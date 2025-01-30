De 5 bästa alternativen och konkurrenterna till Shortcut (2025 recensioner)

Letar du efter de bästa alternativen till Shortcut?

När det gäller projektledning finns det många rörliga delar att organisera!

Från att organisera arbetsfördelningen till att hantera närmande deadlines måste du hantera massor av uppgifter samtidigt.

Lyckligtvis finns det projektledningsverktyg som Shortcut som kan hjälpa dig med det.

Men även om Shortcut är ett bra verktyg är det inte den perfekta projektledningsprogramvaran.

Och om du har sökt efter den här artikeln är du förmodligen överens med oss och letar efter några alternativ till Shortcut.

Men med hundratals sådana hanteringsverktyg tillgängliga, vilket ska du välja?

Oroa dig inte!

I den här artikeln går vi igenom varför du behöver ett alternativ till Shortcut och granskar fem projektledningsverktyg för att hjälpa dig att hitta det bästa. Vi lyfter fram deras viktigaste funktioner, fördelar, nackdelar, priser och kundbetyg för att hjälpa dig att jämföra de olika verktygen.

Och för att göra det hela lite roligare använder vi exempel från filmerna Pitch Perfect.

När det gäller att ta till sig nya metoder, vem kan då vara bättre att vända sig till än Beca, vars moderna tekniker hjälpte Barden Bellas (akapellagruppen) att vinna det nationella mästerskapet.

Låt oss börja!

Vad är Shortcut?

Innan vi går igenom alternativen ska vi först titta på programvaran Shortcut och tre skäl till varför du behöver ett alternativ. Tro inte bara på vårt ord när vi säger att programmet Shortcut inte är ett perfekt projektledningsverktyg!

Shortcut är ett Kanban-baserat projektledningsverktyg för team som arbetar med mjukvaruutvecklingsprojekt där varje uppgift presenteras som en berättelse.

Vad är en Story?

En Story är en standardenhet som representerar enskilda uppgifter.

I Shortcut kan en berättelse vara av tre olika typer:

Funktion : en uppgift relaterad till en programvaras funktionalitet

Bug : en uppgift relaterad till fel i en programvara

Syssla: alla uppgifter som inte klassas som en funktion eller ett fel.

En berättelse kan kategoriseras i projekt, episka berättelser, arbetsflöden och milstolpar.

Vad är de?

Projekt : varje berättelse tillhör ett projekt

Arbetsflöde : en process genom vilken en berättelse utvecklas

Epic : en samling berättelser som tillhör olika projekt eller arbetsflöden

Milstolpar: den högsta nivån i organisationshierarkin, bestående av epics.

3 viktiga skäl att leta efter ett alternativ till Shortcut

Visst, Shortcut är ett bra verktyg som hjälper dig med uppgiftshantering, men är det det verktyget för dig?

Till att börja med kan du i den kostnadsfria versionen endast få tillgång till Shortcuts kundsupport via Shortcut-communityn. Det är ungefär som att gå till ett onlineforum, ställa en fråga och vänta på att någon ska svara.

Snacka om tidskrävande!

Och detta är bara toppen av isberget när det gäller nackdelarna med detta verktyg!

Låt oss ta en titt på tre viktiga problem som du kan stöta på med Shortcut:

1. Lämplig endast för mjukvaruutvecklingsprojekt

Harmoni är väl den viktigaste aspekten för alla a cappella-grupper?

På samma sätt är en uppgift den grundläggande enheten i alla projekt, och ett projektledningsverktyg bör kunna hantera alla projektrelaterade uppgifter.

I Shortcut kan du tilldela en typ (funktion, bugg eller syssla) till varje uppgift du skapar.

Men med endast tre alternativ är det mycket begränsat.

Denna kategorisering är utmärkt för uppgifter som en mjukvaruutvecklare kan hantera.

Men för alla andra är du tvungen att märka dina uppgifter som sysslor. Detta ger dig en massa orelaterade "sysslor", som kan vara svåra att identifiera och spåra.

Snacka om att det är en ”syssla”!

2. Begränsat till Kanban-tavla

En Shortcut-användare är begränsad till en Kanban- eller tavelvy.

Detta begränsar användaren till en vy, men gör också appen olämplig för specifika projekt och metoder.

Det är till exempel olämpligt när du arbetar med ett komplext projekt där du hanterar flera projektrelaterade attribut. Detta kan leda till en rörig Kanban-tavla, vilket kan göra det svårt att spåra uppgifter.

Eftersom Shortcut-användare dessutom är begränsade till endast en enda projektvy kan det vara svårt för dem att få en fullständig översikt över flera projekt.

3. Inga Gantt-diagram tillgängliga

Ett Gantt-diagram är ett viktigt element i projektledning.

Varför?

Den ger en visuell översikt över ett projekts tidsplan, resurser och beroenden.

Du kan använda ett Gantt-diagram för att bedöma hur lång tid ett projekt kommer att ta och bestämma vilka uppgifter du bör ta itu med (kritisk väg) för att slutföra projektet i tid.

Eftersom Shortcut-programmet saknar denna funktion kommer du dock att gå miste om detta praktiska verktyg för projektplanering, schemaläggning och hantering.

Vill du ha mer information? Läs vår djupgående recension av Shortcut.

Nu när du känner till de viktigaste nackdelarna med Shortcut, vad ska du då leta efter istället?

De 5 bästa alternativen till Shortcut 2022

Shortcut kan visserligen hjälpa dig med dina projektuppgifter, men det är definitivt inte det bästa verktyget som finns.

Ett projektledningsverktyg bör trots allt tillgodose alla typer av projektbehov, inte bara de som rör mjukvaruutveckling.

Men med alla de förvaltningsverktyg som finns, hur väljer du det som passar dig bäst?

Även om det inte är ett genomförbart alternativ här, kan vi ta dig med på en virtuell rundtur bland de bästa projektledningsverktygen.

Nu kör vi igång!

1. ClickUp

ClickUp är världens ledande projektledningsverktyg.

Oavsett om det gäller uppgiftshantering, uppföljning av framsteg eller resurshantering kan ClickUp hantera allt du ger det!

Viktiga funktioner

Här är en sammanfattning av några av de viktigaste funktionerna som ClickUp erbjuder för att hjälpa dig att tro på det:

1. Flera vyer för att passa olika projektbehov

Till skillnad från Shortcut är ClickUp lika mångsidigt som The Treblemakers när det gäller vyer.

(Treblemakers har för övrigt vunnit International Championship of Collegiate Acapella sex gånger. )

Detta flexibla projektledningsverktyg handlar om att anpassa sig till förändringar, oavsett om det är Agile, Scrum, Kanban eller någon annan projektmetodik.

Och det är precis vad du får med ClickUps funktion Multiple Views: flexibilitet.

Det gör att du kan arbeta på det sätt som bäst motsvarar dina projektbehov.

Här är en översikt över vad ClickUp erbjuder dig:

A. Obligatoriska uppgiftsvyer

Med ClickUps två obligatoriska uppgiftsvyer kan du anpassa dig till två vanliga projektledningsstilar:

I listvyn visas dina uppgifter som en GTD-inspirerad att göra-lista med en uppgift under en annan.

Med denna vy kan du försöka utföra uppgifter i en sekvens och bocka av dem efterhand som du kommer framåt.

Du kan också sortera dina uppgifter genom att lägga till valfria kolumner, till exempel:

Status

Uppgifts-ID

Skapad av

Skapad

Om du vill fortsätta med en Kanban-tavla är ClickUps Board view perfekt för dig.

Med dra-och-släpp-funktionen kan du snabbt flytta dina uppgifter efter dina behov.

Board-vyn hjälper dig att snabbt visualisera projektets framsteg, och du behöver bara en snabb blick för att se i vilket skede dina uppgifter befinner sig!

ClickUps Box view ger en överskådlig visuell överblick över ditt teams uppgifter och projekt.

Med det kan projektledare undvika besväret med att hålla ändlösa personalmöten bara för att få en uppdatering om vem som arbetar med vad!

Projektledare kan använda denna vy för att snabbt få reda på:

Vilka uppgifter arbetar deras teammedlemmar med just nu?

Vad har gjorts hittills?

Vilken distansmedarbetare har för många uppgifter?

Dessutom kan du fördela arbetsbelastningen jämnt mellan dina medarbetare genom att identifiera vilka som har för många uppgifter att hantera.

Effektiv resurshantering: uppnått!

Beca hade svårt att hålla reda på allt på grund av sin praktik och sina repetitioner, eller hur?

Oroa dig inte, ClickUps kalendervy löser detta problem åt dig.

Det är det snabbaste sättet att planera och hantera dina projektplaner utan att missa någon uppgift!

Du kan även växla mellan följande vyer:

Dagar : visa alla dina uppgifter för valfri dag

4 dagar : se ditt uppgiftsschema över en rullande fyra dagarsperiod

Vecka : visa ditt veckoschema för projektet

Månadsvis: översikt över alla uppgifter för hela månaden

Vill du att din arbetsyta endast ska visa de uppgifter som är tilldelade dig?

Då är Me Mode svaret!

Med ClickUps Me Mode kan du se alla arbetsuppgifter som är tilldelade endast dig. Det hjälper medlemmarna att fokusera bättre på sin individuella arbetsbelastning genom att eliminera andra teammedlemmars uppgifter.

Vad mer?

Du kan till och med anpassa detta personliga utrymme genom att helt enkelt markera de objekt (kommentarer, deluppgifter, checklistor) som du vill se i ditt Me Mode.

2. Gantt-diagram för att övervaka projektets framsteg

För att bli acapella-mästare planerade Bellas hela sin tidslinje, ända fram till finalen.

Det kan du också göra.

Hur?

Med ClickUps Gantt-diagram!

Gantt-diagram visar hela projektets tidslinje från start till slut. Det hjälper dig att planera projekt, hantera resurser och visualisera beroenden mellan olika uppgifter – vilket gör det enkelt att följa projektets framsteg!

Ta en snabb titt på ditt Gantt-diagram så ser du hur ditt projekt fortskrider.

Denna fantastiska funktion kan till och med automatisera massor av processer – bara för dig!

Här är vad den kan göra:

Justera automatiskt uppgiftsberoenden när ditt projektschema ändras

Jämför ditt aktuella projektförlopp med förväntat förlopp

Beräkna projektets framstegsprocent baserat på slutförda uppgifter jämfört med totala uppgifter.

Beräkna din kritiska väg för att identifiera de uppgifter du måste slutföra för att hålla projektets deadlines.

3. Native Time Tracking för att spåra den tid dina projekt tar

Aubrey var tvungen att personligen se till att hennes teammedlemmar följde träningsschemat.

Men det måste väl vara utmattande att hålla reda på hur mycket tid en person har lagt på varje övning?

För att hjälpa dig att undvika detta i projektledningen låter ClickUp dig spåra din projekttid genom sin Google Chrome-förlängning som är 100 % GRATIS.

Denna inbyggda tidrapporteringsfunktion hjälper dig att:

Få en fullständig översikt över vem som arbetat med vilken uppgift och hur länge.

Övervaka dina teammedlemmars produktivitet med tidsfördelningen

Håll koll på alla detaljer du behöver för att fakturera en kund

Dessutom låter ClickUp dig integrera med populära tidrapporteringsprogram som Everhour och Time Doctor. På så sätt kan du snabbt anpassa dig till det som din personal redan använder!

4. Automatisering av arbetsflöden för att öka ditt teams effektivitet

ClickUps automatiseringsfunktion ger dig massor av automatiserade arbetsflöden i din arbetsmiljö. Du kan använda denna coola funktion för att automatisera repetitiva uppgifter och på så sätt snabba upp arbetet, vilket inte bara sparar mycket tid utan också låter dig fokusera på viktiga uppgifter.

ClickUps processautomatiseringsstruktur ser ut så här:

När en trigger initieras och ett villkor är uppfyllt, utförs en viss åtgärd automatiskt.

För Sammy, *Becas chef, skulle ett automatiserat arbetsflöde kunna se ut så här:

För att säkerställa att Beca skickar in sin ljuddemo i tid kan han ställa in en påminnelse som meddelar henne.

Här:

Utlösare: Förfallodatum närmar sig

Villkor: Beca är uppdragstagare

Åtgärd: Skriv en kommentar ”Hur går det med demon?”

ClickUp erbjuder över 50 färdiga automatiseringar, men du kan också skapa egna automatiseringar.

Några av dessa förinställda automatiseringar är:

Tilldela automatiskt nya uppgifter till specifika teammedlemmar

Lägg till en tagg eller flytta en uppgift till en lista när prioriteringen ändras

Lägg upp en kommentar när alla deluppgifter inom en uppgift är markerade som avslutade.

Lägg till, ta bort eller omfördela en uppgift när statusen för en uppgift ändras

Använd mallar och taggar när en uppgift skapas

För att se fler alternativ, läs mer om ClickUp Automations.

5. Pulse för att hålla koll på ditt teams ”puls”

ClickUps funktion Pulse använder maskininlärning för att analysera vilka uppgifter ditt team fokuserar mest på.

Med Pulse kan du också:

Kontrollera deras aktivitetsstatus (online/offline)

Se vilka uppgifter dina medlemmar tittar på eller kommenterar i realtid.

Automatisera dina Scrum-möten

Se ditt teams aktivitet under en viss period

Missförstånd kan göra att dina teammedlemmar blir förvirrade, precis som Amy här:

Eftersom samarbete är nyckeln till framgångsrika projekt hjälper denna projektledningsprogramvara dig att kommunicera effektivt med varje teammedlem genom funktionen Kommentarer.

Varje ClickUp-uppgift har en särskild kommentarsektion som du kan använda för att förbättra ditt teamarbete för alla uppgifter.

Du kan använda den för att:

Diskutera hur du ska utföra uppgiften med ditt distansarbeteam

Dela enkelt relevanta filer och länkar

Lös eventuella problem med rätt sammanhang

Tagga teammedlemmar för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas

Vad mer?

Med ClickUp kan du omvandla kommentarer till uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med funktionen Assign Comments. På så sätt behöver du aldrig mer oroa dig för att dina kommentarer ska gå obemärkta förbi!

När du har tilldelat uppgiften till en teammedlem får denne omedelbart ett meddelande. Uppgiften visas även i deras uppgiftsfält så att de alltid har koll på kommentaren.

När uppgiften är slutförd kan de markera kommentaren som löst. Detta förhindrar onödiga uppföljningar!

7. Rapportering för att analysera ditt teams prestationer

Oavsett om det är The Treblemakers eller Barden Bellas är det viktigt att följa ditt teams prestationer för att säkerställa produktiviteten.

Ja, Aubrey kan ibland bli lite överentusiastisk!

Oroa dig inte, med ClickUps rapporter kan projektledare som hon få en detaljerad översikt över teamets prestationer utan att behöva anstränga sig.

Denna projektledningsprogramvara tillhandahåller sex exakta rapporter, såsom:

Uppgiftsrapport : visar de uppgifter som varje teammedlem har slutfört.

Tidrapportering : se hur lång tid varje teammedlem lägger på sina uppgifter

Arbetsrapport : visar varje medlems arbetsfördelning – vad de arbetade med under en viss dag, vecka eller månad.

Tidsberäknad rapport : jämför beräknad tid med faktisk tid för ditt team att slutföra uppgifter snabbt

Workspace Points Report : gör din arbetsmiljö mer lekfull för att utmana ditt interna eller : gör din arbetsmiljö mer lekfull för att utmana ditt interna eller distansbaserade team att prestera bättre

Vem står bakom rapporten: visar de medlemmar som har pågående eller oavslutade uppgifter.

Fördelar

Användarvänligt gränssnitt

Erbjuder en funktionsrik gratisversion

Kan enkelt tilldela en uppgift till valfri teammedlem

Dra-och-släpp-funktion för snabb och enkel uppgiftshantering

Anpassade uppgiftsstatusar för att spåra olika projektfaser

Kan tilldela mer än en teammedlem till en specifik uppgift för bättre resurshantering

Anpassade åtkomsträttigheter för att dela ditt projektutrymme med intressenter eller en kund utan att kompromissa med din integritet.

Hitta snabbt alla dina projektresurser med funktionen Smart Search.

Prioritetsfunktion för att visa hur brådskande uppgifter är

Skapa uppgiftsberoenden för att utföra uppgifter i rätt ordning

Få enkel åtkomst till alla lagrade projektfiler med Docs-funktionen

Formulärvy för att skapa detaljerade webbformulär

Du kan anpassa hur du får projektmeddelanden

Du kan skicka in önskemål om funktioner via ClickUp-communityn

Erbjuder appintegrationer med olika tredjepartsappar för smidig uppgiftshantering.

Finns som webb-, dator- och mobilappar.

Nackdelar

Ingen white-labeling tillgänglig

Inga taggar för Docs

Ingen möjlighet att exportera instrumentpaneler

Du kan kolla in ClickUps produktplan här.

Priser

ClickUp erbjuder en kraftfull gratisversion med massor av användbara funktioner. För ytterligare funktionalitet finns dock betalda abonnemang från endast 5 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1800 recensioner)

2. Jira

Jira är en kraftfull projektplattform som hjälper till med projektledning, felspårning och problemspårning.

Det erbjuder tre separata paket:

Jira Core : en grundläggande projektledningsplattform för icke-tekniska användare

Jira Software : en uppgraderad version av Jira Core som hjälper mjukvaruteam att utveckla bättre produkter.

Jira Service Desk <span< a=””> style=”font-weight: 400;”>: en plattform för IT-proffs och kundsupport </span<> style=”font-weight: 400;”>: en plattform för IT-proffs och kundsupport

Med dessa mångsidiga paket kan du hantera alla typer av arbete du vill.

Precis som när acapellagrupperna skulle sjunga olika genrer som de fick i riff-offs!

Viktiga funktioner

Har två kraftfulla Agile-uppgiftsvyer – Scrum- och Kanban-tavlor

Skapa anpassade arbetsflöden utifrån din mjukvaruutvecklingsprocess

Jira Portfolio för att hantera och dela projektplaner med kunden eller intressenterna

Detaljerade Agile-rapporter för att spåra projektets framsteg

Automatisera repetitiva uppgifter med Jiras automatiseringsmotor

Fördelar

Kan skapa anpassade sökfilter

Automatiseringsverktyg med dra-och-släpp-funktion

Gratis att använda för open source-projekt som uppfyller vissa krav.

Har en mobilapp för iOS-, iPad- och Android-enheter.

Stöder integration av tredjepartsappar med programvara som GitHub, Slack och Lucidchart.

Nackdelar

Komplicerat användargränssnitt för nybörjare

Ingen möjlighet att skapa egna mallar för uppgifter

Grundpriset kan vara dyrt för små och medelstora företag.

Ingen inbyggd tidslinje för att spåra projektets framsteg

Pris

Betalda abonnemang för Jira Core kostar från 7 USD/användare per månad.

Kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 3500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8800 recensioner)

Vill du veta mer? Läs vår detaljerade recension av Jira.

3. Asana

Asana är ett molnbaserat verktyg för uppgiftshantering som organiserar alla dina projektrelaterade uppgifter på ett och samma ställe.

Detta verktyg hjälper företag av alla storlekar att hantera flera projekt samtidigt.

Så om Barden Bellas vill planera strategier för två turneringar samtidigt kan de använda Asana för att göra det.

Viktiga funktioner

Lägg till en uppgift i flera projekt på ett smidigt sätt

Tidslinje som hjälper dig att skapa projektplaner

Automatisera manuella uppgifter med regler

Uppgiftsmilstolpar för att sätta upp projektmål

Filvyning för snabb åtkomst till alla delade dokument för en uppgift eller ett projekt

Fördelar

Kan dela information i organiserade listor med rich text-formatering

Du kan skapa anpassade fält som passar dina arbetsuppgifter.

Har funktioner för teamsamarbete i realtid

Kan skapa standardformulär för arbetsförfrågningar

Stöder integrationer med programvara som Slack och Gmail för förbättrad kommunikation.

Nackdelar

Inget offline-läge

Det går inte att tilldela en uppgift till flera medlemmar.

Grundpaketet är gratis, men erbjuder endast begränsade funktioner.

Förvirrande användargränssnitt

Inga anpassningsbara statusar för att återspegla olika projektbehov

Pris

Betalda abonnemang kostar från 10,99 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 6500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8600 recensioner)

Letar du efter mer? Kolla in några av de bästa alternativen till Asana.

4. Trello

Trello är ett av de enklaste projektledningsverktygen på marknaden. Det är en Kanban-baserad programvara som organiserar dina projekt i Trello-tavlor.

(Observera: Ett enskilt projekt i Trello motsvarar en Trello-tavla. )

Med Trello-tavlor kan du skapa uppgifter som kort och enkelt dra och släppa dem.

Viktiga funktioner

Tilldela en uppgift eller ett Trello-kort till flera teammedlemmar

Butler bot-automatisering för manuella uppgifter

Power-ups som Custom Fields och Twitter för extra funktioner

Checklistor för att hålla koll på deluppgifter

Branschspecifika mallar för att snabbt skapa Kanban-tavlor

Fördelar

Enkelt användargränssnitt

Hantera enkelt dina uppgifter med dra-och-släpp-funktionen

Kan lägga till filer och relevanta länkar till ett Trello-kort för effektivare samarbete

Kan kategorisera alla Trello-kort med etiketter

Stöder integrationer med appar som GitLab och Box för bättre teamarbete.

Nackdelar

Begränsat till en tavelvy

Tredjepartsappintegrationer som erbjuds som betalda Power-ups

Ingen funktion för att snabbt se vem som arbetar med vad (du måste kontrollera kortet manuellt)

Butler Bot är begränsad till ett kommando med gratisabonnemang.

Priser

Betalda abonnemang kostar från 9,99 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (16400+ recensioner)

Vill du veta mer? Läs vår detaljerade recension av Trello.

5. Wrike

Wrike är en molnbaserad projektledningsprogramvara som gör det möjligt för användare att hantera projekt och uppgifter med fullständig insyn och kontroll.

Viktiga funktioner

Gratis mallar för samarbetsbaserad uppgiftshantering

Gantt-diagram och beroenden för att planera projekt

Formulärskapare för att skapa dynamiska förfrågningsformulär

Erbjuder en vy med tre fönster för aktivitetshantering.

Inbyggt verktyg för tidrapportering för att spåra tiden som läggs på varje uppgift

Fördelar

Få en översikt över ditt teams uppdrag för enkel uppgiftshantering.

Kan skapa anpassade rapporter för att analysera dina uppgifter och projekt

Har en mobilapp för iOS- och Android-enheter.

Kan integreras med tredjepartsappar som Salesforce, Google Drive och GitHub.

Nackdelar

Gränssnittet är förvirrande att navigera i

Mobilappar saknar funktionalitet

Begränsade funktioner för projektuppföljning

Ingen möjlighet att importera data från annan projektledningsprogramvara

Det går inte att tilldela kommentarer till teammedlemmar.

Pris

Betalda abonnemang börjar på 9,80 $/användare per månad.

Kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1500 recensioner)

Vill du veta mer? Läs vår detaljerade recension av Wrike och vår guide till projektledning med Wrike.

Slutsats

Shortcut-programmet kan hjälpa dig att hantera projekt, men det är i hög grad inriktat på endast mjukvaruutveckling.

Därför är det inte ett utmärkt alternativ för de flesta av dina projektledningsbehov.

Gå igenom de fem projektledningsverktygen som vi listade ovan för att hitta det verktyg som passar dig bäst.

Och även om alla programvaror vi nämner har sina fördelar, erbjuder ClickUp mycket mer, från massor av kraftfulla funktioner till över 50 färdiga processautomatiseringar!

För att komma igång, varför inte registrera dig för ClickUp idag och dra nytta av dess funktionsrika GRATIS-abonnemang. Du kommer att kunna förvandla ditt team från en grupp älskvärda (men okoordinerade) missanpassade personer till ett högpresterande team, precis som Barden Bellas!