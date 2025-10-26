De 10 bästa apparna för måluppföljning 2026 (gratis och betalda)

Livet är kort, och våra önskelistor? De blir bara längre och längre.

Ena dagen vill du vara i ditt livs bästa form, och nästa handlar det om att vidareutbilda dig för att avancera i karriären. Det stora antalet mål vi jagar varje dag kan bli utmattande, särskilt om vi inte följer upp resultaten och använder dem för att driva vår motivation.

Hur gör vi det?

Med hjälp av målspårningsappar! Tack vare tekniska mirakel kan målspårningsappar fungera som din personliga coach, hejarklack och arbetsledare i ett. Jag har funnit dem användbara för att organisera, prioritera och följa varje steg på min resa.

Om du också letar efter en sådan app har du kommit rätt.

Baserat på min erfarenhet och de tester som vårt team på ClickUp har gjort har jag sammanställt en lista över de bästa apparna för måluppföljning, med både gratis och betalda alternativ.

Jag hoppas att detta hjälper dig att hitta den lösning du behöver för att nå dina stora, ambitiösa och djärva mål!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Prova dessa appar för målspårning för att sätta upp, uppnå och överträffa dina mål: ClickUp —Bäst för att sätta upp och följa upp projektmål —Bäst för att sätta upp och följa upp projektmål Hive – Bäst för att skapa en produktiv daglig rutin Way of Life – Bäst för att skapa nya vanor Coach.me – Bäst för personlig utveckling och för att lära sig nya färdigheter Habitica – Den bästa appen för att spåra vanor med roliga spelelement Todoist – Bäst för uppgiftshantering med minimalistiska, överskådliga att-göra-listor ATracker – Bäst för tidsplanering för varje mål GoalsOnTrack – Bäst för att skapa detaljerade handlingsplaner för dina mål Lattice – Bäst för OKR och medarbetarmål Toodledo – Bäst för att öka produktiviteten inom alla områden i ditt liv

Vikten av appar för måluppföljning och målsättning

När vi strävar efter stora (och små) mål behöver många av oss hjälp med att behålla fokus, mäta framsteg och hålla motivationen uppe över tid.

Och det är precis vad målspårningsappar är till för – att sätta upp mål, bryta ner dem i genomförbara steg, fira milstolpar, arbeta hårdare mot missade mål och övervaka hur långt du har kommit och hur långt du har kvar.

Till skillnad från traditionella papperskalendrar som lätt kan tappas bort eller skadas, ger dessa digitala verktyg lättillgänglig information i realtid om dina framsteg. Denna datadrivna metod främjar ansvarstagande, motivation och anpassningsförmåga samtidigt som du når dina mål.

De överträffar enkla digitala anteckningar genom att erbjuda strukturerade ramverk, påminnelser och analyser som motiverar oss att göra vårt bästa och justera kursen när det behövs.

Undrar du vilka appar som erbjuder alla dessa fördelar och lite till? Låt oss ta reda på det.

De 10 bästa apparna för måluppföljning i korthet

För att hjälpa dig att välja den bästa appen för måluppföljning har vi sammanställt en tabell som sammanfattar de 10 bästa alternativen som finns tillgängliga. Varje app erbjuder unika funktioner som är anpassade efter olika mål och användarpreferenser. Kolla in dem:

App Bäst för Utmärkande funktion ClickUp Omfattande målsättning och hantering med anpassningsbara funktioner för uppgiftshantering En uppsättning anpassningsmöjligheter för målöversikt, en rad samarbetsalternativ och färdiga mallar för snabb målsättning Hive Spåra projektmål Hive Goals för att visualisera framsteg i komplexa projekt Way of Life Att odla goda vanor och medvetet bryta oönskade mönster Inbyggd dagbok för att identifiera vad som utlöser dåliga vanor, med en tidsbaserad översikt över mönster för bra respektive dåliga vanor Coach.me Personlig utveckling och kompetensutveckling Tillgång till specialiserade coacher och mentorer Habitica Gamifiera vanebildning Roliga uppdrag och belöningar som hjälper dig att hålla dig på rätt spår Todoist Omvandla varje mål eller projekt till uppgifter och deluppgifter när du är på språng Vackert, enkelt och överskådligt gränssnitt ATracker Tidshantering Tidsspårning på flera enheter för varje mål GoalsOnTrack Skapa detaljerade handlingsplaner och visionstavlor Heltäckande målsättning och uppföljning av framsteg med planeringsverktyg, arbetsblad, visualiseringar, dagböcker och rapporter Toodledo Öka produktiviteten på alla områden Kategoriserar din tid i alternativen Liv, Arbete och Schema för att hantera produktivitetsmål inom varje område Lattice Målsättning för anställda Fem olika produkter, däribland Performance, Goals och Grow, som alla fokuserar på prestationshöjning, OKR och kontinuerlig förbättring

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De 10 bästa apparna för måluppföljning 2025

Vi har listat appar som inte bara är populära bland yrkesverksamma, utan som i stort sett vem som helst kan dra nytta av – studenter, frilansare, företagare eller kontorsanställda.

Låt oss börja med ”allt-i-ett-appen” för dina stora mål, långdragna projekt och enkla uppgifter.

1. ClickUp – Bäst för att sätta upp och följa upp projektmål

Börja spåra mål med ClickUp Följ upp dina måls framsteg med ClickUp-instrumentpanelen

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som är utmärkt för att följa upp mål för både individer och team.

ClickUp Goals hjälper team och individer att effektivt sätta upp, följa upp och uppnå mål. Funktionen låter dig skapa specifika, mätbara mål (inklusive Objectives and Key Results, eller OKR) och dela upp dem i konkreta ClickUp-uppgifter, deluppgifter och checklistor.

Du kan följa dem med hjälp av anpassningsbar framstegsspårning med numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål.

Sätt upp mätbara mål i ClickUp Goals

Om du spårar flera mål för ett team låter ClickUp dig dela dem, tilldela ansvar och spåra gemensamma prestationer. Funktioner som ClickUp Chat, diskussionstrådar för uppgifter, @mentions och ClickUp-inkorgen främjar smidigt samarbete i alla dina projekt. Du kan också organisera dina mål i särskilda mappar för enkel åtkomst.

Spara och kategorisera dina ClickUp-mål i mappar för enkel åtkomst

Med funktioner som målavhängigheter och sammanfattningar av framsteg säkerställer ClickUp Goals att alla är samstämda och arbetar mot gemensamma mål.

Utöver dessa erbjuder ClickUp många färdiga mallar för att enkelt sätta upp och följa upp mål. Min favorit är utan tvekan ClickUps SMART-målmall.

Ladda ner den här mallen Sätt upp och följ upp SMART-mål med ClickUps mall för SMART-mål

Den innehåller anpassningsbara statusar för att följa projektets framsteg, anpassningsbara fält för att kategorisera och visualisera mål på ett effektivt sätt, samt anpassningsbara vyer som Goal Effort och SMART Goal Worksheet för att anpassa sig till ditt arbetsflöde.

Jag använder den här mallen för att:

Håll koll på alla mål och delmål

Organisera målen i olika statusar : Klar, På god väg, Avspårat, På is, På rätt spår, för att hålla koll på framstegen

Övervaka och analysera uppgifter för att säkerställa maximal produktivitet

Mät den insats som krävs för varje mål

Sätt upp tidsplaner och håll dig till dem

Det bästa är att ClickUp inte bara hjälper dig att spåra dina mål, utan också erbjuder viktiga funktioner och mallar för projektledning, kommunikation och samarbete. Se det som en app som hjälper dig att få det mesta av ditt arbete gjort, både professionellt och privat!

ClickUps bästa funktioner

Få en översiktlig bild av måluppfyllelsen och tiden som lagts ner på projekt med ClickUp Dashboards många olika widgets, inklusive förloppsindikatorer, cirkeldiagram, burndown-diagram och så vidare.

Få aviseringar om kommande deadlines med ClickUp Reminders . ClickUp påminner dig om dina uppgifter från fem minuter upp till tre dagar innan de ska vara klara

Se dina kommande uppgifter i en lista, på en Kanban-tavla, i ett Gantt-diagram eller i valfri annan vy med hjälp av ClickUp Views

Samarbeta kring uppgifter, dela feedback och arbeta tillsammans mot gemensamma mål med ClickUp Chat

Anpassa ditt arbetsflöde till alla typer av uppgifter med värdefulla funktioner i ClickUp Tasks, såsom anpassade statusar, prioritetsnivåer och beroenden

Begränsningar i ClickUp

Det går inte att exportera dashboards på ett enkelt sätt

Brantare inlärningskurva jämfört med verktyg som endast erbjuder målspårning

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Många ClickUp-användare är överens om att plattformen har blivit ett livsviktigt verktyg för deras projektmål:

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att hålla fokus på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att hålla fokus på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

2. Hive – Bäst för att skapa en produktiv daglig rutin

via Hive

Hive är en av få appar på denna lista som kombinerar målspårning med kraftfulla projektledningsfunktioner. Den ger dig flexibiliteten att strukturera dina mål med hjälp av uppgiftslistor, deadlines, milstolpar och framstegsmätare. Oavsett om du sätter upp personliga vanor eller hanterar teammål anpassar sig Hive efter hur du arbetar bäst.

Appens största styrka ligger i att den hjälper dig att skapa en rutin som främjar både produktivitet och konsekvens. Du kan ställa in mål som projekt, tilldela deluppgifter, följa upp hur mycket som är klart och använda automatiska påminnelser för att hålla dig till tidsplanen.

Hives bästa funktioner

Välj mellan olika sätt att spåra mål – använd projekt för milstolpsbaserad spårning, uppgifter för dagliga vanor och instrumentpaneler för en översikt över allt på ett ställe

Se dina framsteg över tid med filter för vecka, månad eller år

Använd inbyggda analyser som slutförandegrader, statusuppdateringar och insikter om teamets produktivitet för att hålla dig på rätt spår

Begränsningar i Hive

Inget inbyggt belöningssystem eller gamification-funktioner för att öka motivationen

Appen finns tillgänglig för mobiler, men den är mest effektiv som dator- eller webbapp

Priser för Hive

Gratis

Starter: 5 dollar per månad per användare

Teams: 12 dollar per månad och användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

Hive-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

3. Way of Life – Bäst för att skapa nya vanor

via App Store

Way of Life kombinerar tips för att skapa vanor, som att föra dagbok och göra-listor, i en intuitiv digital vanespårare.

Vi gillade verkligen hur den håller dig ansvarig för dina dåliga vanor. Så istället för att bara lyfta fram dina goda vanor kan du hitta ett sätt att hantera situationer som kan fresta dig att hamna efter i dina mål för att bygga upp vanor.

Med diagramfunktionen kan du upptäcka positiva och negativa trender över veckor, månader eller till och med år.

Way of Lifes bästa funktioner

Spåra dina rutiner med ett unikt färgkodat system

Håll kursen mot dina mål med effektiva påminnelser

Skriv ner vad som utlöser dåliga vanor med hjälp av den inbyggda dagboksfunktionen

Begränsningar i livsstilen

I gratisversionen kan du bara spåra tre vanor

Det finns inget sätt att mäta hur nära du är att uppnå ett mål. Det finns bara ett ja eller nej

Priser för Way of Life

Gratis

Premium: Från 4,99 $/månad per användare

Way of Life-betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

4. Coach.me – Bäst för personlig utveckling och att lära sig nya färdigheter

Coach.me är en utmärkt plattform som kopplar ihop dig med certifierade coacher och mentorer inom olika specialområden. Om personlig utveckling är ditt främsta mål rekommenderar jag Coach.me varmt.

Jag tyckte att det var oerhört användbart för kompetensutveckling eftersom du får 360-graders stöd för att lära dig den färdighet du väljer – vänner, kollegor och till och med en personlig coach kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.

Du kan också dra nytta av dess mångsidighet – den fungerar även som en app för att spåra vanor, så du kan utnyttja flera funktioner även utan att teckna ett personligt coachningsabonnemang.

Coach.me: de bästa funktionerna

Sätt upp mål och påminnelser för hur många gånger du vill öva på en färdighet eller arbeta med en vana varje vecka

Se veckovisa och månatliga trender för dina framsteg

Följ tränarnas dagliga instruktioner för att nå ditt mål

Checka in från widgeten Today View på din iPhone eller på din smartklocka utan att öppna appen

Begränsningar i Coach.me

Tillfälliga inloggningsproblem som kan bryta din rad

Begränsad funktionalitet för projektuppföljning

Priser för Coach.me

Habit tracker: Gratis

Personlig coaching: 100 dollar per månad (från 25 dollar per vecka)

Betyg och recensioner för Coach.me

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

5. Habitica – Bästa appen för att spåra vanor med roliga spelelement

via Habitica

Habitica gör din lista över vanor till ett spel och låter dig skapa roliga avatarer som blir starkare när du slutför uppgifter. Du tjänar också belöningar som du kan använda för att köpa häftiga uppgraderingar till din avatar.

Det jag gillade mest var integrationen med sociala medier. Jag tycker det är lättare att hålla motivationen uppe med ansvarspartners Med Habiticas spelifierade integration med sociala medier blir det enklare att få dina kontakter att delta i dina ”uppdrag” och arbeta mot samma mål tillsammans.

Habiticas bästa funktioner

Spåra vanor och dagliga uppgifter när du är på språng med mobil- och webbgränssnitt

Tjäna roliga belöningar för dina mål och dekorera din avatar med stridsrustningar, mystiska husdjur, magiska färdigheter och till och med uppdrag

Använd mynt i spelet för att köpa fördelar i verkliga livet, till exempel gratis tillgång till TV-program

Begränsningar i Habitica

Begränsade möjligheter att anpassa utmaningar

Navigering kan vara svårt för vissa användare

Priser för Habitica

Gratis

Betyg och recensioner för Habitica

G2: För få recensioner

Capterra: Recensioner saknas

6. Todoist – Bäst för uppgiftshantering med minimalistiska, överskådliga att-göra-listor

via Todoist

Todoist är en snygg, automatiserad app för att-göra-listor som hjälper dig hantera uppgifter när du är på språng. Den förenklar dina mål genom att omvandla dem till åtgärder. Och den tillfredsställelse du känner när du markerar en åtgärd eller deluppgift som ”klar” är oslagbar. Ja, du kan göra det med ett enda tryck eller klick.

En annan anmärkningsvärd funktion är dess naturliga språkigenkänning, som sorterar dina uppgifter i vyerna Idag, Kommande och anpassade filter. Detta hjälper dig att enkelt prioritera dina mål. Det gjorde det också möjligt för mig att skapa ett delat utrymme för samarbetsuppgifter, separat från mina personliga mål och projekt.

Todoists bästa funktioner

Fånga upp och organisera uppgifter direkt när de dyker upp med ett smidigt, naturligt språk

Skapa vanor och håll koll på deadlines med hjälp av automatisk datigenkänning

Förvandla vad som helst till en uppgift på din att-göra-lista var du än befinner dig med hjälp av över 80 integrationer

Följ dina framsteg på flera sätt – produktivitetsvisualiseringar, aktivitetshistorik och arkiv över slutförda uppgifter

Begränsningar i Todoist

Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna varierar, så du måste kontrollera och granska dem manuellt för att säkerställa att de är korrekta

Begränsade anpassningsmöjligheter för produktivitetsstatistik och rapportvisning

Priser för Todoist

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/månad

Företag: 8 $/månad

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2000 recensioner)

7. ATracker – Bäst för tidshantering för varje mål

via ATracker

ATracker är en tidsbaserad app för målhantering som ger insikter i hur du lägger din tid på varje mål. Detta gör att du strategiskt kan planera varje uppgift och deluppgift för att utnyttja din tid på bästa sätt.

Jag utforskade appens avancerade inställningar, och det visar sig att du kan spåra den sammanlagda tiden som lagts på en grupp uppgifter. ATracker lagrar alla dina loggar och visar dem både i list- och kalendervy. Du kan också uppdatera dina poster eller logga tid i efterhand.

ATrackers bästa funktioner

Starta och avsluta en uppgift med ett enda tryck utan att låsa upp enheten

Spåra din tid på mobilappar, surfplattor, Apple Watch eller datorer

Sätt upp dagliga och veckovisa mål baserade på uppgifter och taggar, inklusive numeriska taggar och taggar i rullgardinsmenyn

Skapa dagliga framstegsrapporter i form av snygga cirkeldiagram och stapeldiagram

Begränsningar i ATracker

Enstaka problem med kalendersynkroniseringen

Kan inte spåra tiden för flera uppgifter samtidigt

Priser för ATracker

Gratis

Pro: 4,99 $ på iOS och 2,99 $ på Android (engångskostnad)

Premium: 2,99 $/månad

Betyg och recensioner för ATracker

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

8. GoalsOnTrack – Bäst för att skapa detaljerade handlingsplaner för dina mål

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack är en SMART-målplaneringsprogramvara med målsättningar i flera nivåer. Det innebär att du kan skapa detaljerade handlingsplaner för varje mål och delmål. Detta gör det inte bara till en att-göra-lista-app utan också till en detaljerad agenda-spårare komplett med funktioner för att spåra vanor, tid och framsteg.

Jag blev positivt överraskad av hur mycket arbete den här programvaran tar över åt dig. Du får till exempel ett formulär för målstatistik att fylla i för att säkerställa att ditt mål är SMART – specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet.

På samma sätt finns det visionstavlor, mallar för målsättning och dagböcker för att få ut tankarna ur huvudet. Det är som om alla dina idéer om dina mål bor i en flervåningslägenhet. Allt finns inom samma komplex men är tillräckligt åtskilt för att kunna organiseras ordentligt.

GoalsOnTracks bästa funktioner

Planera varje steg i dina mål med utskrivbara planeringskalendrar och arbetsblad

Spåra måluppfyllelsen på fyra sätt: efter delmål, efter uppgifter, efter resultat och manuellt

Schemaläggning med dra-och-släpp-funktion och uppgiftskalender som integreras med externa kalendrar som Google Kalender, iCal och Outlook

Spåra hur du följer dina vanor med dagliga bockar

Dela mål med ditt team, logga teamaktiviteter i realtid och lägg upp meddelanden eller kommentarer på ett centralt anslagstavla för att samarbeta

Begränsningar i GoalsOnTrack

Kräver internetuppkoppling

Det finns ingen testversion eller gratisversion

Priser för GoalsOnTrack

Medlemskapet kostar 68 dollar per år

Betyg och recensioner för GoalsOnTrack

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

9. Lattice – Bäst för OKR och medarbetarmål

via Lattice

Lattice är en lösning för målsättning för team. Den är idealisk för organisationer som vill följa upp arbetsprestationen samtidigt som de låter medarbetarna anpassa sin professionella utveckling efter företagets mål.

Vi tyckte att det var användbart för tvärfunktionell projektledning och för att säkerställa ett tydligt samarbete. Du kan till exempel sätta upp mål för marknadsföring på ett ställe och mål för kundtjänst separat på ett annat. Du kan också sätta upp mål för mjukvaruutveckling och SMART-mål för chefer. Alla dessa kan kopplas samman och samarbetas kring på en och samma plattform.

OKR-programvaran integreras med Jira, Salesforce, Slack och Microsoft Teams för att säkerställa att målen alltid står i centrum och att åtgärder kontinuerligt vidtas.

Lattices bästa funktioner

Koppla enskilda mål till avdelnings- och företagsövergripande mål för prestationsutvärdering

Integrera OKR i prestationshanteringen för att anpassa prestationerna efter de viktigaste affärsprioriteringarna

Uppmuntra medarbetarnas engagemang genom individuella möten och interaktioner med HR och chefer

Begränsningar i Lattice

Webbplatsen kan vara långsam vid den första laddningen

Ingen gratisversion

Priser för Lattice

Prestationshantering + OKR och mål: 11 $/person och månad

Engagemang: 4 $ per person och månad

Grow: 14 $/person och månad

Ersättning: 6 dollar per person och månad

Lattice-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

10. Toodledo – Bäst för att öka produktiviteten inom alla områden i ditt liv

via Toodledo

Toodledo är ett avancerat produktivitetsverktyg. Det erbjuder flera alternativ för att organisera och följa upp mål, med fokus på att öka produktiviteten. Det tar utgångspunkt i idén om en enkel att-göra-lista och utvidgar den till en detaljerad arbetsyta så att du får mer gjort med varje mål eller uppgift.

Jag tyckte att kategorierna var ganska intressanta:

Life: Här kan du skapa att-göra-listor och anteckningar och dela dem med vänner och familj enligt Getting Things Done-metoden

Arbete: Hjälper dig att planera dina projekt, tilldela uppgifter till ditt team och spåra tiden som läggs på varje projekt

Schema: Uppmuntrar dig att utnyttja din fritid på bästa sätt med den inbyggda schemaläggaren, komplett med påminnelser baserade på din plats, återkommande uppgifter och kalenderintegrationer

Toodledos bästa funktioner

Använd mappar, taggar, sammanhang och deluppgifter för att organisera dina att-göra-listor

Sortera, filtrera och sök i din lista för att se vad som behöver göras. Appen skickar påminnelser när uppgifterna ska vara klara

Håll koll på din personliga utveckling, håll motivationen uppe och nå dina mål

Skriv ner dina minnen, använd den som dagbok – logga recept, resanteckningar och mycket mer

Använd en disposition för att planera ditt nästa projekt, dokumentera din släktforskning eller för andra användningsområden du kan tänka dig

Begränsningar i Toodledo

Funktionen Anteckningar behöver bättre sökfunktioner

Priser för Toodledo

Gratis

Betyg och recensioner för Toodledo

G2 : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Välj den bästa appen för måluppföljning

De appar jag testat och valt ut har några saker gemensamt: de är alla enkla att använda och hjälper mig att hålla ordning och vara mer produktiv. Även om de är utmärkta för att sätta upp och följa upp mål, är det väldigt få som går utöver de grundläggande funktionerna.

Jag föredrar verktyg för långsiktig målplanering som hjälper mig att balansera både personliga och professionella uppgifter. Därför är en plattform med avancerat teamsamarbete, uppgiftshantering och projektledning perfekt för mig.

I det sammanhanget är det bara ett verktyg som uppfyller alla krav – ClickUp!

Den förenklar måluppföljningen med sina mångsidiga funktioner och färdiga mallar. ClickUps projektledningsverktyg låter oss hålla koll på uppgiftslistor och samarbeta med tvärfunktionella team.

Sammantaget ger ClickUp dig flexibiliteten att arbeta med professionella mål som ett team, istället för en målspårare som endast är avsedd för enskilda personer. Även om du kan hantera dina personliga mål separat, ger samarbetsfunktionerna en fördel.

