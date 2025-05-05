De 10 bästa Quip-alternativen och konkurrenterna 2025

Salesforce har tagit affärsvärlden med storm och dess produktivitetsplattform, Quip, är inget undantag. Med samarbetsverktyg för att skapa dokument och kalkylblad är den populär för brainstorming i team.

Quip är visserligen användbart för vissa företag, men det föråldrade användargränssnittet, databegränsningarna och de begränsade anpassningsmöjligheterna gör det olämpligt för vissa team. Om du letar efter ett robust och flexibelt verktyg bör du överväga dessa Quip-alternativ.

Från allt-i-ett-verktyg för projektledning till kommunikationshjälpmedel och anteckningsappar – det finns något för alla affärssituationer. Här lyfter vi fram vad du bör tänka på när du väljer ett verktyg. Därefter får du lära dig mer om de olika alternativen till Quip, inklusive viktiga funktioner, begränsningar, priser och användarbetyg.

Vad är Quip-alternativ?

Quip är ett molnbaserat verktyg som erbjuder dokument, kalkylblad och teamchattar inom Salesforce-plattformen. Det är ett förenklat projektledningsverktyg som handlar om dokumentation och kommunikation.

Det innebär också att den är begränsad eftersom du inte kan skapa eller schemalägga uppgifter eller hantera större arbetsflöden i verktyget. Den är utformad som ett verktyg för samarbete i realtid, men kan endast användas inom Salesforce-ramverket.

Quip-alternativen syftar till att fylla denna lucka och åtgärda dessa begränsningar. Vissa erbjuder bättre funktioner när det gäller dokumentation och chatt. Andra erbjuder en större plattform med ökad funktionalitet och förbättrad anpassning.

Det finns dussintals Quip-alternativ, från enkla meddelandeappar till fullskaliga CRM-system för projektledning.

Vilket verktyg som är rätt för ditt företag beror på dina specifika behov. Tänk på följande frågor när du överväger ett alternativ till Quip:

Behöver du bara ett alternativ för meddelanden och dokumentation?

Finns det specifika integrationer med verktyg som ditt team behöver?

Uppfyller alternativet dina budgetkrav?

Genom att svara på dessa frågor får du kriterier för att välja rätt Quip-alternativ.

Vad ska du leta efter i Quip-alternativ?

Quip är ett bra verktyg för samverkan i realtid, men det är inte det bästa valet för dokumenthantering. För det första kan du bara använda det inom Salesforce, vilket gör det oanvändbart för team på andra plattformar. För det andra har det ingen sökfunktion eller inbyggd kunskapsbas, vilket gör det svårt att hitta dokument som du inte har besökt på ett tag.

Tilldelade kommentarer säkerställer att åtgärdspunkter inte går förlorade, oavsett var de skapas.

Det är inte konstigt att många företag letar efter alternativ till Quip – även om de inte alla är likadana. Ta en titt på funktionerna, funktionaliteten och erbjudandena för att hitta rätt ersättningsverktyg för ditt företag. Vissa alternativ passar bättre för små team, medan andra är utformade för att stödja stora företag över flera avdelningar.

Här är vad du bör leta efter i Quip-alternativ:

Integrationer : Välj ett alternativ som fungerar med de verktyg du redan använder dagligen.

Delningsalternativ : Hitta ett verktyg som erbjuder behörigheter och : Hitta ett verktyg som erbjuder behörigheter och fildelning för att dela dokument internt eller offentligt.

Flera samarbetsfunktioner: De bästa verktygen är de som du kan använda för att De bästa verktygen är de som du kan använda för att samarbeta med ditt team . Välj ett alternativ som gör det möjligt för flera personer att bidra till ett dokument samtidigt.

Ytterligare verktyg: För bättre funktionalitet, välj ett verktyg som erbjuder funktioner som uppgiftshantering, kommunikation och AI-stöd.

De 10 bästa Quip-alternativen att använda

Vill du byta från Quip eller vill du komma igång med en annan lösning som inte är lika begränsande?

Vi har sammanställt en lista över de främsta konkurrenterna för att hjälpa dig att hitta det bästa Quip-alternativet för just din situation. Från meddelandeappar och dokumentverktyg till projektledningsprogram – det finns något för alla team.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt tillsammans med flera användare.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som gör det möjligt för team att arbeta tillsammans, skapa att göra-listor, planera projekt, ta mötesanteckningar och mycket mer. Dessutom gör dess många samarbetsfunktioner det till ett starkt alternativ till Quip, oavsett teamstorlek, budget eller bransch.

Använd ClickUp Docs för alla dina textbaserade behov. Oavsett om du vill skapa en kunskapsbas för ditt team, företagsdokumentation eller marknadsföringsmaterial, så får du jobbet gjort med det här verktyget.

Fildelning i Docs gör det enkelt att tilldela behörigheter så att rätt teammedlemmar har tillgång till din dokumentation. Dessutom erbjuder AI i Docs förslag och gör det snabbare att sammanfatta, generera åtgärdspunkter och hantera redigering och formatering.

Tabellvyn i ClickUp gör detta till ett verkligt alternativ till Quip. Använd dessa kalkylblad för att spåra data, visualisera mätvärden och skapa en kodfri databas – utan att vara bunden till Salesforce-plattformen.

Med tusentals ClickUp-mallar för team kan du skapa alla typer av dokumentation på kortare tid. Sök efter användningsfall eller bläddra i malldatabasen för att hitta den som passar bäst för det du vill skapa.

ClickUps bästa funktioner

Teamkommunikationsfunktioner som chattvyn underlättar samarbetet genom att samla alla konversationer på ett enda sökbart ställe.

Integrationer med verktyg som Dropbox, Google Drive och Jira gör att du kan arbeta smidigt med de verktyg du gillar.

Inbyggd uppgiftshantering och automatiseringar möjliggör smidigare arbetsflöden för ökad produktivitet.

Anpassningsbara aviseringar håller alla uppdaterade och säkerställer att inget faller mellan stolarna.

Olika vyer, inklusive Kanban-tavlor, låter dig visualisera arbetsflöden och se vad som händer på alla nivåer i verksamheten.

Den sökbara kunskapsbasen låter dig skapa wikis för tvärfunktionella team och innebär att du hittar den information du behöver på några sekunder.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp AI är ännu inte tillgängligt i mobilappen, men en lansering är på gång.

Det finns en inlärningskurva, helt enkelt för att plattformen har så många funktioner att erbjuda.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per Workspace-medlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Notion

via Notion

Notion är ett webbaserat verktyg för produktivitet och anteckningar. Använd det för att skapa dokumentation för kunskapsbaser, segmenterade att göra-listor och hantera projekt. Verktyget har inbyggda dokument, tidslinjer och tavlor för att förbättra organisationen och visualisera arbetsflöden.

Notions bästa funktioner

Notion AI hjälper dig att komplettera dina meningar, erbjuder brainstormingidéer och förbättrar dokumentorganisationen på ett ögonblick.

Projektledningsfunktionerna låter dig konsolidera verktyg, vilket sparar pengar på kostnader och resurser.

Med filter kan du visa information som är tilldelad vissa teammedlemmar eller baserad på prioritet.

Anpassningsbara taggar och etiketter låter dig övervaka framsteg och spåra den information som är viktigast för dig.

Begränsningar i Notion

Vissa användare klagar på att appen fryser eller raderar information som sedan måste återställas.

Sökfunktionen är begränsad och kan inte markera nyckelordet i inbäddade listor eller tabeller.

Priser för Notion

Gratis

Plus : 10 USD/användare/månad

Företag : 18 $/användare/månad

Enterprise: Begär en demo för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

3. Google Docs

via Google Docs

Med Google Docs kan du samarbeta med teammedlemmar på dokument var som helst, på vilken enhet som helst. Enkla inställningar för delning och samarbete i realtid leder till smidigare arbetsflöden. Växla mellan redigerings-, visnings- och förslagslägen för att lägga till kommentarer och rensa upp dokument.

Google Docs bästa funktioner

Smart Compose minskar antalet misstag och låter dig skapa innehåll snabbare tack vare förslag på stavning och grammatik samt meningskomplettering.

Eftersom det är en del av Google Workspace kan du smidigt använda verktyg som Gmail, Google Meet och Google Sheets för att dela insikter och lämna kommentarer.

Google Docs integreras med en mängd olika verktyg så att du kan spara tid och arbeta mer effektivt.

Offline-läget låter dig fortsätta arbeta även när du inte är ansluten till internet.

Begränsningar i Google Docs

Offline-läget erbjuder inte alla funktioner som finns i online-läget, vilket begränsar vad du kan göra utan internet.

Gratis lagringsutrymme är begränsat, så du måste betala om du planerar att använda detta som ett stort databasverktyg.

Det finns inte lika många formateringsalternativ som i andra verktyg på denna lista.

Priser för Google Docs

Personligt : Gratis

Business Standard: 12 USD/användare/månad

Betyg och recensioner av Google Docs

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (över 27 800 recensioner)

4. Microsoft OneDrive for Business

via Microsoft

Microsoft har revolutionerat arbetet med verktyg som Windows, Excel och Word. Som namnet antyder är Microsoft OneDrive ett verktyg som är utformat för att samla alla dina filer på ett lättillgängligt ställe. Det erbjuder smidig samverkan, säkerhetskontroller och mobila funktioner och är utformat för att underlätta dokumentation från kontoret eller när du är på resande fot.

Microsoft OneDrive for Business bästa funktioner

Lägg till delade filer på upp till 100 GB från Teams eller Sharepoint

Med funktioner för tidsbegränsad åtkomst kan du dela dokument med begränsad åtkomsttid för kunder, entreprenörer och potentiella leads.

Offline-redigeringar synkroniseras automatiskt så snart du ansluter till internet igen.

Med mobilappen kan du ta bilder av kvitton, skanna visitkort och skapa whiteboards.

Resurser som Productivity Library och Tech Community gör det enkelt att få support när du behöver det.

Begränsningar för Microsoft OneDrive for Business

Data tillhör det konto som skapade den, så om en anställd slutar har du en begränsad tidsperiod på dig att återställa deras data och dokument.

Begränsningar för synkronisering och tecken kan skapa utmaningar för större företag.

Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla regioner eller länder.

Priser för Microsoft OneDrive for Business

OneDrive for Business (Plan 1) : 5 $/användare/månad

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/användare/månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Microsoft OneDrive for Business

G2 : 4,3/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 800 recensioner)

5. Atlassian Confluence

via Atlassian

Confluence är en centraliserad informationshub och ett projektledningsverktyg. Skapa teamutrymmen för olika avdelningar eller projekt och lagra dokument, planer och idéer. Det integreras med dussintals verktyg, inklusive Trello, Microsoft Teams och Figma, för att förenkla arbetsflöden.

Confluence bästa funktioner

Hundratals mallar gör det enklare än någonsin att skapa allt från säljargument till marknadsföringsmaterial.

Resurser som Atlassian University hjälper dig att få ut det mesta av verktyget och hitta support för att övervinna hinder.

Med anpassade statusar kan du spåra framsteg och hålla koll på var saker och ting befinner sig i processen.

Kommentarer, omnämnanden och aviseringar skapar en samarbetsinriktad arbetsmiljö.

Begränsningar i Confluence

Vissa användare hade problem med bild- och videoformatering.

Automatiseringar med integrerade verktyg kan vara klumpiga och fungerar inte alltid smidigt.

Gränssnittet kan vara förvirrande för nya användare.

Priser för Confluence

Gratis

Standard : 5,75 $/användare/månad

Premium : 11 $/användare/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Confluence

G2 : 4,1/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 100 recensioner)

6. Slab

via Slab

Slab strävar efter att hålla saker och ting enkla genom att fokusera på att vara ett kunskapsbasverktyg. Det innebär att det inte har massor av extrafunktioner för meddelanden eller försöker vara en allt-i-ett-app. Det gör det idealiskt för företag som bara behöver ett sätt att skapa, lagra och samarbeta på dokument.

Slabs bästa funktioner

Mappar, taggar och ämnen organiserar innehållet och lägger till sammanhang, vilket resulterar i en robust sökfunktion.

Omfattande integrationer gör att du kan integrera detta verktyg direkt med din andra programvara, kalkylblad och uppgiftshanterare.

Det intuitiva gränssnittet och den moderna formateringen gör att du kan fokusera på innehållet.

Få hjälp från hjälpcentret och universitetets videohandledning för att få ut det mesta av detta verktyg.

Begränsningar i Slab

De inbyggda redigeringsfunktionerna är inte lika robusta som andra verktyg.

Den är endast avsedd för lagring och skapande av dokument, så du behöver använda andra verktyg för teamhantering och uppgiftskapande.

Slab-prissättning

Gratis

Startup : 8 $/användare/månad

Företag : 15 USD/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

7. Helpjuice

via Helpjuice

Helpjuice är en kunskapsbaserad programvara som fokuserar på att vara anpassningsbar, enkel och delbar. Använd verktyget för att skapa och lagra dokument och lägga till anpassningsbara behörigheter. Verktyget fungerar också som ett Google-liknande sökverktyg med SEO-optimerad support, analysverktyg och stöd för flera språk.

Helpjuices bästa funktioner

Helpjuice Analytics visar vilka typer av termer som människor söker efter så att du kan skapa kunskapsbaser som riktar sig direkt till din målgrupp.

SEO-optimeringsfunktioner gör att läsarna kan hitta dina kunskapsdatabaser snabbare än med andra verktyg.

Kundsupporten ger svar inom några minuter, inte dagar.

Anpassningsbara teman, format och dokument innebär att du kan lägga till varumärkesprofilering och din egen touch till dokumentationen.

Begränsningar för Helpjuice

Det krävs flera klick för att ladda upp formulär, vilket skulle kunna effektiviseras för en bättre användarupplevelse.

Det finns en viss inlärningskurva eftersom detta verktyg fungerar annorlunda än de flesta interna kunskapsbaserade appar.

Priser för Helpjuice

Startup : 120 $/månad

Run-Up : 200 $/månad

Premium Limited : 289 $/månad

Premium Unlimited: 499 $/månad

Helpjuice-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

8. Slack

via Slack

Slack är ett verktyg för meddelanden och teamsamarbete som är utformat för att göra kommunikationen smidig. Desktop- och mobilappen fungerar med iOS och Android så att du kan skicka meddelanden när du är på språng. På så sätt kan du hålla kontakten var som helst och när som helst, utan att missa något.

Slacks bästa funktioner

Anpassningsbara kanaler låter dig skapa segmenterade konversationsutrymmen för saker som icke-arbetsrelaterad underhållning, avdelningsutrymmen och projektfokuserade chattar.

Slack Connect möjliggör begränsad åtkomst och kommunikation med externa parter som leverantörer och partners.

Huddles ger en traditionell arbetsmiljö i fjärrmiljöer med video- och ljudsamtal direkt i appen.

Dela innehåll från andra verktyg direkt i chattkanaler tack vare appar och integrationer.

Slacks begränsningar

Det finns ingen möjlighet att visa användarnas statusändringar, så du måste söka efter teammedlemmen för att se vilken status de har.

Vissa användare tycker att det är lätt att missa aviseringar eller meddelanden, särskilt om det finns många kanaler.

Priser för Slack

Pro : 7,25 $/användare/månad

Business+ : 12,50 $/användare/månad

Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 31 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

9. Taskade

via Taskade

Taskade är en app för anteckningar och uppgifter. Den syftar till att effektivisera produktiviteten genom att erbjuda meddelanden, samarbete och uppgiftshantering i ett och samma verktyg. Den har fem inbyggda AI-verktyg, inklusive en chattbot, projektassistent och automatiseringshjälp.

Taskades bästa funktioner

Automatisera hundratals uppgifter på några sekunder tack vare AI-verktyg som gör grovjobbet åt dig.

Använd uppmaningar för att skapa dynamiska arbetsflöden, att göra-listor och visuella hjälpmedel.

Samordna uppgifter och brainstorma nya idéer genom att konversera med AI-chattboten.

Strukturerade dispositioner är helt anpassningsbara för att skapa en dokumentdatabas som passar just dig.

Begränsningar i Taskade

Om du laddar upp stora dokument eller för många samtidigt kan det uppstå problem.

Projektledningsfunktioner som Gantt-diagram saknas.

De mer prisvärda abonnemangen har lagringsbegränsningar, vilket kan vara en utmaning för större team.

Priser för Taskade

Pro : 19 $/månad för upp till 10 användare

Business : 49 $/månad för upp till 25 användare

Ultimate: 99 $/månad för upp till 50 användare

Taskade-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

10. Tettra

via Tettra

Quip är utformat som en kunskapsbas för säljteam, medan Tettra syftar till att vara en kunskapscentral för alla. Regelbundna verifieringsfunktioner säkerställer att ditt innehåll är uppdaterat och korrekt. Integrationer och inbäddningsfunktioner gör att du enkelt kan ansluta till externa resurser och filer när du behöver det.

Tettras bästa funktioner

Kai, den inbyggda AI-roboten, effektiviserar verksamheten och hjälper till att svara på vanliga frågor så att du får mer tid över för djupare arbete.

Tilldela kunskapsexperter i verktyget så att teammedlemmarna vet vem de ska vända sig till för att få hjälp.

Automatiska innehållsförslag hjälper till att identifiera luckor i innehållet för att bygga en mer robust kunskapsbank.

Ladda upp befintliga filer eller börja från scratch

Begränsningar för Tettra

Den enkla tjänsten är inte ett bra alternativ för personer som vill ha ett allt-i-ett-verktyg.

Det finns ingen funktion för live-samarbete.

Priser för Tettra

Basic : 4 $/användare/månad

Skalbarhet : 8 USD/användare/månad

Professional: 12 $/användare/månad

Tettra-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (9+ recensioner)

Sluta använda Quip och byt till ClickUp

Om du letar efter alternativ till Quip är det troligt att du avskräcks av dess begränsningar. Även om det är ett bra verktyg för vissa företag är det begränsat till Salesforce, har ingen inbyggd kunskapsbas och går inte att söka i. Byt till ClickUp, en fullserviceprogramvara för projektledning som erbjuder allt detta och mer.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och börja använda funktioner som realtidssamarbete, inbyggda dokument och kalkylblad samt AI-verktyg för att ta dina arbetsflöden till nya höjder. Omedelbara triggers och automatiseringar sparar tid och ansträngning, och du kan hålla koll på all din dokumentation i anpassningsbara utrymmen.