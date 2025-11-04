De 13 bästa alternativen till Motion-appen 2026

Vill du ta din produktivitet till en ny nivå i år? Motion har varit ett självklart val för många, men världen för uppgifts- och kalenderhantering har utvecklats dramatiskt under det senaste decenniet.

De senaste alternativen till Motion erbjuder bättre anpassningsmöjligheter, smartare AI och mer intuitiva gränssnitt. Oavsett om du är frustrerad över Motions begränsningar eller nyfiken på vad mer som finns på marknaden, har du allt du behöver i denna sammanställning.

Från kraftfulla allt-i-ett-produktivitetspaket till specialiserade verktyg för fokus – dessa 13 Motion-alternativ representerar det som finns tillgängligt just nu.

Är du redo att upptäcka alternativ som kan förändra ditt arbetsflöde i år? Då kör vi! 👀

Vad är appen Motion?

Motion är en AI-driven produktivitetsapp som hjälper till med schemaläggning, uppgiftshantering och projektplanering.

Den organiserar automatiskt uppgifter, prioriterar dem utifrån deadlines och justerar scheman efter behov. Appen integrerar även kalendrar, samarbetsverktyg och appar för uppgiftsplanering, vilket skapar en centraliserad plattform för ditt arbete.

Motions AI-drivna tillvägagångssätt syftar till att minska manuell planering och hålla arbetsflödena på rätt spår.

🧠 Kul fakta: Ordet ”kalender” kommer från det latinska ordet calendae, som syftade på den första dagen i månaden i den romerska kalendern. Det var också dagen då skulder och räntebetalningar skulle betalas!

Varför välja alternativ till Motion?

Vi har tittat på recensioner av Motion för att se vad användarna uppskattar och vilka utmaningar de stöter på. Medan många uppskattar den AI-drivna schemaläggningen, tycker vissa att den inte alltid passar deras arbetsflöde.

Allt fler team börjar använda AI-drivna produktivitetsverktyg, men många drabbas av så kallad AI-sprawl, där flera AI-funktioner arbetar isolerat från varandra och fattar beslut utan gemensam kontext. Istället för att minska komplexiteten leder detta ofta till motstridiga scheman, felaktiga prioriteringar och mer manuell korrigering än väntat.

Här är några skäl till varför du kanske överväger ett alternativ till Motion:

Enklare gränssnitt: Vissa användare tycker att designen är rörig och skulle föredra en enklare, mer intuitiv layout för att hantera uppgifter och scheman

Bättre AI-noggrannhet: Även om automatisering är en viktig funktion, rapporterar vissa att Motions AI inte alltid prioriterar uppgifterna som de förväntar sig, vilket leder till schemakonflikter

Mer flexibilitet: Motions Motions AI-kalender strukturerar automatiskt din dag, men användare med oförutsägbara scheman har svårt att göra snabba justeringar

Bättre verktyg för samarbete: Motion stöder teamarbete, men andra plattformar erbjuder mer avancerade funktioner för teamkommunikation och projektuppföljning

Mer responsiv kundsupport: Vissa användare nämner att det är svårt att nå supporten när de behöver hjälp, och att de främst förlitar sig på AI-chattbottar istället för live-support

Förbättrade sekretessinställningar: Eftersom Motion kräver åtkomst till personliga kalendrar och kontakter kan användare som är måna om sin dataintegritet föredra alternativ med strängare säkerhetsinställningar

Färre tekniska problem: Det har rapporterats om enstaka tekniska problem och prestandafördröjningar, vilket kan vara frustrerande när man förlitar sig på Det har rapporterats om enstaka tekniska problem och prestandafördröjningar, vilket kan vara frustrerande när man förlitar sig på appen för sin dagliga planering

📮 ClickUp Insight: Produktiviteten är inte jämn under hela veckan, och alla har sina egna utmaningar. För 35 % av människor är måndagen den svåraste dagen att få saker gjorda. Ytterligare 11 % säger att tisdagen är den mest utmanande, medan 7 % upplever att deras produktivitet sjunker mest på onsdagen. ClickUp gör det enklare att hantera dessa förändringar med ett mer flexibelt tillvägagångssätt. Medan Motion förlitar sig på AI för att planera din dag, ger ClickUp dig full kontroll med anpassningsbara uppgiftsvyer, tidrapportering, automatisering och mallar för att-göra-listor. Du kan planera, justera efter behov och arbeta på ett sätt som passar din energinivå.

Motion-alternativ i korthet

Här är en tabell som kortfattat jämför varje Motion-alternativ. 👇

Verktyg Användningsfall Bäst för Priser ClickUp Projekt- och uppgiftsplanering Hantera arbete, kalenderhändelser och AI-anteckningar Gratis abonnemang för alltid tillgängligt, anpassningsbara betalda abonnemang för företag Akiflow Synkronisering av uppgifter mellan olika plattformar Organisera spridda uppgifter i ett enda schema 7 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 34 $/månad Återta kontrollen Skydda din fokus-tid Boka in tid för koncentrerat arbete automatiskt Gratis plan tillgänglig, betalda planer från 10 $/månad per användare Sunsama Dagliga och veckovisa planeringsrutiner Var konsekvent med medveten uppgiftsgenomgång 14 dagars gratis provperiod; månadsabonnemang från 20 $/månad Asana Strukturerade arbetsflöden för team Spåra mål och uppgifter över olika team Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 13,49 $/månad per användare Notion Anpassning av arbetsytan Skapa dokument, databaser och scheman Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang börjar på 12 $/månad per användare Calendly Schemaläggning av externa möten Låt andra boka tid enligt dina regler Gratis plan tillgänglig; Från 12 $/månad per användare Wrike Översikt över hela avdelningen Hantera komplexa projekt och arbetsbelastningar Gratis 14-dagars provperiod; Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare Todoist Enkel uppföljning av personliga uppgifter Skapa snabba att göra-listor på alla enheter Gratis abonnemang tillgängligt; Gratis abonnemang från 2,50 $/månad per användare Trello Visuell projektledning Använda tavlor för att hantera teamets arbetsflöden Gratisplan tillgänglig, betalda planer från 5 $/månad per användare TickTick Spårning av personliga uppgifter och vanor Kombinera listor, vanor och kalendervyer Årsabonnemang: 35,99 $/år Rutin Produktivitet med kalendern i fokus Planera uppgifter med ett minimalistiskt gränssnitt och smidigt flöde Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 12 $/månad per användare nTask Enkel uppgifts- och ärendehantering Hantera mindre teamprojekt till ett överkomligt pris 7 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 4 $/månad per användare

De bästa Motion-alternativen att använda

Om Motions sätt att schemalägga känns mer som ett hinder än en hjälp, kan det vara dags att byta. Här är några av de bästa alternativen som låter dig vara produktiv på ditt sätt. 📝

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projektledning med kalenderintegration)

ClickUp är den ultimata arbetsappen som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det samlar viktiga verktyg som kalendrar, uppgiftshantering och schemaläggningsfunktioner, vilket gör det till ett starkt alternativ till Motion för team och individer som söker mer flexibilitet.

Det är inte lätt att hålla koll på scheman, särskilt när möten, deadlines och prioriteringar ändras under dagen.

ClickUp-kalendern

Schemalägg automatiskt tid för prioriterade uppgifter i ClickUp-kalendern

ClickUp-kalendern anpassar automatiskt uppgiftsblocken utifrån vad som är viktigast.

Anta att en marknadsföringschef planerar att ägna två timmar åt att finslipa en annonskampanj, men att ett strategimöte med ledningen i sista minuten läggs till. ClickUp flyttar den djupgående arbetssessionen till ett senare tidsfönster samtidigt som man säkerställer tillräckligt med tid för fokus före den slutgiltiga deadlinen. På så sätt faller ingenting mellan stolarna, och brådskande uppgifter tar inte över hela dagen.

ClickUp AI Notetaker

Få automatiska mötesprotokoll och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker

Möten genererar massor av åtgärdspunkter, men att hålla reda på dem manuellt är en mardröm. ClickUp AI Notetaker spelar in samtal, transkriberar diskussioner och skapar automatiskt uppgifter baserat på vad som sägs. Till exempel deltar en produktchef i ett sprintplaneringsmöte där utvecklare åtar sig att lansera en ny funktion.

Programvaran för möteshantering dokumenterar diskussionen, sammanfattar viktiga punkter som funktionskrav och testdeadlines samt tilldelar uppföljningsuppgifter till ingenjörerna.

ClickUp Tasks

Organisera arbetet effektivt med ClickUp Tasks

Att hantera projekt som spänner över flera team innebär att man ständigt måste kontrollera status, följa upp och uppdatera deadlines. ClickUp Tasks effektiviserar allt genom att se till att arbetet går framåt.

Ett exempel: ett designteam håller på att färdigställa UI-element inför lanseringen av en mobilapp. Huvuddesignern markerar wireframes som färdiga, vilket utlöser en automatisk uppdatering som meddelar utvecklingsteamet att de kan börja koda. Om utvecklarna stöter på ett problem loggar de en blockerare, vilket varnar projektledaren som justerar tidsplanen därefter.

ClickUp Brain

Börja använda ClickUp Brain Få omedelbara projektöversikter och insikter med ClickUp Brain

Även med en gedigen projektplan kan det fortfarande vara frustrerande att hitta de senaste uppdateringarna. ClickUp Brain fungerar som en AI-driven assistent som ger omedelbara svar. Anta att en driftschef förbereder sig för ett ledningsmöte och behöver en snabb översikt över avdelningens framsteg.

AI genererar en sammanfattning i realtid som lyfter fram avslutade milstolpar, kvarstående uppgifter och eventuella riskprojekt som kräver uppmärksamhet.

Allt visas på några sekunder, utan att du behöver leta manuellt.

ClickUp erbjuder även schemamallar som hjälper team och enskilda personer att hålla ordning utan att behöva börja från noll.

ClickUp-mallen för kalenderplanering erbjuder till exempel ett strukturerat sätt att hantera möten, deadlines och dagliga uppgifter. Anpassa den för att planera en innehållskalender, hålla koll på kundmöten eller organisera en tidsplan för en produktlansering – allt utan besväret med att bygga upp ett system från grunden.

ClickUps bästa funktioner

Jämför teamets scheman: Se allas tillgänglighet på ett ställe för att boka möten och sätta deadlines utan ändlösa meddelanden fram och tillbaka

Bläddra genom din kalender utan begränsningar: Navigera enkelt genom tidslinjer för långsiktiga projekt med oändlig horisontell rullning, så att allt syns i en enda vy

Dela kalendrar på ett säkert sätt: Skicka en offentlig eller privat länk till kollegor, kunder eller intressenter så att alla håller sig uppdaterade utan manuella uppdateringar

Spåra och hantera uppgifter visuellt: Dra och släpp för att justera uppgifternas varaktighet och beroenden, och gör snabba ändringar för att hålla projekten på rätt spår

Synkronisera dina kalendrar och mötesappar: Anslut externa schemaläggningsappar som Google Kalender och Anslut externa schemaläggningsappar som Google Kalender och verktyg för online-möten , till exempel Zoom och Microsoft Teams, för att hantera alla händelser och uppgifter på ett och samma ställe

Låt AI optimera din schemaläggning: Använd ClickUp Brain för att automatiskt prioritera och schemalägga uppgifter baserat på deadlines, beroenden och arbetsbelastning

Begränsningar i ClickUp

En brant inlärningskurva för nya användare på grund av det stora antalet funktioner och anpassningsalternativ

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Jag måste säga att jag verkligen gillar kalendern. Gränssnittet är riktigt snyggt och AI gör den ännu bättre. Tidigare fanns det inte mycket man kunde göra med Brain i kalendervyn. Automatisk schemaläggning? Jag är med.

🔍 Visste du att? År 46 f.Kr. kallades för ”förvirringens år” eftersom Julius Caesar lade till 90 extra dagar för att övergå från den gamla romerska kalendern till den julianska kalendern. Det var det längsta året som någonsin har registrerats i historien!

2. Akiflow (Bäst för att samordna uppgiftshantering över olika plattformar)

via Akiflow

Det digitala kaoset får struktur i Akiflow, som hämtar uppgifter från Gmail, Slack, Notion och dussintals andra plattformar till en samlad arbetsyta. Det rena, minimalistiska gränssnittet ökar produktiviteten, medan intuitiva kortkommandon snabbar upp ditt arbetsflöde.

Akiflows mest värdefulla funktion är den smidiga integrationen mellan kalender och uppgifter. Med ett enkelt drag förvandlas att-göra-listor till konkreta tidsblock i ditt schema, vilket skapar en visuell översikt över din dag. För yrkesverksamma som hanterar flera kommunikationskanaler erbjuder Akiflow en välkommen enkelhet.

Akiflow – de bästa funktionerna

Fånga flyktiga tankar och omvandla dem till konkreta åtgärder med hjälp av avancerad naturlig språkbehandling (NLP)

Få tillbaka produktiva timmar med AI-driven tidsblockering som automatiskt schemalägger viktigt arbete när din energi stämmer överens med uppgifternas krav

Planera och prioritera dagliga uppgifter med funktionen för daglig planering för att organisera veckoscheman och effektivisera arbetsflöden

Få mötesaviseringar i realtid så att du har koll på alla samtal utan att missa viktiga uppdateringar

Begränsningar i Akiflow

Plattformen saknar inbyggda alternativ för att schemalägga regelbundna pauser eller vilotid

Begränsade anpassningsmöjligheter för vyer och layouter

Akiflow fokuserar mer på personlig produktivitet och erbjuder färre funktioner för teamsamarbete

Priser för Akiflow

Gratis provperiod

Pro Monthly: 34 $/månad

Pro Yearly: 19 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Akiflow

G2: 5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Akiflow?

En recension på Reddit uttrycker det så här:

Tidsluckorna är fantastiska, till att börja med. Jag älskar att kunna ha tidsramar där jag kan lägga in flera planerade uppgifter, och att dessa ramar kan återkomma. […] Jag skulle också ha svårt att klara mig utan ramen ”Kommande”, som gör att du kan schemalägga uppgifter och projekt flera veckor eller månader framåt, istället för att ha dem staplade i mappar och vänta på att bli schemalagda. […]Ritualerna och statistikspårningen är också fantastiska, och jag älskar verkligen att kunna markera ett mål för dagen eller veckan.

🧠 Kul fakta: Den etiopiska kalendern ligger ungefär sju år efter den gregorianska kalendern eftersom den följer en annan beräkning av Kristi födelse. Etiopierna firade början av 2000-talet den 11 september 2007!

3. Reclaim (Bäst för att skydda tiden för koncentration i fullspäckade scheman)

via Reclaim

Reclaim utmärker sig som en kalenderassistent som aktivt skyddar din kalender mot överbelastning av möten. Detta smarta verktyg analyserar dina kalendermönster och reserverar automatiskt fokusblock innan din dag splittras upp i ändlösa diskussioner.

Den anpassar sig efter mötesändringar och omplanerar omedelbart viktigt arbete istället för att låta det försvinna helt. Många användare berömmer funktionen för vanespårning för att den skapar konsekvens i personliga rutiner som träning eller läsning.

Återfå de bästa funktionerna

Håll produktiviteten uppe med automatiska fokusperioder som integreras direkt med Google Kalender

Skapa hållbara personliga och professionella vanor med hjälp av smarta uppföljningsverktyg som uppmuntrar till konsekvens utan att öka administrationsbördan

Lägg in buffertperioder mellan möten och uppgifter för att skydda din koncentration och undvika utmattning av tätt schemalagda möten

Synkronisera med Slack för att uppdatera din status automatiskt, så att ditt team vet när du är i möten eller fokuserar på arbetet

Övervinna begränsningar

Det saknas en mobilversion, vilket begränsar tillgängligheten för användare som hanterar scheman när de är på språng

Användare som söker fler konfigurationsalternativ utöver kalenderfunktionerna kan uppleva Reclaim AI som begränsande

Analysfunktionerna saknar djup jämfört med specialiserade verktyg för tidrapportering

Reclaim-priser

Gratis

Startpaket: 10 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning (faktureras årligen)

Återfå betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Reclaim?

Enligt en G2-recensent:

Det är superenkelt att använda och integreras bra med min kalender. Jag använde tidigare Motion, som jag gillade, men det var helt enkelt inte intuitivt. Funktionen för vanor är min absoluta favorit – på några minuter kunde jag lägga in detaljer om alla mina mest vardagliga men regelbundna uppgifter, och Reclaim placerar dem bokstavligen perfekt i mitt schema. Det var verkligen enkelt att komma igång. Det hanterar också mina uppgifter super smidigt.

🔍 Visste du att? I vissa kulturer mätte man tidigare tiden med hjälp av en lunisolarkalender, där månaderna följde månens cykler men justerades för att passa solåret. Det är därför många traditionella helgdagar, som det kinesiska nyåret, ändrar datum varje år.

4. Sunsama (Bäst för daglig planering med medveten produktivitet)

via Sunsama

Sunsama kombinerar uppgiftshantering och kalenderfunktioner samtidigt som det uppmuntrar till realistisk planering genom dagliga uppgiftsgränser.

Morgonplaneringsrutinen hjälper dig att välja rimliga arbetsbelastningar och undvika det vanliga misstaget att ta på sig för mycket. Sunsama integrerar uppgifter från Trello, Asana, GitHub och andra tjänster och visar dem tillsammans med kalenderhändelser för fullständig översikt.

Användarna uppskattar det överskådliga gränssnittet, som minskar digitalt brus och hjälper dem att hålla fokus på aktuella prioriteringar. Dessutom skapar reflektionsfrågorna vid dagens slut naturliga gränser för arbetet och förbättrar planeringens precision över tid.

Sunsamas bästa funktioner

Följ projektets framsteg visuellt med en Kanban-inspirerad organisation som smidigt kopplas till dina kalenderåtaganden

Omvandla e-postmeddelanden till uppgifter direkt från din inkorg genom att vidarebefordra dem till unika adresser som tillhandahålls av Sunsama

Använd timeboxing-tekniker för att avsätta specifika tidsluckor för uppgifter, vilket främjar fokuserade arbetspass och effektiv tidshantering

Synkronisera kalendrar med plattformar som Google Kalender och Outlook för att se möten och uppgifter på ett och samma ställe, vilket förhindrar dubbelbokningar

Begränsningar i Sunsama

Mobilappen är fortfarande i betaversion och saknar funktioner som iOS-widgets och kompatibilitet med Apple Watch.

Sunsama är kanske inte lämpligt för hantering av komplexa affärsmodeller eller storskaliga projekt

Saknar avancerade rapporteringsfunktioner som vissa teamledare behöver

Priser för Sunsama

14 dagars gratis provperiod

Månadsabonnemang: 20 $/månad

Årsabonnemang: 16 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Sunsama

G2: För få recensioner

Capterra: 4,7/5 (25 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

En Reddit-användare uttrycker det så här:

Sunsama har en bättre planeringsprocess (särskilt veckomål kopplade till uppgifter – fantastiskt) och en mycket bättre integrationsprocess. Inget kan mäta sig med det. AI:n är också mycket bättre. Jag älskar deras automatiska förslag på varaktighet. Nackdel: Sunsama är kanban hela tiden, så du måste gilla det utseendet! Ibland får det listorna att kännas riktigt långa, men deras iOS-app är bättre på det här sättet.

🧠 Kul fakta: De gamla romarna hade ursprungligen en kalender med 10 månader, vilket är anledningen till att september, oktober, november och december har namn som betyder 7:e, 8:e, 9:e och 10:e, även om de nu är den 9:e till 12:e månaden!

5. Asana (Bäst för teamsamarbete i komplexa projekt)

via Asana

Asana gör komplexa teamprojekt hanterbara genom flexibla arbetsflöden och visualiseringsalternativ. Plattformen erbjuder flera projektvyer – listor, tavlor, tidslinjer, kalendrar – vilket gör det möjligt för teamen att byta perspektiv utifrån sina behov.

Uppgiftsberoenden säkerställer en korrekt arbetssekvensering, medan automatiseringar hanterar rutinmässiga uppdateringar och aviseringar. Asana utmärker sig särskilt för tvärfunktionella team genom sin arbetsbelastningsvy, som förebygger utbrändhet genom att lyfta fram teammedlemmar som har tagit på sig för mycket.

Asanas bästa funktioner

Automatisera rutinprocesser med regler som tilldelar uppgifter, skickar aviseringar och uppdaterar status utan manuell inblandning

Koppla det dagliga arbetet till större mål genom måluppföljning som visar hur enskilda uppgifter bidrar till strategiska prioriteringar

Använd rapporteringsfunktionerna för att få insikt i projektets resultat, följa upp framstegen och identifiera områden som kan förbättras

Utnyttja AI-funktioner för att få realtidsinsikter om projektets framsteg och få praktiska rekommendationer

Begränsningar i Asana

Endast en användare kan tilldelas en uppgift åt gången, vilket kanske inte passar samarbetsbaserade arbetsflöden

Det har begränsade funktioner för tidrapportering jämfört med specialiserade verktyg för tidshantering

Prestandaproblem uppstår ibland vid extremt stora projekt eller team

Priser för Asana

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Asana

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Se vad denna Reddit-användare hade att säga:

Jag använder gratisversionen av ASANA för både affärs- och privatplanering. Den är utmärkt för komplexa marknadsföringskalendrar och för att se teamets uppgifter, men den har ingen timkalender för att planera dina dagar. Jag använder också Google Kalender för att lägga in händelser (semestrar, möten), men jag gillar den inte för daglig planering.

🔍 Visste du att? Sovjetunionen experimenterade med olika kalendrar under 1900-talet, bland annat en femdagarsvecka (1929) och en sexdagarsvecka (1931) för att öka produktiviteten. Den traditionella sjudagarsveckan återinfördes 1940.

6. Notion (Bäst för anpassningsbar arbetsytedesign)

via Notion

Notion bryter ner traditionella produktivitetsbarriärer med sin flexibla arbetsyta. Databasfunktionen förvandlar enkla listor till kraftfulla uppföljningssystem för projekt, vanor eller innehållskalendrar.

Notions mallar för innehållskalendrar påskyndar installationen samtidigt som de kan anpassas efter specifika behov. Team uppskattar särskilt funktionerna för kunskapshantering som skapar sökbara företagswikier.

AI-funktionerna hjälper dig att sammanfatta anteckningar, generera innehållsidéer och extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar, vilket ger organisationen ökad analytisk kraft.

Notions bästa funktioner

Skapa helt anpassade arbetsytor genom att kombinera text, uppgifter, databaser och media i valfri konfiguration som passar ditt sätt att tänka

Skapa omfattande kunskapsbaser med inbäddade sidor, bakåtlänkar och en kraftfull sökfunktion som gör företagsinformationen omedelbart tillgänglig

Kontrollera behörigheter på olika nivåer för att hålla känslig information privat samtidigt som du samarbetar effektivt

Använd förloppsindikatorer, checklistor och påminnelser för att hålla koll på dina personliga mål och teamets mål

Begränsningar i Notion

Den brantare inlärningskurvan kräver att du investerar tid för att bemästra plattformens flexibilitet

Mobilupplevelsen känns begränsad jämfört med datorversionen

Att utforma anpassade mallar kan vara komplicerat och tidskrävande, vilket innebär utmaningar för användare som söker skräddarsydda lösningar

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,7/5 (över 2 495 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Direkt från en recension på Capterra:

Sammantaget älskar jag det. Jag använder Notion nästan varje dag för både arbete och personliga projekt, och även efter flera månaders användning har jag fortfarande inte haft några problem. Det är en fantastisk applikation och en av mina personliga favoriter.

7. Calendly (Bäst för att slippa fram och tillbaka-diskussioner om schemaläggning)

via Calendly

Calendly gör slut på den ändlösa mejlväxlingen vid mötesbokning. Detta enkla schemaläggningsverktyg låter dig dela din tillgänglighet via enkla länkar som speglar din kalenderstatus i realtid.

Mottagarna väljer passande tider utan att se hela din kalender, vilket skyddar integriteten samtidigt som det ökar effektiviteten. Team uppskattar round-robin-funktionen som fördelar möten mellan teammedlemmarna utifrån tillgänglighet eller balanserad arbetsbelastning.

Dessutom genererar Calendly-integrationer automatiskt möteslänkar, vilket minskar behovet av manuell konfiguration.

Calendlys bästa funktioner

Håll automatiskt fast vid schemaläggningsgränserna med buffertider, dagliga mötesbegränsningar och tidszonsinformation som förhindrar bokningsfel

Använd anpassade registreringsformulär för att samla in viktig information från deltagarna före ett samtal, vilket gör mötena mer produktiva

Effektivisera olika typer av möten med hjälp av anpassningsbara mallar för intervjuer, säljsamtal eller teammöten med lämplig längd och frågor

Minska antalet uteblivna deltagare med automatiska e-post- och SMS-påminnelser som påminner deltagarna om kommande möten

Begränsningar i Calendly

Det kan ha svårt att hantera komplexa schemaläggningsbehov, såsom att samordna möten med flera deltagare i olika tidszoner

Ibland kan synkroniseringsfördröjningar med huvudkalendrarna orsaka dubbla bokningar

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 000 USD/år (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Calendly

G2: 4,7/5 (2 290 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 940 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

En recensent ger en användbar sammanfattning:

Calendly har verkligen effektiviserat vår schemaläggningsprocess. Det är fantastiskt att användare, kunder och potentiella kunder kan boka samtal med oss för allt från mjukvarudemonstrationer till teknisk support, utbildning och snabba uppdateringar. Att vi kan använda API:et med vårt CRM-system är ett stort plus, och att kunna synkronisera det med våra individuella kalendrar sparar mycket tid. Dessutom är de flerspråkiga evenemangssidorna en funktion som vi verkligen uppskattar!

🧠 Rolig fakta: Den franska republikanska kalendern, som användes efter den franska revolutionen, delade upp året i 12 månader om 30 dagar vardera och hade ytterligare fem eller sex ”kompletterande dagar” för att jämna ut skillnaden. Den avskaffades 1806.

8. Wrike (Bäst för att skala upp projektledningen över flera avdelningar)

via Wrike

Wrike hanterar komplexa arbetsflöden i växande team med anpassningsbara projektstrukturer. Denna projektledningsprogramvara organiserar arbetet genom mappar, projekt och uppgifter som kan skalas upp från små team till företagsavdelningar.

Det utmärker sig inom resurshantering genom arbetsbelastningsöversikter som visualiserar teamets kapacitet och förhindrar flaskhalsar. Gransknings- och godkännandefunktionerna effektiviserar kreativa arbetsflöden och möjliggör direkt feedback på dokument och bilder.

Många företagsteam uppskattar de omfattande rapporteringsfunktionerna som spårar framsteg över flera projekt och avdelningar.

Wrikes bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden för olika avdelningar med hjälp av förfrågningsformulär, automatiseringar och godkännandeprocesser som passar just ditt teams behov

Sätt upp och följ upp mål och nyckeltal (OKR) för att säkerställa att projekt och dagliga uppgifter bidrar till större strategiska mål

Logga tiden som läggs på uppgifter för att analysera teamets produktivitet, optimera resursfördelningen och förbättra framtida projektberäkningar

Använd färdiga mallar för vanliga arbetsflöden, såsom introduktion av nya medarbetare, marknadsföringskampanjer eller produktlanseringar

Begränsningar i Wrike

Användare har rapporterat svårigheter med att anpassa instrumentpaneler och arbetsflöden efter sina specifika behov

Appen saknar avancerade filtreringsfunktioner i instrumentpanelen, vilket gör det svårt för användarna att bestämma vilken information som ska visas

Det högre priset gör det oåtkomligt för privatpersoner, mindre team och nystartade företag

Priser för Wrike

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 760 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 785+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En Capterra-användare sa följande:

Wrike har en unik förmåga att organisera arbetet på ett sätt som många andra projektledningssystem inte har. Det är en enkel del av plattformen, men det gör en enorm skillnad när du börjar integrera flera team från olika avdelningar. Det har också styrkor inom avdelningsöverskridande samarbete, arbetsdelning och fildelning.

9. Todoist (Bäst för enkel uppgiftshantering var du än befinner dig)

via Todoist

Todoist förenklar produktiviteten med fokuserad uppgiftshantering som fungerar på alla enheter. Detta smidiga verktyg registrerar snabbt uppgifter genom inmatning i naturligt språk och ställer automatiskt in datum, prioriteringar och projekt.

Det utmärker sig särskilt genom sin funktion för snabbinläggning, som gör det möjligt att lägga till uppgifter på några sekunder från vilken enhet som helst. Många långvariga användare uppskattar tillförlitligheten och de genomtänkta uppdateringarna som utökar funktionaliteten utan att göra upplevelsen rörig.

Todoists bästa funktioner

Organisera arbetet intuitivt med projekt och sektioner som kan anpassas från personliga uppgifter till teamarbetsflöden utan onödig komplexitet

Filtrera ditt fokus med hjälp av anpassningsbara vyer som visar exakt vad du behöver baserat på prioritet, datum eller projektkontext

Följ framstegen visuellt med karma-poäng och produktivitetstrender som motiverar till konsekvent slutförande av uppgifter

Kom åt dina uppgifter var som helst via appar för alla plattformar och webbläsartillägg som integreras med e-post och webbplatser

Begränsningar i Todoist

Vissa viktiga funktioner, såsom påminnelser och etiketter, är begränsade till premium-användare, vilket begränsar nyttan av gratisversionen

Avsaknaden av en inbyggd kalendervy gör det nödvändigt att använda en extern kalenderapp

Det saknas funktioner för tidrapportering för användare som behöver övervaka arbetstiden

Priser för Todoist

Nybörjare: Gratis

Pro: 2,5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 560 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Här är vad som gjorde skillnad för en användare:

För mig är Todoist som en livräddare. Det var enkelt att komma igång och hjälper verkligen till att få ordning på allt i tydliga att-göra-listor, även för stora projekt med mitt team. Dessutom gör det det väldigt enkelt att ändra deadlines.

10. Trello (Bäst för visuellt teamsamarbete)

via Atlassian

Trello gör projektledning till en intuitiv visuell upplevelse genom sitt Kanban-tavelsystem. Detta lättanvända verktyg organiserar arbetet i kort som flyttas mellan anpassningsbara kolumner, vilket skapar en tydlig visualisering av arbetsflödet.

Dess enkelhet hjälper nya användare att omedelbart förstå konceptet samtidigt som de upptäcker djupet genom funktioner som checklistor, förfallodatum och automatisering. Många team uppskattar också flexibiliteten att skapa arbetsflöden för allt från innehållskalendrar till felrapportering och rekryteringsprocesser, allt med samma välbekanta gränssnitt.

Trellos bästa funktioner

Utöka funktionaliteten med Power-ups som integrerar kalendervyer, tidrapportering, rapportering och dussintals andra specialverktyg

Automatisera rutinprocesser med Butler-regler som flyttar kort, delegerar arbete, lägger till etiketter och skapar uppföljningsuppgifter baserat på utlösare

Organisera komplex information med hjälp av hierarkiska checklistor, bilagor och anpassade fält som samlar allt på ett lättillgängligt ställe

Anpassa dig till alla typer av teamprocesser genom att skapa specialiserade tavlor för sprintar, projektledningskalendrar , kundintroduktioner eller rekryteringsprocesser

Begränsningar i Trello

Plattformen erbjuder främst en Kanban-vy och saknar alternativa perspektiv som Gantt-diagram eller tidslinjevyer, vilket kan hindra en heltäckande visualisering av projektet

Styrelsestrukturen blir svårhanterlig för mycket stora eller komplexa projekt

Trellos gratisplan begränsar arbetsytorna till högst 10 medarbetare, vilket kanske inte räcker för större team

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,5 $/månad per användare

Enterprise: 17,5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Trello

G2: 4,4/5 (över 13 670 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 435 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En Redditor delade detta:

Jag tycker att Trello är användbart för att få en helhetsbild över de projekt, uppgifter etc. som jag arbetar med. Jag tror att styrkan med Trello är att det är väldigt enkelt (tavlor, listor, kort) och lätt att använda, så det kan användas till nästan vad som helst där du behöver organisera information. Det passar inte perfekt till 100 %, men det är ofta ”tillräckligt bra” och mycket mindre komplicerat och dyrt än verktyg som fokuserar på mer specifika lösningsområden.

🔍 Visste du att? Vissa länder införde den gregorianska kalendern flera århundraden efter att den infördes 1582. Grekland var det sista europeiska landet som bytte, vilket skedde 1923!

11. TickTick (Bäst för att spåra vanor tillsammans med uppgiftshantering)

via TickTick

TickTick kombinerar omfattande uppgiftshantering med vanespårning i en enda fokuserad app. Detta mångsidiga verktyg erbjuder flera vyer, inklusive listor, tavlor och kalendrar, samtidigt som det har unika funktioner som Pomodoro-timern för fokuserade arbetspass.

Funktionen för vanespårning hjälper dig att skapa konsekvens i dagliga rutiner och återkommande uppgifter. Många användare uppskattar den genomtänkta designen, som rymmer omfattande funktionalitet i ett överskådligt gränssnitt.

TickTicks bästa funktioner

Registrera uppgifter direkt genom naturligt språk och röstkommandon som automatiskt anger datum och prioriteringar

Visualisera din schemaläggning fullständigt med en integrerad kalendervy som visar både uppgifter och händelser i en tidslinje

Följ produktivitetstrender genom detaljerad statistik om slutförda uppgifter, fokussessioner och konsekvens i vanor

Begränsningar i TickTick

Appens samarbetsfunktioner är fortfarande grundläggande jämfört med plattformar som är inriktade på teamarbete

Ibland kan synkroniseringsfördröjningar mellan enheter orsaka förvirring

Det erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter för vyer och arbetsflöden

Priser för TickTick

Årsabonnemang: 35,99 $/år

Betyg och recensioner för TickTick

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TickTick?

Här är vad en Reddit-användare hade att säga:

Jag har precis bytt till TickTick. Jag älskar det. Jag behövde något som kunde lägga till uppgifter med tidsangivelser, precis vad TickTick erbjuder. Prova det, du kommer inte att bli besviken. Widgetarna för iOS-startskärmen är också bra.

12. Routine (Bäst för minimalistisk kalenderbaserad produktivitet)

via Routine

Routine fokuserar på att förenkla produktiviteten genom en kalenderbaserad strategi.

Dess tidsblockeringssystem hjälper dig att visualisera hur du spenderar din dag, medan dagplaneringen skapar realistiska scheman. Funktionen för daglig återställning uppmuntrar till regelbunden planering och reflektion, vilket skapar konsekvens i produktivitetsvanorna.

Routine anpassar sig efter din personliga produktivitetsstil och erbjuder anpassningsmöjligheter utan överväldigande komplexitet. Resultatet är en mer naturlig upplevelse som känns som en förlängning av ditt tankesätt snarare än ett stelt ramverk.

De bästa funktionerna i Routine

Navigera snabbt med kortkommandon som minimerar musanvändningen och låter dig fokusera på planeringen istället för att hantera verktyget

Minska beslutsutmattningen med hjälp av mallar för daglig planering som skapar konsekvens i ditt schema

Håll fokus med ett medvetet minimalistiskt gränssnitt som prioriterar aktuella uppgifter framför oändlig utforskning av funktioner

Begränsningar i rutinerna

Vissa användare har rapporterat att appen kan vara långsam att öppna

Routines integrationer med projektledningsverktyg är för närvarande begränsade

Inga samarbetsfunktioner för teamplanering eller delade kalendrar

Standardpriser

Gratis

Professional: 12 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Routine

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Routine?

En recensent på G2 delade med sig av sin erfarenhet:

Routine är en fantastisk produktivitetsapp som hjälper mig att planera mina arbetsuppgifter varje dag. Den hjälper mig att skapa och upprätthålla min dagliga rutin. Routine har ett snyggt och visuellt tilltalande gränssnitt. Den är enkel att använda och mycket användarvänlig.

13. nTask (Bäst för prisvärd uppgiftshantering i team)

via nTask

nTasks mångsidiga plattform förenar uppgiftsuppföljning, tidshantering och teamkommunikation i ett gränssnitt som prioriterar tydlighet framför rörighet.

Det som utmärker nTask är dess balanserade tillvägagångssätt när det gäller struktur och flexibilitet. Plattformen erbjuder tillräcklig organisation för att hålla projekten på rätt spår samtidigt som den är anpassningsbar till olika arbetsstilar och projektkrav.

Växande team uppskattar balansen mellan funktionalitet och prisvärdhet som anpassas efter deras behov.

nTasks bästa funktioner

Hantera hela projekt genom integrerade moduler för uppgifter, ärenden, risker och tidrapporter utan att behöva jonglera mellan flera plattformar

Visualisera projektets tidslinjer med interaktiva Gantt-diagram som visar beroenden, milstolpar och resursfördelning

Dokumentera mötesresultat fullständigt med specialverktyg för dagordningar, deltagare, beslut och tilldelning av åtgärder

Spåra tiden automatiskt för specifika uppgifter och skapa detaljerade rapporter för fakturering eller produktivitetsanalys

Begränsningar i nTask

Användare har rapporterat att mobilappen är föråldrad och seg.

Avsaknaden av funktioner som anpassade fält, favoriter och fältaggregeringar hindrar användarna från att anpassa plattformen efter sina specifika arbetsflödeskrav

Rapporteringsfunktionerna saknar djup jämfört med projektledningsverktyg för företag

Priser för nTask

Premium: 4 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för nTask

G2: För få recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 105 recensioner)

Vad säger verkliga användare om nTask?

Enligt en recension på Capterra:

nTask är mycket mer prisvärt än vissa andra välkända projektledningsprogram, vilket gör det perfekt för frilansare och småföretag med en begränsad budget. Min favoritfunktion i nTask är Boards – ett roligt, visuellt sätt att överblicka uppgifternas framsteg på ett ögonblick. Om du inte är ett stort företag med mycket komplexa delar kommer de flesta av oss att klara sig utmärkt med nTask!

Använd det bästa alternativet till Motion: ClickUp

Produktivitetsverktyg ska göra din dag enklare, inte mer komplicerad. När uppgifterna hopar sig och prioriteringarna ändras behöver du ett system som hjälper dig att anpassa dig snabbt.

ClickUp samlar ditt arbete på ett ställe – dina uppgifter, kalender, möten och teamuppdateringar hålls samman.

Du kan planera din dag, avsätta tid för koncentration, hantera föränderliga deadlines och hålla allt igång utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Översikt, kontroll och drivkraft – allt på en och samma plattform.

Vanliga frågor (FAQ)

Motion fungerar bäst för individuella scheman, men team växer ofta ur det på grund av begränsad samarbetsfunktion och delad insyn.

Vissa verktyg begränsar manuella ändringar kraftigt, medan andra låter dig åsidosätta AI-förslag för att anpassa dem till verkliga prioriteringar.

Ja, många alternativ kombinerar uppgifter, kalendrar och deadlines i ett enda system så att arbetet hålls samman istället för att spridas ut.

AI fungerar bäst när den kombineras med mänsklig kontroll, särskilt för roller med frekventa avbrott eller skiftande prioriteringar.

Satsa på flexibilitet, översikt över arbetet och möjligheten att justera planer utan att behöva kämpa mot systemet.