개발자를 위한 Mixtral vs ChatGPT: 어느 쪽이 더 나을까요?

개발 워크플로우에 적합한 AI 모델을 선택하는 것은 어떤 것을 사용해야 할까?라는 단순한 질문처럼 들릴 수 있습니다.

하지만 그 이면에는 스택 내에서 AI를 어떻게 구축하고 운영할지에 대한 더 중요한 결정이 숨어 있습니다.

배포와 맞춤형 설정에 대한 제어권을 팀에 더 많이 부여하는 Mistral AI의 오픈 웨이트 모델인 Mixtral을 선택할까요? 아니면 강력한 독점 모델과 사용하기 쉬운 생태계로 유명한 OpenAI의 널리 사용되는 AI 어시스턴트인 ChatGPT를 선택할까요?

이 선택은 인프라에 대한 통제권부터 AI 기능을 출시하는 속도에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다.

이 가이드에서는 Mixtral과 ChatGPT를 아키텍처, 성능, 맞춤형 설정, 비용, 프라이버시 측면에서 상세히 비교하여 귀사의 팀에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 또한 ClickUp과 같은 올인원 tools를 활용해 워크플로우 내에서 여러 모델을 동시에 사용함으로써 둘 중 하나를 선택해야 하는 고민을 피하는 개발자들의 사례도 소개합니다. ⚒️

준비되셨나요? 그럼 시작해 봅시다.

Mixtral과 ChatGPT 비교 요약

Mixtral과 ChatGPT는 개발자에게 훌륭한 tools이지만, 각각 다른 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 자세한 내용을 살펴보기 전에, 두 모델의 주요 기능을 간략히 요약해 보겠습니다:

기능/카테고리 Mixtral ChatGPT ClickUp Brain 모델 아키텍처 오픈 웨이트 혼합 전문가 모델(8x7B); 스파스 활성화 방식은 토큰당 활성화된 매개변수가 일부에 불과하므로 추론 비용을 절감합니다 독자적인 트랜스포머 아키텍처; 추론 시 모든 매개변수가 활성화된 고밀도 모델 통합된 작업 공간 내에서 Claude, GPT, Gemini, DeepSeek을 포함한 다중 LLM에 액세스하세요 오픈소스 제공 여부 Apache 2.0 라이선스에 따라 가중치가 완전히 공개되어 있으며, 자유롭게 다운로드하고 수정할 수 있습니다. 닫힘 소스이므로 모델 가중치나 아키텍처 세부 정보를 확인할 수 없습니다. 여러 모델 제공자에 접근할 수 있는 SaaS 플랫폼 컨텍스트 윈도우 최대 32K 토큰을 기본 지원하며, 일부 배포 환경에서는 확장된 컨텍스트를 사용할 수 있습니다. 모델 버전에 따라 8K~128K 토큰 지원 (GPT-4 Turbo는 128K 지원) 작업 공간에서 작업, 문서, 대화를 자동으로 가져오는 워크스페이스 인식 컨텍스트 자체 호스팅 옵션 네, 로컬이나 개인 클라우드 인프라에서 실행할 수 있습니다. 아니요. OpenAI 서버를 통한 API로만 접근할 수 있습니다. 클라우드 기반이며 기업급 보안 제어 기능을 갖추고 있습니다 파인 튜닝 지원 완전한 파인 튜닝 및 LoRA/QLoRA 어댑터가 지원됩니다 API를 통해 일부 모델에 대해 제한적인 미세 조정이 가능합니다. 파운데이션 모델을 사용하며, 프롬프트와 작업 공간 컨텍스트를 통해 맞춤형 사용자 지정이 완료됩니다 팀 크기 MLOps 용량을 갖춘 1인 개발자부터 대규모 엔지니어링 팀까지 API 기반 워크플로우에 익숙한 모든 크기의 팀 모든 부서의 모든 크기의 팀 가격 무료(자체 호스팅 시); API 비용은 제공자에 따라 다름 구독형 및 사용량 기반 API 요금제 'Free Forever 플랜'을 이용하실 수 있습니다

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 프로세스를 따르고 있으므로, 저희가 제시하는 추천이 실제 제품의 가치를 기반으로 한다는 점을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

Mixtral 개요

Mixtral은 Mixture-of-Experts(MoE) 아키텍처를 기반으로 한 Mistral AI의 오픈-웨이트 모델입니다. 이를 8명의 전문 컨설턴트로 구성된 팀에 비유해 볼 수 있습니다. 모든 구성원이 모든 작업을 수행하는 대신, 이 모델은 필요한 전문가만 불러와 활용합니다.

Mixtral은 각 프롬프트에 대해 가장 관련성이 높은 두 명의 전문가를 선택하여 답변을 생성하고, 나머지 전문가들은 대기 상태로 유지합니다. 그 결과, 훨씬 더 큰 모델과 유사한 성능을 제공하면서도 요청당 사용하는 컴퓨팅 리소스는 훨씬 적습니다.

Mixtral의 장점

Apache 2.0 라이선스 하의 공개 가중치: 모델의 가중치에 대한 완전한 접근 권한을 제공하므로, 제한적인 라이선스 조건 없이 자체 호스팅, 미세 조정 및 수정이 가능합니다. 이는 팀이 엄격한 지적 재산권(IP) 또는 모델의 가중치에 대한 완전한 접근 권한을 제공하므로, 제한적인 라이선스 조건 없이 자체 호스팅, 미세 조정 및 수정이 가능합니다. 이는 팀이 엄격한 지적 재산권(IP) 또는 규정 준수 요건을 준수해야 하는 경우 큰 장점이 됩니다.

전문가 혼합(Mixture-of-experts) 방식의 효율성: 이 모델은 470억 개의 매개변수를 가지고 있지만, 토큰당 이 모델은 470억 개의 매개변수를 가지고 있지만, 토큰당 약 130억 개만 활성화하므로 , 더 적은 컴퓨팅 비용과 더 빠른 응답 속도로 훨씬 더 큰 모델의 성능을 얻을 수 있습니다.

뛰어난 다국어 처리 능력: 코드와 자연어를 효과적으로 처리합니다. 다양한 프로그래밍 언어와 자연어를 처리합니다.

자체 호스팅 유연성: 자체 인프라에서 실행할 수 있어 데이터를 완전히 제어할 수 있으며, 사용량이 증가함에 따라 비용을 더 예측 가능하게 관리할 수 있습니다.

활발한 오픈소스 커뮤니티: 지속적으로 성장하는 tool 생태계, 커뮤니티가 미세 조정한 모델 변형, 유용한 배포 가이드의 혜택을 누릴 수 있습니다.

Mixtral의 단점

인프라 오버헤드: 자체 호스팅은 플러그 앤 플레이 방식이 아닙니다. MLOps 전문 지식, 전용 GPU 리소스, 지속적인 유지 관리가 필요합니다.

더 작은 생태계: ChatGPT의 방대하고 성숙한 생태계에 비해 사전 구축된 통합 기능, 플러그인 및 타사 tools가 적습니다.

제공자별 품질 차이: 타사 API를 사용할 경우 가격, 속도 제한, 안정성 측면에서 일관성이 떨어질 수 있습니다.

대화형 작업에서는 다소 미흡함: 코드 생성 능력은 뛰어나지만, 채팅 전용으로 광범위한 미세 조정을 거친 ChatGPT에 비해 대화 능력이 다소 덜 정교하게 느껴질 수 있습니다.

Mixtral 가격 (100만 토큰당 비용)

Free

입력: 100만 토큰당 $0.70

결과: 토큰 100만 개당 $0.70

ChatGPT 개요

ChatGPT는 OpenAI의 주력 대화형 AI로, 개발자들은 GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-4o와 같은 API를 통해 이를 활용할 수 있습니다. 이 모델의 가장 큰 강점은 '인간 피드백 기반 강화 학습(RLHF) '에 있습니다 . 이 과정에서 인간 검토자가 응답을 평가하고 점수를 매김으로써 모델이 더 유용하고 정확하며 안전하게 작동하도록 합니다.

개발자 입장에서 이는, 특히 대화형 사용 사례의 경우, 바로 사용할 수 있는 상태에서도 응답이 대체로 세련되고 체계적으로 구성되어 있음을 의미합니다.

ChatGPT의 장점

성숙하고 완성도 높은 응답: RLHF 덕분에 ChatGPT는 최소한의 프롬프트만으로도 유용하고 주석이 잘 달린 코드와 명확한 문서를 일관되게 생성합니다.

방대한 생태계: 수천 개의 플러그인, 통합 기능 및 tools를 지원하며, 널리 사용되는 IDE와 프레임워크에서 강력한 지원을 받고 있습니다.

안정적인 API 인프라: 개발자 관계 구축에 주력하는 탄탄한 자금력을 갖춘 조직이 뒷받침하는 기업급 가동 시간과 지원 혜택을 누리실 수 있습니다.

다중 모달 기능: 최신 GPT-4 모델은 이미지, 음성, 파일을 처리할 수 있어, 예를 들어 스크린샷을 통해 UI를 분석하거나 다양한 유형의 개발 워크플로우에서 작업하려는 경우에 안성맞춤입니다.

낮은 진입 장벽: 별도의 인프라 설정이 필요 없습니다. API 키만 있으면 바로 개발을 시작할 수 있습니다.

ChatGPT의 단점

닫힘 소스 및 독점 기술: 모델 가중치에 접근할 수 없으므로, 자체 호스팅, 모델 가중치에 접근할 수 없으므로, 자체 호스팅, 자유로운 미세 조정 또는 모델 동작에 대한 심층적인 감사를 수행할 수 없습니다.

데이터 프라이버시 문제: 모든 프롬프트는 OpenAI 서버에서 처리되므로, 모든 프롬프트는 OpenAI 서버에서 처리되므로, 규정 준수 규칙이 있는 규제 산업이나 민감한 코드베이스를 다루는 경우 문제가 될 수 있습니다.

대규모 사용 시 비용 예측 불가능성: 대용량 애플리케이션을 운영 중이라면, 토큰 기반 사용 방식은 사용량이 늘어날수록 비용이 급격히 증가할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

벤더 종속 위험: 단일 제공자에 모든 것을 의존하면 벤더 종속 위험에 처할 수 있습니다. 해당 제공자 측에서 API를 변경하거나 서비스를 업데이트할 경우, 귀사의 워크플로우에 차질이 생길 수 있습니다.

ChatGPT 요금

Free

Go: 사용자당 월 $8

추가 혜택: 사용자당 월 $20

프로: 사용자당 월 200달러

Mixtral vs. ChatGPT: 주요 기능 비교

여러분에게 중요한 기능들을 기준으로 Mixtral과 ChatGPT가 실제로 어떻게 비교되는지 자세히 살펴보겠습니다.

기능 #1: 코딩 및 코드 생성 벤치마크

ChatGPT, 특히 GPT-4는 사려 깊은 팀원처럼 코드를 작성하는 경향이 있습니다. 기본적인 프롬프트를 사용하더라도, 바로 사용할 수 있는 상세한 코드를 생성하고, 주석을 추가하며, 오류 처리까지 해줍니다. 따라서 실제 운영에 바로 적용할 수 있는 코드를 생성하는 데 매우 유용합니다.

반면 Mixtral은 성능 면에서는 뒤지지 않지만, 기본적으로 더 간결한 형태를 띠기 때문에 동일한 수준의 완성도를 얻으려면 프롬프트 엔지니어링에 추가적인 시간을 투자해야 합니다.

기본적인 템플릿 코드의 경우 두 모델 모두 잘 작동합니다. 하지만 상황이 복잡해지면, ChatGPT의 더 명확하고 세련된 출력 결과 덕분에 종종 우위를 점합니다.

🏆 결론: 더 완성도 높고 즉시 생산 환경에 적용 가능한 코드를 제공하는 ChatGPT가 승리합니다.

💡 전문가 팁: 단순히 모델 성능만 비교하지 말고, 실제 워크플로우 내에서 테스트해 보세요. Mixtral과 ChatGPT의 출력이 단순히 분리된 프롬프트가 아닌, 실제 개발 프로세스에 어떻게 통합되는지 확인해 보세요. 이렇게 하면 시간을 절약할 수 있고 나중에 탭을 오가며 작업하는 번거로움을 피할 수 있습니다.

기능 #2: 컨텍스트 윈도우 및 장문 처리

AI 어시스턴트가 3번 전에 나눈 대화 내용을 잊어버린다면, 방대하고 복잡한 코드베이스를 다루는 일은 매우 힘들어집니다. 그렇기 때문에 개발자 입장에서 모델이 한 번에 기억할 수 있는 텍스트의 양인 '컨텍스트 윈도우'는 매우 중요합니다. 두 tool은 이 문제를 서로 다른 방식으로 해결합니다:

Mixtral-8x7B: 32,000 토큰의 기본 컨텍스트 윈도우를 제공하며, 이는 대용량 파일이나 긴 대화에 충분한 규모입니다.

ChatGPT: 8,000~ 8,000~ 128,000 토큰을 처리할 수 있습니다 . GPT-4 Turbo의 방대한 128K 윈도우를 활용하면 이론적으로 작은 코드 저장소를 단일 프롬프트로 입력할 수 있습니다. 하지만 윈도우가 클수록 비용이 더 많이 들 수 있다는 점을 유의하세요.

🏆 결론: 방대한 코드베이스를 처리할 수 있는 막대한 용량 덕분에 GPT-4 Turbo가 우위를 차지하지만, Mixtral 역시 32K 토큰 범위 내에서 매우 뛰어난 성능을 발휘하여 대부분의 프로젝트에 효율적으로 활용될 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 단 12%만이 생산성 제품군에 내장된 AI 기능을 사용하고 있습니다. 이처럼 낮은 도입률은 현재 구현된 방식이 사용자들이 선호하는 독립형 대화형 플랫폼에서 전환하도록 유도할 만한 원활하고 상황에 맞는 통합 기능을 갖추지 못했음을 시사합니다. 예를 들어, AI가 사용자의 일반 텍스트 프롬프트를 기반으로 자동화 워크플로우를 실행할 수 있을까요? ClickUp Brain이라면 가능합니다! 이 AI는 채팅 스레드 요약, 텍스트 초안 작성 및 다듬기, 작업 공간에서 정보 검색, 이미지 생성 등 ClickUp의 모든 측면에 깊이 통합되어 있습니다! 3개 이상의 앱을 업무용 올인원 앱으로 대체한 ClickUp 고객의 40%에 동참해 보세요!

기능 #3: API 액세스 및 개발자 통합

AI 모델의 품질이 아무리 뛰어나더라도 워크플로우에 통합하는 과정이 번거롭고 시간이 많이 소요된다면 소용이 없습니다. 부실한 문서, SDK 부족, 불안정한 API는 프로젝트가 시작되기도 전에 무산시킬 수 있습니다.

OpenAI는 잘 정리된 API, 주요 프로그래밍 언어용 SDK, 함수 호출과 같은 고급 기능을 통해 매우 완성도 높은 개발자 통합 환경을 제공합니다.

반면, Mixtral의 API 접근은 여러 제공자(Mixtral 자체 플랫폼, Together AI, Fireworks 등)에 분산되어 있으며, 각 제공자마다 고유한 문서와 안정성을 갖추고 있습니다. 이는 선택의 폭을 넓혀준다는 장점이 있지만, 동시에 서로 다른 문서, 안정성, 설정 등을 관리해야 하므로 일관성 문제가 발생할 수 있습니다.

🏆 결론: OpenAI의 API는 신속한 통합을 위한 뛰어난 개발자 경험을 제공하는 반면, Mixtral은 특정 인프라 요구 사항이 있는 팀에게 제공자 선택에 있어 더 큰 유연성을 제공하므로, 두 모델은 동등한 것으로 평가됩니다.

기능 #4: 맞춤형 및 자체 호스팅 옵션

기성 AI 모델도 훌륭하지만, 팀에 고유한 코딩 스타일, 독자적인 코드베이스, 또는 특화된 도메인이 있다면 맞춤형 맞춤화가 큰 차이를 만듭니다. 특정 요구 사항에 맞게 모델을 조정할 수 없다면 많은 가치를 놓치고 있는 것입니다.

이것이 Mixtral의 가장 큰 강점입니다. 가중치가 공개되어 있으므로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

미세 조정: 자체 코드로 모델을 훈련시켜 특정 분야의 전문가로 만드세요

어댑터 활용: LoRA 및 QLoRA와 같은 효율적인 기법을 적용하여 모델을 처음부터 다시 훈련하지 않고도 맞춤형으로 만들세요

양자화: 더 작고 저렴한 하드웨어에 배포할 수 있도록 모델 크기를 줄이세요

반면 ChatGPT는 API를 통해 맞춤형 설정을 위한 한도를 제공하지만, 기본 모델 가중치에는 접근할 수 없습니다. 근본적으로 OpenAI가 허용하는 범위 내에서만 사용할 수 있습니다.

🏆 결론: Mixtral은 맞춤형 및 자체 호스팅 측면에서 최고의 선택으로 꼽히며, 특수한 요구 사항이나 엄격한 데이터 요구 사항을 가진 팀에게 가장 적합한 솔루션입니다.

기능 #5: 개발 팀을 위한 프라이버시 및 데이터 보안

많은 엔지니어링 팀에게 있어, 독점 코드나 민감한 고객 데이터를 제3자 API로 전송하는 것은 고려 대상조차 되지 않습니다.

Mixtral의 자체 호스팅 옵션을 사용하면 프롬프트와 코드가 자체 인프라를 벗어나지 않으므로, 강력한 프라이버시 및 데이터 보안의 핵심 원칙인 완전한 데이터 통제권을 확보할 수 있습니다. 이는 금융이나 의료와 같은 규제 산업 분야의 팀에 이상적입니다.

ChatGPT Enterprise는 SOC 2 및 HIPAA 인증과 같은 강력한 규정 준수 기능을 제공하지만, 여전히 데이터를 제3자에게 맡겨야 한다는 점은 변함이 없습니다.

🏆 결론: 자체 호스팅 기능을 통해 가장 강력한 프라이버시 보호를 보장하므로 Mixtral이 승리합니다.

Mixtral과 ChatGPT 중 어떤 것을 선택해야 할까요?

간단히 말해, 이는 여러분의 요구 사항에 따라 달라집니다. 다음은 결정을 내리는 데 도움이 될 간단한 프레임워크입니다:

다음과 같은 경우 Mixtral을 선택하세요: 팀에 MLOps 전문 지식이 있거나, 특정 작업을 위해 팀에 MLOps 전문 지식이 있거나, 특정 작업을 위해 모델을 미세 조정해야 하거나, 자체 호스팅이 필요한 엄격한 데이터 프라이버시 규정이 있는 경우

다음과 같은 경우 ChatGPT를 선택하세요: 팀이 신속한 통합, 완성도 높은 기본 제공 기능, 방대한 tools 생태계를 최우선으로 여긴다면

더 나은 해답은, 꼭 하나만 고를 필요는 없다는 것입니다. 많은 팀이 하이브리드 방식을 채택하여, 일반적인 업무 지원에는 ChatGPT를 활용하고 민감한 내부 작업에는 자체 호스팅하는 Mixtral을 사용하고 있습니다.

또한 ClickUp과 같은 도구를 활용하면, 단일 통합 AI 작업 공간 내에서 두 모델을 모두 사용하고 그 결과를 작업, 문서, 프로젝트에 직접 연결함으로써 실질적인 생산성 향상을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 어떤 모델을 사용하든 AI로 도출한 인사이트가 즉시 실제 업무의 일부가 됩니다.

ClickUp 소개: AI 개발 워크플로우에서 ChatGPT와 Mixtral을 활용하는 최고의 방법

Mixtral과 ChatGPT 중 하나를 선택하는 것은 대개 장단점을 따져보는 문제로 귀결됩니다.

Mixtral은 가중치 규모에 대한 유연성과 배포 제어 기능을 제공합니다. ChatGPT는 정교하게 다듬어진 결과물과 뛰어난 대화 튜닝 기능을 제공합니다.

하지만 개발자로서 직면하게 될 실질적인 문제가 하나 있습니다. 두 tool 모두 일반적으로 실제 개발 워크플로우 외부에 위치한다는 점입니다.

한 탭에서 AI 모델에 프롬프트를 입력하고, 결과를 복사해 다른 곳에 붙여넣기한 다음, 이를 수동으로 작업, 문서 또는 실행 항목으로 전환합니다.

시간이 지남에 따라 이는 '도구 난립' 현상을 초래합니다. 아이디어 생성을 위해 AI를 사용하고, 일 관리를 위해 다른 도구를, 문서화를 위해 또 다른 도구를, 자동화를 위해 또 다른 도구를 사용하게 되는 것입니다.

ClickUp은 이 문제를 다른 방식으로 접근합니다.

ClickUp은 AI 모델을 별도의 보조 도구로 취급하는 대신, 코드 논의, 문서, 작업 및 자동화 기능이 이미 존재하는 작업 공간에 직접 통합합니다.

즉, AI가 생성하는 결과물은 단순히 아이디어를 제시하는 데 그치지 않고, 귀하와 팀이 진행 중인 일에 즉시 적용될 수 있습니다.

그 과정은 다음과 같습니다.

ClickUp의 장점 1: 하나의 작업 공간에서 다양한 AI 모델에 접근 가능

ClickUp Brain을 사용하면 하나의 AI 모델에만 국한되지 않습니다. 작업 공간 내에서 직접 ChatGPT, Gemini, Claude 및 기타 주요 모델에 액세스할 수 있으며, 작업에 따라 모델을 자유롭게 전환할 수 있습니다.

단일 ClickUp 작업 공간에서 ChatGPT, Mixtral 및 기타 AI 모델 간에 원활하게 전환하세요

더욱 좋은 점은, Zapier를 통한 연동을 통해 Mixtral과 같은 모델을 작업 공간에 연결할 수 있어, 여러분과 팀원들이 오픈 웨이트 모델을 자유롭게 실험해 보면서 동시에 모든 일을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있다는 것입니다.

Zapier를 통해 Mixtral을 ClickUp에 연결하고 AI 인사이트를 워크플로우에 바로 적용하세요

개발자 여러분에게 이러한 유연성은 매우 중요합니다.

구조화된 문서 작성에는 ChatGPT를, 아키텍처 아이디어 브레인스토밍에는 다른 도구를, 코드 리뷰 요약에는 Mixtral을 사용할 수 있습니다. 따라서 여러 AI 도구를 사용하기 위해 탭을 전환할 필요 없이, 프로젝트 데이터가 이미 있는 곳에서 바로 응답을 생성할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain 내에서 Mixtral과 ChatGPT에 동일한 프롬프트를 입력해 보세요. 출력 결과를 비교한 후, 실제 운영에 바로 적용할 수 있는 모델을 결정하고 선호하는 결과를 작업에 연결하세요. 정확도가 중요한 핵심 기능에 특히 적합합니다.

ClickUp의 장점 #2: 작업과 함께 AI 코딩 에이전트를 활용하세요

개발자라면 이미 Cursor AI 에이전트나 Codegen AI 에이전트와 같은 tools를 사용하여 코드를 생성하거나, 기능을 검토하거나, 로직을 리팩토링하고 계실 수도 있습니다.

ClickUp을 사용하면 이러한 워크플로우를 개발 작업이 추적되는 동일한 환경에 통합할 수 있습니다.

팀원에게 말을 걸듯이 Cursor나 Codegen AI 에이전트를 @멘션하고, ClickUp 작업을 할당하면 에이전트가 백그라운드에서 작업을 수행하므로 여러분은 더 중요한 업무에 집중할 수 있습니다. 작업이 완료되면 에이전트가 자동으로 결과를 알려드립니다.

AI 코딩 에이전트를 팀원처럼 활용하세요. ClickUp 작업 공간 내에서 직접 코드 생성, 검토 및 업데이트를 할당할 수 있습니다

그 시점에서 수정 사항을 적용할지, 다른 개발자에게 할당할지, 아니면 다음 스프린트로 미룰지 결정하게 됩니다.

ClickUp의 장점 #3: ClickUp Docs를 통한 중앙 집중식 문서화

개발 프로세스에는 일반적으로 API 참조 문서, 아키텍처 노트, 온보딩 가이드, 문제 해결 문서 등 많은 문서 작업이 수반됩니다.

중앙 집중식 시스템이 없으면 이러한 리소스는 결국 Google Docs, 내부 wiki, 또는 Notion 페이지에 흩어져 있게 됩니다.

ClickUp Docs를 사용하면 ClickUp Tasks에서 지원하는 작업 및 프로젝트 바로 옆에 모든 기술 문서를 저장할 수 있습니다.

ClickUp Docs에서 모든 문서를 해당 문서가 지원하는 작업 바로 옆에 보관하세요

새로운 인증 시스템을 문서화할 때, ClickUp Docs 내에서 기술 사양서를 작성하고, 이를 ClickUp 작업 내의 해당 기능을 구현하는 개발 작업과 연결한 다음, 기능이 발전함에 따라 문서를 업데이트할 수 있습니다.

또한 프로젝트 전반에 걸쳐 작업 진행 상황에 대한 인사이트가 필요할 때는, 작업 공간에 내장된 인텔리전스 레이어인 ClickUp Brain에 간단히 질문하기만 하면, 프로젝트 데이터의 전체 맥락을 반영하여 해당 문서에서 직접 답변을 추출해 보여줍니다.

수동 검색은 그만! 상황 인식 AI인 ClickUp Brain으로 프로젝트 데이터를 즉시 확인하세요

즉, 문서가 단순히 별도의 지식베이스에 저장되는 것이 아니라 프로젝트의 살아있는 워크플로우의 일부가 됩니다.

ClickUp 통합 기능을 통해 외부 플랫폼을 연결하면 GitHub, Slack, Figma 또는 기타 연동 앱의 과거 데이터와 최신 정보를 ClickUp 작업 공간으로 손쉽게 가져올 수 있습니다.

ClickUp에서 ‘일’을 작업 공간과 연결하세요

GitHub의 문서나 코드 참조 자료를 관련 작업에 직접 연결할 수 있습니다. Slack의 업데이트나 토론 내용을 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 심지어 다른 도구의 파일이나 프로젝트 자산도 동일한 작업 공간으로 가져올 수 있습니다.

전문가 팁: ClickUp 채팅을 사용하면 Slack과 프로젝트 작업 간에 오가는 번거로움을 완전히 없앨 수 있습니다. 모든 팀 토론과 개발자 워크플로우를 ClickUp 내에서 직접 관리하세요. 작업 공간을 벗어나지 않고도 채팅 메시지에서 바로 팀원을 태그하고 작업에 직접 댓글을 할당할 수 있어, 대화 속에서 중요한 내용이 묻히지 않습니다. 모든 업데이트, 결정 사항, 후속 조치가 프로젝트 맥락 내에서 관리되므로 협업이 더 빨라지고 훨씬 깔끔해집니다. ClickUp 채팅으로 댓글을 작업으로 전환하세요 개발 팀의 논의 내용을 프로젝트와 실시간으로 동기화하세요. ClickUp 채팅으로 대화를 실행으로 옮기세요.

ClickUp의 장점 #5: 반복적인 개발 워크플로우 자동화

ClickUp 자동화 기능은 개발 팀의 업무 속도를 늦추는 수동 단계를 제거해 줍니다. 작업 상태, 마감일 또는 사용자 지정 필드를 기반으로 작업을 트리거할 수 있습니다.

기능이 ‘QA 준비 완료’ 상태로 전환되면, ClickUp은 해당 작업을 테스터에게 자동으로 할당하고 QA 팀에 알릴 수 있습니다.

ClickUp이 번거로운 업무를 처리해 드립니다—작업 인계, 알림, 워크플로우 업데이트를 자동화하세요

테스터가 버그를 발견하면 자동화 시스템이 해당 작업을 다시 열고, 담당 개발자에게 태그를 지정하며, 문제를 스프린트 백로그로 다시 이동시킬 수 있습니다. 따라서 원하는 단계에서 워크플로우가 자동으로 이어집니다.

AI와 함께 Clicking-Up을 시작하세요

AI를 진정으로 활용하려면 단순히 모델을 선택하는 데 그치지 말고, 모델을 업무와 연결해 주는 작업 공간을 선택하세요. Mixtral은 유연성, 공개 가중치, 그리고 제어 기능을 제공합니다. ChatGPT는 완성도 높은 결과물과 방대한 생태계를 제공합니다. 두 모델 모두 훌륭하지만, 단독으로 사용한다면? 이들은 여러분의 워크플로우 외부에 존재하기 때문에, 탭을 오가며 결과물을 복사-붙여넣기하고, 인사이트를 수동으로 작업이나 문서로 전환해야 하는 번거로움을 겪게 됩니다.

작업 공간에 AI를 직접 통합하면 여러 모델을 동시에 사용할 수 있고, 생성된 결과를 작업 및 문서와 연결하며, 팀원과 협업하고, 지식을 중앙 집중화하며, 반복적인 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 따라서 Mixtral, ChatGPT 또는 기타 AI를 통해 얻은 인사이트가 별도의 도구에 머무르는 것이 아니라, 여러분이 이미 수행 중인 업무의 일부로 즉시 활용될 수 있습니다.

실제로 확인해 보시겠습니까? ClickUp으로 무료로 시작해 보세요 ✨.

자주 묻는 질문(FAQ)

Mixtral-8x7B는 8개의 전문 모델을 하나로 통합한 것과 같은 '전문가 혼합(mixture-of-experts)' 아키텍처를 사용하는 반면, Mistral 7B와 같은 표준 모델은 단일 밀집형 모델입니다. 이를 통해 Mixtral은 훨씬 더 큰 모델에 필적하는 성능을 더 높은 효율성으로 제공할 수 있습니다.

네, Mixtral의 오픈 웨이트 라이선스를 통해 자체 하드웨어에서 모델을 실행하여 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이를 위해서는 고성능 GPU가 필요하지만, 양자화된 버전의 모델은 일반 소비자용 장비에서도 실행할 수 있습니다.

코딩, 디버깅, 문서화 작업에 매일 AI를 활용한다면, ChatGPT Plus의 빠른 응답 속도와 우선순위 접속 권한은 구독 비용을 지불할 만한 가치가 있을 것입니다. 가끔 사용하는 사용자라면, 사용량 기반 API를 계속 사용하는 것이 더 경제적일 수 있습니다.

여러 AI 모델을 하나의 인터페이스로 통합해 제공하는 플랫폼을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp Brain은 OpenAI, Anthropic, Google의 모델에 대한 접근성을 제공하므로, 작업 공간을 벗어나지 않고도 어떤 작업이든 최적의 AI를 사용할 수 있습니다.