마케팅에 가장 적합한 Claude MCP 커넥터: 캠페인을 실제로 운영해 주는 스택

오후 내내 Claude를 CRM, 광고 플랫폼, 분석 도구, 콘텐츠 레포지토리에 연결하는 데 시간을 쏟았습니다. 그런데 아무 일도 일어나지 않았습니다. 마케팅용 Claude MCP 커넥터는 문제없습니다. 녹색 점 표시가 뜨고, 인증도 완료되었으며, 준비 상태입니다. 부족한 것은 바로 ‘작업’ 자체입니다. Claude는 모든 것에 접근할 수 있지만, 그 어떤 것도 건드릴 이유가 없습니다. 마치 관리자 권한은 있지만 온보딩 교육을 받지 못한 신입 사원과 같은 상황입니다.

이 부분이 바로 모든 ‘최고의 커넥터’ 모음 기사에서 빠지는 부분입니다. 커넥터는 단순히 수집하는 항목이 아닙니다. 이는 Claude와 기록 시스템 간의 지속적인 관계이며, 활성화된 상태로 방치해 둔 커넥터 하나하나가 여러분이 시작하는 모든 대화에 은연중에 부담을 줍니다. 실제로 반복해서 사용하는 워크플로우에 세 개를 연결해 두는 것이, 설치만 해두고 잊어버린 열두 개보다 훨씬 더 효과적입니다.

어떤 도구들이 선정되었는지, 그리고 실제 운영에 들어가면 Claude에 무엇을 전달해야 하는지 알아보세요.

요약 Claude MCP 커넥터를 사용하면 Claude가 외부 tool에 실시간으로 인증된 액세스 권한을 얻을 수 있으므로, 데이터를 내보내지 않고도 실제 데이터를 쿼리하고 이에 기반해 조치를 취할 수 있습니다. 마케팅 분야에서 HubSpot과 Supermetrics는 CRM 및 캠페인 데이터를 담당합니다. Klaviyo는 라이프사이클 이메일을 관리하고, Amplitude는 제품 분석을 처리합니다. Ahrefs와 Similarweb은 SEO 및 경쟁사 분석을 담당합니다. Canva와 Figma는 크리에이티브 작업을, Notion, Google Drive, Slack은 브리핑 및 업무 인계를 담당합니다. 이 블로그 게시물에서는 마케팅에 가장 적합한 Claude MCP 커넥터를 자세히 살펴보고, 각 커넥터가 어떤 데이터를 읽고 수정할 수 있는지, 이를 하나의 캠페인 워크플로우로 연결하는 방법, 그리고 커넥터가 작동하지 않을 때의 대처 방법을 설명합니다.

마케팅에 가장 적합한 Claude MCP 커넥터 한눈에 보기

커넥터 주요 마케팅 업무 접근 글을 작성할 수 있나요? 가장 적합한 대상 한계가 있는 부분 HubSpot CRM 및 파이프라인 분석 연락처, 거래, 캠페인 및 참여 데이터 네 매출 및 라이프사이클 팀 일괄 작업에는 제한이 있습니다 Supermetrics 크로스 채널 보고 200개 이상의 마케팅 및 영업 팀 소스에서 수집된 데이터 한정 제공 퍼포먼스 마케팅 팀 4개의 광고 플랫폼으로 한도 있음 Klaviyo 라이프사이클 캠페인 관리 프로필, 세그먼트, 흐름, 캠페인 및 이벤트 네 전자상거래 및 고객 유지 팀 다중 계정 설정에는 더 많은 일이 필요합니다 Amplitude 제품 행동 분석 퍼널, 코호트, 실험 및 기능 데이터 한정 제공 성장 및 제품 마케팅 정확한 이벤트 추적에 의존합니다 Ahrefs SEO 및 콘텐츠 리서치 키워드, 백링크, 순위, AI 가시성 아니요 SEO 및 콘텐츠 팀 쿼리는 API 단위를 소모합니다 Similarweb 경쟁사 및 시장 조사 트래픽, 타겟 고객, 앱, 키워드 및 시장 데이터 아니요 전략 및 경쟁사 분석 추정치와 자사 데이터 간에 차이가 있을 수 있습니다 Canva 캠페인 자산 제작 디자인, 템플릿, 폴더 및 브랜드 자산 네 콘텐츠 및 크리에이티브 팀 일부 기능은 Enterprise 플랜이 필요합니다 Figma 디자인 검토 및 제작 파일, 프레임, 컴포넌트, 변수, 그리고 FigJam 네 디자인, 웹, 런칭 팀 로컬 서버는 기능이 더 적습니다 Notion 요약 및 지식 관리 페이지, 데이터베이스, 리서치 및 캠페인 기록 네 콘텐츠 및 캠페인 운영 접근 권한은 작업 공간 권한에 따릅니다 Google 드라이브 캠페인 파일 검색 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 및 공유 파일 아니요 소스 자료가 분산된 팀 폴더 관리가 소홀하면 결과가 저하됩니다 Slack 의사 결정 기록 및 업무 인계 메시지, 스레드, 채널, 파일, 캔버스 네 다기능 캠페인 팀 비공식적인 채팅에는 더 이상 유효하지 않은 결정이 포함될 수 있습니다

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 공급업체에 치우치지 않는 프로세스를 따르고 있으므로, 저희가 제시하는 추천 사항이 제품의 실질적인 가치를 기반으로 하고 있음을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

Claude MCP 커넥터란 무엇인가요?

MCP의 기능 한눈에 보기

Claude MCP 커넥터는 Claude가 연결하여 외부 도구, 데이터 소스 또는 서비스에 실시간으로 접근할 수 있게 해주는 MCP(Model Context Protocol) 서버입니다. 디렉토리 커넥터는 등록 전에 Anthropic의 검토를 거칩니다. 반면, URL을 통해 직접 추가하는 맞춤형 커넥터는 검토 대상이 아닙니다.

Anthropic에 따르면, 커넥터를 사용하면 Google Drive, Slack 또는 CRM과 같은 서비스를 Claude 대화에 통합할 수 있습니다. 이 커넥터들은 웹, 데스크탑, Claude Code, API 등 Claude가 작동하는 모든 곳에서 사용 가능합니다. 서비스가 연결되면 Claude는 해당 서비스에서 데이터를 가져올 수 있으며, 때로는 사용자가 CSV 파일을 하나도 붙여넣지 않아도 서비스 내에서 직접 작업을 수행할 수 있습니다.

MCP는 개방형 프로토콜로, Anthropic은 2024년 말 분산되고 일회성인 통합 방식을 단일 표준으로 대체하기 위해 이를 오픈소스로 공개했습니다. 그 전에는 AI 어시스턴트를 HubSpot이나 Google Ads에 연동하려면 매번 맞춤형 API를 구축해야 했습니다. MCP는 이 모든 과정을 MCP 호환 도구라면 무엇이든 통신할 수 있는 하나의 재사용 가능한 연결로 바꿔줍니다.

Claude 커넥터 vs. MCP 서버 vs. 맞춤형 커넥터

이 용어들은 동일한 시스템의 관련 부분을 설명하지만, 서로 바꿔서 사용할 수는 없습니다.

MCP 서버는 Model Context Protocol을 통해 데이터, 도구 및 작업을 제공하는 기술적 계층입니다. Claude 커넥터는 Claude가 해당 서버와 연동할 수 있도록 하는 사용자용 연결 수단입니다. 디렉터리 커넥터와 맞춤형 커넥터의 차이점은 주로 검토, 검색 및 설치 방식에 있습니다. 두 커넥터 모두 동일한 MCP 인프라에서 실행됩니다.

용어 개요 마케팅 담당자가 이를 활용할 때 MCP 서버 오픈형 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol)을 통해 앱의 데이터와 동작을 노출하는 서비스 대개는 기반이 되는 기술입니다. 원격 서버를 추가하거나 내부 통합 기능을 구축할 때 이 기술을 직접 다루게 됩니다. 디렉토리 커넥터 Claude의 커넥터 디렉토리의 검증된 MCP 통합 기능 목록 HubSpot이나 Canva와 같은 도구를 사용하는 기본 절차: 커넥터를 찾고, 계정을 연결한 다음, 인증을 진행합니다 맞춤형 커넥터 URL을 통해 Claude에 수동으로 추가된 원격 MCP 서버 Useful when a tool is not in the directory, company operates its own server, or a provider provides a separate enterprise endpoint

Anthropic은 디렉토리에 커넥터를 등재하기 전에 보안, 안정성, 호환성 측면에서 검토를 진행합니다. 맞춤형 커넥터는 동일한 런타임 및 tool 호출 인프라를 사용하지만, 해당 디렉토리 검토 과정을 거치지는 않았습니다.

이 리뷰는 유용하지만, 보안에 대한 포괄적인 보장은 아닙니다. 각 커넥터 제공자마다 여전히 자체적인 이용 약관, 개인정보 처리방침, 권한 설정 및 데이터 처리 관행이 있습니다. 맞춤형 커넥터를 사용할 경우, Claude가 귀하가 부여한 접근 권한 범위 내에서 데이터를 읽거나 수정할 수 있으므로, 신뢰 여부에 대한 결정은 귀하의 팀에 더 큰 책임이 따릅니다.

마케팅에 가장 적합한 11가지 Claude MCP 커넥터

적합한 커넥터는 마케팅 데이터가 저장된 위치와 Claude가 해당 데이터를 통해 수행해야 할 작업에 따라 달라집니다. 일부 커넥터는 주로 분석을 위해 설계된 반면, 다른 커넥터는 레코드를 생성하거나 캠페인을 업데이트하거나, 심지어 자산을 직접 제작할 수도 있습니다.

아래 입력들은 커넥터 자체에 대한 정보입니다: Claude가 읽을 수 있는 내용, 변경할 수 있는 내용, 마케팅 워크플로우 내에서의 위치, 그리고 여전히 사람의 확인이 필요한 한도 등입니다.

HubSpot 커넥터는 연락처, 기업, 거래, 티켓, 제품뿐만 아니라 캠페인, 세그먼트, 참여 이력 등 실시간 CRM 정보를 Claude로 가져옵니다. 즉, 팀원들은 데이터를 별도로 내보낼 필요 없이 라이프사이클 이동 현황, 캠페인 매출, 리드 품질, 이메일 활동에 대해 질문할 수 있으며, Claude는 요약, 테이블, 차트 또는 그래프로 답변을 제공합니다.

또한 선택된 쓰기 작업도 처리합니다. Claude는 레코드를 생성하거나 업데이트할 수 있으며, 통화, 회의, 노트, 작업, 이메일을 기록할 수 있습니다. 즉, 다음 단계가 없는 캠페인 연락처를 표시한 다음, 후속 작업을 생성하거나 몇 가지 속성을 업데이트할 수 있습니다.

기성 Claude 커넥터를 사용하려면, Claude의 커넥터 디렉토리를 통해 HubSpot을 연결하고 OAuth 절차를 완료하세요. 이 커넥터는 각 사용자의 기존 HubSpot 권한을 따릅니다. HubSpot에서는 쓰기 권한을 승인 필요로 설정하여, 변경 사항이 CRM에 반영되기 전에 검토할 수 있도록 권장합니다.

HubSpot은 또한 맞춤형 연결을 구축하는 팀을 위해 별도의 원격 MCP 서버(https://mcp.hubspot.com)를 운영하고 있습니다.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

2분기 유료 캠페인을 통해 생성된 리드를 각 라이프사이클 단계별로 추적하세요. 각 단계에서 소요된 평균 시간을 확인하고, 가장 유망한 파이프라인을 생성하는 세그먼트를 파악하며, 최근 이메일을 열람했으나 후속 활동이 없는 대상에 대한 후속 조치 작업을 생성하세요.

요구 사항: 유료 Claude 플랜(Pro, Max, 팀 또는 기업)이 필요합니다. 모든 HubSpot 플랜을 이용하는 HubSpot 고객이라면 누구나 이용할 수 있습니다.

가장 적합한 대상: 데이터 내보내기 없이 CRM 관련 정보를 얻고자 하며, 승인 절차를 거친 후 간단한 레코드 관리를 원하는 매출 및 라이프사이클 팀. 한계 사항: 쓰기 권한은 아직 공개 베타 단계이며, 일괄 생성 및 업데이트는 10개 레코드로 제한됩니다. 또한 ‘민감 데이터’ 기능을 활성화하면 Claude가 볼 수 있는 참여 내역이 제거됩니다.

2. Supermetrics: 한 곳에서 크로스 채널 캠페인 데이터를 쿼리하세요

Supermetrics는 마케팅 데이터 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 커넥터는 Claude를 200개 이상의 소스에 걸쳐 실시간 광고, 분석, CRM, 전자상거래 및 영업 데이터와 연결해 줍니다. 해당 목록에는 Google Ads와 Meta는 물론 GA4, Shopify, HubSpot, Search Console 등이 포함됩니다. 핵심은 Claude가 각 도구마다 별도의 커넥터가 아닌, 단일한 Supermetrics 연결만 인식한다는 점입니다.

평소 수많은 데이터를 내보내야만 작성할 수 있던 보고서를 처리하는 데 매우 유용합니다. Claude에게 채널별 지출, 매출, CPA, ROAS 및 캠페인 결과를 비교하도록 요청할 수 있습니다. 또한, 예기치 않은 변화를 심층 분석하여 그 결과를 경영진 요약 보고서나 공유 가능한 대시보드로 변환할 수도 있습니다. Supermetrics에 따르면 Claude는 지원되는 광고 캠페인을 생성, 일시 중지, 시작 또는 업데이트할 수 있으며 , 각 변경 사항은 사용자의 검토를 위해 대기열에 등록된다고 합니다.

맞춤형 MCP 설정: mcp.supermetrics.com을 방문하여 독립형 Supermetrics MCP 서버를 구성하세요.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

지난주 Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads의 실적을 비교합니다. 지출액, 매출, ROAS, CPA, 그리고 성과가 가장 좋았던 5개 캠페인과 가장 저조했던 5개 캠페인을 표시합니다. 비정상적인 변화를 표시하고, 이용 가능한 데이터를 바탕으로 가능한 원인을 설명하며, 담당자가 검토할 수 있도록 예산 조정안을 제안합니다.

플랜: 모든 Claude 플랜에서 이용 가능합니다. 디렉토리 커넥터는 Supermetrics 구독이 필요하지 않지만, 독립형 MCP 서버는 구독이 필요합니다.

가장 적합한 대상: 단일 플랫폼으로는 모두 파악하기 어려운 다수의 채널에 걸쳐 성과를 보고해야 하는 퍼포먼스 마케터. 한계점: Campaign의 기록 기능은 200개가 넘는 모든 데이터 소스가 아닌, Google Ads, Meta, Microsoft Advertising 및 TikTok에만 적용됩니다.

Klaviyo 커넥터를 사용하면 Claude가 캠페인 보고서, 흐름, 프로필, 세그먼트 및 이벤트에 직접 접근할 수 있습니다. 따라서 라이프사이클 팀은 일반적인 문구 프롬프트를 버리고, 고객의 실제 행동에 기반한 질문을 할 수 있습니다. Claude는 캠페인 매출을 비교하고, 장바구니 포기 흐름을 분석하며, 구매는 하지 않았지만 참여도가 높은 고객을 찾아내거나, 세그먼트가 어떻게 구성되었는지 확인할 수 있습니다. 또한 읽기 및 쓰기 작업도 처리합니다. Claude는 캠페인을 생성하고, 템플릿을 할당하며, 이메일을 작성하거나 번역할 수 있습니다. 게다가 프로필을 업데이트하고, 목록 구성원을 변경하며, 가입자를 관리합니다. 제품 중심 캠페인을 준비할 때는 카탈로그 항목을 불러오고 URL에서 제품 이미지를 추가할 수도 있습니다. 단일 Klaviyo 계정의 경우, Claude의 커넥터 디렉토리를 통해 연결하고 OAuth 흐름을 완료하세요. 여러 계정을 관리하는 대행사나 팀은 공식 원격 MCP URL(https://mcp.klaviyo.com/mcp)을 사용하여 Klaviyo를 맞춤형 커넥터로 추가할 수 있습니다. 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 지난 2개월간의 장바구니 포기 흐름 성과를 비교해 보세요. 이탈률이 가장 높은 단계를 파악하고, 최근에 참여했으나 구매하지 않은 고객을 식별한 뒤, 최근 가장 효과가 좋았던 제목 패턴을 활용하여 해당 세그먼트를 대상으로 한 재참여 캠페인 초안을 작성하세요.

3. Klaviyo: 실시간 고객 데이터를 라이프사이클 캠페인으로 전환하기

Klaviyo 커넥터를 사용하면 Claude가 캠페인 보고서, 흐름, 프로필, 세그먼트 및 이벤트에 직접 접근할 수 있습니다. 따라서 라이프사이클 팀은 일반적인 프롬프트를 버리고, 고객의 실제 행동에 기반한 질문을 할 수 있습니다. Claude는 캠페인 매출을 비교하고, 장바구니 포기 흐름을 분석하며, 구매는 하지 않았지만 참여도가 높은 고객을 찾아내거나, 세그먼트가 어떻게 구성되었는지 확인할 수 있습니다.

또한 읽기 및 쓰기 작업도 처리합니다. Claude는 캠페인을 생성하고, 템플릿을 할당하며, 이메일을 작성하거나 번역할 수 있습니다. 게다가 프로필을 업데이트하고, 목록 구성원을 변경하며, 가입자를 관리합니다. 제품 중심 캠페인을 준비할 때는 카탈로그 항목을 불러오고 URL에서 제품 이미지를 추가할 수도 있습니다.

단일 Klaviyo 계정의 경우, Claude의 커넥터 디렉토리를 통해 연결하고 OAuth 흐름을 완료하세요. 여러 계정을 관리하는 대행사나 팀은 공식 원격 MCP URL(https://mcp.klaviyo.com/mcp)을 사용하여 Klaviyo를 맞춤형 커넥터로 추가할 수 있습니다.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

지난 2개월간의 장바구니 포기 흐름 성과를 비교해 보세요. 이탈률이 가장 높은 단계를 파악하고, 최근에 참여했으나 구매하지 않은 고객을 식별한 뒤, 최근 가장 효과가 좋았던 제목 패턴을 활용하여 해당 세그먼트를 대상으로 한 재참여 캠페인 초안을 작성하세요.

플랜: Free 플랜을 포함한 모든 Claude 플랜에서 이용 가능합니다.

가장 적합한 대상: 고객의 실제 행동에 기반해 다음 이메일을 모양을 잡아야 하는 이커머스 및 고객 유지 팀. 한계점: Claude가 캠페인 초안을 작성하지만, 실제 발송은 여전히 사람이 담당합니다. 여러 계정을 운영하는 대행사의 경우, 원클릭 설치 방식이 아닌 맞춤형 커넥터가 필요합니다.

4. Amplitude: 대시보드를 다시 구축하지 않고도 제품 사용 행동에 대한 질문을 던지세요

Amplitude는 제품 분석 플랫폼으로, 해당 커넥터를 통해 행동 데이터를 Claude로 가져옵니다. 마케팅 및 성장 팀은 채팅 창에서 바로 차트, 대시보드, 코호트, 실험, 기능 플래그를 탐색할 수 있습니다. 예전에는 데이터 팀에 요청을 제출하거나 Amplitude의 쿼리 빌더를 직접 배워야만 해결했던 질문이, 이제는 한 번에 입력하고 바로 답변을 얻을 수 있는 간단한 문장으로 바뀝니다.

Claude는 캠페인 소스별 활성화 현황을 비교하고, 사용자가 퍼널에서 이탈하는 지점을 파악하며, 재구매율과 관련된 행동 패턴을 분석하거나, 이탈 위험이 높은 세그먼트를 식별할 수 있습니다.

Amplitude는 맞춤형 설정을 위한 원격 MCP 엔드포인트도 제공합니다: https://mcp.amplitude.com/mcp. EU에서 호스팅되는 계정의 경우 다음 주소를 사용해야 합니다: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude는 OAuth를 통해 인증을 처리하므로, API 키를 생성하거나 저장할 필요가 없습니다.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

지난 8주 동안 유료 검색, 유료 소셜, 자연 검색을 통해 확보한 사용자를 비교하세요. 채널별 활성화율, 핵심 퍼널 완료율, 4주 차 유지율을 표시하세요. 가장 성과가 뛰어난 세그먼트를 대상으로 코호트를 생성하고, 유지율이 낮은 사용자와 구별되는 행동 양상을 보여주는 차트를 작성하세요.

플랜: Free 플랜을 포함한 모든 Claude 플랜에서 이용 가능합니다.

가장 적합한 대상: 데이터 요청을 제출하지 않고도 퍼널 및 고객 유지에 대한 해답을 얻어야 하는 성장 및 제품 마케터. 한계점: 이 방법의 효과는 이벤트 분류 체계의 완성도에 달려 있습니다. 일관성 없는 추적은 확신에 찬 잘못된 해석을 낳습니다.

5. Ahrefs: Claude 내에서 SEO 조사 수행하기

Ahrefs는 SEO 도구 세트이며, 해당 커넥터를 통해 Claude는 키워드 조사, 경쟁사 분석, 백링크 확인, 순위 추적 및 AI 검색 가시성에 대한 읽기 권한을 얻습니다. 보고서를 하나씩 불러오는 대신, 더 포괄적인 질문을 던지면 Claude가 여러 Ahrefs 확인 결과를 하나의 채팅에 통합해 줄 수 있습니다. 그러면 Claude는 이 모든 정보를 연구 요약이나 콘텐츠 플랜으로 정리해 줄 수 있습니다.

Ahrefs는 호스팅되는 원격 MCP 서버를 운영하며, 이를 Claude에 맞춤형 커넥터로 추가하고 OAuth를 통해 인증할 수 있습니다(또는 Ahrefs API v3 키와는 다른 MCP 전용 키를 사용할 수도 있습니다): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

당사 도메인을 3개의 경쟁사와 비교해 보세요. 경쟁사가 순위에 오르고 당사는 그렇지 않은 구매 의도가 높은 키워드를 찾아내고, 가장 강력한 백링크를 확보하고 있는 페이지를 파악하며, /AI 검색에서 가장 높은 가시성을 얻고 있는 브랜드를 확인하세요. 분석 결과를 우선순위가 지정된 콘텐츠 기획서로 전환하세요.

플랜: 모든 Claude 플랜에서 맞춤형 커넥터로 이용 가능합니다. Ahrefs 유료 플랜(Lite 이상)이 필요합니다.

가장 적합한 대상: 실제 검색 순위, 백링크 및 AI 가시성 데이터를 바탕으로 기획안을 수립하는 SEO 및 콘텐츠 팀. 한계점: 읽기 전용이므로 어떤 내용도 게시되지 않습니다. 또한 호스팅형 MCP는 지원되는 AI 클라이언트를 위한 것으로, 맞춤형 스크립트를 위한 범용 API로 사용될 수 없습니다.

가장 적합한 대상: 실제 검색 순위, 백링크 및 AI 가시성 데이터를 바탕으로 기획안을 수립하는 SEO 및 콘텐츠 팀. 한계점: 읽기 전용이므로 어떤 내용도 게시되지 않습니다. 또한 호스팅형 MCP는 지원되는 AI 클라이언트를 위한 것으로, 맞춤형 스크립트를 위한 범용 API로 사용될 수 없습니다.

6. Similarweb: 경쟁사의 트래픽 및 잠재 고객 수요를 벤치마킹하기

Similarweb은 디지털 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 Claude 커넥터는 웹, 앱, 오디언스, 키워드 및 시장 데이터를 Claude로 가져옵니다. 경쟁사가 트래픽을 어디서 확보하는지, 어떤 채널이 성장을 주도하는지, 특정 브랜드가 해당 카테고리 내에서 어떤 위치를 차지하고 있는지 등에 대한 궁금증이 있을 때 이 기능을 활용해 보세요.

이로 인해 Ahrefs와는 다른 역할을 수행합니다. Ahrefs는 검색 순위와 백링크를 심층적으로 분석하는 반면, Similarweb은 트래픽 출처, 사용자 구성, 앱 성과, 업계 벤치마크 등 더 넓은 관점에서 데이터를 제공합니다. 따라서 어떤 부분을 더 깊이 파고들지 결정하기 전에, 경쟁사의 성장이 검색, 유료 미디어, 추천, 소셜 미디어, 또는 직접 유입 중 어디에서 비롯된 것인지 테스트해 볼 수 있습니다.

Similarweb은 또한 맞춤형 설정을 위한 호스팅형 MCP 서버를 제공합니다: https://mcp.similarweb.com

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

지난 6개월 동안 당사 사이트를 4개 경쟁사와 비교해 보세요. 채널 및 지역별로 트래픽을 분석하고, 각 사이트의 주요 자연 검색 키워드를 확인하며, 경쟁사가 당사보다 더 빠르게 성장하고 있는 대상 고객 또는 시장 세그먼트를 파악하세요.

플랜: 무료 플랜을 포함한 모든 Claude 플랜에서 이용 가능하지만, API 액세스 권한이 있는 Similarweb 구독(API 전용, 비즈니스 또는 Enterprise 플랜)이 필요합니다.

가장 적합한 분야: 자사 사이트보다는 해당 카테고리에 대한 질문이 주를 이루는 전략 및 경쟁사 분석. 한계점: 이 수치는 모델링된 추정치일 뿐, 경쟁사의 실제 분석 데이터가 아닙니다. 대략적인 방향을 파악하는 데는 유용하지만, 이사회 프레젠테이션 자료로 제시하기에는 부적합합니다.

7. Canva: Claude를 벗어나지 않고 캠페인 자산 제작하기

Canva는 디자인 플랫폼입니다. Claude는 Canva 커넥터를 통해 사용자의 Canva 계정에서 직접 디자인을 검색, 제작, 자동 채우기 및 내보내기할 수 있습니다. 마케터에게 이는 실질적인 제작 작업을 의미합니다. 브리프를 프레젠테이션 자료로 전환하거나, 소셜 미디어용 그래픽을 빠르게 제작하거나, 브랜드 템플릿에 새로운 문구를 채워 넣거나, 작업 공간에서 잃어버린 디자인을 찾아낼 수 있습니다.

진정한 장점은 단순히 이미지를 생성하는 데 그치지 않습니다. Claude는 기존 Canva 콘텐츠 및 템플릿과 연동할 수 있습니다. 덕분에 반복적인 캠페인 제작에 훨씬 더 효과적입니다. 예를 들어, 지난 분기의 출시 프레젠테이션을 찾아 메시지를 요약하고, 다른 대상 고객을 위한 새 버전을 제작한 뒤, 검토를 위해 결과를 내보내도록 요청할 수 있습니다.

Canva는 공식 원격 MCP 서버(https://mcp.canva.com/mcp)를 운영하고 있습니다.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

최신 제품 출시 프레젠테이션을 확인하고, 핵심 메시지를 요약한 뒤 동일한 브랜딩을 적용하여 5장 분량의 파트너용 버전을 제작해 주세요. 원본 프레젠테이션의 주요 주장은 그대로 유지하되, 문구를 간결하게 다듬고 검토용 사본을 내보내 주세요.

플랜: 모든 Claude 플랜에서 이용 가능합니다. 모든 Canva 플랜에서 작업물을 검색, 생성 및 내보낼 수 있으며, 브랜드 템플릿을 사용하려면 Pro, Teams 또는 Enterprise 플랜이 필요합니다. 자동 채우기 기능은 Enterprise 플랜에서만 제공됩니다.

가장 적합한 대상: 기존 템플릿을 활용해 반복 가능한 캠페인을 제작하는 콘텐츠 및 크리에이티브 팀. 한계 사항: 연결된 계정이 어떤 Canva 작업 공간, 폴더, 템플릿 및 브랜드 자산에 접근할 수 있는지 확인하세요. 또한, 해당 기준이 원본 자료에 명시되어 있지 않은 한, Claude는 디자인이 브랜드 시스템, 법적 규정 또는 캠페인 브리프에 부합하는지 판단할 수 없습니다.

8. Figma: 캠페인 디자인을 기획, 검토, 제작 단계 간에 원활하게 이동시키기

Figma는 디자인 및 프로토타이핑 플랫폼입니다. 이 커넥터를 통해 Claude는 컴포넌트와 변수부터 레이아웃, FigJam 콘텐츠에 이르기까지 Figma 파일에 체계적으로 접근할 수 있습니다. 디자인과 개발 단계 사이에 캠페인 일이 진행될 때 특히 그 진가를 발휘합니다. 랜딩 페이지, 제품 데모, 출시 프레젠테이션, 웹 경험 등을 생각해 보세요.

이 커넥터는 양방향으로 작동합니다. Claude는 디자인 컨텍스트를 읽고, 선택한 프레임에서 코드를 생성하며, FigJam 다이어그램을 생성하고, 편집 가능한 콘텐츠를 캔버스에 다시 기록할 수 있습니다. 따라서 팀은 실시간 인터페이스에서 편집 가능한 Figma 레이어로 이동하여 디자인을 검토한 후, 승인된 변경 사항을 빌드에 반영할 수 있습니다.

Figma에서 권장하는 원격 MCP 엔드포인트는 https://mcp.figma.com/mcp이며, 로컬 데스크탑 엔드포인트(http://127.0.0.1:3845/mcp)도 제공합니다.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

선정된 랜딩 페이지 프레임을 출시 브리프의 메시지와 대조하여 검토하십시오. 승인된 포지셔닝과 상충되는 문구를 표시하고, 누락된 상태나 자산을 목록으로 작성한 뒤, 제안된 수정 흐름을 보여주는 FigJam 다이어그램을 작성하십시오.

플랜: 원격 서버는 모든 Figma 좌석 및 플랜에서 사용할 수 있으며, 데스크탑 서버를 사용하려면 유료 플랜의 Dev 또는 Full 좌석이 필요합니다.

가장 적합한 대상: 캠페인 일을 검토 단계와 구축 단계 간에 오가며 진행하는 디자인, 웹, 런칭 팀. 한계점: Figma의 MCP 카탈로그에 등재된 클라이언트만 연결할 수 있으므로, 이를 기반으로 플랜을 세우기 전에 해당 카탈로그에 포함되어 있는지 확인하세요.

9. Notion: 캠페인 노하우를 실무 문서로 전환하기

Notion 커넥터를 사용하면 Claude가 연결된 계정이 접근할 수 있는 작업 공간 영역에 대해 읽기 및 쓰기 권한을 갖게 됩니다. Claude는 페이지를 검색하고, 캠페인 컨텍스트를 가져오며, 새 페이지를 생성하고, 콘텐츠를 편집하고, 데이터베이스 항목을 업데이트할 수 있습니다. 마케팅 담당자에게는 브리프, 포지셔닝, 편집 지침, 리서치 및 캠페인 추적 정보가 이미 Notion에 저장되어 있을 때 이 기능이 유용합니다.

이를 통해 Claude는 론칭 페이지 전반에 분산된 의사결정 정보를 수집하거나, 완료된 분석 결과를 간결한 브리핑 문서로 전환할 수 있습니다. 또한 읽기 전용 커넥터와 달리, 결과를 채팅창에 남겨두지 않고 바로 Notion에 다시 기록합니다.

원격 MCP 서버: https://mcp.notion.com/mcp

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

당사의 기업 캠페인을 위한 승인된 포지셔닝, 타겟 고객 조사 및 런칭 참고 사항을 확인하세요. 핵심 메시지, 입증 자료, 채널 플랜, 개방형 질문 및 담당자를 명시한 캠페인 브리프를 작성한 후 캠페인 데이터베이스에 저장하세요.

플랜: Free 플랜을 포함한 모든 Claude 플랜에서 이용 가능합니다.

가장 적합한 대상: 해당 플랫폼에 이미 브리프와 추적 도구가 구축되어 있는 콘텐츠 및 캠페인 운영 팀. 주의 사항: Claude의 접근 범위는 Notion을 통해 부여된 권한에 따라 결정되며, 쓰기 권한이 있으면 라이브 페이지와 데이터베이스 레코드를 변경할 수 있습니다. Claude가 ‘진실의 원천(source-of-truth)’ 브리프나 캠페인 추적기를 업데이트하기 전에, 어떤 작업 공간과 페이지가 적용 대상인지 확인하고, 이에 따른 편집 내용을 검토하십시오.

가장 적합한 대상: 해당 플랫폼에 이미 브리프와 추적 도구가 구축되어 있는 콘텐츠 및 캠페인 운영 팀. 주의 사항: Claude의 접근 범위는 Notion을 통해 부여된 권한에 따라 결정되며, 쓰기 권한이 있으면 라이브 페이지와 데이터베이스 레코드를 변경할 수 있습니다. Claude가 ‘진실의 원천(source-of-truth)’ 브리프나 캠페인 추적기를 업데이트하기 전에, 어떤 작업 공간과 페이지가 적용 대상인지 확인하고, 이에 따른 수정 내용을 검토하십시오.

10. Google 드라이브: 캠페인에 사용된 원본 파일 검색하기

Google 드라이브에는 수많은 캠페인 관련 작업 자료가 쌓여 있습니다. 이 커넥터를 사용하면 Claude가 드라이브를 검색하고 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 넘나들며 일할 수 있습니다. 문서를 읽고, 스프레드시트 데이터를 CSV 형식으로 가져오며, 프레젠테이션에서 텍스트를 추출할 수 있습니다. 이는 연구 자료, 성과 스프레드시트, 프레젠테이션 자료, 승인된 카피 등 여러 곳에 흩어져 있는 정보를 통합해야 할 때 큰 도움이 됩니다.

클로드에게 최신 메시징 데크를 찾아보고, 최종 랜딩 페이지 문구와 대조해 확인하며, 스프레드시트에서 결과를 추출하도록 요청할 수 있습니다. 이 모든 작업을 각 파일을 일일이 열지 않고도 수행할 수 있습니다.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

3분기 출시를 위한 최신 승인된 캠페인 브리프, 포지셔닝 데크 및 성과 스프레드시트를 확인하세요. 최종 메시지를 승인된 광고 문구와 비교한 후, 채널별로 결과를 요약하고 각 결과에 대한 출처 파일을 명시하세요.

플랜: Free 플랜을 포함한 모든 Claude 플랜에서 이용 가능합니다.

가장 적합한 대상: 원본 자료가 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 자료 등에 흩어져 있는 팀. 한계점: Google Drive는 Claude의 내장된 Google Workspace 흐름과 OAuth를 통해 연결되며, 읽기 전용으로만 데이터를 가져올 수 있습니다. Google Drive 내 폴더 관리가 부실하거나 파일 이름이 모호하면 모든 답변의 정확도가 떨어지는데, Claude 자체로는 이를 해결해 줄 수 없습니다.

11. Slack: 캠페인 관련 대화를 의사 결정 및 업무 인계로 전환하기

Slack 커넥터를 사용하면 Claude가 메시지, 채널, 스레드, 파일, 사용자 및 캔버스를 검색하고, 메시지를 작성하거나 보낼 수 있습니다. 따라서 공식 브리핑에 거의 포함되지 않는 캠페인 일에 유용합니다. 늦게 들어오는 피드백, 출시 회의, 지연된 승인, 스레드에서 합의된 변경 사항 등을 생각해 보세요.

Claude는 긴 출시 과정을 요약하고, 제안 사항에서 의사결정을 도출하며, 이해관계자를 위한 간결한 상태 보고서를 작성할 수 있습니다. 또한 Slack 캔버스를 생성하여 최종 플랜을 확정할 수도 있습니다. 이를 통해 중요한 맥락 정보가 메시지 기록 속에 묻혀 사라지는 것을 방지할 수 있습니다.

다음 프롬프트를 사용해 보세요:

지난 7일간의 #q3-launch 채널을 검토하세요. 최종 결정 사항, 미해결 질문, 장애 요인, 할당된 조치를 분류하세요. 검토를 위해 이해관계자 업데이트 초안을 작성한 다음, 승인된 출시 상태를 반영한 Canva 캔버스를 생성하세요.

플랜: Free 플랜을 포함한 모든 Claude 플랜에서 이용 가능합니다.

가장 적합한 대상: 스레드에서 의사결정이 이루어지는 다기능 캠페인 팀. 한계점: 채팅 기록에는 이전 결정 사항이 현재 결정 사항 바로 옆에 함께 저장되는데, Claude는 어느 것이 어느 것인지 확실하게 구분하지 못합니다. 결정의 기준이 될 브리프 이름을 지정해 주세요.

커넥터는 단순한 목록이 아닌 살아있는 시스템입니다 모든 ‘최고의 커넥터’ 목록은 커넥터를 단순히 수집해야 할 대상으로 취급합니다. 이는 잘못된 관점입니다. 커넥터는 Claude와 기록 시스템 간의 지속적인 관계이며, 이러한 관계는 꾸준히 관리해야 합니다. 인증은 만료됩니다. 공급업체는 새로운 오브젝트를 출시하고 기존 오브젝트를 단종시킵니다. 1월에 부여한 액세스 권한이 7월에도 여전히 유효한 상태로 남아, 더 이상 쿼리하지 않는 데이터를 조용히 가리키고 있을 수 있습니다. 여기에는 구체적인 메커니즘이 숨어 있으며, 채팅을 할 때마다 비용이 발생합니다. 커넥터는 프로젝트 단위가 아닌 계정 수준에서 로드되므로, 활성화된 상태로 두는 각 커넥터는 사용자가 시작하는 모든 새로운 대화에 해당 도구 정의를 주입합니다. 하나의 무거운 커넥터만으로도 수십 개의 도구를 포함할 수 있습니다. 12개를 활성화하면, 한 글자도 입력하기도 전에 컨텍스트 창에서 상당한 부분이 사라지게 됩니다. Claude Code는 프로젝트별로 서버 범위를 지정할 수 있으므로 예외입니다. Claude는 이를 지연시키기 위해 “필요할 때 tools 불러오기” 설정을 제공하지만, 사용자들의 보고에 따르면 이 기능이 항상 제대로 작동하는 것은 아니며 전체 정의가 여전히 미리 불러오기도 한다고 합니다. 이 기능을 보장 사항이 아닌 보조 수단으로 간주하시기 바랍니다. 따라서 해결책은 설정보다는 습관에 있습니다. 업무를 시작하기 전에 해당 작업에 필요한 기능만 활성화하고 나머지는 비활성화하세요. 분기마다 한 번씩 커넥터 목록을 열어 실제로 사용한 것이 무엇인지 확인한 뒤, Claude 내에서만 비활성화하는 것이 아니라 원본 도구에서 나머지 커넥터의 연결을 해제하세요. OAuth 접근 권한을 부여한 곳에서 이를 철회하는 것이야말로 보안의 문을 제대로 닫는 유일한 방법입니다.

Claude 커넥터 설정 방법

디렉터리 커넥터를 설정하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않으며 코드가 필요하지 않습니다. 추가하는 모든 마케팅 도구에 대해 설정 과정은 거의 동일합니다.

Claude에서 맞춤형 > 커넥터로 이동하여 커넥터 디렉토리를 살펴보세요 원하는 커넥터를 찾아 연결을 클릭하세요 열린 브라우저 탭에서 OAuth 흐름을 완료하세요. 해당 tool에 로그인한 후, 승인한 범위 내에서 Claude에 권한을 부여하면 됩니다 Claude로 돌아가면, 해당 커넥터가 채팅 창에 표시되며, 이를 대회의 데이터 소스로 활성화할 수 있습니다

디렉토리에 없는 tool의 경우, 대신 맞춤형 커넥터를 추가하면 됩니다. 맞춤형 > 커넥터로 이동하여 +를 클릭하고, 맞춤형 커넥터 추가를 선택한 다음, 이름과 원격 MCP 서버 URL을 입력하세요. 서버에서 OAuth 자격 증명이 필요한 경우, 고급 설정에서 해당 정보를 추가하세요.

설정 시 한 가지 세부 사항을 신경 쓰면 몇 시간 동안의 혼란을 피할 수 있습니다. Anthropic에 따르면, 맞춤형 커넥터는 사용자의 로컬 컴퓨터가 아닌 Anthropic의 클라우드에서 MCP 서버로 연결됩니다. 따라서 회사 방화벽 뒤에 있는 서버의 경우, Anthropic의 IP 범위를 허용 목록에 추가하지 않으면 연결에 실패합니다. 이는 일반적으로 사용자의 컴퓨터에서 실행되는 Claude 데스크탑에서도 마찬가지입니다.

한 가지 더 참고할 점: 모든 플랜에서 맞춤형 커넥터를 추가할 수 있지만, 무료 사용자는 1개로 제한됩니다. 디렉터리 커넥터는 모든 플랜에서 폭넓게 이용할 수 있습니다.

MCP 또는 자동화 플랫폼: 어떤 것이 필요할까요?

Claude 커넥터는 Zapier나 Make의 또 다른 버전처럼 보일 수도 있고, 네이티브 앱 통합 기능처럼 보일 수도 있습니다. 기능상 중복되는 부분이 있지만, 해결하는 문제는 서로 다릅니다.

자동화 플랫폼은 경로가 고정되어 있을 때 가장 효과적으로 작동합니다. 트리거가 발생하면 미리 정의된 조치가 이어지고, 매번 동일한 순서가 실행됩니다. 예를 들어, 누군가 캠페인 요청 양식을 제출하면 작업이 생성되고, 마케팅 운영 책임자에게 할당되며, Slack 알림이 전송될 수 있습니다.

MCP는 경로가 Claude가 찾아낸 결과에 따라 결정될 때 더욱 효과적입니다. 유료 전환이 감소한 원인을 조사하거나, 광고 데이터와 CRM 성과를 비교하거나, 랜딩 페이지 메시지가 변경되었는지 확인하거나, 다음 조치를 제안하도록 Claude에게 요청할 수 있습니다. Claude는 사용자가 설정한 규칙 내에서 어떤 연결된 소스를 검토할지, 그리고 이를 어떻게 해석할지 결정합니다.

함께 읽어보세요: 마케팅 캠페인 관리

커넥터를 캠페인 워크플로우에 연결하는 방법

이미 커넥터들을 살펴보셨을 겁니다. 진정한 효과는 이 커넥터들을 하나의 시퀀스로 연결했을 때 나타납니다. 단일 커넥터는 하나의 질문에 답을 제공합니다. 반면 워크플로우는 한 걸음 더 나아가 Claude에게 작업 순서를 지시하고, 두 소스 간의 데이터가 일치하지 않을 때 어느 쪽을 우선할지, 그리고 사용자의 승인을 위해 어디서 일시 중지해야 하는지를 알려줍니다. 커넥터들은 스스로 서로 통신하지 않습니다. Claude가 시퀀스를 실행하며, 사용자의 지시가 바로 Claude가 따르는 운영 규칙입니다.

1. 캠페인 개요부터 시작하세요

여기에서 설정한 기준은 하류 단계의 모든 것에 그대로 반영되므로, 먼저 신뢰할 수 있는 단일 페이지를 ‘진실의 원천’으로 지정하세요. Claude가 해당 Notion 페이지를 최종 결정 기준으로 삼게 되면, 이후의 모든 단계에서 동일한 위치, 타겟 고객, 승인된 주장을 기반으로 진행됩니다.

“위치, 타겟 고객, 제안 내용 및 승인된 광고 문구에 대해서는 Notion에 있는 승인된 3분기 캠페인 브리프를 신뢰할 수 있는 기준 자료로 사용하십시오. 이후 이 내용과 상충되는 자료가 있다면 표시해 두십시오.”

2. 브리프에 따라 크리에이티브를 검토하세요

이제 Claude는 해당 브리프에 따라 디자인을 평가하며, 여러분이 설정한 가이드라인이 그 과정을 이끌어갑니다. 카피 충돌을 표시하도록 요청하고, 여러분이 승인할 때까지 파일을 수정하지 않도록 하세요. 일관성 이탈을 파악하는 것은 커넥터 접근 권한을 적절히 활용하는 것이며, 브랜드에 대한 최종 판단은 여전히 사람이 내려야 합니다.

“Notion 브리프에 따라 랜딩 페이지 디자인을 검토하십시오. 승인된 위치와 상충되는 주장, 헤드라인, 행동 유도 문구 또는 대상 고객 대상 문구를 표시해 주십시오. 제가 제안된 변경 사항을 승인할 때까지 파일을 편집하지 마십시오.”

3. 플랫폼 결과와 CRM 성과를 비교하기

캠페인 출시 후, Claude는 Supermetrics의 광고 지표와 HubSpot의 CRM 성과를 한 번에 읽어옵니다. 여기서 중요한 과제는 이 두 가지를 명확히 구분하는 것입니다. 광고 플랫폼의 전환이 유망한 리드와 일치하는 경우는 드물기 때문에, 수치가 실제 상황을 정확히 반영할 수 있도록 Claude에게 이를 별개의 지표로 보고하도록 지시하세요.

“Supermetrics에서 광고 지출, CPA, ROAS 데이터를 가져옵니다. 그런 다음 HubSpot을 사용하여 해당 캠페인과 연계된 신규 연락처 생성 수, 라이프사이클 진행 상황, 유망 파이프라인, 성사된 매출을 확인합니다. 광고 플랫폼의 전환과 CRM 성과는 별도의 지표로 관리하세요.”

4. 분석 결과를 팀 간 업무 인계 자료로 활용하기

마지막으로, 클로드가 보고서 초안을 작성하고 Slack에 게시할 준비를 합니다. 여기서 추가해야 할 규칙은 명확한 승인 절차입니다. 클로드가 업데이트 내용을 작성하여 여러분에게 보여준 후, 여러분이 승인할 때까지 게시를 보류하도록 하세요.

“요약본, 세 가지 주요 변경 사항, 해결되지 않은 데이터 누락 사항, 그리고 Slack 소유자를 명시한 업데이트 초안을 작성해 주세요. #marketing-performance 채널에 게시하기 전에 저에게 먼저 보여주세요.”

이를 통해 팀은 완벽한 피드백 루프를 확보할 수 있습니다:

요약 → 크리에이티브 검토 → 성과 분석 → 승인된 보고서

이 단계들 사이에는 CSV 내보내기 과정이 전혀 없습니다. 단순히 데이터에 접근하는 것만으로는 워크플로우를 구성하기에 부족합니다. 순서, 우선순위 결정 기준, 메트릭 정의, 승인 단계가 바로 이 네 가지 커넥터를 하나의 반복 가능한 루프로 만들어 주는 요소들입니다. 커넥터는 데이터 접근을 제공하고, Claude는 조정을 담당하며, 사용자의 지침이 규칙을 정합니다.

전체 루프를 하나로 연결해 주는 프롬프트: Notion에 있는 승인된 3분기 캠페인 브리프를 대상 고객, 위치, 제안 세부 사항 및 승인된 광고 문구에 대한 신뢰할 수 있는 정보원으로 활용하십시오. 해당 브리핑을 바탕으로 Figma에서 현재 랜딩 페이지 디자인을 검토해 주세요. 카피나 메시지상의 불일치 사항을 목록으로 작성하되, 디자인 자체는 편집하지 마세요. 다음으로, Supermetrics를 사용하여 지난 7일 동안 Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads 전반의 광고 지출, CPA, ROAS 및 캠페인별 성과를 확인합니다. HubSpot을 사용하여 해당 캠페인과 연계된 생성된 연락처, 라이프사이클 이동, 유망 파이프라인, 성사된 매출을 확인하세요. 플랫폼 전환과 CRM 결과를 별도로 관리하고, 일치시킬 수 없는 캠페인 이름이나 기록은 표시해 두세요. 요약, 채널별 비교, 가장 큰 변화 3가지, 그리고 권장 조치 5개 이내로 구성된 간결한 주간 보고서를 작성하세요. 그런 다음 #marketing-performance 채널에 올릴 Slack 게시물을 준비하되, 발송하기 전에 제 승인을 기다려 주세요.

마케터들을 위해 MCP에 대한 심층 분석 글을 집필한 라이프사이클 마케팅 전문가 아볼리 강레디와르(Aboli Gangreddiwar)는 이를 다음과 같이 잘 설명합니다:

저는 이것을 마케팅 스택을 위한 일종의 USB-C라고 생각합니다. Databricks를 CDP로, HubSpot을 ESP로 사용하고 있다면, MCP를 통해 두 시스템이 더 원활하게 소통할 수 있게 될 것입니다. 새로운 데이터 필드가 필요할 때마다 BI 지원 티켓을 제출할 필요가 없어질 것입니다.”

저는 이것을 마케팅 스택을 위한 일종의 USB-C라고 생각합니다. Databricks를 CDP로, HubSpot을 ESP로 사용하고 있다면, MCP를 통해 두 시스템이 더 원활하게 소통할 수 있게 될 것입니다. 새로운 데이터 필드가 필요할 때마다 BI 지원 티켓을 제출할 필요가 없어질 것입니다.”

이는 단순히 마케팅에 대해 이야기하는 AI에서, 실제로 마케팅을 실행하는 AI로의 전환을 의미합니다. AI를 도입하기 전에 마케팅 업무 전반에서 AI가 어떤 역할을 할 수 있는지 더 폭넓게 살펴보고 싶다면, 다음 영상을 시청해 보세요:

클로드 커넥터는 마케팅 데이터에 안전한가요?

물론 가능합니다. 보안은 크게 세 가지 요소에 달려 있습니다. 바로 선택한 커넥터, 부여한 권한, 그리고 Claude가 수행할 수 있도록 허용된 작업입니다. 대부분의 디렉터리 커넥터는 OAuth를 사용하므로, 비밀번호를 공유하는 대신 소스 플랫폼을 통해 로그인하게 됩니다. 맞춤형 MCP 서버의 경우 OAuth, API 키 또는 그 외 다른 방식을 사용할 수 있으므로, 먼저 공급업체 가이드를 확인하시기 바랍니다.

마케팅 데이터를 다룰 때는 다음 네 가지 규칙을 따르세요:

디렉토리 커넥터나 자사 MCP 서버를 우선적으로 사용하세요. Anthropic은 Anthropic은 맞춤형 커넥터가 Claude를 해당 업체가 검증하지 않은 서비스에 연결할 수 있다고 지적합니다. 맞춤형 엔드포인트는 해당 공급업체의 공식 문서에 명시된 경우에만 추가하십시오. 또한 서버를 운영하는 주체가 누구이며, 어떤 데이터에 접근할 수 있는지 반드시 확인하십시오

쓰기 작업은 반드시 승인 절차를 거치도록 하세요. Claude에서는 각 tool에 대해 항상 허용 , 승인 필요 , 블록 중 하나를 설정할 수 있습니다. 가능한 경우 읽기 전용 권한으로 시작하세요. Claude가 예산을 변경하거나, CRM 기록을 업데이트하거나, 타겟 고객을 편집하거나, 메시지를 보내거나, 실시간 문서를 덮어쓰기 전에 반드시 확인을 요청하도록 설정하세요

연결된 사용자의 권한을 확인하세요. Claude는 소스 플랫폼에서 해당 사용자의 접근 권한을 상속받으므로, 해당 사용자가 이미 할 수 있는 작업만 볼 수 있고 수행할 수 있습니다. OAuth 범위, 조직 설정 및 도구별 권한을 통해 접근 권한을 더욱 제한할 수 있습니다

일부 데이터가 제공되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, HubSpot의 경우 ‘민감 정보’ 기능이 활성화되면 예를 들어, HubSpot의 경우 ‘민감 정보’ 기능이 활성화되면 모든 참여 내역이 블록됩니다 . 여기에는 이메일, 통화, 회의, 노트 및 작업이 포함됩니다. 따라서 답변이 의도적으로 불완전할 수 있습니다

민감한 워크플로우에 다음 지침을 추가하세요:

접근할 수 없었던 레코드, 필드, 파일 또는 채널을 모두 목록에 포함하십시오. 누락된 값을 추측하지 마십시오.

가장 안전한 방법은 간단합니다. 유용한 최소한의 접근 권한만 부여하고, 중요한 작업은 반드시 사람의 승인을 거쳐야 하며, 실제 워크플로우에서 필요할 때만 권한을 확대하십시오.

Claude 커넥터가 제대로 작동하지 않는 이유

커넥터에 문제가 발생할 때, 그 원인은 대개 몇 가지 예측 가능한 요인 중 하나입니다. 사용자의 프롬프트 때문인 경우는 거의 없습니다.

서버에 연결할 수 없음 : 맞춤형 및 원격 커넥터는 사용자의 기기가 아닌 Anthropic의 클라우드에서 연결을 시도합니다. MCP 서버가 방화벽 뒤나 사설 네트워크에 위치해 있는 경우, Anthropic의 IP 범위를 허용 목록에 추가할 때까지 연결 오류가 계속 발생합니다.

OAuth가 조용히 만료됨 : 맞춤형 커넥터의 OAuth 토큰은 앱을 재시작할 때 항상 유지되는 것은 아닙니다. Anthropic의 : 맞춤형 커넥터의 OAuth 토큰은 앱을 재시작할 때 항상 유지되는 것은 아닙니다. Anthropic의 Claude Code 저장소에는 도구를 하나도 불러오지 않았음에도 “연결됨”으로 표시되는 커넥터들이 기록되어 있습니다. 이를 해결하는 확실한 방법은 세션당 한 번씩 실행되는 채팅 내 인증 프롬프트를 사용하는 것입니다.

장애는 상류에서 발생합니다 : 사용자 측에서 아무런 변경 사항이 없더라도 서버 측에서 원격 커넥터가 중단될 수 있습니다. 특정 도구가 MCP 서버에 업데이트를 배포하면, 사용자의 과실이 아님에도 연결이 끊길 수 있습니다

플랜 한도: 무료 사용자는 맞춤형 커넥터를 하나만 사용할 수 있으며, 일부 커넥터를 사용하려면 유료 Anthropic 플랜이 필요합니다

ClickUp이 마케팅 스택을 어떻게 유기적으로 연결하는지

지금쯤이면 커넥터들은 제 역할을 완료했을 것입니다. Claude는 광고 번호를 추출하고, CRM과 교차 참조하여 어떤 전략이 효과가 있었는지에 대한 명확한 분석을 제공했습니다. 그런 다음 누군가는 그 권장 사항을 작업 도구에 복사하고, 소유자를 지정하며, 브리핑 자료를 연결한 뒤, 다음 검토 회의에서 해당 결정을 다시 설명해야 합니다. 일주일 후가 되면, 어떤 권장 사항이 승인되었고, 어떤 것이 실행되었으며, 어떤 것이 보류 중인지 아무도 알 수 없게 됩니다.

이것이 바로 ClickUp이 메우는 공백입니다. 커넥터를 통해 캠페인 데이터를 Claude로 가져옵니다. ClickUp은 캠페인 개요, 의사 결정, 결과물, 후속 일을 모두 동일한 캠페인 기록에 연계해 관리합니다.

Claude의 분석 결과에서 자체 관리 작업으로

Claude가 전환율 저하가 발생하는 랜딩 페이지를 식별하면, ClickUp Brain을 통해 해당 위치에서 바로 작업을 열고, 소유자를 지정하며, 마감일을 설정하고, 원본 브리핑을 연결한 뒤, 카피, 디자인, QA 하위 작업으로 분할할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 할당, 마감일 설정, 업무량 평가 등 다양한 기능을 활용하세요

또한 모든 캠페인에 대해 수행하는 점검 작업은 ClickUp 슈퍼 에이전트가 자율적으로 처리합니다. 이 에이전트는 새로운 업무를 귀사의 기준에 따라 심사하고, 승인된 브리핑을 바탕으로 실행 작업을 생성하며, 마감 기한을 넘기기 전에 지연된 검토 사항을 알려줍니다. 어떤 소스를 참조할지, 어떤 조치에 귀하의 승인이 필요한지는 귀하가 결정하므로, 자동화가 사람의 판단을 앞지르는 일은 절대 없습니다.

브리핑, 의사 결정, 상태 정보를 하나의 레코드에 통합

귀사의 포지셔닝, 주장, 승인 내역은 이를 실행하는 작업 바로 옆의 ClickUp 문서에서 저장됩니다. 또한, Brain은 사용자가 질문을 할 때 이 두 가지를 모두 참조합니다. 따라서 의사 결정의 근거가 오래된 스레드 속에 묻히지 않고 작업과 함께 유지됩니다. 동일한 문서에서 다음 브리프 초안을 작성하면 Brain이 작성하는 대로 연결된 작업을 업데이트해 주므로, 두 항목이 서로 동기화되는 일이 절대 없습니다.

그런 다음 ClickUp 대시보드는 동일한 캠페인을 하나의 실시간 보기로 통합하여, 업무 흐름별 진행 상황, 업무량, 장애 요인을 작업 진행에 따라 실시간으로 업데이트합니다. Brain에게 무엇이 변경되었는지 물어보면, Brain은 해당 실시간 데이터를 직접 읽어오기 때문에 주간 현황 보고를 위한 번거로운 작업을 대부분 대체해 줍니다.

바로 사용할 수 있는 템플릿 무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 사용하여 캠페인을 5단계로 구성해 보세요 해당 구조를 처음부터 직접 구축하고 싶지 않다면, ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 활용하면 기획, 제작, 런칭, 평가, 유지의 5가지 단계에 걸쳐 캠페인을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 통해 팀, 채널, 예산, 결과물 유형을 기록할 수 있으며, 단계별 보드, 달력, 미리 준비된 런칭 및 소셜 뷰를 활용할 수 있습니다.

솔직한 한계: 이 모든 기능에도 불구하고 ClickUp이 실제 캠페인 데이터를 관리하는 tools를 완전히 대체할 수는 없습니다. HubSpot, Supermetrics 및 기타 tools가 여전히 원시 데이터를 보유하고 있으며, 업무의 대부분이 해당 tools에서 이루어진다면 전문 커넥터를 통해 데이터 소스에 더 가깝게 접근할 수 있습니다. ClickUp은 의사 결정과 실행을 하나의 공간에서 공유해야 할 때 그 진가를 발휘합니다.

적합한 대상: 여러 캠페인을 동시에 진행 중이며, 우선순위가 수시로 바뀌고, 이해관계자들이 별도로 문의하지 않아도 상태 정보를 파악하고자 하는 마케팅 팀. 가끔씩 쿼리를 보내는 1인 마케팅 담당자에게는 상황에 비해 부담스러울 수 있습니다.

Decimal Point Analytics, ClickUp을 통해 마케팅 일량을 40% 절감 Decimal Point Analytics도 비슷한 문제를 겪고 있었습니다. 캠페인 맥락, 요청 사항, 보고 자료가 스프레드시트, 양식, 이메일 스레드, 그리고 개별 AI 도구들에 흩어져 있었던 것입니다. 800명 이상의 직원을 ClickUp으로 전환하고 Brain을 마케팅 팀의 일상 업무에 통합한 결과, 이 회사는 마케팅 업무 처리 속도가 40% 빨라졌으며, 직원 1인당 하루 약 2시간의 콘텐츠 제작 및 조사 시간을 절약했다고 보고했습니다. 또한 경영진 검토를 위해 수작업으로 제작하던 프레젠테이션 자료가 실시간 대시보드로 대체되었습니다. 커넥터를 많이 사용하는 팀을 위한 교훈: 데이터를 Claude로 가져오면 분석 속도가 빨라지는데, 이는 누구나 쉽게 느낄 수 있는 장점입니다. 진정한 이점은 채팅이 끝난 후에도 오랫동안 의사 결정, 작업, 보고가 서로 연결되어 유지될 때 비로소 드러납니다.

커넥터는 Claude에 접근 권한을 부여합니다. 하지만 Claude에게 할 일을 부여하는 것은 여전히 여러분의 몫입니다.

접근 자체는 쉬운 부분입니다. 중요한 것은 이를 조율하는 일입니다. 제 역할을 톡톡히 해내는 Claude 커넥터 세트와 그저 방치되어 있는 커넥터 세트를 구분 짓는 것은, 사용자가 그 주위에 설정하는 일련의 규칙들입니다. 즉, 데이터가 중복될 때 어떤 소스를 우선시할지, 각 메트릭을 어떻게 정의할지, 그리고 Claude가 어디서 작업을 중단하고 사람의 개입을 기다려야 하는지 등을 정하는 규칙들입니다.

그러니 범위를 좁게 잡으세요. 매주 수행하는 업무 중 하나를 선택하세요. Monday 성과 분석, 출시 전 크리에이티브 점검, 월간 경쟁사 분석 등 무엇이든 상관없습니다. 해당 업무와 관련된 커넥터만 필요한 순서대로 연결하세요. 그런 다음 프롬프트가 더 이상 바뀌지 않을 때까지 충분히 여러 번 실행해 보세요. 이것이 바로 여러분의 첫 번째 워크플로우이며, 무분별하게 설치하는 것보다 실제로 무엇이 필요한지 더 잘 알려줄 것입니다.

커넥터만으로는 메울 수 없는 한 가지 공백이 있습니다. 바로 인사이트를 실행으로 옮겨야 하는 순간입니다. Claude는 랜딩 페이지에서 전환율이 떨어지고 있다고 알려줄 수 있지만, 누군가는 여전히 수정 작업을 주도하고, 마감일을 정하며, 완료될 때까지 진행 상황을 추적해야 합니다. 바로 이때, 의사 결정과 실행을 한곳에서 관리하는 것이 효과를 발휘하며, ClickUp이 그 역할을 해냅니다.

ClickUp의 통합 AI 업무 플랫폼은 Claude의 추천 사항을 브리프, 소유자, 대시보드가 이미 첨부된 할당된 작업으로 변환해 줍니다. 지금 바로 ClickUp을 무료로 사용해 보세요.

Claude MCP 커넥터에 관한 자주 묻는 질문

이는 커넥터에 따라 다릅니다. Ahrefs나 Similarweb과 같은 읽기 전용 커넥터는 데이터 가져오기만 가능한 반면, HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion, Slack은 레코드 생성, 캠페인 업데이트, 메시지 전송과 같은 쓰기 작업을 지원합니다. Claude에서 tool별로 ‘항상 허용’, ‘승인 필요’, ‘차단’ 중 하나를 설정하여 제어할 수 있으므로, 중요한 쓰기 작업은 반드시 승인 절차를 거치도록 하세요.

Claude 커넥터를 사용하려면 코드를 작성할 줄 알아야 하나요?

아니요. 디렉토리 커넥터는 몇 번의 클릭과 OAuth 로그인만으로 설치할 수 있으며, 코드가 필요하지 않습니다. 맞춤형 커넥터의 경우에도 이름과 원격 MCP 서버 URL만 입력하면 되지만, 사용 중인 도구에서 MCP 서버를 제공하지 않는다면 서버 구축 자체는 개발자의 작업입니다.

MCP는 일반 API와 어떻게 다른가요?

API는 서비스별로 구축하는 맞춤형 통합 기능이기 때문에, 과거에는 Claude를 HubSpot과 Google Ads에 각각 연동하려면 두 번의 구축 작업이 필요했습니다. MCP는 이를 MCP 호환 tool이라면 누구나 통신할 수 있는 단일 개방형 표준으로 대체합니다. Anthropic은 분산되고 일회성인 통합 방식을 없애기 위해 2024년에 MCP를 오픈소스로 공개했습니다.

전용 퍼스트파티 커넥터를 사용하는 것은 아니지만, Supermetrics를 통해 가능합니다. Supermetrics는 단일 연결을 통해 Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads, Search Console 등 200개 이상의 소스와 Claude를 연결합니다. Claude는 플랫폼별로 개별 커넥터를 인식하는 대신 하나의 Supermetrics 커넥터를 인식하므로, 채널 간 지출, ROAS, CPA를 비교 분석할 수 있습니다.

Claude 커넥터는 무료인가요?

대부분의 디렉토리 커넥터는 무료 요금제를 포함한 모든 요금제에서 사용할 수 있지만, 무료 사용자는 맞춤형 커넥터를 1개만 사용할 수 있습니다. HubSpot과 같은 일부 특정 커넥터의 경우 유료 Anthropic 플랜(Pro, Max, 팀 또는 Enterprise)이 필요합니다. 커넥터 자체는 일반적으로 포함되어 있으며, 비용은 Claude 구독료와 연결하려는 도구의 유료 계정 비용이 합산됩니다.

Claude 커넥터가 Zapier나 Make를 대체할 수 있을까요?

꼭 그렇지만은 않습니다. Claude 커넥터는 모델이 찾아낸 결과에 따라 다음 단계가 결정되는, 유연하고 맥락이 중요한 일에 더 적합합니다. 반면 Zapier, Make 및 이와 유사한 tools는 매번 동일한 방식으로 실행되어야 하는 고정된 트리거-액션 자동화에 더 적합합니다. 많은 팀은 Claude를 사용하여 분석하고 결정을 내린 후, 승인된 조치를 결정론적 자동화 시스템에 넘겨 처리합니다.