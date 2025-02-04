Vi testade de 10 bästa alternativen till MatterMost 2025

2016 kom nyheten att Uber hade bytt från Slack – den snabbast växande meddelandeplattformen för företag – till Mattermost, som var en outsider inom området.

Anledningen? Slack hade inte ett lämpligt säkerhetsramverk för tekniska team med komplexa operativa behov. Därför beslutade Uber att bygga sitt eget interna kommunikationsverktyg i samarbete med MatterMost. ?

Det fanns naturligtvis inte många kommunikations- och samarbetsverktyg av företagsklass vid den tiden, och den stora samåkningsjätten ville ha ett mer ”säkert” verktyg för teamsamarbete för sina tekniska team.

Mattermost hamnade alltså i rampljuset och blev en populär kommunikationsplattform för stora företag.

Men under de senaste fem åren har verktyg som Slack och Microsoft Teams lagt till robusta säkerhets- och integritetsfunktioner. Situationen vände och Uber återförde alla sina 38 000 anställda till Slack. ( källa )

MatterMost är fortfarande ett populärt verktyg för säkerhetsmedvetna team, men många andra har tagit marknadsandelar från dem. ?

I den här bloggen kommer vi att utforska de bästa alternativen till MatterMost, med fokus på avancerade kommunikationsfunktioner och säkerhetsåtgärder i företagsklass. Detta hjälper dig att välja ett robust samarbetsverktyg som ditt team förtjänar.

Vad ska du leta efter i säker samarbetsprogramvara?

Att välja ett onlineverktyg för samarbete för ditt team borde inte vara någon svår nöt att knäcka. Ärligt talat finns det tre huvudsakliga saker att tänka på: kommunikationsfunktioner, integritet och säkerhetskompatibilitet samt integrationsstöd.

Du bör också ta hänsyn till följande ytterligare faktorer:

Flera kommunikationsalternativ: Kontrollera om appen möjliggör både asynkron och Kontrollera om appen möjliggör både asynkron och realtidsbaserad teamsamarbete med funktioner som trådar, ljud- och videosamtal, whiteboards och mer.

End-to-end-kryptering: Appen måste skydda dina data och säkerställa att all känslig och konfidentiell information förblir privat och säker.

Åtkomstnivåer : Ge administratörer möjlighet att hantera användarbehörigheter och minska risken för obehörig åtkomst och missbruk av information.

Multifaktorautentisering: Stärk säkerheten med ett extra lager av användarverifiering och förhindra obehöriga åtkomstförsök även om inloggningsuppgifterna komprometteras.

Integrationsmöjligheter: Underlätta effektiv kommunikation och öka arbetsflödeseffektiviteten med integrationer för fildelning, uppgiftshantering och : Underlätta effektiv kommunikation och öka arbetsflödeseffektiviteten med integrationer för fildelning, uppgiftshantering och verktyg för projektsamarbete.

Nu när du vet vilka funktioner du ska leta efter när du väljer ett verktyg för teamsamarbete som är både säkert och mångsidigt, kan vi titta på de bästa alternativen till MatterMost.

De 10 bästa alternativen till MatterMost

Här är en lista över våra 10 bästa appar för teamsamarbete som är lika säkra och användarvänliga som MatterMost, men med extra funktioner och egenskaper.

1. ClickUp – Bäst för uppgiftshantering och samarbete

Undvik att hoppa mellan appar – lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta närmare på ett och samma ställe med ClickUp Chat.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för samarbete på arbetsplatsen som erbjuder robusta lösningar för teamkommunikation, projektledning och dokumenthantering – allt på ett och samma ställe!

ClickUp är ett holistiskt kommunikationsverktyg för team som erbjuder alternativ för samarbete i realtid och asynkronisering med funktioner som ClickUp Chat-vy, inbyggd e-postintegration, videoinspelning med Clip in ClickUp, ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps.

Lägg till kommentarer, skicka e-postmeddelanden och samarbeta med ditt team – allt från din ClickUp-arbetsyta.

Dessutom kan dina team samarbeta på delade projekt och dokument via kommentarer och chatt. Det gör det möjligt för användare att redigera dokument tillsammans med teammedlemmar och till och med skicka dem via e-post direkt från appen.

Dessutom gör ClickUp AI det enkelt att utforma kommunikation, redigera dokument och sammanfatta möten. Och det bästa av allt? Du kan göra allt detta från ett enda arbetsområde i ClickUp utan att behöva jonglera mellan flera arbetsappar eller kommunikationsverktyg.

Om du vill ha ett verktyg som underlättar hantering och övervakning av tvärfunktionella projekt kan du överväga ClickUps tvärfunktionella projektmall.

Du kan använda det för att organisera projekt i avdelningar för bättre översikt. För att hålla koll på framstegen kan du dela upp uppgifterna i fem statusar: Att göra, Fastnat, Pågår, Klar och Blockerad. Uppdatera statusarna allteftersom du går igenom uppgifterna så att alla intressenter är på samma sida när det gäller projektstatus.

Mallen innehåller ett Gantt-diagram och en Burndown-vy som hjälper dig att övervaka framstegen visuellt. Sammantaget förenklar denna mall samarbetet mellan avdelningar inom alla typer av organisationer.

ClickUps bästa funktioner

Brainstorma i realtid : Använd whiteboards och mind maps för att visualisera idéer och koncept och samarbeta med ditt team i realtid.

Ge kontextuell feedback : Lämna kommentarer på dokument och uppgifter för att ge förslag och säkerställa att all feedback är relevant.

Underlätta asynkron samverkan : Skapa gruppchattar med viktiga intressenter, dela videoklipp och mycket mer för enkel kommunikation över tidszoner.

Samarbeta smartare med AI : Skriv utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta kommentartrådar och hämta information snabbt med ClickUp AI.

Integrera med resten av din teknikstack: Anslut ClickUp till andra marknadsförings- eller utvecklingsverktyg för att säkerställa att all information är uppdaterad och synkroniserad.

Begränsningar för ClickUp

Ingen inbyggd skärmdelning eller videosamtal ännu

Gruppkanaler är inte tillgängliga just nu.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Slack – Bäst för teamkommunikation

via Slack

Slack är en mycket använd molnbaserad samarbetsplattform som är utformad för att underlätta teamkommunikation. Den lanserades 2013 och förvärvades av Salesforce 2020. Plattformen är känd för sina funktioner för meddelanden i realtid (direktmeddelanden, trådade konversationer, videosamtal) och omfattande integrationer.

Slack förenklar kommunikationen genom individuella kanaler för dina team och projekt med flera teammedlemmar. Denna och andra funktioner som direktmeddelanden, skrivindikatorer och ljud-/videosamtal främjar interaktion i realtid.

Slack integreras också med olika verktyg från tredje part, vilket gör det möjligt för användare att anpassa aviseringar och skapa ett mer sammanhängande arbetsflöde.

Slacks bästa funktioner

Kommunicera med flera personer i dedikerade utrymmen för team och projekt med Channels.

Främja kommunikation i realtid med funktioner som direktmeddelanden, skrivindikatorer och ljud-/videosamtal.

Skapa ett effektivt arbetsflöde genom att integrera Slack med andra verktyg från tredje part.

Anpassa aviseringar baserat på omnämnanden, nyckelord och kanalaktivitet för att minska avbrott.

Möjliggör integrationer med flera appar, såsom Dropbox och Zapier.

Slacks begränsningar

Det kan bli dyrt för små team.

End-to-end-kryptering är ännu inte tillgängligt på Slack.

Priser för Slack

Gratis

Pro : 8,75 $/månad per användare

Business +: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)

3. Element – Bäst för decentraliserad teamkommunikation

via Element

Element, tidigare känt som Riot.im, är en matrisbaserad, säker och öppen källkodsplattform för kommunikation. Den har utvecklats av Matrix.org Foundation och ligger i linje med Matrix bredare mission att etablera en öppen standard för ”säker, interoperabel och decentraliserad meddelandehantering”.

Plattformen stöder end-to-end-kryptering och erbjuder en mängd olika funktioner för realtidsmeddelanden, fildelning och samarbete. Användarna får säker dataskydd genom end-to-end-kryptering för både molnbaserad och lokal distribution.

Plattformen är utmärkt för samarbete i realtid. Den erbjuder också obegränsade röst- och videosamtal, och du kan förbättra dina arbetsflöden med flera bryggor, bots och widgets.

Mobilappen är dock tung och klumpig, och verktyget har färre integrationsalternativ än ClickUp, Slack och andra på denna lista.

Element bästa funktioner

Säkerställ säker kundsamverkan och dataskydd med end-to-end-kryptering.

Få support för molntjänster och lokal distribution

Underlätta samarbete i realtid med obegränsade röst- och videosamtal

Använd bryggor, bots och widgets för att förbättra effektiviteten i ditt arbetsflöde.

Element-begränsningar

Vissa användare tycker att trådfunktionen är klumpig och svår att använda.

Mobilappen kan ta upp mycket lagringsutrymme om du delar många filer.

Färre integrationsalternativ

Element-prissättning

Starter: Gratis för upp till 200 användare

Företag: 5 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Enterprise: 10 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Sovereign: ​​Anpassad prissättning

Element-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Pidgin – Bäst för öppen källkodsbaserad teamkommunikation

via Pidgin

Pidgin (ursprungligen kallat Gaim) är ett av de äldsta kommunikationsverktygen med öppen källkod och är en grundläggande, kostnadsfri och reklamfri plattform för snabbmeddelanden (IM) och samarbete. Koden är licensierad under GNU General Public License, vilket innebär att organisationer kan anpassa plattformen efter sina behov.

Men det finns en hake – eftersom det är gratis att använda måste du publicera dina ändringar på plattformen så att hela communityn kan dra nytta av dem.

Även om du kan anpassa verktyget efter dina behov är det inte den mest lämpliga plattformen för stora team med komplexa behov.

Pidgins bästa funktioner

Äg alla dina data eftersom Pidgin är självhostat och open source.

Anpassa verktyget till ditt modersmål med stöd för över 80 språk.

Arbeta med populära protokoll som AIM, ICQ, MSN Messenger och Yahoo.

Lägg till flera konton i en app

Håll alla dina chattar snyggt organiserade i flikar så att du kan växla mellan konversationer.

Begränsningar för Pidgin

Du måste bygga ditt verktyg själv, eftersom endast den underliggande koden är tillgänglig som standard.

Kräver mycket teknisk kunskap för att implementera och underhålla plattformen.

Pidgin-priser

Gratis att använda

Pidgin-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Microsoft 365 – Bäst för integrerade produktivitetsverktyg

via Microsoft

Microsoft 365, tidigare känt som Office 365, är en välkänd molnbaserad svit med arbetsplatsappar från Microsoft. Arbetsplatsen innehåller ett verktyg för teamsamarbete som heter Microsoft Teams.

MS Teams har blivit en central knutpunkt för teamarbete, med kanaler för att organisera konversationer efter ämne och DM:er för 1:1-kommunikation. Det integreras också med olika Microsoft- och tredjepartsapplikationer, vilket ger en enhetlig miljö för teamkommunikation och samarbete.

Arbetsytan är också mycket säker: Med multifaktorautentisering, datakryptering och avancerat hotskydd säkerställer programvaran att dina data bevaras och hålls säkra hela tiden.

De bästa funktionerna i Microsoft 365

Underlätta kommunikation i realtid via kanaler, chatt och videomöten.

Säkerställ ett smidigt informationsflöde genom att integrera alla appar i Microsoft 365-paketet.

Spara tid och öka produktiviteten med automatiserade arbetsflöden och anpassade appar.

Begränsningar i Microsoft 365

Erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter

Vissa användare tycker att användargränssnittet är klumpigt och icke-intuitivt eftersom det begränsar användarna till Microsofts ekosystem.

Verktyget är inte optimerat för MacOS.

Priser för Microsoft 365

Business Basic : 6 $/månad per användare (faktureras årligen)

Business Standard : 12,50 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Business Premium : 22 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Appar för företag: 8,25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 500 recensioner)

6. Jitsi – Bäst för säkra videokonferenser

via Jitsi

Jitsi är en populär videokonferensplattform med öppen källkod. Under årens lopp har ägandet övergått från Blue Jimp till Atlassian och slutligen till 8×8 år 2018. Trots dessa förändringar förblir plattformen trogen sin ideologi om öppen källkod och sitt engagemang för decentralisering av kommunikationen över internet.

Jitsi erbjuder två flaggskeppsprodukter – VideoBridge och Meet – som är kompatibla med WebRTC och har videokonferensfunktioner som videosamtal, skärmdelning, simulcasting och mycket mer.

Jitsi erbjuder dock inte textbaserade kommunikationsverktyg, vilket gör det mindre attraktivt för de flesta team.

Jitsis bästa funktioner

Håll säkra teammöten och kundsamtal med funktioner som ljud-/videokonferenser, skärmdelning och mycket mer.

Lägg till ett extra säkerhetslager genom att lösenordsskydda dina online-mötesrum.

Bädda in Jitsi i din webbplats eller mobilapp för plattformsoberoende tillgänglighet.

Jitsis begränsningar

Användarna rapporterar en brant inlärningskurva.

Begränsade integrationer

Inga inbyggda funktioner för snabbmeddelanden

Priser för Jitsi

Gratis att använda

Jitsi-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (161 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (78 recensioner)

7. Webex – Bäst för videokonferenser i företag

via Webex Messaging

Webex by Cisco är en ledande plattform för virtuellt samarbete och erbjuder en rad olika lösningar för meddelanden och videokonferenser. Den har åtta viktiga funktioner och verktyg: samtal, meddelanden, webbseminarier, evenemang, möten, omröstningar, whiteboard och videomeddelanden.

Det bästa är att de alla drivs av en kapabel AI-modell. Dessa funktioner gör Webex till ett av de mest omfattande verktygen för samarbete på arbetsplatsen som hanterar utmaningarna med distans- och hybridarbetsplatser.

De viktigaste säkerhetsfunktionerna är dock endast tillgängliga i de högre prisnivåerna, så det kanske inte passar för små team.

Webex bästa funktioner

Planera möten direkt från dina delade kanaler och grupper

Håll tillgängliga möten med automatisk textning och översättning, brusreducering och röstoptimering.

Lägg till externa intressenter och gäster till din Webex-arbetsyta med bara deras e-postadresser.

Begränsningar för Webex

Kan bli dyrt för större team

Säkerhet i företagsklass är endast tillgänglig i de högre planerna.

Priser för Webex

Gratis

Webex Starter: 14,50 dollar per användare/månad

Webex Business: 20 dollar per användare/månad

Webex Enterprise: Anpassad prissättning

Webex-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6 800 recensioner)

8. Rocket. Chat – Bäst för självhostad teamkommunikation

Ett av de bästa alternativen till MatterMost är Rocket. Chat, som beskriver sig själv som en plattform för teamsamarbete för organisationer som värnar om integritet. Med över 1500 bidragsgivare från hela världen är Rocket. Chat en öppen källkodsorganisation som syftar till att hjälpa företag att effektivisera teamkommunikationen utan att behöva oroa sig för datasäkerhet eller integritet.

Rocket. Chat erbjuder funktioner för snabbmeddelanden och videokonferenser, vilket gör det till ett bra val för distans- och hybridarbetsplatser. Plattformen integreras också med andra meddelandetjänster som WhatsApp, Instagram och Telegram, vilket gör det enkelt för organisationer att samla all kommunikation på ett ställe.

Rocket. Chat bästa funktioner

Samarbeta med teammedlemmar och externa kunder från ett enda ställe genom att integrera med andra meddelandeappar.

Använd kanaler för att segmentera konversationer baserat på ämne, projekt och mer.

Utnyttja videosamtal för att främja kommunikation i realtid och teamkänsla.

Granska alla meddelanden och konversationer för att förhindra dataläckage och missbruk av information.

Rocket. Chat-begränsningar

Teknisk support kan vara långsam eftersom det är en öppen källkodsorganisation.

Det är komplicerat att installera, och självhosting kräver mycket teknisk kunskap.

Vissa användare tycker att iOS-appen är klumpig.

Rocket. Chat-priser

Starter: Gratis

Pro : 4,60 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (320+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 140 recensioner)

9. Google Workspace – Bäst för molnbaserade samarbetsverktyg

via Google Chat

Den här behöver ingen presentation!

Google Workspace, tidigare känt som G Suite, är en svit av molnbaserade produktivitetsverktyg utvecklade av Google. Google Workspace lanserades 2006 med Gmail och Google Kalender som initiala erbjudanden och inkluderar nu verktyg som Google Drive, Docs, Sheets, Slides och mycket mer.

Under årens lopp har Google Workspace blivit den självklara plattformen för små och stora företag. De två populära apparna för teamsamarbete i Google Workspace är Chat (för snabbmeddelanden) och Meet (för videokonferenser).

Google Workspaces bästa funktioner

Arbeta samtidigt och ge omedelbar feedback med realtidssamarbetsfunktioner i Google Docs, Sheets och Slides.

Underlätta realtidskommunikation mellan teammedlemmar med virtuella möten

Gör det möjligt för ditt team att hålla kontakten med hjälp av Google Chats funktioner för snabbmeddelanden, såsom direktmeddelanden, delade utrymmen och mycket mer.

Begränsningar i Google Workspace

Organisationer har begränsad kontroll över sina data

Samarbetsalternativen kan vara begränsade jämfört med konkurrenterna.

Priser för Google Workspace

Gratis

Business Starter : 7,20 $/månad per användare

Business Standard : 14,40 $/månad per användare

Business Plus : 21,60 $/månad per användare

Business Enterprise: Anpassad

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2 : 4,6 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 000 recensioner)

10. Flock – Bäst för teammeddelanden och samarbete

via Flock

Flock är utmärkt som en onlineplattform för samarbete mellan olika funktioner och har inbyggda funktioner för meddelanden, videokonferenser och till och med projektledning.

Viktiga funktioner inkluderar meddelanden i realtid, videokonferenser, röstanteckningar och att göra-listor. Det stöder också avancerade användarkontroller, enkel inloggning och anpassningsbara policyer för filarkivering.

Flock bästa funktioner

Använd omröstningar för att samla in feedback från teammedlemmar och fatta beslut snabbare.

Skapa delade att göra-listor för att samarbeta med ditt team om uppgifter och projekt.

Ta bort alla meddelanden och filer automatiskt efter en angiven period för att säkerställa efterlevnad av globala policyer för datalagring.

Spela in anteckningar och skicka röstmeddelanden för att snabbt förmedla ditt budskap till andra teammedlemmar.

Flock-begränsningar

Gratisplanen tillåter endast 20 användare, 10 kanaler och inga gruppssamtal eller skärmdelning.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Flock-priser

Starter : Gratis (för upp till 20 användare)

Pro : 4,5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Flock-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (320+ recensioner)

Sammanfattning: Det perfekta alternativet till MatterMost

Eftersom ingen enskild programvara för teamsamarbete kan tillgodose alla teams unika behov rekommenderar vi att du väljer ett verktyg med olika samarbetsalternativ. På så sätt kommer ditt team inte att känna sig begränsat.

Ett idealiskt verktyg för teamsamarbete bör erbjuda alternativ för samarbete i realtid och asynkronisering, förstklassiga säkerhetsåtgärder och bra kundsupport. ClickUp erbjuder allt detta och tillhandahåller utbildningssessioner och support dygnet runt för alla användare, inklusive de som har gratisabonnemanget.

