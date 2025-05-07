10 programvaror för juridiska arbetsflöden som hjälper advokatbyråer att hålla ordning 2025

Jurister har många olika arbetsuppgifter, från datainmatning och upprättande av juridiska dokument till kundmottagning. Det är inte ett lätt liv – om du inte har förstklassig programvara för juridiska arbetsflöden som gör att verksamheten flyter smidigt.

Programvara för hantering av juridiska arbetsflöden förbättrar juridiska processer med verktyg för dokumentautomatisering och andra funktioner så att ditt team kan fokusera på det viktiga.

Denna guide lyfter fram de 10 bästa programvarorna för juridiska arbetsflöden för advokatbyråer och juridiska avdelningar. Jämför viktiga funktioner, priser, begränsningar, recensioner och mer för att hitta det verktyg för juridiska arbetsflöden som bäst passar dina behov och krav.

Vad är programvara för juridiska arbetsflöden?

Låt oss först belysa vad programvara för juridiska arbetsflöden kan göra för ditt juridiska team. Hoppa gärna vidare till det intressanta om du redan är bekant med verktyg för juridiska arbetsflöden.

Programvara för hantering av juridiska arbetsflöden låter dig effektivisera dina arbetsdagar med funktioner som:

Automatisering av fakturering, kostnadsredovisning och tidrapportering

Hantering och automatisering av juridiska dokument

Uppgiftshantering och automatisering

Med andra ord handlar det om den underbara processautomatiseringen.

Programvara för juridiska arbetsflöden kan också göra andra saker, till exempel underlätta säker kundkommunikation och samarbete i realtid. Men att automatisera rutinuppgifter och minimera mänskliga fel är vanligtvis det viktigaste målet.

Vad ska du leta efter i programvara för juridiska arbetsflöden?

Du måste veta vad du vill ha för att kunna välja rätt juridiska arbetsflödeslösningar för ditt team. Här är några saker att tänka på:

Automatisering: Hitta ett verktyg som automatiserar repetitiva uppgifter och tidskrävande affärsprocesser.

Kundhantering: Du behöver ett verktyg som underlättar Du behöver ett verktyg som underlättar kundhantering , intagsprocesser, onboarding och kundsupport med direkt och säker kommunikation.

Samarbete: Välj ett verktyg som kopplar ihop dig med ditt team för samarbete i realtid, aviseringar, automatiserad uppgiftsfördelning och projektledning.

Databashantering: Leta efter programvara som samlar all data relaterad till dina kunder, juridisk verksamhet, ärenden och kontakter på ett säkert ställe.

Integration : Välj programvara som kan integreras med dina andra verktyg för att samla alla dina data på en enda instrumentpanel.

Rapportering: Välj ett verktyg som förbättrar din verksamhetshantering och lönsamhet med dataanalys, KPI-spårning och produktivitetsövervakning.

Har vi missat något? Kanske letar du efter programvara för personalhantering för ditt företag eller automatiserad fakturering. Oavsett vad det är, så är det också viktigt! Anteckna det innan du dyker in i det intressanta.

De 10 bästa programvarorna för juridiska arbetsflöden

Okej, nu vet du officiellt vad du ska leta efter i programvara för automatisering av juridiska arbetsflöden! Nu är du redo att hitta ett verktyg som du gillar och njuta av friheten med automatiserade arbetsflöden och förbättrade juridiska processer.

Automatiseringar utlöser automatiskt resultat när en åtgärd utförs i ClickUp, vilket påskyndar ditt arbetsflöde för alla typer av juridiska uppgifter.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning som är utformad för att hjälpa team inom olika branscher att planera, organisera och utföra sina arbetsflöden på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är det enda verktyget som är tillräckligt kraftfullt för att samla allt ditt arbete – över olika appar – på en enda säker plattform.

Med hundratals samarbetsfunktioner inkluderade i varje prisplan är ClickUp det perfekta stället att komma i kontakt med kunder, andra jurister och mycket mer.

Anpassningsbara eller förkonfigurerade automatiseringar i ClickUp spelar också en viktig roll för att skapa organiserade juridiska arbetsflöden. Oavsett om du vill effektivisera projektöverlämningar, kundintagsprocessen eller letar efter ett mer effektivt sätt att tilldela uppgifter, är arbetsflödesautomatisering i ClickUp svaret. Automatisering av juridiska arbetsflöden hjälper till att eliminera onödiga administrativa uppgifter som tynger din dag, vilket ger dig mer värdefull tid att fokusera på juridisk forskning, rådgivning och mycket mer.

Du får också tillgång till över 1 000 färdiga mallar, inklusive ClickUps mall för juridisk projektledning. Den spårar framsteg och förbättrar teamsamarbetet för forskning, rättstvister, kontrakt och allt annat du arbetar med.

ClickUps bästa funktioner

Ett omfattande bibliotek med över 1 000 mallar, inklusive avtalsmallar mallar för kundhantering , en mall för uppföljning av rättsfall och allt annat du kan behöva.

Över 1 000 integrationer för att koppla samman alla verktyg du använder i en säker plattform

Hundratals CRM-funktioner (kundrelationshantering) som säkerställer snabba och säkra kontakter med dina kunder vid alla tillfällen.

Anpassningsbara instrumentpaneler och över 15 vyer utformade för att förbättra ditt projektledningssystem med funktioner som prioriteringshantering , framstegsspårning och automatisering av uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig att använda ClickUps omfattande uppsättning funktioner.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare, betalas årligen

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Smokeball

via Smokeball

Smokeball är en programvara för hantering av juridisk verksamhet som hjälper små advokatbyråer och enskilda advokater att hantera ärenden, dokument, samarbete och kundkommunikation. Använd funktioner som programvara för tidsredovisning för advokater, dokumentautomatisering och e-posthantering för att hålla ordning och öka produktiviteten.

Smokeballs bästa funktioner

Automatiseringsfunktioner för uppgifter som dokumentskapande, e-post och uppgiftsschemaläggning

Ett förstklassigt dokumenthanteringssystem gör att du kan organisera och söka efter dina filer var du än befinner dig.

Med verktyg för ekonomisk hantering kan du hantera utgifter, spåra fakturerbara timmar och automatisera fakturering.

Över 15 integrationer med programvara som Microsoft Word, Zoom och QuickBooks Online

Smokballs begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner problem med att tjänsten inte är helt molnbaserad.

Kan enligt vissa recensioner leda till problem med kundkommunikationen på grund av webbläsarens inkompatibilitet.

Smokeball-priser

Faktura: 39 $/månad per användare

Boost: 89 $/månad per användare

Grow: 179 USD/månad per användare

Prosper+: 219 USD/månad per användare

Smokeball-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

3. MyCase

via MyCase

MyCase är en omfattande programvara för juridisk hantering som är utformad för verksamheter av alla storlekar, från frilansande jurister till företagsjuridiska avdelningar. Den erbjuder verktyg för processförbättring, dokumentautomatisering, fakturahantering och mycket mer.

MyCases bästa funktioner

Med hjälp av verktyg kan du skapa anpassade arbetsflöden för rutinuppgifter så att du kan minimera mänskliga fel.

Funktionerna inkluderar kundregistreringsformulär, e-signatur och inbyggda kundportaler för dina juridiska tjänster.

Omfattande analysverktyg ger insikt i ditt företags ekonomi, arbetsflöden och ärendehantering.

Integration med Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks och andra populära verktyg

Begränsningar för MyCase

Vissa recensioner från advokatbyråer nämner problem med att hantera klienter som har flera ärenden.

Nedladdning av data kan vara begränsad, enligt användarrecensioner.

Priser för MyCase

Basic: 49 $/månad per användare

Fördel: 79 USD/månad per användare

Avancerat: 99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av MyCase

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

4. Clio

via Clio

Clio är en programvara för hantering av juridiska arbetsflöden som effektiviserar ditt arbete och din ärendehantering. Den är molnbaserad och erbjuder funktioner som tidrapportering, fakturering, dokumenthantering och kommunikationsverktyg för att förbättra produktiviteten och organisationen inom din juridiska avdelning.

Clio bästa funktioner

Molnbaserad lagring gör att du kan komma åt och dela ärendeinformation och viktiga dokument var som helst, när som helst.

Funktioner för kundonboarding ger en högkvalitativ upplevelse med automatiserade uppföljningsmejl och påminnelser om korrespondens för att säkerställa snabb kommunikation och ett gott intryck.

Faktureringsfunktionerna gör det möjligt för användarna att skapa och skicka fakturor, begära betalningar , spåra dem och automatisera finansiella rapporter.

Över 200 integrationer med populära verktyg för praktikhantering

Clio-begränsningar

Vissa användare rapporterar att det är svårt att ta emot betalningar från kunder som föredrar att betala med check eller ACH.

Det finns inga funktioner för att återställa filer som raderats av misstag, vilket har orsakat problem för vissa användare.

Clio-priser

EasyStart: 39 $/månad per användare

Essentials: 69 $/månad per användare

Avancerat: 99 $/månad per användare

Komplett: 129 USD/månad per användare

Clio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

5. Filestage

via Filestage

Filestage är en kraftfull plattform för projektsamarbete mellan team av alla storlekar. Den är inte specifikt utformad för juridiska team, men har allt du behöver för att effektivisera ditt arbetsflöde och hålla projekten på rätt spår.

Filestages bästa funktioner

Med kommentarer i realtid kan du ge omedelbar feedback och förbättra samarbetet med teammedlemmarna.

Versionskontroll säkerställer att ditt team alltid arbetar med uppdaterade versioner av varje fil, vilket innebär färre fel och mindre förvirring.

Funktionen för säker fildelning säkerställer att känslig information och ärendedokument endast är tillgängliga för behöriga användare.

Priset för betalda abonnemang täcker ett obegränsat antal teammedlemmar istället för att ta ut extra avgifter för varje användare.

Filestages begränsningar

Saknar vissa specifika juridiska funktioner som finns i andra programvaror för hantering av juridiska ärenden.

Gratisversionen är begränsad till två aktiva projekt och 2 GB lagringsutrymme.

Priser för Filestage

Gratis

Basic: 59 $/månad

Professional: 299 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Filestage-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Onit

via Onit

Onit specialiserar sig på att skapa programvarulösningar för att effektivisera affärsverksamhet. Varumärket erbjuder flera specialiserade produkter, däribland OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

OnitX ELM låter dig förenkla ditt arbetsflöde, spåra viktiga mätvärden, förbättra samarbetet och maximera interna och externa besparingar. Det är en anpassningsbar programvara för juridiska arbetsflöden med en lågkodsmotor som är perfekt för företagsjuridiska avdelningar och stora advokatbyråer.

Onits bästa funktioner

Anpassningsbara instrumentpaneler och användarvänliga gränssnitt som gör din juridiska verksamhet mer effektiv.

Omfattande rapporterings- och analysverktyg ger insikt i lönsamhet, ärendehantering och verksamhetsområden.

Verktyg för automatisering av juridiska arbetsflöden hanterar datainmatning, dokumentskapande, fakturering och mycket mer.

Betalda abonnemang täcker ett obegränsat antal anställda istället för att ta ut avgifter för varje användare.

Begränsningar för Onit

Bristen på användarrecensioner på populära recensionsplattformar gör det svårt att bedöma den generella produktupplevelsen.

Recensioner från vissa juridiska verksamheter visar att månadspriset är för högt för deras budget.

Onits priser

Standard: 700 $/månad

Professional: 900 $/månad

Premium: 2 000 USD/månad

Onit-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (2+ recensioner)

Capterra: N/A

7. Kryssruta

via Checkbox

Checkbox är en AI-plattform för automatisering av arbetsflöden som är utformad för företag i olika branscher, inklusive advokatbyråer. Den erbjuder en kodfri intern juridisk programvara som kan förbättra värdet och hastigheten på dina tjänster, vilket ger ett bättre intryck på kunderna.

Checkbox bästa funktioner

Fördela arbetet inom ditt interna juridiska team utifrån kapacitet eller specialisering.

Skapa och uppdatera kodfria arbetsflödeslösningar med ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt som alla kan använda.

Integrationer med verktyg som Slack, Microsoft Teams, Google Drive och DocuSign gör det möjligt för team att hantera kommunikation och förfrågningar från flera källor.

Analysverktyg ger information om uppgiftsstatus, arbetsvolym, projekttyp och genomsnittlig tid för att slutföra förfrågningar.

Begränsningar för kryssrutor

Bristen på feedback på populära recensionsplattformar gör det svårt att bedöma den typiska användarupplevelsen.

Checkbox tillhandahåller inte intresserade kunder tillgång till prisinformation på sin webbplats eller populära recensionssajter.

Priser för Checkbox

Användare måste kontakta Checkbox för en demo för att få prisinformation.

Betyg och recensioner med kryssrutor

G2: N/A

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

8. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är en molnbaserad plattform som automatiserar arbetsflödesprocesser med en kodfri motor. Juridiska team kan skapa anpassade lösningar utan behov av teknisk expertis, automatisera repetitiva uppgifter och optimera produktiviteten med bara några få klick.

Kissflows bästa funktioner

Med dra-och-släpp-gränssnittet kan du snabbt skapa formulär, juridiska dokument och arbetsflöden utan kodningskunskaper.

Med hjälp av verktyg för processkartläggning kan du enkelt visualisera komplexa processer och kartlägga dem i flödesscheman och processlandskap.

Analys- och rapporteringsverktyg gör det möjligt för dig att fatta välgrundade beslut, skapa anpassade rapporter och följa upp företagets resultat.

Integrationer med appar som Google Drive och Slack för att effektivisera affärsprocesser och förbättra produktiviteten.

Kissflows begränsningar

Inte specifikt utformat för den juridiska branschen och kan sakna funktioner som finns i specialiserad programvara för juridiska arbetsflöden.

Grundpaketet saknar tillgång till avancerade funktioner som externa användare och möjligheten att skapa ett privat kluster.

Kissflow-priser

Grundläggande: 1 500 $+/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 30 recensioner)

9. Osprey Approach

via Osprey Approach

Osprey Approach är en omfattande juridisk tjänst som tillhandahåller verktyg för allt från arbetsplanering och arbetsflödeshantering till finansiell rapportering. Den inkluderar tidrapportering, automatiserad fakturering, molnbaserad dokumenthantering, smidig klientonboarding och säker kommunikation.

Osprey Approach bästa funktioner

Automatiserad skapande av juridiska formulär och dokumenthantering gör att du kan spara tid, minska mänskliga fel och hålla ordning på filer i ett lättillgängligt bibliotek.

Funktioner för hantering av ärenden, fall och klienter hjälper dig att koppla samman alla delar av din juridiska verksamhet för att förbättra effektiviteten och framgången.

Finansiella verktyg optimerar månadsslutprocesser och centraliserar finansiella transaktioner på en plattform för bättre översikt.

Verktyg för kundhantering moderniserar onboarding-upplevelsen och gör ärendehanteringen till en barnlek.

Begränsningar i Osprey Approach

Vissa användarrecensioner rapporterar problem med att navigera i gränssnittet och använda tillägg.

Osprey Approach ger inte potentiella kunder tillgång till prisinformation på sin webbplats eller på populära recensionssajter.

Priser för Osprey Approach

Användare måste boka en konsultation med Osprey Approach-teamet för att få prisinformation.

Osprey Approach – betyg och recensioner

10. TeamConnect

via Mitratech

TeamConnect är en ELM-plattform från Mitratech som är utformad för juridiska verksamheter av alla storlekar. Den erbjuder verktyg för fakturering, ekonomihantering, dokumenthantering, automatisering av juridiska arbetsflöden och flera andra områden inom ärendehantering.

TeamConnects bästa funktioner

Den centraliserade datahanteringsplattformen samlar alla dina dokument på ett ställe som du kan komma åt var som helst och när som helst.

Automatisering av juridiska arbetsflöden gör att du kan effektivisera processer och minska risken för fel.

Anpassade rapporter gör det möjligt för dina team att generera rapporter baserade på specifika kriterier för den information du behöver när du behöver den.

Samarbetsverktyg och kommunikation i realtid gör det möjligt för teammedlemmarna att arbeta tillsammans på ett mer effektivt sätt.

Begränsningar för TeamConnect

Vissa recensioner påpekar behovet av ett snabbare och mer intuitivt användargränssnitt.

TeamConnect tillhandahåller inte prisinformation på sin webbplats eller på populära recensionssajter.

Priser för TeamConnect

Potentiella kunder måste begära en TeamConnect-demo för att få tillgång till prisinformation.

TeamConnect-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 5/5 (1+ recension)

Uppgradera din advokatbyrås arbetsflöde

Om dina konkurrenter har tillgång till automatiserad uppgiftshantering, deadline-spårning och dokumenthantering, borde inte du också ha det?

Programvara för juridiska arbetsflöden frigör tid och resurser så att du kan fokusera på det du gör bäst – att betjäna dina kunder.

Håll dig steget före konkurrenterna med den mest mångsidiga och funktionsrika programvaran för hantering av juridiska arbetsflöden som finns. Registrera dig för ClickUp idag (det är gratis)!