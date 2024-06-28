10 verktyg för att bygga din HR-teknikplattform

Du vet hur HR-hantering brukade handla om höga staplar av papper och arkivskåp som såg ut att kunna välta när som helst?

Nu är det inte längre så. Alla aspekter av personaladministrationen digitaliseras. Och här på ClickUp välkomnar vi den förändringen.

Vi har märkt att yrkesverksamma som söker jobb inte bara vill ha ett uppdrag – de vill ha en bra upplevelse.

Från det ögonblick de klickar på "ansök" till deras första dag på jobbet måste allt gå smidigt. Det räcker inte längre att bara få in dem genom dörren: du måste hålla dem engagerade med utvecklingsmöjligheter och personliga utvecklingsplaner som speglar deras unika ambitioner.

Men här är haken: All data från CV, prestationsmått och lönebesked kan vara mycket att hantera. Äldre HR-programvara klarar helt enkelt inte av det – det är som att försöka streama den senaste blockbustern med en uppringd internetanslutning.

Det är här det är viktigt att bygga upp en solid digital HR-teknikplattform.

Jag kan bekräfta det självklara: Rätt verktyg gör att du arbetar smartare, inte hårdare. De hjälper dig att rekrytera som ett proffs, introducera nyanställda på nolltid, öka medarbetarnas engagemang och få reda på hur alla mår med feedback i realtid.

Vad är en HR-teknikplattform?

En HR-teknikplattform är en samling programvaruverktyg och tekniker som samverkar för att digitalt hantera alla aspekter av personaladministration.

Dessa verktyg omfattar olika funktioner, såsom: Rekryteringsplattformar för att hitta och attrahera topptalanger

Onboardingsystem för att underlätta upplevelsen för nyanställda

Programvara för prestationshantering för att följa upp medarbetarnas framsteg och mål

Verktyg för förmånsadministration för att förenkla program för hälsovård och ekonomisk välfärd.

En HR-teknikplattform är en komplett digital verktygslåda avsedd att hantera hela spektrumet av HR-processer.

Genom att förvandla en väl sammanställd HR-teknikplattform till ett sammanhängande system kan HR-avdelningar automatisera repetitiva administrativa uppgifter, få värdefull datainformation om personalen och fokusera på strategiska initiativ som driver medarbetarnas engagemang och företagets övergripande framgång.

Innan vi skapade vår robusta HR-teknikplattform kontrollerade vi att den täckte hela medarbetarens livscykel. HR-teknikplattformar bör innehålla verktyg för att attrahera talanger, öka deras tillväxt, säkerställa en bra medarbetarupplevelse och se till att deras löner är helt kompatibla.

Här är de viktigaste elementen att leta efter i en ultimat HR-teknikplattform:

Talangförvärvssystem: Sök efter Applicant Tracking Systems (ATS) som gör mer än att hantera ansökningar – de ska vara dina talangmagneter och dra till sig de bästa kandidaterna med smart intervjuschemaläggning och knivskarpa kompetensbedömningar.

Introduktion och avsked: Välj plattformar som förenklar pappersarbetet och gör den nya medarbetarens introduktion minnesvärd. När det gäller avsked är effektivitet A och O – se till att avskedet blir värdigt och smidigt.

Prestationshantering: Välj verktyg som förvandlar målsättning och prestationsutvärderingar till en dialog om tillväxt, utrustade med feedbackmekanismer som håller konversationen levande och aktiv.

HRIS eller ett centralt HR-hanteringssystem: Ditt HRIS-system bör utgöra ryggraden i din teknikplattform, ett centralt arkiv för all personalinformation som fungerar väl tillsammans med andra system för smidig informationsutbyte.

Skalbarhet: Se till att dina verktyg kan skalas upp i takt med att ditt företag växer, så att du slipper problem med att din teknik blir för liten.

Säkerhet: Prioritera verktyg som skyddar dina data och säkerställer att medarbetarnas integritet aldrig äventyras.

Integration: Satsa på verktyg som integreras så smidigt att de skapar ett sömlöst dataflöde, vilket hjälper hela din HR-process att bli mer effektiv.

Användarvänlighet: Välj gränssnitt som är intuitiva för både HR-personal och anställda.

Vi har sammanställt en lista med alternativ som du kan välja mellan. Beroende på din organisations behov kan du bygga upp en uppsättning fantastiska digitala och mobila verktyg eller ett allt-i-ett-system som fungerar precis som en HR-teknikplattform.

Moderna HR-team måste bygga upp en omfattande HR-teknikplattform för att kunna hantera sina uppgifter effektivt. Baserat på den senaste informationen och rigorösa tester har vi sammanställt de 10 bästa verktygen för HR-team att använda under 2024!

1. ClickUp – Den bästa allt-i-ett-programvaran för HR-projektledning

Håll koll på intervjuer, enskilda samtal och teammöten med en flexibel kalender som kopplas till uppgifter med ClickUp HR Project Management Platform.

Bland dessa HR-verktyg är ClickUp vårt förstahandsval. Jag testade dess HR-hanteringsfunktioner och upptäckte att ClickUp HR Project Management Platform har flera användbara funktioner.

Plattformen erbjuder till exempel över 15 flexibla ClickUp-vyer som gör det enklare att hantera arbetsflöden.

Board View i ClickUp hjälper dig att skapa anpassningsbara arbetsflöden i Kanban-stil, som du kan använda för rekrytering, onboarding eller compliance-projekt.

Du kan genomföra undersökningar och samla in feedback från dina anställda med formulärvyn i ClickUp

ClickUps kalendervy kan hjälpa dig att hantera intervjuer, prestationsutvärderingar och teammöten på ett sätt som gör att du kan hålla koll på ditt schema.

Skapa en central hubb för medarbetarinformation och hantera HR-arbetsflöden bättre med rätt ClickUp Views.

Du kan lägga till ClickUp Custom Fields i varje vy för att spåra information om anställda och kandidater, lägga till dokumentbilagor och länka till externa resurser. Du kan också skapa arbetsflöden med ClickUp Custom Statuses, vilket gör det enkelt att spåra uppgifter och projektets framsteg för olika initiativ inom rekrytering, introduktion och utveckling.

Öppna upp kommunikationen mellan ledning, chefer och direktunderställda med uppgiftskommentarer, taggar och konfidentiella kanaler via ClickUp Chat.

ClickUps chattvy gör det enklare att koordinera olika uppgifter, ställa frågor och dela uppdateringar asynkront och i realtid. Prata med ditt team en-mot-en eller skapa dedikerade kommunikationskanaler eller team för specifika avdelningar eller projektgrupper.

Om du arbetar på ett snabbväxande företag kan det vara enklare att börja med mallar för HR-processer och dokument än att skapa allt från grunden. ClickUp erbjuder flera kostnadsfria HR-mallar för olika användningsområden.

Istället för en fullfjädrad programvara för personalhandböcker kan du till exempel använda ClickUp HR Handbook Template för att förklara organisationens kärnvärden för både nya och gamla medarbetare.

Ladda ner den här mallen Skapa en omfattande handbok anpassad efter din organisations behov med ClickUps mall för HR-handbok.

Mallen är utformad för att skapa tydliga förväntningar och kommunicera policyer för anställda. Med hjälp av denna mall kunde ClickUp-anställda:

Få de senaste riktlinjerna och protokollen på en enda skärm

Förstå de förväntade standarderna för medarbetarnas beteende och prestationsmått

Få en tydlig förståelse för anställdas rättigheter, inklusive förmåner och ledighetsbestämmelser

En annan användbar mall är ClickUp HR Knowledge Base Template. En kunskapsbas säkerställer att alla anställda enkelt kan få tillgång till korrekt och uppdaterad information om alla HR-policyer, rutiner och efterlevnadsregler.

Ladda ner den här mallen Skapa ett organiserat informationsarkiv som hjälper dig att ligga steget före när det gäller efterlevnad och regler med ClickUps mall för HR-kunskapsbas.

Denna mall gör det möjligt för HR-team att effektivt hantera och lagra all viktig information på en enda, lättillgänglig plattform. Den gör det möjligt för dig att:

Skapa ett arkiv som ger snabb och enkel tillgång till en mängd kunskap

Samla alla viktiga HR-dokument på ett enda, organiserat ställe

För detaljerade register över alla ändringar av policyer eller dokument allteftersom de utvecklas

ClickUps bästa funktioner

Skapa HR-handböcker, policyer och utbildningsmaterial i ClickUp Docs . Möjliggör smidigt teamarbete med gemensam redigering och centraliserad informationslagring.

Använd ClickUp @Mentions för att meddela specifika teammedlemmar eller avdelningar om uppdateringar, frågor eller uppgiftsfördelning, så att hela HR-teamet hålls informerat.

Använd ClickUp Automation för att skapa automatiserade arbetsflöden som förenklar repetitiva uppgifter. Skicka till exempel automatiskt ClickUp-checklistor för introduktion till nyanställda eller skicka ut aviseringar om kommande prestationsutvärderingar.

Använd ClickUp-integrationer med olika HRIS-system och andra verktyg för ett smidigt dataflöde.

Spåra teamets tid som läggs på HR-uppgifter med inbyggda timers eller manuella inmatningar med ClickUps Project Time Tracking . Se var tiden går åt för bättre projektplanering och resursallokering.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare har rapporterat en inlärningskurva på grund av en mängd olika funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 USD/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. BambooHR – Bäst för HRIS och integrering av introduktion

via BambooHR

Talang- och introduktionshantering bör vara en integrerad del av din HR-teknikstack, särskilt för mindre företag som anställer snabbt. BambooHR är ett molnbaserat personalinformationssystem (HRIS) som är särskilt utformat för små och medelstora företag (SMB).

Med det här verktyget kunde jag skapa en centraliserad databas för hantering av vår teaminformation. Denna databas gjorde det möjligt för oss att spåra medarbetarnas profiler, inklusive personuppgifter, förmåner, lön, ledighet och dokument, och dess självbetjäningsfunktioner gjorde det möjligt för medarbetarna att själva visa och uppdatera information. Det har sparat många arbetstimmar för mitt HR-team!

Jämfört med komplexa talanghanteringsprogram som är utvecklade för stora företag erbjuder BambooHR ett användarvänligt gränssnitt som kräver minimal utbildning för HR-personal.

BambooHR:s bästa funktioner

Spåra arbetade timmar, hantera förmåner och sköt löneutbetalningar från en enda datakälla.

Registrera automatiskt aktiviteter för timanställda, godkänn tidrapporter och generera rapporter.

Använd ett system för att spåra sökande och onboarding-uppgifter.

Skapa omedelbara rapporter, använd automatiserade arbetsflöden och få tillgång till analyser.

Övervaka medarbetarnas upplevelser och prestationer genom att samla in feedback och följa upp framstegen mot målen.

BambooHR:s begränsningar

Den är användarvänlig, men erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter för arbetsflöden och rapportering.

Det inbyggda ATS-systemet saknar de avancerade funktioner som finns i dedikerad rekryteringsprogramvara.

Priser för BambooHR

Kärna: Anpassad prissättning

Pro: Anpassad prissättning

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

3. Rippling – Personalhantering och introduktion

via Rippling

Rippling erbjuder en omfattande svit av HR-, IT- och finansverktyg som är utformade för att förenkla hanteringen av anställdas livscykel för företag av alla storlekar. Under hela den anställdes livscykel kan du registrera sjukförsäkringar, skicka anställningserbjudanden, göra bakgrundskontroller, hantera pappersarbete för nyanställda, lägga till medarbetare i lönelistan och mycket mer.

Till skillnad från konventionell personalhanteringsprogramvara som enbart fokuserar på hantering av personaluppgifter, tar Rippling ett helhetsgrepp och integrerar olika HR-funktioner med IT-enhetshantering och finansiella verktyg som kostnadshantering och löneadministration.

Denna integration gjorde det möjligt för mitt HR-team att hantera anställdas enheter, spåra utgifter, effektivisera lönehanteringen och mycket mer i en enda app.

Ripplings bästa funktioner

Lagra all information om anställda, från kontaktuppgifter och jobbtitlar till löneinformation och val av förmåner, på en enda säker plats.

Automatisera repetitiva uppgifter som introduktion av nyanställda, ledighetsansökningar och påminnelser om prestationsutvärderingar.

Låt medarbetarna hantera sina egna HR-data, uppdatera personlig information, begära ledighet och få tillgång till viktiga dokument via en självbetjäningsportal.

Förenkla efterlevnaden genom att hantera skatteavdrag, löneavdrag och myndighetsrapportering inom plattformen.

Spåra mål, genomför prestationsutvärderingar och ge feedback till anställda.

Rippling-begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet och funktionerna saknar flexibilitet för omfattande anpassning.

Rippling-prissättning

Från 8 $/månad per användare

Anpassad prissättning

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 3 000 recensioner)

4. Visier – HR-analyser och insikter

via Visier

Visier är inte en vanlig HRMS-programvara: det är en molnbaserad plattform för personalanalys som är utformad för att ge företag datadrivna insikter om sin personalstyrka.

När jag testade några av funktionerna upptäckte jag att det går utöver grundläggande hantering av medarbetardata. Du får funktioner för att analysera trender i personalstyrkan, identifiera mönster och fatta välgrundade beslut som optimerar dina HR-processer.

Visier har avancerade analysfunktioner som möjliggör prediktiv modellering. Med hjälp av dessa insikter kan du förutse och hantera potentiella problem innan de blir allvarliga.

Visier bästa funktioner

Omvandla komplexa personaluppgifter till tydliga och visuellt tilltalande dashboards, rapporter och infografik.

Identifiera potentiella risker och möjligheter relaterade till din personal med funktioner som prediktiv analys och maskininlärning.

Skapa datadrivna berättelser som omvandlar insikter till praktiska strategier.

Integrera sömlöst med olika HRIS-system, löneplattformar och andra affärsapplikationer.

Visier-begränsningar

Mindre företag kan tycka att det är för kostsamt.

Avancerade analysfunktioner kan kräva dedikerade dataanalytiker eller HR-specialister med god datakunskap.

Visier-prissättning

Anpassad prissättning

Visier-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

via Entelo

För större organisationer blir talangintelligens en viktig del av att säkerställa en bra medarbetarupplevelse och anställa de bästa talangerna. Entelo är en kraftfull talangintelligensplattform som är särskilt utformad för att hjälpa företag att hitta och komma i kontakt med de bästa talangerna.

Det går utöver de grundläggande funktionerna som erbjuds av introduktionsprogramvara genom att utnyttja AI/ML för att upptäcka dolda talangpooler och identifiera idealiska kandidater som kanske inte aktivt söker nya möjligheter.

Mitt användningsfall var mycket speciellt. Med Entelo gjorde vi stora framsteg i att bygga ett mer diversifierat team genom att identifiera kandidater från underrepresenterade grupper och tillhandahålla resurser för att minska omedvetna fördomar vid rekrytering.

Entelos bästa funktioner

Förstå vilka färdigheter som krävs för ett jobb och matcha dem med kandidaternas faktiska färdigheter och erfarenheter med hjälp av NLP-drivna verktyg.

Få tillgång till en robust boolesk byggare för att skapa mycket riktade sökningar med komplexa filter.

Anpassa meddelanden, schemalägg intervjuer och spåra kandidaters interaktioner direkt i plattformen.

Få insikt i din talangpool och rekryteringspipeline och identifiera områden som kan förbättras med inbyggda analys- och rapporteringsfunktioner.

Entelos begränsningar

Effektiviteten hos plattformens AI- och maskininlärningsalgoritmer beror på kvaliteten och variationen hos de data som den har tillgång till.

Erbjuder inte omfattande funktioner för hantering av ansökningar under hela rekryteringsprocessen (ATS).

Entelos prissättning

Anpassad prissättning

Entelo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. GoodHire – Bakgrundskontroller och verifiering

via GoodHire

GoodHire är inte ett HRIS-system eller utbildningsprogram, utan en specialiserad tjänst för bakgrundskontroller på vår lista. Den har utformats för att förenkla och förbättra processen för att verifiera riktigheten och legitimiteten hos den information som potentiella anställda lämnar.

Mitt team testade dess funktioner, som inkluderar verifiering av utbildning, kontroll av anställningshistorik, bekräftelse av licenser och certifieringar och till och med kontroll av brottsregister. Att köra dessa kontroller i bakgrunden medan du går igenom anställningsprocessen ger dig betydande sinnesro.

GoodHire låter dig också automatisera verifieringsprocessen från början till slut. Du kan eliminera behovet av att manuellt verifiera information som utbildning, anställningshistorik och licenser.

GoodHires bästa funktioner

Samla information från olika källor och presentera den i en tydlig och koncis rapport.

Få tillgång till verifieringstjänster i över 200 länder och territorier, vilket gör det idealiskt för företag med en global arbetsstyrka.

Håll dig uppdaterad om efterlevnadsreglerna för bakgrundskontroller och se till att dina anställningsrutiner håller sig inom lagens gränser.

Integrera med olika system för hantering av jobbsökande (ATS) och effektivisera bakgrundskontrollen inom ditt befintliga rekryteringsflöde.

GoodHires begränsningar

Erbjuder en standardiserad verifieringsprocess. Företag med specifika verifieringsbehov kan tycka att det saknas anpassningsmöjligheter.

GoodHire-priser

Mindre än 10 kontroller

Basic+ : 29,99 $/check

Väsentligt: 54,99 $/check

Professionell: 79,99 $/check

Mer än 10 kontroller

Anpassad prissättning

GoodHire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

7. LinkedIn – Talangförvärv och rekryteringsarbete

via LinkedIn

Alla rekryteringsteam kommer att säga att LinkedIn är nästan oöverträffat när det gäller att nå ut och rekrytera, särskilt på en marknad där efterfrågan på talanger är lika stor som utbudet. Dess enorma talangpool, som omfattar ett brett spektrum av branscher och specialiseringar, är en fantastisk resurs för HR-team som vill hitta kvalificerade kandidater utöver dem som aktivt söker jobb.

De avancerade sökfiltren med alternativ för kompetens, erfarenhet, plats och till och med företagskriterier säkerställer en målinriktad rekrytering, vilket sparar tid och resurser jämfört med att kasta ut ett bredare nät.

Funktioner som innehållsmarknadsföring och rekryteringsannonsering gör det också möjligt för dig att nå en mycket relevant målgrupp av potentiella kandidater, marknadsföra ditt arbetsgivarvarumärke och öppna lediga tjänster för en förkvalificerad pool av yrkesverksamma.

LinkedIns bästa funktioner

Få tillgång till en enorm användarbas av yrkesverksamma inom olika branscher och med olika kompetensområden.

Rikta in dig på kandidater med specifika färdigheter, erfarenhetsnivåer och platser med hjälp av avancerade sökfilter.

Få värdefulla insikter under utvärderingsprocessen med detaljerade profiler som visar kandidaternas kompetens, erfarenhet och rekommendationer från kollegor.

Skapa engagerande företagssidor som visar upp företagets kultur, värderingar och karriärmöjligheter för att locka de bästa talangerna till rekrytering.

Få tillgång till riktad rekryteringsannonsering som gör att du når en mycket relevant målgrupp av potentiella kandidater.

LinkedIns begränsningar

Alla profiler är inte noggrant uppdaterade. HR-personal måste vara försiktiga med potentiellt föråldrad information eller överdrivna kompetenser.

LinkedIn tillhandahåller visserligen profiler, men erbjuder inte omfattande urvalsverktyg som system för hantering av jobbsökande (ATS) med kompetensbedömningar eller funktioner för schemaläggning av intervjuer.

Priser på LinkedIn

Gratis för alltid

LinkedIn Premium Career: 29,99 $/månad

LinkedIn Premium Business: 59,99 $/månad

LinkedIn Recruiter Lite: 170 $/månad

LinkedIn Recruiter: 835 $/månad

LinkedIn-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

8. HireVue – Videointervjuer och utvärdering

via HireVue

HireVue är inte en vanlig jobbportal eller ett vanligt system för hantering av jobbsökande. Det är en molnbaserad plattform som är särskilt utformad för att förändra den traditionella intervjusprocessen genom videointervjuteknik.

Mitt team genomförde några testintervjuer med HireView. Vi fann att det förenklar urvalsprocessen och underlättar rekrytering på distans. Vi kunde bedöma kandidaternas mjuka färdigheter, kommunikationsförmåga och kulturella passform nästan lika effektivt som vid personliga intervjuer och mycket bättre än vid telefonintervjuer.

Plattformen erbjuder även avancerade analyser som hjälper dig att identifiera de bästa talangerna och effektivisera hela rekryteringsprocessen. Under vår testintervju imponerades vi till exempel av HireVues förmåga att spela in och analysera kandidaternas svar, vilket gav oss detaljerad information om deras kroppsspråk, tonfall och engagemang.

Denna datadrivna strategi gjorde det möjligt för oss att fatta mer välgrundade beslut om vilka kandidater vi skulle satsa på i rekryteringsprocessen, vilket i slutändan ledde till bättre anställningar som passade bättre för vår organisation.

HireVues bästa funktioner

Tillhandahåll ett strukturerat format för videointervjuer. Kandidaterna svarar på samma förinspelade frågor, vilket säkerställer en enhetlig utvärderingsprocess för alla sökande.

Slipp fram och tillbaka-planeringen av personliga intervjuer. Kandidaterna kan genomföra videointervjuer när det passar dem inom en angiven tidsram.

Underlätta intervjuer med kandidater som befinner sig på olika geografiska platser, undanröj lokaliseringens hinder och bredda din rekryteringsbas.

Få tillgång till valfria AI-funktioner som analyserar ansiktsuttryck, röstläge och språkbruk i videointervjuer, vilket ger ytterligare datapunkter för utvärdering utöver själva innehållet i svaren.

Skapa rapporter som kan hjälpa dig att identifiera trender i intervjuer och utvärdera intervjuarens effektivitet.

HireVues begränsningar

Videointervjuer kan inte helt ersätta den personliga kontakten som uppstår vid personliga intervjuer.

AI-funktioner medför en risk för att fördomar i rekryteringsprocessen befästs.

Priser för HireVue

Anpassad prissättning

HireVue-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (45+ recensioner)

9. Gusto – Lönehantering och administration av förmåner

via Gusto

Gusto är en värdefull HR-lösning för många små och medelstora företag. Dess användarvänliga gränssnitt, automatiserade funktioner och integrerade löne- och förmånsadministration förenklar HR-processerna avsevärt, vilket sparar tid och resurser för mindre team.

Gustos system för hantering av jobbsökande (ATS) är förvånansvärt robust för att vara en allt-i-ett-plattform. Du kan publicera jobb på stora jobbportaler, granska CV och samarbeta med ditt team under hela rekryteringsprocessen. Det kan kanske inte konkurrera med dedikerade ATS-lösningar för större företag, men det passar utmärkt för små och medelstora företag.

Det erbjuder också en självbetjäningsportal för anställda där de kan komma åt lönebesked, uppdatera personuppgifter och begära ledighet. Detta befriar HR från att besvara repetitiva frågor och gör det möjligt för dem att fokusera på mer strategiska initiativ samtidigt som de förbättrar medarbetarnas tillfredsställelse.

Slutligen bearbetar Gusto inte bara dina HR-data – det ger dig också värdefulla insikter. Du kan enkelt skapa rapporter om allt från lönetrender till utnyttjande av förmåner.

Gustos bästa funktioner

Eliminera manuella beräkningar och säkerställ korrekt och snabb lönehantering för anställda och uppdragstagare.

Hantera federala, statliga och lokala skatteberäkningar och deklarationer, vilket avlastar ditt HR-team.

Anpassa olika lönescheman för dina anställda så att alla får betalt i tid.

Skapa och hantera strömlinjeformade onboarding-arbetsflöden med automatiserade uppgifter och dokumentsamling.

Konfigurera och hantera olika sjukförsäkringar, pensionssparplaner och andra förmåner för dina anställda.

Begränsningar för Gusto

Gusto är visserligen användarvänligt, men erbjuder kanske inte samma anpassningsmöjligheter som vissa HRIS-system för komplexa arbetsflöden eller unika företagsbehov.

Gusto-prissättning

Enkelt: Från 40 $/månad

Plus: Från 80 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

10. Workday – Omfattande HR-hanteringspaket

via Workday

Workday är en omfattande molnbaserad lösning för resursplanering (ERP) som är särskilt utformad för personal- och ekonomiavdelningar. Detta skapar en enda källa till sanningsenlig information om dina medarbetares data och effektiviserar arbetsflöden mellan avdelningar.

Dess unika försäljningsargument? Den kan hantera en stor och mångfaldig personalstyrka på flera platser, med olika valutor och regler.

Workday erbjuder en enhetlig plattform för hantering av viktiga HR-funktioner, finansiella processer och personalanalyser, allt på ett och samma ställe.

Jämfört med alternativen har Workday effektiviserat verksamheten och förbättrat beslutsfattandet inom våra HR- och ekonomiavdelningar.

Workdays bästa funktioner

Effektivisera HR- och ekonomiavdelningens arbete genom att centralisera data och funktioner i en enda, användarvänlig plattform.

Få tillgång till ett brett utbud av HR-funktioner, inklusive talangförvärv och introduktion, löne- och förmånsadministration, prestationshantering, lärande och utveckling, personalanalys och självbetjäningsportal för anställda.

Låt HR-personal och företagsledare fatta datadrivna beslut om talanghantering, ersättningsstrategier och personalplanering.

Begränsningar i arbetsdagen

Implementeringskostnaderna kan också bli betydande på grund av eventuella anpassningsbehov och utbildningskrav.

Omfattande funktioner kan innebära en brantare inlärningskurva för användare som är vana vid enklare HRIS-system.

Workdays prissättning

Anpassad prissättning

Workday-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Framtidssäkra din HR-teknik för en smidigare rekryteringsprocess

Som alla HR-proffs vet utvecklas HR-tekniken ständigt. Nya lösningar dyker upp och funktionerna förändras, men för att optimera HR-verksamheten är det viktigt att ligga steget före.

Ingen lösning kan vara en universallösning för alla våra HR-teknikbehov. Genom att noggrant välja de bästa lösningarna som finns tillgängliga kan du bygga en framtidssäker, solid HR-teknikplattform som stärker ditt team och driver ditt företag framåt.

Nyckeln ligger i att bygga en strategisk stack med integrerade verktyg som fungerar tillsammans.

Tänk till exempel på ClickUp.

ClickUp är inte ett rent HRIS-system, men dess robusta projektledningsfunktioner kan vara en värdefull tillgång för HR-team. Du kan använda ClickUp för att tilldela HR-ledningsuppgifter, spåra framsteg, samarbeta smidigt och centralisera information – samtidigt som du upprätthåller transparens och ansvarsskyldighet.

Prova ClickUp idag !