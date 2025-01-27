10 Accelo-alternativ för kund- och arbetshantering 2025

De som använder Accelo vet en sak: det är en utmärkt programvara för att göra arbetet produktivt och samarbetsinriktat, särskilt för kundorienterade roller och projektledningsroller.

Med sina funktioner för att övervaka försäljning, biljetter och fakturering till möten, tidrapporter och schemaläggning automatiserar Accelo rutinuppgifter för att spara tid åt dig. Och med ett brett utbud av populära integrationer kan du anpassa det till en kapabel plattform för att effektivisera affärsverksamheten.

Men en handske passar inte alla händer! ?

Många letar efter alternativ till Accelo eftersom Accelo har brister på några områden: Det kan vara svårt för icke-tekniska team att lära sig, det passar inte nischade företag och många tycker att dess verktyg och integrationer är föråldrade. Dessutom tillkommer extra kostnader för att öka lagringsutrymmet och få tillgång till nya funktioner.

Men den goda nyheten är att det finns många andra projektledningsverktyg som kan passa dina behov bättre. Är du redo att prova dem?

Vad ska du leta efter i Accelo-alternativ?

En bra lösning för affärsautomatisering bör kombinera analysfunktionerna i ett CRM-system med flexibiliteten i en projektledningssvit. Den bör också ta hand om hela ditt företags arbetsflöde, från att ta fram en offert till fakturering.

Det spelar ingen roll om du är ett företag inom professionella tjänster, ett tillverkningsföretag eller en talangagentur – företag av alla typer och storlekar behöver en bra mjukvarulösning för att effektivisera sina centrala operativa uppgifter.

De flesta Accelo-alternativ har CRM-integration, förslagsgenerering, kundportaler och kommunikationsverktyg – men programvaran bör också ha de funktioner som krävs för att uppfylla just ditt företags specifika behov.

Om du överväger ett alternativ till Accelo, leta efter några viktiga funktioner och egenskaper i programvaran. Här är några aspekter att tänka på när du väljer ut lämpliga Accelo-alternativ:

Intuitivt gränssnitt: Välj en ren layout och enkel navigering i din programvara. En bra Välj en ren layout och enkel navigering i din programvara. En bra programvara för affärsverksamhet kan användas till fullo av nästan vem som helst.

Mobil tillgänglighet: Möjliggör åtkomst och hantering på språng via mobilen för distansarbetande team eller fältarbete. Nu när distansarbete och hybridarbete har blivit norm snarare än undantag är mobil och offline-tillgänglighet ett måste för Accelo-alternativ idag.

Anpassningsalternativ: Skräddarsy plattformen efter ditt specifika arbetsflöde och dina preferenser. En hög grad av anpassning i din programvara hjälper dig att använda verktyget precis som du vill.

Integration med befintliga verktyg: Alla företag använder flera verktyg för sina kärnfunktioner. Se till att de Accelo-alternativ du väljer ut enkelt kan integreras med CRM-system, bokföringsprogram, kommunikationsplattformar och andra viktiga verktyg som du använder.

Projektledningsfunktioner: Tänk på komplexiteten i dina projekt, behovet av resursallokering, samarbetsverktyg och rapporteringsfunktioner innan du väljer verktyg.

Tidrapportering och fakturering: Se till att alternativen till Accelo på din lista erbjuder noggrann tidrapportering, smidig fakturering i olika valutor och skatter samt integrerad betalningshantering.

Skalbarhet: Välj en projektplan som stöder din affärstillväxt, utan frekventa uppgraderingar eller betydande extra kostnader.

Transparent prissättning: Undvik programvara med dolda avgifter och komplexa prissättningsstrukturer, som kan leda till oväntade kostnader.

De 10 bästa Accelo-alternativen att använda

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa Accelo-alternativen för att optimera ditt arbetsflöde, förbättra effektiviteten och öka lönsamheten för hela organisationen.

Låt oss se hur de står sig mot varandra.

1. ClickUp

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Om du letar efter en superanvändbar och mycket kapabel plattform, välj ClickUp.

Med sina avancerade funktioner i kombination med ett intuitivt gränssnitt kan du utnyttja kraften i ClickUps projektledningsprogram på följande sätt:

Förenkla uppgiftshanteringen: Delegera arbete till dina teammedlemmar i realtid Effektiv tidrapportering: Mät tiden för varje uppgift och få tillgång till arbetsscheman globalt med Mät tiden för varje uppgift och få tillgång till arbetsscheman globalt med ClickUps tidrapporteringsfunktioner , såsom manuella tidrapporter. Automatiserade arbetsflöden: Välj bland över 100 automatiseringar för att Välj bland över 100 automatiseringar för att spara tid och effektivisera arbetsflöden, rutinuppgifter och projektöverlämningar. Kommunikation och samarbete: Ge feedback i realtid och samarbeta på dokument. Med Ge feedback i realtid och samarbeta på dokument. Med ClickUp Docs finns alla dina filer och dokument på ett ställe, med enkel åtkomst för alla teammedlemmar. Dessutom kan teamet kommunicera effektivt med hjälp av de inbyggda chatt- och kommenteringsfunktionerna. Anpassning: Förenkla dina dagliga uppgifter med anpassade vyer och mallar, och undvik att byta mellan appar med över 200 inbyggda integrationer för externa verktyg. Flexibilitet: Använd Använd ClickUps över 15 mycket flexibla vyer och analyspaneler i realtid för att få insyn i projekt baserat på dina behov.

Affärsverksamheten blir en barnlek med de många verktyg du får med ClickUps CRM.

Skapa tidrapporter i ClickUp för att samla in och visa spårad tid för olika uppgifter och platser och få snabb insikt i dina framsteg

ClickUps bästa funktioner

Ställ in en tydlig arbetsordning med uppgiftsberoenden genom att markera uppgifter som "väntar på" eller "blockerar" andra.

Samla fakturering, fakturering och rapportering i ett enda, smidigt arbetsflöde.

Använd anpassade mallar som ClickUps projektchartermall för att definiera projektets syfte, delegera uppgifter och hantera deadlines.

Förenkla din dagliga schemaläggning och förhandsgranska möten i din kalender för att förbättra produktiviteten.

Gruppera tidsposter, se uppskattningar och segmentera fakturerbara och icke-fakturerbara poster.

Anslut över 1 000 verktyg och integrationer gratis, som Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly och många fler.

Ladda ner mall ClickUps mall för projektstadga ger dig allt du behöver för att planera och genomföra framgångsrika projekt.

Begränsningar med ClickUp

Att utnyttja verktygets fulla potential kan vara utmanande för nya användare.

Alla funktioner finns inte i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Kolla in dessa mallar för projektplaner!

2. Scoro

via Scoro

Scoro, en molnbaserad lösning för arbetshantering, syftar till att effektivisera olika delar av din verksamhet och dina arbetsflöden, vilket i slutändan ökar din verksamhets lönsamhet och upprätthåller kundnöjdheten.

Scoro är en central hubb för hantering av alla aspekter av din professionella tjänsteverksamhet, oavsett om det är konsultverksamhet, byrå, frilans eller liknande. Verktyget gör det möjligt att hantera ekonomi, kunder och projekt på ett och samma ställe.

Verktyget hjälper dig dessutom att spåra projektgenomförandet, förbättra kundinteraktionerna och få viktiga insikter genom data. Allt detta bidrar till att öka din byrås resultat.

Scoro är den perfekta projektledningsprogramvaran för medelstora företag.

Scoro bästa funktioner

Välj den AI-drivna funktionen Predictive Profitability för att analysera dina historiska data och prognostisera projektets lönsamhet.

Skapa offerter och kostnadsberäkningar, hantera projekt från offert till betalning och spåra uppgifter med deadlines och beroenden.

Underhåll en centraliserad databas för leads och kunder, inklusive kommunikationsloggar och aktivitetshistorik.

Bygg dina integrationer och skicka in dem till Scoro Marketplace för användning.

Hantera dina uppdrag med programvara för hantering av återkommande kunduppdrag.

Scoro-begränsningar

Användare rapporterar begränsningar i resursplanering, funktion i agila metoder eller beroendehantering för komplicerade arbetsflöden.

Mobilappen är inte lika funktionsrik som webbversionen.

Datadrivna team har begränsade anpassningsmöjligheter

Begränsade projektledningsverktyg för komplexa eller nischade projekt

Scoro-priser

Essential: 28 $/månad per användare

Standard: 42 $/månad per användare

Fördel: 71 $/månad per användare

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

3. Avaza

via Avaza

Avaza är en integrerad programvara för arbets- och kundhantering. Den har funktioner för resurshantering, resursplanering, tids- och kostnadsuppföljning, offerter och fakturering samt teamchatt.

Utnyttja Avazas alla funktioner för att öka ditt teams produktivitet och minska inlärningskurvan med dess 24×7 direktsupport online.

Medan andra Accelo-alternativ erbjuder liknande funktioner, är det som skiljer Avaza från mängden dess fokus på generativ AI, kontextuell kommunikation, kundfeedbackloopar, finansiell hantering i realtid och personaliserade kundupplevelser.

Avaza gör det enkelt för teammedlemmar att interagera och samarbeta genom att möjliggöra uppgiftsfördelning, fildelning och kommentarer i realtid. Du kan få omedelbar feedback på uppgifter och kommunicera via chattar och e-post i realtid.

Du kan också omvandla e-postmeddelanden till uppgifter tack vare smart e-postintegration. Detta gör att allt nödvändigt arbete samlas på ett ställe för uppföljning.

Avazas bästa funktioner

Välj de mest lämpliga personerna för varje uppgift genom AI-driven algoritmrekommendation, som tar hänsyn till både projektkrav och individuell expertis.

Länka trådar och chattar till specifika projektelement för att främja relevant kommunikation.

Få realtidsinsikter om projektets lönsamhet och finansiella hälsa

Skapa personliga "projektrum" för varje kund och erbjud säker åtkomst till projektinformation, uppdateringar, dokument och kommunikationskanaler.

Bjud in vem som helst att spåra tid, ställa in priser per projekt eller per användare och njut av enkel fakturering och rapportering.

Avazas begränsningar

Begränsad funktionalitet och anpassningsmöjligheter jämfört med andra Accelo-alternativ som erbjuder dedikerade verktyg för arbetsflödeshantering.

Utmanande för icke-tekniska användare att konfigurera komplex eller villkorad automatisering

Användare rapporterar prestandaproblem och stabilitetsproblem med mycket stora team eller vid hantering av flera projekt samtidigt.

Avaza-priser

Gratis

Startup: 11,95 $/månad

Grundläggande: 23,95 $/månad

Företag: 47,95 $/månad

Avaza-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (410+ recensioner)

4. Wrike

via Wrike

Wrike är en extremt mångsidig plattform som maximerar ditt teams prestanda, accelererar tillväxten och förbättrar kundupplevelsen. Dess unika och omfattande anpassningsfunktioner gör också arbetet mindre krångligt och roligare.

Oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag kan Wrike anpassas efter dina unika behov.

Med branschspecifika nischverktyg, över 400 populära appintegrationer och öppen API-white labeling är Wrike en projektledningslösning för alla typer av företag.

Wrikes bästa funktioner

Anpassa ditt arbete utöver standarduppgifter och projekt genom att visualisera arbetsflöden, identifiera hierarkier och övervaka affärsmål.

Analysera teamets aktivitet och arbetsfördelning för att identifiera potentiella flaskhalsar och föreslå justeringar.

Eliminera behovet av besvärlig nedladdning och uppladdning av filer med realtidsredigering i samarbete.

Arbeta med projekt med fördefinierade anpassade mallar

Automatisera repetitiva uppgifter, skapa repeterbara processer och standardisera bästa praxis i alla projekt.

Wrike-begränsningar

Inga automatiska anteckningsverktyg tillgängliga

Begränsade alternativ för visuella projektverktyg , såsom tankekartor eller flexibla anpassade vyer.

Ingen chattfunktion för kommunikation i realtid

Användare kan behöva övervaka sina inkorgar eftersom vissa integrationer har fördröjda aviseringar.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

5. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är en mycket populär och kapabel CRM-svit.

Verktyget hjälper dig att koppla samman dina data, team och kunder på en enda plattform som växer i takt med ditt företag. Det erbjuder sex kärnprodukter och andra verktyg som stöder olika avdelningar: marknadsföring, försäljning, service, CMS, drift och handel. Det underlättar företagets tillväxt genom att fokusera på dina kunder.

Du kan välja de produkter du behöver från HubSpot-plattformen. Varje produkt i plattformen är ansluten till samma CRM-databas, vilket ger dig otrolig insikt i varje kontakt i varje steg av din försäljningstratt.

HubSpots bästa funktioner

Hantera kontakter, affärer, uppgifter och skicka e-post med en gratis CRM-plan

Få smidig datadelning och en helhetsbild av kundresan med ett centralt CRM-system.

Skapa professionella webbplatser, publicera blogginlägg och hantera landningssidor med lättillgängliga projektledningsverktyg som webbplatsbyggare och HubSpots innehållshanteringssystem.

Erbjuder olika kundsupportkanaler, inklusive livechatt, e-post och telefon, tillsammans med en robust kunskapsbas.

Attrahera kunder genom värdefullt innehåll och relationsbyggande snarare än kallt marknadsföring.

HubSpots begränsningar

Du kan stöta på svårigheter när du migrerar från gamla CRM-plattformar, vilket kan leda till begränsningar för import av anteckningar, e-postmeddelanden, bilagor, tidslinjeaktivitet, tidigare kontakter och affärer.

Mindre kontroll över åtkomstbegränsningar och behörigheter

Begränsade verktyg för anpassade rapporter

Brist på inbyggda verktyg för tidrapportering

HubSpot-priser

Gratis verktyg

Starter (försäljning): 20 USD/användare per månad

Professional (försäljning): 500 dollar per månad

Enterprise (försäljning): 1500 USD per månad, faktureras årligen

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

6. SuiteDash

via SuiteDash

SuiteDash är en allt-i-ett-affärsprogramvara som kombinerar element från kundportalprogramvara, CRM, projektledning, fakturering och mycket mer.

Det är ett verktyg för affärshantering för dina interna verksamheter och en kundportal för kommunikation och samarbete. Med sin integrerade, automatiserade plattform kan företag hantera hela sitt försäljnings- och verksamhetsflöde från en enda instrumentpanel, vilket eliminerar behovet av att använda flera olika programvaror.

SuiteDash erbjuder en kombination av funktioner, såsom en försäljningstrattbyggare, vitmärkta kundportaler och till och med en avancerad marknadsföringsautomatiseringsmotor, vilket bidrar till erbjudandets unika karaktär.

SuiteDash bästa funktioner

Utforma flerstegsfunnlar för att konvertera leads till kunder, automatisera registreringen i onboardingprocesser och spåra framstegen i varje steg.

Branda kundportalen med ditt logotyp och dina färger för att skapa en personlig upplevelse för dina kunder.

Konfigurera komplexa arbetsflöden med förgreningslogik och villkorade utlösare för att automatisera godkännanden, budgetjusteringar och datauppdateringar baserat på specifika kriterier.

Ge dina kunder tillgång till projektinformation, filer, uppdateringar och fakturor

Tilldela uppgifter, sätt deadlines och kommunicera med teammedlemmarna via inbyggd chatt och diskussioner.

Begränsningar för SuiteDash

Vissa användare tycker att den funktionsrika plattformen är skrämmande att använda i början.

Användarna upplevde en viss fördröjning när de växlade mellan verktygen i programvaran.

Priser för SuiteDash

14 dagars gratis provperiod

Startpris: 19 $/månad

Thrive: 49 $/månad

Pinnacle: 99 $/månad

VIP Power-Up är tillgängligt med alla betalda abonnemang för 50 $/månad.

SuiteDash-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (520+ recensioner)

7. BigTime

via BigTime

BigTime-programvaran är en molnbaserad plattform för automatisering av professionella tjänster (PSA) som passar företag av alla storlekar. Det är en onlinebaserad tids- och faktureringslösning som är särskilt utformad för behoven hos företag som erbjuder professionella tjänster, såsom konsultföretag, revisionsbyråer, juridiska team och ingenjörsföretag.

BigTime fokuserar på att effektivisera verksamheten, optimera resursanvändningen och förbättra den finansiella översikten för dessa företag. Med dess avancerade funktioner kan du spåra och agera på dina operativa mätvärden för att skala upp din verksamhet på ett effektivt sätt.

BigTimes bästa funktioner

Standardisera återkommande projektprocesser genom att skapa återanvändbara mallar och handböcker.

Minska väntetiden genom att ändra fokus från historiska tilldelningar till prognoser för personalutnyttjande.

Få en överblick över företagets hälsa med fullständig AR-hantering, intäktsredovisning och prognoser.

Använd tidsspårningsverktyg som tidrapporter definierade efter arbetsveckan och gör inlämningstiderna flexibla med valfria låsfunktioner.

BigTime-begränsningar

Kundsupportens responsivitet kan förbättras

Användare har rapporterat problem med vissa appintegrationer.

Brist på en inbyggd chattfunktion för teamet

Inga gratisabonnemang finns tillgängliga.

Priser för BigTime

Essentials: 20 $/månad per användare

Avancerat: 35 $/månad per användare

Premier: 45 $/månad per användare

Projektor: 60 $/månad per användare

BigTime-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 630 recensioner)

8. SmartSuite

via SmartSuite

SmartSuite, en plattform för samarbetsbaserad arbetshantering, uppfyller behoven hos olika avdelningar såsom projektledning, försäljning, HR och rekrytering, styrning och riskhantering, kundframgång, marknadsföring och mycket mer.

SmartSuite integreras med över 5000 populära appar och verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde. Du kan också skapa rapporter och använda anpassade mallar för att presentera rapporterna för dina kunder.

För små och medelstora företag erbjuder SmartSuite färdiga verktyg. Stora företag kan också dra nytta av arbetshanteringsprogramvara (WorkOS), som innehåller specialiserade projektledningsverktyg.

SmartSuites bästa funktioner

Arbeta mer effektivt med SmartSuites tätt integrerade miljö där dokument, kalkylblad, presentationer, kalendrar och e-post integreras sömlöst.

Skapa automatiska rapporter, offerter och fakturor baserade på fördefinierade mallar och realtidsdata.

Använd AI för att rekommendera de mest lämpliga personerna för uppgifter baserat på deras färdigheter, expertis och arbetsbelastningskapacitet.

Begränsningar i SmartSuite

Stora team eller komplexa projekt med stor dataanvändning kan uppleva prestandaproblem eller systemöverbelastning.

Formelfunktionerna i kalkylblad kan kännas begränsande för användare som är beroende av komplexa beräkningar eller avancerad datahantering.

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad tillgång till vissa projektfunktioner och data.

Priser för SmartSuite

Gratis

Team: 12 $/månad per användare

Professional: 28 $/månad per användare

Företag: 41 $/månad per användare

SmartSuite-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (30+ recensioner)

Capterra: 5/5 (21+ recensioner)

9. Plutio

via Plutio

Verktyget använder automatisering, samarbete och dokumenthantering för att förbättra ditt teams effektivitet och produktivitet. Du kan enkelt samla all kommunikation för ditt projekt på ett ställe. Dessutom hjälper Plutios avancerade processer dig att automatiskt lägga till projektdetaljer som URL:er, datum, kryssrutor, betyg och teammedlemmar.

Plutio är en omfattande projektledningsplattform som är utformad för att effektivisera olika affärsprocesser, inklusive kundonboarding, skapande av offerter, kontraktshantering, projektledningsmöten, planering och projektleverans.

Med dess anpassningsbara interaktiva instrumentpanel kan du snabbt få färdiga mallar för olika projektplanerings- och hanteringsbehov.

Plutios bästa funktioner

Hantera kundorienterade processer som onboarding, offerter och kontrakt

Använd den visuella arbetsflödesbyggaren för att skapa anpassade arbetsflöden för alla affärsprocesser.

Automatisera repetitiva uppgifter och anpassa triggare efter dina unika behov.

Ge kunderna säker åtkomst till relevanta dokument, projektuppdateringar och kommunikationskanaler i en portal med ditt varumärke.

Integrera med olika verktyg och tjänster som CRM, bokföringsprogram och plattformar för elektroniska signaturer, vilket ytterligare effektiviserar ditt arbetsflöde och eliminerar datasilos.

Plutios begränsningar

Användare upplevde problem med att lösa klagomål med kundtjänsten.

Brist på funktioner för uppgiftshantering

Begränsade funktioner för tidrapportering

Plutios prissättning

Solo: 19 $/månad

Studio: 39 $/månad

Byrå: 99 $/månad

Plutio-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (155+ recensioner)

10. OmniFocus

via OmniFocus

OmniFocus är ett kraftfullt program för uppgiftshantering som är utformat för upptagna yrkesverksamma och privatpersoner som söker en välstrukturerad och anpassningsbar metod för att hantera sina att göra-listor.

Det riktar sig till Mac- och iOS-användare, med sömlös plattformssynkronisering och en enhetlig användarupplevelse för personlig arbetshantering.

OmniFocus bästa funktioner

Registrera och organisera alla dina aktiviteter i ett kraftfullt och lättskött system.

Ställ in objekt som ska upprepas enligt verkliga scheman

Skapa taggar för saker som plats, person, energinivå, prioritet och så vidare.

Anpassade perspektiv som passar ditt arbetsflöde – oavsett hur komplext det är

Skydda personuppgifter med end-to-end-kryptering

Lägg till anteckningar till dina objekt så att du har den information du behöver när du slutför en åtgärd.

OmniFocus begränsningar

Inga verktyg för samarbete eller projektledning för team

Ej avsedd för företagsanvändning

Inga funktioner för tidrapportering

Verktyget är endast kompatibelt med Apple-produkter.

OmniFocus prissättning

14 dagars gratis provperiod

Prenumeration: 9,99 $/månad (automatisk förnyelse)

OmniFocus för webben: 4,99 $/månad (automatisk förnyelse)

v4 Standardlicens: 74,99 $ engångsbetalning

v4 Pro-licens: 149,99 $ engångsbetalning

OmniFocus betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

Hitta ditt perfekta Accelo-alternativ

Dessa tio alternativ kan avsluta din sökning efter Accelo-alternativ för att effektivisera och förbättra din affärsverksamhet. Även om varje verktyg i denna lista fungerar bra om det matchas med rätt affärsbehov, kan du inte gå fel med ett kraftfullt allt-i-ett-verktyg – ClickUp!

ClickUp hjälper dig att integrera CRM, automatisering av arbetsflöden, tidshantering, rapportering och kommunikationsfunktioner på en enda plattform.

Registrera dig hos ClickUp idag för att effektivisera arbetsprocesser, förbättra produktiviteten och stärka teamsamarbetet.