텍스트 요약에 Hugging Face 활용 방법

허깅 페이스 요약 스크립트를 구축하는 대부분의 개발자는 동일한 벽에 부딪힙니다: 요약은 터미널에서는 완벽하게 작동합니다. 하지만 실제 지원해야 할 일과 연결되는 경우는 거의 없습니다.

이 가이드는 Hugging Face의 Transformers 라이브러리를 사용해 텍스트 요약기를 구축하는 방법을 안내한 후, 팀이 실제 작업, 프로젝트, 결정과 연결되는 요약이 필요할 때 완벽한 구현조차 해결보다 더 많은 문제를 일으킬 수 있는 이유를 보여줍니다.

텍스트 요약이란 무엇인가?

팀들은 정보에 파묻혀 있습니다. 여러분은 수동으로 소화하는 데 몇 시간이 걸리는 긴 문서, 끝없는 회의록, 복잡한 연구 논문, 분기별 보고서에 직면해 있습니다. 이러한 지속적인 정보 과부하는 의사 결정을 늦추고 생산성을 저하시킵니다.

텍스트 요약은 자연어 처리(NLP)를 활용해 콘텐츠를 핵심 정보를 유지한 채 간결하고 일관성 있는 버전으로 압축하는 과정입니다. 모든 문서에 대한 즉각적인 요약 보고서라고 생각하시면 됩니다. 이 NLP 요약 기술은 일반적으로 다음 두 가지 접근법 중 하나를 사용합니다:

추출형 요약: 이 방법은 원본 텍스트에서 가장 중요한 문장을 직접 식별하여 추출하는 방식으로 작동합니다. 마치 하이라이터가 자동으로 핵심 포인트를 골라내는 것과 같습니다. 최종 요약은 원본 문장들의 모음입니다.

추상적 요약(Abstractive summarization): 이 고급 기법은 원문의 핵심 의미를 포착하기 위해 완전히 새로운 문장을 생성합니다. 정보를 다른 표현으로 재구성하여, 마치 사람이 긴 이야기를 자신의 말로 설명하듯 더 유연하고 인간적인 요약문을 만들어냅니다.

이 결과는 어디서나 볼 수 있습니다. 회의록을 실행 항목으로 압축하고, 고객 피드백을 트렌드로 추출하며, 프로젝트 문서를 빠르게 개요로 요약하는 데 활용됩니다. 목표는 항상 동일합니다: 모든 단어를 읽지 않고도 핵심 정보를 얻는 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain은 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 인사이트와 답변을 제공하므로 검색을 멈추고 업무에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용하여 주당 5시간 이상, 연간 1인당 250시간 이상을 절약했습니다.

텍스트 요약에 허깅 페이스를 사용하는 이유는 무엇인가요?

맞춤형 텍스트 요약 모델을 처음부터 구축하는 것은 막대한 작업입니다. 훈련을 위한 방대한 데이터 세트, 강력하고 고가의 컴퓨팅 자원, 그리고 머신러닝 전문가 팀이 필요합니다. 이러한 높은 진입 장벽으로 인해 대부분의 엔지니어링 및 제품 팀은 시작조차 하지 못합니다.

허깅 페이스는 이 문제를 해결하는 플랫폼입니다. 오픈소스 커뮤니티이자 데이터 사이언스 플랫폼으로, 수천 개의 사전 훈련된 모델에 접근할 수 있게 하여 개발자들에게 LLM 요약 기능을 효과적으로 민주화합니다. 처음부터 구축하는 대신, 이미 99% 완성된 강력한 모델로 시작할 수 있습니다.

많은 개발자들이 허깅 페이스(Hugging Face)를 선택하는 이유는 다음과 같습니다: 🛠️

사전 훈련 모델 접근: Hugging Face hub는 Google, Meta, OpenAI와 같은 기업들이 훈련한 200만 개 이상의 공개 모델을 보유한 방대한 저장소입니다. 여러분의 프로젝트에 이 최첨단 체크포인트를 다운로드하여 활용할 수 있습니다.

간소화된 파이프라인 API: 파이프라인 기능은 텍스트 전처리, 모델 추론, 출력 형식 지정과 같은 복잡한 단계를 단 몇 줄의 코드로 처리하는 고수준 API입니다.

다양한 모델 선택: 단일 옵션에 얽매이지 않습니다. BART, T5, Pegasus 등 각기 다른 강점, 크기, 성능 특성을 지닌 다양한 아키텍처의 범위에서 선택할 수 있습니다.

프레임워크 유연성: Transformers 라이브러리는 가장 널리 쓰이는 두 딥러닝 프레임워크인 PyTorch와 TensorFlow와 완벽하게 호환됩니다. 팀이 이미 익숙한 프레임워크를 선택하여 사용할 수 있습니다.

커뮤니티 지원: 방대한 문서, 공식 교육 과정, 활발한 개발자 커뮤니티를 통해 튜토리얼을 쉽게 찾고 문제가 발생했을 때 도움을 받을 수 있습니다.

허깅 페이스는 개발자에게 매우 강력하지만, 코드 기반 솔루션이라는 점을 기억해야 합니다. 구현과 유지 관리에는 기술적 전문성이 필요합니다. 단순히 일을 요약해야 하는 비기술 팀에게는 항상 적합한 선택이 아닙니다.

🧐 알고 계셨나요? Hugging Face의 Transformers 라이브러리는 몇 줄의 코드로 최첨단 NLP 모델을 사용하는 것을 주류로 만들었으며, 이 때문에 요약 프로토타입은 종종 여기서 시작됩니다.

허깅 페이스 트랜스포머란 무엇인가요?

허깅 페이스를 사용하기로 결정하셨군요. 하지만 실제로 일을 수행하는 기술은 무엇일까요? 핵심 기술은 트랜스포머(Transformer)라는 아키텍처입니다. 2017년 "Attention Is All You Need"라는 논문의 제목에서 소개된 이 기술은 자연어 처리(NLP) 필드를 완전히 바꿔놓았습니다.

트랜스포머 이전에는 모델들이 긴 문장의 맥락을 이해하는 데 어려움을 겪었습니다. 트랜스포머의 핵심 혁신은 어텐션 메커니즘으로, 특정 단어를 처리할 때 입력 텍스트 내 다른 단어들의 중요도를 가중치 부여할 수 있게 합니다. 이는 긴 범위 의존성을 포착하고 맥락을 이해하는 데 도움이 되며, 이는 일관성 있는 요약문을 생성하는 데 필수적입니다.

허깅 페이스 트랜스포머 라이브러리는 복잡한 모델을 매우 쉽게 사용할 수 있게 해주는 파이썬 패키지입니다. 머신러닝 박사 학위가 필요하지 않습니다. 이 라이브러리가 어려운 작업을 추상화해 처리해줍니다.

알아야 할 세 가지 핵심 구성 요소

토큰화기: 모델은 단어를 이해하지 못합니다. 숫자를 이해할 뿐이죠. 토큰화기는 입력 텍스트를 모델이 처리할 수 있는 일련의 숫자 토큰으로 변환하는 과정( : 모델은 단어를 이해하지 못합니다. 숫자를 이해할 뿐이죠. 토큰화기는 입력 텍스트를 모델이 처리할 수 있는 일련의 숫자 토큰으로 변환하는 과정( 토큰화 )을 수행합니다. 모델: 이는 사전 훈련된 신경망 자체를 의미합니다. 요약 작업에는 일반적으로 인코더-디코더 구조를 가진 시퀀스-투-시퀀스 모델이 사용됩니다. 인코더는 입력 텍스트를 읽고 수치적 표현을 생성하며, 디코더는 이 표현을 활용해 요약문을 생성합니다. 파이프라인: 모델을 사용하는 가장 쉬운 방법입니다. 파이프라인은 사전 훈련된 모델과 해당 토큰화기를 묶어, 입력 전처리와 출력 후처리 단계를 모두 자동으로 처리해 줍니다.

요약에 가장 널리 쓰이는 모델은 BART와 T5입니다. BART(양방향 자동 회귀 변환기)는 특히 추상적 요약에 탁월하여 매우 자연스러운 요약문을 생성합니다. T5(텍스트-텍스트 전이 변환기)는 모든 NLP 작업을 텍스트-텍스트 문제로 재구성하는 다목적 모델로, 강력한 만능형 모델입니다.

허깅 페이스(Hugging Face)로 텍스트 요약기 구축하기

나만의 요약기 예시를 만들어 볼 준비가 되셨나요? 필요한 것은 기본적인 파이썬 지식, VS Code 같은 코드 에디터, 그리고 인터넷 연결뿐입니다. 전체 과정은 단 4단계로 이루어집니다. 몇 분 안에 작동하는 요약기를 완성할 수 있습니다.

1단계: 필요한 라이브러리 설치

먼저 필요한 라이브러리를 설치해야 합니다. 핵심 라이브러리는 transformers입니다. 또한 PyTorch나 TensorFlow 같은 딥러닝 프레임워크도 필요합니다. 본 예시에서는 PyTorch를 사용하겠습니다.

터미널 또는 명령 프롬프트를 열고 다음 명령어를 실행하세요:

Python에서 NLP 모델 구축을 위한 Transformers 라이브러리와 PyTorch 프레임워크 설치 명령어

T5와 같은 일부 모델은 토큰화기를 위해 sentencepiece 라이브러리도 필요로 합니다. 이 라이브러리도 함께 설치하는 것이 좋습니다.

일부 Hugging Face 모델의 토큰화를 위해 필요한 SentencePiece 라이브러리 설치 명령어

💡 전문가 팁: 패키지 설치 전에 Python 가상 환경을 생성하세요. 이렇게 하면 프로젝트 의존성을 분리하여 컴퓨터의 다른 프로젝트와 충돌을 방지할 수 있습니다.

2단계: 모델과 토큰화기 로드하기

시작하는 가장 쉬운 방법은 파이프라인 기능을 사용하는 것입니다. 이 기능은 요약 작업에 적합한 모델과 토큰화기를 자동으로 불러와 처리합니다.

파이썬 스크립트에서 파이프라인을 임포트하고 다음과 같이 초기화하세요:

Python의 Transformers 라이브러리를 사용하여 BART-large-CNN 모델로 Hugging Face 요약 파이프라인 초기화하기

여기서 우리는 두 가지를 명시하고 있습니다:

작업: 파이프라인에 "요약"을 수행하도록 지시합니다.

모델 선택: Hugging Face hub에서 사전 훈련된 특정 모델 체크포인트를 선택합니다. facebook/bart-large-cnn은 뉴스 기사로 훈련된 인기 모델로, 범용 요약에 효과적입니다. 빠른 테스트를 위해 t5-small과 같은 소형 모델을 사용할 수도 있습니다.

이 코드를 처음 실행하면 hub에서 모델 가중치를 다운로드합니다. 이 과정은 몇 분 정도 소요될 수 있습니다. 이후 모델은 로컬 머신에 캐시되어 즉시 로딩됩니다.

3단계: 요약 기능 생성하기

코드를 깔끔하고 재사용 가능하게 만들려면 요약 로직을 기능으로 감싸는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 다양한 매개변수로 쉽게 실험할 수도 있습니다.

사전 로드된 Hugging Face 요약 파이프라인을 사용하여 주어진 텍스트에 대한 요약문을 생성하는 Python 기능. 사용자 정의 가능한 최대 및 최소 요약 길이 지원.

제어 가능한 매개변수를 살펴보겠습니다:

max_length: 출력 요약문의 최대 토큰 수(대략 단어 수)를 설정합니다.

min_length: 모델이 지나치게 짧거나 빈 요약문을 생성하지 않도록 최소 토큰 수를 설정합니다.

do_sample: False로 설정하면 모델은 결정론적 방법(빔 검색 등)을 사용하여 가장 가능성이 높은 요약문을 생성합니다. True로 설정하면 무작위성이 도입되어 더 창의적이지만 예측하기 어려운 결과를 생성할 수 있습니다.

이러한 매개변수를 조정하는 것이 원하는 출력 품질을 얻는 키입니다.

4단계: 요약 생성하기

이제 재미있는 부분입니다. 텍스트를 기능에 전달하고 결과를 출력해 보세요. 🤩

맞춤형 요약 기능을 사용하여 제임스 웹 우주 망원경에 관한 기사 요약 예시

콘솔에 기사의 요약 버전이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다. 문제가 발생할 경우 다음과 같은 빠른 해결 방법이 있습니다:

입력 텍스트가 너무 깁니다: 입력값이 최대 길이(보통 512 또는 1024 토큰)를 초과하면 모델에서 오류가 발생할 수 있습니다. 긴 입력값을 자동으로 잘라내려면 summarizer() 호출 내부에 truncation=True를 추가하세요.

요약이 너무 일반적입니다: num_beams 매개변수를 증가시켜 보세요(예: num_beams=4). 이렇게 하면 모델이 더 나은 요약을 찾기 위해 더 철저히 탐색하지만 속도가 약간 느려질 수 있습니다.

이 코드 기반 접근법은 맞춤형 앱을 개발하는 개발자에게는 탁월합니다. 하지만 이를 팀의 일상 업무에 통합해야 할 때는 어떻게 될까요? 바로 여기서 한계가 드러나기 시작합니다.

텍스트 요약에 있어서 Hugging Face의 한계점

유연성과 제어력을 원할 때 Hugging Face는 훌륭한 선택지입니다. 하지만 실제 팀 워크플로우(단순 데모 노트북이 아닌)에 적용하려 하면 예상 가능한 몇 가지 문제가 빠르게 드러납니다.

토큰 한도와 긴 문서 처리의 골칫거리

대부분의 요약 모델은 고정된 최대 입력 길이를 가집니다. 예시로 facebook/bart-large-cnn은 max_position_embeddings = 1024로 설정되어 있습니다. 이는 긴 문서가 종종 잘림(truncation)이나 분할(chunking)을 필요로 함을 의미합니다.

간단한 기본 요약만 필요하다면 파이프라인에서 트렁케이션 기능을 활성화하고 넘어가면 됩니다. 하지만 긴 문서의 정확한 요약을 필요로 한다면, 일반적으로 청크 처리 로직을 구축한 후 결과를 통합하기 위해 두 번째 단계인 '요약의 요약'을 수행하게 됩니다. 이는 추가적인 엔지니어링 작업이며, 결과물의 일관성을 유지하기 어렵습니다.

환각 위험(및 검증 부담)

추상화 모델은 때로 환각 현상을 일으켜 사실과는 다른 내용이지만 그럴듯하게 들리는 텍스트를 생성합니다. 비즈니스 핵심 업무에 활용할 경우 이는 문제를 야기합니다: 모든 요약본을 수동으로 검증해야 하기 때문입니다. 이 시점에서 시간 절약이 아닌 일만 프로세스의 다른 단계로 옮겨진 셈입니다.

맥락 인식 부족

허깅 페이스 모델은 입력된 텍스트만 인식합니다. 프로젝트 목표, 관련 인원, 문서 간 연관성 등 현대 시스템의 맥락적 지능을 결여하고 있어 프로젝트의 목표나 관련 인원, 문서 간 연관성을 이해하지 못합니다. 고객 통화 요약이 프로젝트 요구사항 문서와 상충하는지 판단할 수 없습니다. 고립된 상태로 존재하기 때문입니다.

통합 오버헤드(‘마지막 마일’ 문제)

요약 생성 자체는 대개 쉬운 부분입니다. 진짜 문제는 그 다음에 오는 것입니다.

요약본은 어디로 가나요? 누가 보나요? 어떻게 실행 가능한 작업으로 전환되나요? 이를 트리거한 일과 어떻게 연결하나요?

그 "마지막 단계" 를 해결한다는 것은 맞춤형 통합과 접착 코드를 구축하는 것을 의미합니다. 이는 개발자에게 초기 일을 추가할 뿐만 아니라, 다른 모든 사람들에게는 종종 불편한 워크플로우를 만들어냅니다.

기술적 장벽과 지속적인 유지 관리

파이썬 기반 접근법은 주로 코딩이 가능한 사람들에게만 접근 가능합니다. 이는 마케팅, 영업, 운영 팀에게 실질적인 장벽을 만들어 채택률이 한도로 유지된다는 것을 의미합니다.

지속적인 유지 관리도 수반됩니다: 의존성 관리, 라이브러리 업데이트, API와 모델이 진화함에 따라 모든 것이 정상 작동하도록 유지하는 작업이죠. 빠른 성과로 시작된 것이 조용히 또 다른 관리 대상 시스템으로 변할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 업무 방해 요소의 42%는 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하며, AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다.

더 큰 문제: 맥락의 확산

요약 스크립트가 완벽하게 작동하더라도, 출력물이 실제 일이 이루어지는 곳과 분리되어 있다면 팀은 여전히 시간을 낭비할 수 있습니다.

이를 '컨텍스트 스프롤'이라 합니다. 팀원들이 정보를 찾고, 앱을 전환하며, 서로 연결되지 않은 플랫폼에서 파일을 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하는 현상입니다.

통합형 작업 공간이 판도를 바꾸는 지점이 바로 여기입니다. 한 곳에서 요약문을 생성한 뒤 나중에 '작업으로 옮기려' 애쓰는 대신, 통합 시스템은 프로젝트, 문서, 대화를 하나로 묶어 관리하며 ClickUp Brain을 인텔리전스 레이어로 내장합니다. 요약문은 작업과 문서와 연결된 상태로 유지되므로 다음 단계가 명확해지고, 업무 인계가 즉시 이루어집니다.

ClickUp으로 실행으로 이어지는 요약

요약 스크립트는 완벽하게 작동할 수 있지만, 한 가지 성가신 방식으로 팀에 실패할 수 있습니다: 요약본이 일과 분리된 곳에 존재하게 된다는 점입니다.

이러한 간극은 맥락 분산 현상을 초래합니다. 정보가 문서, 채팅 스레드, 작업, 그리고 연결되지 않은 tools들의 '간단 메모'에 흩어져 있는 상태죠. 사람들은 요약문을 활용하는 시간보다 찾는 데 더 많은 시간을 소비합니다. 진정한 성과는 단순히 요약문을 생성하는 데 있지 않습니다. 그 요약문을 실제 업무가 이루어지는 결정사항, 소유자, 다음 단계에 연결된 상태로 유지하는 데 있습니다.

바로 이것이 ClickUp Brain의 차별점입니다. 프로젝트가 있는 동일한 작업 공간 내에서 작업, 문서, 대화를 요약하므로 팀원들은 도구를 전환하지 않고도 내용을 이해하고 바로 실행에 옮길 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 기사, 보고서, 장문 문서의 요약본을 생성하세요

ClickUp BrainGPT: 자연어로 요약 내용과 상호작용하기

데스크탑에서 BrainGPT는 ClickUp Brain의 대화형 인터페이스입니다. 스크립트, 노트북 또는 외부 AI 도구를 열지 않고도 팀원들은 ClickUp 내에서 직접 평이한 언어로 필요한 것을 요청할 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT는 지능형 어시스턴트 역할을 수행하며, 긴 비즈니스 문서를 간결하고 실행 가능한 요약으로 변환합니다.

다음과 같이 텍스트를 입력하거나 음성인식 기능을 사용할 수 있습니다:

긴 작업 설명, 댓글 스레드 또는 문서를 요약 하세요.

후속 조치 로 "다음 단계는 무엇인가요?" 또는 "이 작업의 책임자는 누구인가요?"와 같은 질문을 던지세요.

요약을 실행으로 전환하세요: 요약 내용을 바탕으로 소유자와 마감일이 지정된 작업을 생성합니다.

ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 작동하므로, 출력은 실시간 컨텍스트(작업 설명, 댓글, 하위 작업, 연결된 문서, 프로젝트 구조)를 기반으로 합니다. 별도의 도구에 텍스트를 붙여넣기하고 중요한 내용이 누락되지 않기를 바라는 방식이 아닙니다.

대부분의 팀에게 이 방법이 코드 기반 요약 워크플로우보다 우수한 이유

개발자가 구축한 워크플로우는 강력한 요약문을 생성할 수 있습니다. 문제는 그 이후에 발생합니다. 누군가가 출력물을 실제 작업이 이루어지는 장소로 복사한 다음, 이를 작업으로 전환하고, 실행 여부를 추적해야 하기 때문입니다.

ClickUp Brain이 그 연결 고리를 완성합니다:

코딩 불필요 팀원 누구나 별도의 설치나 코딩 없이 문서, 작업 스레드, 복잡한 댓글 모음을 요약할 수 있습니다.

상황 인식 요약 ClickUp Brain은 사람들이 흔히 놓치는 부분까지 포함합니다: - 댓글 속에 묻힌 결정 사항 - 답변에서 멘션된 장애 요소 - '완료됨'의 의미를 바꾸는 하위 작업

요약은 작업이 있는 곳에 존재합니다 작업 내부를 확인하거나, ClickUp 문서 상단에 요약을 추가하거나, 아무도 확인하지 않는 별도의 '요약 문서'를 만들지 않고도 토론 내용을 빠르게 정리할 수 있습니다.

도구 과다 사용 방지 별도의 스크립트, Jupyter 노트북, API 키, 또는 한 사람만 이해하는 워크플로우가 필요하지 않습니다. 문서, 작업, 요약 기능이 모두 동일한 시스템에 통합됩니다.

통합 작업 공간의 실질적 이점은 바로 이것입니다: 요약, 실행, 협업이 사후에 이어붙여지는 것이 아니라 동시에 이루어집니다.

실생활에서 작동하는 방식

팀들이 흔히 사용하는 몇 가지 패턴은 다음과 같습니다:

댓글 스레드 요약하기 : 긴 토론이 담긴 작업을 열고 AI 옵션을 클릭하면 변경된 내용과 핵심 사항을 빠르게 요약해 줍니다.

문서 요약하기 : ClickUp 문서를 열고 "Ask AI"를 사용해 페이지 요약본을 생성하면 누구나 빠르게 내용을 파악할 수 있습니다.

실행 항목 추출: 요약 내용을 즉시 다음 단계로 전환하여 담당자와 마감일이 지정된 작업으로 변환함으로써, 업무 인계 과정에서 추진력이 약화되지 않도록 합니다.

기능 허깅 페이스 (코드 기반) ClickUp Brain 설정 필요 파이썬 환경, 라이브러리, 코드 없음, 내장 컨텍스트 인식 텍스트만 (입력한 내용) 전체 작업 공간 컨텍스트 (작업, 문서, 댓글, 하위 작업) 워크플로우 통합 수동 내보내기/가져오기 원문: 요약은 작업과 업데이트로 전환될 수 있습니다 필요한 기술 역량 개발자 수준 팀의 누구라도 유지보수 지속적인 모델 및 코드 유지 관리 자동 업데이트

요약에서 실행으로: 슈퍼 에이전트와 함께

요약은 유용합니다. 어려운 점은 특히 규모가 커질 때 일관되게 실행으로 이어지도록 하는 것입니다.

바로 여기서 ClickUp 슈퍼 에이전트 가 등장합니다. 동일한 작업 공간 내에서 요약된 정보를 활용하고 트리거 및 조건에 따라 일을 진행시킬 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트 인터페이스에서 자동화된 도입 플랜 요약 생성 및 워크플로우 지침을 보여줍니다.

슈퍼 에이전트를 통해 팀은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

일정에 따른 변경 사항 요약 (주간 프로젝트 요약, 일일 상태 집계)

실행 항목 추출 및 소유자 자동 할당

지연된 작업 표시 (검토 중 멈춘 작업, 답변 없는 스레드, 기한이 지난 다음 단계)

수동 보고 없이도 리더십의 가시성을 높게 유지하세요

요약이 정적인 텍스트로만 존재하는 대신, 에이전트는 요약이 플랜으로 전환되고, 그 플랜이 진행으로 이어지도록 지원합니다.

업무가 이루어지는 현장에서 작동하는 요약 기술

맞춤형 앱, 특수 제작된 파이프라인 또는 모델 동작에 대한 완전한 제어가 필요할 때 Hugging Face Transformers는 탁월한 선택입니다.

하지만 대부분의 팀에게 더 큰 문제는 "이걸 요약할 수 있을까?"가 아닙니다. "이걸 요약하고 즉시 소유자, 마감일, 가시성을 갖춘 일로 전환할 수 있을까?"입니다.

팀 생산성과 신속한 실행이 목표라면, ClickUp Brain은 작업이 이루어지는 바로 그 자리에서 맥락을 담은 요약본을 제공합니다. "핵심은 이렇습니다"에서 "다음에 할 일은 이렇습니다"로 이어지는 명확한 실행 경로를 제시합니다.

설정 과정은 건너뛰고 실제 일이 이루어지는 곳에서 바로 요약해 보시겠습니까? ClickUp으로 무료로 시작하고, Brain이 복잡한 작업을 처리하도록 맡겨 보세요.