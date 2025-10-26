De 10 bästa apparna för måluppföljning 2026 (gratis och betalda)

Livet är kort, och våra önskelistor? De blir bara längre och längre.
Ena dagen vill du vara i ditt livs bästa form, och nästa handlar det om att vidareutbilda dig för att avancera i karriären. Det stora antalet mål vi jagar varje dag kan bli utmattande, särskilt om vi inte följer upp resultaten och använder dem för att driva vår motivation.
Hur gör vi det?
Med hjälp av målspårningsappar! Tack vare tekniska mirakel kan målspårningsappar fungera som din personliga coach, hejarklack och arbetsledare i ett. Jag har funnit dem användbara för att organisera, prioritera och följa varje steg på min resa.
Om du också letar efter en sådan app har du kommit rätt.
Baserat på min erfarenhet och de tester som vårt team på ClickUp har gjort har jag sammanställt en lista över de bästa apparna för måluppföljning, med både gratis och betalda alternativ.
Jag hoppas att detta hjälper dig att hitta den lösning du behöver för att nå dina stora, ambitiösa och djärva mål!
⏰ 60-sekunders sammanfattning
Prova dessa appar för målspårning för att sätta upp, uppnå och överträffa dina mål:
- ClickUp —Bäst för att sätta upp och följa upp projektmål
- Hive – Bäst för att skapa en produktiv daglig rutin
- Way of Life – Bäst för att skapa nya vanor
- Coach.me – Bäst för personlig utveckling och för att lära sig nya färdigheter
- Habitica – Den bästa appen för att spåra vanor med roliga spelelement
- Todoist – Bäst för uppgiftshantering med minimalistiska, överskådliga att-göra-listor
- ATracker – Bäst för tidsplanering för varje mål
- GoalsOnTrack – Bäst för att skapa detaljerade handlingsplaner för dina mål
- Lattice – Bäst för OKR och medarbetarmål
- Toodledo – Bäst för att öka produktiviteten inom alla områden i ditt liv
Vikten av appar för måluppföljning och målsättning
När vi strävar efter stora (och små) mål behöver många av oss hjälp med att behålla fokus, mäta framsteg och hålla motivationen uppe över tid.
Och det är precis vad målspårningsappar är till för – att sätta upp mål, bryta ner dem i genomförbara steg, fira milstolpar, arbeta hårdare mot missade mål och övervaka hur långt du har kommit och hur långt du har kvar.
Till skillnad från traditionella papperskalendrar som lätt kan tappas bort eller skadas, ger dessa digitala verktyg lättillgänglig information i realtid om dina framsteg. Denna datadrivna metod främjar ansvarstagande, motivation och anpassningsförmåga samtidigt som du når dina mål.
De överträffar enkla digitala anteckningar genom att erbjuda strukturerade ramverk, påminnelser och analyser som motiverar oss att göra vårt bästa och justera kursen när det behövs.
Undrar du vilka appar som erbjuder alla dessa fördelar och lite till? Låt oss ta reda på det.
De 10 bästa apparna för måluppföljning i korthet
För att hjälpa dig att välja den bästa appen för måluppföljning har vi sammanställt en tabell som sammanfattar de 10 bästa alternativen som finns tillgängliga. Varje app erbjuder unika funktioner som är anpassade efter olika mål och användarpreferenser. Kolla in dem:
|App
|Bäst för
|Utmärkande funktion
|ClickUp
|Omfattande målsättning och hantering med anpassningsbara funktioner för uppgiftshantering
|En uppsättning anpassningsmöjligheter för målöversikt, en rad samarbetsalternativ och färdiga mallar för snabb målsättning
|Hive
|Spåra projektmål
|Hive Goals för att visualisera framsteg i komplexa projekt
|Way of Life
|Att odla goda vanor och medvetet bryta oönskade mönster
|Inbyggd dagbok för att identifiera vad som utlöser dåliga vanor, med en tidsbaserad översikt över mönster för bra respektive dåliga vanor
|Coach.me
|Personlig utveckling och kompetensutveckling
|Tillgång till specialiserade coacher och mentorer
|Habitica
|Gamifiera vanebildning
|Roliga uppdrag och belöningar som hjälper dig att hålla dig på rätt spår
|Todoist
|Omvandla varje mål eller projekt till uppgifter och deluppgifter när du är på språng
|Vackert, enkelt och överskådligt gränssnitt
|ATracker
|Tidshantering
|Tidsspårning på flera enheter för varje mål
|GoalsOnTrack
|Skapa detaljerade handlingsplaner och visionstavlor
|Heltäckande målsättning och uppföljning av framsteg med planeringsverktyg, arbetsblad, visualiseringar, dagböcker och rapporter
|Toodledo
|Öka produktiviteten på alla områden
|Kategoriserar din tid i alternativen Liv, Arbete och Schema för att hantera produktivitetsmål inom varje område
|Lattice
|Målsättning för anställda
|Fem olika produkter, däribland Performance, Goals och Grow, som alla fokuserar på prestationshöjning, OKR och kontinuerlig förbättring
Hur vi granskar programvara på ClickUp
Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde.
Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.
De 10 bästa apparna för måluppföljning 2025
Vi har listat appar som inte bara är populära bland yrkesverksamma, utan som i stort sett vem som helst kan dra nytta av – studenter, frilansare, företagare eller kontorsanställda.
Låt oss börja med ”allt-i-ett-appen” för dina stora mål, långdragna projekt och enkla uppgifter.
1. ClickUp – Bäst för att sätta upp och följa upp projektmål
ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som är utmärkt för att följa upp mål för både individer och team.
ClickUp Goals hjälper team och individer att effektivt sätta upp, följa upp och uppnå mål. Funktionen låter dig skapa specifika, mätbara mål (inklusive Objectives and Key Results, eller OKR) och dela upp dem i konkreta ClickUp-uppgifter, deluppgifter och checklistor.
Du kan följa dem med hjälp av anpassningsbar framstegsspårning med numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål.
Om du spårar flera mål för ett team låter ClickUp dig dela dem, tilldela ansvar och spåra gemensamma prestationer. Funktioner som ClickUp Chat, diskussionstrådar för uppgifter, @mentions och ClickUp-inkorgen främjar smidigt samarbete i alla dina projekt. Du kan också organisera dina mål i särskilda mappar för enkel åtkomst.
Med funktioner som målavhängigheter och sammanfattningar av framsteg säkerställer ClickUp Goals att alla är samstämda och arbetar mot gemensamma mål.
Utöver dessa erbjuder ClickUp många färdiga mallar för att enkelt sätta upp och följa upp mål. Min favorit är utan tvekan ClickUps SMART-målmall.
Den innehåller anpassningsbara statusar för att följa projektets framsteg, anpassningsbara fält för att kategorisera och visualisera mål på ett effektivt sätt, samt anpassningsbara vyer som Goal Effort och SMART Goal Worksheet för att anpassa sig till ditt arbetsflöde.
Jag använder den här mallen för att:
- Håll koll på alla mål och delmål
- Organisera målen i olika statusar: Klar, På god väg, Avspårat, På is, På rätt spår, för att hålla koll på framstegen
- Övervaka och analysera uppgifter för att säkerställa maximal produktivitet
- Mät den insats som krävs för varje mål
- Sätt upp tidsplaner och håll dig till dem
Det bästa är att ClickUp inte bara hjälper dig att spåra dina mål, utan också erbjuder viktiga funktioner och mallar för projektledning, kommunikation och samarbete. Se det som en app som hjälper dig att få det mesta av ditt arbete gjort, både professionellt och privat!
ClickUps bästa funktioner
- Få en översiktlig bild av måluppfyllelsen och tiden som lagts ner på projekt med ClickUp Dashboards många olika widgets, inklusive förloppsindikatorer, cirkeldiagram, burndown-diagram och så vidare.
- Få aviseringar om kommande deadlines med ClickUp Reminders. ClickUp påminner dig om dina uppgifter från fem minuter upp till tre dagar innan de ska vara klara
- Se dina kommande uppgifter i en lista, på en Kanban-tavla, i ett Gantt-diagram eller i valfri annan vy med hjälp av ClickUp Views
- Samarbeta kring uppgifter, dela feedback och arbeta tillsammans mot gemensamma mål med ClickUp Chat
- Anpassa ditt arbetsflöde till alla typer av uppgifter med värdefulla funktioner i ClickUp Tasks, såsom anpassade statusar, prioritetsnivåer och beroenden
Begränsningar i ClickUp
- Det går inte att exportera dashboards på ett enkelt sätt
- Brantare inlärningskurva jämfört med verktyg som endast erbjuder målspårning
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Många ClickUp-användare är överens om att plattformen har blivit ett livsviktigt verktyg för deras projektmål:
ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att hålla fokus på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.
2. Hive – Bäst för att skapa en produktiv daglig rutin
Hive är en av få appar på denna lista som kombinerar målspårning med kraftfulla projektledningsfunktioner. Den ger dig flexibiliteten att strukturera dina mål med hjälp av uppgiftslistor, deadlines, milstolpar och framstegsmätare. Oavsett om du sätter upp personliga vanor eller hanterar teammål anpassar sig Hive efter hur du arbetar bäst.
Appens största styrka ligger i att den hjälper dig att skapa en rutin som främjar både produktivitet och konsekvens. Du kan ställa in mål som projekt, tilldela deluppgifter, följa upp hur mycket som är klart och använda automatiska påminnelser för att hålla dig till tidsplanen.
Hives bästa funktioner
- Välj mellan olika sätt att spåra mål – använd projekt för milstolpsbaserad spårning, uppgifter för dagliga vanor och instrumentpaneler för en översikt över allt på ett ställe
- Se dina framsteg över tid med filter för vecka, månad eller år
- Använd inbyggda analyser som slutförandegrader, statusuppdateringar och insikter om teamets produktivitet för att hålla dig på rätt spår
Begränsningar i Hive
- Inget inbyggt belöningssystem eller gamification-funktioner för att öka motivationen
- Appen finns tillgänglig för mobiler, men den är mest effektiv som dator- eller webbapp
Priser för Hive
- Gratis
- Starter: 5 dollar per månad per användare
- Teams: 12 dollar per månad och användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Hive-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)
3. Way of Life – Bäst för att skapa nya vanor
Way of Life kombinerar tips för att skapa vanor, som att föra dagbok och göra-listor, i en intuitiv digital vanespårare.
Vi gillade verkligen hur den håller dig ansvarig för dina dåliga vanor. Så istället för att bara lyfta fram dina goda vanor kan du hitta ett sätt att hantera situationer som kan fresta dig att hamna efter i dina mål för att bygga upp vanor.
Med diagramfunktionen kan du upptäcka positiva och negativa trender över veckor, månader eller till och med år.
Way of Lifes bästa funktioner
- Spåra dina rutiner med ett unikt färgkodat system
- Håll kursen mot dina mål med effektiva påminnelser
- Skriv ner vad som utlöser dåliga vanor med hjälp av den inbyggda dagboksfunktionen
Begränsningar i livsstilen
- I gratisversionen kan du bara spåra tre vanor
- Det finns inget sätt att mäta hur nära du är att uppnå ett mål. Det finns bara ett ja eller nej
Priser för Way of Life
- Gratis
- Premium: Från 4,99 $/månad per användare
Way of Life-betyg och recensioner
- G2: Recensioner finns inte tillgängliga
- Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga
4. Coach.me – Bäst för personlig utveckling och att lära sig nya färdigheter
Coach.me är en utmärkt plattform som kopplar ihop dig med certifierade coacher och mentorer inom olika specialområden. Om personlig utveckling är ditt främsta mål rekommenderar jag Coach.me varmt.
Jag tyckte att det var oerhört användbart för kompetensutveckling eftersom du får 360-graders stöd för att lära dig den färdighet du väljer – vänner, kollegor och till och med en personlig coach kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.
Du kan också dra nytta av dess mångsidighet – den fungerar även som en app för att spåra vanor, så du kan utnyttja flera funktioner även utan att teckna ett personligt coachningsabonnemang.
Coach.me: de bästa funktionerna
- Sätt upp mål och påminnelser för hur många gånger du vill öva på en färdighet eller arbeta med en vana varje vecka
- Se veckovisa och månatliga trender för dina framsteg
- Följ tränarnas dagliga instruktioner för att nå ditt mål
- Checka in från widgeten Today View på din iPhone eller på din smartklocka utan att öppna appen
Begränsningar i Coach.me
- Tillfälliga inloggningsproblem som kan bryta din rad
- Begränsad funktionalitet för projektuppföljning
Priser för Coach.me
- Habit tracker: Gratis
- Personlig coaching: 100 dollar per månad (från 25 dollar per vecka)
Betyg och recensioner för Coach.me
- G2: Recensioner finns inte tillgängliga
- Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga
5. Habitica – Bästa appen för att spåra vanor med roliga spelelement
Habitica gör din lista över vanor till ett spel och låter dig skapa roliga avatarer som blir starkare när du slutför uppgifter. Du tjänar också belöningar som du kan använda för att köpa häftiga uppgraderingar till din avatar.
Det jag gillade mest var integrationen med sociala medier. Jag tycker det är lättare att hålla motivationen uppe med ansvarspartners Med Habiticas spelifierade integration med sociala medier blir det enklare att få dina kontakter att delta i dina ”uppdrag” och arbeta mot samma mål tillsammans.
Habiticas bästa funktioner
- Spåra vanor och dagliga uppgifter när du är på språng med mobil- och webbgränssnitt
- Tjäna roliga belöningar för dina mål och dekorera din avatar med stridsrustningar, mystiska husdjur, magiska färdigheter och till och med uppdrag
- Använd mynt i spelet för att köpa fördelar i verkliga livet, till exempel gratis tillgång till TV-program
Begränsningar i Habitica
- Begränsade möjligheter att anpassa utmaningar
- Navigering kan vara svårt för vissa användare
Priser för Habitica
- Gratis
Betyg och recensioner för Habitica
- G2: För få recensioner
- Capterra: Recensioner saknas
6. Todoist – Bäst för uppgiftshantering med minimalistiska, överskådliga att-göra-listor
Todoist är en snygg, automatiserad app för att-göra-listor som hjälper dig hantera uppgifter när du är på språng. Den förenklar dina mål genom att omvandla dem till åtgärder. Och den tillfredsställelse du känner när du markerar en åtgärd eller deluppgift som ”klar” är oslagbar. Ja, du kan göra det med ett enda tryck eller klick.
En annan anmärkningsvärd funktion är dess naturliga språkigenkänning, som sorterar dina uppgifter i vyerna Idag, Kommande och anpassade filter. Detta hjälper dig att enkelt prioritera dina mål. Det gjorde det också möjligt för mig att skapa ett delat utrymme för samarbetsuppgifter, separat från mina personliga mål och projekt.
Todoists bästa funktioner
- Fånga upp och organisera uppgifter direkt när de dyker upp med ett smidigt, naturligt språk
- Skapa vanor och håll koll på deadlines med hjälp av automatisk datigenkänning
- Förvandla vad som helst till en uppgift på din att-göra-lista var du än befinner dig med hjälp av över 80 integrationer
- Följ dina framsteg på flera sätt – produktivitetsvisualiseringar, aktivitetshistorik och arkiv över slutförda uppgifter
Begränsningar i Todoist
- Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna varierar, så du måste kontrollera och granska dem manuellt för att säkerställa att de är korrekta
- Begränsade anpassningsmöjligheter för produktivitetsstatistik och rapportvisning
Priser för Todoist
- Nybörjare: Gratis
- Pro: 5 $/månad
- Företag: 8 $/månad
Todoist-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2000 recensioner)
7. ATracker – Bäst för tidshantering för varje mål
ATracker är en tidsbaserad app för målhantering som ger insikter i hur du lägger din tid på varje mål. Detta gör att du strategiskt kan planera varje uppgift och deluppgift för att utnyttja din tid på bästa sätt.
Jag utforskade appens avancerade inställningar, och det visar sig att du kan spåra den sammanlagda tiden som lagts på en grupp uppgifter. ATracker lagrar alla dina loggar och visar dem både i list- och kalendervy. Du kan också uppdatera dina poster eller logga tid i efterhand.
ATrackers bästa funktioner
- Starta och avsluta en uppgift med ett enda tryck utan att låsa upp enheten
- Spåra din tid på mobilappar, surfplattor, Apple Watch eller datorer
- Sätt upp dagliga och veckovisa mål baserade på uppgifter och taggar, inklusive numeriska taggar och taggar i rullgardinsmenyn
- Skapa dagliga framstegsrapporter i form av snygga cirkeldiagram och stapeldiagram
Begränsningar i ATracker
- Enstaka problem med kalendersynkroniseringen
- Kan inte spåra tiden för flera uppgifter samtidigt
Priser för ATracker
- Gratis
- Pro: 4,99 $ på iOS och 2,99 $ på Android (engångskostnad)
- Premium: 2,99 $/månad
Betyg och recensioner för ATracker
- G2: Recensioner finns inte tillgängliga
- Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga
8. GoalsOnTrack – Bäst för att skapa detaljerade handlingsplaner för dina mål
GoalsOnTrack är en SMART-målplaneringsprogramvara med målsättningar i flera nivåer. Det innebär att du kan skapa detaljerade handlingsplaner för varje mål och delmål. Detta gör det inte bara till en att-göra-lista-app utan också till en detaljerad agenda-spårare komplett med funktioner för att spåra vanor, tid och framsteg.
Jag blev positivt överraskad av hur mycket arbete den här programvaran tar över åt dig. Du får till exempel ett formulär för målstatistik att fylla i för att säkerställa att ditt mål är SMART – specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet.
På samma sätt finns det visionstavlor, mallar för målsättning och dagböcker för att få ut tankarna ur huvudet. Det är som om alla dina idéer om dina mål bor i en flervåningslägenhet. Allt finns inom samma komplex men är tillräckligt åtskilt för att kunna organiseras ordentligt.
GoalsOnTracks bästa funktioner
- Planera varje steg i dina mål med utskrivbara planeringskalendrar och arbetsblad
- Spåra måluppfyllelsen på fyra sätt: efter delmål, efter uppgifter, efter resultat och manuellt
- Schemaläggning med dra-och-släpp-funktion och uppgiftskalender som integreras med externa kalendrar som Google Kalender, iCal och Outlook
- Spåra hur du följer dina vanor med dagliga bockar
- Dela mål med ditt team, logga teamaktiviteter i realtid och lägg upp meddelanden eller kommentarer på ett centralt anslagstavla för att samarbeta
Begränsningar i GoalsOnTrack
- Kräver internetuppkoppling
- Det finns ingen testversion eller gratisversion
Priser för GoalsOnTrack
- Medlemskapet kostar 68 dollar per år
Betyg och recensioner för GoalsOnTrack
- G2: Recensioner finns inte tillgängliga
- Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga
9. Lattice – Bäst för OKR och medarbetarmål
Lattice är en lösning för målsättning för team. Den är idealisk för organisationer som vill följa upp arbetsprestationen samtidigt som de låter medarbetarna anpassa sin professionella utveckling efter företagets mål.
Vi tyckte att det var användbart för tvärfunktionell projektledning och för att säkerställa ett tydligt samarbete. Du kan till exempel sätta upp mål för marknadsföring på ett ställe och mål för kundtjänst separat på ett annat. Du kan också sätta upp mål för mjukvaruutveckling och SMART-mål för chefer. Alla dessa kan kopplas samman och samarbetas kring på en och samma plattform.
OKR-programvaran integreras med Jira, Salesforce, Slack och Microsoft Teams för att säkerställa att målen alltid står i centrum och att åtgärder kontinuerligt vidtas.
Lattices bästa funktioner
- Koppla enskilda mål till avdelnings- och företagsövergripande mål för prestationsutvärdering
- Integrera OKR i prestationshanteringen för att anpassa prestationerna efter de viktigaste affärsprioriteringarna
- Uppmuntra medarbetarnas engagemang genom individuella möten och interaktioner med HR och chefer
Begränsningar i Lattice
- Webbplatsen kan vara långsam vid den första laddningen
- Ingen gratisversion
Priser för Lattice
- Prestationshantering + OKR och mål: 11 $/person och månad
- Engagemang: 4 $ per person och månad
- Grow: 14 $/person och månad
- Ersättning: 6 dollar per person och månad
Lattice-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)
10. Toodledo – Bäst för att öka produktiviteten inom alla områden i ditt liv
Toodledo är ett avancerat produktivitetsverktyg. Det erbjuder flera alternativ för att organisera och följa upp mål, med fokus på att öka produktiviteten. Det tar utgångspunkt i idén om en enkel att-göra-lista och utvidgar den till en detaljerad arbetsyta så att du får mer gjort med varje mål eller uppgift.
Jag tyckte att kategorierna var ganska intressanta:
- Life: Här kan du skapa att-göra-listor och anteckningar och dela dem med vänner och familj enligt Getting Things Done-metoden
- Arbete: Hjälper dig att planera dina projekt, tilldela uppgifter till ditt team och spåra tiden som läggs på varje projekt
- Schema: Uppmuntrar dig att utnyttja din fritid på bästa sätt med den inbyggda schemaläggaren, komplett med påminnelser baserade på din plats, återkommande uppgifter och kalenderintegrationer
Toodledos bästa funktioner
- Använd mappar, taggar, sammanhang och deluppgifter för att organisera dina att-göra-listor
- Sortera, filtrera och sök i din lista för att se vad som behöver göras. Appen skickar påminnelser när uppgifterna ska vara klara
- Håll koll på din personliga utveckling, håll motivationen uppe och nå dina mål
- Skriv ner dina minnen, använd den som dagbok – logga recept, resanteckningar och mycket mer
- Använd en disposition för att planera ditt nästa projekt, dokumentera din släktforskning eller för andra användningsområden du kan tänka dig
Begränsningar i Toodledo
- Funktionen Anteckningar behöver bättre sökfunktioner
Priser för Toodledo
- Gratis
Betyg och recensioner för Toodledo
- G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)
Välj den bästa appen för måluppföljning
De appar jag testat och valt ut har några saker gemensamt: de är alla enkla att använda och hjälper mig att hålla ordning och vara mer produktiv. Även om de är utmärkta för att sätta upp och följa upp mål, är det väldigt få som går utöver de grundläggande funktionerna.
Jag föredrar verktyg för långsiktig målplanering som hjälper mig att balansera både personliga och professionella uppgifter. Därför är en plattform med avancerat teamsamarbete, uppgiftshantering och projektledning perfekt för mig.
I det sammanhanget är det bara ett verktyg som uppfyller alla krav – ClickUp!
Den förenklar måluppföljningen med sina mångsidiga funktioner och färdiga mallar. ClickUps projektledningsverktyg låter oss hålla koll på uppgiftslistor och samarbeta med tvärfunktionella team.
Sammantaget ger ClickUp dig flexibiliteten att arbeta med professionella mål som ett team, istället för en målspårare som endast är avsedd för enskilda personer. Även om du kan hantera dina personliga mål separat, ger samarbetsfunktionerna en fördel.
Prova ClickUp idag! Du kommer inte att ångra dig.