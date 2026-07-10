프로젝트 관리를 위한 Claude Skills: 실용 가이드

월요일에 클로드에게 스프린트 프로세스를 안내합니다. 금요일이 되면 다시 같은 과정을 반복하고, 다음 주에도 또 반복하게 됩니다. 모든 채팅은 매번 처음부터 시작되는데, 매일 프로젝트를 진행하는 사람이라면 누구나 알다시피 이러한 초기화 과정은 눈에 띄지 않게 많은 시간을 잡아먹습니다.

Claude Skills는 반복적인 재설정 작업을 끝냅니다. 워크플로우를 한 번만 작성해 두면, 해당 작업이 발생할 때마다 Claude가 자동으로 이를 실행합니다. 하지만 진정한 핵심은 Skills를 구축하는 것이 아니라, 어떤 Skills가 여전히 실행될 가치가 있는지 파악하는 데 있습니다. 구식 Skills는 자체적인 노후화를 감추고 있어, 그 기반이 되는 프로세스가 이미 진화한 지 오래되었음에도 여전히 올바른 형식의 결과를 제공해 버립니다.

요약: 스킬(Skill)은 Claude에게 반복 가능한 한 가지 작업을 가르치는 `SKILL.md` 파일이 포함된 폴더로, 사용자의 요청이 해당 설명과 일치할 때 자동으로 로드됩니다. 스킬은 PRD, 주간 집계, 접수 평가, 회고와 같이 구조화되고 반복적인 일에서 특히 빛을 발합니다. 스킬은 상담원, MCP 서버 또는 기록 관리 시스템을 대체하지 않으며, 사용자가 제공한 데이터만을 기반으로 작동합니다. 가장 적합한 대상: 동일한 PM 워크플로우를 반복적으로 수행하며 매번 동일한 구조를 원하는 팀.

클로드 스킬이란 무엇인가요?

Claude Skills는 Claude가 특정 반복 작업을 처리하는 방법을 가르쳐 주는 폴더입니다. Anthropic에서 이 기능을 지칭하는 공식 명칭은 Agent Skills입니다.

각 스킬에는 SKILL.md라는 파일이 포함되어 있습니다. 이 파일은 YAML 프론트매터라고 하는 짧은 블록으로 시작되며, 여기에는 스킬의 이름과 사용 시기가 설명되어 있습니다. 파일의 나머지 부분에는 Claude가 따르는 지침이 담겨 있습니다. 또한 스킬에는 템플릿, 참조 문서 및 스크립트가 포함될 수도 있습니다.

Skills 개발팀의 이야기: 이 기능을 도입한 Anthropic 엔지니어인 배리 장(Barry Zhang), 키스 라주카(Keith Lazuka), 마헤시 무라그(Mahesh Murag)는 스킬 구축을 “신입 사원을 위한 온보딩 가이드 작성”에 비유합니다. 작업에 필요한 절차적 지식을 한 번만 정리해 두면, 해당 작업이 발생할 때마다 Claude가 이를 자동으로 처리합니다.

Claude Skills는 어떻게 작동하나요?

Claude 스킬은 자동 감지 기능을 통해 작동합니다. Claude는 세션 시작 시 설치된 모든 스킬의 이름과 설명을 읽습니다. 사용자의 요청이 스킬의 설명과 일치하면, 해당 스킬의 전체 지침을 불러와 적용합니다. 스킬 이름을 언급하거나 채팅창에 아무것도 붙여넣기할 필요가 없습니다.

이를 ‘점진적 공개(progressive disclosure)’라고 하며, 이를 통해 스킬의 부하를 최소화합니다. Claude는 작업에 더 자세한 정보가 필요할 때까지 간략한 설명만 불러옵니다. 전체 지침은 관련성이 생길 때까지 표시되지 않습니다. 즉, Claude의 성능을 저하시키거나 진행 중인 대화를 복잡하게 만들지 않고도 많은 스킬을 설치할 수 있습니다.

실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

스프린트 회고회를 위해 구축된 스킬에는 회의 구조, 실행 항목 형식, 후속 조치 규칙이 포함됩니다. 누군가 클로드에게 회고회 요약을 요청하면, 클로드는 해당 요청을 인식하여 스킬을 불러온 뒤 예상된 형식으로 요약을 생성합니다. 모든 대화에서 매번 동일한 구조로 제공됩니다.

스킬은 프롬프트와 한 가지 중요한 점에서 다릅니다. 바로 '지속성'입니다. 프롬프트는 하나의 대화에만 적용되는 반면, 스킬은 해당 작업이 나타나는 모든 대화에 적용됩니다.

이 스킬들은 Claude의 모든 제품에서 작동합니다. Claude.ai 설정에서 추가하거나, Claude Code에서 사용하거나, API를 통해 업로드할 수 있습니다. 동일한 스킬 파일로 이 세 곳 모두에서 사용할 수 있습니다.

알고 계셨나요? 2025년 프로젝트 관리 협회(Association for Project Management)가 프로젝트 전문가 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 70%가 소속 조직에서 현재 AI를 사용하고 있다고 답했으며, 이는 2년 전 보고된 36%에 비해 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 이제 문제는 AI 도입 여부가 아닙니다. 핵심은 프로세스를 어떻게 코딩하느냐입니다.

Claude Skills 대 에이전트, MCP 및 CLAUDE.md

Claude Skills, AI 에이전트, MCP( Model Context Protocol ) 서버, 그리고 CLAUDE.md 파일은 서로 밀접하게 관련된 문제들을 해결합니다. 하지만 프로젝트 관리자들은 이들을 혼동하는 경향이 있습니다.

'스킬(Skill)'은 클로드에게 반복 작업을 수행하는 방법을 가르쳐 줍니다. AI 에이전트는 여러 단계로 구성된 작업을 수행하는 자율 시스템입니다. MCP 서버는 클로드를 외부 시스템에 연결해 줍니다. CLAUDE.md 파일에는 지속적이고 항상 활성화된 규칙이 저장되어 있습니다. 이 네 가지 요소는 서로 경쟁하기보다는 서로를 보완하며 작동합니다.

기능 개요 PM이 이를 활용할 때 스킬 Claude에게 반복 가능한 작업을 가르치는 SKILL.md 파일을 중심으로 구성된 Claude Skills 폴더 PRD, 상태 집계, RICE 평가 등 특정 작업을 매번 똑같은 방식으로 수행하고 계신가요? 에이전트 여러 단계의 일을 스스로 수행하는 자율 시스템 각 단계를 일일이 확인할 필요 없이 일이 처음부터 끝까지 원활하게 진행되기를 원하신다면 MCP 서버 Claude와 외부 도구 또는 데이터 소스 간의 연결 Claude는 사용자의 트래커, 문서 또는 피드백 tool에서 내용을 읽거나 작성할 수 있어야 합니다. CLAUDE.md 지속적인 프로젝트 메모리와 상시 적용되는 규칙을 저장하는 파일 매번 일관된 맥락(‘항상 메트릭을 인용하라’, ‘이 프로젝트는 2주 스프린트를 사용한다’)이 적용되기를 원합니다.

스킬(Skill)과 CLAUDE.md는 혼동하기 쉬운 두 가지 개념입니다: 두 개념의 차이는 각각이 언제 로드되는지에 있습니다. CLAUDE.md 파일은 항상 활성화된 상태입니다. 클로드는 트리거 없이도 모든 메시지를 처리할 때마다 이 파일을 읽기 때문에, 여기에는 소량의 기본 사실만 포함되어야 합니다. 예를 들어, ‘우리는 2주 단위의 스프린트를 진행합니다.’

스킬은 그 반대입니다. 사용자의 요청이 스킬의 설명과 일치할 때까지는 비활성 상태로 있다가, 요청이 들어오면 그때서야 전체 지침을 불러옵니다. 그렇기 때문에 스킬은 길고 상세해도 처리 속도를 저하시키지 않으며, CLAUDE.md 파일은 간결하게 작성해야 합니다.

기본 원칙: CLAUDE.md는 클로드가 항상 알고 있어야 하는 맥락이며, 스킬은 특정 작업이 발생했을 때만 클로드가 따라야 하는 절차입니다. 그리고 이 둘은 서로 연동됩니다. CLAUDE.md에 ‘2주 단위의 스프린트를 진행한다’고 명시되어 있다면, 레트로 스킬의 트리거가 실행될 때 이 사실이 자동으로 상속됩니다.

참고: 이미 MCP 서버를 운영 중이라면, 가장 어려운 부분은 이미 완료된 것입니다. MCP는 Claude에 연결 기능을 제공합니다. 스킬은 Claude가 해당 연결을 여러분의 워크플로우에 어떻게 활용해야 하는지 지시합니다. 이 두 가지는 서로 보완적인 관계이므로, 둘 다 함께 사용하는 것이 가장 이상적입니다.

프로젝트 관리에서 클로드 스킬이 중요한 이유

Claude Skills는 프로젝트 팀에 다섯 가지 구체적인 이점을 제공합니다: 모든 구성원이 일관된 결과물을 산출할 수 있게 해주고, 인력 이직에도 사라지지 않는 조직의 기억을 확보하며, 매번 반복해서 제공해야 했던 맥락 정보를 더 이상 제공할 필요가 없게 하고, 판단력이 축적되며, 온보딩 기간을 며칠 단위로 단축시켜 줍니다.

자세한 내용은 다음과 같습니다:

모든 사람이 동일한 결과물을 얻습니다. 다섯 명의 PM이 Claude에게 PRD 작성을 프롬프트하면 다섯 가지 형식과 다섯 가지 ‘완료됨’ 기준이 생성됩니다. 하나의 공유된 PRD 스킬은 이를 단일 구조로 통합합니다. 검토자가 열어보는 사양서는 신입 사원이 작성했든 팀장이 작성했든 상관없이 동일한 형태로 표시됩니다.

업무 프로세스는 담당자가 떠난다고 해서 사라지지 않습니다. 회고 회의를 어떻게 구성해야 하는지 아는 그 한 명의 PM이 그 지식을 가지고 떠나더라도, 스킬을 통해 그 절차적 지식을 변함없이 남아 있는 파일로 전환할 수 있습니다. 이 프레임워크는 저자가 현장에 있든 없든 상관없이 작동합니다.

스킬은 그 맥락을 자체적으로 담고 있습니다. 스프린트 구조를 세 개의 별도 Claude 채팅창에 각각 붙여넣었다면, 매번 에이전트에게 과도한 부담을 주는 셈입니다. 스킬은 그 맥락을 자동으로 가져옵니다. 일은 여러분의 표준을 바탕으로 시작됩니다. 한 인스턴스에서 절약되는 시간은 적을 수 있지만, 분기 단위로 보면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.

판단은 재설정되는 대신 누적됩니다. 프롬프트는 한 사람에게 한 번의 출력 결과만 개선합니다. 반면 스킬은 공유된 버전에 반영된 각 수정 사항이 모든 사용자의 향후 모든 출력 결과를 개선하기 때문에, 모든 사용자에게 지속적인 이점을 제공합니다.

신입 사원은 입사 첫날부터 팀의 노하우를 그대로 이어받습니다. Skills가 없다면, 신입 PM은 첫 달 동안 팀이 브리핑과 보고를 작성하는 방식을 역공학적으로 분석하는 데 시간을 낭비하게 됩니다. 공유 라이브러리가 있다면, Claude Skills 레포지토리를 복제하여 즉시 표준에 부합하는 일을 수행할 수 있습니다.

대부분의 클로드 스킬이 정확성을 잃게 되는 이유 Claude 스킬은 지속적인 관리가 필요하며, 오류는 경고 없이 발생합니다. 스킬은 작성 당시 팀의 일 방식을 반영하지만, 그 이후에도 일은 끊임없이 변화합니다. 새로운 트래커로 전환하고, 팀 구성을 재편하며, PRD에 포함될 내용을 수정한다고 가정해 봅시다. 스킬은 이러한 변화들을 전혀 반영하지 못한 채 기존 프로세스를 계속 실행하며, 여전히 동일한 결과를 내놓습니다. 바로 이 점이 구식 스킬이 스킬이 없는 것보다 더 나쁜 이유입니다. 구식 버전은 이미 더 이상 적합하지 않게 된 지 오래되었음에도 불구하고, 여전히 올바른 것처럼 보이기 때문입니다. 부실한 프롬프트는 답이 형편없다는 것을 확인하고 바로 수정할 수 있기 때문에 쉽게 파악할 수 있습니다. 하지만 오래된 스킬은 요청한 형식을 그대로 제공함으로써 문제를 숨깁니다. 당연히, 내부 프로세스가 한 번 작동하기 시작하면 아무도 이를 확인하지 않게 됩니다. 실제로 근로자의 35%는 AI가 생성한 결과를 사용하기 전에 가끔씩만 검토합니다. 스킬은 품질이 낮은 결과물도 더 신뢰할 수 있게 보이게 만들기 때문에 이러한 격차를 더욱 벌립니다. 진정한 과제는 더 많은 스킬을 작성하는 것이 아니라, 어떤 스킬이 여전히 실행될 가치가 있는지 판단하는 데 있습니다. 모든 스킬에 소유자와 검토 일정을 지정하세요. 그렇지 않으면, 해당 스킬은 팀이 뒤로 미뤄둔 워크플로우의 기록으로 전락하고 맙니다. 또한, Claude 스킬을 언제 폐기해야 하는지에 대한 솔직한 답변도 여기에 있습니다. 바로 일을 처리하는 속도가 스킬을 최신 상태로 유지하려는 여러분의 의지보다 더 빨라졌을 때입니다.

프로젝트 관리 워크플로우를 위한 Claude 스킬 구축 방법

Claude 스킬은 별도의 앱이나 코드 없이 하나의 파일로 구축할 수 있습니다. 아래의 5단계에서는 워크플로우 범위 설정, SKILL.md 작성, 참조 자료 추가, 파일 간결하게 유지하기, 실제 일에서 테스트하기 과정을 단계별로 안내합니다.

1단계: 평가부터 시작하세요

지침을 하나도 작성하기 전에, 잠시 시간을 내어 반복적으로 수행하는 워크플로우를 파악해 보세요. 스킬은 이미 명확히 파악한 문제점을 해결해야만 그 존재 가치를 인정받을 수 있습니다.

대표적인 작업에 Claude를 실행해 보고, 지난번에 제공했던 것과 동일한 배경 정보를 다시 입력하는 순간을 지켜보세요. 이러한 반복되는 맥락이야말로 스킬이 흡수해야 할 자료입니다. 이 평가 단계를 생략하는 팀은 실제로 겪어본 적도 없는 문제에 대해 완성도 높은 스킬을 개발하는 경향이 있습니다.

2단계: 이름, 설명, 사용 방법을 포함한 SKILL.md 파일을 작성하세요.

SKILL.md 파일이 포함된 폴더를 생성하고, 이름과 설명이 포함된 YAML 프론트매터로 파일을 엽니다. 그런 다음 일반 Markdown 형식으로 지침을 작성합니다. 이 세 부분은 각각 다른 역할을 수행합니다:

설명: 스킬이 언제 활성화될지를 결정하는 단 한 줄이므로, 이 부분에 가장 많은 주의를 기울여야 합니다.

트리거: ‘사용자가 주간 상태 집계를 요청할 때’와 같이 명확한 용어로 명시하세요.

지침: 설명 내용이 Claude가 파일을 열지 여부를 결정하므로, 설명은 구체적으로 작성해 주세요.

3단계: 일할 기준점을 설정하세요

프로젝트 관리 스킬의 품질은 지침 자체의 기교보다 제공한 예시를 통해 훨씬 더 잘 드러납니다. 다음 예시를 통해 이를 이해해 봅시다:

Notejoy의 창립자이자 LinkedIn의 전 제품 책임자인 사친 레키(Sachin Rekhi)는 제품 전략을 평가하는 스킬을 개발했습니다. 이 스킬이 성공할 수 있었던 이유는 그가 탄탄한 전략의 사례와 함께 직접 제작한 강의 자료를 제공했기 때문입니다. 이를 통해 Claude는 초안을 평가할 수 있는 확실한 기준을 갖게 되었습니다.

실행 과제: 과거에 작성한 PRD나 상태 보고서 중 가장 뛰어난 것 두세 개를 모아 SKILL.md 파일에서 직접 참조하도록 하세요.

4단계: SKILL.md 파일을 간결하게 유지하고, 세부 사항은 참조 파일로 분리하세요.

방대한 규모의 SKILL.md 파일은 가장 중요한 지침들을 묻어버리기 쉬우므로, 관리하기 어려워지면 파일을 분할하세요.

상세한 형식 사양과 같은 가끔만 필요한 자료는 SKILL.md 파일이 연결하는 별도의 파일로 분리해 두세요. Claude는 상황이 요구할 때만 해당 연결된 파일을 읽기 때문에 컨텍스트 비용을 최소화할 수 있습니다. 이렇게 하면 핵심 파일의 분량을 충분히 짧게 유지하여 가장 필요한 지침의 가시성을 높일 수 있습니다.

5단계: 실제 작업에서 테스트하고 반복 개선하기

정돈된 데모 샘플이 아닌 진행 중인 작업에 에이전트 스킬을 실행해 보세요. 이를 통해 에이전트 스킬이 샘플 프로젝트에서만 잘 작동하는지, 아니면 부하가 큰 상황에서도 업무량을 처리할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

출력 결과가 예상과 다를 때, 스킬을 처음부터 다시 작성하지 마세요. 클로드에게 어디서 문제가 발생했는지 설명해 달라고 요청하세요. 클로드의 답변을 통해 대개는 당연하다고 여겼던 누락된 제약 조건이 드러납니다. 예를 들어, 포함해야 할 필드를 몰랐거나 우선순위 순서를 추측했던 경우를 지적해 줄 수 있습니다.

이러한 제약 조건을 SKILL.md 파일에 구체적인 한 줄로 반영하세요. 스킬이 안정화되기까지는 2~3회의 반복 작업이 필요할 것으로 예상됩니다. 수정할 때마다 파일 길이를 늘리기보다는 내용을 더 구체적으로 다듬어야 합니다.

참고: 수정 내용이 두 문장 이상 추가되는 경우, 이는 핵심 지침보다는 참조 파일에 포함하는 것이 확률이 높습니다.

Claude 앱을 통해 최상의 결과를 얻는 데 도움이 되는 실용적인 팁을 알고 싶다면 이 비디오를 시청해 보세요.

팀 전체에서 Claude Skills를 공유하는 방법

Claude Skills를 공유하는 방법에는 세 가지가 있습니다: ZIP 파일로 압축하여 전송하기, Claude 내에서 공유하기, 공유된 GitHub 저장소 사용하기입니다. 적합한 방법은 사용 중인 플랜과 팀의 크기에 따라 달라집니다.

옵션 1: ZIP 파일로 압축하여 전송

'스킬'은 폴더입니다. 폴더를 압축하여 관련 팀 회원에게 보내면, 해당 팀 회원이 자신의 Claude 설정에 업로드할 수 있습니다. 이 기능은 모든 플랜에서 사용할 수 있습니다.

스킬을 전송하려면:

컴퓨터에서 ‘Skill’ 폴더를 찾으세요. 이 폴더에는 반드시 SKILL.md 파일이 포함되어 있어야 합니다.

해당 스킬 폴더의 사이드바를 토글한 후 다운로드를 클릭하세요.

Claude Skills zip 폴더 다운로드

수신한 스킬을 업로드하려면:

Claude를 열고 설정 으로 이동하세요.

'기능'을 선택하고 코드 실행 및 파일 생성이 활성화되어 있는지 확인하세요. 이 기능이 활성화되지 않으면 스킬이 실행되지 않습니다.

Claude Skills의 코드 실행 및 파일 생성 기능 토글

맞춤형 으로 이동한 다음 스킬 을 선택하세요.

스킬 업로드를 선택하고 zip 파일을 선택하세요.

Claude에 Skills 폴더 업로드하기

스킬 목록에 토글 버튼이 표시됩니다. 이 버튼을 켜주세요.

이 방법은 클라이언트나 프리랜서에게 스킬을 전달하는 등 일회성 인계에 사용하세요. 팀 내에서는 이 방법을 피하십시오. 업데이트할 때마다 새로운 zip 파일이 생성되고 업로드해야 하며, 누가 현재 버전을 실행 중인지 확인할 방법이 없습니다.

옵션 2: Claude 내에서 공유하기 (팀 및 엔터프라이즈 플랜)

Claude는 팀 및 엔터프라이즈 플랜에 공유 기능이 기본으로 제공됩니다. 특정 동료나 조직 전체와 스킬을 공유할 수 있습니다. 소유자는 조직 설정에서 스킬을 한 번만 업로드하면 모든 회원에게 배포할 수 있습니다. 회원은 별도의 업로드 단계 없이 자동으로 스킬을 받게 됩니다.

누구든지 기능을 공유하기 전에, 조직 소유자가 해당 기능을 활성화해야 합니다:

조직 설정 으로 이동한 다음 스킬 을 선택하세요.

코드 실행 및 파일 생성 기능을 활성화하세요. 이 기능이 활성화되지 않으면 스킬이 실행되지 않습니다.

회원들이 서로 콘텐츠를 공유할 수 있도록 하려면, 같은 섹션에서 공유 토글을 켜세요. 공유 기능은 기본적으로 꺼져 있습니다.

직접 만든 스킬을 동료(특정 개인 또는 회사 전체)와 공유하려면:

맞춤형 으로 이동한 다음 스킬 을 선택하세요.

직접 만든 스킬을 열고 공유 를 선택하세요.

특정 대상과 공유하려면 이름이나 이메일을 입력하거나, 조직 전체와 공유하세요.

전체 조직에 스킬을 배포하려면(소유자만 해당):

조직 설정 으로 이동한 후 스킬 을 선택하세요.

'조직 스킬' 섹션에서 추가 를 선택하세요.

zip 파일을 선택하세요. 해당 파일에는 SKILL.md 파일이 포함되어 있어야 합니다.

이 스킬은 모든 사용자에게 즉시 제공됩니다. 기본적으로 활성화되어 있으며, 회원은 필요에 따라 직접 비활성화할 수 있습니다.

Anthropic이 공유형(shared)과 프로비저닝형(provisioned) Claude Skills의 차이점을 다음과 같이 설명합니다

Aspect 소유자가 직접 구성 동료와 공유됨 조직 전체에 공유됨 누가 공유 권한을 가지고 있나요? 소유자 전용 모든 회원 (공유가 활성화된 경우) 모든 회원 (공유가 활성화된 경우) 공유 스킬은 어디에 표시되나요? 모든 회원의 스킬 목록 수신자의 ‘공유된 항목’ 탭 조직의 스킬 디렉토리 수신자가 스킬을 제거할 수 있나요? 삭제할 수 없으며, 본인에 대해서만 비활성화할 수 있습니다. 제거하거나 비활성화할 수 있습니다 삭제할 수 없으며, 본인에 대해서만 비활성화할 수 있습니다. 소유자의 승인이 필요한가요? 소유자가 이를 업로드합니다 아니요 아니요

팀이 Teams 또는 엔터프라이즈 플랜을 이용 중이라면 이 방법을 사용하세요. 이는 모든 팀원이 동일한 버전을 유지하도록 하는 가장 간단한 방법입니다.

옵션 3: 공유 GitHub 저장소

각 스킬을 하나의 GitHub 저장소 내 폴더로 저장하세요. 이 저장소는 모든 변경 사항을 추적하는 공유 프로젝트 폴더입니다. 팀원들은 동기화된 사본을 다운로드하여 전체 라이브러리를 이용할 수 있습니다. 변경 사항은 누구에게도 반영되기 전에 검토 과정을 거칩니다. 다음 두 가지 규칙을 통해 라이브러리를 체계적으로 관리합니다:

모든 SKILL.md 파일의 맨 위에 버전 정보(# Version: 1. 3)를 추가하고, 변경할 때마다 버전 번호를 늘리세요.

더 많은 팀이 참여함에 따라 소유권이 명확해지도록 ‘pm-’이나 ‘eng-’과 같은 접두사를 사용하세요.

팀이 여러 도구를 넘나들며 일하거나, 누가 무엇을 변경했는지에 대한 기록이 필요하거나, 이미 Claude Code를 사용하고 있다면 이 접근 방식을 활용해 보세요.

어떤 것을 선택해야 할까요? 한 사람에게 스킬을 전송할 때는: zip 파일로 압축하세요. 팀 전체를 Claude의 Team 또는 엔터프라이즈 플랜으로 표준화할 때는: Claude 내에서 공유하세요. 여러 팀이나 도구에 걸쳐 점점 늘어나는 라이브러리를 관리할 때는: GitHub를 사용하세요.

클로드 스킬 구축 방법 배우기

Anthropic의 내장 스킬 제작자를 사용하여 시작하고, 공개 레포지토리에서 실제 운영 중인 스킬을 복사한 다음, 실제 일에서 이를 다듬어 보세요. 다음은 따라야 할 네 가지 단계입니다:

1단계: 스킬 제작자가 여러분의 첫 번째 스킬을 구축하도록 하세요

'스킬 제작자(Skill-creator)'는 다른 스킬을 작성하는 데 도움을 주는 스킬입니다. Anthropic의 헬프 센터에서는 처음 몇 개를 만들 때 이 스킬을 사용할 것을 권장합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다:

반복적인 작업 이나 워크플로우를 설명해 주세요.

명확성을 높이기 위한 질문을 던지고, 더 정확한 설명을 제안합니다.

폴더와 SKILL.md 파일을 자동으로 생성해 줍니다.

프로젝트 관리자 입장에서는, 이를 통해 ‘내가 상태 업데이트를 작성하는 방식’을 직접 코드를 작성하지 않고도 작동하는 스킬로 전환할 수 있습니다.

2단계: 처음부터 새로 만들기보다는 미리 만들어진 스킬을 복사하세요

anthropics/skills 저장소에는 Claude의 문서 작업(Word, PDF, PowerPoint, Excel 파일)을 뒷받침하는 실제 스킬들이 담겨 있습니다. 그중 하나를 살펴보면 실제 스킬이 어떻게 구성되어 있는지 알 수 있습니다:

상단에 짧은 SKILL.md 파일이 위치합니다

세부 사항은 별도의 참조 파일로 분리됩니다.

스크립트는 별도의 폴더에 저장됩니다

이 패턴을 참고하여 여러분의 워크플로우에 적용하기만 하면, 가장 어려운 부분은 이미 해결한 셈입니다.

3단계: 클로드가 올바르게 처리할 수 있을 때까지 어려운 작업 하나를 개선해 나가기

Anthropic의 공식 지침에 따르면, Claude가 성공할 때까지 하나의 까다로운 작업을 집중적으로 해결한 다음, 그 성공적인 접근 방식을 스킬에 반영해야 합니다. 상태 집계 스킬이 향상되는 이유는 지난주 비정형 데이터에 적용해 보고, 부족한 점을 파악한 뒤 수정 사항을 다시 반영했기 때문입니다. 가이드를 더 많이 읽는다고 해서 이런 결과가 저절로 나오는 것은 아닙니다.

4단계: 활성화와 출력을 서로 별개의 두 가지 테스트로 취급하세요

작동하지 않는 스킬은 크게 두 가지 유형으로 나뉘며, 각각에 대한 해결 방법이 있습니다:

스킬이 활성화되지 않습니다 : 문제는 거의 항상 설명에 있습니다. 설명을 더 포괄적으로 작성하고 명확한 사용 사례를 추가하세요.

스킬은 실행되지만 출력이 제대로 나오지 않습니다: 문제는 지침에 있습니다. 출력과 관련된 기대치를 명확히 보여주기 위해 구체적인 내용과 예시를 추가하세요.

이 두 가지를 머릿속에서 명확히 구분하는 것이 바로 스킬을 숙달하는 데 있어 가장 중요한 부분입니다.

와튼 스쿨 교수이자 『Co-Intelligence』의 저자인 에단 몰릭이 AI와 협업하는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

AI를 잘 다루는 데 필요한 능력은 프롬프트 작성 능력이 아니라 대인 관계 능력입니다. 상대방이 무엇에 혼란스러워할지 잘 파악하고, 작업을 단계별로 세분화하며, 문제가 발생했을 때 원인을 파악하고 해결하는 데 능숙하다면, 여러분은 AI를 잘 다룰 수 있을 것입니다.

AI를 잘 다루는 데 필요한 능력은 프롬프트 작성 능력이 아니라 대인 관계 능력입니다. 상대방이 무엇에 혼란스러워할지 잘 파악하고, 작업을 단계별로 세분화하며, 문제가 발생했을 때 원인을 파악하고 해결하는 데 능숙하다면, 여러분은 AI를 잘 다룰 수 있을 것입니다.

간단한 체크리스트: 탄탄한 Claude 스킬을 구성하는 9가지 요소

위의 구축 단계를 따르셨다면, 이미 이 중 대부분을 갖추고 계실 것입니다. 공유하기 전에 이를 활용하여 간단히 확인해 보세요:

정확한 이름 (pm-helper가 아닌 weekly-status-집계)

트리거 우선 설명 (위의 2단계 참조, 이 줄이 활성화 여부를 결정합니다)

상단의 버전 정보 (# Version: 1. 3)

간결한 Markdown 지침, 기발함보다는 실용성을 중시

실제 예시 2~3가지 (3단계 참조)

자세한 내용을 확인하려면 참조 파일을 확인하세요 (4단계 참조).

지정된 소유자

검토 일정

명시된 범위 경계

마지막 세 가지 요소(소유자, 검토 날짜, 범위)는 스킬이 서서히 쓸모없어지는 것을 방지해 주며, 이는 아래 흔히 저지르는 실수에서 다루는 실패 유형입니다.

스킬로 구현된 세 가지 프로젝트 관리 워크플로우

세 가지 워크플로우가 구체적인 성과를 가져다줍니다: PRD 또는 브리핑 스킬, 주간 현황 집계 스킬, 그리고 회고 스킬입니다. 이 세 가지 모두 프로젝트 팀이 이미 매 주기마다 반복하고 있는 일에서 비롯된 것입니다. 각 스킬이 실제로 어떻게 적용되는지 살펴보겠습니다.

1. PRD 또는 브리프 스킬

제품 요구사항 문서(PRD)를 생성하는 Claude 스킬

예를 들어, 제품 팀이 모든 이니셔티브를 시작할 때마다 PRD를 작성한다고 가정해 봅시다. 제품 관리자가 대략적인 문제 정의와 함께 스킬을 실행하면, SKILL.md 파일 내에 포함된 몇 가지 구성 요소가 해당 일을 수행합니다:

설명: ‘사용자가 새로운 PRD 또는 기능 개요를 요청할 때 사용’과 같은 트리거 문구

섹션 템플릿: 검토자들이 기대하는 제목들을, 그들이 읽는 순서대로 정리한 것

메트릭 블록: 리더십 팀이 모든 사양서에서 추적하는 성공 지표

참고용 PRD: 과거에 작성한 가장 뛰어난 브리프 중 두세 개를 한데 묶어 연결된 링크를 첨부해 주세요.

핵심 요소: 참조 PRD입니다. 실제 예시를 제공해야만 스킬이 귀사의 기준을 충족할 수 있으므로, 예시 세트가 부족하거나 아예 없는 경우 이 워크플로우가 제대로 작동하지 않게 됩니다.

이 스킬의 차별점: 처음 개발하기에 가장 적합한 스킬입니다. 브리핑은 매번 동일한 구조를 따르기 때문에, 새로운 프로젝트를 시작할 때마다 클로드에게 반복해서 설명해야 하는 형식입니다. 이를 한 번만 문서화해 두면 가장 빈번하게 반복되는 일을 없앨 수 있습니다.

2. 주간 상태 집계 스킬

주간 상태 업데이트를 생성하는 Claude 스킬

프로그램 책임자가 매주 금요일마다 경영진에게 현황 보고서를 보낸다고 가정해 봅시다. 이 스킬은 해당 주의 작업 데이터를 수집하여 고정된 형식의 단일 보고서를 생성합니다. 구성 요소는 다음과 같이 나뉩니다:

입력 자료: 프로젝트 트래커에서 내보낸 이번 주의 작업 데이터

템플릿: 상태, 위험 요소, 향후 단계 등 경영진이 주로 확인하는 섹션

문체 지침: 경영진 독자를 대상으로 각 섹션에 어느 정도의 세부 정보를 담아야 하는지

핵심 요소: 입력 데이터입니다. 스킬은 사용자가 제공하는 정보를 요약할 뿐, 스스로 데이터를 가져오지는 않습니다. 오래된 데이터를 입력하면, 오래된 사실들이 담긴 정제된 보고서를 받게 됩니다.

이 기능의 차별점: 바로 이 지점에서 스킬과 에이전트의 역할이 나뉩니다. 업데이트가 트래커에서 직접 데이터를 가져오도록 하려면, 이는 에이전트의 일이 됩니다. 스킬은 데이터가 스킬 앞에 제시된 후에야 그 수치를 모양을 바꿀 뿐입니다.

3. 회고(Retrospective) 스킬

토론 내용을 요약하는 Claude 스킬

매 스프린트 말에 레트로스펙티브를 진행하는 개발 팀의 경우, 이 스킬을 사용하면 원시 노트를 하나의 반복 가능한 형식으로 구조화된 요약본으로 변환할 수 있습니다. 구성 요소는 다음과 같이 간단합니다:

입력 자료: 구조화되지 않은 상태의 원본 회고 노트

결과물: 출시된 항목, 지연된 항목, 소유자가 지정된 조치 사항, 그리고 이월된 후속 조치 사항

형식 규칙: 매 주기마다 동일한 네 가지 제목을 같은 순서로 배치합니다.

핵심 요소: 일관된 입력. 노트에 라벨이 적을수록 스킬이 이를 분류하는 데 더 많은 노력을 기울여야 하므로, 초기 단계에서 간결한 노트 작성 규칙을 정하면 후속 단계에서 큰 도움이 됩니다.

이 도구의 차별점: 일회성 사용이 아닌 장기적인 가치를 제공합니다. 3월과 9월에 작성된 회고 기록이 동일한 방식으로 읽히기 때문에, 6가지 서로 다른 노트 스타일 속에 숨겨져 있던 스프린트 전반의 패턴이 명확히 드러납니다.

클로드 스킬 사용 시 흔히 저지르는 실수(및 해결 방법)

클로드 스킬이 실패하는 데는 다섯 가지 일반적인 원인이 있습니다: 여러 개를 만드는 대신 하나의 초대형 스킬을 구축하는 경우, 실행되지 않을 정도로 모호한 설명, 예상 출력 예시가 없는 경우, 공유된 스킬에 버전 정보가 없는 경우, 그리고 신뢰할 수 없는 출처에서 스킬을 설치하는 경우입니다. 각 원인마다 명확히 파악할 수 있는 증상과 오늘 바로 적용할 수 있는 해결책이 있습니다.

1. 세 가지의 특화된 스킬 대신 하나의 메가 스킬 구축하기

단일 ‘제품 관리자 스킬’은 PRD 작성, 요청 평가, 릴리스 노트 작성을 한 번에 수행하려고 합니다. 그 결과, 설명이 너무 광범위하여 Claude가 이를 하나의 작업에 매칭할 수 없기 때문에 스킬이 제대로 트리거되지 않습니다. 반면, 본문 내용이 너무 길어 간결함을 유지하기 어렵습니다.

해결책: 이를 세 가지 명확한 스킬로 나누고, 각 설명에 하나의 업무를 할당하세요.

2. 결코 효과가 없는 모호한 설명

잘 작성된 스킬이라도 클로드가 계속 지나쳐 버리면 사용되지 않은 채 방치됩니다. 왜일까요? 설명에 트리거 대신 테마가 명시되어 있어, 모델이 언제 이를 불러와야 할지 알 수 없기 때문입니다.

수정 방법: 스킬의 트리거가 되는 정확한 문구를 중심으로 문장을 다시 작성하세요. 스킬이 언제 로드되는지는 그 문구에 따라 결정되며, 문장 내부의 지침에 따라 결정되는 것이 아니기 때문입니다.

3. 양질의 결과물이 어떤 모습인지 보여주는 예시가 없음

생성된 결과물은 구조적으로는 정확하지만 내용은 일반적입니다. 이는 스킬에 측정 기준이 없는 규칙이 포함되어 있기 때문에, 클로드가 일의 평균적인 버전으로 타협하기 때문입니다.

해결책: 과거에 작성한 가장 뛰어난 산출물 중 두세 가지를 묶어 참고 자료로 제시하면, 모델이 이를 기준으로 새로운 일의 품질을 평가할 수 있습니다.

4. 공유 스킬에 버전 번호가 없음

두 팀원이 똑같은 스킬이라고 생각하는 것에서 서로 다른 결과를 얻습니다. 이는 누군가가 파일을 편집했기 때문일 수 있으며, 각자가 어떤 버전을 실행하고 있는지 아무도 알 수 없습니다.

해결 방법: 모든 SKILL.md 파일 상단에 버전 번호를 추가하고, 변경할 때마다 버전 번호를 올리는 방식으로, 불일치 사항이 발생하면 몇 초 만에 바로 확인할 수 있도록 하세요.

5. 신뢰할 수 없는 출처의 스킬 설치

누군가가 인터넷에서 스킬을 가져와 내용을 읽지도 않고 실행하는 경우가 있는데, 이는 스킬의 지침과 함께 제공되는 스크립트가 클로드가 이미 가지고 있는 접근 권한을 그대로 사용하여 실행되기 때문에 문제가 됩니다.

해결책: 신뢰할 수 있는 스킬만 사용하고, 번들로 제공되는 모든 파일을 먼저 검토하십시오.

ClickUp에서 AI 프로젝트 관리 워크플로우를 운영하는 방법

Claude 스킬이 효과적으로 작동하는 이유는 모델에 원래는 부족했을 맥락을 제공하기 때문입니다. ClickUp은 반대 방향에서 동일한 문제를 해결합니다. 즉, AI가 이미 작업, 문서, 마감일이 있는 곳에 상주하고 있다는 점입니다. 따라서 팀이 현재 어떤 작업을 진행 중인지 파악하기 위해 별도의 지침 파일이 전혀 필요하지 않습니다.

이는 이 글에서 방금 다룬 모든 내용에 있어 중요한 기준이 됩니다. 스킬을 사용하려면 SKILL.md 파일을 작성하고 관리해야 합니다. ClickUp Brain은 실제 프로젝트 데이터를 실시간으로 읽어들이기 때문에 이 단계를 건너뜁니다.

이 도구에 PRD 작성을 요청하면, Docs에 저장된 최근 10개의 PRD에서 내용을 가져옵니다.

스프린트 요약 보고서를 요청하면, 어떤 작업이 진행되었는지, 무엇이 차질을 빚었는지, 미해결 항목의 담당자는 누구인지 확인해 줍니다.

이 지식은 이미 체계적으로 정리되고 서로 연결되어 있습니다.

Brain은 단일 구독으로 Claude, GPT, Gemini를 모두 지원합니다. 대화마다 모델을 직접 선택하거나, Brain이 작업에 따라 자동으로 모델을 배정하도록 할 수 있습니다. 복잡한 사양에 대해 Claude의 추론이 필요하신가요? Claude로 전환하세요. 50건의 업데이트 내용을 빠르게 요약해야 하나요? Brain이 선택하도록 맡기세요.

복잡한 사양서에 대해 Claude의 추론 기능을 실행한 후, 문서를 떠나거나 로그인을 번갈아 전환할 필요 없이 더 빠른 모델로 전환하여 50건의 업데이트 내용을 요약할 수 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면 ClickUp Brain에서 선호하는 LLM으로 전환하세요

Brain에 내장된 Skills를 활용하면, 지시 파일을 하나도 직접 작성하지 않고도 슬라이드를 생성하고, 대시보드를 구축하며, 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

수동으로 작성한 Claude 스킬과의 차이점은, 이러한 스킬에는 이미 전체 작업 공간 컨텍스트가 포함되어 있다는 점입니다. 참조 파일을 별도로 묶어두거나 폴더를 관리할 필요가 전혀 없습니다. Brain이 팀 전체의 수정 사항, 결과 및 사용 패턴을 학습함에 따라 스킬의 성능도 지속적으로 향상됩니다.

특히 이러한 워크플로우에 효과적인 방법은 다음과 같습니다:

반복적인 의사결정이 자동으로 처리됩니다 : ClickUp Super Agents를 사용하여 브리핑이 승인되는 즉시 완벽한 프로젝트 계획을 수립하세요. 이 도구는 접수 목록을 모니터링하고, 모든 신규 요청을 노력, 영향도, 목표 부합도 기준으로 평가합니다. 또한 매주 금요일, 실시간 데이터를 바탕으로 작성된 주간 집계를 수신하도록 설정할 수도 있습니다. 한 번만 구성하고, 담당자를 지정하면 더 이상 수동으로 확인하지 않아도 됩니다.

생각과 실행이 하나로 연결됩니다 : ClickUp Brain을 사용하여 : ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp Docs에서 PRD를 작성, 편집 및 요약하세요. 이 과정에서 Brain에 작업 상태와 정보(이미 문서에 연결된 항목)를 업데이트하도록 지시할 수도 있습니다. Brain은 작업과 문서의 이력을 참조하여 새로운 변경 사항을 적용하므로, 맥락이 결코 놓치지 않습니다.

별도의 보고서를 작성하지 않고도 포트폴리오 현황을 한눈에 확인하세요: ClickUp 대시보드를 사용하여 속도, 1인당 업무량, 목표 진행 현황, 장애 요인을 시각화하세요. Brain은 대시보드에 표시된 내용에 대한 질문에 답해 주므로, 시간을 절약하고 계산 과정에서 발생하는 인적 오류를 방지할 수 있습니다.

솔직한 한도: 이는 별도의 구축 과정이 필요 없는 방식입니다. 워크플로우가 ClickUp 외부에서 이루어지는 경우, 맞춤형 스크립트가 포함된 이식 가능한 Claude 스킬을 사용하면 더 많은 제어권을 가질 수 있습니다. ClickUp Brain은 일과 협업이 동일한 장소에서 이루어질 때 가장 효과적으로 작동합니다. 적합한 대상: 실제 프로젝트의 복잡성을 관리하는 크로스-기능 팀: 여러 업무 흐름, 변화하는 우선순위, 별도로 요청하지 않아도 가시성을 확보할 수 있어야 하는 이해관계자 등이 있는 경우. 5개의 작업을 추적하는 1인 프리랜서에게는 업무 요구 사항에 비해 기능이 지나치게 많은 도구입니다.

AI가 여러분의 모든 업무 맥락을 이미 파악하고 있다면 다음과 같은 일이 일어납니다:

수동 요약 작업 제로: Rillsoft Sistemas가 AI 기반 워크플로우로 5개 부서를 운영하는 방법 브라질의 ERP 기업인 Rillsoft Sistemas는 하나의 ClickUp 작업 공간에서 5개 부서를 운영하고 있습니다. 4명의 슈퍼 에이전트가 수작업 없이 스프린트 요약, 상태 업데이트, 통화 후 할 일 목록을 처리하고 있습니다. 한 클라이언트 출시 과정에서, 한 슈퍼 에이전트가 팀원 누구보다 먼저 두 모듈 간의 차단된 의존성을 포착했습니다. 덕분에 출시가 지연되는 것을 막을 수 있었습니다. 이를 위해 스킬 파일을 작성하거나 작업 데이터를 내보낼 필요가 전혀 없었습니다. AI는 작업이 이루어지는 바로 그 현장에서 작동했기 때문에 이미 해당 맥락을 파악하고 있었던 것입니다. Rillsoft Sistemas의 개발자 로드리고 나시멘토는 다음과 같이 말했습니다: 그 순간, 팀원들은 AI가 단순한 텍스트 생성 도구가 아니라 적극적인 프로젝트 보조자처럼 행동하고 있다는 것을 진정으로 처음 실감했습니다. 그 순간, 팀원들은 AI가 단순한 텍스트 생성 도구가 아니라 적극적인 프로젝트 보조자처럼 행동하고 있다는 것을 진정으로 실감했습니다.

AI에 동일한 프로세스를 두 번씩 가르치는 일을 그만두세요

이 기사가 메우려는 격차는 간단합니다. 일반적인 어시스턴트는 프로젝트 관리에 대해 알고 있지만, 여러분의 팀이 프로젝트를 어떻게 운영하는지는 모릅니다. 클로드 스킬은 암묵적 지식을 인프라로 전환합니다. 팀은 업무 방식을 아는 개인에 의존성을 멈추고, 업무 방식을 명시한 문서에 의존하기 시작합니다.

핵심은 ‘접근 범위’입니다. 스킬은 접근 가능한 데이터만 처리할 수 있습니다. 스킬은 사용자가 제공하는 데이터를 모양을 바꿀 수는 있지만, 자체적으로 데이터를 가져올 수는 없습니다. 즉, 프로세스와 일이 동일한 공간에서 이루어질 때, AI가 작업을 수행하기 위해 데이터를 내보내거나 붙여넣기할 필요가 없으므로 그 효과가 배가됩니다.

판단을 코드화하세요. 이를 작업 옆에 배치하세요. 그러면 AI는 그럴듯한 플랜을 세우는 것을 멈추고 여러분이 세운 플랜을 실행하기 시작합니다. ClickUp을 무료로 시작하고, AI를 적용하기 전에 프로젝트 설정을 먼저 구축해 보세요.

프로젝트 관리를 위한 Claude Skills에 대한 자주 묻는 질문

Claude 스킬이 제 프로젝트 트래커에서 데이터를 자동으로 가져올 수 있나요?

아닙니다. 스킬은 사용자가 제공하는 데이터만 처리할 뿐, 스스로 데이터를 가져올 수는 없습니다. Claude를 외부 트래커에 연결하는 것은 MCP 서버의 역할이며, 여러 단계의 일을 자율적으로 실행하는 것은 에이전트의 영역입니다. 프로젝트 팀의 경우, 스킬(‘방법’)과 MCP(‘연결’)를 함께 사용하는 것이 가장 효과적인 설정입니다. ( Claude 플랫폼 문서 )

아니요, Claude Skills는 MCP 서버나 여러분의 프로젝트 관리 시스템을 대체하지 않습니다. MCP는 Claude가 외부 시스템에 접근할 수 있도록 해주는 반면, Skills는 Claude가 그 접근 권한을 활용하여 반복 가능한 워크플로우를 구축하는 방법을 알려줍니다. 프로젝트 팀의 경우, 일반적으로 Skills만을 단독으로 사용하는 것보다 Skills에 실시간 작업 및 문서 컨텍스트를 결합한 설정이 가장 효과적입니다.

어떤 Claude 플랜에서 Skills를 지원하나요?

스킬은 모든 Claude 플랜에서 사용할 수 있으며, 스킬을 실행하려면 설정에서 ‘코드 실행 및 파일 생성’ 기능을 활성화해야 합니다. 팀 및 Enterprise 플랜의 경우, 관리자는 관리자 설정에서 조직 전체에 스킬을 프로비저닝할 수 있으며, 이 기능은 모든 사용자에게 기본적으로 활성화되어 있습니다.

Claude Skills와 Claude 프로젝트의 차이점은 무엇인가요?

Claude 프로젝트는 진행 중인 작업에 대한 공유된 맥락과 지식을 보관하는 영구적인 작업 공간입니다. 스킬은 작업이 해당 설명과 일치할 때만 실행되는, 이동이 가능하고 필요에 따라 호출할 수 있는 절차입니다. 프로젝트를 사용하여 관련 채팅과 참고 자료를 한곳에 모아두고, 스킬을 사용하여 Claude가 특정 반복 작업을 매번 동일한 방식으로 수행하도록 하세요.

Claude의 성능 저하 없이 몇 개의 스킬을 설치할 수 있을까요?

점진적 공개 방식 덕분에 실질적인 제한은 없습니다. Claude는 세션 시작 시 각 스킬의 짧은 이름과 설명만 읽고, 작업이 일치할 때만 전체 지침을 불러옵니다. 이러한 설계 덕분에 대화창을 복잡하게 만들거나 추가적인 맥락 처리 비용을 발생시키지 않으면서도 방대한 라이브러리를 설치해 둘 수 있습니다.

Claude Skills는 맞춤형 GPT와 어떻게 다른가요?

클로드 스킬(Claude Skill)은 작업이 해당 설명과 일치할 때만 로드되는 이동 가능한 온디맨드 절차이므로, 클로드의 성능을 저하시키지 않고도 여러 개를 설치해 둘 수 있습니다. 맞춤형 GPT(Custom GPT)는 사용자가 의도적으로 전환하여 사용하는 별도로 구성된 챗봇입니다. 스킬은 normal 대화 속에서 눈에 띄지 않게 작동하는 반면, 맞춤형 GPT는 작업별로 선택하는 독립형 어시스턴트입니다.

Claude 스킬을 구축하려면 코드가 필요한가요?

아닙니다. SKILL.md 파일은 일반 Markdown(plain Markdown)으로 작성되며, Anthropic의 내장 스킬 제작자가 워크플로우에 대한 평이한 설명을 바탕으로 폴더와 파일을 자동으로 생성해 줍니다. 스크립트는 선택 사항이며, 대부분의 PM 스킬(PRD, 상태 집계, 회고)은 지침과 예시만 포함되어 있습니다.