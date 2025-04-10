De 10 bästa AI-verktygen för ADHD 2025

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är avsedd att ge information om produktivitetsverktyg och strategier. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av ADHD eller något annat hälsotillstånd.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära unika utmaningar i ditt privatliv och yrkesliv. Utmaningarna kan vara oavslutade projekt, missade deadlines på grund av uppskjutande, koncentrationssvårigheter och en ständig jakt på sätt att hantera din tid och energi bättre.

Å andra sidan kan personer med ADHD ha intensiva perioder av hyperfokus, anfall av fantastisk kreativitet och exceptionella sociala färdigheter. Vissa ser det till och med som en superkraft!

För att hjälpa dig hantera symtomen och dra nytta av dina styrkor har vi sammanställt en lista över AI-verktyg för ADHD som automatiserar uppgifter, håller dig på rätt spår för att nå dina mål och förhoppningsvis gör ditt liv lite enklare.

Denna lista över ADHD-verktyg kan hjälpa dig att organisera viktiga uppgifter, behålla fokus och göra snabba anteckningar. Dessutom kan du integrera dessa ADHD-produktivitetsappar i nästan alla aspekter av ditt liv, både på jobbet och hemma.

Låt oss dyka in i de bästa AI-verktygen för ADHD!

De bästa AI-apparna för ADHD gör det enkelt att hantera uppgifter och öka koncentrationen samtidigt som de tillgodoser dina unika behov.

Här är vad du bör leta efter när du letar efter AI-verktyg för ADHD:

Enkelhet: Med ADHD kan din hjärna kännas ständigt överansträngd. Leta efter enkla verktyg med ett interaktivt gränssnitt som inte överstimulerar dig.

Anpassning: Leta efter verktyg som kan anpassas efter ditt specifika arbetsflöde och dina preferenser. Detta inkluderar anpassningsalternativ för teckensnitt och färg (för bättre läsbarhet), kalendervyer, påminnelsemeddelanden och teman.

Fokusfunktioner: AI-verktyg för ADHD som analyserar dina surfvanor och blockerar distraktioner så att du kan slutföra uppgifter och hålla fokus. Extra pluspoäng om verktyget har timers för hjärnfokus.

Uppgiftsautomatisering: ADHD-hjärnor älskar att hoppa mellan olika saker. Verktyg som kan ADHD-hjärnor älskar att hoppa mellan olika saker. Verktyg som kan automatisera flera uppgifter , såsom anteckningar, vanespårning, målsättning, uppgiftshantering och självreflektion, är vinnare.

Prisvärdhet: Precis som alla bra verktyg bör ett AI-verktyg för ADHD erbjuda valuta för pengarna. Det är bättre att välja verktyg som erbjuder en gratisversion eller åtminstone en gratis provperiod så att du kan utforska premiumfunktionerna innan du prenumererar.

Vad är ADHD? ADHD kan kännas som att ”allt sitter i huvudet”. Men så är det inte. Här är vad Dr. Russell Barkley, en ledande auktoritet inom ämnet, säger om det: ADHD som en hjärnbaserad störning: Dr Barkley betonar att ADHD är en neurologisk utvecklingsstörning som styr exekutiva funktioner och andra självreglerande processer.

Bristande exekutiva funktioner: ADHD har störst inverkan på de exekutiva funktionerna, vilket påverkar förmågor som planering, organisering, koncentration och tidsplanering.

Holistisk behandling: Dr Barkley förespråkar en multimodal approach till ADHD-behandling. Detta kan innefatta medicinering, beteendeterapi, pedagogiskt stöd och färdighetsträning. Rätt verktyg kan hjälpa dig att utveckla användbara strategier för att förbättra koncentrationen.

Kvarstående ADHD: Han betonar att ADHD kvarstår in i vuxen ålder och kräver kontinuerliga hanteringsstrategier. Att lära dig mer om vetenskapen bakom ADHD kan hjälpa dig att utveckla och behålla en unik syn på hur du fungerar.

Med det i åtanke, låt oss gå vidare till listan över de bästa ADHD-apparna som hjälper dig att bli mer produktiv.

1. ClickUp: Bäst för AI-driven projektledning

Kom igång med ClickUp Brain ClickUp Brain hjälper personer med ADHD genom att organisera uppgifter, korrigera stavfel och underlätta koncentrationen med hjälp av tidsblockering.

ClickUp är inte bara ett projektledningsverktyg. Det är en kraftfull plattform som också kan hjälpa till med ADHD-hantering. Den erbjuder unika anpassningsalternativ, ett intuitivt gränssnitt och omfattande projektuppföljning, vilket hjälper till att organisera och följa upp saker bättre.

ClickUp förändrar hur du samarbetar, organiserar och genomför projekt. Dess flexibilitet och visuella tydlighet hjälper dig att dela upp uppgifter i hanterbara steg. Det hjälper dig också att sätta tydliga prioriteringar och deadlines, och eftersom det är en allt-i-ett-app kan du minimera distraktioner medan du får ditt arbete gjort.

ClickUp Brain, med sina många funktioner för artificiell intelligens, är ett av de bästa AI-drivna ADHD-verktygen för att hålla ordning. Så här kan du använda ClickUp Brain för att automatisera ditt arbetsflöde:

Skapa en projektplan på några minuter

Organisera uppgifter i tydliga listor

Ställ in påminnelser för deadlines

Dela upp stora projekt i mindre steg

Skapa sammanfattningar av projektets framsteg i realtid för att säkerställa att allt går enligt plan.

Hantera prioriterade uppgifter med färgkodning

Missa aldrig viktiga anteckningar från möten igen med ClickUps AI Notetaker

Läs mer Spela in, transkribera och sammanfatta dina möten med ClickUp AI Notetaker.

Med en AI-assistent som håller dig ansvarig är nästa steg att ta itu med prokrastinering. Vi känner alla till den heliga regeln för ADHD: gör listor! Men även om de är till stor hjälp kan för många listor eller för långa listor vara överväldigande. ClickUp kan vara din medpilot här:

Förnya dina att göra-listor! Med ClickUps att göra-lista kan du anpassa allt från typsnitt till färger, så att den blir visuellt tilltalande och håller din uppmärksamhet. Dessutom hjälper ClickUps påminnelser och anteckningar dig att hålla koll på alla viktiga detaljer.

Ta hjälp av ditt supportteam! Bjud in kollegor till ditt ClickUp-utrymme för virtuella high-fives och vänliga påminnelser (och kanske till och med en knuff om det behövs).

Upptäck dina arbetsmönster med ClickUps tidsspårning . Se exakt var dina timmar går så att du kan förstå dina fokusmönster och undvika de smygande distraktionerna.

Se produktiviteten öka med mallar. Du behöver inte börja från scratch. Använd hundratals ADHD-vänliga mallar från ClickUp för att hålla ordning, oavsett om det gäller arbetsprojekt eller din dagliga rutin.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp har alla funktioner som personer med neurodiversitet behöver för att hålla sig à jour med arbetet och hantera saker effektivt. Här är en snabb överblick över vad ClickUps heltäckande plattform erbjuder:

Automatisera arbetsflöden: Låt ClickUp Brain hantera repetitiva uppgifter, såsom att skapa deluppgifter, sammanfatta kommentarer och till och med ge dig projektinsikter så att du kan fokusera på helheten.

Skapa mer tillsammans: Skapa och dela kunskapsbaser och projektplaner med Skapa och dela kunskapsbaser och projektplaner med ClickUp Docs.

Planera resurser effektivt: Hantera arbetsbelastningen smidigt med ClickUps Hantera arbetsbelastningen smidigt med ClickUps mallar för resursplanering.

Kommunicera enkelt: Skapa trådar för arbetskommunikation, få omedelbara uppdateringar, dela länkar, tilldela uppgifter och håll projektet igång med Skapa trådar för arbetskommunikation, få omedelbara uppdateringar, dela länkar, tilldela uppgifter och håll projektet igång med ClickUps chattvy

Visualisera dina idéer: Brainstorma, planera och organisera allt från projekt till slumpmässiga tankar med hjälp av Brainstorma, planera och organisera allt från projekt till slumpmässiga tankar med hjälp av ClickUp Mind Maps . Dra och släpp för att skapa relationer mellan uppgifter, skapa arbetsflöden och visualisera helheten.

Organisera uppgifter utan ansträngning: Skriv anteckningar, Skriv anteckningar, gör-listor och till och med fullständiga uppgifter, allt i ClickUp Notepad . Med rich text-redigering kan du lägga till rubriker, punktlistor, färger och mycket mer för att göra dina anteckningar visuellt tilltalande och lätta att överblicka.

Håll dig uppdaterad: Få en översikt över dina uppgifter med Få en översikt över dina uppgifter med ClickUps hemvy så att du kan ställa in påminnelser, omprioritera och aldrig missa något.

Begränsningar för ClickUp

Vissa av ClickUps vyer har ännu inte kommit till mobilappen.

ClickUp är fullspäckat med funktioner, så det kan ta lite tid för vissa användare att lära sig hur det fungerar.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Numo ADHD: Bäst för ADHD-inlärning och självreflektion

via Numo ADHD

Denna app är som att ha en självhjälpsbok om ADHD i fickan. Den är fullspäckad med memes (för vem älskar inte memes?), en stödjande gemenskap, praktiska tips och daglig uppmuntran.

Det bästa av allt? Den har skapats av någon som själv har erfarenhet av ADHD. Appen ger därför relaterbara insikter och praktiska tips som kan göra en verklig skillnad.

Numo ADHD:s bästa funktioner

Få roligt innehåll som gör hanteringen av ADHD mindre överväldigande och mer genomförbar.

Skapa personliga att göra-listor och följ dina framsteg.

Kom i kontakt med andra personer med ADHD för att få stöd, dela erfarenheter och uppmuntran.

Lär dig praktiska ADHD-tips

Gör skräddarsydda ADHD-tester som främjar självkännedom och förståelse.

Numo ADHD-begränsningar

Om du inte registrerar dig erbjuder appen begränsad information.

Priser för Numo ADHD

15,99 $/månad

Nya kunder har rätt till en kostnadsfri 7-dagars provperiod.

Numo ADHD-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

3. Kawaii Tasks: Bäst för att förbättra uppgiftseffektiviteten

via Kawaii Tasks

Om tanken på att ta itu med din att göra-lista får dig att vilja krypa tillbaka i sängen, kan Kawaii Tasks bli din nya bästa vän. Den är utvecklad av samma team som skapade Numo ADHD.

Kawaii Tasks använder AI för att dela upp svåra uppgifter i mindre, mer hanterbara steg, allt i ett användarvänligt gränssnitt.

Kawaii Tasks bästa funktioner

Dela upp uppgifter i hanterbara deluppgifter med AI

Använd det gratis på både iOS- och Android-plattformar.

Förenkla arbetsflöden med en enkel och användarvänlig appupplevelse.

Kawaii Tasks begränsningar

Begränsat till uppgiftshantering; erbjuder inte en omfattande uppsättning verktyg för ADHD-stöd.

Priser för Kawaii Tasks

Gratis

Kawaii Tasks betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

4. ChatGPT: Bäst för AI-driven automatisering

via ChatGPT

ChatGPT är inte en personlig ADHD-app, men förbättrar den övergripande produktiviteten och effektiviteten. Du kan be den att skapa att göra-listor, brainstorma idéer och skissa upp projektplaner.

Dessutom kan ChatGPT:s anonymitet och icke-dömande miljö uppmuntra till öppen kommunikation och självuttryck. Här är ett beprövat tips: Brain Dump Synthesizing . När du känner dig överväldigad, dumpa bara alla dina tankar i ChatGPT.

När du är klar ber du verktyget att sammanfatta dina tankar i tre eller fyra punkter. Detta hjälper dig att återfå klarhet i tankarna och prioritera uppgifter som måste göras omedelbart.

Du kan också be ChatGPT att skapa att göra-listor utifrån dina tankar. Prova det och tacka oss senare!

ChatGPT:s bästa funktioner

Använd AI-driven support för uppgiftshantering och organisation

Automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera arbetsflöden med GenerativeAI.

Väg för- och nackdelar med olika planer och idéer för strategiskt beslutsfattande.

Främja kompetensutveckling genom att få tillgång till lärresurser

ChatGPT:s begränsningar

Det erbjuder inte specialiserat stöd som andra ADHD-verktyg.

Det kan ibland ge felaktig eller partisk information.

Priser för ChatGPT

Gratis : Gratisversion

Plus: 20 dollar per användare

Team: 30 dollar per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (513 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (45 recensioner)

5. Jasper: Bäst för automatisering av innehållsskapande

via Jasper AI

Jasper AI är inte specifikt utformat för ADHD, men kan förbättra din produktivitet med AI-driven skrivhjälp. Du kan använda Jasper AI för att generera idéer och skapa innehåll.

Genom att använda det för att strukturera dina tankar kan du övervinna skrivkramp och automatisera repetitiva uppgifter, vilket gör det lättare att hantera ADHD-symtom. För personer som arbetar med innehållsmarknadsföring eller innehållsskapande kan Jasper vara en game changer.

Jasper bästa funktioner

Använd AI-driven innehållsgenerering för att bekämpa prokrastinering.

Skapa detaljerade projektplaner och dela upp uppgifter

Integrera verktyget med olika plattformar som Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress etc. för ett smidigt arbetsflöde.

Anpassa appen efter dina individuella behov.

Skapa innehåll på över 30 språk

Jasper-begränsningar

Fokuserar främst på innehållsskapande; har kanske inte alla funktioner du behöver för att hantera dina ADHD-specifika behov.

Jasper-priser

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

6. Leantime: Bäst för hantering av små projekt

Om du leder ett litet team eller jonglerar flera projekt som egenföretagare är Leantime värt att kolla in. Det minskar kognitiv överbelastning genom att dela upp komplexa uppgifter i enkla delmål.

AI-integrationen ger dig personliga uppgiftsvyer, teman, kalenderintegrationer och statusrapporter som hjälper dig att få tillgång till rätt information utan att bli överbelastad. Leantime låter dig också dela upp din övergripande vision i mindre delmål. Att uppnå dessa delmål kan hjälpa dig att känna dig mer motiverad att slutföra uppgifter.

Leantimes bästa funktioner

Få tillgång till omfattande projektledningsverktyg, inklusive tidrapportering och My Work-instrumentpanelen.

Lägg till ett obegränsat antal användare även med gratisabonnemanget.

Integrera AI för prioritering och uppdelning av uppgifter i planer på högre nivå.

Öka produktiviteten med funktioner för kund- och strategihantering

Visualisera ditt arbete med hjälp av strategitavlor, ritningstavlor och affärsmodellskanvas.

Begränsningar i ledig tid

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Begränsat till 150 uppgifter i gratisversionen.

Leantime-prissättning

Gratis

Essentials: 4 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

Ultimate: 10 $/månad per användare

Leantime-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10 recensioner)

7. Forest App: Bäst för att öka koncentrationen

via Forest

Appen Forest kan göra det roligt att hålla fokus. Den använder Pomodoro-metoden – där du arbetar kontinuerligt i 25 minuter och sedan tar en kort paus – för att göra produktiviteten till ett spel. Det bästa med appen? Du kan odla virtuella träd som belöning för att du håller fokus!

När du startar fokus-timern planterar du ett träd som växer under de kommande 30 minuterna. Om du lämnar appen dör växten. Forest hjälper dig alltså att motstå frestelsen att scrolla meningslöst på din telefon.

Det fantastiska med Forest är deras samarbete med verkliga trädplanteringsorganisationer. Forest donerar de virtuella mynt du använder för att plantera ett träd till sina partners för att plantera riktiga träd.

Forest Apps bästa funktioner

Öva mindfulness och förbättra koncentrationen och produktiviteten med ett spelbaserat tillvägagångssätt.

Förbättra dina tidsplaneringsfärdigheter och minska din telefonberoende.

Samarbeta med vänner och familj för att plantera träd tillsammans

Bidra till verkliga trädplanteringsinitiativ

Begränsningar i Forest App

Begränsad funktionalitet utan att köpa Pro-versionen eller in-app-artiklar

Priser för Forest App

iOS: 3,99 $ (engångsbetalning)

Android: Gratis med möjlighet att uppgradera till Pro-versionen för 1,99 $ (engångsbetalning).

Betyg och recensioner av Forest App

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

8. Brain.fm: Bäst för att förbättra koncentration, sömn och avkoppling

Brain.fm är en AI-driven musikapp för personer med ADHD. Den skapar anpassade låtar som hjälper dig att hålla fokus, slappna av och till och med sova bättre. Tänk på den som ett soundtrack för din produktiva tid och hantering av vanliga ADHD-symtom.

Brain.fm baseras på forskning kring den optimala ljudfrekvensen för din hjärna, vilket hjälper dig att öka din koncentrationsförmåga. Det spelas diskret i bakgrunden medan du utför uppgifter.

Brain.fm:s bästa funktioner

Lyssna på AI-genererad musik som är utformad för att förbättra koncentration, avkoppling och sömn.

Få tillgång till personliga spellistor anpassade efter individuella preferenser.

Förbättra kognitiv prestanda och produktivitet med vetenskapligt underbyggda musiktoner.

Växla till offline-läge för avbrottsfri lyssning

Brain.fm:s begränsningar

Kräver prenumeration för full tillgång.

Effektiviteten kan variera beroende på din personliga respons på musiken.

Priser för Brain.fm

Månadsvis: 9,99 $/månad

Årligt: 69,99 $/år

Brain.fm betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

9. RescueTime: Bäst för att minska distraktioner

via RescueTime

Många personer med ADHD tenderar att tappa tidsuppfattningen. Även om du har ägnat timmar åt en uppgift kan du känna att du inte har åstadkommit något, ofta för att du har ägnat för mycket tid åt en enda, kanske mindre viktig del av uppgiften. RescueTime kan vara en livräddare i detta fall.

Det är en automatiserad tidsspårningsprogramvara som beräknar hur mycket tid du spenderar på olika appar, webbplatser och till och med dokument. Så du vet var all din tid går och när du tar korta pauser. RescueTime spårar aktiviteter och arbetsvanor och hjälper dig att sätta upp mål för hur du vill använda din tid.

RescueTimes bästa funktioner

Automatisera tidrapportering och hantering av distraktioner

Få detaljerade rapporter och insikter om produktivitet

Sätt upp produktivitetsmål och få distraheringsvarningar i realtid för att hålla dig på rätt spår.

Integrera RescueTime med Gmail, Google Kalender, Evernote och många andra appar för ökad produktivitet.

Möjliggör fokusering med hjälp av webbapplikationer och tidsblockering.

RescueTime-begränsningar

Vissa avancerade funktioner kräver ett premiumabonnemang.

Appen kan kräva initial installation och anpassning för att passa individuella behov.

Priser för RescueTime

Lite: Gratis

Premium: 12 $/månad

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

via Goblin Tools

Goblin är perfekt för dagar när du känner dig överväldigad och inte vill planera eller tänka så mycket. Använd bara funktionen Magic ToDo för att skapa en översikt över dina uppgifter, medan Goblin delar upp de större uppgifterna i mindre delar.

Om du till exempel säger att du behöver planera en marknadsföringskampanj skapar verktyget deluppgifter åt dig, som du kan ta itu med en efter en. Det talar också om vad du behöver göra och uppskattar till och med hur mycket tid du behöver för att slutföra varje uppgift.

Du kan till och med bestämma hur mycket du vill förenkla uppgifterna. Om du vill kan du själv redigera uppgifter och lägga till deluppgifter. Men de dagar när allt känns lite för mycket kan du använda Goblin för att göra det tunga arbetet och minska din mentala belastning.

Omvandla grova tankar till professionella meddelanden med Formalizer

Hantera dina överdrivna tankar genom att låta Goblins bedömningsfunktion utvärdera tonen i de meddelanden du får.

Få en snabb intensivkurs i vilket komplext ämne som helst med Goblin Professor.

Uppskatta hur mycket tid dina uppgifter bör ta

Skriv ner dina tankar i listor för att minska distraktioner.

Goblin tillhandahåller inte påminnelser om uppgifter eller visar uppgiftsförloppet.

Det är svårt att skapa ett konto och registrera dina uppgifter i Goblin.

Gratis

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Håll koll på dina uppgifter med ClickUp

Att leva med ADHD kan ibland vara en känslomässig berg-och-dalbana som gör att du känner dig överväldigad och utmattad. Men med rätt AI-verktyg för ADHD får du hjälp på vägen.

ADHD-appar är utformade för att förstå och anpassa sig till de unika behoven hos en ADHD-hjärna – både de positiva och de mindre positiva. Men varför jonglera med en massa appar när ClickUp kan vara din allt-i-ett-kommandocentral? Den fungerar som tidsspårare, kalender, uppgiftshanterare och anteckningskompis – allt i en elegant, visuellt tilltalande plattform.

Med ClickUp kan du ta itu med ADHD-utmaningar och äntligen beta av din att göra-lista. Registrera dig gratis på ClickUp idag och höj din produktivitet till en ny nivå!