Håll dig steget före konkurrenterna: Benchmarkingexempel för tillväxt i verksamheten

I mitten av 1900-talet var Toyota en liten japansk biltillverkare som kämpade för att konkurrera med branschjättar som Ford och General Motors. För att förbättra sina processer och produkter började Toyota jämföra sig med sina konkurrenter.

Toyota skickade ingenjörer för att besöka Fords produktionsanläggningar i USA. De observerade och dokumenterade Fords monteringsprocesser och kvalitetskontrollåtgärder. Därefter förbättrade de dessa processer för att skapa Toyota Production System och blev ledande inom tillverkningsbranschen, och kan sägas ha överträffat de företag de lärde sig av.

Så kraftfullt är benchmarking. När du jämför dina insatser med branschledarnas och tillämpar deras metoder, skapar du förutsättningar för framgång.

Denna blogg diskuterar olika exempel på benchmarking och hur du kan implementera dem i din organisation. För när du jämför dig med de bästa är det bara fantasin som sätter gränser! 🚀

Vad är benchmarking?

Benchmarking jämför din organisations processer, resultat, finansiella mått och rutiner med branschledande företag eller andra företag. Syftet är att identifiera områden som kan förbättras och öka prestandan.

Benchmarkinganalys är avgörande eftersom den hjälper dig att förstå din konkurrensposition, anta bästa praxis och driva på kontinuerlig förbättring. När du jämför dig med de främsta konkurrenterna och branschledarna använder du dem som referenspunkt för att utvärdera din egen affärsverksamhet och dina resultat.

När du har gjort det är det nästan oundvikligt att du kommer att upptäcka brister i dina resultat och processer. Du kan då vidta konkreta åtgärder och skapa strategier för att åtgärda dessa brister. Genom att kontinuerligt använda benchmarking skapar du en ständig förbättringscykel för dina processer och företagets totala resultat.

Olika typer av benchmarking med exempel

Prestationsbenchmarking

Prestationsbenchmarking är den vanligaste benchmarkingtekniken. Den innebär att man jämför företagets prestationsmått med branschkollegor och konkurrenter för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Det hjälper dig också att förstå din marknadsposition. Att analysera konkurrenternas data kan ge insikter om framgångsrika strategier och operativ effektivitet.

Exempel: Ett detaljhandelsföretag kan jämföra sin försäljningstillväxt, kundnöjdhet och lageromsättning med ledande konkurrenter för att identifiera områden som kan förbättras i verksamheten och kundservicen. Prestationsbenchmarking innefattar alltså även ett element av finansiell benchmarking.

För effektiv benchmarking behöver du tillgång till olika prestationsdata, såsom:

Finansiella resultatmått : Intäkter, vinstmarginaler

Kundnöjdhetsbetyg : Net Promoter Score

Försäljningsmått: Marknadspenetration, årligt kontraktsvärde, konverteringsgrad, kundlivstidsvärde (CLTV)

För en djupgående utvärdering av försäljningen i din organisation kan du också spåra försäljnings-KPI:er som försäljningsmål, försäljning per säljare, försäljningscykelns längd samt nya leads och affärsmöjligheter.

Processbenchmarking

Processbenchmarking innebär en intern eller extern granskning av ditt företags processer och system.

Det hjälper dig att identifiera de bästa metoderna som ledande företag använder för att uppnå överlägsna resultat. Därefter kan du förbättra dina processer i enlighet med detta för att få konkurrensfördelar.

Exempel: Ett tillverkningsföretag kan undersöka effektiviteten i sin produktionsprocess genom att jämföra sina KPI:er för produktledning med en ledande konkurrent som är känd för sina lean-tillverkningsmetoder. Företaget analyserar cykeltider, felfrekvenser och produktionskostnader för att identifiera möjligheter att effektivisera sina processer.

För effektiv processbenchmarking behöver du tillgång till följande ledningsdata om dina processer:

Detaljerade interna data : Arbetsflödessteg, cykeltider och prestationsmått

Externa data : Branschbenchmarks eller konkurrenters processdata

Informationskällor: Branschrapporter, gemensamma benchmarkingstudier eller partnerskap med benchmarkingorganisationer.

Strategisk benchmarking

Strategisk benchmarking innebär att du jämför din affärsstrategi med branschledarnas för att identifiera luckor och lära av deras tillväxt och framgång.

Det anpassar dina strategiska mål till branschens bästa praxis för att hjälpa dig att förbli konkurrenskraftig.

Exempel: Ett nystartat teknikföretag jämför sina marknadsförings-KPI:er och expansionsstrategier med framgångsrika företag som Apple eller Google. Genom att analysera sina strategiska beslut identifierar det nystartade företaget områden där strategin kan förbättras, till exempel produktutveckling, marknadsföringsmetoder och globala expansionsplaner.

För strategisk benchmarking behöver du tillgång till följande data:

Strategiska planer och dokument : Affärsplaner, tillväxtstrategier och konkurrensanalyser

Data om branschledande företag : Fallstudier, årsrapporter och strategisk analys av branschledande företag

Benchmarkingramverk : SWOT-analys, PESTEL-analys

Expertinsikter: Konsultrapporter, branschrapporter och artiklar om tankeledarskap

Funktionell benchmarking

Funktionell benchmarking innebär att man jämför interna funktioner och verksamheter med branschstandarder för att identifiera områden som kan förbättras.

Det hjälper dig att förbättra specifika funktioner genom att identifiera ineffektiviteter och anta branschens bästa praxis. Det kan förbättra prestandan, spara kostnader och bättre utnyttja resurser inom viktiga operativa områden.

Exempel: Ett företags HR-avdelning jämför sin rekryteringsprocess med branschstandarden genom att analysera tiden till anställning, kostnaden per anställning och personalomsättningen. Denna jämförelse hjälper företaget att effektivisera sin rekryteringsprocess och införa bästa praxis.

För funktionell benchmarking behöver du tillgång till följande interna funktionsdata:

Detaljerade mätvärden för aktuella processer: Arbetsflödessteg, mätvärden för medarbetarnas prestanda, handläggningstider, mätvärden för driftstopp och drifttid

Branschstandarder och benchmarking: Jämförande data från branschrapporter, branschorganisationer och benchmarkingdatabaser.

Analytiska verktyg : Användning av programvara som : Användning av programvara som ClickUp för processkartläggning, prestationsanalys och benchmarkingstudier.

Expertrådgivning: Insikter från branschexperter, konsulter och professionella nätverk

Intern benchmarking

I intern benchmarking jämför du olika grupper, team och processer inom ditt eget företag för att identifiera bästa praxis och områden som kan förbättras.

Det gör det möjligt för organisationer att bättre utnyttja sina interna framgångar och verksamheter, vilket främjar konsekvens och effektivitet.

Exempel: En stor detaljhandelskedja jämför försäljningsresultat och kundservicemätvärden mellan sina olika butiker. Genom att identifiera de butiker som presterar bäst kan kedjan replikera framgångsrika metoder på andra platser för att förbättra den totala prestandan.

För intern benchmarking behöver du tillgång till följande interna funktionsdata:

Detaljerade interna data : Processdokumentation och arbetsflöden, kundfeedback och nöjdhetsbetyg, utvärdering av medarbetarnas prestationer

Benchmarkingverktyg och -metoder : Prestandadashboards, interna undersökningar och feedbackverktyg, processanalys och kartläggningsprogramvara

Kommunikations- och samarbetsplattformar: Verktyg för kunskapsdelning och samarbete, avdelningsöverskridande möten och workshops

Extern benchmarking

Extern benchmarking är ett generellt begrepp som innebär att man jämför företagets prestationsmått, såsom KPI:er för produktmarknadsföring, försäljningsintäkter etc., med andra organisationer inom en liknande nisch eller bransch för att identifiera förbättringsområden och bästa praxis.

Den ger ett bredare perspektiv på branschstandarder och hjälper dig att observera och tillämpa innovativa metoder som dina direkta konkurrenter kan följa.

Exempel: En vårdgivare jämför sina patientnöjdhetsbetyg, behandlingsresultat och driftskostnader med de ledande regionala sjukhusen. Denna jämförelse hjälper till att identifiera brister och implementera bästa praxis för att förbättra patientvården och den operativa effektiviteten.

För effektiv extern benchmarking behöver du tillgång till följande data och rapporter:

Tillgång till jämförande data : Branschrapporter och benchmarkingstudier, konkurrenters prestationsmått, marknadsanalyser och undersökningar

Detaljerade interna data : KPI:er för produktmarknadsföring, finansiella resultatindikatorer, dokumentation av processer och arbetsflöden

Benchmarkingverktyg och resurser: Analysverktyg för datajämförelser, programvara för marknadsanalys och resultatuppföljning, tillgång till databaser för branschbenchmarking.

Konkurrenskraftig benchmarking

Konkurrenskraftig benchmarking innebär att man jämför olika grupper, team och processer inom organisationen med konkurrenterna för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Genom att analysera konkurrenternas strategier och resultat kan företag anamma bästa praxis, minska prestationsskillnader och förbättra sin marknadsposition.

Exempel: Ett e-handelsföretag jämför sina KPI:er för varumärkeskännedom, såsom följare, delningar i sociala medier och omnämnanden av varumärket, med en ledande konkurrent för att hitta luckor och skillnader. Efter att ha jämfört fler sådana mätvärden för marknadsföringsproduktivitet lanserar företaget bättre kampanjkampanjer för att nå ut till sin målgrupp.

För effektiv konkurrensbenchmarking behöver du tillgång till följande data och rapporter:

Tillgång till konkurrentdata: Branschrapporter från källor som Gartner, Forrester eller IBISWorld, konkurrenters finansiella rapporter och årsredovisningar, fallstudier från branschpublikationer eller forskningsföretag.

Intern datainsamling: Detaljerade mätvärden om svarstider för kundsupport, resultat från kundnöjdhetsundersökningar, intern processdokumentation och arbetsflödesanalys.

Benchmarkingverktyg och programvara : Verktyg för datajämförelse och resultatuppföljning som ClickUp, marknadsanalysverktyg som SEMrush eller SimilarWeb.

Nätverkande och samarbete: Medlemskap i branschorganisationer (t.ex. AMA, CMI), deltagande i benchmarkingkonsortier eller -grupper (t.ex. APQC)

Bäst-i-klassen-benchmarking

Best-in-class-benchmarking, som namnet antyder, jämför olika grupper, team och processer inom din organisation med de som anses vara "bäst i klassen" inom en specifik funktion, oavsett bransch, för att identifiera överlägsna metoder och prestationsstandarder.

Du kan lära dig av dessa ledande företag och behålla din konkurrenskraft.

Exempel: Ett marknadsföringsteam jämför sina KPI:er, såsom konverteringsgrad, kundbortfall och uppsäljningsgrad, med en framgångsrik byrå som är känd för sina innovativa, virala marknadsföringsstrategier. Baserat på resultaten förbättrar avdelningen sin effektivitet och kundnöjdhet.

För effektiv benchmarking i toppklass behöver du tillgång till följande data och rapporter:

Bäst-i-klassen-data: Fallstudier och rapporter från de mest framgångsrika funktionerna inom organisationer, branschutmärkelser och erkännanden (t.ex. exceptionella tillverkningsavdelningar), publikationer eller vitböcker som belyser bästa praxis.

Intern datainsamling: Kundfeedback och resultat från kundnöjdhetsundersökningar, interna prestationsdata och arbetsflödesanalyser.

Nyckeltal i benchmarking

Nyckeltal (KPI) är specifika mått som är kopplade till strategiska affärsmål. De är i huvudsak datapunkter som hjälper din organisation att övervaka prestanda, identifiera trender och fatta välgrundade beslut.

Många förväxlar mätvärden med KPI:er, men det finns en tydlig skillnad. Alla KPI:er är mätvärden, men alla mätvärden är inte KPI:er. Mätvärden är kvantitativa mått som används för att spåra och bedöma kvaliteten på specifika affärsprocesser.

För benchmarking behöver du KPI:er för att jämföra ditt företags prestanda inom organisationen eller med konkurrenter.

Här är några KPI:er som du bör följa:

Intäktstillväxt: Mäter ett företags försäljningsökning under en viss period.

Intäktsökning = (aktuella intäkter − tidigare intäkter) / tidigare intäkter × 100

Vinstmarginal: Anger den procentandel av intäkterna som överstiger kostnaderna.

Vinstmarginal = (nettovinst / intäkter) × 100

Net Promoter Score (NPS): Utvärderar kundlojaliteten utifrån hur sannolikt det är att kunderna rekommenderar ett företag.

NPS = % promotorer − % kritiker

Kundretentionsgrad: Visar procentandelen kunder som behållits under en viss period.

Kundbehållningsgrad = ((Slutkunder−Nya kunder) / Startkunder) × 100

Kundanskaffningskostnad (CAC): Beräknar kostnaden för att skaffa en ny kund.

CAC = Totala anskaffningskostnader / Antal nya kunder

Kundens livstidsvärde (CLV): Uppskattar den totala intäkten som en kund genererar under sin livstid.

CLV = Genomsnittligt köpvärde × Köpfrekvens × Kundens livslängd

Det finns specifika formler för varje KPI, men istället för att beräkna dessa mått manuellt kan du använda färdiga mallar.

ClickUp erbjuder olika mallar, till exempel mallen för KPI-spårning, som hjälper dig att komma igång snabbt. Mallen innehåller förkonfigurerade fält och vyer som sparar tid och säkerställer konsekvens i spårningen av dina benchmarkingresultat.

Ladda ner denna mall Spåra och visualisera nyckeltal med ClickUp KPI-mallen.

Denna mall ger insyn i ditt teams framsteg mot målen och gör det möjligt för ledningen att fatta beslut baserade på data. Du kan använda denna mall för att:

Sätt upp mätbara och uppnåbara mål med ClickUp Goals.

Organisera uppgifter, övervaka dem noggrant och dela uppdateringar med intressenterna.

Spåra mätvärden över tid med automatiserade analysverktyg

Använd Gantt-diagramvyn för att följa prestanda och korrigera kursen efter behov.

Använd ClickUp för att göra benchmarking enkelt och effektivt

ClickUp är ett robust projektledningsverktyg som hjälper dig att organisera, spåra och hantera dina uppgifter. Till skillnad från traditionella projektledningsverktyg som endast fokuserar på uppgiftshantering erbjuder ClickUp andra omfattande funktioner såsom mål, uppgifter och anpassade fält, samt flera sätt att visa aggregerade data och samarbeta med ditt team och dina intressenter.

Dessa funktioner hjälper dig att planera och genomföra projekt samtidigt som du jämför olika mätvärden, vilket gör ClickUp till ett utmärkt verktyg för benchmarking.

ClickUp integreras också med data från olika externa källor, vilket gör det enklare att jämföra och analysera prestanda mellan olika avdelningar i företaget. Med ClickUp kan du sätta upp tydliga riktmärken, anpassa uppgifter för att uppnå dessa mål och övervaka framstegen i realtid.

Du kan börja benchmarking i ClickUp i fyra enkla steg:

Steg 1: Skapa en särskild plats

Det hjälper dig att organisera dina benchmarkingaktiviteter. Det dedikerade utrymmet i ClickUp blir en central knutpunkt för alla dina benchmarkinguppgifter, dokument och data.

Så här kan du skapa ett dedikerat utrymme i ClickUp:

Skapa ett nytt utrymme: Gå till avsnittet Utrymmen i ClickUp och skapa ett nytt utrymme specifikt för benchmarkingaktiviteter.

Skapa utrymmen i ClickUp för att hantera projekt centralt

Organisera med mappar och listor: Skapa anpassade mappar och listor inom detta utrymme för att kategorisera olika benchmarkingprojekt (t.ex. finansiella, operativa, kundnöjdhet).

Steg 2: Definiera dina mål

Använd ClickUps funktion för måluppföljning för att smidigt sätta upp, följa upp och uppnå dina benchmarkingmål.

Sätt upp SMART-mål : Se till att dina mål är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. Denna tydlighet underlättar noggrann uppföljning och utvärdering.

Skapa mål i ClickUp: Gå till avsnittet Mål i ClickUp och klicka på ”Nytt mål”. Fyll i detaljerna för ditt mål, inklusive namn, beskrivning, förfallodatum och relevanta mått.

Hantera alla projektmål på ett ställe med ClickUp Goals

Länka ClickUp-uppgifter till mål: Koppla specifika uppgifter och projekt till dina mål för att säkerställa att alla aktiviteter bidrar till att uppnå dem. Detta skapar en tydlig koppling mellan den dagliga verksamheten och de strategiska målen.

Skapa specifika mål och följ deras framsteg enkelt med ClickUp Goals

Steg 3: Följ utvecklingen

ClickUps anpassningsbara fält och instrumentpaneler är kraftfulla verktyg för att övervaka och analysera dina framsteg.

Skapa anpassade fält: Med anpassade fält kan du spåra specifika datapunkter som är relevanta för dina benchmarking. Skapa till exempel anpassade fält för nyckeltal (KPI) såsom omsättningstillväxt, kundnöjdhetsbetyg eller produktionseffektivitet.

Det är enkelt att lägga till monetära värden till uppgifter för att hålla projektbudgetarna på rätt spår

Skapa omfattande instrumentpaneler: Använd ClickUps instrumentpaneler för att få en visuell översikt över dina framsteg. Du kan lägga till widgets för att visa data från anpassade fält, mål och uppgifter. Denna visualisering hjälper dig att identifiera trender, upptäcka problem och fatta välgrundade beslut.

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Automatisera rapporter: Använd ClickUps automatiseringsfunktioner för att generera regelbundna rapporter, så att du alltid har aktuell information om dina benchmarkinginsatser utan manuella ingrepp.

Det är viktigt att hålla din benchmarkingprocess dynamisk och lyhörd för nya data för att kontinuerligt uppnå och överträffa benchmarkingmålen. Så här kan du göra det:

Planera regelbundna genomgångar : I ClickUp kan du ställa in återkommande uppgifter eller påminnelser för att regelbundet granska dina benchmarkingdata. Du kan göra detta varje vecka, varje månad eller varje kvartal.

Analysera resultaten : Med hjälp av data från dina dashboards och rapporter kan du identifiera områden där du överträffar benchmarking och möjligheter till förbättringar.

Justera mål och strategier : Justera dina mål och strategier efter behov utifrån din analys. Du kan omdefiniera dina mål, omfördela resurser eller ändra processer för att bättre anpassa dem till benchmarking.

Kommunicera förändringar: Använd : Använd ClickUps chattvy för att se till att alla teammedlemmar är uppdaterade om förändringar.

I Chat View kan du tilldela åtgärdspunkter genom att nämna dina teammedlemmar och dela projektlänkar. Du får också aviseringar i Chat View, så att du alltid vet vad som händer.

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt

📮 ClickUp Insight: 78 % av respondenterna i vår undersökning gör detaljerade planer som en del av sin målsättningsprocess. Men överraskande nog följer 50 % inte upp dessa planer med särskilda verktyg. 👀 Med ClickUp kan du smidigt omvandla mål till genomförbara uppgifter, så att du kan uppnå dem steg för steg. Dessutom ger våra kodfria dashboards en tydlig visuell representation av dina framsteg, vilket ger dig mer kontroll och översikt över ditt arbete. För att ”hoppas på det bästa” är ingen tillförlitlig strategi. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig cirka 10 % mer arbete utan att bli utbrända.

Kom igång med effektiv benchmarking med ClickUp

Alla typer av benchmarking bygger på specifika formler och data för att vara effektiva. Att utföra dem manuellt tar timmar och är dessutom felbenäget. Därför behöver du ett robust benchmarkingverktyg som ClickUp.

ClickUp har KPI-mallar, mål och dashboards som låter dig övervaka och hantera dina benchmarking. Med ClickUp kan du automatisera benchmarkingprocessen och få insikter om dina framsteg. Använd sedan Chat View för att enkelt dela rapporter med ditt team och andra intressenter.

Öka din konkurrenskraft på marknaden med benchmarking. Registrera dig gratis på ClickUp och kom igång.