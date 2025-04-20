10 ADHD-vänliga mallar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifter

Ställer du in hundra alarm på din telefon för att påminna dig om att äta, arbeta, sova eller hålla koll på tiden?

Är din att göra-lista en oändlig lista över de minsta sakerna du måste göra? Eller letar du ständigt efter nya idéer och sätt att organisera din dag bättre – antingen genom hundratals anteckningar över hela bordet eller flera dagliga planeringsappar på din telefon?

Om du svarade ja är den här artikeln precis något för dig!

För personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan det kännas omöjligt att navigera genom labyrinten av dagliga uppgifter. De tycker att det är oerhört svårt att behålla koncentrationen på de uppgifter de har framför sig.

Oavsett om det handlar om att plugga inför en tentamen, slutföra arbetsuppgifter eller till och med delta i vardagliga samtal kan förmågan att hålla uppmärksamheten uppe verka svår att uppnå.

Denna svårighet beror inte på bristande intelligens eller motivation, utan snarare på skillnader i hjärnans kopplingar som påverkar uppmärksamhetsregleringen.

Hur kan mallar hjälpa personer med ADHD att lyckas?

Enligt en studie från Världshälsoorganisationen förlorar personer med obehandlade ADHD-symtom i genomsnitt cirka 22 dagars produktivitet varje år.

En annan studie av Russell A. Barkley och hans team rapporterade att vuxna med ADHD har cirka 60 % högre risk att bli uppsagda, 30 % högre risk att ha pågående anställningsproblem och tre gånger högre risk att säga upp sig impulsivt.

Detta leder ofta till känslor av otillräcklighet, ångest och överväldigande när de kämpar för att hålla jämna steg med kraven i vardagen.

Trots de utmaningar de står inför är personer med ADHD otroligt motståndskraftiga och uppfinningsrika. De utvecklar ofta strategier för att hantera sin unika kognitiva situation och hitta sätt att blomstra i en värld som inte alltid tillgodoser deras behov. En strategi går ut på att använda mallar för att effektivisera uppgifter och förbättra koncentrationen och produktiviteten.

Mallarna ger en strukturerad ram som kan hjälpa personer med ADHD att övervinna de hinder som är förknippade med att påbörja och organisera uppgifter.

Genom att dela upp komplexa uppgifter i mindre, mer hanterbara steg gör mallarna det lättare för personer med ADHD att komma igång och nå sina mål.

Oavsett om det handlar om livplanerarsidor, projektledningsmallar eller ADHD-att-göra-listor kan ett färdigt ramverk ge klarhet och riktning mitt i vardagens kaos.

Genom att tillhandahålla visuella ledtrådar och påminnelser kan mallarna hjälpa personer med ADHD att hålla ordning och vara uppmärksamma, vilket minskar den kognitiva belastningen i samband med uppgiftshantering.

Vad kännetecknar en bra ADHD-mall?

En bra ADHD-vänlig mall kännetecknas av sin förmåga att lindra eller minimera de dagliga utmaningar som personer med ADHD kämpar med.

Det bör också:

Har en tydlig och enkel design med en strukturerad approach för att minimera distraktioner och underlätta koncentrationen.

Skapa visuell organisation genom färgkodning, ikoner eller symboler som hjälper dig att effektivt kategorisera uppgifter och prioriteringar.

Erbjud flexibilitet för anpassning efter individuella preferenser och behov.

Inför påminnelser för att hjälpa dig att komma ihåg viktiga uppgifter och deadlines.

Dela upp komplexa uppgifter i mindre, hanterbara steg för att minska överbelastningen.

Hjälp till att implementera tidsschemaläggningstekniker som hjälper dig att hantera tiden effektivt och samtidigt hjälper dig med prioriteringshantering så att du kan koncentrera dig på viktiga uppgifter.

Integrera med digitala verktyg för att effektivisera arbetsflödet och erbjuda positiv förstärkning genom framstegsspårning .

Sammantaget bör en bra ADHD-mall ge en ram som främjar organisation, produktivitet, egenvård och måluppfyllelse för att hjälpa dig att hålla ordning, förbättra fokus och produktivitet samt främja personlig utveckling.

10 ADHD-vänliga mallar för arbetet

Nu när du vet hur en bra och effektiv ADHD-mall ska se ut har vi skapat en lista över de 10 bästa ADHD-mallarna som du kan ladda ner för att underlätta ditt arbete!

1. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Ladda ner denna mall Skapa och hantera alla dina uppgifter tillsammans i ClickUps kalenderplaneringsmall.

Om du har svårt att hålla avtalade möten eller möten kommer ClickUps kalenderplaneringsmall att vara en game changer för dig. Den är utformad för att öka produktiviteten och hjälpa dig att hålla dina deadlines.

Denna mall har ett användarvänligt gränssnitt med sex vyer: sammanfattningsvy, framstegstavla, tidslinjevy, månadsplanerare och startguide.

Detta gör att du visuellt kan ordna din uppgiftslista, händelser och deadlines efter dina unika preferenser och behov. Denna flexibilitet är särskilt fördelaktig för personer med ADHD, eftersom det gör att de kan välja den bästa vyn för sin kognitiva stil och hjälper till att minska överbelastning.

Med ClickUps kalenderplaneringsmall kan du dessutom tilldela uppgifter, ställa in påminnelser och fastställa deadlines. Denna strömlinjeformade metod för uppgiftshantering kan hjälpa personer med ADHD att hålla ordning och fokusera, eftersom den eliminerar behovet av att byta mellan olika uppgifter.

2. ClickUp-mall för daglig planering

Ladda ner denna mall Planera enkelt din dag för att spara tid och nå dina mål med ClickUps mall för daglig planering.

ClickUps mall för daglig planering ger ett strukturerat ramverk för att förbereda och hantera dagliga aktiviteter, evenemang, möten, ärenden och uppgifter, så att du kan hålla fokus och vara produktiv hela dagen.

Tänk på den här mallen som ett andra hjärna som gör att du kan:

Ordna dina dagliga uppgifter i kategorier, till exempel Personligt, Arbete eller Mål.

Prioritera uppgifter utifrån hur brådskande de är

Visualisera framsteg med hjälp av grafer och diagram

ClickUps mall för daglig planering är helt anpassningsbar, inklusive anpassad status, anpassade fält, anpassade vyer och projektledningsfunktioner.

Det hjälper till att minska stressen kring att slutföra dagliga uppgifter och förbättrar tidsplanering och produktivitet för personer med ADHD.

3. ClickUp-mall för daglig tidsplanering

Ladda ner denna mall Få ditt viktiga arbete gjort och undvik utbrändhet med ClickUps mall för daglig tidsplanering.

Som person med ADHD kan det vara svårt att hantera sin tid och planera sin dag effektivt. Ibland kan man bli så uppslukad av en viss uppgift att man tappar tidsuppfattningen och försummar andra uppgifter som måste slutföras innan dagen är slut.

Prova ClickUps mall för daglig tidsplanering för att komma till rätta med detta och klara av din dagliga att göra-lista.

Denna mall för tidsplanering kan hjälpa dig att:

Planera dina viktigaste uppgifter och ta itu med dem när du är som mest alert och produktiv.

Behåll fokus genom att organisera dina tankar och sekundära uppgifter på ett strukturerat sätt för att minimera avbrott.

Förhindra utmattning genom att tilldela tidsprognoser till uppgifter, vilket ger dig en realistisk bild av dagliga prestationer.

Med ClickUps mall för daglig tidsplanering kan du undvika ADHD-utbrändhet genom att använda tidsuppskattningar som hjälper dig att förstå vad du kan åstadkomma varje dag.

Denna mall är aktiverad med ClickUps tidsplaneringsfunktion så att du kan se din kalender visuellt, avsätta vissa timmar av din dag till specifika uppgifter och slutföra dina viktigaste uppgifter under de mest produktiva timmarna av din dag.

Hantera din tid effektivt och uppnå dina mål på ett effektivt sätt med hjälp av ClickUps funktioner för tidshantering.

ClickUps tidsplaneringsfunktioner erbjuder några användbara verktyg för personer med ADHD:

Tidsspårning: Hjälper dig att komma ihåg att övervaka hur lång tid de lägger på olika uppgifter.

Uppskattningar av uppgifters varaktighet: Att uppskatta hur lång tid uppgifter kommer att ta kan hjälpa dig att planera dagen och hantera tiden mer effektivt.

Påminnelser och aviseringar: Påminner dig om att börja eller sluta arbeta med uppgifter, vilket hjälper dig att hålla dig till schemat.

Tidsblockering: Att avsätta specifika tidsluckor för uppgifter kan förhindra överbelastning och hjälpa till att fokusera på en uppgift i taget, vilket minskar känslan av att vara överväldigad.

4. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Ladda ner denna mall Visualisera dina dagliga uppgifter och deras framsteg med ClickUps mall för uppgiftshantering.

Det är svårt att hantera uppgifter i ett team och hålla koll på deadlines när flera personer är inblandade.

I en sådan situation är det bäst att använda en mall för uppgiftshantering för att ta hand om repetitiva administrativa uppgifter, så att du och ditt team kan fokusera all er tid och energi på att uppnå era mål.

ClickUps mall för uppgiftshantering organiserar dina uppgifter med tre listor: Åtgärder, Idéer och Backlog. Denna funktion hjälper dig att rensa upp på skärmen och fokusera på uppgifter i en relevant kategori i taget.

Mallen innehåller fördefinierade anpassningsbara fält för varje uppgift. Du kan se vem en uppgift är tilldelad, när den ska vara klar eller hur lång tid det kan ta att slutföra den.

💡 Proffstips: Tänk om du istället för att manuellt lista ut vilka åtgärder som är brådskande och viktiga kunde låta AI göra det åt dig? Det är möjligt med ClickUp Brain – ClickUps kontextmedvetna AI som skannar data i ditt arbetsutrymme för att identifiera de viktigaste uppgifterna, föreslår i vilken ordning de ska utföras och även uppskattar rimliga deadlines för dig baserat på historiska data. Håll koll på deadlines med AI-driven uppgiftsprioritering i ClickUp.

5. ClickUp-mall för livsplanering

Ladda ner denna mall Skapa mål, sätt deadlines och följ enkelt upp framstegen med ClickUp Life Plan Template.

Är du en person som har hela sitt liv planerat? Om inte hela livet, kanske du har de kommande 10 åren planerade – karriärmässigt, familjemässigt, när det gäller hälsa och personligt välbefinnande eller ekonomiskt.

Att skriva ner detaljerna i din plan på en mall för livsplanering kan ge dig en välbehövlig känsla av riktning, klarhet och syfte.

ClickUps mall för livsplanering kan hjälpa dig att organisera dig, hålla motivationen uppe och klargöra vad som är viktigast för dig!

Med den här mallen kan du:

Sätt upp milstolpar och skapa mål och uppgifter för att uppnå dem.

Sätt upp SMART-mål för olika aspekter av ditt liv, såsom karriär, ekonomi, hälsa och relationer.

Visualisera framsteg och gör justeringar på språng

Mallens funktioner för måluppföljning hjälper personer med ADHD att hålla fokus och motivationen uppe genom att visualisera sina framsteg över tid.

6. ClickUp-mall för daglig timplan

Ladda ner denna mall Planera varje minut av din dag enkelt med ClickUps mall för daglig timplanering.

Oavsett om du är en utbytesstudent som jonglerar studier med jobb, en arbetande förälder som tar hand om hushållsarbetet samtidigt som du har professionella mål, eller någon som har flera roller på jobbet – du vet vikten av att planera varje timme av din dag noggrant. I en sådan situation kan en schemamall komma väl till pass.

Och med ClickUps mall för daglig timplanering kan du enkelt planera din dagliga agenda!

Denna mall hjälper dig att skapa din ideala dagliga rutin genom att:

Spåra hur mycket tid du lägger på varje uppgift, prioritera viktiga uppgifter och missa aldrig en deadline.

Dela upp uppgifterna i hanterbara delar och planera hur mycket tid du behöver för att slutföra dem.

Justera tidsplaner och arbetsflöden om det sker några sista minuten-ändringar i din plan.

📮ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagare tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

ClickUps funktion för uppgiftsprioritering hjälper personer med ADHD att prioritera det som är viktigt och maximera sin produktivitet.

Organisera dina uppgifter efter viktighet med hjälp av ClickUps uppgiftsprioriteringar.

Denna funktion gör att du kan

Tilldela varje uppgift en prioritetsnivå, så att du kan fokusera på de viktigaste uppgifterna först.

Dela upp projekt så att stora projekt känns mer hanterbara och mindre överväldigande.

Prioritera uppgifter för att visualisera vad som behöver göras och följa upp framstegen, vilket kan vara motiverande och förbättra produktiviteten.

Lär dig hur du prioriterar dina uppgifter bättre med denna korta förklaringsvideo!

7. ClickUp Getting Things Done (enkel lista) mall

Ladda ner denna mall Spåra dina energinivåer, humör och mer med anpassade fält i ClickUps mall för att få saker gjorda (enkel lista).

Getting Things Done eller GTD är en enkel metod för tids- och uppgiftshantering som utvecklats av produktivitetsexperten David Allen och presenterades i hans bok från 2001, GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity.

I sin bok förklarar han att för att undvika informationsöverbelastning och överväldigande känslor måste man ha ett ”samlingsverktyg”, som inte är ens eget minne, för att hålla reda på alla uppgifter man behöver göra; i princip som en extern mall som befriar minnet från att behöva komma ihåg allt.

När du har det kan du visualisera, planera, prioritera och få saker gjorda.

För detta ändamål presenterar vi ClickUps mall Get Things Done (Simple List) med anpassade funktioner, som gör det enkelt att hantera alla projekt och uppgifter.

Du kan välja mellan olika vyer av dina uppgifter, markera framsteg, kontrollera status och lägga till bilder för att göra arbetet roligare. Genom att externalisera och organisera dina tankar hjälper denna GTD-mall till att minska stress och möjliggör bättre fokus.

Du kan också använda ClickUps AI-drivna kalender, som hjälper dig att avsätta tid för dagliga aktiviteter så att du kan fokusera bättre på uppgiften du har framför dig.

Schemalägg uppgifter, planera tidslinjer och att göra-listor och se teamets framsteg genom ClickUp Calendar.

Denna funktion erbjuder flera fördelar:

Få en visuell representation av dina uppgifter och deadlines

Omplanera enkelt uppgifter genom att dra och släppa dem till olika datum.

Skillnad mellan olika typer av arbete och prioriteringar med färgkodade och kategoriserade uppgifter

Synkronisera med Apple-, Outlook- eller Google-kalendrar och samla alla uppgifter på ett ställe.

Anpassa vyn så att den visar en dag, vecka, månad eller till och med ett anpassat tidsintervall, vilket underlättar både kort- och långsiktig planering.

Få AI-förslag för att prioritera uppgifter bättre

8. ClickUp-mall för måltidsplanering

Ladda ner denna mall Planera hela veckans måltider utan trötthet eller stress med ClickUps mall för måltidsplanering.

Måltidsförberedelser.

Det här är de två ord som ger alla vuxna mardrömmar.

Att förbereda dagliga måltider eller middagsmenyer för veckan är överväldigande för alla. Du måste ta hänsyn till allas matpreferenser och allergier och se till att alla matvaror finns i tid.

Att hålla reda på allt detta samtidigt som man jonglerar med andra saker kan vara besvärligt utan hjälp.

Det är därför ClickUps mall för måltidsplanering är en sådan livräddare!

Du kan använda åtta anpassade attribut, såsom netto kalorier, netto kolhydrater, netto protein, typ av måltid och ingredienschecklista, för att spåra och visualisera dina måltidsplaner.

Du kan också visualisera dina måltidsplaner i fyra olika vyer, till exempel veckosammanfattning av måltidsplan, måltidstypstavla, måltidsplankalender och startguide, så att all information är lättillgänglig och organiserad.

Med den här mallen kan du organisera din inköpslista, välja hälsosamma och balanserade måltider och minska matsvinnet genom att laga mat med ingredienser du redan har hemma.

9. ClickUp-mall för att organisera scheman

Ladda ner denna mall Organisera enkelt dina dagliga uppgifter, både personliga och professionella, med ClickUps mall för organisationsschema.

När du arbetar med ett projekt är det viktigt att organisera din schemaläggning för att leverera i tid och minimera flaskhalsar.

En välorganiserad ADHD-schemamall kan underlätta ditt liv på flera sätt. Den ökar inte bara din effektivitet när det gäller att snabbt och enkelt planera uppgifter, utan förbättrar också kommunikationen mellan teammedlemmarna genom att ge en tydlig översikt över vem som arbetar med vad.

Med ClickUps mall för organisationsschema kan du skapa uppgifter med anpassade statusar som Avbokad, Klar, Missad, Omplanerad och Att göra för att följa varje aktivitets framsteg.

Om du ligger efter kan du vidta korrigerande åtgärder och komma tillbaka på rätt spår för att leverera i tid.

Kolla din veckokalender för att enkelt visualisera aktivitetsflödet och veta vilka uppgifter du måste slutföra så att du inte börjar veckan med överraskningar.

10. Mall för livsplanering från Notion

via Notion

För personer med ADHD som har svårt att komma ihåg dagliga uppgifter, hantera möten och upprätthålla hälsosamma vanor är det viktigt att använda dagliga planerare eller en planeringsmall för att påminna dem om vad de behöver göra.

Notions mall för livsplanerare erbjuder en mångsidig plattform för personer med ADHD att organisera sitt dagliga liv på ett effektivt sätt.

Med dessa bästa ADHD Notion-mallar kan du skapa ett anpassat dagligt schema, ställa in påminnelser om möten, spåra vanor och planera träningsrutiner.

Denna strömlinjeformade metod med hjälp av en vanetracker minskar den kognitiva belastningen, minimerar glömska och ger struktur åt din dag.

Genom att ha all viktig information på ett lättillgängligt ställe kan du hantera din tid bättre, prioritera uppgifter och hålla dig på rätt spår mot dina mål. Du kan också kolla in några Notion-alternativ och andra gratis Notion ADHD-mallar som hjälper dig att planera din dagliga rutin effektivt.

Missa aldrig ett möte igen med mallar för dagliga planerare för ADHD

Att hantera sin dag och sina humörsvängningar är inte lätt för någon med ADHD. Det är därför det ibland är lätt att missa åtaganden och glömma uppgifter.

Men med hjälp av dessa 10 ADHD-mallar och tips kan du göra dina dagar mer produktiva och förbättra din mentala hälsa!

Och för en smidig uppgiftshantering är ClickUp det verktyg du behöver. Det erbjuder flera schemaläggningsmallar som är utformade för att förenkla din planeringsprocess, så att du alltid ligger steget före.

Börja optimera din dag med ClickUp-mallar och upplev förändringen i din produktivitet och humörhantering.

Registrera dig för ClickUp idag!