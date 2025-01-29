De 10 bästa Float-alternativen 2025 (recensioner och priser)

Float är ett resurshanteringsverktyg som är utformat för att hjälpa team att effektivisera tidsspårning, planera projekt och schemalägga uppgifter. Även om många anser att det är ett omfattande verktyg, brister det på flera områden.

För det första kan det vara dyrt, särskilt för små företag som inte har stora budgetar för programvara. Användare klagar också på att gränssnittet är trögt eller inte erbjuder tillräckliga anpassningsmöjligheter.

Lyckligtvis finns det dussintals alternativ till Float på marknaden om du letar efter sådana. ?

Här lyfter vi fram vad du bör titta efter så att du kan välja det bästa verktyget för ditt företag. Därefter delar vi med oss av 10 av de bästa alternativen till Float baserat på funktioner, begränsningar, priser och kundbetyg.

Vad ska du leta efter i Float-alternativ?

Som projektledningsverktyg erbjuder det bästa alternativet till Float funktioner för att spåra framsteg mot mål, hantera resurser och hantera teamets kapacitet. När du väljer rätt verktyg för dig är det viktigt att leta efter funktioner som ditt företag behöver för att blomstra. ?

Här är vad ett bra Float-alternativ har att erbjuda:

Insikter om arbetsbelastning: Leta efter ett verktyg som ger insikt i arbetsbelastningen för team och individer för att förbättra Leta efter ett verktyg som ger insikt i arbetsbelastningen för team och individer för att förbättra kapacitetsplaneringen.

Resurshanteringsfunktioner: Resursallokering är en viktig del av projektledning. Spåra resurser och identifiera förbättringsområden med ett verktyg som erbjuder inbyggda resursplaneringsfunktioner.

Automatiseringar: Uppgiftshantering blir enklare när du kan automatisera repetitiva uppgifter och minska arbetsbelastningen. Leta efter ett verktyg som inkluderar uppgiftsautomatiseringar, anpassade utlösare och omedelbara aviseringar.

Prisflexibilitet: Float är känt för att vara dyrt. Välj ett verktyg som erbjuder flera prisplaner så att du kan hitta en som passar din budget.

De 10 bästa Float-alternativen att använda 2024

Float kan vara ett användbart verktyg, men det har också betydande nackdelar. Här hittar du 10 av de bästa alternativen till Float. Dessa projektledningsprogram ger dig djupare insikter i arbetsflöden och resursprocesser för att maximera produktiviteten. ?

Sök, ställ in eller sortera uppgiftsstatusar i ClickUp-listvyn för att se framstegen i allt arbete.

ClickUp är perfekt för projektledare som söker en uppgiftshanteringskomponent tillsammans med sitt resurshanteringsverktyg. Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som erbjuder en rad helt anpassningsbara funktioner för kapacitetsplanering, resursspårning och schemaläggning av arbete för alla teammedlemmar. ClickUps projektledningsfunktioner inkluderar samarbete i realtid, över 15 vyer för att visualisera arbetsflöden och kapacitet samt inbyggd måluppföljning. ?

ClickUps kalendervy ger insikt i projektets tidslinjer och håller hela teamet på samma sida. Dela din kalender med andra teammedlemmar för att visa vad du arbetar med idag eller denna vecka och flytta enkelt runt saker med dra-och-släpp-gränssnittet. Synkronisera med din Google Kalender för att se alla dina uppgifter och viktiga möten på ett ställe.

Gantt Chart-vyn i ClickUp erbjuder en visuell översikt över alla projektaktiviteter. Se snabbt beroenden för att få insikt i arbete som hindrar andra uppgifter och lägg till prioritetsflaggor för att ta itu med brådskande ärenden först. Den dynamiska tidslinjen håller dig informerad så att du kan undvika flaskhalsar, spåra framsteg och nå mål snabbare.

Ett av Floats huvudfokus är tidsspårning. Ta det ett steg längre med smartare projektidsspårning från ClickUp. Med fler integrationer kan du ansluta verktyg som Harvest, Everhour och Toggl för att spåra tid på det sätt du vill. Ställ in uppskattningar, lägg till anteckningar och skapa rapporter för att djupare analysera var tiden spenderas och hur du kan optimera ditt teams arbetsbelastning.

Att hantera projekt innebär mer än bara att ta itu med kapaciteten, du måste också implementera resursplanering. Med ClickUps programvara för resurshantering kan du spåra tid, formulär och företagets tillgångar på ett och samma ställe. Gör snabba inmatningar, samla in leverantörsinformation och beräkna kostnader, allt utan att byta verktyg.

ClickUps bästa funktioner

Ett anpassningsbart och intuitivt gränssnitt ger dig stor kontroll över hur du visualiserar och strukturerar arbetsflöden.

Mer än 1 000 mallar, inklusive ClickUps mall för resursplanering , gör det enkelt att skapa rapporter och dokument på halva tiden.

Olika vyer låter dig se framstegen på det sätt som passar dig bäst – oavsett om det är en tidslinje, en att göra-lista eller en instrumentpanel.

Hantera arbetsflöden med automatiseringar som omedelbart tilldelar förfallodatum och arbete baserat på kapacitet och anpassningsbara triggers.

Tekniken revolutionerar tidshanteringen, och ClickUps inbyggda AI-verktyg är ett utmärkt exempel på detta, eftersom de förbättrar effektiviteten och minskar redundansen i arbetsflödena.

Samarbete i realtid innebär att du kan arbeta tillsammans med teammedlemmarna för att samordna prioriteringar, påskynda måluppfyllelsen och omstrukturera projektets tidsplaner.

Begränsningar för ClickUp

Eftersom det finns ett stort antal funktioner tar det tid att lära sig alla.

Tillägget ClickUp AI är endast tillgängligt med betalda abonnemang, men abonnemangen börjar på bara 7 dollar per månad.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda planer för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Bonsai

via Bonsai

Bonsai är ett Float-alternativ som inkluderar fakturering, CRM och bankärenden på ett och samma ställe. Hantera kunder i det molnbaserade CRM-systemet tack vare schemaläggningsfunktioner och formulär som förenklar onboarding och relationsspårning. Hantera projekt med tidrapporter, milstolpsmarkörer och inbyggd fakturering.

Resursplanering och ekonomihantering är enklare än någonsin tack vare rapporter för kostnadsuppföljning. Bank- och betalningsfunktioner säkerställer smidig drift och förenklar lönsamheten.

Bonsais bästa funktioner

Bonsai Banking är FDIC-försäkrat upp till 250 000 dollar, har inget minimibelopp och inga dolda avgifter, vilket gör det enkelt att hantera utgifter och vinster utan att byta verktyg.

Med hjälp av dussintals dokumentmallar kan du skapa fakturor, kontrakt och kunskapscentrum på kortare tid.

Anpassningsbara behörigheter och projektledningsverktyg som automatisering av uppgifter gör det enkelt att arbeta med ett internt team, frilansare eller entreprenörer.

Spåra tiden som läggs på enskilda uppgifter och skapa större projektplaner för att hålla dig på rätt spår mot dina affärsmål.

Bonsais begränsningar

Mobilappen är enkel och har inte lika många funktioner som konkurrenterna.

Vissa funktioner, inklusive redovisningsstöd, är inte tillgängliga för användare utanför USA.

Bonsai prissättning

Startpaket: 25 $/månad

Professional: 39 $/månad

Företag: 79 $/månad

Bonsai-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (65+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (67+ recensioner)

3. Asana

via Asana

Asana är ett av de bästa verktygen för projektplanering och teamhantering. Hantera ditt teams tid med inbyggda funktioner för tidsspårning och målsättning. Utnyttja realtidssamarbete för att driva projekt framåt och flagga hinder för att ligga steget före eventuella förseningar. Fördjupa dig med olika vyer för att få en bred översikt eller detaljerade diagram och tidslinjer. ?️

Asanas bästa funktioner

Ett användarvänligt gränssnitt gör det enkelt för nybörjare att komma igång och börja bidra till teamets mål.

Integrationer med produktivitetsverktyg – inklusive Slack, Salesforce, Microsoft Teams och Google Drive – gör det enkelt att ansluta alla plattformar du använder för att driva ditt företag.

Effektivisera rapporterna för att få uppdaterade projektdata om resursanvändning, arbetsbelastning och framsteg mot uppsatta mål.

Automatisera arbetsflöden och skapa anpassade fält för att spåra de data som är viktigast för dina dagliga aktiviteter.

Asanas begränsningar

Användargränssnittet kan till en början vara överväldigande för personer som inte har använt projektledningsprogramvara tidigare.

Du kan inte tilldela en uppgift till mer än en person; du måste dela upp arbetet i flera uppgiftskort istället.

Asana prissättning

Personligt: Gratis för alltid

Startpaket: 10,99 $/månad per användare

Avancerat: 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise+: Kontakta oss för prisuppgifter

Asanabetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 200 recensioner)

4. Notion

via Notion

Notion kombinerar projektledningsverktyg med en av branschens bästa kunskapsdatabasdesign. Använd detta verktyg för att lagra all viktig företagsinformation, till exempel hur man använder resurser och kontrakt för frilansare. Ta det ett steg längre med projektledningsfunktioner, inklusive vanespårare, projektkalendrar och tidshantering.

Notions bästa funktioner

Med hundratals mallar kan du skapa allt från tidrapporter och prestationsutvärderingar till intäktskalkylblad på några sekunder.

Oändliga projektanpassningsmöjligheter låter dig skapa mål och kartlägga framsteg med hjälp av tidslinjer, färdplaner och checklistor.

Automatisera arbetsflöden för allt från intäktsprognoser till resurshantering för att spara tid och effektivisera processer.

Förbättra teamsamarbetet med aviseringar, prioritetsmarkeringar och beroenden som lyfter fram det viktigaste arbetet och uppdaterar hela teamet när saker blir klara.

Begränsningar i Notion

Sökfunktionen är inte alltid intuitiv, vilket gör det svårt att hitta dokument som du inte använder så ofta.

Vissa användare med större informationsdatabaser rapporterade långa laddningstider.

Notion prissättning

Gratis: Obegränsat antal block för enskilda personer, begränsad testversion för team

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Begär en demo

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

5. Trello

via Trello

Trello är ett alternativ till Float som hanterar alla aspekter av projektets livscykel, inklusive att skapa arbetsflöden, hantera uppgifter och integrera verktyg. Olika vyer – som listor, tavlor och kort – erbjuder flexibilitet för att få en översikt över resursanvändningen eller fördjupa sig i detaljerade uppdelningar av tidsspårning och kapacitetsplanering.

Trellos bästa funktioner

Trello API erbjuder anpassad integration med dussintals verktyg, inklusive Jira, GitHub och Google Kalender.

Använd Butler-automatisering för att skapa regler, kommandon och triggers för att påskynda arbetsflöden.

Hundratals mallar inkluderar tidrapporteringsblad, Scrum-tavlor och budgethantering för att hålla koll på dina affärsbehov.

Anpassningsbara vyer inkluderar alternativ som tavla, tidslinje, instrumentpanel, tabell, kalender, karta och arbetsyta så att du kan se ditt teams arbetsflöden på ett sätt som passar dig.

Trellos begränsningar

Team med komplexa arbetsflöden upplever att verktyget är begränsande.

Du kan kommentera uppgiftskort, men det finns inget inbyggt verktyg för teamkommunikation eller meddelanden.

Trello prissättning

Gratis: För team och individer med upp till 10 tavlor per arbetsyta

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 USD/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

6. Produktiv

via Productive

Productive är ett av de bästa alternativen till Float. Detta allt-i-ett-verktyg erbjuder projektledning, tidsspårning och rapporteringsfunktioner som hjälper dig att hålla koll på alla dina affärsverksamheter. Använd SaaS-verktyget för att hantera hela din projektportfölj, från resursplanering till CRM och ekonomi. ?

Produktiva bästa funktioner

Förenkla faktureringen med automatiserade fakturor baserade på inbyggda tidsregistreringsfunktioner.

Samarbete i realtid ger dig de senaste insikterna om vad som pågår och vad som ligger efter – innan det kan störa projektet.

Olika vyer, inklusive Gantt-diagram, tavlor, kalendrar och tabeller, håller dig informerad om projektets tidsplaner och aktuella framsteg.

Hantera resurser med HR-funktioner som schemalägger ledighet, planerar ditt teams arbetsbelastning och prognostiserar utnyttjandet för smidigare rutiner.

Produktivitetsbegränsningar

Användarna önskar att det fanns fler kortkommandon för att påskynda arbetsflödena.

Faktureringsfunktionerna är inte lika robusta eller anpassningsbara jämfört med andra verktyg.

Produktiv prissättning

Essential: 11 $/månad

Professional: 28 $/månad

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Produktiva betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

7. Monday

via Monday

Oavsett om du erbjuder professionella tjänster inom finansområdet eller leder ett mjukvaruutvecklingsteam är Monday ett arbetsoperativsystem som hjälper dig att hålla koll på framsteg och arbetsflöden. Använd det för att hantera webbutvecklingsprojekt, spåra marknadsföringskampanjer eller skapa rapporter för affärsanalys.

Måndagens bästa funktioner

Med arbetshanteringsfunktionerna kan du övervaka din projektportfölj, tilldela uppgifter och fördela resurser.

Integrationer med verktyg som QuickBooks, MailChimp och DocuSign centraliserar verksamheten oavsett vilka verktyg du använder.

Använd den webbaserade CRM-lösningen för försäljning för att hålla koll på vinster och hantera kundrelationer.

Utvecklingsverktyg som buggspårning, funktionsförfrågningar och releaseplaner hjälper dig att hålla koll på produktutvecklingen och användarupplevelsen i varje steg.

Begränsningar på måndagar

Priset är per användare, så verktyget kan snabbt bli dyrt för större team.

Gränssnittet kan kännas rörigt.

Monday prissättning

Gratis: Upp till två platser

Grundläggande: 10 USD/månad per plats

Standard: 12 USD/månad per plats

Pro: 20 $/månad per plats

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Måndagsbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

8. Awork

via Awork

Awork är ett ERP-program som gör det enkelt att hantera arbete och skapa scheman för att spåra framsteg. Använd tidsplaneringsfunktionerna för att förbättra produktiviteten och skapa roadmaps för att förbättra tids- och resursallokeringen.

Aworks bästa funktioner

Med teamplanering kan du visualisera arbetsbelastningar och fördela uppgifter baserat på kapacitet.

Den inbyggda tidsspårningen gör faktureringen snabbare och ger insikt i vilka arbetsuppgifter som tar mest tid.

Integrationer låter dig ansluta dina favoritverktyg, från meddelandeappar till rapporteringsplattformar.

Uppgifterna har anpassningsbara fält så att du kan lägga till värdefull data och hålla ordning.

Aworks begränsningar

Vissa användare har upptäckt buggar när de ansluter eller arbetar med Javascript-applikationer och Awork.

Fler prioritetsmärken skulle hjälpa större team att arbeta bättre i silos.

Awork prissättning

Basic: 12 €/månad per användare, exklusive moms

Företag: 18 €/månad per användare, exklusive moms

Enterprise: Anpassad prissättning

Awork-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

9. Resource Guru

via Resource Guru

Resource Guru är ett program som låter dig fördela resurser, oavsett om du hanterar enskilda medarbetares kapacitet eller externa verktyg. Ett enkelt och engagerande användargränssnitt håller alla på rätt spår och gör det enkelt att komma igång. ✍️

Resource Guru bästa funktioner

Inbyggda verktyg för resursanvändning ger insikt i hur tiden används och lyfter fram områden som kan förbättras.

Prognos- och schemaläggningsverktyg ger dig en överblick över ditt teams arbetsbelastning så att du kan maximera tiden och effektiviteten.

Ett inbyggt bokningssystem för mötesrum gör att du kan hantera utrymmen lika smidigt som du hanterar ditt team.

Med hjälp av funktioner för utrustningshantering kan du fokusera på hur IT-verktyg och A/V-utrustning används.

Begränsningar för Resource Guru

Vissa användare upplever att det finns en inlärningskurva för att komma igång, eftersom gränssnittet inte är lika intuitivt som hos konkurrenterna.

Det finns ingen alternativ för loggning i realtid, vilket innebär att det uppstår en fördröjning när man ska få insikter.

Resource Guru prissättning

Grasshopper-plan: 5 USD/månad per person

Blackbelt Plan: 8 $/månad per person

Master Plan: 12 $/månad per person

Resource Guru betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

10. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är en allt-i-ett-plattform som syftar till att förenkla kundarbetet och förbättra hanteringen med verktyg för tidsspårning, projektplanering och resursallokering. Använd den för att påskynda arbetsflöden och maximera effektiviteten mellan teamen tack vare funktioner som en resurskalender och förenklade verktyg för kundonboarding.

Teamwork bästa funktioner

Mallar eliminerar tidskrävande arbete och gör det enkelt att skapa all dokumentation, från tidrapporter till kundformulär.

Funktionerna för tidsspårning inkluderar automatiska påminnelser och timers i appen för att spåra arbetet exakt där det utförs.

Resurshanteringsverktyg identifierar flaskhalsar och låter dig tilldela uppgifter direkt för att förhindra förseningar.

Rapporter och vyer ger insikter så att du kan maximera arbetsflöden och förbättra kundnöjdheten.

Begränsningar för Teamwork

De inbyggda faktureringsfunktionerna är begränsade till tidsrapporter, inte material- eller resursanvändning.

Funktioner som Kanban-tavlor är inte tillgängliga i gratisversionen.

Teamwork prissättning

Gratis: Upp till fem användare

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Anpassad prissättning

Teamwork betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Spåra tid och hantera arbetsflöden mer effektivt med ClickUp

Med resurshanteringsprogramvaran på denna lista hittar du sätt att spåra tid, förbättra teamsamarbetet och fördela resurser. Dessutom erbjuder många av dessa konkurrenter ytterligare funktioner för att effektivisera arbetsflöden, skapa rapporter och bygga anpassade vyer som ger personliga insikter.

Registrera dig för ClickUp idag för att börja bygga ett mer effektivt och produktivt team. Med automatisering av uppgifter sparar du tid på tidskrävande arbete, medan tidsspårning för projekt ger insikter om var arbetsfördelningen kan förbättras. Lägg till funktioner som realtidssamarbete och resurshantering så har du allt du behöver för ett snabbare och mer produktivt team. ✨