för missade åtgärder. ClickUp AI Notetaker kan delta i dina samtal, transkribera konversationer och automatiskt generera koncisa sammanfattningar. Ännu bättre, den extraherar åtgärder och skapar uppgifter åt dig – så att ingenting faller mellan stolarna.

Titta på den här videon för att ta reda på hur du kan använda AI för att ta anteckningar, skapa uppgifter och schemalägga tid, allt i ClickUp!👇🏼

Sömlös integration med kalendrar, dokument och arbetsflöden

ClickUp AI är inte bara smart – den är uppkopplad. Synkronisera din Google- eller Outlook-kalender för att hantera möten och deadlines på ett och samma ställe. Använd ClickUp Docs för att ta anteckningar tillsammans med andra och låt AI sammanfatta eller organisera ditt innehåll.

Titta på den här videon för att lära dig mer om AI som integreras med alla delar av ditt arbete (kalender, projekt, chattar och mer)👇🏼

⭐ Fördelarna med ClickUp AI AI-bildgenerator: Skapa bilder direkt från textprompter för presentationer, bloggar eller brainstorming-sessioner. Skapa bilder direkt från textprompter för presentationer, bloggar eller brainstorming-sessioner.

Talk to Text: Fånga idéer och mötesanteckningar handsfree med AI-driven röst-till-text-funktion. Fånga idéer och mötesanteckningar handsfree med AI-driven röst-till-text-funktion.

Flera AI-verktyg: Få tillgång till en rad AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini på en och samma plattform.

Avancerade AI-agenter: Automatisera mer än bara möten – konfigurera agenter för att hantera uppgifter, eskalera problem och effektivisera anpassade arbetsflöden. Automatisera mer än bara möten – konfigurera agenter för att hantera uppgifter, eskalera problem och effektivisera anpassade arbetsflöden.

ClickUp Whiteboards: Använd AI för att organisera, sammanfatta och brainstorma visuellt på gemensamma whiteboards. Använd AI för att organisera, sammanfatta och brainstorma visuellt på gemensamma whiteboards.

ClickUp Enterprise Search: Sök i ClickUp och anslutna appar för att få omedelbara, omfattande svar. Sök i ClickUp och anslutna appar för att få omedelbara, omfattande svar.

ClickUp Calendar: Använder AI för att automatisera schemaläggning, föreslå optimala mötestider och hantera påminnelser. Det effektiviserar mötesorganisationen genom att integrera smart schemaläggning, uppföljningar och AI-drivna mötesanteckningar. Använder AI för att automatisera schemaläggning, föreslå optimala mötestider och hantera påminnelser. Det effektiviserar mötesorganisationen genom att integrera smart schemaläggning, uppföljningar och AI-drivna mötesanteckningar.

Nu ska vi undersöka hur du kan implementera en AI-assistent i ditt arbetsflöde med hjälp av ClickUp.

Hur du implementerar en AI-assistent i ditt arbetsflöde med hjälp av ClickUp

Att implementera en AI-assistent i ditt arbetsflöde behöver inte vara komplicerat eller störande. Så här kommer du igång:

Aktivera ClickUp AI-funktioner : Börja med att aktivera ClickUp Brain eller Brain MAX i dina arbetsplatsinställningar. ClickUp Brain ger dig omedelbara svar, sammanfattningar och smarta förslag, medan Brain MAX är en AI-superapp för datorer som låser upp avancerad plattformsoberoende sökning och djupare insikter.

Anslut dina kalendrar och verktyg : Integrera din kalender med ClickUp. Detta gör att ClickUp AI kan hjälpa dig att hantera möten, blockera tid för fokusarbete och skicka smarta påminnelser. Du kan också ansluta verktyg som Google Drive eller Slack för mer omfattande data och rapportering med Brain MAX.

Konfigurera AI-agenter för automatisering : Använd ClickUp AI-agenter, till exempel Meeting Notetaker Agent, för att delta i dina samtal, transkribera diskussioner och automatiskt generera mötesreferat och åtgärdspunkter. Du kan också konfigurera agenterna så att de övervakar din arbetsyta för triggare, till exempel försenade uppgifter, och vidtar åtgärder, till exempel skickar påminnelser eller eskalerar problem.

Automatisera rutinmässiga arbetsflöden : Använd ClickUp Automations i kombination med AI-agenter för att hantera repetitiva administrativa uppgifter. Automatisera till exempel skapandet av dagliga sammanfattningar, tilldela uppföljningsuppgifter efter möten eller uppdatera uppgiftsstatus baserat på aktivitet – så att ingenting faller mellan stolarna.

Utnyttja AI i Docs och Tasks : Skriv, sammanfatta och organisera mötesanteckningar, projektbeskrivningar eller rapporter med hjälp av ClickUp Brain direkt i Docs eller Tasks. Be Brain att sammanfatta långa trådar, skriva e-postmeddelanden eller dela upp komplexa projekt i genomförbara steg.

Använd AI för smart prioritering och rapportering : Låt ClickUp Brain analysera din arbetsbelastning och föreslå vad du ska fokusera på härnäst. Skapa omedelbara projektuppdateringar, sammanfattningar eller detaljerade rapporter med Brain eller Brain MAX, så att du alltid har den information du behöver till hands.

Optimera ditt arbetsflöde kontinuerligt: Granska regelbundet prestandan hos din AI-assistent. Justera automatiseringar, agentinställningar och AI-prompter efterhand som dina behov förändras, så att ditt arbetsflöde förblir effektivt och i linje med dina mål.

Med ClickUp AI får du inte bara en assistent – du får tillgång till ett smartare och effektivare sätt att arbeta.

ClickUps bästa funktioner

Skaffa en AI-assistent med fullständig överblick över ditt arbete med AI Agents + AI Notetaker + ClickUp Brain.

Enhetlig arbetsyta för uppgifter, dokument och samarbetsverktyg som whiteboards

Kraftfull AI-driven sökning över alla arbetsuppgifter

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapportering i realtid

Integrationer med Slack, Zoom, Google Drive och mer

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan ha vissa svårigheter att lära sig och förstå alla de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Det som sticker ut mest är hur den hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

Det som sticker ut mest är hur den hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

⭐️ Proffstips: Lär dig hur du skapar anpassade agenter i ClickUp från grunden! Upptäck verkliga exempel som automatiserar arbetsflöden och svarar på teamets frågor – vilket sparar dig timmar varje vecka.

2. DALL-E (Bäst för snabbt kreativt stöd)

DALL·E är inte en traditionell AI-assistent, men kan vara ett kraftfullt verktyg för chefer och team som snabbt behöver visuellt material. Programmet är utvecklat av OpenAI och genererar originella bilder utifrån enkla textuppmaningar – oavsett om det handlar om en konceptmodell för en presentation, en illustration för en rapport eller visuella idéer som stöd för strategisk planering.

För ledare som hanterar flera projekt kan en AI-assistent som hanterar kreativa uppgifter på begäran spara värdefull tid och minska beroendet av andra verktyg.

Genom att kombinera DALL·E med arbetsflöden för projektledning kan chefer snabbt lägga till bilder i dokument, mötesanteckningar eller rapporter utan att behöva vänta på designresurser. Det handlar mindre om daglig schemaläggning och mer om att förbättra kommunikationen med tydliga, engagerande bilder.

DALL·E:s bästa funktioner

Förvandla enkla textmeddelanden till högkvalitativa bilder på ett ögonblick

Skapa visuella presentationer, rapporter och kommunikationsuppgifter

Sömlös integration med andra AI-drivna verktyg som ChatGPT.

Användbar för brainstorming och idégenerering

DALL·E:s begränsningar

Inte avsedd för schemaläggning eller administrativa uppgifter

Bildkvaliteten beror på snabbhet, detaljrikedom och tydlighet.

Priser för DALL·E

Anpassad prissättning

DALL·E-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om DALL·E?

En G2-användare säger:

Den har en mycket enkel och intuitiv instrumentpanel för att generera våra bilder smidigt.

Den har en mycket enkel och intuitiv instrumentpanel för att generera våra bilder smidigt.

📮ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma använder AI främst för uppgiftshantering och organisation. Det kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp kan samma AI hantera dina e-postmeddelanden eller andra kommunikationsflöden, kalendrar, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom din arbetsyta och berättar exakt vad du har att göra baserat på brådskande och viktiga uppgifter. På så sätt konsoliderar ClickUp mer än 5 appar åt dig i en enda superapp!

3. Jasper (Bäst för stöd vid skapande av innehåll)

För chefer som lägger mycket tid på att skriva e-postmeddelanden, rapporter eller presentationer fungerar Jasper som en AI-driven assistent med fokus på kommunikation och innehåll. Jasper är känt för sin förmåga att generera högkvalitativ text med rätt sammanhang och ton, och hjälper ledare att minska repetitiva skrivuppgifter.

Istället för att börja från scratch kan du använda Jaspers mallar och AI-prompter för att skapa utkast till svar, mötesreferat eller till och med artiklar om tankeledarskap.

Jasper är mest känt bland marknadsföringsteam, men även chefer och operativa ledare använder det som en digital assistent för att snabbt hantera kommunikationsuppgifter. Genom att minska tiden som läggs på att skriva meddelanden hjälper Jasper till att frigöra tid för strategisk planering och beslutsfattande.

Jasper bästa funktioner

Skapa e-postmeddelanden, rapporter och mötesanteckningar med hjälp av AI-prompter.

Färdiga mallar för vanliga kommunikationsuppgifter

Samarbetsfunktioner för team som arbetar tillsammans med dokument

Integration med produktivitetsverktyg för smidiga arbetsflöden

Jasper-begränsningar

Kräver finjustering för noggrannhet; kan ge generiska resultat utan tydliga instruktioner.

Priser för Jasper

Pro-plan: 69 $/månad/plats

Affärsplan: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper?

En G2-användare säger:

Med hjälp av Jasper AI har jag sparat mycket tid och resurser och förbättrat mitt arbete. Rekommenderas starkt för privatpersoner som hjälp i deras dagliga arbetsuppgifter.

Med hjälp av Jasper AI har jag sparat mycket tid och resurser och förbättrat mitt arbete. Rekommenderas starkt för privatpersoner som hjälp i deras dagliga arbetsuppgifter.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Jasper AI

4. Google Assistant (bäst för röstkommandon och schemaläggning)

via Google Assistant

När det gäller daglig produktivitet är Google Assistant en av de mest använda digitala assistenterna. För chefer fungerar den som en praktisk AI-assistent som kan hantera schemaläggning av möten, hantera kalenderhändelser, skicka påminnelser och till och med tillhandahålla dagliga sammanfattningar genom enkla röstkommandon.

Eftersom den integreras sömlöst med Google Workspace (Kalender, Gmail, Dokument) är den ett självklart val för ledare som redan använder Microsoft-verktyg eller Googles produktivitetsekosystem.

Chefer använder ofta Google Assistant för att effektivisera kommunikationsuppgifter, spara tid på repetitiva uppgifter och hålla sig informerade om viktiga uppgifter. Från att kontrollera fokusperioder till att hämta projektinformation utan att använda händerna erbjuder den smart schemaläggning och automatisering av rutinuppgifter när du är på språng.

Google Assistants bästa funktioner

Röstbaserade schemaläggningslänkar och påminnelser för kalenderhändelser

Smart kalenderhantering med integration av Gmail och Kalender

Automatisera rutinuppgifter som utkast till uppföljningsmejl och dagliga sammanfattningar

Stöd för flera enheter (telefon, surfplatta, smart högtalare)

Begränsningar för Google Assistant

Begränsad anpassningsbarhet jämfört med andra AI-drivna assistentplattformar

Dataskyddsfrågor vid hantering av känslig information

Priser för Google Assistant

Gratis (ingår i Google Workspace)

Betyg och recensioner för Google Assistant

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

5. Motion (Bäst för smart schemaläggning och fokuserad tidshantering)

via Motion

Motion är en AI-driven assistent som är speciellt utformad för att eliminera kaoset i schemaläggningen. Istället för att jonglera med flera schemaläggningslänkar eller manuellt flytta kalenderhändelser, organiserar Motion automatiskt din dag kring möten, högprioriterade uppgifter och fokuseringstid. För chefer som balanserar strategisk planering med dagliga uppgifter fungerar den som en personlig assistent som håller kalendern realistisk och produktiv.

Verktyget använder artificiell intelligens för att prioritera viktiga uppgifter, omplanera konflikter och se till att du aldrig har dubbla bokningar. Förutom att schemalägga möten hjälper det också till med projektledning genom att tilldela tidsblock för komplexa uppgifter och automatisera uppföljningar. Detta gör Motion till ett av de bästa AI-verktygen för ledare som vill öka effektiviteten och hålla fokus.

Motion bästa funktioner

Smart schemaläggning som anpassar sig efter ändringar i sista minuten

Automatisk tidsblockering för projekt, möten och dagliga genomgångar

Prioritering av uppgifter för att säkerställa att viktiga uppgifter alltid blir gjorda

Integreras med kalendrar, e-post och produktivitetsverktyg

Rörelsebegränsningar

Inlärningskurva för chefer som inte är vana vid AI-schemaläggningssystem

Begränsade samarbetsfunktioner jämfört med mer omfattande projektledningsverktyg

Rörlig prissättning

AI-anställda Light: 148 $/månad

AI-anställda Standard: 446 $/månad

AI Employees Plus: 894 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

En G2-användare säger:

Det finns så många sätt att anpassa dina uppgifter, hålla koll på framstegen och ge dig själv mer tid att antingen ta itu med fler arbetsprojekt eller få mer tid för dig själv.

Det finns så många sätt att anpassa dina uppgifter, hålla koll på framstegen och ge dig själv mer tid att antingen ta itu med fler arbetsprojekt eller få mer tid för dig själv.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Motion App

via Microsoft Copilot

För chefer som arbetar med Outlook, Excel och Teams hela dagen fungerar Microsoft Copilot som en inbyggd AI-assistent i hela Microsoft 365-ekosystemet. Den är inbyggd direkt i välbekanta appar, så istället för att växla mellan olika verktyg får du AI-stöd precis där du arbetar.

Copilot kan skriva e-postmeddelanden i Outlook, sammanfatta Teams-möten, skapa uppföljningsuppgifter och generera rapporter i Word. I Excel hjälper det till med dataanalys och datatolkning genom att upptäcka mönster, lyfta fram viktiga insikter och leverera praktiska insikter för beslutsfattande. För chefer innebär detta färre flikar, snabbare kommunikationsuppgifter och förbättrad noggrannhet i rapporter och strategisk planering.

Eftersom Copilot ingår i Microsoft 365 integreras det sömlöst med företagets arbetsflöden och hjälper chefer att automatisera rutinuppgifter som att schemalägga möten, skriva svar eller sammanställa affärsdata för granskning. Det passar bäst för företag som redan har investerat i Microsoft-verktyg, men erbjuder ett kraftfullt sätt att använda AI-teknik utan att introducera ytterligare plattformar.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Skriv e-postmeddelanden och rapporter direkt i Outlook och Word

Mötesanteckningar och åtgärdspunkter som genereras i Teams

Dataanalys och datatolkning i Excel för viktiga insikter

Sömlös integration med Microsoft-verktyg som chefer redan använder

Begränsningar för Microsoft Copilot

Endast tillgängligt inom Microsoft 365-ekosystemet.

Kräver ett företagsabonnemang för full funktionalitet.

Priser för Microsoft Copilot

30 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

En G2-användare säger:

Den sparar tid genom att generera utkast, analysera data och sammanfatta långa trådar eller dokument på några sekunder. De naturliga språkprompterna gör den mycket enkel att använda, även för personer som inte är särskilt tekniskt kunniga.

Den sparar tid genom att generera utkast, analysera data och sammanfatta långa trådar eller dokument på några sekunder. De naturliga språkprompterna gör den mycket enkel att använda, även för personer som inte är särskilt tekniskt kunniga.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Microsoft Copilot som underlättar ditt liv och dina arbetsflöden

7. ChatGPT (Bäst för flexibel, konversationsbaserad support)

via ChatGPT

ChatGPT, utvecklat av OpenAI, har blivit en av de mest populära AI-drivna assistenterna. För chefer, grundare och verksamhetsledare fungerar det som en digital assistent som anpassar sig efter en mängd olika behov, från att skriva e-postmeddelanden och skapa dagliga sammanfattningar till att brainstorma strategiska idéer och förbereda presentationer för ledningen.

Till skillnad från traditionella schemaläggningsverktyg som är begränsade till kalenderhändelser kan ChatGPT hantera komplexa uppgifter genom att förstå naturliga språkprompter. Behöver du ett snabbt utkast till svar till en kund? En sammanfattning av mötesanteckningar? Eller praktiska insikter från hantering av data från flera källor? ChatGPT ger resultat på några sekunder, vilket hjälper dig att spara tid och fokusera på högprioriterade uppgifter.

Chefer uppskattar dess flexibilitet. Du kan be om projektuppdateringar, generera AI-prompter för beslutsprocesser eller till och med utforma kommunikationsuppgifter som uppföljningsmejl. Med integrationer tillgängliga via API:er och tredjepartsappar passar ChatGPT in i befintliga affärsverksamheter utan att kräva större förändringar i arbetsflödet.

Kort sagt fungerar ChatGPT mindre som ett stelt produktivitetsverktyg och mer som en samtalspartner som anpassar sig efter din arbetsbelastning, hanterar dagliga uppgifter, komplexa frågor och rutinuppgifter samtidigt som du får mer tid för strategisk planering.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skriv utkast till e-postmeddelanden, rapporter och uppföljande e-postsvar direkt.

Sammanfatta möten, dokument och tidigare interaktioner

Skapa AI-prompter för strategisk planering och beslutsfattande

Breda integrationsmöjligheter med produktivitetsverktyg

Begränsningar för ChatGPT

Kräver tydliga instruktioner för att undvika generiska resultat.

Dataskyddsfrågor om känslig information matas in direkt

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus-abonnemang: 20 $/månad

ChatGPT Pro-abonnemang: 200 $/månad

ChatGPT Team Plan: 30 $/användare/månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En G2-användare säger:

Jag gillar att ChatGPT sparar så mycket tid åt mig. Istället för att spendera timmar på att söka online kan jag bara fråga och få ett tydligt, lättförståeligt svar på några sekunder. Det är också väldigt bra på att bryta ner komplexa ämnen till enkla förklaringar, vilket gör det mindre stressigt att lära sig nya saker.

Jag gillar att ChatGPT sparar så mycket tid åt mig. Istället för att spendera timmar på att söka online kan jag bara fråga och få ett tydligt, lättförståeligt svar på några sekunder. Det är också väldigt bra på att bryta ner komplexa ämnen till enkla förklaringar, vilket gör det mindre stressigt att lära sig nya saker.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till ChatGPT

8. Otter (Bäst för mötesanteckningar och transkription)

Otter. ai är ett av de mest populära AI-verktygen för chefsassistenter med fokus på mötesproduktivitet. Istället för att stressa med att ta anteckningar eller oroa sig för missade detaljer, spelar Otter in, transkriberar och sammanfattar möten i realtid. För chefer som hanterar flera samtal under en vecka blir det en pålitlig digital assistent som ser till att ingenting faller mellan stolarna.

Otter genererar automatiskt mötesanteckningar, identifierar åtgärdspunkter och organiserar transkriptioner så att ledare snabbt kan granska och dela uppdateringar. Det integreras med videokonferensplattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, vilket gör det enkelt att spela in konversationer utan extra installation. För chefer och operativa ledare innebär detta mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på värdefulla beslut.

Utöver transkriptionen gör Otters sökbara databas det möjligt för dig att återvända till tidigare interaktioner, spåra viktiga insikter och hämta specifika citat när det behövs. Detta är särskilt användbart för chefer som behöver hålla sig informerade om komplexa projekt och kommunikationsuppgifter.

Otter bästa funktioner

Transkription av möten i realtid med talaridentifiering

Automatiska mötesanteckningar och sammanfattningar

Integration med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

Delbara anteckningar och uppföljningar efter möten

Otter-begränsningar

Noggrannheten beror på ljudkvaliteten.

Begränsade funktioner utanför mötesutskrifter

Otter-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $/månad

Företag: 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter?

En G2-användare säger:

Otter har hjälpt mig att ta och bearbeta anteckningar i realtid och dela dem direkt efter möten. Jag gillar också att jag kan använda det för att spela in personliga möten från min telefon och sedan bearbeta dem i Otter eller ett annat LLM-program som ChatGPT för att utveckla nästa steg eller prototyper av policyer eller program baserat på mötet.

Otter har hjälpt mig att ta och bearbeta anteckningar i realtid och dela dem direkt efter möten. Jag gillar också att jag kan använda det för att spela in personliga möten från min telefon och sedan bearbeta dem i Otter eller ett annat LLM-program som ChatGPT för att utveckla nästa steg eller prototyper av policyer eller program baserat på mötet.

9. Fireflies (Bäst för automatiserade mötesinsikter)

Fireflies. ai är ett AI-verktyg för chefsassistenter som är utformat för att underlätta dokumentationen av möten. Istället för att manuellt skriva anteckningar eller jaga uppföljningar lyssnar Fireflies på dina samtal, transkriberar konversationer och markerar automatiskt viktiga insikter. För chefer som jonglerar med möten i rad fungerar det som en personlig assistent som fångar upp varje detalj medan du fokuserar på diskussionen.

Det som gör Fireflies så speciellt är dess förmåga att göra mer än bara transkribera. Det märker åtgärdspunkter, organiserar dem i sökbara register och ger teamen ett enkelt sätt att återvända till tidigare möten. Oavsett om du behöver kontrollera åtaganden från förra veckan eller granska komplexa uppgifter som diskuterats i ett kundsamtal, gör Fireflies det enkelt att hitta den information du behöver.

För chefer och operativa ledare innebär detta färre missade punkter, snabbare uppföljningar och bättre beslutsprocesser. Genom att automatisera rutinuppgifter som anteckningar och organisering av transkriptioner frigör Fireflies tid för mer strategisk planering och högprioriterat arbete.

Fireflies bästa funktioner

Transkription av möten över flera konferensplattformar

AI-drivna sammanfattningar och viktiga insikter från samtal

Sökbar databas med mötesprotokoll

Samarbetsverktyg för att dela anteckningar med team

Fireflies begränsningar

Sammanfattningar kan missa nyanser i komplexa uppgifter

Begränsade offlinefunktioner

Fireflies prissättning

Gratis plan tillgänglig

Pro: 18 $/månad

Företag: 29 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies?

En G2-användare säger:

Vår organisation har använt FireFlies i ungefär åtta månader nu och det har blivit ett oumbärligt verktyg i våra möten. Med tanke på alla möten vi har och alla demonstrationer vi visar är det ganska svårt att komma ihåg hela diskussioner, men det här verktyget antecknar åt dig på bästa möjliga sätt.

Vår organisation har använt FireFlies i ungefär åtta månader nu och det har blivit ett oumbärligt verktyg i våra möten. Med tanke på alla möten vi har och alla demonstrationer vi visar är det ganska svårt att komma ihåg hela diskussioner, men det här verktyget antecknar åt dig på bästa möjliga sätt.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Fireflies AI att utforska

10. Murf AI (Bäst för voiceovers och ljudinnehåll)

Murf AI är inte utvecklat för schemaläggning eller projektledning, men fyller en viktig lucka som AI-driven assistent för chefer som snabbt behöver professionellt ljudmaterial. Istället för att anlita en röstskådespelare eller lägga timmar på inspelningar omvandlar Murf text till naturligt ljudande tal på några minuter.

För ledare som förbereder presentationer, utbildningsmaterial eller företagsomfattande uppdateringar är det ett enkelt sätt att lägga till en polerad, människoliknande röst utan extra kostnad eller ansträngning.

Murf erbjuder ett brett utbud av röster, accenter och tonfall, vilket ger chefer flexibilitet att anpassa ljudet efter sin publik – oavsett om det handlar om en investerarpresentation, personalutbildning eller extern kommunikation. Den enkla instrumentpanelen låter dig redigera både text och ljud, vilket gör det till ett mångsidigt produktivitetsverktyg för att snabbt skapa högkvalitativt innehåll.

Murf hanterar inte din kalender eller utkast till e-postmeddelanden, men sparar tid på kommunikationsuppgifter där ljud spelar en roll. För chefer som arbetar med komplexa uppgifter som presentationer eller dagliga genomgångar ger det ökad effektivitet genom att omvandla vanlig text till engagerande ljud.

Murf AI:s bästa funktioner

Omvandla text till realistiska röstinspelningar på några minuter

Flera röst- och accentalternativ

Redigera manus och ljud från en enda kontrollpanel

Användbar för att skapa intern kommunikation eller utbildning.

Begränsningar för Murf AI

Fokuserar endast på ljudgenerering

Kräver ett betalt abonnemang för högkvalitativa röster.

Priser för Murf AI

Gratis plan tillgänglig

Grundläggande: 29 $/månad

Pro: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Murf AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Murf AI?

En G2-användare säger:

Jag tycker att Murf.ai är väldigt lätt att navigera i, och röstgenereringen låter mer naturlig än någon annan tjänst jag har provat.

Jag tycker att Murf.ai är väldigt lätt att navigera i, och röstgenereringen låter mer naturlig än någon annan tjänst jag har provat.

📮ClickUp Insight: Vi fann att 27 % av de tillfrågade använder digitala anteckningsblock för möten, medan endast 12 % använder AI-anteckningsprogram. Denna skillnad är slående eftersom 64 % av de tillfrågade har svårt att se tydliga nästa steg i nästan hälften av sina möten. ClickUp AI Notetaker förvandlar uppföljningen av möten! Fånga automatiskt upp alla viktiga detaljer, identifiera tydligt åtgärder och tilldela omedelbart uppgifter till teammedlemmarna – och slipp de frustrerande uppföljningarna av typen ”Vad beslutade vi?”. 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

11. Gong (Bäst för säljsamtal och analyser)

via Gong

Om din roll innefattar försäljning, kundsamtal eller kundkontakt fungerar Gong som en AI-assistent som alltid lyssnar i bakgrunden. Den spelar inte bara in dina samtal – den transkriberar dem, markerar viktiga insikter och visar till och med var affärerna går framåt (eller står stilla).

För chefer eliminerar Gong gissningsarbetet i beslutsfattandet. Istället för att förlita sig på minnet eller anteckningar från andra får du en sökbar registrering av varje kundkonversation, komplett med AI-driven analys.

Vill du veta vilka invändningar som kommer upp oftast? Eller hur ditt team hanterar uppföljningsfrågor? Gong lyfter fram dessa mönster och omvandlar dem till praktiska insikter som du kan använda för coaching och strategisk planering.

Kort sagt hjälper Gong ledare att hålla sig informerade, fatta datastödda beslut och förbättra affärsverksamheten utan att behöva sitta igenom timmar av inspelningar. Det är som att ha en digital assistent som håller koll på varje kundkonversation.

Gongs bästa funktioner

Samtalsinspelning och transkription i realtid

AI-driven analys av kommunikationsuppgifter

Insikter om kundbeteende och affärers hälsa

Integration med CRM-system

Gongs begränsningar

Utvecklad främst för säljteam

Priserna på företagsnivå kanske inte passar mindre företag.

Gongs prissättning

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

En G2-användare säger:

Jag älskar de praktiska insikterna, försäljningstipsen och möjligheten att skicka utdrag. Användargränssnittet för anställda är fantastiskt! Jag använder Gong varje dag.

Jag älskar de praktiska insikterna, försäljningstipsen och möjligheten att skicka utdrag. Användargränssnittet för anställda är fantastiskt! Jag använder Gong varje dag.

📚 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Gong

12. Socratic (Bäst för snabba svar och förklaringar)

via Socratic

Socratic är en AI-assistent som är utvecklad för ledare och teknikchefer som vill få snabb klarhet i projekt. Istället för att bläddra igenom dashboards, kalkylblad eller Jira-tavlor ställer du bara frågor som "När kommer detta att levereras?" eller "Var har vi fastnat?" och Socratic ger datadrivna svar på ett enkelt språk.

Den ansluter till befintliga verktyg (som Jira och Git) och omvandlar råa aktiviteter till insikter som du faktiskt kan agera på. Det innebär mindre tid på att jaga statusuppdateringar och mer tid på att fatta välgrundade beslut.

För chefer är det som att ha en stabschef som ständigt övervakar projektets hälsa, risker och framsteg – utan att du behöver lyfta ett finger.

Socratics bästa funktioner

Förenklar komplex information till viktiga insikter

Använder artificiell intelligens för att förklara begrepp visuellt och textuellt.

Tillgänglig på alla enheter som mobilapp.

Användbart för chefer som vill hålla sig snabbt informerade om nya ämnen.

Sokratiska begränsningar

Begränsat till support i form av frågor och svar.

Inte avsedd för schemaläggning eller projektledning

Sokratisk prissättning

Kärnfunktion: 50 $/månad

Kraft: 500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sokratiska betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

Användningsfall för AI-assistent

AI-assistenttjänster förändrar hur team arbetar, gör arbetsflöden mer effektiva och frigör tid för strategiskt arbete. Här är några kraftfulla användningsfall:

1. Kalenderhantering och schemaläggning

Att hantera en fullspäckad kalender kan vara överväldigande. AI-assistenter kan:

Schemalägg möten automatiskt utifrån tillgänglighet

Blockera tid för fokus och återkommande händelser

Skicka påminnelser om kommande möten

⭐ Bonus: Med ClickUps mall för schemaläggning kan du organisera din dag visuellt, ställa in återkommande uppgifter för möten och använda automatiseringar för att skicka påminnelser eller boka om evenemang. Integrera din Google- eller Outlook-kalender för smidig synkronisering.

2. Automatisera mötesanteckningar och åtgärdspunkter

Att anteckna mötesnoteringar och följa upp är avgörande för produktiviteten.

AI kan transkribera möten, sammanfatta diskussioner och extrahera åtgärdspunkter.

Tilldela automatiskt uppgifter till relevanta teammedlemmar

ClickUps AI-drivna Meeting Notetaker ansluter sig till dina samtal, genererar transkriptioner och skapar sammanfattningar som kan användas i praktiken. Du kan omedelbart omvandla diskussionspunkter till uppgifter, tilldela ägare och sätta deadlines – allt inom din arbetsyta.

3. Automatisering av uppgifter och effektivisering av arbetsflöden

AI-assistenter kan automatisera repetitiva eller manuella uppgifter, såsom:

Skapa uppgifter från e-postmeddelanden eller chattmeddelanden

Uppdatera status eller prioriteringar baserat på regler

Skicka påminnelser och uppföljningar

Använd ClickUp Automations för att utlösa åtgärder (som att tilldela uppgifter eller ändra status) baserat på anpassade regler. ClickUp AI kan skriva utkast till uppgiftsbeskrivningar, generera checklistor och till och med föreslå nästa steg, vilket minskar det manuella arbetet.

4. Samarbete i hybrid- och distansarbetsgrupper

AI-assistenter hjälper till att överbrygga klyftan i distribuerade team genom att:

Sammanfatta chattråd och projektuppdateringar

Markera hinder och beroenden

Säkerställa att alla är överens om prioriteringarna

ClickUps chatt, dokument och whiteboards möjliggör samarbete i realtid. AI kan sammanfatta långa diskussioner, skapa projektbeskrivningar och hålla alla uppdaterade, oavsett var de arbetar ifrån.

5. Ledningsrapportering och insikter

Chefer behöver snabb tillgång till viktig information. AI kan:

Skapa dagliga, veckovisa eller månatliga sammanfattningar

Markera försenade uppgifter, kommande deadlines och teamets prestationsmått.

ClickUp Dashboards och AI-drivna sammanfattningar ger omedelbar inblick i projektets hälsa, teamets arbetsbelastning och framsteg mot målen. Anpassa rapporterna för att visa det som är viktigast för dig.

6. E-post- och kommunikationshantering

AI-assistenter kan hjälpa till att hantera floden av e-postmeddelanden och meddelanden genom att:

Utarbeta svar

Sammanfatta långa trådar

Markera brådskande ärenden

Med ClickUp AI kan du be din AI-assistent att skapa utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta kommunikationstrådar, skicka e-postmeddelanden och mötesinbjudningar samt skapa uppföljningsuppgifter.

⭐ Bonus: Få tillbaka timmar av din tid med denna uppsättning schemamallar, som hjälper dig att organisera smartare, inte hårdare.

Är du redo att anställa en AI-assistent? Prova ClickUp!

Rollen som AI-assistent går utöver att hantera scheman – det handlar om att förändra hur chefer, grundare och verksamhetsledare hanterar sin vardag. Från att schemalägga möten och automatisera rutinuppgifter till att skriva e-postmeddelanden och ta fram användbara insikter hjälper AI-drivna assistenter dig att spara tid och hålla fokus på strategiska mål.

Bland alla tillgängliga alternativ sticker ClickUp ut som den mest kompletta lösningen. Genom att kombinera projektledning, smart kalenderhantering, mötesanteckningar och kommunikationsuppgifter på ett och samma ställe ger den cheferna allt de behöver för att effektivisera verksamheten och öka effektiviteten.

🚀 Registrera dig gratis idag och se hur ClickUp kan bli din AI-assistent – och hjälpa dig att fokusera på det som är viktigast.

Vanliga frågor (FAQ)

En AI-assistent är en digital assistent som drivs av artificiell intelligens och hjälper chefer att hantera schemaläggning, kommunikationsuppgifter, projektuppdateringar och rutinuppgifter så att de kan fokusera på viktigt arbete med hög prioritet.

Den använder AI-teknik och maskininlärning för att automatisera repetitiva uppgifter, analysera data och stödja beslutsprocesser. Många AI-drivna assistenter integreras direkt med kalendrar, projektledningsverktyg och produktivitetsplattformar.

Traditionella produktivitetsverktyg kräver manuell inmatning, medan AI-assistenter proaktivt automatiserar dagliga uppgifter, genererar mötesanteckningar och ger praktiska insikter baserade på tidigare interaktioner.

Mänskliga assistenter tillför omdöme och personlig kontext till komplexa uppgifter. AI-baserade assistenter hanterar däremot administrativa uppgifter, schemaläggning av möten och hantering av data i stor skala, men de kan inte ersätta mänskliga assistenter helt.

Du tränar den genom tydliga AI-kommandon, konsekvent användning och integrering med dina befintliga arbetsflöden så att den kan tolka data och förbättra resultaten över tid.

Verktyg som ClickUp och Google Assistant stöder röstkommandon, vilket gör dem användbara för handsfree-schemaläggning och kommunikation.

De flesta AI-drivna verktyg låter dig ställa in preferenser, ansluta produktivitetsverktyg och anpassa resultaten till din verksamhet.

Välj plattformar som prioriterar dataintegritet och datasäkerhet, särskilt när du hanterar känslig information. Kontrollera alltid inställningarna för efterlevnad innan du använder AI-verktyg på jobbet.

Ja – många AI-baserade assistenter kan integreras med kalendrar, CRM-system och kommunikationsplattformar, vilket möjliggör en smidig integration i hela din teknikstack.

Priserna varierar. Många plattformar, däribland ClickUp, erbjuder gratisabonnemang med avancerade funktioner i betalda nivåer.

Inte helt. AI-assistenter är utmärkta på att automatisera rutinuppgifter, men mänskliga assistenter bidrar med nyanser, relationshantering och stöd i beslutsfattande som AI inte helt kan ersätta.