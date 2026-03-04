ChatGPT에서 Claude로 마이그레이션하는 방법 (컨텍스트 유지하기)

대부분의 사람들은 AI 어시스턴트를 일회용 도구처럼 취급합니다.

하지만 수개월 동안 프롬프트를 다듬고 어조를 수정하며 ChatGPT에게 여러분의 일 방식을 가르쳐왔다면, 플랫폼 전환은 마치 훈련된 팀원을 해고하는 기분이 들 수 있습니다.

당신의 AI는 이미 알고 있습니다:

출력 구조화 방법

어떤 어조를 선호하시나요?

매주 어떤 종류의 작업을 수행하나요?

컨텍스트를 잃으면 모든 것이 느려집니다.

좋은 소식: ChatGPT에서 Claude로 맥락을 잃지 않고 마이그레이션하는 방법을 알아내는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. Anthropic은 최근 다른 챗봇에서 맥락을 추출하는 메모리 임포트 tool을 도입하여 Claude가 사용자의 선호도를 더 빠르게 학습할 수 있도록 지원합니다.

그러나 메모리 입력은 이야기의 일부에 불과합니다.

최고의 프롬프트, 워크플로우, 대화 수정 사항도 마찬가지로 중요합니다. 이 가이드는 클로드가 ChatGPT가 중단한 지점부터 이어받을 수 있도록 깔끔한 마이그레이션 전략을 안내합니다.

사람들이 ChatGPT에서 Claude로 전환하는 이유

점점 더 많은 팀이 단일 AI 어시스턴트에 의존하기보다 여러 AI 어시스턴트를 활용하고 있습니다. 조직의 65%가 두 개 이상의 AI 모델을 사용하며, 상용 시스템(GPT 모델 등)과 오픈소스 모델을 결합하는 경우가 많습니다.

각기 다른 모델이 서로 다른 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

예를 들어 Claude는 다음과 같은 용도로 널리 사용됩니다: 예시:

장문 문서 분석

추론, 글쓰기, 코딩 작업

대량의 컨텍스트 처리

대부분의 Claude 모델은 200K 토큰 컨텍스트 창을 지원하므로, 단일 대화에서 수백 페이지 분량의 텍스트를 분석할 수 있습니다.

최근 정부 AI 조달 기준에 관한 논의—미국 국방부 AI 정책 관련 대화 포함—는 일부 기관들이 대안을 모색하거나 AI 도구를 다양화하도록 촉진했습니다.

💡 프로 팁: 별도의 도구 사이를 오가며 작업하지 마세요. ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 사용하면 하나의 작업 공간에서 여러 주요 AI 모델에 접근하고 각 작업에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 단일 인터페이스에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하세요 이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: Claude로 긴 보고서 분석하기

ChatGPT로 브랜드 정체성에 맞는 콘텐츠 초안을 작성하세요

Gemini로 프로젝트 업데이트를 즉시 요약하세요 Brain이 ClickUp 내에 통합되어 있으므로, 실제 일 내용을 기반으로 한 맥락적 응답을 제공하기 위해 작업, 문서, 프로젝트에서 직접 정보를 가져올 수 있습니다.

ChatGPT에서 Claude로 전환하기 전에 저장해야 할 항목

AI 도구를 전환할 때 가장 큰 좌절감은 구축한 모든 맞춤형 맥락을 잃는 것입니다. AI 어시스턴트는 사용자의 역할, 프로젝트, 커뮤니케이션 스타일을 알고 있지만, 이 지식은 한 플랫폼에 갇혀 있습니다. 전환 시 새 도구에 모든 것을 수동으로 다시 가르쳐야 하므로 워크플로우가 느려지고 일반적이고 도움이 되지 않는 응답이 발생합니다.

해결책은 간단합니다: 이동 가능한 AI 컨텍스트 파일을 생성하세요. 이를 AI의 전체 "두뇌"를 포착하고 전송하는 시스템으로 생각하십시오.

많은 팀이 이를 ClickUp Docs에 저장하며, 이는 공유 "AI 플레이북"으로 효과적입니다. 해당 문서는 프롬프트 라이브러리, 커뮤니케이션 선호도, 워크플로우 지침을 위한 중앙 저장소 역할을 합니다.

새로운 도구를 매번 처음부터 재훈련하는 대신, AI 어시스턴트를 위한 휴대용 '사용 설명서'를 만드는 것입니다. 내년에 더 나은 AI가 등장하더라도( 비즈니스 리더의 81%가 2026년까지 AI 에이전트가 광범위하게 통합될 것으로 예상함), 다시 제로부터 시작할 필요가 없습니다. 즉시 배포 가능한 단일 진실의 원천을 확보하게 됩니다.

다음 네 가지를 저장하세요:

1. 맞춤형 지침

맞춤형 지침은 ChatGPT와의 모든 대화를 모양으로 만듭니다.

다음 위치에서 찾을 수 있습니다:

설정 → 개인화 → 맞춤형 지시문

via ChatGPT

"요약은 간결한 글머리 기호로 작성하라"와 같은 간단한 지시사항조차도 출력 품질을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다.

2. 메모리 입력

ChatGPT는 학습된 선호도를 메모리로 저장합니다.

다음으로 이동:

설정 → 개인화 → 메모리 → 관리

예시:

"사용자는 간결한 설명을 선호합니다"

“사용자는 B2B SaaS 마케팅 분야에서 일합니다.”

“사용자는 구조화된 출력을 선호합니다”

via ChatGPT

이 내용을 마이그레이션 문서에 복사하세요.

3. 최고의 프롬프트

프롬프트는 종종 가장 가치 있는 생산성 자산입니다.

하지만 이 정보들은 쉽게 분실될 수 있습니다.

채팅에 흩어져 있는 대신, 카테고리별로 정리된 작은 프롬프트 라이브러리를 구축하세요:

작성 프롬프트

분석 프롬프트

연구 프롬프트

코딩 프롬프트

이를 체계적으로 관리하면 마이그레이션이 쉬워질 뿐만 아니라, 팀이 프롬프트를 재창조하지 않고도 효과적인 프롬프트를 재사용하는 데 도움이 됩니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain으로 프롬프트 라이브러리를 즉시 검색 가능하게 만드세요. ClickUp Brain의 컨텍스트 기반 AI를 통해 다음과 같은 요청에 대한 답변을 쉽게 얻을 수 있습니다: “분기별 마케팅 보고서에 사용하는 프롬프트를 찾아주세요.”

"블로그 게시물에 경쟁사 비교 테이블을 작성할 때 사용하는 프롬프트는 무엇인가요?" ClickUp Docs의 공유 라이브러리에서 프롬프트를 불러오도록 ClickUp Brain에 요청하세요 " 가 추가한 ' ' 생성용 Claude 프롬프트를 찾아줄 수 있나요?"

4. 중요한 대화 하이라이트

다음과 같은 대화를 찾아보세요:

AI의 어조를 수정했습니다

귀사의 워크플로우를 설명합니다

출력 구조를 정교하게 다듬었습니다

다음은 자동으로 내보내지지 않는 특정 대화 내용입니다.

이동 과정에 착수하기 전에 ChatGPT가 사용자의 컨텍스트를 처리하고 저장하는 방식을 이해하는 것이 도움이 됩니다. 이러한 기초 지식을 바탕으로 보존할 내용과 이동 전략을 구성하는 방법에 대해 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

이동 과정에 착수하기 전에 ChatGPT가 사용자의 컨텍스트를 처리하고 저장하는 방식을 이해하는 것이 도움이 됩니다. 이러한 기초 지식을 바탕으로 보존할 내용과 이동 전략을 구성하는 방법에 대해 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

ChatGPT 메모리 및 컨텍스트 내보내기 방법

ChatGPT는 대화 기록을 포함한 전체 데이터 내보내기를 제공합니다. 내보낸 데이터는 conversations.json 파일이 포함된 ZIP 파일로 제공됩니다. 이 파일에는 지금까지 나눈 모든 채팅이 저장됩니다.

유용한 컨텍스트는 여전히 수동으로 추출해야 하지만, 이는 가장 좋은 시작점입니다.

1단계: ChatGPT 데이터 내보내기 파일 다운로드

먼저 ChatGPT에서 데이터를 추출해야 합니다. 설정 > 데이터 제어 > 데이터 내보내기로 이동하세요.

via ChatGPT

내보내기 버튼을 클릭하고 내보내기를 확인하면, 다운로드 링크가 포함된 이메일 확인서를 받게 됩니다.

via ChatGPT

여기서 인내심을 가지세요. 내보내기는 보유한 기록의 양에 따라 몇 분에서 하루까지 걸릴 수 있습니다.

2단계: 맞춤형 지시사항과 개인 컨텍스트 추출하기

맞춤형 지침은 ChatGPT가 당신을 이해하는 듯한 느낌을 주는 핵심 요소입니다. 이를 저장하려면 설정 > 개인화 > 맞춤형 지침으로 이동하세요. 저장된 맞춤형 지침뿐만 아니라 "나에 관한 추가 정보" 텍스트 필드의 데이터도 반드시 복사하세요.

via ChatGPT

이 지침들은 AI의 성격 형성에 기초가 됩니다. 모델에게 여러분의 직업, 소통 선호도, 원하는 출력 스타일을 알려줍니다. 이를 이전하는 것이 기존 경험을 유지하는 핵심입니다.

📌 메모리 입력을 얻으려면 ChatGPT 대화에서 간단한 프롬프트를 사용할 수 있습니다:

내게 대해 기억하는 모든 것, 내 선호도, 내 일, 그리고 내가 원하는 소통 방식을 목록으로 작성해 주세요. 다른 AI 어시스턴트로 옮길 수 있도록 글머리 기호 형식으로 작성해 주세요.

내게 대해 기억하는 모든 것, 내 선호도, 내 일, 그리고 내가 원하는 소통 방식을 목록으로 작성해 주세요. 다른 AI 어시스턴트로 옮길 수 있도록 글머리 기호 형식으로 작성해 주세요.

내게 대해 기억하는 모든 것, 내 선호도, 내 일, 그리고 내가 원하는 소통 방식을 리스트로 작성해 주세요. 다른 AI 어시스턴트로 옮길 수 있도록 글머리 기호 형식으로 작성해 주세요.

이 출력을 저장하세요. 이는 ChatGPT가 시간에 걸쳐 당신에 대해 학습한 내용을 휴대 가능한 버전으로 제공합니다.

3단계: 최고의 프롬프트와 대화 하이라이트 저장하기

정교하게 다듬은 프롬프트는 명시적 지식의 한 양식입니다. 특정 작업을 위해 수개월간 완성도를 높여온 귀중한 지적 재산이죠. 이를 잃는다는 것은 처음부터 다시 시작해야 하며, 그동안 쌓아온 효율성을 상실하는 것을 의미합니다.

ClickUp Docs에 중앙 집중식 프롬프트 라이브러리를 생성하여 지식 유실의 악주기를 끊으세요. 최고의 프롬프트가 오래된 채팅 기록에 묻히거나 개별 노트에 흩어지는 대신, 체계적이고 공유 가능한 문서로 정리할 수 있습니다. "글쓰기 프롬프트", "분석 프롬프트", "코딩 프롬프트"와 같은 카테고리를 만들어 모든 것을 쉽게 찾을 수 있도록 하세요.

ClickUp Docs를 활용해 중앙 집중식 편집 가능한 프롬프트 라이브러리를 구축하세요

ClickUp Docs의 공동 편집 기능을 활용해 팀 전체가 프롬프트 라이브러리에 기여하고 개선할 수 있도록 하세요. 이를 통해 개인의 지식을 공유된 팀 리소스로 전환하여 모두가 가장 효과적이고 최신 상태의 프롬프트를 사용하도록 보장합니다.

💡 프로 팁: ChatGPT 프로젝트를 사용 중이라면 각 프로젝트를 열고 Claude로 가져올 시스템 지시사항이나 업로드된 파일을 복사하세요. 대화 하이라이트의 경우, 최근 채팅 기록을 훑어보며 ChatGPT의 어조나 스타일을 수정했던 순간들을 찾아보세요. 이러한 수정 사항들은 Claude에 대한 명시적 지침이 됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 저희 AI 성숙도 설문조사에 따르면 업무 환경에서의 AI 접근성은 여전히 제한적입니다—36%는 전혀 접근할 수 없으며, 단 14%만이 대부분의 직원이 실제로 AI를 실험해볼 수 있다고 답했습니다. AI가 권한, 추가 도구 또는 복잡한 설정 뒤에 숨겨져 있을 때, 팀은 실제 일상 업무에서 시도해볼 기회조차 얻지 못합니다. ClickUp Brain은 여러분이 이미 사용 중인 작업 공간에 AI를 직접 통합하여 이러한 모든 마찰을 제거합니다. 도구 전환이나 집중력 분산 없이도 다양한 AI 모델 활용, 이미지 생성, 코드 작성 및 디버깅, 웹 검색, 문서 요약 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 팀원 모두가 쉽게 접근하고 사용할 수 있는, 항상 함께하는 AI 파트너입니다.

더 빠른 방법: Claude의 메모리 가져오기 tool

Anthropic은 최근 다른 AI 어시스턴트에서 전환하는 사용자를 위해 설계된 메모리 가져오기 워크플로우를 도입했습니다.

via Anthropic

작동 방식은 다음과 같습니다:

Claude는 메모리 추출 프롬프트를 제공합니다 해당 프롬프트를 ChatGPT에 붙여넣기하세요 ChatGPT는 저장된 메모리의 요약을 생성합니다 결과를 클로드의 메모리 임포터에 붙여넣기만 하면 됩니다.

Claude가 해당 정보를 처리합니다.

가져온 메모리는 완전히 통합되기까지 최대 24시간이 소요될 수 있습니다.

이 tool은 핵심 선호도를 캡처하지만 프롬프트나 워크플로우는 마이그레이션하지 않습니다. 따라서 위의 수동 단계는 여전히 중요합니다.

클로드에 컨텍스트를 가져오는 방법

이제 모든 데이터를 확보했으니, 다음 과제는 Claude가 실제로 이해할 수 있는 방식으로 데이터를 입력하는 것입니다. 단순히 긴 텍스트를 붙여넣기만 해서는 안 됩니다. Claude가 효과적으로 처리할 수 있도록 정보를 구조화해야 합니다.

1단계: 선호도에 따라 Claude 메모리 설정하기

Claude는 이제 대화 간 지속적 메모리를 지원합니다.

여기에서 활성화하세요:

설정 → 기능 → 메모리

via Claude

🌟 Claude Pro 사용자는 대화 간에 지속되는 메모리 기능을 활성화할 수 있습니다.

무료 요금제를 사용 중이더라도 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.

📌 추출한 ChatGPT 메모리를 다음과 같은 프롬프트와 함께 새로운 Claude 대화창에 붙여넣기하세요:

저에 대한 배경 정보와 작업 방식입니다. 대화 시 참고해 주세요.

저에 대한 배경 정보와 제가 일하는 방식입니다. 대화 시 참고해 주세요.

Claude는 이 정보를 현재 채팅에서 활용합니다.

💡 프로 팁: 지속적인 일의 경우, 메모리 기능에 의존하지 않고도 Claude 프로젝트를 활용해 컨텍스트를 유지할 수 있습니다. 프로젝트를 생성하고 컨텍스트를 맞춤형 지침으로 추가하기만 하면, 해당 프로젝트 내 모든 대화는 미리 로드된 선호 설정으로 시작됩니다.

2단계: 맞춤형 지시사항과 스타일을 이전하세요

이제 저장해 둔 ChatGPT 맞춤형 지침을 클로드의 시스템 프롬프트나 프로젝트의 맞춤형 지침 필드에 붙여넣기하세요.

🤝 친절한 알림: Claude는 기본적으로 다소 긴 설명으로 응답하는 경향이 있으므로, "간결하게 답변해 주세요" 또는 "글머리 기호를 사용해 주세요"와 같은 지침을 추가하면 도움이 될 수 있습니다.

정확하게 설정하려면 보정 대화를 먼저 시작하세요. Claude에게 샘플 작업을 제공하고 출력 결과를 선호하는 방식과 일치할 때까지 조정하세요. 이를 통해 Claude가 다르게 처리하는 표현을 파악할 수 있습니다.

다음으로 대화를 시작하세요:

다음은 제 의사소통 선호사항입니다: [맞춤형 지침을 붙여넣기]. 이를 이해하고 적용할 것임을 확인해 주세요.

다음은 제 의사소통 선호사항입니다: [맞춤형 지침을 붙여넣기]. 이를 이해하고 적용할 것임을 확인해 주세요.

이 직접적인 인수인계로 Claude가 처음부터 사용자의 선호도를 정확히 처리할 수 있습니다.

3단계: 맞춤형 GPT를 Claude 스킬 또는 프로젝트로 마이그레이션하기

맞춤형 GPT는 Claude에 직접 대응하는 기능이 없지만, Claude 프로젝트를 활용하면 유사한 결과를 얻을 수 있습니다. 자주 사용하는 각 맞춤형 GPT의 시스템 프롬프트와 업로드된 지식 파일을 추출하세요. 그런 다음 동일한 지시사항과 첨부 파일을 사용하여 Claude 프로젝트를 생성하세요.

다음과 같은 분해 방식을 사용하여 GPT 요소를 Claude에 지도하세요:

맞춤형 GPT 요소 Claude 대응 기능 시스템 프롬프트 프로젝트 맞춤형 지침 업로드된 파일 프로젝트 지식 기반 대화 기록 Claude 메모리 또는 프로젝트 컨텍스트 특정 페르소나 프로젝트 내 스타일 지정 지침

각 작업 유형별로 별도의 프로젝트를 생성하여 워크플로우를 체계적으로 관리하고 작업별 특수한 맥락을 유지하세요. 예를 들어 "콘텐츠 에디터", "코드 리뷰어", "리서치 어시스턴트" 등이 있습니다. Claude를 코딩에 활용하며 Claude 코드 채팅 기록을 보존하려는 경우 특히 유용합니다.

💡 프로 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트로 일 자동화하기 모든 작업마다 수동으로 AI에 프롬프트를 입력하는 대신, 일부 팀은 ClickUp 슈퍼 에이전트를 배포하여 작업을 자율적으로 처리합니다. 슈퍼 에이전트는 작업 공간 전반의 활동을 관찰하고, 다음에 필요한 조치를 추론하며, 자동으로 실행할 수 있는 AI 팀원입니다. 예시로는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 회의 노트가 문서에 추가되는 즉시 요약하세요

연결된 자료로부터 연구 개요 생성하기

작업 진행 상황에 따라 상태 업데이트 초안을 작성하세요 슈퍼 에이전트는 ClickUp 내에서 직접 작동하므로, 이미 여러분의 작업, 문서 및 프로젝트 컨텍스트에 접근할 수 있습니다. 따라서 그들의 출력은 팀의 실제 업무 방식과 항상 일치합니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화

ChatGPT에서 Claude로의 원활한 마이그레이션을 위한 팁

완벽한 플랜이 있더라도 도구 전환은 혼란을 초래할 수 있습니다. ChatGPT에서 완벽하게 작동하던 프롬프트가 Claude에서는 이상한 결과를 내거나, 'Claude가 이 채팅을 열 수 없습니다' 같은 예상치 못한 오류에 부딪힐 수 있습니다.

문제를 추적하고 팀과 해결책을 협업할 수 있는 중앙 집중식 공간을 마련하여 이를 극복하세요. 각자가 따로 문제 해결을 시도하기보다, 무엇이 효과가 있고 무엇이 그렇지 않은지 기록할 수 있는 공유 작업 공간을 만드세요. ClickUp의 프로젝트 협업 기능을 통해 개인의 시행착오를 집단 학습 경험으로 전환하세요.

이전을 최대한 원활하게 진행하기 위한 추가 팁은 다음과 같습니다:

일주일 동안 두 도구를 병행하여 실행하세요: 완전히 커밋하기 전에 평소 작업에 Claude를 테스트해 보세요. 이렇게 하면 컨텍스트 이전 과정에서 발생할 수 있는 누락 사항을 파악하는 데 도움이 됩니다.

클로드의 차별화된 처리 능력: 클로드와 ChatGPT를 비교할 때, 클로드는 긴 문서와 미묘한 글쓰기 분석에 탁월하다는 점을 기억하세요. 반면 ChatGPT는 이미지 생성 능력 등에서 더 강점을 보일 수 있습니다.

ChatGPT 내보내기 파일을 백업으로 보관하세요: ChatGPT 계정을 즉시 삭제하지 마세요. 과거 대화를 참조해야 하거나 중요한 내용을 놓쳤다는 사실을 깨닫게 될 수 있습니다.

진행 중 컨텍스트 업데이트: Claude와의 초기 대화에서 일부 누락 사항이 발견될 수 있습니다. 새로운 선호사항을 발견할 때마다 메모리나 프로젝트 지침에 추가하세요.

"Claude, 이 기능은 현재 작동하지 않습니다"와 같은 오류 메시지가 표시되면 일시적인 문제일 수 있습니다. 그러나 대화 도중 Claude가 맥락을 잃는 것처럼 보인다면 맥락 창 한도에 도달한 것입니다. 이 경우 새 대화를 시작하고 맥락 문서를 다시 첨부하세요.

👀 알고 계셨나요? 맥락 인식 AI는 생산성에 직접적인 영향을 미칩니다. 보스턴 컨설팅 그룹 연구에 따르면, 커뮤니케이션 팀만 해도 생성형 AI를 통해 현재 업무 시간의 26~36%를 절약할 수 있으며, 맥락을 이해하는 재설계된 워크플로우와 에이전트 시스템을 도입하면 생산성 향상 효과가 50%까지 도달할 수 있습니다.

핵심 아이디어: AI의 맥락을 이동 가능하게 만드세요

ChatGPT에서 Claude로 마이그레이션하는 것이 예전보다 훨씬 쉬워졌습니다.

Anthropic의 가져오기 tool은 기본 메모리 데이터를 자동으로 전송합니다. 그러나 진정한 값은 프롬프트, 워크플로우, 그리고 조직의 지식에 있습니다.

컨텍스트를 내보내세요. 프롬프트 라이브러리를 정리하세요. 모든 것을 한 곳에 저장하세요.

AI 지식이 ClickUp과 같은 공유 시스템에 저장되면 플랫폼 전환이 간편해집니다. 가장 큰 장점은? 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 모든 프로젝트, 문서, 협업과 다양한 AI 모델을 한곳에 모아 제공합니다.

따라서, 당신의 어시스턴트는 바뀔 수 있습니다. 하지만 당신의 워크플로우는 그대로 유지될 수 있습니다. 그리고 이미 ClickUp Brain을 사용하고 있다면, 추가 구독이나 AI 스프롤의 번거로움 없이 Claude와 ChatGPT 모두에 접근할 수 있습니다!

ClickUp을 무료로 체험해 보세요. AI 상호작용을 포함한 모든 일이 한곳에 통합될 때 얻을 수 있는 이점을 직접 확인하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

네. Claude는 이제 다른 챗봇에서 저장된 선호도를 추출하여 Claude의 메모리 시스템에 추가하는 메모리 가져오기 tool를 제공합니다.

네. Claude는 대화 간 지속적 메모리를 지원하며, 이 기능은 현재 Free Plan 및 유료 플랜 모두에서 이용 가능합니다.

대부분의 Claude 모델은 최소 20만 토큰 컨텍스트 창을 지원하여 매우 긴 문서와 대화를 분석할 수 있습니다. 엔터프라이즈 플랜 사용자는 특정 모델 사용 시 50만 토큰 컨텍스트 창을 이용할 수 있습니다.

많은 사용자가 두 tools를 병행하여 사용합니다. 이미지 생성 같은 일부 영역에서는 ChatGPT가 여전히 우위를 점하는 반면, 문서 분석과 구조화된 추론에서는 Claude가 탁월합니다.