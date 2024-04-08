Airtable vs. Asana: Kampen mellan projektledningens titaner

Planera projekt från start till mål, jonglera uppgifter, hålla teamet sammansvetsat, hantera tid och budget, lösa problem i farten, leda möten, övervaka framsteg, säkerställa intressenternas tillfredsställelse – det låter som mycket, eller hur? Tro det eller ej, men det här är bara några av de många roller som projektledare har!

Lyckligtvis finns det lösningar som kan effektivisera eller helt ta över dessa uppgifter: projektledningsverktyg. De två alternativ som sticker ut bland andra i sitt slag är Airtable och Asana.

Asana och Airtable är båda utformade för att underlätta uppgifts- och projektledning, men de har sina unika styrkor och svagheter.

I den här artikeln zoomar vi in på Airtable vs. Asana-dilemmat, diskuterar verktygens funktioner och hjälper dig att hitta den perfekta lösningen för att öka din produktivitet! 💪

Vad är Airtable?

Airtable är en plattform för att skapa, hantera och dela relationsdatabaser. Det är en hybrid mellan kalkylblad och databas som låter dig centralisera och koppla samman data, skapa anpassade arbetsflöden och samarbeta smidigt med ditt team.

När du hör ordet ”kalkylblad” tänker du förmodligen på Excel. Varför lära sig en ny plattform från grunden när du kan använda gamla goda Excel för dina projektledningsbehov? Jo, för att Airtable är mycket mer än bara kalkylblad!

Det erbjuder avancerade projektledningsalternativ som flera projektvyer, automatiseringar, rapporteringsfunktioner och appbyggande utan kod. Det är en unik lösning som kan optimera dina arbetsflöden och undanröja hinder på vägen mot att leverera högkvalitativa projekt med effektiva lösningar för uppgiftshantering.

Airtables funktioner

Låt oss ta en titt på de viktigaste funktionerna som gör Airtable till ett exceptionellt program för uppgifts- och projektledning.

1. Apputveckling

Via Airtable

Med Airtable kan du skapa anpassade appar baserade på dina data utan några kodningskunskaper! 🧑‍💻

Tack vare anpassade appar kan du omforma dina arbetsflöden och se till att alla teammedlemmar arbetar i en miljö som passar deras preferenser.

Airtable erbjuder ett alternativ som kallas Interface Designer, som låter dig anpassa gränssnittet för dina appar. Funktionen har ett dra-och-släpp-design och är lätt att använda. Justera behörighetsnivåer för att säkerställa att rätt teammedlemmar har tillgång till specifika appar och gränssnitt.

2. Anslutna data

via Airtable

Airtable låter dig skapa en enda källa till sanning för din organisation, vilket gör det till en förstklassig relationsdatabasplattform. Importera viktig data till Airtable och använd den som grund för ditt arbete.

När du uppdaterar data synkroniseras den automatiskt i realtid, så du behöver inte oroa dig för förvirring eller missförstånd mellan teammedlemmarna.

Men vänta, det är inte allt! Airtable kan "adoptera" data från andra appar som Jira, Box och Salesforce, så att du kan hålla alla arbetsflöden samlade och uppdatera dem enkelt.

3. Automatiseringar

Via Airtable

Glöm repetitiva uppgifter som stjäl din värdefulla tid. Med Airtable kan du skapa automatiseringar med hjälp av trigger- och åtgärdslogik, vilket ökar din produktivitet och gör att du kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Airtable Automations kan vara så enkla eller komplexa som du vill. Du kan skapa enskilda aviseringar eller arbetsflöden med flera sekvenser, beroende på dina projektledningsbehov, eller tilldela uppgifter till enskilda teammedlemmar, även för de mest komplexa projekten.

Det krävs bara några klick för att ställa in triggers och åtgärder, och processen är kodfri. Om du är skicklig på Javascript kan du använda dina kunskaper och utöka funktionaliteten i dina automatiseringars avancerade funktioner genom att utvidga logiken för att låsa upp dina projektdata. 🥰

Eftersom Airtable integreras med appar som Slack, Facebook och Google Workspace kan du lägga till dem i dina automatiseringar och effektivisera dina arbetsflöden ännu mer.

Priser för Airtable

Gratis (för enskilda personer eller mycket små team)

Team : 20 $/månad per plats

Företag : 45 USD/månad per användare

Enterprise Scale: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Vad är Asana?

Asana är ett välkänt program för projektledning som låter dig hantera uppgifter och projekt samtidigt som dina tvärfunktionella team arbetar som en väloljad maskin. ⚙️

Plattformen gör det möjligt för dig att sätta upp och följa upp mål för varje projekt, eliminera silos för att uppmuntra smidigt samarbete, identifiera områden som kan förbättras och samla alla aspekter av dina projekt i en intuitiv och funktionell miljö.

Använd dess viktigaste funktioner för att automatisera arbetsflöden, hantera resurser, aktivera instrumentpaneler för omfattande rapporteringsfunktioner och spåra tid, allt under ett och samma tak.

Det bästa av allt är att Asana, trots alla avancerade alternativ, är förvånansvärt lätt att lära sig, även för dem som aldrig tidigare använt en plattform för projekt- eller uppgiftshantering.

Asanas funktioner

I kampen mellan Airtable och Asana sticker detta verktyg ut från andra plattformar tack vare några av dessa viktiga projektledningsfunktioner:

1. Anpassade fält

Anpassade fält i Asana (via Asana)

Projektledare hanterar ofta massor av uppgifter, och det räcker inte med att bara lista dem för att kunna övervaka dem effektivt. Asana låter dig minska detta problem med hjälp av anpassade fält som gör att du kan ange mer information om dina uppgifter.

Enkelt uttryckt beskriver anpassade fält din uppgift mer detaljerat, underlättar organisering och filtrering och hjälper dig att hålla koll på arbetsbelastning och deadlines. Asana erbjuder två typer av anpassade fält: lokala (projektspecifika) eller globala (läggs till i ditt bibliotek och kan återanvändas inom din organisation).

Använd anpassade fält i Asana för att bestämma en uppgifts stadium, prioritet, team, budget eller målgrupp, och håll ditt arbete organiserat och lätt att följa.

2. Mallar

Asana erbjuder över 80 projektledningsmallar för att standardisera dina verksamhetsstrategier, hålla teamet uppdaterat om de senaste ändringarna och säkerställa konsekvens. Mallarna har fördefinierade sektioner, men du kan alltid anpassa dem efter din organisations behov.

Förutom att hämta mallar från biblioteket kan du skapa egna med några få klick! Det är utmärkta nyheter för dig som vill skapa anpassade arbetsflöden och återanvända dem i framtida projekt. Du kan också omvandla hela projekt och uppgifter till unika mallar. ✨

3. Mål

Via Asana

Varje organisation har ett övergripande mål, och varje team och projekt inom organisationen arbetar mot det målet. Asana ger dig möjlighet att koppla organisationens mål till de dagliga uppgifterna och följa deras samspel över tid.

På så sätt kan du vara säker på att ditt team är på rätt väg i alla lägen, oavsett hur många projekt ni har. 🧭

Använd Asana Goals för att sätta upp mål för dig själv, ditt team och hela organisationen, koppla dem till dina projekt, hålla koll på flera nivåer och se till att ditt arbete är perfekt anpassat.

Att ha dina mål nedskrivna hjälper dig att prioritera och hålla ditt team på samma sida. Så snart du gör framsteg uppdateras Asana Goals automatiskt, vilket ger dig detaljerad insikt i vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Använd dessa viktiga projektledningsfunktioner för att sätta upp mål, definiera ditt team, skapa tidsplaner och se helheten och detaljerna med samma tydlighet.

Asanas prissättning

Grundläggande : 0 dollar

Premium : 10,99 $/månad per användare

Företag : 24,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Airtable vs. Asana: Jämförelse av funktioner

Både Airtable och Asana har imponerande projekt- och uppgiftshanteringsverktyg i sitt arsenal. Men frågan är: hur står sig de två verktygen mot varandra? Vi bjuder in dig till en tre-rundors showdown mellan Asana och Airtable, där vi ska se hur de två presterar inom kritiska aspekter – projektvyer, integrationer och rapportering.

1. Projektvyer

Med flera projektvyer kan du se dina data och uppgifter från olika perspektiv och upptäcka områden som kan förbättras. Dessutom ger de flexibilitet och gör det möjligt för teammedlemmarna att anpassa sin arbetsmiljö.

Både Airtable och Asana utmärker sig inom detta område. Airtable erbjuder åtta vyer (lista, tidslinje, Gantt, Kanban, kalender, formulär, rutnät och galleri). Du kan växla mellan dem, duplicera dem, ladda ner dem som CSV-filer och anpassa användarbehörigheter.

Asana har fem vyer: lista, tidslinje, Kanban, kalender och Gantt. Det är enkelt att arbeta i dem, och det krävs bara ett klick för att växla mellan vyerna.

Baserat på det stora antalet tillgängliga vyer vinner Airtable denna omgång.

2. Integrationer

Integrationer med andra appar ger dig mer kraft och minimerar behovet av att hoppa mellan plattformar för att slutföra uppgifter.

Airtable och Asana erbjuder många integrationer med andra verktyg för uppgiftshantering, tidrapportering, organisation och samarbete, så att du kan centralisera ditt arbete och effektivisera arbetsflödena.

Asana erbjuder över 200 inbyggda integrationer med appar som Slack, Google Kalender, Microsoft Teams, Canva och HubSpot. Förutom integrationer kan du dra nytta av AsanaAPI:er för att bygga anpassade appar och öka produktiviteten och effektiviteten. 😎

Airtables lista över inbyggda integrationer är mycket kortare – den har färre än 40 alternativ. Lyckligtvis har verktyget också ett API för att skapa anpassade integrationer.

Att döma av antalet inbyggda integrationer är Asana den klara vinnaren i denna kategori. Men om du inte har något emot några extra steg via ett API erbjuder båda verktygen många möjligheter att utöka deras funktionalitet.

3. Rapporteringsalternativ

Rapportering är en viktig del av projektledning – du måste kunna följa framstegen, fatta välgrundade beslut, uppdatera intressenter och hantera risker på ett enkelt sätt.

Asana och Airtable erbjuder imponerande rapporteringsfunktioner. Du behöver inte längre undra om en uppgift eller ett projekt går i rätt riktning.

Asana har förstklassiga rapporteringspaneler. Skapa dem med några få klick och visualisera dina data för att upptäcka potentiella problem och mäta ditt teams framgångar. Du kan använda Asanas rapporteringsmallar eller skapa egna diagram och grafer för att presentera informationen. 📊

Airtable ligger inte efter när det gäller rapporteringsalternativ. Det låter dig också organisera dina data och skapa anpassningsbara instrumentpaneler för att spåra framsteg. Airtable tar det ett steg längre – om du kan koda kan du skapa ditt eget rapporteringssystem med hjälp av SDK för att utveckla specialiserade API:er.

Denna omgång av tävlingen mellan Asana och Airtable slutar oavgjort. Om du letar efter mer avancerade rapporteringsalternativ bör du kanske välja Airtable.

Airtable vs. Asana på Reddit

Vad säger Reddit-användarna om jämförelsen mellan Airtable och Asana? Låt oss ta en titt!

En användare nämnde att de gillar Asana, men att deras teammedlemmar ofta har svårt att hantera det när det gäller kommunikation och organisation:

”Jag gillar Asana, men mina kollegor har ibland svårt för det. De vill att det ska vara mer som en att göra-lista än en översikt över hela projektcykeln och en karta över vad alla gör. De har svårt för att det begraver deluppgifter/de vill ha allt på en nivå, vilket inte är hur verktyget är utformat. De har svårt för att använda Asana för att kommunicera och överföra filer. Jag har svårt när teammedlemmar förväntar sig att jag ska mata in innehåll (deluppgifter och tilldelningar) som de själva kan och bör göra, så att jag kan hålla koll på var alla befinner sig i projektet.”

En annan Reddit-användare tycker att Airtable är fantastiskt, men att det har säkerhetsbegränsningar på grund av sitt stöd för fleranvändaråtkomst:

”Låt mig tillägga att för att fullt ut uppskatta Airtables briljans måste du antingen (a) leva med dess många begränsningar eller (b) få hjälp med att övervinna dessa begränsningar. Många av dessa begränsningar har att göra med Airtables stöd för fleranvändaråtkomst.

Den första stora begränsningen är något som jag anser vara ett avgörande hinder: Om du är skaparen av en Airtable-app och delar den med andra användare kan du inte hindra dessa andra användare från att dela den med personer som du inte känner och som kanske inte vill se appen. Jag förstår fortfarande inte hur människor kan leva med denna begränsning när de bygger affärsappar. Jag kan bara dra slutsatsen att de flesta användare av Airtable inte inser detta. ”

Denna Reddit-användare bytte från Asana till ClickUp eftersom verktyget är mer prisvärt och har fler funktioner:

”Under de senaste månaderna har jag flyttat över mitt arbete från Asana till Clickup. Jag gillar att Clickup erbjuder så mycket mer (särskilt inom automatisering) till ett rimligare pris.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Asana vs. Airtable

Kan du inte bestämma dig mellan Asana och Airtable eftersom du inte vill kompromissa? Tänk om vi säger att du inte behöver det? Möt ClickUp, ett fantastiskt verktyg för uppgifts- och projektledning som kan revolutionera ditt arbete och öppna dörrarna till oöverträffad produktivitet!

Detta alternativ till Asana och Airtable har fått ett utmärkt rykte tack vare en noggrant utformad uppsättning funktioner för enkel skapande, hantering, delning och spårning av projekt. Det stöder teamsamarbete och maximal transparens, vilket säkerställer att alla är medvetna om de senaste ändringarna, oavsett hur stora eller små de är.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Från digitala whiteboardtavlor för brainstorming till anpassningsbara fält och dokumenthanteringsalternativ – ClickUp har allt som projektledare behöver för att utmärka sig i sitt arbete. 💯

Är du fortfarande inte övertygad? Låt oss belysa ClickUps viktigaste funktioner så kommer du snabbt att inse varför du måste börja använda det NU!

1. ClickUp Projektledning

ClickUp projektledningsprogramvara: En titt på dess användargränssnitt

ClickUp erbjuder en hel serie alternativ som gör det enkelt att navigera genom projektledningens vatten – ClickUp Project Management. ⛵

Med dessa funktioner kan du planera, organisera och hantera projekt av alla former och storlekar, hålla ditt team samordnat och övervaka framstegen.

När det gäller planering kan du använda ClickUp AI, plattformens robusta skrivassistent, för att skapa projektplaner, tidslinjer och briefs. Denna funktion kan också vara användbar för att utarbeta och sammanfatta dokument, brainstorma och skapa mötesagendor.

Använd ClickUp AI för att skapa mallar för olika vyer som är specifika för ditt team eller din avdelning.

ClickUp erbjuder över 15 vyer, så att du kan se ditt projekt från alla vinklar. Förutom klassikerna som list- och Kanban-vyerna har plattformen en chattvy (utmärkt för kommunikation och samarbete), en dokumentvy (för att skapa wikis och dokument) och en whiteboardvy (perfekt för brainstorming).

Spåra dina projekts framsteg genom interaktiva instrumentpaneler med över 50 widgets, utnyttja projektledningsmallar för att spara tid och standardisera processer, och anslut ClickUp till över 1 000 verktyg för maximal funktionalitet.

2. ClickUp tabellvy

Organisera, sortera och filtrera uppgifter i ClickUp 3. 0 Table View för att snabbare få insikter om allt ditt arbete.

ClickUp Table View är den perfekta platsen för all projektrelaterad data. Här kan du lagra och organisera dina databaser som kalkylblad, rita relationer mellan uppgifter och använda avancerade formateringsalternativ.

Använd ClickUp Custom Fields för att ge mer information om dina uppgifter och göra dem lättare att filtrera och organisera. Välj mellan rullgardinslistor, kryssrutor, datum, filer, formler och penningfält för att formatera dina data och säkerställa enhetlighet över hela linjen.

ClickUp Table-vyn erbjuder exceptionell funktionalitet eftersom du kan skapa unika kopplingar mellan dina data. Om du till exempel säljer kontorsmaterial kan du koppla kunder till deras beställningar och skapa en detaljerad och centraliserad översikt.

Dela din tabell med intressenter, anpassa behörighetsnivåer och exportera information för att effektivisera ditt arbete och uppmuntra samarbete.

3. ClickUp Kanban-tavlor

Använd ClickUps Kanban-tavlor för att visa dina uppgifter som kort och flytta dem med dra-och-släpp-funktionen.

Kanban-tavlor ger dig bättre överblick över dina uppgifter och deras framsteg, så att du kan prioritera och fördela arbetsbelastningen på ett rättvist sätt. ClickUp Kanban Boards tar denna flexibilitet till en ny nivå – du kan välja kriterier för att gruppera uppgifter med bara några få klick.

När det finns en uppdatering drar du bara och släpper en uppgift i rätt kategori på tavlan och håller dina arbetsflöden strömlinjeformade.

Med ClickUp Kanban Boards kan du göra ändringar i flera uppgifter samtidigt. Allt du behöver göra är att välja önskade uppgifter, så visas verktygsfältet för massåtgärder längst upp på skärmen. Ändra status, ta bort uppgifter eller lägg till ansvariga direkt i din Kanban-tavla.

ClickUp ger dig en översikt över ett obegränsat antal projekt inom en enda Kanban-tavla tack vare Everything view. Det låter dig se flera arbetsflöden samtidigt, förstå var dina projekt befinner sig och, om nödvändigt, uppdatera din plan därefter.

ClickUp: Projektledningsguiden

ClickUp är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att fokusera på det som är viktigt och ta bort stressen från arbetet. Dess anpassningsbarhet, flexibilitet, användarvänlighet och många alternativ för planering, organisering och hantering av projekt gör den till förstahandsvalet för alla som letar efter ett förstklassigt projektledningsverktyg.

Registrera dig för ClickUps kostnadsfria plan idag, prova dess funktioner och se varför det kan vara ett perfekt svar på dödläget mellan Asana och Airtable. 😜