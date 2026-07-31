마케터를 위한 Claude 코드: 나만의 마케팅 tools를 구축하는 노코드 가이드

모든 마케팅 팀에는 전략가가 오후 내내 시간을 할애하기에는 너무 반복적이지만, 기성 도구로는 처리하기에는 너무 구체적인 워크플로우가 있습니다. 랜딩 페이지 QA 검사기, 캠페인 브리프 생성기, 메타데이터 포맷터, Google Ads 내보내기 데이터 정리기 등이 바로 그것입니다. 이런 작업들은 수작업으로 처리하거나, 스프레드시트에 대충 짜맞추거나, 운영팀이 스프린트 일정이 비었을 때 만들어 달라고 요청하는 종류의 일들입니다.

이것이 바로 마케터들을 위한 Claude 코드가 약속하는 바입니다.

Claude Code는 이를 여러분이 직접 소유하는 도구로 바꿔줍니다. 워크플로우를 정의하고, 결과물을 검토하며, 프롬프트를 조정하기만 하면 됩니다. Claude Code가 스크립트, API 호출, 오류 처리를 자동으로 작성해 줍니다. 한 마케터는 세 가지 빌드 (콘텐츠 제작, 리드 보강, 보고) 를 문서화했는데, 매번 동일한 패턴이 반복되었습니다. 즉, 사람이 논리를 정의하면 에이전트가 코드를 작성하는 방식이었습니다.

하지만 ‘노코드(No-code)’라고 해서 생각할 필요가 없다는 뜻은 아닙니다. Claude Code에는 명확한 지침, 간결한 예시, 안전 장치, 그리고 철저한 인간 검토가 필요합니다. 워크플로우가 정확히 무엇을 수행해야 하는지, 어디서 오류가 발생할 수 있는지, 입력 데이터는 어떤 형태인지, 그리고 ‘양호한’ 출력 결과가 무엇을 의미하는지 정확히 파악해야 합니다. 또한 이러한 정보를 Claude에 매우 상세하고 명확하게 제공해야 합니다. 이 가이드에서는 클로드 코드(Claude Code)가 무엇인지, 클로드 코드가 마케터에게 어떤 도움을 주는지, 비용은 얼마인지, 설정 방법은 무엇인지, 시작하는 방법은 무엇인지, 그리고 효과적인 프롬프트를 작성하는 방법을 다룹니다.

클로드 코드란 무엇인가요?

Claude Code는 Anthropic이 개발한 Claude의 에이전트형 버전입니다. 터미널이나 데스크톱 앱에서 로컬로 실행되며, 사용자의 파일, 연결된 앱, 다단계 워크플로우에 직접 접근할 수 있습니다.

브라우저 탭에서 Claude를 사용해 본 적이 있다면, Claude Code를 더 넓은 범위를 아우르는 동일한 인공지능으로 생각하시면 됩니다. 단순히 채팅 창에서 답변을 제공하는 데 그치지 않고, 문서를 열거나 Google Drive에서 데이터를 가져오고, 연결된 다른 tools를 호출하며, 컴퓨터에서 직접 파일을 생성하고 편집할 수도 있습니다.

마케팅 담당자들은 왜 코딩 도구를 사용하고 있을까요?

마케팅 담당자들이 Claude Code를 선택하는 이유는, CRM, 광고 라이브러리, 분석 데이터 내보내기, 커뮤니케이션 도구 등 실제 비즈니스 시스템과 연동되는 재사용 가능한 워크플로우를 구축할 수 있기 때문입니다. 일반 챗봇으로는 이러한 기능들을 전혀 활용할 수 없습니다.

한 번만 설정해 두면 지난달 캠페인 실적을 형식화된 보고서로 가져올 수 있으며, 다음에 요청할 때도 그 방법을 잊지 않습니다.

이름에 들어간 ‘코드’라는 단어 때문에 사람들이 헷갈리곤 하는데, 솔직히 말해 여기서는 다소 부적절한 표현입니다. 다른 챗봇에 프롬프트를 입력하듯이, 클로드 코드도 평범한 영어로 명령을 내리면 됩니다. 그 결과로 돌아오는 것은 여러분이 직접 구축한 기능이며, 필요할 때마다 다시 실행할 수 있습니다.

일회성 출력과 재사용 가능한 기능이라는 이 차이점이 바로 이 가이드의 핵심입니다. 또한 모든 버전이 동일한 방식으로 작동하는 것은 아니기 때문에, 어떤 버전의 Claude를 사용해야 목표를 달성할 수 있는지 정확히 파악하는 것이 중요한 이유이기도 합니다.

마케팅 담당자가 알아야 할 Claude 코드 용어

Claude Code는 개발자용 코드로 구성되어 있지만, 주요 개념은 상당히 간단합니다:

용어 이것이 의미하는 바 마케팅 예시 CLAUDE. md Claude가 자동으로 읽어들이는 프로젝트 지침 파일 타겟 고객, 브랜드 규칙, 승인된 문구, 검토 체크리스트를 저장하세요. 스킬 재사용 가능한 지침, 예시 및 지원 파일 모음 매번 동일한 콘텐츠 갱신 또는 랜딩 페이지 검토 프로세스를 반복하세요 슬래시 명령어 명령줄에서 저장된 작업을 실행하는 바로 가기 /rsa를 입력하여 Google Ads 카피 워크플로우를 실행하세요. 에이전트 또는 서브에이전트 더 큰 작업의 일부를 담당하는 별도의 클로드 워커 한 에이전트는 경쟁사를 조사하고, 다른 에이전트는 주장을 확인하도록 하세요 MCP 커넥터 Claude가 외부 도구와 데이터를 활용할 수 있게 해주는 연결 기능 Google 드라이브에서 브리프를 불러오거나 ClickUp에서 작업을 생성하세요 관심 유도 문구 워크플로우의 특정 지점에서 트리거되는 자동 실행 작업 Claude가 CSV 편집을 완료할 때마다 형식 검사를 실행하세요.

Claude Chat vs. Cowork vs. Claude Code: 어떤 상황에서 어떤 도구를 사용해야 할까요?

Claude Chat은 신속한 사고와 카피 작성에, Claude Cowork은 연결된 앱 전반에 걸친 다단계 일에, Claude Code는 심층적인 파일 접근 기능을 통해 재사용 가능한 스킬과 tools를 구축하는 데 사용하세요. 이 세 가지 모두 동일한 Claude 모델을 기반으로 작동합니다. 차이점은 적용 범위입니다.

차이점을 보여드리겠습니다:

차원 Claude Chat 채팅 Claude Cowork Claude 코드 Claude Code란? 이미 익숙한 채팅 창 지식 업무를 위한 에이전트 기반 앱 컴퓨터의 터미널, 데스크톱 앱 또는 웹(신규)에서 실행되는 에이전트 기반 tool 가장 적합한 대상 빠른 초안 작성, 브레인스토밍, 일회성 답변 연동된 앱 간 다단계 작업 파일과 연동된 재사용 가능한 스킬, 에이전트 및 tool 구축하기 파일 액세스 파일 업로드 기능은 제공되지만, Google Drive와 같은 일부 커넥터를 지원합니다. 네, 커넥터를 통해 가능합니다. 로컬 파일 및 폴더에 직접 액세스 일정 관리 아니요 네, 기본적으로 네, 클라우드 예약 작업을 통해 가능합니다. 클라우드 루틴(Cloud Routines)은 Anthropic에서 명시적으로 ‘연구용 미리보기’라는 라벨을 붙이고 있습니다. 비기술적 사용자 친화성 최고 높음 처음에는 다소 번거롭지만, 일단 설정하고 나면 매우 빠릅니다.

솔직히 말해, 이 세 가지 도구 간의 경계가 모호합니다. 기술적으로 보면 세 가지 모두 파일을 다루고, 다단계 작업을 실행하며, 이제는 일 일정도 예약할 수 있습니다. 진정한 차이는 나중에 얼마나 많은 작업을 자동화할 수 있는 대가로, 사전에 얼마나 많은 설정을 기꺼이 감수할지에 달려 있습니다.

단순히 카피만 작성하는 경우라면 ‘채팅(Chat)’이 더 빠르므로, 여기서 읽기를 중단하셔도 됩니다. 이 가이드의 나머지 내용은 같은 검토나 조사 작업을 다섯 번째나 반복하고 있는 자신을 발견하며 “이건 tool이 있어야 할 텐데”라고 생각할 때를 위한 것입니다.

비기술적 마케터들이 Claude 코드로 무엇을 만들고 있는지

가장 유용한 Claude Code 프로젝트는 단순한 콘텐츠 생성기가 아닙니다. 마케터들은 기존의 프레임워크, 품질 검사, 반복적인 작업을 자신들이 이미 수행하는 업무 방식에 맞춰 구축된 소규모 tool로 전환하고 있습니다. 다음은 Claude Code가 마케터들의 업무를 더 편리하게 만들어 주는 몇 가지 예시입니다.

광고 프레임에 카피를 자동으로 채워주는 Figma 플러그인과 Google Ads 초안 워크플로우

Anthropic의 성장 마케팅 담당자인 오스틴 라우( Austin Lau)는 Claude Code를 접하기 전까지 코드 작성 경험이 전혀 없었습니다. 그는 단 일주일 만에 다음 두 가지를 모두 구축했습니다:

Google 스프레드시트에서 헤드라인 문구를 가져와 광고 프레임 전체에 적용하는 Figma 플러그인을 1시간도 채 걸리지 않아 구축했으며, 이제 일괄 업데이트 시 매번 30분 가까이 시간을 절약해 줍니다.

브랜드 보이스 가이드라인에 따라 Google Ads 광고 문안을 작성하고, 업로드 가능한 CSV 파일로 내보내는 /rsa 워크플로우를 통해 광고당 처리 시간을 30분에서 30초로 단축합니다.

맞춤형 프레임워크를 기준으로 점수를 매기는 홈페이지 위치 검사기

이 도구는 특정 포지셔닝 프레임워크를 기준으로 B2B 홈페이지를 평가합니다. 즉, 헤로 섹션이 ‘대상 고객이 누구인지’와 ‘어떤 점이 차별화되는지’를 명확히 전달하고 있는지 확인합니다. 헤로 섹션과 전체 페이지를 별도로 점수화한 뒤, 수정된 헤드라인을 제안합니다. MKT1의 창립자 에밀리 크레이머(Emily Kramer)는 이 도구를 자신의 템플릿과 연결된 클로드 스킬(Claude Skill)로 개발하고, 실제 기업 웹사이트에서 테스트한 후, 네 차례에 걸친 수정 과정을 거쳐 정확도를 약 60%에서 90%로 높였습니다.

과거 성과를 바탕으로 게시물을 조사하고, 초안을 작성하며, 개선하는 11가지 기능을 갖춘 콘텐츠 시스템

이 시스템은 단번에 완성된 것이 아닙니다. 워크플로우에서 실질적인 공백이 드러날 때마다 하나씩 기능을 추가하며 점차 발전해 왔습니다. 이 시스템은 주제를 조사하고, 게시물 초안을 작성하며, 과거의 실제 수행 내역을 바탕으로 내용을 수정하는데, 이 모든 과정은 공유 메모리를 통해 유기적으로 연결되어 있습니다. HubSpot의 마케팅 수석 부사장인 키어런 플라나간( Kieran Flanagan)은 이 시스템을 구축하는 데 수개월을 투자했는데, 이는 실제로 이러한 시스템이 구축되는 방식과 가장 가까운 사례입니다.

브리프에서 CMS 게시 준비 완료까지 단 3시간이 걸리는 블로그 제작 파이프라인

이 워크플로우는 블로그 제작의 전 과정을 처리합니다. 편집 개요를 바탕으로 게시물 초안을 작성하고, 이미지를 생성 및 삽입하며, SEO 메타데이터를 작성하고, 관련 콘텐츠로 상호 링크를 연결하는 모든 작업을 MCP를 통해 연결된 tools로 수행합니다. 2인 규모의 에이전시 RSL/A의 설립자인 라훌 랄리아(Rahul Lalia)는 하루 종일 걸리던 이 과정을 대체하기 위해 이 시스템을 구축했습니다.

예전에는 하루 종일 걸리던 작업(글 작성, 이미지 수집, 메타데이터 입력, CMS에 등록)이 이제는 본인의 검토 시간을 포함해 약 3시간 정도면 완료됩니다.

그는 이틀 만에 맞춤형 이미지와 완전한 메타데이터가 포함된 게시물 12개를 일괄 작성했는데, 이전에는 이런 속도가 현실적으로 불가능했다고 말합니다.

그는 이 tool의 한도에 대해 솔직하게 말합니다. 이 tool은 그가 지시한 대로 실행하지만, 전략 수립, 클라이언트 관계 관리, 그리고 잘못된 아이디어에 대한 반박은 여전히 전적으로 그에게 달려 있습니다.

단순히 수치를 표시하는 것이 아니라, 그 의미를 해석해 주는 보고 대시보드

대부분의 대시보드는 차트만 보여줍니다. 이 대시보드는 무엇이 바뀌었는지, 그것이 중요한지, 그리고 다음에 무엇을 해야 하는지 알려줍니다. 이 대시보드의 핵심 기능은 다음과 같은 정보를 제공하는 “한눈에 보기(At a Glance)” 섹션입니다:

어떤 점이 개선되었으며, 그 개선이 왜 중요한지

무엇이 감소했는지, 그리고 이를 우려할 만한지 여부

실제 수치와 연계된 2~3가지 권장 사항

코딩 경험이 전혀 없는 독립 마케팅 전략가인 빅토리아 보이드(Victoria Boyd)는 단 며칠간의 오후 시간을 투자해 이를 구축했습니다.

이러한 빌드들의 공통점 이 마케터들은 각각 한 가지 좁은 업무에서 시작했습니다. 바로 크리에이티브 레이아웃에 카피를 적용하고, 정해진 프레임워크에 따라 홈페이지를 검토하며, 블로그 제작 엔진을 구축하는 일이었습니다. 가장 효과적인 예시들은 항상 판단이 필요한 지점에 사람을 배치했습니다. 라우는 광고가 공개되기 전에 매번 검토합니다. 크레이머는 자신이 이미 내린 평가 기준에 따라 자신의 스킬을 점검합니다. 랄리아는 게시물이 공개되기 전에 매번 검토합니다. 더 고급 수준의 구축 사례에서는 진정한 한도가 드러납니다. 마케터가 직접 코드를 작성할 필요는 없겠지만, tool의 기반이 되는 전략, tool을 유용하게 만드는 감각, 그리고 tool이 내릴 수 없는 판단은 여전히 전적으로 인간의 몫입니다. 바로 이 점이 기술 지식이 없는 마케터들에게 Claude Code가 가장 유용한 부분입니다. 기본적으로, 마케터들이 이미 깊이 이해하고 있는 프로세스를 엔지니어링 팀이 직접 개발할 시간이 없었을 법한 tool로 전환해 주는 것입니다.

마케팅 담당자가 Claude 코드(코드)를 시작하는 방법 (노코드)

프로그래밍을 배우거나 개발자 도구를 설정하느라 오후 내내 시간을 할애할 필요가 없습니다. 가장 쉬운 방법은 Claude 데스크톱 앱을 이용하는 것으로, Claude Code는 컴퓨터에 있는 폴더와 직접 연동됩니다. 원한다면 터미널을 사용할 수도 있지만, 마케터라면 처음에는 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

빈 폴더에서 재사용 가능한 마케팅 워크플로우를 구축하는 가장 간단한 방법은 다음과 같습니다:

1단계: Claude 코드 이용 권한 얻기

Claude Code는 Claude Pro 및 Max 플랜에 포함되어 있으며, Team, Enterprise, Claude Console 계정을 통해서도 이용할 수 있습니다. 무료 Claude 플랜에는 Claude Code가 포함되어 있지 않습니다.

혼자 일하는 마케터라면, 기본적인 워크플로우를 테스트하는 데는 보통 Pro 버전으로 충분합니다. 대용량 리서치 폴더를 검토하거나 여러 작업을 동시에 실행하는 등 더 많은 리소스가 필요한 경우에는 더 높은 사용 한도가 필요할 수 있습니다.

2단계: Claude 데스크톱 앱 설치하기

macOS 또는 Windows용 Claude를 다운로드하고, 로그인한 후 앱 내에서 Claude Code를 실행하세요. Anthropic은 이제 Chat, Cowork, Claude Code를 모두 동일한 데스크톱 앱을 통해 실행하므로, 각각을 별도로 설치할 필요가 없습니다.

이 방법은 ‘노코드(no-code)’ 방식입니다. 즉, Node.js, 터미널, 설치 명령어가 필요하지 않습니다. 원한다면 나중에 명령줄 버전을 추가할 수도 있습니다. Anthropic은 macOS, Linux, Windows PowerShell, Windows 명령 프롬프트용 별도의 설정 명령어가 포함된 자체 설치 프로그램을 권장합니다.

3단계: 해당 업무를 위한 폴더 하나 만들기

Claude Code는 프로젝트와 관련된 모든 파일이 하나의 명확한 폴더에 정리되어 있을 때 가장 효과적으로 작동합니다.

예를 들어, 신제품을 출시한다고 가정해 봅시다. ‘제품 출시 캠페인’이라는 폴더를 만들고 다음 내용을 넣어보세요:

캠페인 개요

브랜드 및 편집 가이드라인

고객 조사

제품 참고 사항

지난 캠페인

경쟁사 페이지

성과 데이터 내보내기

초안

그런 다음 Claude Code에서 해당 폴더를 열어주세요. 이는 Claude의 작업 영역을 설정하는 데 중요합니다. Claude는 해당 폴더 내의 파일을 읽고, 생성하고, 편집할 수 있지만, 추가적인 권한 없이는 컴퓨터의 다른 곳에 있는 파일을 자유롭게 다루지는 못합니다.

처음부터 ‘문서’ 폴더 전체를 클로드에 넘기지 마세요. 작업 공간을 작게 설정하면 관리하기 쉬울 뿐만 아니라, 잘못된 파일이 편집될 가능성도 줄어듭니다.

4단계: 무언가를 생성하기 전에 Claude에게 폴더를 확인해 달라고 요청하세요

첫 번째 지침은 어떤 결과물도 만들어내기 전에 먼저 자료를 이해하는 데 중점을 두어야 합니다.

다음과 같이 시도해 보세요:

이 폴더에 있는 파일들을 읽어보세요. 각 파일에 어떤 내용이 포함되어 있는지 설명하고, 상충되는 정보가 있는지 확인한 후, 어떤 맥락이 누락되었는지 알려주세요. 아직은 아무것도 생성하거나 편집하지 마세요.

Claude Code는 채팅 창에 붙여넣기한 내용에만 의존하는 대신, 폴더 내의 실제 파일을 직접 읽어옵니다. 또한 ‘플랜(Plan) 모드’를 사용하면 Claude가 소스 파일을 직접 건드리지 않고도 프로젝트를 분석하여 접근 방안을 제안할 수 있습니다.

요약을 꼼꼼히 검토하세요. 다음 단계로 넘어가기 전에 제품명, 대상 고객, 주장, 날짜 및 브랜드 가이드라인을 정확히 수정하십시오.

5단계: 폴더에 전용 사용 설명서를 마련하세요

Claude가 자료를 이해했다면, CLAUDE.md 파일을 생성해 달라고 요청하세요.

이 파일은 Claude가 향후 모든 세션 시작 시 읽어들일 일반 텍스트 지침 파일입니다. 이 파일에는 매번 반복해서 입력해야 할 맥락 정보가 담겨 있습니다. Anthropic은 지속적인 프로젝트 규칙 및 일반적인 워크플로우에 이 파일을 사용할 것을 권장합니다.

마케팅 프로젝트의 경우, 다음과 같은 내용을 다룰 수 있습니다:

대상 독자

제품의 기능

어떤 주장에는 출처가 필요한가

피해야 할 단어나 문구

권장되는 어조 및 난이도

초안의 구성 방법

완성된 파일은 어디에 저장해야 할까요?

클로드가 작업을 완료로 표시하기 전에 반드시 확인해야 할 사항

이 내용을 직접 작성할 필요는 없습니다. 클로드에게 다음과 같이 말하기만 하면 됩니다:

이 프로젝트를 위한 간결한 CLAUDE.md 파일을 작성하세요. 검토한 파일과 제가 제공한 수정 사항만을 바탕으로 작성하십시오. 대상 고객, 어조, 승인된 문구, 형식 규칙, 그리고 모든 초안을 검증하기 위한 체크리스트를 포함시키세요.

완성된 파일을 읽고, 근거 없이 클로드가 추론한 내용은 모두 제거하세요. 이 지침은 클로드에게 방향을 제시하는 것이지 완벽한 준수를 보장하는 것은 아니므로, 지침을 구체적으로 작성하고 모순이 없도록 하세요.

6단계: 범위가 좁고 검토가 용이한 작업 하나부터 시작하세요

클로드에게 “마케팅 캠페인을 진행해 달라”고 요청하지 마세요. 명확한 입력, 출력, 중단 시점이 포함된 작업을 부여하세요.

예를 들어:

“캠페인 개요, 고객 조사 결과, 브랜드 가이드라인을 바탕으로 랜딩 페이지 개요 3개를 작성하세요. 각 개요를 별도의 Markdown 파일로 저장하세요. 모든 제품 홍보 문구 옆에 출처 주석을 추가하세요. 아직 전체 페이지를 작성하지 마세요.” 또는: “이 폴더에 있는 5개의 경쟁사 페이지를 비교해 보세요. 위치, 타겟 고객, 입증 포인트, 행동 유도 문구, 그리고 우리가 해결할 수 있는 격차를 보여주는 테이블을 작성하세요. 직접 관찰한 내용과 본인의 해석을 구분하여 기재하세요.”

7단계: 성공적인 프로세스를 스킬로 전환하기

동일한 워크플로우를 몇 번 반복했다면, 이를 Claude 코드 스킬로 패키징하세요.

출처: Claude.ai

스킬은 반복 가능한 업무에 대한 지침, 참고 자료 및 단계를 저장하므로, 프롬프트를 처음부터 다시 작성하지 않고도 해당 프로세스를 다시 실행할 수 있습니다. 스킬은 본인만 개인용으로 사용할 수도 있고, 프로젝트 내에서 공유하거나 전체 팀에 배포할 수도 있습니다.

예를 들어, 콘텐츠 갱신 스킬은 클로드에게 다음과 같이 지시할 수 있습니다:

이번 기사 읽어보기 연결된 출처를 확인하고 근거 없는 주장은 신고해 주세요. 이 기사를 현재 검색 결과와 비교해 보세요 구식인 부분을 파악하세요 초안을 편집하기 전에 편집안을 제안해 주세요. 승인된 수정본을 새 파일로 저장하세요 변경 내역 작성하기

다음과 같이 평범한 영어로 작성할 수 있습니다:

방금 수행한 과정을 ‘콘텐츠 갱신(content-refresh)’이라는 재사용 가능한 스킬로 만들어 주세요. 우리가 사용한 출처 확인 규칙과 승인 단계도 포함시켜 주세요. 저장하기 전에 스킬을 보여주세요.

먼저 수동으로 워크플로우를 구축해 보세요. 이 단계를 건너뛰면 여전히 미흡한 부분이 있는 프로세스를 자동화하게 될 위험이 있습니다.

먼저 수동으로 워크플로우를 구축해 보세요. 이 단계를 건너뛰면 여전히 미흡한 부분이 있는 프로세스를 자동화하게 될 위험이 있습니다.

8단계: 데이터 복사가 번거로워질 때만 커넥터를 추가하세요

Claude Code는 MCP(Model Context Protocol)를 통해 외부 도구와 연결할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 사용자가 폴더에 정보를 직접 붙여넣기할 때까지 기다릴 필요 없이, 지원되는 서비스에서 데이터를 읽어오거나 해당 서비스에 대한 작업을 수행할 수 있습니다.

마케팅 담당자의 경우, 이는 Google Drive, Slack, Notion, 프로젝트 관리 도구 또는 분석 시스템을 연결하는 것을 의미할 수 있습니다.

다만 첫 번째 워크플로우를 만들 때는 커넥터가 반드시 필요한 것은 아닙니다. 동일한 정보를 반복적으로 내보내거나 복사하게 되는 경우에만 커넥터를 추가하세요. 각 연결은 Claude가 접근할 수 있는 범위를 넓히므로, 권한을 검토하여 해당 작업에 실제로 필요한 계정, 폴더 또는 작업 공간으로만 접근 권한을 제한하세요.

9단계: 단순히 최신 결과물만 수정하는 것이 아니라 워크플로우 자체를 개선하세요

첫 번째 결과물은 수정해야 할 부분이 있을 확률이 높습니다. 그럴 때는 단순히 문서를 수정하는 데 그치지 말고, 해당 결과물을 생성한 프로젝트 지침이나 스킬을 업데이트하세요.

예를 들어:

체험판 사용자를 고객으로 표기하셨습니다. 향후 모든 작업에서 해당 그룹이 별도로 구분되도록 CLAUDE.md 파일을 수정해 주세요. 또는: 이 보고서는 출처가 명시된 사실과 권장 사항을 혼합하여 다루고 있습니다. 관찰 결과, 증거, 권장 사항이 항상 별도의 섹션에 표시되도록 스킬을 업데이트하십시오.

이 과정을 몇 번 반복하다 보면, 원본 자료가 어디에 있는지, 어떤 기준을 따라야 하는지, 그리고 어디에서 작업을 중단하고 여러분의 지시를 기다려야 하는지 이미 파악하고 있는 효율적인 업무 프로세스를 구축하게 될 것입니다.

함께 읽어보세요: 마케팅을 위한 Claude 스킬

간단한 확인: AI는 여러 가지 방법으로 ROI를 높일 수 있습니다. 영상을 보고 싶으신가요? 아래를 확인해 보세요:

Claude 코드의 비용과 실제로 필요한 것

Claude Code는 개인 사용자를 위한 별도의 구독 플랜이 없습니다. Claude의 유료 플랜에 포함되어 제공되며, Free Plan에서는 전혀 이용할 수 없습니다.

대부분의 마케터에게는 월 20달러의 Claude Pro 요금제가 시작하기에 가장 적합합니다. 이 요금제를 이용하면 Claude Code, 일반 Claude 채팅은 물론, 리서치 검토, 콘텐츠 업데이트, 캠페인 기획, 재사용 가능한 스킬 등 실제 워크플로우를 테스트하기에 충분한 용량을 이용할 수 있습니다.

다음은 필요하지 않습니다:

Anthropic API 키

별도의 Claude 코드 라이선스

Node.js 또는 기타 개발자 tools

유료 커넥터 또는 플러그인

첫날부터 맥스 플랜을 이용하세요

Pro 버전만으로도 충분한 경우

Pro 버전은 연구 결과 검토, 브랜드 가이드에 따른 문안 확인, 경쟁사 페이지 비교, 원본 파일을 바탕으로 기사 업데이트 등 집중적인 일에 활용해야 합니다.

사용량은 파일 크기 및 작업의 복잡성에 따라 달라집니다. 방대한 리서치 폴더를 처리하는 데는 랜딩 페이지 하나를 편집하는 것보다 더 많은 용량이 소요되겠지만, 어느 쪽이든 Pro 요금제가 여전히 합리적인 시작점입니다.

Max를 사용할 가치가 있는 경우

Claude Max는 사용량 등급에 따라 월 100달러 또는 200달러의 요금이 부과됩니다.

클로드 코드가 일상 업무의 일부가 되고, 프로 버전의 한도로 인해 진행 중인 프로젝트에 정기적으로 차질이 생기기 시작할 때 업그레이드를 고려해 보세요. 단 한 번의 비정상적으로 큰 작업만으로는 업그레이드할 충분한 이유가 되지 않습니다.

알아두면 좋은 점: Anthropic은 이제 플랜 한도에 도달했을 때 서비스를 중단하는 대신, 사용자가 설정한 지출 한도 내에서 표준 API 요율로 청구되는 “추가 사용” 기능을 활성화할 수 있게 했습니다. 이를 통해 전체 플랜 업그레이드 없이도 가끔 발생하는 사용량이 많은 주를 해결할 수 있습니다.

API 크레딧이 필요하신가요?

처음부터가 아닙니다.

Pro 또는 Max 계정으로 로그인하면 Claude Code는 해당 플랜의 할당량을 사용합니다. API 요금은 별도로 청구되며, 일상적인 마케팅 용도보다는 자동화되거나 대량 처리되는 워크플로우에 더 적합합니다.

대부분의 마케터에게 이상적인 초기 설정은 다음과 같습니다:

월 20달러의 Claude Pro

무료 데스크톱 앱

API 키 없음

처음에는 커넥터가 필요 없습니다

내장된 승인 제어 기능이 활성화된 상태

추가 비용을 지불하기 전에 실제 워크플로우 두세 가지를 테스트해 보세요.

Claude 코드 프롬프트 작성법: 마케터를 위한 체크리스트

효과적인 Claude 코드 프롬프트에는 다음 여섯 가지 요소가 포함됩니다:

작업 사용할 파일 또는 tools 지켜야 할 규칙 예상 결과 실행해야 할 점검 사항 승인을 위해 Claude가 중단해야 할 시점

Claude Code는 평범한 영어를 이해하지만, 모호한 프롬프트를 입력하면 여전히 모호한 결과가 나옵니다.

부적절한 프롬프트 강력한 프롬프트 랜딩 페이지를 검토하고 개선하세요. launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md, landing-page-v1.md 파일을 읽어보세요. 랜딩 페이지의 메시지 명확성, 근거 없는 주장, 브랜드 가이드와의 상충 여부를 검토하세요. 발견한 내용을 landing-page-review.md에 기록하세요. 각 문제점에 대해 원문, 문제가 될 수 있는 이유, 근거 자료, 수정 제안 사항을 포함시키세요. 사실상의 오류와 편집상의 제안은 구분하여 기재하세요. 아직 랜딩 페이지를 수정하지 마세요.

두 번째 버전이 잘 작동하는 이유는 Claude가 무엇을 읽고, 평가하고, 생성해야 하며, 어디서 멈춰야 할지 알고 있기 때문입니다. 이 과정을 재현하려면 다음과 같이 진행하세요:

1. “좋은”의 의미를 정의하기

“더 강하게 만들어라”나 “브랜드 정체성을 유지해라”와 같은 모호한 지시는 Claude가 무엇을 기준으로 삼아야 할지 알 수 없게 만듭니다. Claude가 확인할 수 있는 구체적인 기준을 제시해 주세요.

예시: 이메일 분량은 120~160단어 이내로 유지하세요. 고객의 문제점을 먼저 제시하고, 문단을 짧게 나누며, 근거 없는 주장은 피하고, 명확한 행동 유도 문구 하나로 마무리하세요. 예시 폴더에 있는 승인된 예시와 형식을 따르세요.

긴 설명보다 예시가 더 효과적인 경우가 많습니다. 승인된 샘플이 있다면 클로드에게 두세 개 정도 제공해 보세요.

2. Claude에 오류 사례를 제공하세요

클로드에게 ‘올바른 모습’뿐만 아니라 ‘잘못된 모습’이 어떤 것인지 알려주세요. 작업이 어떤 구체적인 방식으로 잘못 진행되는지 명시해 주는 것이, 아무리 많은 긍정적인 지침을 주는 것보다 더 많은 것을 포착할 수 있습니다.

예시: 출처가 연결되지 않은 메트릭이 언급된 문장은 모두 표시해 주세요. 경쟁사의 가격에 대한 주장이 있는 문장도 모두 표시해 주세요. 브리프와 고객 조사 결과가 서로 상충될 경우, 한쪽을 선택하지 말고 작업을 중단하고 저에게 문의해 주세요.

어떤 작업이 예상치 못한 상황을 안겨줄 때마다, 그 상황을 목록에 추가하세요.

3. 출력 내용 지정하기

파일 이름, 형식, 구조 및 저장 위치를 명시하십시오.

예시: 분석 결과를 ‘competitor-analysis.csv’라는 이름으로 출력 폴더에 저장하세요. 다음 열을 사용하세요: 회사, 타겟 고객, 주요 주장, 입증 자료, CTA, 약점, 출처 URL. 또한, 기존 파일을 덮어쓰지 마세요.

4. 최종 점검 추가하기

Claude가 작업을 완료하기 전에 무엇을 확인해야 하는지 알려주세요:

예시: 모든 주장에 출처가 명시되어 있는지, 수치가 변경되지 않았는지, 필수 섹션이 모두 포함되어 있는지, 그리고 파일이 CLAUDE.md의 규칙을 준수하는지 확인하십시오.

그런 다음, 시스템이 단독으로 수행해서는 안 되는 작업에 대해 승인 단계를 추가하세요. “변경 사항을 제안하되, 실제로 적용하지는 마십시오. 실제 기록에 대한 전송, 게시, 삭제 또는 업데이트를 수행하기 전에 중단하십시오.”

간단한 프롬프트 템플릿

목표: 클로드는 무엇을 달성해야 할까요?

사용법: 어떤 파일, 폴더 또는 tools를 분석해야 할까요?

참고: 어떤 규칙, 정의, 제약 조건이 중요한가요?

생성: 무엇을 생성해야 하며, 어디에 저장해야 할까요?

검증: 완료하기 전에 무엇을 확인해야 할까요?

이 단계에서 잠시 멈추세요: 어떤 조치에 승인이 필요한가요?

마케팅 담당자에게 클로드 코드가 적합한 tool이 아닌 경우

일회성 작업이거나, 클라이언트를 위해 바로 사용할 수 있는 맞춤형 제품을 만들어야 할 때, 또는 작업을 반복하는 것에서 이득이 발생하지 않는 경우에는 Claude Code 사용을 피하세요. Claude Code는 재사용을 통해 설정 비용을 회수합니다. 재사용이 없다면 투자 대비 수익도 없습니다.

이를 활용할 수 있는 몇 가지 상황은 다음과 같습니다:

일회성 작업: 단 한 번만 검토가 필요한 랜딩 페이지가 있고, 향후 다시 검토할 플랜이 없는 경우입니다. 스킬 설정에 소요되는 시간은 반복적으로 사용할 때만 그 가치를 발휘하므로, 일회성 요청의 경우 Claude Chat을 사용하면 훨씬 짧은 시간 내에 동일한 답변을 얻을 수 있습니다.

고객 또는 경영진을 대상으로 하는 결과물: 오늘 바로 전달할 수 있을 만큼 완성도 높은 결과물이 필요합니다. Claude Code의 출력물은 파일이나 터미널에 저장되므로, 누군가는 이를 프레젠테이션에 적합한 형식으로 변환해야 합니다. 별도의 장소에서 완성도 높은 버전을 제작하거나, Chat이 초안을 작성하도록 한 뒤 이를 실제 디자인 도구에 직접 가져와 편집하세요.

사전 준비할 시간이 없다면: 이번 주는 일이 산더미라 빠른 결과물만 필요한 상황입니다. Claude Code 세션을 처음 사용하려면 실제 설정, 권한 부여, 커넥터 연결, 파일 정리 등의 과정이 필요하며, 바쁘다고 해서 그 시간이 사라지는 것은 아닙니다. 한 주 정도 여유가 생길 때까지 기다리거나, 그동안은 Chat에 작업을 맡기세요.

공유 워크플로우 없이 팀원에게 업무 인계하기: 팀원이 여러분이 중단한 지점부터 정확히 이어서 작업을 진행하기를 원할 수 있습니다. 채팅, Cowork, 코드 간에는 스킬이 자동으로 동기화되지 않으므로, 여러분이 구축한 워크플로우가 다른 사람의 설정에 자동으로 표시되지는 않습니다. 파일을 직접 내보내 공유하고, 해당 팀원에게 사용 방법을 한 번 설명해 주어야 합니다.

시작 첫날부터 완전한 무인 자동화: 한 번만 설정해 두고 다시는 신경 쓰지 않고 싶으시죠. Claude Code는 현재 일정대로 실행될 수 있지만, 새로운 워크플로우로는 무인 실행을 신뢰하기 전에 몇 번의 감독 하에 실행해 보는 것이 좋습니다. 전용 노코드 자동화 tool을 사용하면, 적어도 첫 버전에서는 더 빨리 무인 운영 단계에 도달할 수 있습니다.

Claude Code는 심도 있는 작업과 반복을 통해 그 진가를 발휘합니다. 바로 이 때문에 한 번만 필요한 작업에는 적합하지 않습니다. “제목 줄을 다섯 개 작성해 주세요”와 같은 작업이 필요하다면 Claude Chat을 열거나, ClickUp의 AI 콘텐츠 생성 도구 가이드에서 해당 용도에 특화된 옵션을 찾아보세요. “한 번만 설정하면 매주 자동으로 실행되는 시스템을 구축해 주세요”와 같은 작업이 필요하다면, Claude Code를 설정하는 데 드는 시간을 투자할 가치가 있습니다. 대부분의 마케터는 이 둘의 중간 어딘가에 속하며, 바로 그 영역을 위해 이 가이드가 마련되었습니다.

마케팅 분야에서 반복적으로 나타나는 클로드 코드의 네 가지 실패 유형

이 도구는 그럴듯하게 들리는 수치를 임의로 만들어 냅니다. 성과 요약 보고를 요청하면, Claude는 데이터가 누락되었다고 표시하기보다는 그럴듯한 숫자로 빈칸을 채울 수 있습니다. 12% 상승이 14% 상승으로 바뀌는 식입니다. 이를 해결하려면 CLAUDE.md 파일에 다음과 같은 명확한 규칙을 추가하세요. ‘모든 메트릭은 출처가 되는 파일과 행을 반드시 명시해야 하며, 출처가 없는 번호는 추측값으로 처리되지 않고 ‘미확인(UNVERIFIED)’으로 표시된다.’ 그런 다음, 결과를 배포하기 전에 원본 내보내기 데이터를 기준으로 세 가지 수치를 무작위로 추출하여 대조해 보세요.

잘못된 파일을 편집할 수 있습니다. 클로드에게 초안 5개가 들어 있는 폴더를 지정하고 “랜딩 페이지 문구를 업데이트해 달라”고 요청하면, 클로드가 자신 있게 잘못된 초안을 선택할 수도 있습니다. ‘플랜(Plan) 모드’를 사용하여 파일을 수정하기 전에 어떤 파일을 수정할지 미리 알려주도록 하고, 작업 폴더의 크기를 작게 유지하며, 원본 파일에 버전 관리를 적용해 덮어쓰기 시 복구할 수 있도록 하세요.

이 도구는 오래된 자료로도 작동합니다. 클로드는 폴더에 있는 내용을 읽습니다. 브랜드 가이드가 8개월 전 버전이라거나 Slack에서 브리프가 업데이트된 경우라도, 클로드는 아무런 경고 없이 확신에 차서 구버전을 따를 것입니다. 중요한 작업을 시작하기 전에, 클로드에게 사용 중인 모든 파일 목록과 각 파일의 마지막 수정 날짜를 확인하도록 요청하세요. 그런 다음 해당 파일이 최신 버전인지 확인하십시오.

과도한 컨텍스트는 사용량을 낭비합니다. 50개의 파일로 가득 찬 폴더를 사용하면 Claude가 작업할 때마다 관련 없는 자료를 많이 다시 읽게 되어, 플랜 용량을 소모하고 결과물의 질을 떨어뜨립니다. 작업에 브리프, 브랜드 가이드, 초안 하나만 필요하다면 이 세 가지를 하위 폴더에 넣고 Claude가 해당 폴더를 참조하도록 설정하세요.

이 네 가지 사례 모두에서 나타나는 공통점은, Claude 코드는 실행 면에서는 신뢰할 수 있지만, 자신이 무엇을 모르는지 파악하는 데는 신뢰할 수 없다는 점입니다. 확인 절차를 자신의 기억에 의존하지 말고 스킬에 직접 구축하고, 반드시 사람이 검토하기 전까지는 어떤 결과도 통과시키지 마십시오.

Claude 코드를 구축한 후에는 어떻게 활용해야 할까요?

개발이 완료된 후, Claude Code는 ClickUp과 같은 업무 관리 플랫폼 내에서 가장 효과적으로 작동합니다. 간단히 말해, 완성된 스킬은 파일을 생성합니다. 하지만 작업을 할당하거나, 마감일을 설정하거나, 초안이 준비되었다는 사실을 누군가에게 알리지는 않습니다. 워크플로우에 두 명 이상의 사람이 관여하게 되면 이는 문제가 됩니다. 폴더에 저장된 CSV 파일은 누구도 책임지는 작업이 아니기 때문입니다.

앞서 소개한 Lau의 /rsa 워크플로우를 예로 들어보겠습니다. 이 워크플로우는 광고 변형 목록이 담긴 CSV 파일을 출력합니다. 하지만 여전히 누군가가 파일을 열어 각 줄을 개별 항목으로 분할하고, 수동으로 소유자를 지정해야 합니다. 동일한 출력 결과를 ClickUp 작업에 입력하면, 각 광고 변형은 소유자, 마감일, 상태가 지정된 항목으로 변환되어 나머지 캠페인 항목들과 함께 관리됩니다.

ClickUp 작업을 사용하여 일을 할당하고, 검토하며, 관리하세요

바로 이것이 변화의 핵심입니다. Claude Code는 제작을 담당하고, ClickUp은 책임 소재를 관리합니다.

스킬이 처리하지 못한 내용을 포착하는 규칙

모든 업무 인계에 사람이 직접 신경 쓸 필요는 없습니다. ClickUp 자동화는 트리거와 액션에 따라 실행됩니다. 상태 변경, 마감일 경과, 작업 생성 시 자동화가 댓글을 남기거나, 누군가에게 알림을 보내거나, 작업을 다음 단계로 진행할 수 있으며, 이 모든 과정이 사용자가 직접 열지 않아도 자동으로 이루어집니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 복잡한 워크플로우를 자동화하세요

이를 Claude Code 스킬과 결합하면, 작업 인계가 자동으로 완료됩니다. 스킬이 완성된 초안을 작업 항목에 추가하면, 자동화 기능이 해당 작업이 등록되는 즉시 상태를 ‘검토 필요’로 설정하고 에디터에게 알림을 보냅니다. 글 작성은 여전히 스킬이 담당하지만, 예전에는 누군가가 폴더를 확인하는 것을 기억해야만 가능했던 작업 흐름이 이제는 자동으로 처리됩니다.

이 모든 과정을 자동화해 주는 연결고리

Claude Code와 ClickUp이 서로 연동되지 않는 한, 위에서 언급한 어떤 기능도 자동으로 작동하지 않습니다. ClickUp의 MCP 서버는 이를 가능하게 하는 공식 호스팅 연결 서비스로, Claude를 비롯한 AI 어시스턴트와 연동되도록 설계되었습니다.

연결이 완료되면 Claude Code는 ClickUp 작업 공간에서 직접 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다. 작업 생성, 문서 업데이트, 목록에서 상태 정보 가져오기 등 모든 작업을 수동으로 복사할 필요 없이 수행할 수 있습니다. Claude Code에서 구축한 기능과 팀이 운영하는 작업 공간은 더 이상 수동으로 동기화해야 하는 두 개의 별도 시스템이 아닙니다.

가장 적합한 대상: Claude Code를 활용해 다른 사람들이 실제로 행동으로 옮길 수 있는 일을 만들어내는 마케터들. 예를 들어, 승인이 필요한 초안, 의사결정을 트리거하는 보고서, 또는 여러 부서가 협업하여 마감 기한 내에 처리해야 하는 일괄 전달물 등이 있습니다. 다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 결과물을 확인하는 사람이 본인뿐이며, 제작한 결과물에 검토자, 일정, 상태 기록이 전혀 필요하지 않은 경우.

알아두면 좋은 점: Claude Code와 ClickUp은 업무의 서로 다른 부분을 담당하며, 두 도구를 함께 사용할 때 가장 큰 효과를 발휘합니다. Claude Code는 로컬 환경에서 기능을 구축하고 스킬 파일을 반복적으로 개선하는 ‘작업장’과 같은 역할을 합니다. 반면 ClickUp은 그 결과물을 크로스-기능 팀 전반에 걸쳐 할당하고, 추적하며, 성과를 측정하는 공간입니다. 한 도구가 다른 도구의 역할을 수행하도록 요구할 때 팀원들은 좌절감을 느끼게 됩니다.

마케팅 브레인 구축을 시작하세요

Claude 코드(코드)를 가장 효과적으로 활용하는 마케터들은 자신의 판단력을 시너지 효과를 내는 스킬로 구현하기 시작한 사람들입니다. 기술적 능력과는 별 상관 없습니다.

이미 운영 중인 검토 프로세스 하나를 선택해 ‘스킬’로 전환한 뒤, 실제 일에 적용하며 개선해 나가다 보면 자연스럽게 자리 잡게 될 것입니다. 그런 다음, 구축한 도구를 팀이 실제로 일을 수행하는 곳에 연결하여, 결과물이 폴더 속에 방치되지 않고 일 진행에 실질적으로 기여하도록 하세요. ClickUp을 무료로 시작하고, 마케팅 아이디어를 실현할 수 있는 공간을 마련해 보세요.

마케팅 담당자를 위한 Claude 코드에 관한 자주 묻는 질문

Claude Code를 사용하려면 코딩을 할 줄 알아야 할까요?

아닙니다. Claude Code는 평범한 영어로 조작하며, 노코드 방식은 터미널, Node.js, 설치 명령어 없이 전적으로 Claude 데스크톱 앱을 통해 진행됩니다. 예시로는 Anthropic의 성장 마케터인 오스틴 라우(Austin Lau)가 코딩 경험이 전혀 없었음에도 단 일주일 만에 Figma 플러그인과 Google Ads 워크플로우를 구축한 사례가 있습니다. 이름에 포함된 ‘코드(code)’는 이 도구가 엔지니어링에서 비롯되었음을 나타냅니다. 실제로 필요한 능력은 자신의 워크플로우를 충분히 잘 이해하여 정확하게 설명할 수 있는 능력입니다.

마케팅을 위한 Claude 코드와 ChatGPT: 어느 쪽이 더 나을까요?

이는 단순히 결과물을 원하는지, 아니면 재사용 가능한 도구를 원하는지에 따라 달라집니다. Claude Code의 강점은 사용자의 컴퓨터에서 실행되며 CLAUDE.md 파일을 통해 세션 간 프로젝트 맥락을 기억하는, 파일 연동형 스킬을 구축할 수 있다는 점입니다. ChatGPT는 대화형 초안 작성에 더 빠르며, 자체 에이전트 및 커넥터 기능을 갖추고 있습니다. 두 도구를 모두 사용하는 대부분의 마케터는 한 가지 도구로 표준화하기보다는 작업별로 선택하므로, 어떤 도구가 특정 워크플로우에 더 적합한지가 핵심적인 질문입니다.

Claude Code는 Zapier나 Make와 어떻게 다른가요?

Zapier와 Make는 미리 구축된 트리거와 액션을 통해 기존 앱을 연결하며, 일단 설정만 완료되면 별도의 관리 없이 클라우드에서 자동으로 실행됩니다. Claude Code는 사용자의 파일과 판단을 기반으로 맞춤형 도구를 구축하므로, 미리 구축된 커넥터가 존재하지 않는 일—예를 들어 포지셔닝 프레임워크에 따라 홈페이지를 평가하거나 브랜드 가이드에 따라 카피를 검토하는 일—을 처리할 수 있습니다. 단순한 앱 간 데이터 전달의 경우, 전용 자동화 플랫폼을 사용하면 더 빠르게 무인 운영을 구현할 수 있습니다. 많은 마케터들이 두 가지를 모두 활용하고 있습니다.

Claude 코드에 회사 파일과 브랜드 데이터에 대한 접근 권한을 부여해도 안전한가요?

네, 사용 범위를 신중하게 설정한다면 가능합니다. Claude Code는 사용자가 열어둔 폴더 내의 파일만 읽고 편집하며, 추가 권한 없이는 컴퓨터의 다른 위치에 있는 파일에 접근할 수 없습니다. 소스 파일을 수정하기 전에 Claude가 접근 방식을 제안하도록 ‘플랜(Plan) 모드’를 사용하고, 내장된 승인 제어 기능을 항상 켜두세요. 각 MCP 커넥터는 접근 범위를 넓히므로, 작업에 필요한 계정, 폴더 또는 작업 공간으로만 각 커넥터의 접근 권한을 제한하세요.

Claude Code는 마케팅 워크플로우를 일정대로 실행할 수 있나요?

네. Claude Code는 클라우드 예약 작업을 지원하며, Claude Cowork는 유료 Pro, Max, Team 및 Enterprise 플랜에서 반복 작업을 기본적으로 실행합니다. 다만, Chat, Cowork, Code 간에 스킬이 자동으로 동기화되지 않기 때문에, 한 곳에서 생성된 워크플로우는 다른 곳에서 실행하려면 내보내야 한다는 점이 실질적인 제약 사항입니다. 새로운 워크플로우를 자율적으로 실행하기 전에, 몇 번의 감독 하에 실행을 진행해 보시기 바랍니다.

클로드 코드가 마케팅 대행사나 운영 역할을 대체하게 될까요?

아닙니다. 클로드 코드는 반복적인 생산 일의 실행 시간을 단축해 주지만, 중요한 판단 단계는 항상 사람이 주도해야 합니다. 예를 들어, 홈페이지 평가 도구는 포지셔닝 프레임워크에 따라 페이지에 점수를 매길 수 있지만, 그 프레임워크를 정의하고 그것이 올바른지 결정한 사람은 반드시 사람이어야 합니다.

마케팅 담당자가 Claude Code를 사용할 때 달라지는 점은 ‘출력 대비 인력 비율’입니다. Claude Code를 이미 잘하고 있는 일을 더 많이 처리하는 수단으로 활용하는 대행사나 운영 팀은, 시스템 입력 내용과 최종 결과물을 검토할 안목이 뛰어난 인력이 항상 배치되어 있다면 경쟁에서 앞서 나갈 수 있을 것입니다.