AI 전환은 프로젝트가 아닌 리더십의 사명입니다

저는 일주일에 한 번 이상 이런 대화를 나눕니다: 최고 경영진이 이렇게 말하죠. "아, 우리 이미 /AI를 쓰고 있어요—ChatGPT, Copilot, 글쎄 Glean도 있을 거예요."

그런데 결정적인 문제가 있습니다: “솔직히 말해서, 아무도 실제로 사용하지 않아요.”

그것은 AI 전환이 아니라 실패한 AI 도입입니다.

진정한 AI 전환은 최고 경영진부터 개별 기여자에 이르기까지 전사가 일의 완료됨을 근본적으로 재구상했을 때 이루어집니다. 조직 내 모든 구성원이 AI의 가능성을 목격하고, 수동적이고 시간 소모적이며 비효율적인 프로세스를 제거하기 위해 적극적으로 활용할 때 비로소 실현됩니다.

그리고 진정한 전환점은 바로 여기에 있습니다: 기존 습관을 자동화하는 것이 아니라, 그 습관에 의문을 제기하고 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 지능적인 방식으로 더 나은 결과를 달성하는 방법을 찾는 것입니다.

디지털 전환 플레이북은 여기서 일하지 않습니다

리더들은 디지털 전환과 유사점을 찾는 것을 좋아합니다. 저 역시 그 비유를 사용하곤 합니다. 가트너 컨퍼런스에서 수년간 그 메시지를 강조했던 시절을 기억하시나요?

CIO들은 비즈니스 모델을 진화시키기 위해 기술을 활용해야 했습니다. 넷플릭스처럼 기술을 활용해 현대화를 이룬 기업들이 승자가 된 반면, 블록버스터는 뒤처지게 되었습니다.

하지만 여기서 /AI 전환은 이전 방식과 극적으로 달라집니다:

디지털 전환은 대규모 자본 집약적 프로젝트 를 의미했으며, 이는 경직된 시스템과 PMO를 통해 관리되었습니다.

반면 AI 전환은 유동적이고 빠르게 진행됩니다—이는 모든 기능에서 일어나며, 사람들이 문제 해결 방식을 얼마나 신속하게 재창조할 수 있는지에 의해 주도됩니다.

잠시 생각해 보십시오. 디지털 전환은 특정 프로젝트와 계획에만 영향을 미쳤습니다. AI 전환은 회사 내 모든 구성원에게 영향을 미칩니다. 모두가 더 스마트하고, 더 빠르고, 더 효율적으로 일하게 되면 발생하는 시너지 효과는?

바로 그곳에서 마법이 일어납니다. 바로 그것이 수익에 직접적인 영향을 미칩니다.

대부분의 기업은 챗봇을 도입하거나 몇 가지 AI 포인트 tools를 라이선스했다는 이유로 AI를 도입했다고 생각합니다. 그러나 진정한 격차는 AI 접근성이 아니라, AI를 맥락, 실행, 결과 와 연결하는 시스템의 부재에 있습니다.

의미 있는 변화를 경험하는 조직들은 단순히 AI를 활용하는 데 그치지 않습니다. 그들은 AI를 일 자체에 내재화했습니다.

AI의 급속한 성장에도 불구하고, 많은 팀이 여전히 도입에 상당한 장벽에 직면하고 있습니다. 최근 ClickUp 설문조사에 따르면 응답자의 23%는 AI를 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다고 답했으며, 27%는 효과적으로 활용하기 위해 추가 교육이 필요하다고 느꼈습니다. 이러한 과제들은 진행을 저해하고 조직이 AI의 완전한 혜택을 실현하지 못하게 할 수 있습니다.

기술적, 기능적, 문화적 변화가 필요하지만, 그 비중은 동일하지 않습니다.

이 매트릭스는 통합된 작업 공간과 통합된 AI가 어떻게 실질적인 생산성 향상을 이끌어내는지 보여줍니다

리더들이 AI 전환이 주로 기술적, 기능, 문화적 측면 중 어느 것에 속하는지 묻는다면, 제 대답은 이렇습니다: 세 가지 모두에 해당하지만 난이도는 각기 크게 다릅니다.

기술적 전환? 그건 쉬운 부분입니다.

ClickUp Brain과 같은 플랫폼을 활용 중이라면, 이미 일이 이루어지는 공간에 필요한 tools를 직접 구축했습니다. 저희 AI는 단순히 질문을 하고 데이터를 요약하는 채팅 도구가 아닙니다. 복잡한 데이터를 분석하고 해석하는 강력한 tool이기도 합니다. 워크플로우에 내장되어 일을 실행하며, 사용자가 무언가를 트리거했다는 사실조차 인지하지 못한 채 일을 진행시키는 앰비언트 에이전트입니다.

진정한 중추적인 작업은 기능적·문화적 전환에 있습니다. 일이 접수부터 실행, 보고까지 어떻게 진행되는지, 그리고 그 과정에서 사람들이 시스템과 서로 어떻게 상호작용하는지를 재구상하는 것입니다.

대부분의 기업이 여기서 어려움을 겪습니다: 바로 변화 관리 부분입니다.

디지털 전환 시대에는 프로젝트 관리와 PMO가 이니셔티브의 성공이나 실패를 좌우했습니다. 나머지 구성원들은 할당된 작업을 수행하고 프로젝트 플랜을 업데이트하기만 했습니다. AI 전환은 이러한 통제권을 조직 내 모든 구성원에게 민주화합니다. 이제 각 개인은 프로젝트 관련 업무든 일반 부서 운영이든 자신의 워크플로우를 직접 관리하고 최적화할 수 있습니다.

이는 변혁이 비즈니스의 모든 기능에 영향을 미친다는 의미입니다. 그리고 이러한 광범위한 변화는 반드시 상위에서 하위로 이루어져야 합니다.

설문조사 응답자의 47%는 수동 작업을 처리하기 위해 AI를 사용해 본 적이 없지만, AI를 도입한 응답자의 23%는 AI가 업무량을 크게 줄였다고 답했습니다. 이 대비는 단순한 기술 격차 이상일 수 있습니다. 초기 도입자들은 가시적인 성과를 잠금 해제하고 있는 반면, 대다수는 인지 부하를 줄이고 시간을 되찾는 AI의 변혁적 잠재력을 과소평가하고 있을 수 있습니다.

핵심 포인트: AI 성공은 실험에 의존하기보다 통합에 의존합니다. AI로 승부하는 기업들은 tool, 팀, 맥락을 하나로 통합하는 기업들입니다.

진정한 힘은 팀 간 변혁에 있습니다

AI의 잠재력에 대한 제 생각을 근본적으로 바꾼 순간이 있었습니다.

우리 CEO 제브가 한 말이 제게 깊은 인상을 남겼습니다:

미래의 모든 IC(개별 기여자)는 AI 에이전트의 관리자가 될 것입니다.

미래의 모든 IC(개별 기여자)는 AI 에이전트의 관리자가 될 것입니다.

이것이 모든 것을 재구성했습니다. 우리는 끊임없이 '인간이 개입하는(human in the loop)' 방식을 이야기하지만, 이 기술은 한 단계 더 나아갑니다.

AI는 단순한 보조 도구가 아닙니다. 모든 직원의 역량을 극대화하는 초능력입니다. AI 어시스턴트를 통해 모든 직급의 직원이 더 스마트해져, 더 나은 의사결정을 내리고 일을 더 빠르게 처리할 수 있습니다. 사람들은 여전히 AI를 '검색 및 답변' 도구로 인식하지만, AI는 단순히 의사결정을 돕는 것을 넘어 사용자를 위해 실제 일을 수행합니다. 상태 변경, 복사-붙여넣기, 일 이동 같은 반복적이고 수동적인 단계를 처리해 줍니다.

인터넷과 YouTube를 통해 양질의 교육 자료를 즉시 접할 수 있는 우리 아이들 세대가, 그 나이에 비해 훨씬 똑똑해진 모습이 나에게 상기됩니다. AI는 이를 한 단계 더 발전시켜 업무 방식의 모든 측면에 지능을 내재화하고, 새로 입사하는 직원과 현장에서 이미 일하고 있는 직원 모두의 역량을 업그레이드합니다. 이제 그들은 업무를 더 빠르게 수행하는 방법과 이를 위한 tools에 대한 해답을 손끝에서 찾을 수 있게 되었습니다.

하지만 키는 이렇습니다: 팀 내부가 아닌 팀 간 협업의 흐름이 원활하게 이루어질 때 진정한 AI 기반 기업의 힘이 발휘됩니다. 바로 여기서 융합이 중요해집니다—분리된 AI tools로는 진정한 혁신을 이룰 수 없기 때문입니다. 오히려 일 분산(Work Sprawl) 을 줄이기보다 가중시킬 뿐입니다.

이 솔루션은 통합 AI 작업 공간으로, ClickUp Brain이 구동하는 tools, 팀, 데이터가 동기화되어 작동하므로 일이 모든 기능 영역을 넘나들며 원활하게 진행됩니다.

이 부분이 제가 열정을 느끼는 지점입니다. 매주 반복되는 패턴을 목격하기 때문입니다.

기업들은 ChatGPT, Gemini, 심지어 Copilot 같은 독립형 tool로 'AI를 시도해봤다'고 말합니다. 이 tool들은 가벼운 프로젝트 관리 기능을 추가하고 있는데, AI에 질문을 해도 그 콘텐츠를 실제 일(작업, 프로젝트, 문서)에 활용할 수 없다면 값이 없다는 점을 깨달았기 때문입니다.

그러나 이러한 tools은 사용자가 AI를 효과적으로 활용하는 방법을 이해하기 어렵게 만들며, 일을 진정으로 혁신할 수 있는 용량이 한도입니다.

ClickUp Brain의 구축 방식 자체가 판도를 바꿉니다. 우리의 AI는 여러분이 이미 업무를 플랜하고, 수행하고, 논의하는 작업 관리 플랫폼 내에 존재합니다. 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다. 주변 에이전트는 질문에 답변하고, 중복 작업을 식별하며, 관련 업무를 제안하고, 새 작업을 생성하며, 워크플로를 진행시킬 수 있습니다. 사용자가 에이전트를 트리거했는지조차 인지하지 못한 채 말이죠.

ClickUp의 시스템 간 심층 통합은 그 영향력을 증폭시켜 기술 스택 전반에 걸쳐 단일 정보 원천과 자동화를 구현합니다. 플랫폼 간 워크플로우를 간소화하여 사용자가 여러 공간을 토글할 필요가 없도록 함으로써, 분리된 시스템을 수동으로 연결할 때 발생하는 오류 및 재작업 가능성을 제거합니다.

진정한 AI 전환은 "챗봇을 추가했다"는 수준이 아닙니다. 일 자체가 지능화되는 순간입니다 — 의사 결정, 업데이트, 답변, 다음 단계가 별도의 tools가 아닌 워크플로우 내에서 이루어집니다. 바로 이것이 ClickUp의 AI 스택이 제공하는 것입니다: ClickUp Brain → 일을 분석하고, 다음 단계를 생성하며, 즉시 요약합니다

ClickUp Brain MAX (Talk to Text) → 음성을 작업, 문서, 실행 항목으로 변환합니다

ClickUp 기업 검색 → ClickUp과 Notion, GitHub, Google Drive 같은 연결된 tools에서 답변을 추출합니다 음성에서 실행으로: Brain Max는 음성 요청을 즉각적인 답변과 자동화된 작업으로 전환합니다 이 두 솔루션은 생각, 기록, 실행 사이의 간극을 해소합니다. 맥락 전환 없이, 수동으로 연결할 필요 없이. 이는 AI를 단순한 tool에서 일의 운영 체제로 전환하는 변화입니다.

과감한 행동은 바로 실행하는 것입니다

오늘 아침에도 한 CIO와 회의했는데, 회사를 '디지털 전환'해야 한다고 말하더군요. /AI는 아직 고려 대상도 아니었습니다. 저는 즉시 이렇게 질문했습니다: '지금 당장 이 문제를 고민해야 합니다.'

그는 10년 동안 쌓인 잡다한 앱들을 비즈니스 전반에 흩어 놓은 상태이며, 팀 회원들은 단 한 가지 방식으로만 프로젝트를 운영하는 법을 알고 있습니다.

저는 그에게 직접 이렇게 말했습니다. "우리는 그들이 일 방식을 어떻게 변화시켜야 하는지에 대해 그들의 상상을 뛰어넘는 모습을 보여줄 것입니다. 이 역할에 부임한 지 3개월이 된 당신의 임무는 바로 이 변화를 주도하는 것입니다. 단순히 tool 통합을 고려하는 것이 아니라 비즈니스 변혁을 이끌어야 합니다."

30분간의 대화 끝에, 이전에는 회의 참석조차 어려워했던 우리 계정 팀의 리더가 더 많은 것을 보고 싶어 했습니다.

왜냐하면 그는 그 위험성을 깨달았기 때문입니다.

모든 리더에게 전하는 메시지: 통합 플랫폼으로의 전환을 두려워하지 마십시오. 그 도약을 하지 않는다면 오히려 두려워해야 합니다. 경쟁사들은 지금 바로 AI로 변혁 중입니다. 여러분이 그렇지 않다면, 이미 뒤처진 것입니다.

진정한 AI 네이티브의 의미

AI 중심 기업이란 경영진이 "AI 도입"을 대대적으로 선언한 곳이 아닙니다. 경영진부터 일반 직원(IC)에 이르기까지 조직 전체가 일 접근 방식을 근본적으로 바꾼 곳입니다.

현명한 리더와 기업은 과거에 왜 그렇게 완료되었는지 의문을 제기하는 문화를 수용하고 장려합니다. 그들은 새로운 방식을 제안하며, 구성원들이 스스로 변화의 주체가 될 수 있도록 권한을 부여합니다.

게임의 수준이 모두에게 한 단계 높아졌습니다. 세대마다 아이들이 더 똑똑해지듯, 세대마다 근로자들은 처음부터 AI를 파트너로 활용할 것을 기대할 것입니다. 기업은 모든 구성원이 AI에 정통하고, 항상 더 나은 업무 방식을 고민할 것임을 예상해야 합니다.

어떤 팀이든, 워크플로우가 어떻든 통합된 AI로부터 어떤 양식으로든 값을 얻을 것임을 보장합니다. 개인 할일, 1:1 미팅, 회의록 관리나 스프레드시트, 문서, 이메일 등에 흩어진 일을 혼자 처리하는 팀이라도 생산성을 높일 수 있습니다. 팀과 그들의 워크플로우를 제시해 주시면, 얻는 값은 기하급수적으로 증가합니다.

변혁은 리더십의 커밋에서 시작됩니다

AI 전환의 성공 여부는 리더십이 이를 최우선 과제로 삼고 필요한 문화적 변화를 주도하느냐에 달려 있습니다. 이처럼 대규모의 전환은 하위 조직의 실험이나 개별 부서의 시범 운영으로는 이루어질 수 없습니다.

경영진의 지시는 명확합니다:

비전과 전략적 과제를 설정하세요

융합, 맥락, 지능형 자동화를 가능케 하는 기술을 선택하세요

변화 관리를 완주까지 이끌어내세요

팀들에게 기대하는 행동을 본보기가 되어 보여주세요

기존 일 방식을 AI 기반의 새로운 접근법으로 전환하는 팀을 격려하세요

AI 시대에 성공하는 조직은 리더가 통합된 AI 기반 작업 공간으로의 전환을 주도하고, 이를 단순한 IT 프로젝트가 아닌 경쟁 우위와 장기적 성장의 핵심 동력으로 인식하는 곳입니다.

시간은 흐르고 있습니다. 변화는 이미 일어나고 있습니다. 유일한 질문은 여러분이 이를 주도할 것인지, 아니면 변화에 뒤처질 것인지입니다.

AI 전환을 주도할 준비가 되셨나요?

AI 전환을 주도할 준비가 되셨나요?

앤젤라 버너는 ClickUp의 필드 최고기술책임자(Field CTO)로, 기업 리더들과 협력하여 AI 기반 일 혁신을 설계합니다. 수십 년간 조직이 기술 주도적 변화를 헤쳐나가도록 지원한 경험을 바탕으로, 경영진에게 분산된 tools에서 통합된 지능형 작업 공간으로 전환하여 기하급수적인 생산성 향상을 잠금 해제하는 방법을 조언합니다.

AI 전환은 인공 지능을 워크플로우에 직접 통합하여 일이 어떻게 완료되는지를 재구상하는 과정입니다. 단순히 새로운 tool을 추가하는 것이 아니라, AI를 비즈니스의 모든 수준에 통합하여 사람, 데이터, 시스템이 함께 더 스마트하고 빠르게 운영되도록 하는 것입니다.

디지털 전환은 운영 현대화를 위한 신기술 도입에 초점을 맞춥니다. AI 전환은 더 나아가 의사결정을 자동화하고, 시스템 간 데이터를 연결하며, 팀 워크플로우를 지속적으로 최적화합니다. 이는 IT 주도 프로젝트뿐만 아니라 모든 직원에게 영향을 미칩니다.

통합형 AI 워크스페이스는 단일 플랫폼 내에서 도구, 팀, 데이터를 하나로 연결하여 AI가 이들을 넘나들며 원활하게 작동하도록 합니다. ClickUp에서는 AI가 플랜, 실행, 보고를 한 곳에서 처리함으로써 업무 분산을 줄이고 자동화를 실질적인 비즈니스 성과로 전환합니다.

리더십이 AI 전환을 전략적 우선순위로 삼을 때 성공합니다. 경영진은 명확한 비전을 제시하고, AI 기반 행동을 모범적으로 보여주며, ClickUp Brain과 같은 융합 기술에 투자하고, 모든 팀이 비효율을 제거하고 결과를 가속화하기 위해 AI를 활용하도록 문화적 변화를 주도해야 합니다.

주요 지표는 다음과 같습니다: – 수동 또는 반복 작업 감소 – tools 간 전환 횟수 감소 – 프로젝트 주기 단축 및 의사 결정 가속화 – 워크플로우 속도와 명확성에 대한 직원 만족도 향상

ClickUp Brain은 일이 이루어지는 곳에 지능을 심어줍니다. ClickUp Brain MAX, 기업 검색, AI 에이전트 같은 기능들은 동일한 작업 공간 내에서 맥락을 연결하고, 업데이트를 자동화하며, 작업을 실행합니다. 이를 통해 조직은 분산된 AI 사용에서 벗어나 통합된 AI 기반 업무 운영 체제로 전환할 수 있습니다.