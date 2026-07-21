2026년 최고의 클라이언트 협업 소프트웨어 tools 12선

고객 협업 도구는 크게 두 가지 유형으로 나뉩니다. 한편으로는 고객에게 별도의 브랜드화된 스페이스를 제공하는 포털 전용 도구가 있습니다. 다른 한편으로는 고객이 귀사의 작업 공간 중 특정 영역만 볼 수 있도록 허용하는 게스트 액세스 기능이 있는 내부 도구가 있습니다.

잘못된 선택을 하면, 승인이 누락되고, 파일 버전이 산발적으로 흩어지며, 아무도 보지 못한 회신으로 인해 업무 범위가 변경되는 상황으로 다시 돌아가게 될 것입니다.

이 가이드는 외부 업무에 중요한 요소를 기준으로 최고의 클라이언트 협업 소프트웨어 12가지를 비교하므로, 귀사의 기술 환경에 맞는 도구를 후보 목록에 포함시킬 수 있습니다.

tool 가장 적합한 대상 주목할 만한 기능 가격* 어떤 점에서 부족한지 Teamwork.com 복잡하고 다층적인 클라이언트 라이프사이클을 관리하는 중견 대행사 대시보드, 마일스톤, 공유 작업에 대한 무료 외부 접근이 가능하며, 예산 대비 리소스 비용을 계산하는 기본 제공 타이머가 포함되어 있습니다. 월 9.99달러부터 (연간 결제) 스토리 포인트가 아닌 시간 단위 견적을 사용하기 때문에 애자일 개발 팀이 스프린트 계획을 수립하는 데 어려움을 겪습니다. Moxo 규제 대상 산업에 속하며 고도의 맞춤형 온보딩을 운영하는 기업 클라이언트와 공급업체를 위한 별도의 브랜드화된 접속 경로, 쉬운 언어로 구성된 워크플로우, 암호화된 전자 서명 기능을 제공합니다. 무료; 비즈니스 요금제 연간 960달러 기본 요금제의 연동 한도는 시간당 청구를 위한 내부 타이머 기능이 없습니다. monday.com 가시성이 높고 색상 코드로 진행 상황을 추적할 수 있는 기능을 필요로 하는 마케팅 대행사 지연 상황을 한눈에 파악할 수 있는 색상 코드 기반 상태 보드 무료; 월 9달러부터 유료 열(열) 단위의 프라이버시 기능이 없어, 계약자에게 민감한 정보를 숨기기 어렵습니다. ClickUp 확장이 필요한 크로스-기능 팀, 내부 운영과 클라이언트 일을 통합하고자 하는 팀 게스트 권한을 통해 클라이언트가 볼 수 있는 내용을 정확하게 제어할 수 있으며, 하나의 작업 공간에서 작업, 문서, 교정, 채팅, 양식을 이용할 수 있고, 읽기 전용 게스트도 무료로 이용할 수 있습니다. Free; 유료는 사용자당 월 7달러부터 단일 목적 앱의 팀은 ‘스페이스(Spaces)’와 권한을 설정하는 데 1~2주가 소요됩니다. Asana 엄격하고 타임라인에 의존적인 클라이언트 마일스톤을 조정해야 하는 소규모 팀 타임라인 기반의 업무 인계를 계획대로 진행할 수 있도록 지원하는 의존성 추적 기능 Free; 유료는 월 10.99달러부터 잦은 클라이언트 소통보다는 타임라인 관리에 중점을 두고 설계되었으며, 사용 편의성을 유지하려면 명확한 계층 구조가 필요합니다. Basecamp 무제한 클라이언트 사용자 수를 제공하는 정액제 요금제를 찾는 성장 중인 대행사 사용자 수에 따른 추가 요금 없이 무제한 클라이언트 사용자를 지원하는 정액제 요금제 Free; 프로 버전 월 15달러/사용자; 프로 Unlimited 버전 월 299달러 공유 보드에서 민감한 데이터를 제한할 수 있는 세분화된 권한 설정이 부족합니다. Slack 신속하고 실시간적인 클라이언트 커뮤니케이션을 최우선으로 여기는 엔지니어링 및 기술 팀 외부 파트너를 공유 대화에 참여시킬 수 있는 무료 Slack Connect 채널 무료; 유료 요금제는 사용자당 월 8.75달러부터 트래픽이 많은 채널에서는 중요한 업데이트를 놓치기 쉬우며, 무료 요금제는 메시지 기록에 제한이 있습니다. Google Workspace 가볍고 문서 중심의 클라이언트 공동 편집 기능이 필요한 분산형 팀 '보내기-수정-첨부 파일'의 주기를 없애주는 실시간 클라우드 네이티브 공동 편집 기능 월 7달러부터 (연간 결제 기준) 대용량 데이터보다는 문서 처리에 최적화되어 있어, 수식이 많이 포함된 초대형 스프레드시트의 경우 처리 속도가 느려질 수 있으며, 앱 간 알림이 누적될 수 있습니다. Notion 고도로 맞춤 설정이 가능한 클라이언트 대시보드와 자산 hub가 필요한 크리에이티브 스튜디오 유연한 블록 구성과 팀스페이스 분리를 통해 맞춤형 클라이언트 포털 구축 무료; 유료는 월 10달러부터 대용량 데이터베이스로 인해 속도가 느려질 수 있으며, 오프라인 접근에 대한 한도가 있습니다. FuseBase 완전한 화이트 라벨 방식의 웹사이트 스타일 포털을 원하는 클라이언트 대상 대행사 웹사이트처럼 보이는 포털 내 전용 스페이스로, 매직 링크를 통한 접근 및 완전한 화이트 라벨 기능을 제공합니다. 월 32달러부터 (연간 결제 기준) 로딩 속도가 느리고 Google 스프레드시트로 데이터를 직접 내보낼 수 없음 Zoho Projects 익숙하고 소셜 미디어 스타일의 이해관계자 업데이트 기능을 찾는, 예산을 중시하는 팀 최신 소식, 파일, 피드백을 확인할 수 있는 소셜 미디어 스타일의 프로젝트 피드 무료; 월 4달러부터 유료 기능이 풍부하여, 대규모 포트폴리오를 다룰 때 미니멀한 도구보다 탐색이 더 복잡하게 느껴집니다. Trello 간단하고 시각적인 클라이언트 워크플로우를 기획하는 프리랜서 및 소규모 팀 클라이언트 이메일을 드래그 가능한 작업 카드로 자동 변환해 주는 보드형 받은 편지함 무료; 월 5달러부터 유료 복잡하고 다층적인 프로젝트를 위한 네이티브 의존성이나 시간 추적 기능이 없습니다.

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 공급업체에 치우치지 않는 절차를 따르고 있으므로, 저희가 제시하는 추천 사항이 실제 제품 가치를 기반으로 한다는 점을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명입니다.

클라이언트 협업 소프트웨어란 무엇인가요?

고객 협업 소프트웨어는 외부 고객에게 귀사의 팀과 함께 작업할 수 있는 안전하고 공유된 스페이스를 제공합니다. 이 스페이스 내에서 고객은 귀사의 내부 운영에 영향을 주지 않으면서 프로젝트 진행 상황을 확인하고, 파일을 교환하며, 결과물을 승인하고, 귀사와 메시지를 주고받을 수 있습니다.

이는 직원을 위해 구축된 내부 협업 도구와는 다릅니다. 또한 공동 작업을 수행하는 것이 아니라 관계를 관리하는 데 중점을 둔 고객 관리 소프트웨어와도 다릅니다.

중요한 차이점: 훌륭한 고객 협업 tools를 사용하면 고객이 볼 수 있는 내용을 정확히 제어할 수 있으므로, 업무는 공유되지만 작업 공간은 비공개로 유지됩니다.

클라이언트 협업 소프트웨어 선택 시 고려해야 할 사항

외부 접근 모델, 보안 파일 공유 및 권한 관리, 승인 및 교정, 실시간 협업, 클라이언트 대상 프로젝트 가시성, 화이트 라벨링, 연동 기능, 게스트 요금, 온보딩 노력 등 9가지 기준에 따라 각 도구를 평가해 보세요.

이러한 요소들을 종합해 보면, 외부인을 위해 설계된 tool과 단순히 게스트 좌석을 추가한 내부용 tool을 구분할 수 있습니다. 각 항목이 특히 클라이언트 업무에 있어 중요한 이유는 다음과 같습니다:

외부 접근 모델 (포털 vs. 게스트 vs. 둘 다) : 클라이언트가 귀사의 업무 중 어느 정도까지 볼 수 있도록 할지 결정하세요. 포털은 클라이언트가 로그인하는 별도의 브랜드화된 스페이스이며, 게스트 접근은 한도로 귀사의 작업 공간에 접속하게 합니다.

안전한 파일 공유 및 권한 관리 : 작업 공간 단위가 아닌 파일 단위로 누가 보기, 댓글 달기, 편집 또는 다운로드할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 클라이언트 업무는 문서에 따라 성패가 좌우되므로, 규제 대상 업무의 경우 : 작업 공간 단위가 아닌 파일 단위로 누가 보기, 댓글 달기, 편집 또는 다운로드할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 클라이언트 업무는 문서에 따라 성패가 좌우되므로, 규제 대상 업무의 경우 안전한 파일 공유는 필수적입니다.

승인 및 교정 : 이메일 속에 묻혀버리는 대신 승인 내역을 문서화하세요. 클라이언트는 한 곳에서 결과물을 승인하고 크리에이티브에 수정 사항을 표시할 수 있으며, 최고의 온라인 : 이메일 속에 묻혀버리는 대신 승인 내역을 문서화하세요. 클라이언트는 한 곳에서 결과물을 승인하고 크리에이티브에 수정 사항을 표시할 수 있으며, 최고의 온라인 교정 tools는 해당 피드백을 작업물에 직접 첨부 파일로 첨부해 줍니다.

실시간 협업 : 공유 문서와 화이트보드에서 클라이언트가 여러분과 함께 직접 편집하고 아이디어를 내도록 함으로써 반복적인 소통을 줄이세요.

클라이언트에게 가시성이 있는 프로젝트 현황 : 내부 하위 작업이나 팀 내 대화를 노출하지 않으면서도 클라이언트에게 프로젝트 상태, 타임라인, 담당자 및 담당 업무를 보여줍니다.

화이트 라벨링 및 브랜딩 : 공급업체의 로고가 아닌 귀사의 로고를 포털에 표시하세요. 컨설턴트와 대행사에게 이는 전문적인 이미지를 심어주는 중요한 요소입니다.

연동 기능 : 클라이언트가 이미 사용 중인 파일 저장소, 채팅, 달력과 연결하여, 누구도 기존 사용 환경을 포기할 필요가 없도록 합니다.

게스트 및 클라이언트를 위한 가격 정책 : 이 부분을 주의 깊게 살펴보세요. 일부 도구는 게스트당 요금을 부과하고, 일부는 게스트 수를 포함하며, 일부는 이용 인원 수에 상한을 두기도 합니다. 또한 클라이언트 관련 업무의 경우, 이 비용이 기본 구독료를 훨씬 초과할 수도 있습니다.

클라이언트 온보딩 노력: 번거로움이 적은 온보딩은 도입을 촉진합니다. 클라이언트가 댓글을 남기기 위해서만 교육을 받아야 한다면 도입이 지연됩니다. 긴밀한 관계를 구축하려면 해당 tool을 전용 : 번거로움이 적은 온보딩은 도입을 촉진합니다. 클라이언트가 댓글을 남기기 위해서만 교육을 받아야 한다면 도입이 지연됩니다. 긴밀한 관계를 구축하려면 해당 tool을 전용 클라이언트 온보딩 소프트웨어와 함께 활용하세요.

브랜드가 있는 클라이언트 포털을 고려 중이라면, 이 비디오에서 몇 가지 옵션을 자세히 안내해 드립니다:

이 목록에는 Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects, Trello 등 12가지 협업 도구가 선정되었습니다.

각 도구는 서로 다른 설정에서는 강점을 보이지만, 다른 부분에서는 아쉬운 점이 있습니다. 아래에 소개된 모든 도구는 동일한 기준으로 평가되었습니다: 어떤 사용자에게 적합한지, 가장 잘하는 기능은 무엇인지, 어떤 부분에서 기대에 미치지 못하는지, 그리고 비용은 얼마인지입니다.

1. Teamwork.com (중규모 팀의 대행사 클라이언트 관리에 가장 적합)

팀이 추가 소프트웨어 라이선스 비용을 지불하지 않고도 클라이언트 납품물을 조율해야 한다면, Teamwork.com이 적합합니다. 이 서비스는 외부 이해관계자에게 대시보드, 마일스톤, 공유 작업에 대한 무료 접근 권한을 제공합니다. 따라서 긴 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 투명성이 필요한 전문 서비스 기업에 탁월한 선택지입니다.

마케팅 대행사가 웹사이트 구축 프로젝트를 관리하고 있다고 가정해 봅시다. 클라이언트는 공유 목록 내에서 개발 작업을 직접 검토하고, 피드백을 남기거나, 프로젝트 소요 시간을 추적하도록 초대받습니다. 관리자는 개별 과제에 대해 내장된 타이머를 실행할 수 있으며, 플랫폼은 총 예산에 맞춰 리소스 비용을 자동으로 계산합니다.

주요 기능 및 특징

산발적인 대화를 방지하세요: 단기 프로젝트를 위해 임시 채팅 채널을 생성하여 대화 내용을 자동으로 분리하세요.

AI를 활용해 수작업 관리자 업무 줄이기: Teamwork AI를 사용하여 프로젝트 진행 상황 요약, 콘텐츠 초안 작성, 프로젝트 데이터 관련 질문에 답변하세요.

과거 결정의 배경을 파악하세요: 이메일을 일일이 뒤지지 않고도 전체 메시지 기록을 검색하여 결정 근거를 찾아보세요.

기존 채널에서 작업을 업데이트하세요: Slack을 연결하여 Slack을 연결하여 별도의 tools를 추가하지 않고도 작업 목록을 직접 수정할 수 있습니다.

가격

기본 정보: 사용자당 월 9.99달러

Accelerate : 사용자당 월 24.99달러

최적화: 맞춤형 가격 정책

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4. 4/5(1,150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

Teamwork.com의 단점: 이 tool은 스토리 포인트 대신 시간 단위 견적을 사용하기 때문에 애자일 개발 팀은 적합성 문제를 겪을 수 있습니다. 또한 이 플랫폼에는 고급 백로그 관리 기능과 상세한 버그 라이프사이클 워크플로우가 부족합니다. 다음과 같은 경우 Teamwork.com은 건너뛰세요: 팀에 기본 제공되는 스프린트 계획 프레임워크가 필요하거나, 완료된 작업과 진행 중인 작업을 단일 화면에서 동시에 확인해야 하는 경우.

실제 사용자들은 Teamwork.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 전하는 Teamwork.com에 대한 후기를 들어보세요:

Teamwork.com에서 가장 마음에 드는 점은 작업 추적, 시간 관리, 협업 도구, 보고 기능을 포함한 포괄적인 프로젝트 관리 기능입니다. 이를 통해 팀은 체계적으로 업무를 관리하고, 생산성을 높이며, 마감일을 효율적으로 준수하고, 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 원활한 의사소통을 성공적으로 유지할 수 있습니다.

Teamwork.com에서 제가 가장 마음에 드는 점은 작업 추적, 시간 관리, 협업 도구, 보고 기능을 포함한 포괄적인 프로젝트 관리 기능입니다. 이를 통해 팀은 체계적으로 업무를 관리하고, 생산성을 높이며, 마감일을 효율적으로 준수하고, 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 원활한 의사소통을 성공적으로 유지할 수 있습니다.

2. Moxo (클라이언트 포털 온보딩 자동화에 가장 적합한 솔루션)

고객 계정 관리를 통합된 작업 공간으로 전환하기 위해 설계된 Moxo는 다양한 외부 이해관계자마다 고유한 접근 경로를 제공합니다. 고객은 하나의 포털 인터페이스를 확인하고, 공급업체는 별도의 레이아웃을 통해 상호작용하며, 내부 팀은 워크플로우를 생성하기 위해 평이한 언어로 전달 단계를 설명합니다. 이를 통해 외부 관계자들은 첫날부터 전달 타임라인을 정확히 파악할 수 있습니다.

부동산 중개 회사는 이를 활용해 파트너 온보딩을 처리할 수 있습니다. 회사는 모바일 앱 내에서 매물 홍보 자료를 공유하고 설정 상담 일정을 잡습니다. 새로 합류하는 에이전트는 보안이 강화된 인터페이스를 통해 온보딩 문서에 직접 서명하며, 클라이언트의 서명은 기업급 암호화 기술로 안전하게 보호됩니다.

주요 기능 및 특징

일일 운영 용량 확장: 사내 전문 지식으로 훈련된 AI 어시스턴트를 도입하여 일상적인 업무를 처리하세요.

지연된 프로젝트를 즉시 파악하세요: 평이한 언어로 실시간 팀 성과 데이터를 쿼리하여 병목 현상을 파악하세요

기업 정체성에 맞춰 구성하세요: 이해관계자가 보는 모든 대시보드에 자체 로고와 브랜드 색상을 적용하세요.

문서 수집 속도 향상: 이메일 첨부 파일에 의존하지 않고도 클라이언트 파일을 안전하게 요청, 수신 및 정리하세요.

가격

Free

비즈니스 : 연간 청구액 $960

Pro : 연간 청구액 4,800달러

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (리뷰 20개 이상)

Moxo의 단점: 기본 요금제에서는 외부 데이터베이스 및 클라우드 스토리지 폴더와의 직접 연결이 제한됩니다. 이 제한으로 인해 데이터를 수동으로 복사해야 하며, 내부 타이머 기능이 없어 시간 보고 작업이 지연됩니다. 다음과 같은 경우 Moxo는 피하세요: 귀하의 비즈니스 운영에 정확한 시간당 청구 또는 광범위한 기본 단계 통합 기능이 필요한 경우.

실제 사용자들은 Moxo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰어가 Moxo의 어떤 점을 높이 평가하는지 확인해 보세요:

향상된 고객 경험과 사용자 친화적인 디자인이 마음에 듭니다. 고객을 위한 양식과 알림을 맞춤 설정할 수 있는 기능은 우리 팀에 매우 큰 도움이 되었습니다. 또한, 고객 지원팀은 도움이 필요할 때마다 매우 신속하게 대응해 주었고, 믿음직한 지원처가 되어 주었습니다.

향상된 고객 경험과 사용자 친화적인 디자인이 마음에 듭니다. 클라이언트를 위한 양식과 알림을 맞춤 설정할 수 있는 기능은 우리 팀에 매우 큰 도움이 되었습니다. 또한, 고객 지원팀은 도움이 필요할 때마다 매우 신속하게 대응해 주었고, 믿음직한 지원처가 되어 주었습니다.

3. monday.com (마케팅 대행사에서 시각적인 프로젝트 추적을 하기에 가장 적합)

현재 팀이 흩어진 스프레드시트를 통해 클라이언트 계정을 추적하고 있다면, monday.com이 이를 색상 코드별로 구분된 상태 보드로 대체해 줍니다. 마감일을 시각화하여 그에 맞춰 계획을 세울 수 있습니다. 업데이트 내용은 특정 결과물에 직접 연동되며, 담당자 전용 열을 통해 별도의 정기 회의 없이도 업무 소유권을 한눈에 파악할 수 있습니다.

다중 채널 캠페인을 관리하는 크리에이티브 에이전시는 외부 파트너를 위해 공유 가능한 보드를 구축할 수 있습니다. 새로운 자산 요청은 마감일 세부 정보가 행에 자동으로 입력되는 내장형 웹 양식을 통해 접수됩니다. 계정 관리자는 내장된 시계 아이콘을 클릭하여 수정 작업에 소요된 청구 가능 시간을 추적할 수 있으며, 해당 데이터는 클라이언트 진행 보고서로 직접 전송됩니다.

주요 기능 및 특징

한 보기에서 하루 일정을 정리하세요: 현재 활동 중인 모든 보드의 개인 할당 과제를 하나의 주간 타임라인으로 통합하세요.

계정 상호작용 내역을 완벽하게 기록하세요: 클라이언트와의 통화, 이메일, 회의 노트를 중앙 집중식 연락처 로그에 기록하세요.

가용 용량이 있는 업체 확인: 타임라인 열을 통해 업무량을 시각적으로 조정하여 신규 클라이언트 업무에 할당할 수 있는 여유를 파악하세요.

AI를 활용해 프로젝트 인사이트를 더 빠르게 확보하세요: monday AI를 사용하여 업데이트 내용을 생성하고, 작업 항목을 요약하며, 요청 사항을 분류하고, 워크플로우 생성을 지원하세요.

가격

Free

기본 요금제: 사용자당 월 9달러

표준 요금제: 사용자당 월 12달러

장점: 사용자당 월 19달러

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4. 7/5 (16,800건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,900개 이상의 리뷰)

monday.com의 단점: monday.com의 보드는 열(column) 단위의 보기 제한 기능을 제공하지 않으므로, 공유 보드에서 외부 계약자에게 민감한 클라이언트 정보를 숨기려면 사전 계획이 필요합니다. 또한, 자동화 빌더는 강력하지만 복잡한 ‘if/then’ 논리를 구현할 때는 수동 작업에 의존하는 경향이 있습니다. 복잡한 규칙 체인은 설정에 시간을 투자할 의향이 있는 팀에 더 적합합니다. 다음과 같은 경우에는 monday.com을 피하세요: 외부 파트너와 활성 추적 보드를 공유할 때 엄격한 열(column) 수준의 프라이버시 제어가 필요한 경우.

실제 사용자들은 monday.com에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰어가 전하는 monday.com에 대한 후기를 들어보세요:

monday Work Management에서 제가 가장 마음에 드는 점은 업무 현황을 한눈에 파악하기가 정말 쉽다는 것입니다. 보드를 열면 몇 초 만에 진행 중인 작업, 클라이언트의 승인을 기다리는 작업, 기한이 지난 작업이 무엇인지 파악할 수 있습니다. 상태 라벨, 소유자, 마감일이 매우 명확하게 표시되어 있어 추측할 필요가 적고, Slack이나 이메일에서 “이건 누가 소유자인가요?”라는 메시지를 주고받을 일도 줄어듭니다.

monday Work Management에서 제가 가장 마음에 드는 점은 업무 현황을 한눈에 파악하기가 정말 쉽다는 것입니다. 보드를 열면 몇 초 만에 진행 중인 업무, 클라이언트의 승인을 기다리는 업무, 기한이 지난 업무가 무엇인지 파악할 수 있습니다. 상태 라벨, 소유자, 마감일이 매우 명확하게 표시되어 있어 추측할 필요가 적고, Slack이나 이메일에서 “이건 누가 소유자인가요?”라는 메시지를 주고받을 일도 줄어듭니다.

4. ClickUp (클라이언트 업무 및 내부 업무를 위한 최고의 올인원 플랫폼)

ClickUp의 게스트 권한 기능을 통해 클라이언트가 볼 수 있는 내용을 제어하세요

대부분의 팀은 고객 관련 업무는 한 도구에서, 내부 업무는 다른 도구에서 처리합니다. ClickUp은 이러한 분리를 해소합니다. 작업, 문서, 화이트보드, 채팅, 대시보드, 교정, 양식 등이 모두 하나의 작업 공간에 통합되어 있습니다. 읽기 전용 및 권한 제어형 게스트 유형을 통해 고객이 볼 수 있는 내용을 정확하게 제어할 수 있습니다. 로그인 없이도 누구나 링크를 통해 진행 상황을 확인할 수 있는 공개 공유 보기를 제공합니다.

구체적인 사용 사례는 다음과 같습니다. 브랜딩 대행사는 클라이언트를 위해 ClickUp 폴더를 설정하고, 여기에는 납품물 리스트, 브리핑 문서, 진행 상황 추적을 위한 ClickUp 대시보드를 포함시킵니다. 클라이언트는 로그인하여 디자인 파일(PNG, PDF 또는 동영상)에 교정 주석을 남기고, 채팅을 통해 팀에 메시지를 보냅니다. 클라이언트는 내부 스프린트 보드나 팀 대화 내용은 전혀 볼 수 없습니다.

ClickUp 양식은 새로운 자산 요청을 수집하고 해당 리스트에 자동으로 작업을 생성합니다. 협업 감지 기능은 클라이언트가 문서를 열람하거나 편집하는 시점을 실시간으로 알려줍니다. 문서는 사용자가 입력을 중단한 지 약 1.5초 후에 자동 저장되므로, 공동 편집이 마치 실시간으로 이루어지는 듯한 느낌을 줍니다.

주요 기능 및 특징

산발적인 소통을 채팅으로 대체하세요: 프로젝트 단위의 프로젝트 단위의 ClickUp 채팅 채널을 사용하여, 대화를 참조하는 작업과 함께 검색 가능하게 관리하세요.

클라이언트 프로젝트 전달 속도 향상: 노코드 워크플로우를 활용해 승인, 반복 작업, 상태 업데이트 및 업무 인계를 자동화하세요.

즉각적인 답변 확인: Brain MAX를 사용하여 작업, 문서, 채팅을 모두 검색하면, 폴더를 일일이 뒤지지 않고도 프로젝트 요약문을 생성하거나, 파일을 찾거나, 상태 업데이트 초안을 작성할 수 있습니다.

정기적인 게스트 문의 처리: AI 기반 AI 기반 ‘슈퍼 에이전트’를 지정하여, 게스트가 @멘션으로 업데이트, 파일 조회 또는 처리해야 할 항목을 요청할 수 있게 함으로써, 팀이 반복적인 상태 확인 요청에서 해방되도록 하세요.

가격

평가

G2 : 4.6/5 (12,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400건 이상의 리뷰)

ClickUp의 단점: ClickUp이 다양한 도구를 통합할 수 있게 해주는 그 폭넓은 기능성은 동시에 초기 설정에 더 많은 시간이 소요된다는 것을 의미합니다. 단일 목적의 앱을 사용하던 팀은 시스템에 익숙해지기까지 스페이스, 뷰, 권한을 구성하는 데 보통 1~2주가 소요됩니다. 다음과 같은 경우에는 ClickUp을 건너뛰세요: 브랜드가 반영된 마이크로사이트 스타일의 포털이 필수적이며, 게스트 권한을 통해 이를 구축하는 것이 워크플로우에 비해 너무 수작업이 많이 필요하다고 느껴지는 경우.

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

ClickUp이 올인원 플랫폼으로서 이 G2 리뷰어에게 어떤 도움이 되는지 알아보세요:

제가 가장 마음에 드는 점은 모든 것을 한곳에 통합해 준다는 것입니다. ClickUp을 사용하기 전에는 프로젝트 추적, 고객 업무, 팀 협업 등이 여러 도구에 흩어져 있었지만, 이제는 모든 것이 하나의 시스템에 통합되었습니다. 앱 사이를 오갈 필요 없이 프로젝트를 관리하고, 고객에게 제공해야 할 결과물을 일정대로 진행하며, 팀의 협업을 원활하게 유지할 수 있습니다. 이러한 ‘단일 정보원(single-source-of-truth)’ 설정은 지난 1년 동안 우리에게 가장 큰 성과였습니다.

제가 가장 마음에 드는 점은 모든 것을 한곳에 통합해 준다는 것입니다. ClickUp을 사용하기 전에는 프로젝트 추적, 고객 업무, 팀 협업이 여러 도구에 흩어져 있었지만, 이제는 모든 것이 하나의 시스템에 통합되어 있습니다. 앱을 이리저리 오갈 필요 없이 프로젝트를 관리하고, 고객에게 제공해야 할 결과물을 일정대로 진행하며, 팀의 협업을 원활하게 유지할 수 있습니다. 이러한 ‘단일 정보원(single-source-of-truth)’ 설정은 지난 1년 동안 우리에게 가장 큰 이점이었습니다.

ClickUp에서 게스트를 초대하고 관리하는 방법을 알아보세요:

5. Asana(Asana) (소규모 팀의 타임라인 조율에 최적)

아사나(Asana)는 체계적인 프로젝트, 타임라인, 작업 간 의존성을 통해 클라이언트 관련 업무를 체계적으로 관리하여 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있게 해줍니다. 팀은 클라이언트를 특정 프로젝트에 초대하여 협업하고, 작업에 대한 피드백을 직접 수집하며, 긴 이메일 교환 없이도 정기적인 업데이트를 자동화할 수 있습니다. 이 플랫폼은 소유권, 마감일, 다음 단계에 대한 명확성을 제공합니다.

고객 교육을 관리하는 중소기업 사업주는 Asana 템플릿을 사용하여 40~50개의 의존성 작업을 즉시 생성하는 온보딩 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이 시스템은 의존성을 추적하여 내부 업무 인계가 일정대로 이루어지도록 보장합니다. 팀원들은 개별 카드에 댓글을 달고, 프로젝트 파일을 업로드하며, 동료를 멘션하여 관련 정보를 공유할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

반복적인 운영 단계를 자동화하세요: 특정 조건이 충족되면 카드가 자동으로 이동하도록 맞춤형 트리거 로직을 적용하세요.

완료된 마일스톤을 축하하세요: 화면상의 축하 애니메이션을 표시하여 팀의 사기를 높여보세요.

마감일을 여유 있게 지키세요: 의존성과 타임라인을 시각화하여, 납품이 지연되기 전에 장애 요인을 파악하세요.

AI로 시간 절약하기: Asana AI를 사용하여 프로젝트를 요약하고, 위험 요소를 파악하며, 다음 단계를 제안하고, 진행 중인 일에 대한 질문에 답변하세요.

가격

개인용: 무료

스타터 : 사용자당 월 10.99달러

고급 : 사용자당 월 24.99달러

Enterprise: 맞춤형 가격

평가

G2: 4. 4/5 (13,500건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,400건 이상의 리뷰)

Asana의 단점: 플랫폼 업데이트로 인해 기존 기능이 가끔 변경되어, 사용자들이 새로운 소프트웨어 해결 방법을 찾는 데 시간을 할애해야 합니다. 또한 리뷰어들은 작업 항목 위에 마우스를 올리면 자동으로 열리기 때문에 일상적인 사용 시 사소한 불편함이 발생한다고 지적합니다. 다음과 같은 경우에는 Asana를 피하세요: 팀에 통일된 계층 구조가 없는 경우, 데이터베이스가 금세 혼란스러운 작업 처리장으로 전락할 수 있습니다.

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰어가 Asana를 사용자 친화적이라고 생각하는 이유:

Asana(Asana)는 정말 사용자 친화적이고 사용하기 쉽습니다. 우리 같은 소규모 팀에 딱 맞는 도구입니다. 클록파이(Clockify)와의 앱 연동 기능이 마음에 드는데, 덕분에 인턴과 제가 급여 수령 및 근무 시간 및 타임시트 추적에 드는 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 또한 팀원들이 프로젝트와 클라이언트 작업을 한눈에 파악할 수 있는 가시성이 정말 유용합니다.

저는 Asana가 놀라울 정도로 사용자 친화적이고 사용하기 쉽다고 생각합니다. 소규모 팀인 저희에게 안성맞춤입니다. 클록파이(Clockify)와의 앱 연동 기능이 마음에 드는데, 덕분에 인턴과 제가 급여 수령 및 근무 시간 및 타임시트 추적에 드는 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 또한 팀원들이 프로젝트와 클라이언트 작업을 한눈에 파악할 수 있는 가시성이 정말 유용합니다.

6. Basecamp (성장 중인 에이전시에서 정액제 방식의 클라이언트 협업에 가장 적합)

정액제 요금제와 클라이언트당 별도 요금이 없는 Basecamp는 프로젝트 정보가 산발적으로 흩어지는 것을 막고자 하는 성장 중인 대행사에게 가장 간편한 선택지입니다. 이 플랫폼은 이메일 스레드를 중앙 집중식 게시판과 투명한 할 일 목록으로 대체합니다. 내부 팀은 추가 비용 없이 외부 공급업체와 클라이언트를 특정 프로젝트에 추가할 수 있습니다.

대행사 책임자는 ‘미션 컨트롤(Mission Control)’ 대시보드를 통해 프로젝트 현황을 즉시 확인할 수 있습니다. 팀원들은 개별 보드를 열지 않고도 시각화된 진행률 메트릭을 확인하여 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 클라이언트는 ‘캠프파이어(Campfire)’ 채팅에 참여하거나 공유 인터페이스 내에서 직접 파일을 검토할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

병목 현상을 조기에 파악하세요: 힐 차트(Hill Charts)를 활용해 업무가 기획 단계에 있는지, 실행 단계에 있는지 추적하세요.

상태 회의 횟수 줄이기: 팀의 최신 정보를 자동으로 수집하는 정기적인 상태 프롬프트를 설정하세요.

분실된 자산을 빠르게 찾으세요: 모든 활성 파일과 댓글을 하나의 ‘모두 보기’ 화면에 통합하여 확인하세요.

프로젝트 진행 상태를 더 빠르게 업데이트하세요: Basecamp AI를 사용하여 상태 업데이트를 작성하고, 아이디어를 브레인스토밍하며, 진행 중인 토론 내용을 요약해 보세요.

가격

Free

장점: 사용자당 월 15달러

Pro 무제한: 월 299달러

평가

G2: 4. 1/5 (5,300건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,200건 이상의 리뷰)

Basecamp의 단점: 세밀한 제어 기능을 단순성과 교환했기 때문에, 공유 보드에서 외부 협업자에게 민감한 데이터에 대한 접근을 제한하는 것은 이 소프트웨어의 강점이 아닙니다. 항목별 권한 설정이 엄격하게 필요한 팀은 이 점을 먼저 고려해야 합니다. 다음과 같은 경우 Basecamp는 건너뛰세요: 공유 보드에서 민감한 데이터를 제한해야 하거나, 외부 협업자에게 항목별 엄격한 권한을 설정해야 하는 경우.

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요?

이 G2 리뷰어가 Basecamp를 어떻게 활용하는지 확인해 보세요:

저는 여러 팀의 업무 조율을 담당하고 있는데, Basecamp는 조직 전체의 소통과 협업을 지원합니다. 이 도구를 사용하면 참고 자료, 프로젝트 문서, 작업 파일을 관련자 모두가 쉽게 접근할 수 있게 되어 혼란을 줄이고 버전 관리에 따른 골칫거리를 해소할 수 있습니다. 또한 CRM, 마케팅 및 고객 서비스 도구와 원활하게 연결되어 고객 대응 업무를 내부 운영과 유기적으로 연계할 수 있습니다.

저는 여러 팀의 업무 조율을 담당하고 있는데, Basecamp는 조직 전체의 소통과 협업을 지원합니다. 이 도구를 사용하면 참고 자료, 프로젝트 문서, 작업 파일을 관련자 모두가 쉽게 접근할 수 있게 되어 혼란을 줄이고 버전 관리에 따른 골칫거리를 해소할 수 있습니다. 또한 CRM, 마케팅 및 고객 서비스 도구와 원활하게 연결되어 클라이언트 대응 업무를 내부 운영과 일관되게 유지할 수 있습니다.

7. Slack (엔지니어링 팀 내 실시간 커뮤니케이션에 가장 적합)

Slack은 긴 이메일 주고받기를 하나의 디지털 공간에서 이루어지는 실시간 메시징으로 대체하여 클라이언트와의 소통을 간소화합니다.

데이터베이스 트래픽 급증을 해결 중인 엔지니어링 팀은 모니터링 채널 내에서 실시간 빠른 회의를 시작할 수 있습니다. 엔지니어들은 타사 앱으로 전환할 필요 없이 화면을 공유하고 즉시 해결 방안을 논의할 수 있습니다. 이러한 스레드는 검색 가능한 기록으로 남으며, 향후 분석을 위한 살아있는 문서 역할을 합니다.

외부 협업은 파트너에게 무료로 전송되는 보안 채널 초대를 통해 이루어지며, 이를 통해 파트너가 창작물 승인 과정에 참여할 수 있습니다. 이를 통해 채팅 앱이 외부 파트너를 위한 공유 작업 공간으로 변모합니다.

주요 기능 및 특징

코드 없이 승인 프로세스 자동화: 드래그 앤 드롭 방식의 트리거와 액션을 사용하여 일상적인 운영 워크플로우를 구축하세요.

외부 검토 타임라인을 단축하세요: 공급업체가 비용 부담 없이 보안이 적용된 공유 채널에 참여할 수 있도록 초대하세요

우발적인 키 유출을 즉시 포착하세요: 보안 침해가 발생하기 전에 메시지 내의 개인 API 토큰을 탐지하세요

스크롤하지 않고도 답을 찾아보세요: Slack AI에 자연어 질문을 던져 채널 전반의 대화 내용과 공유된 지식에서 정보를 검색하세요.

가격

Free

장점: 사용자당 월 8.75달러

Business+: 사용자당 월 18달러

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4.5/5 (39,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (24,000건 이상의 리뷰)

Slack의 한계: Slack은 실시간 채팅을 위해 설계되었기 때문에, 트래픽이 많은 채널에서는 중요한 업데이트가 간과될 수 있으므로, 의사결정을 위한 공식 기록 시스템과 함께 사용할 때 가장 효과적입니다. 다음과 같은 경우 Slack은 피하세요: 팀이 과거 의사결정 내역을 영구적으로 검색 가능한 아카이브로 보관하기 위해 무료 요금제에 의존하고 있는 경우.

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어에 따르면, Slack을 사용할 때의 장점은 다음과 같습니다:

제가 Slack에서 가장 마음에 드는 점은 대화 기록과 검색 기능입니다. Slack에서 완료된 모든 채팅은 잘 기록되어 있고, 제 문서와 모든 것이 저장됩니다. 설령 클라이언트와의 관계가 끊어지고 더 이상 연락이 닿지 않더라도, 그들과 나눈 채팅은 해당 대화 기록에 그대로 남아 있어 매우 유용합니다.

제가 Slack에서 가장 마음에 드는 점은 대화 기록과 검색 기능입니다. Slack에서 완료된 모든 채팅은 잘 기록되어 있고, 제 문서와 모든 것이 저장됩니다. 설령 클라이언트와의 관계를 끊고 더 이상 연락이 닿지 않더라도, 그들과 나눈 채팅은 해당 대화 기록에 그대로 남아 있어 매우 유용합니다.

8. Google Workspace (클라이언트와의 가벼운 문서 공동 편집에 최적)

Google Workspace 제공

Google Workspace는 이메일, 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션, 비디오 회의 및 클라우드 스토리지를 하나의 통합된 협업 환경으로 통합합니다. 별도의 앱 간에 파일을 이동할 필요 없이, 내부 팀과 클라이언트는 실시간 댓글, 제안 및 버전 이력을 통해 공유 문서에서 함께 작업할 수 있습니다. 권한 제어 기능을 통해 외부 이해관계자에게 필요한 정보만 쉽게 공유할 수 있습니다.

제품 출시를 준비 중인 마케팅 대행사는 Google Docs에서 캠페인 문안을 작성하는 동안 클라이언트가 실시간으로 의견을 남길 수 있습니다. 디자이너는 크리에이티브 자산을 Drive에 업로드하고, 팀은 Google Meet에서 수정 사항에 대해 논의하며, 여러 개의 이메일 첨부 파일을 보내지 않고도 최종 승인을 받을 수 있습니다. 모든 구성원이 동일한 정보 소스를 기반으로 작업합니다.

주요 기능 및 특징

프로젝트 승인 절차 가속화: 기본 제공 전자 서명 기능을 통해 텍스트 문서 내에서 직접 공급업체 계약 및 계약서를 체결하세요.

어디서나 협업: 데스크탑과 모바일 기기에서 동시에 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 편집하세요

AI를 활용해 반복적인 업무를 줄이세요: 작업 공간의 Gemini를 사용하여 회의 내용을 요약하고, 이메일 초안을 작성하며, Docs, Gmail, Sheets, Meet 전반에 걸쳐 콘텐츠를 생성하세요.

클라이언트 데이터를 자동으로 보호하세요: AI 기반 규정 준수 제어 기능과 내부 보안 규칙을 활용하여 민감한 기록을 분류하세요.

가격

스타터: 사용자당 월 7달러

표준 요금제: 사용자당 월 14달러

추가 정보: 사용자당 월 22달러

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4. 6/5(47,900건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,500건 이상의 리뷰)

Google Workspace의 단점: 수식이 많이 포함된 대규모 추적 문서의 경우, 여러 에디터가 동시에 편집하면 속도가 느려질 수 있습니다. 또한 Gmail, Docs, 달력에서 통합된 알림이 업무 피크 시간대에 대시보드를 과도하게 복잡하게 만들 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 Google Workspace를 피하세요: 클라이언트 업무가 수식이 많이 포함된 대규모 트래커를 기반으로 진행되거나, 단순히 공유 문서를 쌓아두는 방식보다는 체계적인 프로젝트 시스템이 필요한 경우.

실제 사용자들은 Google Workspace에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 Google Workspace에 대해 G2 리뷰어가 남긴 평가입니다:

저에게 있어 실시간 협업은 가장 큰 장점입니다. 버전 관리나 파일을 이메일로 주고받는 번거로움 없이 팀원들과 동시에 스프레드시트나 문서를 편집할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 모든 내용이 하나의 클라우드 기반 hub에 동기화되어 있어, 노트북과 휴대폰을 자유롭게 오가면서도 모든 프로젝트를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

저에게 있어 실시간 협업은 가장 큰 장점입니다. 버전 관리나 파일을 이메일로 주고받는 번거로움 없이 팀원들과 동시에 스프레드시트나 문서를 편집할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 모든 내용이 하나의 클라우드 기반 hub에 동기화되어 있어, 노트북과 휴대폰을 자유롭게 오가면서도 모든 프로젝트를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

9. Notion (클라이언트용 wiki 및 공유 문서 관리에 최적)

크리에이티브 팀이 클라이언트 납품물을 추적하기 위해 고도로 맞춤 설정 가능한 대시보드가 필요하다면, Notion을 살펴볼 가치가 있습니다. 이 도구는 프로젝트 문서를 경직된 템플릿이 아닌 유연한 블록으로 취급합니다. 팀은 브랜드 가이드라인, 예산, 일정을 한곳에 모아둘 수 있는 맞춤형 클라이언트 포털을 구축할 수 있습니다.

사진 스튜디오는 데이터베이스 프레임워크를 활용하여 복잡한 촬영 일정을 관리할 수 있습니다. 관리자는 당면한 필요에 따라 동일한 데이터 세트를 평면 목록 형식에서 달력 보기로 전환할 수 있습니다. 이 단일 데이터 소스는 내부 사진작가와 외부 에디터를 하나의 실시간 통합 데이터 소스를 통해 연결해 줍니다. 실시간 페이지 편집 기능을 통해 분산된 팀은 시간대 차이를 넘어 비동기적으로 협업할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

계정 프라이버시 보호: Teamspace 분리 기능을 사용하여 민감한 클라이언트 작업 공간을 내부 폴더와 분리하세요.

외부 계약자가 볼 수 있는 내용을 제어하세요: 공유 문서 내 폴더 단위로 세분화된 데이터베이스 권한을 설정하세요

수동 상태 확인 작업 제거: 자동화된 받은 편지함에서 멘션과 페이지 수정 내역을 시간순으로 추적하세요.

AI로 즉시 답변을 확인하세요: Notion AI를 사용하여 회의 노트를 요약하고, 콘텐츠를 생성하며, 작업 공간 내 지식을 검색하고, 여러 문서에 걸쳐 질문에 답할 수 있습니다.

가격

Free

추가 혜택: 사용자당 월 10달러

비즈니스: 사용자당 월 20달러

기업: 맞춤형 가격

평가

G2: 4. 6/5(12,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

Notion의 단점: Notion은 문서와 소규모 데이터베이스에서는 빠른 속도를 유지하지만, 규모가 매우 크거나 중첩 구조가 복잡한 데이터베이스의 경우 속도가 느려질 수 있습니다. 대용량 데이터를 다루는 팀은 도입을 결정하기 전에 대규모 테스트를 진행해야 합니다. 또한 오프라인 접근이 제한적이어서, 필드 팀이 안정적인 연결 없이 일하는 경우 이 점이 가장 큰 문제가 될 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 Notion을 피하세요: 필드 업무에 인터넷 연결 없이도 안정적으로 작동하는 데스크탑 애플리케이션이 필요한 경우.

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Notion에 대해 남긴 평가는 다음과 같습니다:

저는 Notion의 고객 관리를 위한 공유 팀 공간을 정말 좋아합니다. 이 기능을 통해 회의록을 기록하고 할 일 목록을 효과적으로 공유할 수 있습니다. 달력 기능도 우리가 자주 활용하고 좋아하는 기능 중 하나입니다. 할 일 목록 기능을 통해 작업을 설정하고, 다른 사람에게 할당하며, 마감일을 변경하고, 우선순위를 지정할 수 있는데, 이는 우리에게 정말 유용한 도구였습니다.

저는 Notion의 고객 관리를 위한 공유 팀 공간을 정말 좋아합니다. 이 기능을 통해 회의록을 기록하고 할 일 목록을 효과적으로 공유할 수 있습니다. 달력 기능도 저희가 자주 활용하고 좋아하는 기능 중 하나입니다. 할 일 목록 기능을 통해 작업을 설정하고, 다른 사람에게 할당하며, 마감일을 변경하고, 우선순위를 지정할 수 있는데, 이는 저희에게 정말 유용한 도구입니다.

10. FuseBase (대행사 내 마이크로사이트 스타일의 클라이언트 포털에 최적)

Fusebase는 클라이언트 포털, 프로젝트 협업, 문서 관리 기능을 하나의 작업 공간에 통합합니다. 대행사는 브랜드가 반영된 포털을 구축하여, 클라이언트가 프로젝트 진행 상황을 확인하고, 결과물을 승인하며, 파일을 주고받고, 이메일 스레드를 일일이 뒤지지 않고도 필요한 답변을 찾을 수 있도록 합니다. 이를 통해 기존 프로젝트 대시보드 사용에 어려움을 겪는 파트너들의 학습 부담을 덜어줍니다.

대행사에서는 디지털 세일즈 룸을 구축하여 파일을 공유하고 법적 서명을 수집할 수 있습니다. 비밀번호가 필요 없는 ‘매직 링크’를 통한 접속으로 이해관계자들이 즉시 접근할 수 있습니다. 내부 노트는 별도의 백엔드 작업 공간에 저장되어 클라이언트에게는 전혀 노출되지 않습니다.

주요 기능 및 특징

클라이언트의 공감을 얻는 콘텐츠를 파악하세요: 내장된 분석 기능을 사용하여 포털 내 다양한 리소스에 대한 참여 메트릭을 모니터링하세요.

AI를 활용해 더 스마트하게 업무 처리하기: 내장된 AI 어시스턴트를 사용하여 회사 내 지식을 검색하고, 콘텐츠를 생성하며, 문서를 요약하고, 작업 공간 데이터에 기반한 질문에 답변하세요.

모든 플랫폼 브랜딩 제거: 맞춤형 SMTP 설정, 로고 및 도메인 이름을 추가하여 완전한 화이트 라벨 제어를 구현하세요.

반복적인 의사소통을 줄이세요: 전용 클라이언트 작업 공간 내에서 논의, 파일, 프로젝트 진행 상황을 한곳에 통합하세요.

가격

Solo: 월 32달러

Essentials: 월 82달러 (최대 5명 사용자)

고급: 월 266달러 (최대 50명 사용자)

무제한: 맞춤형 가격

평가

G2: 4. 7/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (140개 이상의 리뷰)

FuseBase의 단점: FuseBase는 포털 중심의 구조로 설계되었기 때문에 데이터 집약적인 워크플로우에서는 그 진가를 발휘하지 못합니다. Google 스프레드시트로 직접 내보내기 기능이 없어, 스프레드시트를 주로 사용하는 팀은 데이터를 추출하기 위해 별도의 방법을 찾아야 합니다. 다음과 같은 경우 FuseBase는 건너뛰세요: 귀사의 대행사가 외부 스프레드시트로 데이터를 신속하게 내보낼 수 있는 기능이 필요한 경우.

실제 사용자들은 FuseBase에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 전하는 FuseBase에 대한 후기를 들어보세요:

저희 팀은 PM 도구와 문서 에디터가 갖춰진 전용 내부 스페이스를 보유하고 있으며, 클라이언트님들께는 AI 어시스턴트가 탑재된 맞춤형 포털을 제공하고 있습니다. FuseBase는 데이터를 원활하게 처리해 주므로, 영업 팀과 온보딩 팀은 행정 작업에 시달리기보다 관계 구축에 더 집중할 수 있습니다.

저희 팀은 PM 도구와 문서 에디터가 갖춰진 전용 내부 스페이스를 보유하고 있으며, 클라이언트님들께는 AI 어시스턴트가 탑재된 맞춤형 포털을 제공하고 있습니다. FuseBase는 데이터를 원활하게 처리해 주므로, 영업 팀과 온보딩 팀은 행정 작업에 시달리기보다 관계 구축에 더 집중할 수 있습니다.

11. Zoho 프로젝트 (소셜 스타일의 이해관계자 협업에 최적)

가성비 좋은 Zoho Project는 이해관계자와의 소통이 친숙하게 느껴지기를 원하는 팀을 위해 설계되었습니다. 이 소프트웨어는 소셜 미디어의 디자인 요소를 차용하여, 팀이 프로젝트 상태 업데이트를 게시하고, 첨부 파일을 업로드하며, 즉각적인 피드백을 기록할 수 있는 대화형 프로젝트 피드를 제공합니다.

클리닉 코디네이터는 하나의 작업 공간에서 기업 계정 노트와 맞춤형 일정을 정리하고, 시각적인 칸반 보드를 통해 예정된 환자 후속 진료 일정을 추적할 수 있습니다. 내장된 채팅방과 게시판을 통해 동료들은 외부 앱을 실행하지 않고도 궁금한 점을 해결할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징

변경 사항을 빠르게 파악하세요: 소셜 피드 형식의 인터랙티브 활동 스트림을 통해 최근 작업 수정 내역을 확인하세요.

불필요한 소통 없이 의사 결정을 논의하세요: 작업 공간에 내장된 개인 및 그룹 채팅방을 토글하여 자유롭게 전환하세요

캠페인 이력을 보존하세요: 긴 토론 내용을 체계적으로 정리하고 검색이 가능한 프로젝트 포럼에 저장하세요.

AI로 업무 효율을 높이세요: Zoho의 AI 어시스턴트인 Zia를 사용하여 콘텐츠를 생성하고, 정보를 요약하며, Zoho 생태계 전반에 걸쳐 인사이트를 도출해 보세요.

가격

Free

프리미엄: 사용자당 월 4달러

기업: 사용자당 월 9달러

Ultimate: 사용자당 월 14달러

평가

G2: 4. 3/5 (리뷰 500개 이상)

Capterra: 4.5/5 (리뷰 800개 이상)

Zoho Projects의 단점: Zoho는 기능의 범위가 매우 넓으며, 그 깊이도 엿보입니다. 매우 방대한 포트폴리오를 운영하거나 태그가 많이 달린 작업 공간을 사용하는 팀의 경우, 미니멀한 도구보다 탐색이 더 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 이 도구는 단순함을 다소 희생하더라도 다양한 기능을 원하는 팀에 가장 적합합니다. 다음과 같은 경우 Zoho Projects는 피하세요: 팀 회원들이 기술적 배경이 부족하고, 가볍고 간결한 프로젝트 추적 인터페이스가 필요한 경우.

실제 사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Zoho 프로젝트에 대한 G2 리뷰어의 평가:

저는 Zoho Projects를 선호합니다. 프로젝트 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있고, 작업과 마감일을 효과적으로 관리할 수 있으며, 중앙 집중식 플랫폼을 통해 팀 간의 협업을 향상시켜 주기 때문입니다.

저는 Zoho Projects를 선호합니다. 프로젝트 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있고, 작업과 마감일을 효과적으로 관리할 수 있으며, 중앙 집중식 플랫폼을 통해 팀 간의 협업을 향상시켜 주기 때문입니다.

12. Trello (클라이언트 작업 시각적 매핑에 최적)

시각적 파이프라인을 기반으로 생각하는 팀이라면 Trello를 마치 제2의 집처럼 편안하게 느낄 것입니다. 이 도구는 수신된 클라이언트 메시지를 맞춤형 단계 간에 드래그할 수 있는 카드로 변환하여, 관리상의 혼란 없이 진행 중인 결과물의 가시성을 유지할 수 있게 해줍니다.

브랜드 론칭을 총괄하는 그래픽 디자이너는 Trello에 전용 고객 보드를 설정할 수 있습니다. 고객이 이메일을 통해 업데이트 내용을 보내면, 관리자가 이를 보드 받은 편지함으로 전달합니다. 그러면 시스템이 해당 메시지를 자동으로 작업 카드로 변환합니다.

카드 미러링 기능은 별도의 팀 보드에 동일한 작업을 표시하여 진행 상황 업데이트가 분산되는 것을 방지합니다. 클라이언트 검토는 긴급하지 않은 알림으로 채팅 채널을 가득 채우지 않으면서도 원활하게 진행됩니다.

주요 기능 및 특징

클라이언트 피드백을 태스크 카드로 수집하세요: Feedbucket Power-Up을 통해 스크린샷을 첨부 파일로 첨부하여 웹사이트 디자인에 대한 의견을 기록하세요.

반복적인 관리 단계를 자동화하세요: 마감일이나 카드 거래 내역을 트리거로 사용하여 실행되는 맞춤형 버틀러(Butler) 규칙을 생성하세요.

스크린샷이 포함된 테스트 피드백 수신: Ybug 연동을 통해 사용자 보고서를 카드 목록으로 직접 불러오세요.

AI로 업무 효율을 높이세요: Atlassian Intelligence를 사용하여 Trello 작업 공간 전반에서 카드를 요약하고, 콘텐츠를 생성하며, 질문에 답변하세요.

가격

Free

표준 : 사용자당 월 5달러

프리미엄 : 사용자당 월 10달러

Enterprise: 사용자당 월 17.50달러 (사용자 50명 기준 예상 비용)

평가

G2: 4. 4/5 (13,900건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,400건 이상의 리뷰)

Trello의 단점: 이 플랫폼에는 기본 제공되는 작업 의존성 기능이 없어, 일정이 변경될 때마다 관리자가 관련 카드를 하나하나 수동으로 조정해야 합니다. 또한 대규모 프로젝트의 경우 보드가 복잡해 보일 수 있어, 특정 작업 세부 정보를 찾기 위한 일상적인 텍스트 검색 속도가 느려질 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 Trello를 피하세요: 귀사의 업무가 네이티브 시간 추적 소프트웨어나 자동 타임라인 조정이 필요한 복잡하고 다층적인 클라이언트 프로젝트를 다루는 경우.

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떤 평가를 하고 있을까요?

이 G2 리뷰어가 Trello를 사용하는 이유:

저는 주로 Trello를 사용하여 클라이언트 업무와 결과물을 체계적으로 관리하며, 간단한 작업부터 장기적인 계획에 이르기까지 어떤 것도 놓치지 않도록 하고 있습니다. Trello는 서로 상충되는 우선순위를 파악하고 완료해야 할 작업을 관리하는 데 도움이 되어, 업무를 잊어버릴 염려가 없어 마음이 편안합니다. 진행 중, 완료됨, 보류, 현재 처리 중인 항목을 한눈에 확인할 수 있는 시각적인 레이아웃이 마음에 듭니다.

저는 주로 Trello를 사용하여 클라이언트 업무와 결과물을 체계적으로 관리하며, 간단한 작업부터 장기적인 계획에 이르기까지 어떤 것도 놓치지 않도록 하고 있습니다. Trello는 서로 상충되는 우선순위를 파악하고 완료해야 할 작업을 관리하는 데 도움이 되어, 일을 잊어버릴 염려가 없어 마음이 편안합니다. 진행 중, 완료, 보류, 현재 처리 중인 항목을 한눈에 확인할 수 있는 시각적인 레이아웃이 마음에 듭니다.

대부분의 팀은 클라이언트 협업 소프트웨어를 사용할 때 어떤 실수를 저지르나요?

대부분의 팀은 고객을 내부 작업 공간으로 끌어들이기 위해 클라이언트 협업 소프트웨어를 구매합니다. 여기에는 게스트 좌석이나 공유 보드 등이 포함되죠. 하지만 더 효과적인 접근 방식은 대개 그 반대입니다. 고객에게 전용으로 설계된, 노출 범위가 좁은 공간을 제공하고, 파편화된 내부 업무는 고객의 시야에서 배제하는 것입니다.

‘모든 작업에 클라이언트를 포함시키는’ 방식은 양쪽 모두에서 실패로 이어집니다. 클라이언트는 자신과 무관한 내부 작업과 대화에 파묻히게 되거나, 팀이 클라이언트의 시선을 의식해 스스로 말을 삼가게 됩니다. 마찰을 줄이려던 tool이 오히려 마찰을 더하는 셈입니다.

클라이언트에게 적절한 금액을 보여주는 것은 직관과는 달리 긍정적인 효과를 가져오며, 이는 연구 결과로도 입증되었습니다. 하버드 비즈니스 스쿨의 라이언 W. 뷰엘 교수는 운영의 투명성이 행동 변화를 이끌어낸다는 사실을 발견했습니다:

고객을 대신해 수행된 숨겨진 일을 직접 확인하게 되면, 고객의 만족도가 높아지고 지불 의향이 증가하며 충성도도 높아집니다.

고객을 대신해 수행된 숨겨진 일을 직접 확인하게 되면, 고객의 만족도가 높아지고 지불 의향이 증가하며 충성도도 높아집니다.

목표는 접근 권한을 최대한 확대하거나 최소화하는 것이 아닙니다. 바로 설계된 접근 권한입니다. 신뢰를 쌓아주는 진행 상황, 결과물, 의사결정을 보여주고, 불필요한 소음만 가중시키는 내부적인 혼란은 숨기는 것입니다. 이것이 바로 ‘포털’과 ‘게스트’를 구분하는 기준이며, 이 때문에 단순한 기능 체크리스트보다 훨씬 더 효과적입니다.

따라서 진짜 문제는 ‘어떤 도구가 기능을 가장 많이 갖추고 있는가’가 아닙니다. 클라이언트가 작업 공간의 어느 정도까지 볼 수 있어야 하는지가 핵심입니다.

이를 통해 카테고리를 명확하게 구분할 수 있습니다. 포털 전용 도구(Moxo, FuseBase)는 고객에게 깔끔한 브랜드 환경을 제공하지만 비용이 더 많이 들고 설정에 추가적인 부담이 따릅니다. 반면 게스트 액세스 기능이 있는 내부 도구(ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello)는 비용이 저렴하고 사용자에게 친숙하지만, 내부 작업 공간을 더 많이 노출시킵니다. 이로 인해 클라이언트는 권한 설정 하나만 잘못되어도 내부 대화를 엿볼 수 있는 위험에 처하게 됩니다.

12가지 tools를 최종 후보로 좁히는 것은 tools의 기능 목록이 아니라 여러분의 일에 관한 네 가지 질문에 달려 있습니다. 이 질문들에 순서대로 답해 보세요. 각 질문에 답할 때마다 한 그룹이 제외되어, 결국 두세 가지 선택지가 남게 됩니다.

관계의 공식성은 어느 정도인가요? 규제 대상, 문서 처리량이 많거나 계약에 구속되는 일의 경우 브랜드 포털을 사용하는 것이 좋습니다. 일상적인 프로젝트 협업에는 포털이 필요하지 않습니다.

클라이언트 업무와 내부 업무는 어느 정도 중복되나요? 중복 정도가 높다면, 게스트 액세스 기능이 있는 단일 기록 관리 시스템을 사용하는 것이 두 가지 도구를 병행하는 것보다 더 효율적입니다.

주요 사용 방식은 무엇인가요? 주로 대화, 문서, 아니면 추적이 필요한 결과물인가요? 이에 따라 채팅, 문서, 또는 주로 대화, 문서, 아니면 추적이 필요한 결과물인가요? 이에 따라 채팅, 문서, 또는 프로젝트 관리 소프트웨어 중 어떤 것을 우선적으로 선택해야 할지 결정됩니다.

게스트 1인당 비용은 실제로 얼마나 들까요? 게스트 1인당 요금은 기본 플랜을 금세 부풀릴 수 있으므로, 팀 좌석 요금보다 먼저 게스트 좌석 요금을 산정하세요.

각 tool의 평가 결과와 어떤 tool부터 시작해야 할지 알아보세요:

다음과 같은 상황에 해당된다면 여러분의 선택 먼저 다음부터 시작하세요 공식적이거나 규제가 엄격하거나 문서 작업이 많은 클라이언트 일 클라이언트 포털 Moxo, FuseBase 클라이언트 업무와 내부 업무는 상당 부분 중복됩니다 게스트와 함께 사용하는 작업 공간 ClickUp, monday.com, Asana 실시간 대화가 가장 중요한 요구 사항입니다 채팅 중심 Slack 일은 주로 문서 공유와 간단한 협업으로 이루어집니다. Doc-first Google Workspace, Notion

클라이언트에게 적절한 수준의 가시성을 제공하세요

최고의 클라이언트 협업 소프트웨어란 고객에게 완벽한 투명성을 제공하면서도 불필요한 업데이트는 걸러내는 도구입니다. 고객이 작업 공간의 어느 정도까지 볼 수 있도록 할지 결정하고, 이에 맞는 유형을 선택한 뒤, 위 목록에서 두세 가지 도구를 추려 실제 프로젝트에서 체험판을 사용해 보세요.

고객 업무와 내부 업무를 전사적 AI와 함께 한 공간에서 공유하고 싶다면, ClickUp이 바로 그 목적을 위해 설계된 솔루션입니다. ClickUp을 무료로 시작하고, 단 하루 만에 첫 번째 클라이언트용 스페이스를 설정해 보세요.

클라이언트 협업 소프트웨어는 보안이 강화되었나요?

네. 평판이 좋은 도구들은 파일별 권한 설정, 암호화, 접근 제어 기능을 통해 외부 업무를 안전하게 보호하며, 클라이언트가 내부 작업 공간에 접근하지 못하도록 차단합니다. Moxo나 FuseBase와 같은 포털 기반 도구는 규제 대상인 금융, 법률, 의료 분야의 워크플로우에 최적화되어 있는 반면, ClickUp과 같은 게스트 접근 도구는 클라이언트의 접근 범위를 단일 스페이스, 목록 또는 문서로 제한합니다. 보안은 여전히 구성에 따라 달라지므로, 누군가를 초대하기 전에 권한 설정을 꼼꼼히 검토하시기 바랍니다.

클라이언트가 협업하려면 유료 계정이 필요한가요?

일반적으로 클라이언트는 협업을 위해 유료 계정이 필요하지 않습니다. 대부분의 도구는 클라이언트가 정식 유료 계정 대신 무료 또는 저비용 게스트로 참여할 수 있도록 허용합니다. ClickUp, monday.com, Asana, Notion, Trello는 모두 게스트 액세스를 지원하며, Basecamp의 정액제 Pro Unlimited 플랜은 단일 요금으로 무제한의 클라이언트 사용자를 초대할 수 있습니다. 무료 요금제의 게스트 이용 제한 및 상위 요금제의 게스트당 요금에 유의해야 하며, 이는 공급업체마다 다릅니다.

중소기업에 가장 적합한 고객 협업 소프트웨어는 무엇일까요?

소규모 비즈니스의 경우, Trello, Basecamp, ClickUp의 ‘Free Forever’ 플랜이 가장 부담 없이 시작할 수 있는 선택지로, 간단한 클라이언트 공유 기능과 최소한의 설정 절차를 조화롭게 제공합니다. Trello와 Basecamp는 고객 온보딩 속도 면에서 우위를 차지하는 반면, ClickUp은 기업이 성장함에 따라 내부 업무와 클라이언트 업무를 통합할 수 있는 여지를 남겨둡니다. 규제 대상 분야의 소규모 비즈니스는 규정 준수가 보장되고 브랜드를 반영한 공간을 위해 Moxo와 같은 포털 전용 도구를 여전히 고려해야 합니다.

클라이언트 협업 소프트웨어는 프로젝트 관리 소프트웨어와 어떻게 다른가요?

고객 협업 소프트웨어는 외부 고객을 안전하게 공동 작업에 참여시키기 위해 설계된 반면, 프로젝트 관리 소프트웨어는 주로 팀의 내부 프로젝트를 운영하기 위해 만들어졌습니다. 많은 프로젝트 도구(ClickUp, monday.com, Asana)는 게스트 액세스 기능을 추가하여 두 가지 용도를 모두 지원하지만, 포털 기반 도구(Moxo, FuseBase)는 고객 대상 기능에만 집중합니다. 고객이 핵심 참여자인지, 아니면 가끔씩 내용을 확인하는 관찰자인지에 따라 선택하세요.

클라이언트 협업 소프트웨어 비용은 얼마인가요?

고객 협업 소프트웨어의 가격은 무료부터 기본 유료 플랜의 사용자당 월 약 12달러까지 다양하며, 포털 기반 도구의 경우 데모를 거친 후에야 맞춤형 기업용 가격을 제시하는 경우가 많습니다. ClickUp의 Unlimited Plan은 사용자당 월 7달러부터 시작하며, FuseBase의 포털은 월 약 32달러부터 시작합니다. 게스트 및 고객 좌석은 기본 구독료보다 더 비쌀 수 있으므로, 커밋하기 전에 게스트당 요금을 반드시 확인하시기 바랍니다.