De 10 bästa böckerna som kan hjälpa dig att hantera ADHD

ADHD, eller ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder), är en vanlig psykisk störning som vanligtvis drabbar barn. Man uppskattar att 8,4 % av barn och 2,5 % av vuxna har ADHD.

ADHD är känt för att påverka en persons privatliv och yrkesliv. Några vanliga symtom är:

Oförmåga att sitta still

Ständigt rastlös

Oförmögen att fokusera på uppgifter

Överdriven tal eller fysisk rörelse

Att inte kunna vänta på sin tur

Impulsivt beteende

Att leva med ADHD kan ofta kännas som att lägga ett komplicerat pussel. Det finns dock ett enkelt men kraftfullt verktyg som erbjuder tröst och strategier för att hantera och bemästra din ADHD på ett bättre sätt.

Böcker. 📚

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa böckerna om ADHD, som är särskilt utformade för att ge dig vetenskapligt underbyggda strategier för att fungera bättre. Dessa böcker är författade av experter och kan ge dig en guide till hur du inte bara hanterar ADHD utan också kan blomstra med det.

Dessa böcker är bättre än vanliga självhjälpsböcker. Från praktiska tekniker till insiktsfulla perspektiv och relaterbara berättelser hjälper varje kapitel dig att återfå uppmärksamhet och hitta fokus.

De bästa böckerna för vuxna med ADHD

För att bättre förstå och hantera ADHD måste kunskap vara utgångspunkten. Dessa böcker erbjuder information som är till hjälp för vuxna med ADHD.

1. Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood av Edward M. Hallowell

Om boken

Författare: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Antal sidor: 319

Utgivningsår: 1995

Beräknad lästid: 6 timmar

Betyg: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,1/5

Goodreads: 4,1/5

Detta är en utmärkt guide för personer med ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder). Författarna, som båda är erfarna psykiatriker, kombinerar klinisk expertis med empatisk förståelse.

Boken ser inte uppmärksamhetsstörning som en utmaning utan som en potentiell källa till energi och kreativitet.

Genom relaterbara berättelser och praktiska råd ger denna bok dig kraft att omfamna ADHD-resan och bana väg mot ett mer fokuserat och tillfredsställande liv.

Med hjälp av omfattande forskning och personlig erfarenhet bryter författarna ner stereotyper och ger en omtänksam bild av ADHD för alla åldrar.

Citat från boken

Vi behöver alla en viss yttre struktur i våra liv – en viss grad av förutsägbarhet, rutin och organisation – men personer med ADD behöver det i mycket högre grad än de flesta andra. De behöver yttre struktur så mycket eftersom de saknar inre struktur.

Driven to Distraction – viktiga punkter:

Effekterna av ADHD: Fördjupa dig i en omfattande undersökning av ADHD:s effekter från barndomen till vuxen ålder.

Hantera ADHD: Lär dig strategier för att hantera ADHD i olika aspekter av livet.

Förvandla utmaningar till styrkor: Lär dig att kanalisera ADHD-utmaningar till positiva saker

Vad läsarna säger:

”Den här boken var en vändpunkt i mitt liv... efter att ha läst den kom jag fram till att jag äntligen behövde ta steget som vuxen och få en officiell diagnos av ADHD och prova medicinering... Mitt yrkesliv har förbättrats enormt, och mitt privatliv har också blivit bättre.”

– Rob Voss

2. Taking Charge of Adult ADHD av Russell Barkley

Om boken

Författare : Russell Barkley

Antal sidor: 294

Utgivningsår: 2010

Beräknad lästid : 5 timmar

Betyg: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 3,9/5

Goodreads: 3,9/5

De vanligaste problemen som vuxna med ADHD möter är bristande uppmärksamhet och svårigheter att planera i tid. Den välkände experten Russell A. Barkley erbjuder praktiska strategier för att hantera symtomen och minska deras inverkan.

Guiden innehåller verktyg för självbedömning, övningar för att utveckla färdigheter och svar på vanliga frågor om behandling. Det är en värdefull resurs för vuxna som vill återta kontrollen över sina liv.

Citat från boken

Alltför ofta reagerar vi på våra barns beteende, ofta impulsivt, utan att tänka på konsekvenserna och utan någon plan för vad vi försöker uppnå. I dessa fall agerar vi på impuls och väljer inte medvetet att agera.

Att ta kontroll över ADHD hos vuxna – viktiga punkter:

Omfattande förståelse: Få en grundlig förståelse för hur ADHD hos vuxna påverkar olika delar av livet.

Effektiv hantering: Lär dig praktiska strategier för att hantera symtom och deras skadliga effekter.

Utnyttja ADHD: Upptäck vägledning om hur du kan använda ADHD till din fördel i personliga och professionella sammanhang.

Vad läsarna säger:

”Bra bok från någon som kan ämnet. Jag tror att de som svärmar kring ADHD:s ”superkrafter” har fel. Författaren lägger inte fingrarna emellan, så den som letar efter tröstpsykologi har fel här. Äntligen en bok med praktiska tips för alla situationer.”

– Jonas Forster

3. Scattered Minds: The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder av Gabor Maté

Om boken

Författare: Gabor Maté

Antal sidor: 376

Utgivningsår: 2000

Beräknad lästid: 6 timmar

Betyg: Amazon: 4,7/5 Goodreads: 4,4/5

Goodreads: 4,4/5

Upptäck ADHD:s ursprung i Gabor Matés ”Scattered Minds”. Boken erbjuder en fängslande och medkännande syn på sjukdomen.

Maté, läkare och känd författare, ser ADHD som mer än bara en neurologisk åkomma. Han ser det som ett komplext samspel mellan biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer.

Denna bok är till stor hjälp för att förstå hur upplevelser i tidig barndom påverkar ADHD.

Citat från boken*

Så självacceptans betyder inte självbeundran eller ens självkärlek i varje ögonblick av våra liv, utan tolerans för alla våra känslor, inklusive de som gör oss obekväma.

Scattered Minds viktigaste slutsatser:

Insikter om utveckling och psykologi: Få kunskap om de utvecklingsmässiga och psykologiska aspekterna av ADHD.

Koppling till personlig historia: Utforska kopplingen mellan personlig historia och ADHD-symtom.

Strategier för läkning och hantering: Upptäck strategier för läkning och hantering av ADHD, med fokus på emotionellt välbefinnande och Upptäck strategier för läkning och hantering av ADHD, med fokus på emotionellt välbefinnande och självmedvetenhet.

Vad läsarna säger:

”Jag blev oerhört överväldigad efter att ha läst den här boken. Det var som att läsa min egen dagbok. Jag fick diagnosen sent i vuxen ålder, och den här boken hjälpte mig mycket att förstå ADHD och inse att de egenskaper som jag brukade känna mig osäker över när jag växte upp hade en orsak och var helt normala.”

– Nanda

4. ADHD 2. 0 av Edward M. Hallowell

Om boken

Författare: Edward M. Hallowell

Antal sidor: 208

Utgivningsår: 2022

Beräknad lästid: 4 timmar

Betyg: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4,1/5

Goodreads: 4,1/5

De flesta känner till ADHD, men det som ofta förbises är de positiva sidorna. Vissa framgångsrika entreprenörer och kreativa personer tillskriver sina framgångar ADHD.

I "ADHD 2.0" delar Edward M. Hallowell med sig av vetenskapligt underbyggda strategier för föräldrar och vuxna för att minimera utmaningar och maximera fördelarna i alla åldrar. Han ger tips som att hitta rätt utmaningar, skapa en ADHD-vänlig miljö, identifiera och acceptera neurologiska tendenser, främja positiva relationer och förstå medicineringsalternativ.

Citat från boken

Förlåtelse kräver intelligens, disciplin, fantasi och uthållighet, samt en speciell psykologisk styrka, något som idrottare kallar mental styrka och krigare kallar mod.

ADHD 2.0 – viktiga punkter:

Hitta rätt utmaningar: Använd beteendebedömningar för att upptäcka uppgifter som passar individens styrkor.

Omforma miljön: Identifiera specifika element i olika miljöer för att förbättra kreativiteten och entreprenörsandan hos personer med ADHD.

Kraften i relationer: Tips för att skapa och upprätthålla positiva relationer, som fungerar som ett kraftfullt motgift mot negativitet.

Vad läsarna säger:

”Det här är min favoritbok för alla som har diagnostiserats med ADHD. Författarna förklarar hjärnvetenskapen bakom många av de egenskaper och beteenden som är typiska för personer med ADHD på ett sätt som är lätt att relatera till och förstå. Jag uppskattar att fokus ligger på styrkorna och på hur man kan utnyttja hjärnans funktioner, snarare än på bristerna. Den här boken är särskilt användbar för föräldrar till barn med ADHD, så att de bättre kan förstå sina barn och stödja deras utveckling på ett positivt sätt.”

– Caroline Danda

5. You Mean I’m Not Lazy, Stupid or Crazy?!: Den klassiska självhjälpsboken för vuxna med uppmärksamhetsstörning av Kate Kelly och Peggy Ramundo

Om boken

Författare: Kate Kelly och Peggy Ramundo

Antal sidor: 464

Utgivningsår: 1993

Beräknad lästid: 7 timmar

Betyg: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,9/5

Goodreads: 3,9/5

"You Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy?!" av Kate Kelly och Peggy Ramundo erbjuder raka råd för vuxna med ADHD. Genom sina personliga erfarenheter ger författarna korrekt information, praktiska tips och moraliskt stöd.

Boken behandlar hur man uppnår balans, hanterar relationer, förbättrar minnet och söker professionell hjälp. Det är en viktig referens för dem som dagligen står inför utmaningarna med ADHD.

Citat från boken

Eftersom de har svårt att upprätthålla fokus behöver många personer med ADD intensivt stimulerande situationer för att hålla sig alerta och uppmärksamma. Utan denna stimulans vandrar uppmärksamheten iväg, och många av oss får höra att vi är omotiverade.

Du menar att jag inte är lat, dum eller galen?! Viktiga punkter:

Balansanalys: Förstå dina styrkor och svagheter för att uppnå balans

Social harmoni: Förbättra relationerna i grupper, på jobbet och i privata sammanhang genom att minska oenighet och kaos.

Organisation och minnestekniker: Lär dig effektiva metoder för att bli mer organiserad och förbättra ditt minne.

Vad läsarna säger:

”Denna bok motbevisar myten att personer med ADHD är lata, galna eller dumma. Den ger insikter i alla aspekter av att leva med ADHD. Jag skulle beskriva den som en fältguide till att leva med ADHD. Denna bok innehåller mycket ögonöppnande och insiktsfull information för dem som lever med ADHD.”

– Diane

Om boken

Författare: Susan C. Pinsky

Antal sidor: 192

Utgivningsår: 2006

Beräknad lästid: 3 timmar

Betyg: Amazon: 4,3/5 Goodreads: 3,9/5

Goodreads: 3,9/5

Susan C. Pinskys ”Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder” handlar om att omvandla kaoset med ADHD till enkla, lättföljda livsstrategier. Den är skräddarsydd för de unika organisatoriska utmaningar som ledare och personer med ADHD står inför.

Pinsky, en organisationskonsult med expertis inom ADHD, ger praktiska lösningar som är lätta att implementera. Målet är att hjälpa – inte försvåra för – den ADHD-drabbade hjärnan.

Citat från boken

Gör dina saker lätta att komma åt och lättare att ställa undan. I ett ADHD-hem är det viktigare att saker är lätta att ställa undan än att de är lätta att hitta. Förvara saker där du använder dem och ordna dina ägodelar inom aktivitetsområden eller ”zoner”. Ge allt en ”hemplats”.

Organisationslösningar för personer med uppmärksamhetsstörning viktiga punkter:

Skräddarsydda organisationstekniker: Lär dig praktiska och effektiva organisationsmetoder anpassade för ADHD.

Effektiv utrymmeshantering: Implementera strategier för att rensa upp och hantera utrymmet effektivt.

Tidshantering: Lär dig tips för tidshantering, till exempel att dela upp tiden i minuter eller stunder för att undvika att skjuta upp saker.

Vad läsarna säger:

”Jag hade inte förväntat mig att den här boken skulle vara så bra som den är. De vanliga organisationsmetoderna ifrågasätts och omprövas ur ett ADHD-perspektiv, med insikten att de nya metoderna måste vara enkla, snabba och effektiva för att fungera. Jag köpte den till min 18-årige son som nyligen har fått diagnosen, men faktiskt är det metoder som hela familjen kommer att anamma eftersom de är enkla och snabba. Ett riktigt bra köp!”

– Arthur Cadman

7. Order from Chaos: The Everyday Grind of Staying Organized with Adult ADHD av Jaclyn Paul

Om boken

Författare: Jaclyn Paul

Antal sidor: 218

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 4 timmar

Betyg: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4/5

Goodreads: 4/5

Jaclyn Pauls bok Order from Chaos hjälper dig att förstå hur din hjärna fungerar och att övervinna hinder på egen hand.

Paul delar med sig av praktiska råd baserade på personliga erfarenheter och expertis som ADHD-bloggare, som hjälper dig att skapa ett personligt system för att få ordning på ditt liv.

Citat från boken

Livet med ADHD tenderar att vara kaotiskt, vilket gör att vi nästan ständigt måste korrigera kursen. Från och med nu kommer du inte att definiera dig själv utifrån dina framgångar denna vecka eller nästa, utan utifrån hur du lyckas ta dig ur kaoset och tillbaka till ett organiserat liv

Order from Chaos – viktiga punkter:

Praktiska organisationstips: Få värdefulla tips för daglig organisation som är särskilt utformade för vuxna med ADHD.

Vägledning om rutiner och system: Få vägledning om hur du skapar och upprätthåller rutiner och system som är anpassade efter ADHD-drag.

Anekdoter från verkliga livet: Få en ärlig och relaterbar synvinkel genom personliga anekdoter.

Vad läsarna säger:

”Jag har markerat den här boken. Jag uppskattar att författaren har ADHD. Exemplen är helt relaterbara. Jag hänvisar ständigt till boken för att gå igenom förslagen. Ett av dem är att rensa inkorgen till 0 varannan dag. Det är en utmaning! Jag har också placerat anteckningsgrejer runt om i huset så att varje tanke och idé kan skrivas ner direkt. ”

– Julie M San Diego

8. Thriving with Adult ADHD: Skills to Strengthen Executive Functioning av Phil Boissiere

Om boken

Författare: Phil Boissiere

Antal sidor: 147

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 3 timmar

Betyg: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3,8/5

Goodreads: 3,8/5

Att förbättra exekutiva funktioner hos vuxna med ADHD är det centrala temat i Phil Boissieres bok ”Thriving with Adult ADHD”.

Denna insiktsfulla bok betraktar hantering av ADHD ur ett nytt perspektiv: Genom att fokusera på att stärka de exekutiva funktionerna byggs de kognitiva processer upp som är nödvändiga för självreglering och måluppfyllelse.

Boissiere, en erfaren terapeut, kombinerar sin professionella kunskap med praktiska, verkliga tillämpningar. Detta gör boken till en värdefull resurs för alla som vill förbättra sina exekutiva funktioner.

Citat från boken

Börja med att dela upp uppgiften i tre nivåer. Nivå 1 är det kompletta projektet, som återspeglas i ett mål för slutdatum. Nivå 2 är de stora delarna och deras mål för slutdatum. Nivå 3 är de mindre deluppgifterna som tillsammans utgör de stora delarna

Viktiga punkter för att lyckas med ADHD hos vuxna:

Förbättrade tänkande tekniker: Upptäck metoder för att förbättra minne, fokus och organisationsförmåga.

Hantera utmaningar med exekutiva funktioner: Lär dig sätt att hantera vanliga utmaningar relaterade till exekutiva funktioner vid ADHD.

Övningar i självhantering: Delta i praktiska övningar för bättre självhantering i vardagen.

Vad läsarna säger:

”Denna bok innehåller nya övningar som har gjort underverk i mitt liv. Jag rekommenderar denna bok varmt till nästan alla, inte bara de som lider av ADHD. ”

– Sab

9. The Mindfulness Prescription for Adult ADHD: Ett 8-stegsprogram för att stärka uppmärksamheten, hantera känslor och uppnå dina mål av Lidia Zylowska

Om boken

Författare: Lidia Zylowska

Antal sidor: 224

Utgivningsår: 2012

Beräknad lästid: 5 timmar

Betyg: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 4,1/5

Goodreads: 4,1/5

Lidia Zylowskas "The Mindfulness Prescription for Adult ADHD" kombinerar mindfulness-tekniker med traditionella ADHD-strategier i ett 8-stegsprogram. Boken fokuserar på att förbättra uppmärksamheten, reglera känslor och uppnå personliga mål.

Zylowska, en psykiater specialiserad på ADHD, föreslår att man använder mindfulness tillsammans med medicinering och traditionella terapier för en holistisk approach till ADHD-hantering.

Citat från boken

Strategier som ger avslappning och återhämtning kan återställa viljestyrkan och är därför till hjälp vid ADHD. Dessa strategier inkluderar avkoppling, såsom meditation, positiva känslor, uppmuntrande självprat, lek, fysisk träning, tillräckliga pauser eller till och med att äta ett mellanmål som höjer blodsockret. Motivationsstrategier som visualisering, fysiska påminnelser eller att prata om framtida belöningar kan också hjälpa.

De viktigaste punkterna i Mindfulness Prescription for Adult ADHD:

Mindfulness-plan: Utforska en innovativ 8-stegs mindfulness-plan utformad för vuxna med ADHD.

Tekniker för att förbättra fokus: Lär dig metoder för att förbättra fokus, hantera känslor och sätta mål.

Komplettera traditionella behandlingar: Förstå hur mindfulness kan komplettera traditionella ADHD-behandlingar

Vad läsarna säger:

”Den här boken har varit till stor hjälp. Nu har jag en visuell guide som hjälper mig att hantera min ADHD. Jag arbetar med att anpassa dessa steg till mitt dagliga liv.”

– Reggie

10. En ny förståelse av ADHD hos barn och vuxna: Nedsatt exekutiv funktion av Thomas E. Brown

Om boken

Författare: Thomas E. Brown

Antal sidor: 192

Utgivningsår: 2013

Beräknad lästid: 3 timmar

Betyg: Amazon: 4,8/5 Goodreads: 4,2/5

Goodreads: 4,2/5

Thomas E. Browns ”A New Understanding of ADHD in Children and Adults: Executive Function Impairments” erbjuder ett banbrytande perspektiv på detta komplexa tillstånd. Denna avancerade bok förenklar den aktuella förståelsen av ADHD och presenterar viktiga idéer och stödjande vetenskaplig forskning.

Den besvarar frågor om ADHD-fokus, hjärnans utveckling och förändringar som sker med åldern. Dr Brown, klinisk psykolog och framstående forskare inom ADHD, utforskar effektiva behandlingar och motbevisar vanliga antaganden. Boken är en värdefull resurs för medicinsk personal och personer som påverkas av ADHD.

Citat från boken

Föräldrar och lärare har ofta svårt att tro att elever som är mycket begåvade kan lida av ADHD, särskilt om de inte är bråkmakare.

En ny förståelse av ADHD hos barn och vuxna – viktiga punkter:

Undersökning av exekutiva funktionsnedsättningar: Fördjupa dig i en detaljerad undersökning av exekutiva funktionsnedsättningar vid ADHD.

Kognitiv påverkan i olika livsfaser: Förstå hur ADHD påverkar olika kognitiva processer i olika livsfaser.

Praktiska behandlingsidéer: Utforska praktiska idéer för behandling och hantering av ADHD baserat på denna nya insikt.

Vad läsarna säger:

”Utmärkt och omfattande genomgång av nyare forskning inom detta viktiga område – till skillnad från vissa av de kvacksalveriböcker som finns om ADHD. Ögonöppnande. (Han har gett ut nyare böcker med (något) annorlunda inriktning, men denna är en bra start. ”

– Dr Robert J. Barker

Bonus: ADHD-appar!

Hantera ditt liv med ClickUp

Fokusera på det viktigaste med ClickUp Project Management

Efter att ha utforskat strategierna i dessa populära böcker om hantering av ADHD står det klart att effektiv organisation och uppgiftshantering är avgörande för att lyckas trots diagnosen.

ClickUp är ett ovärderligt verktyg i detta sammanhang och kompletterar perfekt de insikter och tekniker som du lär dig från dessa böcker.

Genom att integrera organisationsstrategierna från dessa böcker med ClickUps funktioner kan personer med ADHD skapa ett robust system för att hantera sitt dagliga liv och arbete.

Anpassade statusar i ClickUp ger ett visuellt spårningssystem som speglar de praktiska åtgärder som rekommenderas i böcker som ”Organizing Solutions for People With ADHD”.

Denna funktion hjälper till att dela upp uppgifter i hanterbara delar, vilket minskar den överväldigande känslan som är förknippad med uppmärksamhetsstörning och förbättrar fokus – hämtat från insikter i böcker som "Driven to Distraction".

Anpassade fält erbjuder en detaljnivå och kategorisering som överensstämmer med de organisationstekniker som diskuteras i ”Order from Chaos”. Genom att lägga till viktiga detaljer och kategorisera uppgifter på ett personligt sätt hjälper ClickUp till att upprätthålla den strukturerade miljö som är avgörande för dem som behöver det.

Dessutom matchar anpassade vyer de anpassningsbara strategierna i "Thriving with Adult ADHD". Oavsett om du föredrar listor, tavlor eller kalendrar anpassar sig ClickUp efter din önskade stil, precis som de flexibla metoder som rekommenderas i dessa böcker för att hantera olika aspekter av ADHD.

Genom att kombinera insikterna från dessa viktiga böcker med ClickUps dynamiska funktioner kan personer med ADHD skapa ett mer strukturerat, effektivt och hanterbart arbetsflöde.

Utforska dessa funktioner och se hur de kan förbättra din produktivitet:

ClickUp är mer än ett verktyg för uppgiftshantering. Det är en omfattande plattform som integreras sömlöst med strategier och insikter från de bästa böckerna om ADHD och erbjuder en holistisk approach till hantering av ADHD i vardagen.

Använd ClickUp Tasks för att dela upp komplexa uppgifter i mindre, lättsmälta åtgärder.

Att hantera ADHD kan vara utmanande, men med rätt stöd, smarta tekniker och ett mångsidigt verktyg kan det också vara givande.

De 10 böckerna vi har utforskat ger ovärderliga insikter, strategier och förståelse och fungerar som viktiga guider för alla som lever med ADHD. Varje bok erbjuder ett unikt perspektiv och ger dig kunskap och praktiska råd.

Genom att kombinera dessa litterära resurser med ClickUps dynamiska organisationsverktyg skapas en kraftfull kombination för effektiv hantering av ADHD.

Funktioner som anpassade statusar, anpassade fält och anpassade vyer kompletterar strategierna och insikterna från dessa böcker och ger ett praktiskt ramverk för att tillämpa det du har lärt dig i ditt dagliga liv.

Kom ihåg att hantering av ADHD är en personlig resa, och dessa resurser finns här för att stödja, vägleda och stärka dig varje steg på vägen.

Här är till att hitta klarhet, fokus och framgång i att bemästra ADHD-hantering!