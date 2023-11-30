10 coola AI-subreddits för experter och entusiaster

När det gäller att ta till sig information på internet är få webbplatser lika inflytelserika som Reddit. Plattformen lockar miljontals användare med sina över 100 000 aktiva communityn och över 16 miljarder diskussionstrådar! Även om det finns en del söta kattbilder och produktivitetsfokuserade grupper, är vi här idag för att presentera några populära subreddits om artificiell intelligens (AI) som är värd för fokuserade diskussioner om artificiella neurala nätverk, djupinlärning, naturlig språkbehandling och mycket mer.

Du kan hitta hundratals AI-subreddits med varierande antal medlemmar, innehåll och engagemangsnivåer. Det kan vara förvirrande att navigera eftersom många grupper fokuserar mer på att dela AI-genererat innehåll eller datavetenskap än att diskutera AI-utvecklingen.

Med detta i åtanke har vi sammanställt en lista över de 10 bästa AI-relaterade subreddits som du bör utforska för att få nyhetsrelaterat innehåll och chatta om trender, implikationer och idéer med andra AI-entusiaster! 🤖

De 10 bästa AI-subreddits att följa för värdefulla och kunniga inlägg

Vi har gått igenom dussintals subreddits och valt ut de 10 bästa alternativen som erbjuder värdefull information, trendinsikter och fantastiska engagemangsnivåer för AI-teknikinnehåll. Från datavetare till datavetare, nyfikna sinnen till erfarna experter – här finns något för alla!

Subreddit r/OpenAI är dedikerad till diskussioner om OpenAI, ett privat forskningslaboratorium och företaget bakom populära AI-produkter som ChatGPT, DALL·E 3 och GPT-4.

Denna subreddit har en stor community – med över 730 000 medlemmar är den bland de 1 % största subreddits när det gäller storlek.

r/OpenAI täcker olika ämnen relaterade till OpenAI, från de senaste händelserna till banbrytande upptäckter, tillämpningar och implikationer av den teknik som detta laboratorium utvecklar. Många medlemmar kommer hit för att få hjälp eller råd från mer erfarna användare.

Eftersom communityn består av experter och AI-entusiaster kan du läsa och delta i konstruktiva diskussioner. Detta hjälper dig att utforska nya perspektiv och bilda dig en egen uppfattning baserad på en stor mängd information.

Sedan OpenAI lanserade GPT:er – anpassade versioner av ChatGPT för specifika användningsområden – i november 2023 har många medlemmar delat sina GPT:er på subreddit och gett sina intryck.

Här är vad en medlem delade med sig om en GPT-aktiverad chatbot där du kan skapa ditt eget äventyr:

Epic Quest är en cool chatbot som låter dig skapa dina egna äventyrsberättelser. Du kan ge dig in i fantasivärldar, lösa detektivfall eller försöka ta dig ut ur escape rooms. Den håller igång med raka svar och håller till och med koll på din hälsa, precis som i videospel. Det coola är att den visar bilder vid viktiga ögonblick med hjälp av DALL-E. Du får välja vad som händer härnäst. Den är inte rädd för att använda starka ord för att göra berättelsen mer verklig.

Kolla in dem och berätta vad du tycker!

Länk till originalinlägget

Vill du läsa de senaste nyheterna inom AI med ett mer allmänt fokus? Subreddit r/artificial är precis vad du behöver.

Med över 500 000 medlemmar diskuterar denna community dagliga AI-nyheter, de senaste framstegen, AI-generatorer och chatbots samt företag som är verksamma inom området. Användare är också välkomna att visa upp sitt arbete och be om hjälp.

Subreddit har en veckovis megathread, där du får en kortfattad översikt över de senaste uppdateringarna, men engagemanget i dessa trådar är vanligtvis lågt. Du hittar livligare diskussioner i enskilda inlägg om nya modeller, företagsutveckling och koncept som AI-styrning.

Här är ett inlägg från r/artificial som presenterar innehåll med stort fokus på företag:

Google förhandlar om att investera hundratals miljoner dollar i Character. AI, ett snabbväxande startup-företag inom artificiell intelligens som söker kapital för att träna modeller och hålla jämna steg med användarnas efterfrågan.

Microsofts aktie nådde på fredagen en ny rekordhöjd när företaget förbereder sig för att presentera sina senaste framsteg inom artificiell intelligens på en konferens nästa vecka.

En tredjedel av företagen har redan sagt upp personal på grund av AI.

AI som läser hjärnskanningar visar lovande resultat för att hitta gener som orsakar Alzheimers.

Länk till originalinlägget

Är du intresserad av allt som har med automatisering att göra? Om ja, skulle du älska att vara en regelbunden besökare på subreddit r/Automate. Denna community har över 125 000 medlemmar och tar upp automatisering, robotik, additiv tillverkning, AI och plattformar med låg eller ingen kodning. Den är till för alla som vill utforska de senaste trenderna inom automatisering av affärsprocesser eller bedriva forskning inom området.

Denna subreddit är ett fantastiskt ställe att dela personliga projekt och bjuda in användare att testa din automatisering. Det stöd du får från communityn är oftast konstruktivt, träffande och stärkande.

Eftersom r/Automate besöks av automatiseringsexperter och entusiaster är det ett utmärkt ställe för att hitta samarbetspartners för projekt.

Hej!

Jag har just startat en dataagentur; vi hjälper startups och företag med dataautomatisering, integration, transformation och affärsintelligens. Undrar om någon är intresserad av att samarbeta i något projekt.

Hälsningar, Ibrahim

Länk till originalinlägget

Denna subreddit är också rätt plats att besöka om du har fastnat i ett projekt och behöver hjälp för att lösa ett problem. Exempel:

Fråga: Hej, finns det något sätt att prioritera en signal till ett DPDT-relä? Jag håller på att bygga en dörröppnare och vill att reläet ska växla tillbaka till ”öppen” om det för närvarande utför en ”stängningsoperation”.

Svar: Det låter som om du behöver en SR-latch. Du kan få dem som Set dominant eller Reset dominant. Dina öppna villkor hamnar på den dominerande sidan och de kommer att åsidosätta den icke-dominerande sidan.

Länk till originalinlägget

AI är ett brett område som omfattar olika begrepp och termer. Subreddit r/ArtificialInteligence är din portal till allt som hör till AI. Här kan du:

Denna subreddit riktar sig till alla AI-entusiaster. De som är nya inom området tycker att denna subreddit är en utmärkt utgångspunkt för att utforska grundläggande begrepp. Experter gillar den eftersom de kan diskutera nya idéer och trender med likasinnade.

Om du behöver en rekommendation om ett AI-verktyg för ett specifikt ändamål kan du kontakta medlemmarna i subreddit. Här är en användare som letar efter ett AI-baserat verktyg för juridisk analys:

Jag har sökt utan resultat. Det verkar som om AI för närvarande skulle kunna ta en uppsättning omständigheter och sedan ge en analys av hur lagen tillämpas med prejudikat etc.

Jag har självklart provat ChatGPT, och det fungerar på sätt och vis. Men det säger att det inte har tillgång till olika saker.

Finns det något sådant? Tack

Länk till originalinlägget

Communityn är också en samlingspunkt för diskussioner om AI:s ursprung och hur olika utvecklingar har kommit till. Här är ett inlägg som ledde till en engagerande diskussion:

Jag är nyfiken – varifrån kom all denna AI-utveckling? Det kom en efter en (eller åtminstone så upptäckte jag dem). Chat GPT, Googles AI-betatest, Quizlets AI-quizskapare, Grammarlys AI-grej, etc. Var det någon riktigt avgörande AI-upptäckt som satte igång detta, eller var det kanske bara att man började lägga mer uppmärksamhet på det? Vilka var de faktorer som ledde till alla dessa AI-tjänster?

Länk till originalinlägget

Midjourney är ett populärt AI-baserat program som genererar bilder baserat på angivna textprompter. r/midjourney är en officiell subreddit för delning av Midjourney-baserat innehåll med över 960 000 medlemmar!

Denna livliga community är till största delen en konstutställning. Medlemmarna, främst experter eller amatördesigners, delar bilder som de har skapat med Midjourney och interagerar med andras inlägg. Du kan ställa frågor om hur man använder detta AI-verktyg och få praktiska råd.

Subreddit har strikta regler för vad du får publicera. Det får inte förekomma NSFW-innehåll, våldsamma bilder, politiska inlägg eller diskussioner, reklam eller spam. Undvik att dela andras verk utan att ange källan eller be om tillstånd.

Följ bara communityns riktlinjer och var respektfull med dina åsikter – då kommer du att kunna lära dig mycket av denna fina subreddit. 🖼️

Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) är en stor språkmodell (LLM) som utvecklats av OpenAI – och huvudfokus för denna subreddit som har mer än 590 000 medlemmar.

Vissa medlemmar brainstormar med hjälp av GPT-3 för ett specifikt syfte, medan andra diskuterar uppmaningar och de senaste framstegen.

Subredditens namn kan antyda att diskussionen här uteslutande handlar om GPT-3, men så är inte längre fallet. Du hittar många intressanta inlägg om maskininlärning, textgenerering, automatisering, ChatGPT och LLM. Detta gör subredditen till en mångsidig informationskälla inom AI-området.

Communityn uppmuntrar konstruktiva diskussioner och passar även nybörjare utan djupgående kunskaper om AI. Medlemmarna är alltid villiga att svara på frågor och dela med sig av sina åsikter. Här är ett inlägg som illustrerar detta:

Hej vänner! Ursäkta min bristande kunskap inom ämnet, men jag har nyligen börjat använda ”Poe” och det är ett mycket bra program.

Min fråga: Jag har märkt att de flesta chatbots har en informationsgräns för 2021. När vi går in i 2024, hur kommer detta att uppdateras eller ändras? Eller kommer chatten "GTP-5" att lanseras och uppdateras till 2023, till exempel. Finns det något program som ger tillgång till mer "realtidsdata"?

Jag ber om ursäkt för dessa grundläggande frågor, men när man försöker få information om aktuella händelser verkar det osannolikt att man kan hämta data i realtid.

Länk till originalinlägget

Denna subreddit handlar om maskininlärning (ML), en gren av AI som utforskar hur maskiner analyserar och tolkar data. Den är perfekt för dig som vill lära dig mer om ML, få upplysande svar och diskutera projekt, neurala nätverk och aktuella nyheter inom detta område.

Det finns vissa regler du måste känna till innan du går med i r/MachineLearning. Förutom de vanliga reglerna, som att skriva tydliga och utförliga inlägg och vara uppmärksam på tonen (inga förolämpningar eller angrepp), har denna subreddit några extra regler. Du måste till exempel använda separata trådar för nybörjarfrågor och karriärrelaterade frågor.

Varje inlägg måste också vara korrekt taggat med något av följande:

D: Diskussion N: Nyheter R: Forskning P: Projekt

Moderatorer kommer att ta bort inlägg utan taggar.

Här är ett exempel på ett inlägg märkt med [D] för diskussion:

Jag har tillgång till en enda 80 Gb A100 GPU och vill träna en LLM med GPT-liknande arkitektur från grunden. Vet någon hur man beräknar den maximala modellstorleken?

Länk till originalinlägget

Obs: Denna subreddit var tillfälligt stängd när denna artikel skrevs – om statusen är oförändrad kan du istället utforska r/learnmachinelearning, en liknande men mindre subreddit.

Prompts används för att instruera AI-chattbottar och system att leverera önskade resultat och svar. Subreddit r/Promptdesign handlar om diskussioner om att skapa kontextuella prompts för olika plattformar, inklusive Bing AI, Dall-E och Stable Diffusion.

Här kan du också dela artiklar och teorier om promptdesign eller hur språkmodeller generellt tolkar känslorna bakom orden.

Med över 8 000 medlemmar är detta en relativt liten subreddit jämfört med andra på vår lista. Men communityn är mycket aktiv och hjälpsam. Flödet är fullspäckat med fascinerande studier, och du får alltid värdefull feedback på dina frågor.

När jag försöker sammanfatta text med hjälp av one-shot prompting stöter jag på ett problem där resultatet förblir oförändrat trots att jag ändrar temperaturparametern. Dessutom verkar resultatet replikera exemplet i prompten istället för att generera en unik sammanfattning. Exemplet i prompten är avsett att fungera som en guide eller inspiration, inte som ett fast resultat. Hur kan jag lösa detta?

Länk till originalinlägget

AI-subreddits behöver inte alltid handla om nyheter och utveckling! Om du uppskattar konst skapad med AI-baserade verktyg, tveka inte att gå med i den avslappnade subredditen r/AIGenArt! 🎨

Denna community är ett galleri med AI-genererade konstverk. Bläddra igenom det och utforska vackra bilder på de mest fantasifulla ämnen, från natur och djur till ikoniska superhjältar.

Förutom att utforska bilder kan du be om tips för att förbättra ditt designarbete, men det får inte förekomma någon reklam eller försäljning. Ibland hittar du tutorials om hur man använder olika AI-konstappar på subreddit.

r/aiArt är en annan subreddit som är dedikerad till AI-genererad visuell och digital konst. Den har över 190 000 medlemmar, så du kan njuta av massor av nytt innehåll varje dag och förvänta dig bra engagemang för dina inlägg.

Subreddit följer en tydlig uppsättning regler, såsom inga NSFW, deepfakes, försäljning, doxing och självmarknadsföring. Om du vill publicera något, använd flairs (taggar) för att hålla flödet organiserat och säkerställa enkel navigering. Lägg till en flair för att visa vilket AI-verktyg du använde för att skapa din konst eller klassificera ditt inlägg som en diskussion eller fråga.

Börja använda AI i ditt dagliga arbete med ClickUp

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa texter, generera e-postsvar och mycket mer.

Att använda AI kan vara roligt, men det finns alltid en viss tveksamhet om vilket AI-verktyg man ska utforska.

Om du vill utnyttja kraften i artificiell intelligens i ditt arbete är ClickUp AI rätt val! Det är en av de mest populära funktionerna i ClickUp, ett förstklassigt verktyg för uppgifts- och projektledning.

ClickUp AI är en generativ skrivassistent som kan hjälpa dig att strategiskt utveckla idéer, skapa skriftligt innehåll för olika användningsområden och kontrollera tonen och grammatiken i befintliga texter. Denna innehållsgenerator har tränats i olika roller av experter. Den hjälper till att optimera tidskrävande arbetsprocesser som:

Brainstorma marknadsföringskampanjer, evenemangsplatser etc.

Skapa text för e-postmeddelanden, projektplaner och sammanfattningar, statusrapporter mötesdagordningar och mycket mer (allt formaterat med lämpliga rubriker och tabeller).

Skapa intuitiva enkätfrågor

Generera namn på produktfunktioner

AI-assistenten arbetar tillsammans med ClickUp Docs, plattformens kunskapshanteringslösning, för att sammanfatta långa texter som projektdokument.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Här är ett tips för maximal produktivitet: Du kan be AI att generera åtgärdspunkter och deluppgifter från e-postmeddelanden och mötesanteckningar – du behöver inte slösa tid på att läsa allt!

Tack vare sin mångsidighet är ClickUp AI ett oumbärligt verktyg för frilansare, småföretag och större företag. Det kan vara användbart för alla som arbetar med marknadsföring, projektledning, försäljning, kundsupport och teknik.

Mallar för AI-promptar

Du behöver inte oroa dig för att skriva promptar för ClickUp AI, eftersom det finns dussintals fördesignade och anpassningsbara promptar för att extrahera specifika resultat från verktyget.

Men om du behöver hjälp med att skapa promptar för verktyg som ChatGPT har ClickUp en lösning – AI-promptmallar. Dessa mallar ger dig expertutvalda promptar som hjälper dig att kommunicera med generativa AI-verktyg och få önskade svar på nolltid.

Utnyttja AI-drivna råd och innehåll för ditt team med hjälp av ClickUp ChatGPT Prompt Templates.

Du hittar gratis mallar för olika syften. Ändra, spara och dela mallarna med ditt team för att få enhetliga svar! 🥰

Gör ClickUp AI till din AI-assistent

ClickUp och dess AI-baserade assistent kommer att revolutionera dina arbetsflöden och hjälpa dig att uppnå önskad produktivitet.

Oavsett om du vill stärka teamsamarbetet eller förbättra organisationens effektivitet kan du njuta av en smidig resa genom affärsvattnen genom att registrera dig för ClickUp idag. Testa dess projektledningsfunktioner och se hur du kan få ut det mesta av verktyget! 🌻