Hur man skriver ett PRD (med exempel och mallar)

Att skapa en framgångsrik produkt kräver mer än bara en innovativ idé. Det krävs omfattande forskning, planering och många iterationer för att hitta den mest effektiva metoden.

Så, var ska man börja?

Vanligtvis inleder produktchefer processen med att utarbeta ett dokument med produktkrav (PRD). Detta dokument beskriver den avsedda produkten och specificerar dess syfte, viktigaste funktioner, funktionalitet och förväntade användarrespons.

Nästa steg innebär att PRD skickas ut till viktiga intressenter, tekniska team och andra berörda parter för feedback. När PRD är färdigställt blir det en grundläggande plan som styr alla efterföljande faser i produktutvecklingsprocessen.

I den här bloggen ska vi undersöka hur man skapar ett omfattande och effektivt PRD för att säkerställa att din produktvision kommuniceras tydligt och genomförs strategiskt.

Vad är ett produktkravsdokument (PRD)?

Ett PRD är en omfattande plan som beskriver produktens nödvändiga egenskaper och funktioner innan utvecklingen påbörjas.

Detta centrala dokument specificerar:

Vad produkten kommer att åstadkomma

Hur dessa mål ska uppnås

Den övergripande produktstrategin

Detaljerade beskrivningar av tekniska specifikationer

Information om användarinteraktioner och prestandamätvärden

Genom att integrera produktstrategin anpassar PRD produktens utveckling till bredare affärsmål och säkerställer att alla egenskaper och funktioner stöder företagets långsiktiga vision och marknadspositionering.

Betydelsen för projekt- och strategisk ledning

PRD överbryggar på egen hand klyftan mellan konceptuella idéer och genomförbara utvecklingsplaner. Men det är inte allt:

Det samordnar teamets vision: Ett PRD säkerställer att alla intressenter har en enhetlig förståelse av produktmålen. Denna samordning är avgörande eftersom den förhindrar missförstånd som kan hindra utvecklingen. Det säkerställer att alla, från utvecklare till marknadsförare, är överens om vad som behöver byggas och varför.

Det låter dig planera dina resurser strategiskt: Genom att beskriva produktens funktioner, egenskaper och målmarknad hjälper ett PRD chefer att fördela resurser mer effektivt. För produktchefer är PRD en strategisk guide som hjälper till att prioritera funktioner baserat på produktens mål och företagets resurser.

Det förbättrar samarbetet mellan intressenterna: PRD samlar in feedback från olika avdelningar. Detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt främjar en känsla av delaktighet bland teammedlemmarna och uppmuntrar dem att aktivt bidra till produktens framgång.

De största fördelarna med att skapa ett PRD

Det finns otaliga exempel på projekt som har misslyckats på grund av dålig kommunikation. Som produktchef vet du säkert vad vi pratar om.

Ett väl utformat PRD hjälper till att förebygga dessa problem och säkerställer att din vision omsätts i en konkret produkt som lever upp till sina löften.

Här är de största fördelarna med ett PRD:

Minska oklarheter i visionen: PRD beskriver i detalj vad som behöver byggas. Denna tydlighet PRD beskriver i detalj vad som behöver byggas. Denna tydlighet underlättar den övergripande produktledningen och säkerställer att utvecklingsprocessen överensstämmer med produktvisionen.

Uppnå högre produktkvalitet: Ett omfattande PRD möjliggör en grundlig initial planering, vilket förbättrar produktens övergripande kvalitet. Genom att förstå och dokumentera Ett omfattande PRD möjliggör en grundlig initial planering, vilket förbättrar produktens övergripande kvalitet. Genom att förstå och dokumentera projektkraven i förväg kan teamen undvika kostsamma revideringar och omarbetningar.

Snabbare time-to-market: Ett väl utformat PRD kan påskynda utvecklingsprocessen genom att minska behovet av revideringar och förhindra att omfattningen kryper, vilket möjliggör en snabbare time-to-market.

Sammansättningen av ett bra PRD

Innan du sammanställer ditt produktkravsdokument måste du förstå dess komponenter. När du skapar ett PRD bör du tänka på följande:

1. Vad handlar din produkt om?

Börja med att tydligt definiera produkten och dess mål. Detta inkluderar en övergripande översikt över produktens syfte, målgrupp och differentiering från konkurrenter. Detta grundläggande steg lägger grunden för alla efterföljande detaljer i PRD.

2. Vilka är målen för din produkt?

Formulera tydligt produktens mål och hur de stämmer överens med de övergripande affärsmålen. Fastställ nyckeltal (KPI) för att mäta produktens framgång efter lanseringen. Dessa mått ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART).

Ladda ner denna mall Uppnå dina mål med tydlighet och håll dig på rätt spår med hjälp av ClickUps mall för SMART-mål.

Proffstips: Använd ClickUps mall för SMART-mål för att sätta upp uppnåeliga mål och organisera dina uppgifter i mindre delar. Denna mall hjälper ditt team att hålla fokus och motivationen uppe under en produktlansering.

3. Vilka begränsningar och antaganden arbetar du med?

Identifiera eventuella begränsningar som kan påverka produktutvecklingen, såsom tekniska begränsningar, budgetrestriktioner eller lagkrav. Gör också en lista över antaganden relaterade till marknadsförhållanden, teknologiska trender eller användarbeteende som kan påverka produktens design och minimifunktionalitet.

4. Vad omfattar ditt arbete?

Definiera projektets omfattning genom att specificera vad som ska ingå i produktens lanseringskriterier och vad som inte ska ingå. Denna tydlighet hjälper till att förhindra att omfattningen kryper och säkerställer att utvecklingsteamet fokuserar endast på väsentliga funktioner.

Ladda ner denna mall Skapa en tydlig handlingsplan för dina projekt och se till att alla i ditt team är på samma sida med ClickUps mall för arbetsomfång.

Proffstips: Använd ClickUps mall för arbetsomfattning, som är färdig att använda och helt anpassningsbar. Mallen säkerställer att alla är väl informerade och överens, håller projektet på rätt spår och garanterar att deadlines hålls.

5. Vilka funktioner kommer din produkt att ha?

Ge en detaljerad lista över produktens funktioner. Denna bör omfatta både centrala och sekundära funktioner och förklara hur var och en av dem tillgodoser målgruppens behov. Inkludera specifika detaljer om hur dessa funktioner ska fungera och vilken inverkan de förväntas ha på användarupplevelsen.

Utarbeta ett PRD: 7 viktiga steg till framgång

Att skapa ett PRD kräver en strukturerad metod som säkerställer att alla intressenter tydligt definierar och förstår alla aspekter av produkten. Dessa sju viktiga steg kan hjälpa dig att effektivt styra din produktutveckling från idé till lansering.

1. Börja med att dokumentera alla väsentliga detaljer om produkten

Gör en grundlig kravanalys för din produkt. Detta inkluderar produktens syfte, målgrupp och det centrala problem den löser.

Var specifik när det gäller den avsedda användningen och den miljö där produkten kommer att användas. Detta grundläggande steg säkerställer att alla inblandade har en tydlig förståelse för vad som ska byggas och varför.

2. Definiera tydligt vad produkten ska uppnå

Beskriv både de affärsmässiga och tekniska målen och hur de stämmer överens med företagets övergripande mål.

Inkludera mätbara framgångsmått eller KPI:er för att följa upp framstegen. Detta steg omvandlar breda idéer till specifika, genomförbara mål som driver hela utvecklingsprocessen.

3. Notera antaganden och begränsningar

Identifiera och dokumentera alla antaganden som gjorts under planerings- och utvecklingsfaserna.

Ange också begränsningar som kan påverka projektet, såsom tekniska begränsningar, lagkrav och budgetbegränsningar. Att förstå dessa faktorer i ett tidigt skede hjälper till att planera realistiska utvecklingsplaner och förhindrar oförutsedda utmaningar.

4. Lägg till detaljer om bakgrunden och den strategiska passformen

Utförligt beskriva bakgrunden till produktkonceptet genom att förklara den marknadsundersökning, kundinsikter och konkurrensanalys som ledde till dess tillkomst.

I detta steg bör man också tydligt ange hur produkten passar in strategiskt i företagets övergripande vision och produktlinje. Genom att lyfta fram denna koppling säkerställer man att produktutvecklingen inte bara är ett taktiskt drag utan också ett strategiskt initiativ som är i linje med långsiktiga affärsmål.

5. Inkludera användarberättelser och krav

Definiera produktens fullständiga omfattning genom att lista alla användarberättelser och detaljerade krav. Detta steg bör inkludera vad produkten kommer att göra och vad den inte kommer att göra, vilket hjälper till att hantera förväntningar och fokusera ansträngningarna på kärnfunktionerna.

Användarberättelserna ska vara tydliga och koncisa och innehålla en beskrivning av hur olika funktioner kommer att användas ur slutanvändarens perspektiv.

6. Definiera produktens funktioner

Dela upp produkten i enskilda funktioner och beskriv var och en i detalj. Diskutera funktionaliteten hos varje funktion, hur den integreras med andra delar av produkten och eventuella beroenden.

Detta steg är avgörande för att utvecklingsteamet ska förstå vad som behöver byggas och för att produktteamet ska kunna planera hur utvecklingsuppgifterna ska prioriteras på ett effektivt sätt.

7. Fastställ mått för att mäta framgång

Fastställ tydliga, mätbara mått för att utvärdera produktens framgång efter lanseringen. Dessa bör stämma överens med de initiala mål och syften som anges i PRD.

Några vanliga mått kan vara användarnas engagemangsnivå, prestandabenchmarks, försäljningsmål eller kundnöjdhet. Det är viktigt att fastställa dessa mått i förväg för att kontinuerligt kunna mäta produktens prestanda och fatta välgrundade beslut för framtida iterationer.

Exempel på produktkravsdokument (PRD)

Här är de två mest framstående exemplen/mallarna för PRD som organisationer inom olika branscher använder för att effektivisera sitt arbete med att skriva PRD. De har båda något olika komponenter och format och tjänar olika behov.

1. Clickups mall för produktkravsdokument

Ladda ner denna mall Skapa ditt produktkravsdokument på några sekunder med ClickUp

Mallen för produktkravsdokument från Clickup är utformad för att effektivisera din produktutvecklingsprocess. Mallen beskriver de viktigaste elementen:

Vem är involverad

Vad kommer att göras

Varför det är nödvändigt

När det ska vara klart

Hur det kommer att genomföras

Det viktigaste med mallen är att den är helt anpassningsbar. Det innebär att du kan anpassa den specifikt efter din branschs behov och komma igång på några sekunder.

2. Clickups mall för produktkrav

Ladda ner denna mall Skriv ner dina produktkrav med ClickUps färdiga mall för produktkrav.

Clickups mall för produktkrav ger dig en färdig arbetsyta som är utformad för intressenter som är involverade i produktutveckling. Den hjälper dig att dokumentera alla utvecklingsbeslut och fungerar som en användbar referens för team som vill granska tidigare val och kontinuerligt förbättra sina lanseringsplaner.

Dess struktur passar både nybörjare och avancerade användare. Mallen erbjuder en helt anpassningsbar miljö som gör det möjligt för team att anpassa arbetsytan efter sina specifika behov.

Dessutom ger ClickUps projektledningsverktyg dig tillgång till över 15 vyer och anpassade statusar för att säkerställa en omfattande planering av kravhanteringen för varje steg i produktutvecklingsprocessen. Med den här mallen kan du komma igång på några sekunder med effektivitet och tydlighet från början.

Agil metod för att skriva PRD

I den agila produktutvecklingsvärlden står produktchefer inför särskilda utmaningar när de samlar in krav för ett produktkravsdokument (PRD). Här är några av de vanligaste problemen:

Snabba förändringar i kraven: Agila miljöer är dynamiska, där kundernas behov och marknadsförhållanden kan förändras snabbt. Detta kan leda till frekventa revideringar av produktkraven. Samordning mellan intressenter: I agila miljöer leder involvering av flera intressenter ofta till motstridiga synpunkter eller prioriteringar, vilket kan komplicera I agila miljöer leder involvering av flera intressenter ofta till motstridiga synpunkter eller prioriteringar, vilket kan komplicera processen för att samla in krav. Kommunicera komplexa krav: Det kan vara svårt att förmedla komplexa produktkrav på ett sätt som är förståeligt för alla teammedlemmar, även de utan teknisk bakgrund.

För att övervinna dessa utmaningar behöver du en flexibel metod och verktyg som möjliggör iterativa uppdateringar. Det är här Clickups agila projektledningsverktyg kommer in i bilden. Det hjälper dig att enkelt ändra krav, spåra ändringar och hålla hela teamet informerat i realtid.

Utöver detta hjälper ClickUp Product Feature till att förenkla processen för att leverera produkter snabbare och mer effektivt. Du kan utnyttja verktyg som ClickUp Docs, ClickUp Goals och roadmaps för att underlätta omfattande planering och spårning.

Du kan använda ClickUp Docs för att skapa och revidera dokumentet gemensamt och se till att alla teammedlemmar bidrar och håller sig uppdaterade.

Koppla ClickUp Goals till dina arbetsflöden för att säkerställa en smidig övergång under implementeringen av nya krav

ClickUp Goals hjälper dig att sätta upp och följa upp viktiga mål relaterade till PRD, så att produktutvecklingen förblir i linje med strategiska milstolpar.

Skapa och följ produktens utveckling med hjälp av ClickUps målfunktion

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, kan hjälpa dig att påskynda utvecklingsprocessen genom att skapa produktplaner, testplaner och tekniska specifikationer. Detta hjälper dig att spara värdefull tid på planering och dokumentation.

Skapa din projektbeskrivning på några minuter med ClickUp Brain

ClickUp Dashboard -funktionen ger en visuell översikt över projektstatus och gör det möjligt för team att övervaka framstegen i realtid.

Använd flera filter och visualisera alla data du vill med hjälp av ClickUp Dashboard

ClickUps integrationer effektiviserar arbetsflödet mellan kodförvar och projektledningsuppgifter. Detta gör det möjligt för utvecklingsteam att länka commits, pull requests och grenar direkt till uppgifter i ClickUp, vilket förbättrar spårbarheten och minskar kontextväxlingarna.

Länka dina grenar direkt till dina uppgifter med hjälp av ClickUps uppgiftsvy och Github-integration

Med ClickUp Automations kan du också automatisera repetitiva uppgifter, såsom att uppdatera status eller tilldela uppgifter baserat på specifika triggers. Denna funktion minskar den manuella arbetsbelastningen, vilket gör att teamen kan fokusera mer på strategiska uppgifter och påskynda utvecklingscykeln.

Skapa anpassad automatisering i ClickUp för att förbättra effektiviteten och minska den manuella arbetsbelastningen

Organisationer som STANLEY Security har använt ClickUp för att effektivt hitta lösningar på sina utmaningar. Connor Nash, deras Global Experience Analytics Manager, förklarar deras tillvägagångssätt:

Som ett team för teknisk innovation måste vi vara organiserade och flexibla för att kunna anpassa oss till förändrade projektkrav. Vi använder en rad olika projektledningstekniker för att nå våra mål, och ClickUp har varit centralt för detta. Vi kan anpassa och automatisera ClickUp efter varje specifikt initiativ, vilket har gjort det möjligt för oss att effektivisera och förenkla våra arbetsflöden, vilket i sin tur har ökat vårt teams kapacitet exponentiellt.

Som ett team för teknisk innovation måste vi vara organiserade och flexibla för att kunna anpassa oss till förändrade projektkrav. Vi använder en rad olika projektledningstekniker för att nå våra mål, och ClickUp har varit centralt för detta. Vi kan anpassa och automatisera ClickUp efter varje specifikt initiativ, vilket har gjort det möjligt för oss att effektivisera och förenkla våra arbetsflöden, vilket i sin tur har ökat vårt teams kapacitet exponentiellt.

Skillnaden mellan PRD och andra dokument

Den främsta skillnaden mellan ett produktkravsdokument (PRD), ett affärskravsdokument (BRD) och ett marknadskravsdokument (MRD) ligger i deras fokus:

PRD beskriver i detalj hur en produkt kommer att uppfylla de tekniska kraven och användarkraven .

BRD beskriver affärsbehoven och inverkan på olika affärsavdelningar .

MRD fångar upp marknadens krav och kundernas behov som produkten är utformad för att tillgodose.

Låt oss ta en kort titt på jämförelsen:

PRD vs. BRD vs. MRD

Aspekt PRD BRD MRD Fokus Fokuserar på produktens tekniska krav och användarkrav och beskriver funktioner, funktionalitet och systemets beteende. Fokuserar på affärsbehoven och beskriver påverkan på olika affärsavdelningar och de övergripande affärsmålen. Fokuserar på marknadens krav och kundernas behov och beskriver vad marknaden kräver av produkten. Syfte Att vägleda utvecklingsteamet genom att tillhandahålla detaljerade beskrivningar av produktfunktioner och tekniska krav Att kommunicera verksamhetens behov och krav till intressenterna för att säkerställa att de är i linje med verksamhetens mål. För att säkerställa att produkten uppfyller marknadens krav och effektivt tillgodoser kundernas behov. Primär målgrupp Utvecklare, designers och tekniska team som kommer att bygga och implementera produkten. Affärsintressenter, projektledare och avdelningschefer är involverade i den strategiska planeringen av projektet. Marknadsföringsteam, produktchefer och strategiska planerare som fokuserar på marknadstrender och kunddemografi. Resultat Fungerar som en mall för utvecklingsprocessen och säkerställer att produkten uppfyller specificerade tekniska standarder och användarnas förväntningar. Fungerar som ett grundläggande dokument som anpassar projektet till affärsstrategier och mål, och säkerställer att det uppfyller de avsedda affärsmålen. Ger en strategisk översikt över marknadsläget som vägledning för produktpositionering och marknadsföringsstrategier. Detaljnivå Mycket tekniskt, med detaljerade uppgifter om produktens funktioner, användarinteraktion och tekniska specifikationer. Mer generellt, med fokus på övergripande affärsbehov och mål utan att gå in på tekniska detaljer. Marknadsfokuserat, med detaljer om kundsegment, marknadstrender och konkurrensanalys utan specifika tekniska detaljer.

Vad man ska göra och inte göra när man skapar ett PRD

När du skapar ett PRD för din produkt bör du tänka på följande viktiga saker att göra och inte göra för att säkerställa dess effektivitet:

Att göra:

Inkorporera användarberättelser: Användarberättelser ger kravspecifikationerna ett sammanhang, vilket gör dem mer begripliga för utvecklingsteamet och hjälper dem att se produkten ur användarens perspektiv.

Definiera acceptanskriterier: Ange tydligt kriterierna för varje funktion som avgör om den är färdig och godkänd. Detta skapar tydliga förväntningar och underlättar kvalitetssäkring och användartestning.

Uppdatera regelbundet: Håll PRD uppdaterat i takt med att projektets omfattning utvecklas och ny information blir tillgänglig.

Fastställ tydliga milstolpar: Dela upp projektet i faser eller milstolpar med specifika mål och deadlines för att hålla utvecklingen på rätt spår och hanterbar.

Underlätta skalbarhet och flexibilitet: Utforma PRD så att det kan anpassas till framtida justeringar och skalbarhet. Förutse potentiella förändringar på marknaden eller inom tekniken som kan påverka produktens utvecklingsplan.

Att undvika:

Överbelastning av information: Undvik att fylla PRD med för många detaljer som kan överväldiga eller förvirra utvecklingsteamet.

Ignorera feedback: Avfärda inte feedback från intressenter, eftersom det kan leda till kritiska förbiseenden och missade möjligheter.

Var inte för rigid: Undvik att vara oflexibel med PRD-specifikationerna, eftersom justeringar baserade på tekniska eller affärsmässiga insikter kan behövas.

Validering: Glöm inte att validera antaganden och krav genom marknadsundersökningar eller prototyper för att säkerställa att de är realistiska och genomförbara.

Försumma mätvärden: Undvik att utelämna tydliga mätvärden och KPI:er som är avgörande för att mäta produktens framgång efter lanseringen.

Lansera din produktvision med ett gediget PRD

Att utarbeta ett omfattande PRD är ett viktigt steg i produktutvecklingsprocessen för att säkerställa tydlighet, samordning och strategisk genomförande. När du skapar ett PRD kan du hämta inspiration från olika mallar för kravinsamling som finns tillgängliga på marknaden.

Men du behöver inte göra allt själv. Att integrera dedikerade verktyg för kravhantering kan revolutionera hur PRD hanteras. Dessa verktyg effektiviserar arbetet, förbättrar kommunikationen och erbjuder smidiga lösningar som anpassar sig efter förändrade krav. När du går vidare kommer användningen av sådana robusta projektledningsverktyg inom ClickUp att hjälpa dig att förverkliga din produktvision på ett mer effektivt sätt.

Det är dags att förbättra din PRD-process och se konkreta resultat genom att utnyttja kraften i effektiv projektledning.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!