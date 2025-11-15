HIPAA 준수 CRM 소프트웨어 13선으로 안전한 환자 데이터 관리를 위한 보안

의료 분야에서 환자 데이터는 심장 박동과 같습니다—끊임없이 흐르고, 생명과 같으며, 보호받지 못하면 치명적입니다.

바쁜 진료소, 웰니스 클리닉, 대규모 의료 네트워크를 막론하고 예약 관리, 치료 계획 수립, 지속적인 후속 조치와 함께 환자 정보를 안전하게 유지하는 것은 매우 중요합니다.

전 세계 의료 고객 관계 관리(CRM) 시장이 2030년까지 연평균 7.7% 성장할 것으로 추적되는 가운데 , HIPAA 준수 CRM 선택은 의료 산업에 필수 요소가 되었습니다.

적합한 CRM 소프트웨어는 의료 제공자가 접근 제어 기능을 통해 환자 데이터를 보호하고, 팀이 관계 및 운영을 원활하게 관리할 수 있는 tools를 제공합니다.

환자 상호작용을 보호하고, 일상 업무 프로세스를 간소화하며, 환자 만족도를 높일 준비가 되셨나요? 귀사에 적합한 tool을 선택하는 데 도움이 될 최고의 HIPAA 준수 CRM 13선을 살펴보세요.

한눈에 보는 상위 13개 HIPAA 준수 CRM 소프트웨어

적합한 선택을 돕기 위해 주요 HIPAA 준수 CRM 소프트웨어를 간략히 비교해 드립니다:

tool 가장 적합한 대상 키 기능 가격* ClickUp 통합 프로젝트 및 클라이언트 관리 솔루션 신규 환자 등록 및 알림 자동화, 접근 권한 제어, 보안 양식, 사용자 정의 보기, CRM 템플릿 Free 플랜; 기업용 맞춤 설정 Salesforce Health 클라우드 통합된 환자 보기가 필요한 대규모 의료 네트워크 임상/비임상 데이터 연결, 일정 자동화, Agentforce AI, EHR 통합 유료 플랜: 사용자당 월 $325부터 시작 LeadSquared 고속 환자 유치 및 참여 후속 조치 자동화, 리드 스코어링, 마케팅 자동화, 데이터 보안, 통합 기능 유료 플랜: 사용자당 월 $60부터 시작 Keap 소규모 클리닉의 후속 조치 및 결제 자동화 결제/알림 자동화, 보안 청구, 온라인 결제, 양식, 이메일 연동 유료 플랜: 사용자당 월 $299부터 시작 HIPAA CRM 보안을 갖춘 데이터 관리가 필요한 예산 중심 의료 기관 환자 정보 저장/관리, AWS 보안, 접근 제어, 감사 로그 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $2부터 시작 젠데스크 부서 간 협업 및 보안 소통 통합 기록 관리, 옴니채널 지원, 보안 메시징, 지식 기반, AI 인사이트 유료 플랜은 사용자당 월 19달러부터 시작됩니다. Caspio 코드 없이 완전히 맞춤형 의료 앱 노코드 빌더, 보안 통합, 접근 제어, 규정 준수 tools 유료 플랜은 사용자당 월 $100부터 시작합니다. Pipedrive 직관적인 영업 팀 파이프라인 관리 AI 워크플로우, 고객 육성, 실시간 인사이트, 통합 기능 유료 플랜은 사용자당 월 $24부터 시작됩니다. 인사이트리(Insightly) 통합 CRM, 마케팅 및 프로젝트 관리 통합 CRM, 마케팅 자동화, 프로젝트 추적, 통합 기능, 모바일 앱 유료 플랜은 사용자당 월 $29부터 시작합니다. 넥스헬스(NexHealth) 수동 환자 관리 일 제거 온라인 예약, 환자 양식, 보험 확인, 결제, EHR 동기화 맞춤형 가격 책정 Creatio 신속한 CRM 맞춤형이 필요한 기업 노코드 워크플로우 자동화, AI 기반 가이드, 대시보드, 팀 간 확장성 유료 플랜은 사용자당 월 $25부터 시작합니다. Zoho CRM 비용 효율적이며 다중 팀 협업 지원 팀스페이스, 지아 AI, 노코드 워크플로우, 1,000개 이상의 연동 기능 유료 플랜: 사용자당 월 $20부터 시작 PatientPop 진료소 성장 및 온라인 가시성 SEO, 리뷰, 온라인 예약, 모바일 양식, 접수 자동화 맞춤형 가격 책정

HIPAA 준수 CRM 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

표준 CRM 시스템과 HIPAA 준수 CRM 시스템을 구분하는 요소는 무엇인가요?

키 차이는 민감한 환자 데이터를 보호하고 의료 제공자가 HIPAA 규정 준수를 유지하도록 지원하는 능력에 있습니다. 🏥

HIPAA 준수 CRM 소프트웨어를 선택할 때는 데이터 암호화 같은 기능을 포함하고 있으며, 환자 상호작용 관리 이상의 역할을 해야 합니다. 모든 단계에서 데이터 보안, 환자 프라이버시 및 규정 준수를 강화해야 합니다. 다음을 확인하세요:

✅ 저장 중 및 전송 중인 환자 정보에 대한 강력한 데이터 암호화

✅ 세분화된 접근 제어 및 다중 인증으로 권한 있는 담당자만 환자 데이터를 처리하며 관리 작업을 최소화합니다.

✅ 상세한 감사 로그로 환자 기록 접근자 및 접근 시점을 추적

✅ 보호 대상 건강 정보에 대한 공동 책임을 명확히 하는 서명된 비즈니스 협력 계약서(BAA)

✅ 데이터 유출 방지 및 환자 관계 보호를 위한 안전한 백업, 복구 및 커뮤니케이션 tools

📖 함께 읽기: 의료팀을 위한 최고의 HIPAA 준수 소프트웨어 tools

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

HIPAA 준수 최고의 CRM 소프트웨어 13선

의료 제공자들이 신뢰하는 HIPAA 준수 CRM 소프트웨어 상위 13개 솔루션은 다음과 같습니다:

ClickUp (올인원 프로젝트 및 클라이언트 관리에 최적)

ClickUp의 맞춤형 뷰 및 프로젝트 관리 워크플로우로 의료 워크플로우의 모든 부분을 명확하게 파악하세요.

환자 정보 관리, 지속적인 후속 조치, 그리고 권한이 있는 직원만 필요한 정보를 볼 수 있도록 보장하는 과정에서 오류의 여지는 항상 존재합니다.

사소한 실수 하나가 데이터 유출이나 HIPAA 위반으로 이어질 수 있습니다. 의료 시스템 내 누구도, 특히 민감한 건강 정보를 다룰 때 이런 골칫거리를 처리하고 싶어 하지 않습니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 의료 전문가와 의료 SaaS 팀이 이러한 과제를 효과적으로 해결하도록 지원합니다. 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 모든 워크플로우를 연결하고 지식을 즉시 접근 가능하게 합니다.

ClickUp의 HIPAA 준수 CRM 시스템 하나로 환자 관계 관리, 민감한 환자 정보 보안을 확보하고 모든 상호작용을 추적할 수 있습니다

ClickUp의 HIPAA 준수 CRM으로 환자 데이터 보호

ClickUp은 CRM 팀을 위해 강력한 HIPAA 준수 CRM 시스템을 제공하며, 의료 기록부터 보험 정보에 이르기까지 모든 세부 사항을 안전하게 보호하고 승인된 담당자만 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

세부적인 접근 제어 기능을 통해 권한 설정이 간편하여 적절한 팀 회원만 환자 데이터를 보기 또는 편집할 수 있도록 하여 규정 준수와 안심감을 보장합니다.

하지만 강력한 보안 조치는 단순히 접근을 차단하는 것만이 아닙니다. ClickUp의 감사 로그를 통해 누가 환자 기록에 접근하거나 업데이트했는지 추적할 수 있어 모든 작업에 대한 투명성과 책임성을 제공합니다. 이는 규정 준수 점검에 항상 대비할 수 있으며 데이터 관련 문제를 신속히 해결할 수 있음을 의미합니다.

또한 ClickUp의 CRM 템플릿은 의료 제공자에게 환자 데이터, 보험 정보 및 연락처 정보를 하나의 보안 장소에서 체계적으로 관리할 수 있는 즉시 사용 가능한 방법을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 CRM 템플릿으로 미리 구성된 CRM 파이프라인에서 환자 연락처, 치료 단계 및 후속 조치를 체계적으로 관리하세요.

수동으로 알림을 설정하거나 포스트잇에 의존하는 대신, 진료소는 파이프라인 내에서 직접 예약 일정 관리 및 후속 조치를 자동화하여 노쇼(예약 불이행)와 미확인 방문을 줄일 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 시간 절약하기

ClickUp 자동화 및 ClickUp 에이전트는 서류 작업에 소요되는 시간을 줄이고 환자와 더 많은 시간을 보내고자 하는 의료 팀에게 완벽합니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 환자 접수, 예약 알림, 후속 조치 등을 자동화하여 번거로운 업무를 줄이고 환자 데이터를 보호하세요

상상해 보세요: 신규 환자가 온라인 접수 양식을 작성하면, ClickUp이 즉시 환자 기록을 생성하고, 해당 접수를 적절한 간호사에게 배정하며, 환영 전화를 예약합니다.

예약 알림? 이메일이나 SMS로 자동 발송되어 노쇼(예약 불이행)를 줄입니다. 동의서와 후속 노트? 수집, 저장되어 환자 프로필과 연결된 상태로, 서류 추적은 이제 그만입니다. 상담원이 수동 감독 없이도 직접 개입하여 질문에 답변하거나 필요한 정보를 찾아드립니다.

ClickUp에서 비동기 워크플로우 처리를 위한 맞춤형 에이전트 교육

보험 검증, 처방전 재발급 요청, 진료 후 설문조사까지 자동화할 수 있습니다. ClickUp이 반복적인 관리자 작업을 처리하도록 함으로써, 귀하의 클리닉은 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다: 탁월한 환자 치료를 제공하는 것.

ClickUp 대시보드와 ClickUp 양식으로 워크플로우 모니터링

여러 환자와 제공자를 관리하는 클리닉 및 의료 기관을 위해, ClickUp 대시보드, 타임라인 보기, ClickUp 양식이 모든 워크플로우에 명확성과 통제력을 제공합니다.

ClickUp 대시보드를 통해 환자 커뮤니케이션, 치료 계획, 직원 업무량을 한눈에 파악하세요

ClickUp 대시보드를 통해 환자 흐름을 시각화하고, 미처리 검사 결과를 추적하며, 직원 업무량을 모니터링할 수 있습니다. 모든 정보가 한곳에 통합됩니다. ClickUp 양식을 사용하면 환자 피드백이나 사전 방문 정보를 안전하게 한곳에서 손쉽게 수집할 수 있습니다.

의료 비즈니스의 자동화된 워크플로우를 강화하기 위해 ClickUp이 AI를 활용하는 방법에 대한 간략한 시각적 가이드입니다: ClickUp AI

ClickUp 최고의 기능

환자 등록, 알림, 업무 인계를 자동화하여 수동적인 번거로운 작업을 줄입니다.

15개 이상의 맞춤 설정 가능한 보기로 환자 커뮤니케이션, 치료 타임라인, 직원 작업을 추적하세요.

HIPAA 호환 양식을 사용하여 의료 기록 및 환자 피드백을 보안을 유지하면서 수집하세요

상세한 접근 제어 및 감사 로그를 통해 환자 데이터 접근 권한을 관리하세요.

ClickUp의 CRM 템플릿을 사용하여 연락처, 치료 플랜 및 후속 조치를 체계적으로 관리하세요.

ClickUp의 한도

CRM tools를 처음 접하는 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다.

일부 의료 분야 전용 템플릿은 맞춤형 설정이 필요할 수 있습니다

비기술 직원을 위한 자동화 설정에는 학습 곡선이 존재합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

스크럼 프로세스 관리로 시작된 저희의 경험은 CRM을 포함한 모든 프로세스와 팀 관리를 ClickUp을 통해 수행하게 했습니다. 사용 편의성, 도입 용이성, 다양한 템플릿, 모든 조직 프로세스와의 손쉬운 통합, 폭넓은 기능, 이해 용이성, 사용자 친화적 인터페이스, 교육 및 정보 지원, 고객 지원 등 수많은 장점을 지니고 있습니다.

스크럼 프로세스 관리로 시작된 저희의 경험은 CRM을 포함한 모든 프로세스와 팀 관리를 ClickUp을 통해 수행하게 했습니다. 사용 편의성, 도입 용이성, 다양한 템플릿, 모든 조직 프로세스와의 손쉬운 통합, 폭넓은 기능, 이해 용이성, 사용자 친화적 인터페이스, 교육 및 정보 지원, 고객 지원 등 수많은 장점을 지니고 있습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 무료 CRM software tools 10선

2. Salesforce Health Cloud (통합된 환자 보기가 필요한 대규모 의료 네트워크에 최적)

via Salesforce

의료 기관이 성장할수록 환자 데이터, 보험 정보, 진료 조정 관리의 복잡성도 함께 증가합니다. 분산된 환자 기록과 단절된 팀은 일관된 진료 제공과 환자 프라이버시 보호를 더욱 어렵게 만듭니다.

Salesforce Health Cloud는 의료 제공자, 보험사 및 공중보건팀에게 전자건강기록을 포함한 환자 정보를 통합하는 보안하고 HIPAA 준수 고객 관계 관리 시스템을 제공합니다.

또한 엄격한 데이터 보안 기준을 충족하면서 환자 결과를 개선하기 위한 프로세스를 자동화합니다.

Salesforce Health Cloud 주요 기능

임상 및 비임상 데이터를 하나의 HIPAA 준수 CRM 플랫폼에서 연결하세요

환자 등록, 보험 혜택 검증 및 예약 일정을 자동화합니다.

Agentforce AI를 활용하여 질병 동향을 모니터링하고 건강 감시 워크플로우를 자동화하세요.

사회적 결정 요인을 고려한 유연한 플랜을 수립하고 환자 참여도를 높입니다.

전자건강기록(EHR) 및 전자의료기록(EMR) 시스템과 손쉽게 연동하여 환자 정보를 최신 상태로 유지하고 승인된 담당자만 접근 가능하게 합니다.

Salesforce Health Cloud의 한도

소규모 의료 제공자나 클리닉의 경우 가격이 비쌀 수 있습니다.

완벽한 설정 및 통합을 위해서는 전담 교육 및 지원이 필요합니다.

고급 기능 맞춤형 설정에는 기술적 관리자 리소스가 필요할 수 있습니다.

Salesforce Health Cloud 가격 정책

헬스 클라우드 기업 : 사용자당 월 350달러

헬스 클라우드 무제한 : 사용자당 월 $525

Agentforce 1 for Service : 사용자당 월 $750

Agentforce 1 for 영업 팀: 사용자당 월 750달러

Salesforce Health Cloud 평가 및 리뷰

G2 : 3.8/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 말하는 Salesforce Health Cloud

이 G2 리뷰는 다음과 같이 노트했습니다:

의료 기관의 운영을 혁신할 수 있는 포괄적인 tools 및 기능 모음. 예약 내역, 현재 질환, 담당 전문의, 처방전 등 환자 관련 세부 정보를 한 위치에서 제공합니다.

의료 기관의 운영을 혁신할 수 있는 포괄적인 tools 및 기능 모음. 예약 내역, 현재 질환, 담당 전문의, 처방전 등 환자 관련 세부 정보를 한 위치에서 제공합니다.

📖 함께 읽기: 시간 절약과 워크플로우 효율화를 위한 10가지 이상의 CRM 템플릿

SOAP 노트 노트를 작성하는 법을 배우세요. 이 비디오를 시청하세요:

3. LeadSquared (고속 환자 유치 및 참여에 최적)

LeadSquared를 통해

많은 병원들이 신규 환자가 방문하기도 전에 그들을 잃고 있습니다.

이는 리드를 평가하거나 우선순위를 정하는 명확한 방법이 없기 때문인데, 이로 인해 직원들의 시간이 낭비되고 신뢰도가 약화될 수 있습니다.

LeadSquared는 의료 제공자에게 모든 환자 문의를 포착하고, 민감한 환자 데이터를 안전하게 보호하며, 후속 조치를 자동화하는 의료용 CRM 시스템을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

LeadSquared의 주요 기능

환자 후속 관리, 예약 일정 관리 및 알림을 자동화하여 수동 일을 줄입니다.

환자 문의를 점수화하여 직원이 값 리드를 우선순위화하고 환자 참여도를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

승인된 저자만 접근할 수 있는 접근 제어 기능을 갖춘 HIPAA 준수 CRM 시스템 하나로 환자 데이터를 중앙 집중화하세요.

마케팅 자동화를 활용하여 신규 환자를 보안하여 유치하고 전환시키는 캠페인을 운영하세요.

기존 의료 tools와 손쉽게 연동하여 환자 커뮤니케이션 관리 및 결과 추적 가능

LeadSquared의 한도

일부 사용자는 전화 시스템의 안정성과 보고 유연성에 한도가 있다고 보고합니다.

CRM 자동화 기능이 처음인 팀의 경우 추가 교육이 필요할 수 있습니다.

데이터 이전 문제로 인해 제공자 변경이 까다로울 수 있습니다

LeadSquared 가격 정책

영업 팀 프로 : 사용자당 월 60달러

영업 팀 슈퍼: 사용자당 월 100달러

LeadSquared 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 LeadSquared에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

LeadSquared 영업 팀 + Mobile CRM은 직관적인 인터페이스와 원활한 통합 기능으로 팀이 이동 중에도 손쉽게 리드를 관리하고 활동을 추적하며 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.

LeadSquared 영업 팀 + Mobile CRM은 직관적인 인터페이스와 원활한 통합 기능으로 팀이 이동 중에도 손쉽게 리드를 관리하고 활동을 추적하며 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다*.

📖 함께 읽기: 고객 관계 강화를 위한 10가지 CRM 예시

📮 ClickUp 인사이트: 전문가 5명 중 1명은 매일 3시간 이상을 업무 관련 파일, 메시지 또는 추가 정보를 찾는 데만 소비합니다. 이것은 단 몇 초면 해결될 일에 전체 근무 시간의 거의 40%를 낭비하는 것과 같습니다! ClickUp의 AI 기반 엔터프라이즈 검색은 작업, 문서, 이메일, 채팅에 걸쳐 모든 일을 통합하여 도구를 전환하지 않고도 필요한 순간에 정확히 필요한 정보를 찾을 수 있게 합니다.

4. Keap (소규모 클리닉의 환자 후속 관리 및 결제 자동화에 최적)

Keap을 통해

환자의 40% 이상이 의료비 청구서에 오류가 있을까 걱정하며, 청구 오류가 누적되면 신뢰는 순식간에 무너집니다. 소규모 클리닉과 웰니스 진료소에서는 분산된 청구서와 연체 결제 알림으로 매주 수시간이 낭비되고 민감한 환자 정보가 위험에 노출될 수 있습니다.

Keap은 이러한 모든 기능을 하나의 의료용 CRM 소프트웨어로 통합합니다. 이 소프트웨어는 환자 결제 데이터를 안전하게 보호하고, 진료 예약 알림 및 청구 후속 조치를 자동화하며, 진정으로 중요한 일인 환자 치료에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

Keap의 주요 기능

수동 추적 없이 결제, 예약, 후속 조치에 대한 알림을 자동화합니다.

환자 정보와 청구 정보를 하나의 HIPAA 준수 CRM 플랫폼에 보안을 유지하며 저장하세요.

환자 커뮤니케이션 워크플로우와 직접 연결되는 간단한 접수 양식 구축

온라인으로 결제를 수락하고 추적하여 청구 오류와 서류 작업을 줄입니다.

인기 있는 예약 및 이메일 tools와 연동하여 환자 참여를 원활하게 유지하세요

Keap의 한도

주로 소규모 의료기관을 대상으로 하며, 대규모 의료 시스템에는 확장성이 떨어질 수 있습니다.

일부 맞춤형 자동화 기능은 비기술 팀을 위해 추가 설정이 필요합니다.

예산이 빠듯하고 기본적인 CRM 기능만 필요한 클리닉에게는 가격이 부담스러울 수 있습니다.

Keap 가격 정책

Pro: 월 $299

Keap 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (1,560개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.1/5 (1,300개 이상의 리뷰)

사용자들이 Keap에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 소개된 기능:

Keap 사용 경험은 대체로 긍정적이었습니다. 업무 프로세스 자동화와 고객 상호작용 중앙화를 목표로 하는 비즈니스에게 든든한 tool입니다.*

Keap 사용 경험은 대체로 긍정적이었습니다. 업무 프로세스 자동화와 고객 상호작용 중앙화를 목표로 하는 비즈니스에게 든든한 tool입니다.*

🧠 알고 계셨나요? 환자의 약 30%가 진료 예약 시간에 늦게 도착하며, 의료 분야의 평균 노쇼(무단 결석) 비율은 여전히 15~20% 수준을 유지하고 있습니다.

5. HIPAA CRM (환자 데이터 관리가 필요한 예산 중심 의료기관에 최적)

via HIPAA CRM

많은 소규모 클리닉과 개인 병원은 HIPAA 준수 CRM 시스템의 보안을 원하지만, 보험 이관성 및 책임성과 관련된 복잡한 설정 비용 때문에 망설입니다.

스프레드시트나 종이 문서로 환자 데이터를 관리하는 팀의 경우, 데이터 유출이나 HIPAA 위반 위험이 너무 높아 무시할 수 없습니다.

FreeCRM의 HIPAA CRM은 민감한 환자 데이터 관리, 예약 일정 관리, 환자 상호작용을 클라우드에서 처리하는 실용적이고 비용이 전혀 들지 않는 옵션을 제공합니다. 동시에 건강보험 이동성 및 책임법(HIPAA)이 정한 엄격한 데이터 보안 기준을 충족합니다.

HIPAA CRM 최고의 기능

환자 연락처 정보, 진료 기록 및 청구 세부 정보를 한 곳에서 보안을 유지하며 저장하고 관리하세요.

내장된 중복성과 강력한 데이터 암호화를 갖춘 Amazon AWS 데이터 센터에서 운영됩니다.

권한이 부여된 직원만 민감한 환자 기록을 볼 수 있도록 접근 권한을 제어하세요.

진료 예약 관리, 환자 상호작용 및 후속 조치를 추적하여 환자 치료 결과를 개선하세요.

추가 비용 없이 HIPAA 규정을 충족하기 위한 감사 로그 및 compliance tools 활용

HIPAA CRM의 한도

유료 CRM 솔루션에 비해 한도가 있는 고급 자동화 기능

지원 및 맞춤형 옵션은 기업 시스템보다 기본적일 수 있습니다

대규모 다중 위치 의료 제공자에게는 확장성이 부족할 수 있습니다.

HIPAA CRM 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $2

기업 & HIPAA: 사용자당 월 50달러

HIPAA CRM 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

📖 함께 읽기: ClickUp에서 직접 CRM 구축 및 관리하는 방법

6. Zendesk (부서 간 협업 및 환자 소통의 보안에 최적)

via Zendesk

환자가 여러 부서에 동일한 병력을 반복해서 설명해야 하는 상황은 시스템이 분절되어 시간을 낭비하고 진료의 질을 저하시키는 증거입니다.

젠데스크는 통합 CRM 및 서비스 솔루션으로서 일선 직원, 행정팀, 의료 제공자를 하나의 공유된 환자 보기로 연결함으로써 이러한 격차를 해소하고자 합니다.

HIPAA 지원 보안 및 옴니채널 tools를 통해 Zendesk는 의료 팀이 모든 접점에서 안전하고 효율적이며 맞춤형 지원을 제공할 수 있도록 돕습니다.

Zendesk 최고의 기능

모든 부서와 채널에서 접근 가능한 통합 환자 기록 제공

티켓팅, 예약 후속 조치 및 알림을 자동화하여 병목 현상을 줄입니다.

이메일, 채팅, 전화 및 소셜 메시징을 통한 보안 환자 커뮤니케이션 지원

환자 포털 및 지식 기반과 같은 셀프 서비스 영역 구축

맞춤형 대시보드와 AI 기반 인사이트를 활용하여 진료 동향을 파악하세요.

Zendesk의 한도

고급 AI tools는 상위 플랜과 추가 비용이 필요합니다.

워크플로우를 완전히 맞춤형으로 설정하려면 일부 기술적 구성이 필요합니다.

영구 무료 플랜 없음; 고급 기능 사용 시 비용이 급증할 수 있음

Zendesk 가격 정책

Suite Team : 사용자당 월 $69

Suite Professional : 사용자당 월 $149

Suite Enterprise: 맞춤형 가격

Zendesk 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (6,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 Zendesk에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 이렇게 말했습니다:

당사 CRM과 타사 앱 간의 통합은 원활하여 고객 상호작용을 중앙 집중식 보기로 확인할 수 있습니다. Zendesk의 강력한 보고 기능은 키 메트릭 추적과 지원 운영의 지속적인 개선에도 기여합니다.

당사 CRM과 타사 앱 간의 통합은 원활하여 고객 상호작용을 중앙 집중식 보기로 확인할 수 있습니다. Zendesk의 강력한 보고 기능은 키 메트릭 추적과 지원 운영의 지속적인 개선에도 기여합니다.

📖 함께 읽기: 구매 전 CRM 소프트웨어 평가 방법

7. Caspio (코딩 없이 맞춤형 의료 관리 앱 구축에 최적)

via Caspio

많은 의료 기관이 기존 소프트웨어 스택이 경직되어 있거나, 사용하지 않는 기능으로 가득 차 있거나, 확장 비용이 지나치게 비싸다는 문제로 어려움을 겪고 있습니다.

Caspio는 병원, 클리닉, 개인 진료소에 필요한 시스템을 정확히 구축할 수 있는 로우코드 플랫폼을 제공하여 복잡성을 해소하고 운영 효율성을 높입니다.

환자 포털, 접수 워크플로우 또는 완전 통합형 병원 정보 시스템이 필요하든, Caspio의 드래그 앤 드롭 빌더는 비기술 팀이 HIPAA 준수 앱을 신속하게 배포할 수 있도록 지원합니다. 또한 실제로 사용한 저장 공간, 기능 및 성능에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.

Caspio의 주요 기능

코드 없이 맞춤형 환자 포털, 대시보드, 양식 및 추적 앱 구축

다른 의료 tools와 보안을 유지하며 통합하고 일상적인 워크플로우를 자동화하세요.

사용자 접근 제어, 상세 보고서 실행, HIPAA 요건 충족을 즉시 지원합니다.

몇 달이 아닌 몇 주 만에 프로젝트를 시작하세요—언제든지 확장 및 수정 가능

Caspio의 한도

복잡한 통합을 위한 초기 설정에는 여전히 기술적 플랜이 필요할 수 있습니다.

일부 고급 규정 준수 기능은 추가 월별 요금이 부과됩니다.

대량 사용 또는 대용량 데이터 기록은 플랜 비용을 증가시킬 수 있습니다

Caspio 가격 정책

라이트 : 사용자당 월 100달러

추가 혜택 : 사용자당 월 300달러

비즈니스 : 사용자당 월 600달러

기업: 맞춤형 가격

Caspio 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (220개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Caspio

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

Caspio를 선택한 두 가지 핵심 요소는 (1) HIPAA 수준의 보안 구현 가능성과 (2) 사용자 수에 따른 요금 부과가 없다는 점이었습니다. 당사는 동일한 데이터 소스를 다수의 서로 다른 사용자가 상호작용하는 애플리케이션을 운영 중입니다. *

Caspio를 선택한 두 가지 핵심 요소는 (1) HIPAA 수준의 보안 구현 가능성과 (2) 사용자 수에 따른 요금 부과가 없다는 점이었습니다. 당사는 동일한 데이터 소스를 다수의 서로 다른 사용자가 상호작용하는 애플리케이션을 운영 중입니다.*

8. Pipedrive (직관적인 파이프라인 관리를 원하는 영업 팀에 최적)

Pipedrive를 통해

의료 제공자나 기타 의료 비즈니스에 전화할 때, 환자의 60%는 1분 이상 대기하지 않으며, 연결되지 않을 경우 다시 전화하는 환자는 32%에 불과합니다.

영업 팀에서도 동일한 조급함이 존재합니다: 잠재 고객들은 신속하고 시의적절한 후속 조치와 마찰 없는 경험을 기대합니다.

파이프드라이브는 직관적인 파이프라인, AI 기반 알림 및 자동화를 통해 영업 팀이 이러한 기대치를 충족하도록 지원합니다. 이를 통해 영업 팀이 행정 작업에 매몰되지 않으면서도 거래를 원활하게 추적할 수 있습니다.

Pipedrive 최고의 기능

AI 기반 워크플로우로 리드 육성 및 후속 조치를 자동화하세요

다양한 영업 팀 파이프라인을 맞춤형으로 설정하여 고유한 프로세스에 맞출 수 있습니다.

500개 이상의 앱 및 tools와 통합하여 기술 스택을 통합하세요

실시간 영업 팀 인사이트, 예측 및 맞춤형 보고 생성

리드 생성, 웹 방문자 추적 및 문서 관리를 위한 애드온 활용

Pipedrive의 한도

자동화 수준은 기업 CRM에 비해 기본적인 편입니다.

일부 고급 통합 기능은 Zapier와 같은 타사 커넥터를 기반으로 합니다.

다른 CRM에서 데이터 마이그레이션 시 추가 설정 노력가 필요할 수 있습니다.

Pipedrive 가격 정책

라이트 : 사용자당 월 $19

성장 : 사용자당 월 34달러

프리미엄 : 사용자당 월 64달러

얼티밋: 사용자당 월 $89

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (2,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Pipedrive

이 G2 리뷰는 다음과 같이 노트했습니다:

CRM 설정 경험이 거의 없는 사람에게도 매우 쉽고 빠른 과정이었습니다. 다른 CRM에서는 한도가 있었던 다양한 통합 및 자동화 기능을 설정할 수 있습니다.

CRM 설정 경험이 거의 없는 사람에게도 매우 쉽고 빠른 과정이었습니다. 다른 CRM에서는 한도가 있었던 다양한 통합 및 자동화 기능을 설정할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 자동화 전략에 영감을 주는 6가지 CRM 소프트웨어 예시

9. Insightly (통합 CRM + 마케팅 + 프로젝트 관리에 최적)

Insightly를 통해

영업 팀, 마케팅, 프로젝트를 한 곳에서 관리하는 것은 특히 tools가 연결되지 않거나 지속적인 우회 작업이 필요할 때 압도적으로 느껴질 수 있습니다.

인사이트리는 파이프라인 관리, 마케팅 자동화, 지원 티켓팅, 심층 통합 기능을 하나의 통합 플랫폼에 결합한 현대적이고 유연한 CRM으로 이 문제를 정면으로 해결합니다.

이는 성장하는 팀이 워크플로를 맞춤형으로 설정하고, 작업을 자동화하며, 시장 진출 팀을 더 빠르게 조정할 수 있음을 의미합니다—연결되지 않은 시스템에 자원을 낭비하지 않고도 가능합니다.

인사이트리 최고의 기능

연락처, 영업 파이프라인 및 영업 팀 활동을 하나의 CRM에 통합 관리하세요.

내장된 tools로 워크플로우, 이메일 마케팅 및 리드 육성 자동화

맞춤형 오브젝트 및 레이아웃으로 영업 파이프라인과 함께 프로젝트 관리

AppConnect를 통해 500개 이상의 앱을 연결하여 원활한 데이터 흐름 구현

모바일 앱을 활용하여 이동 중에도 기록을 업데이트하고 작업을 관리하세요

Insightly의 한도

맞춤형 자동화 설정의 학습 곡선은 가파를 수 있습니다

일부 통합 기능은 추가 설정 또는 타사 tools가 필요할 수 있습니다.

일부 고급 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

인사이트리 가격 정책

추가 혜택 : 사용자당 월 29달러

프로페셔널 : 사용자당 월 49달러

기업: 사용자당 월 $99

인사이트리 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (920개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (1,200개 이상의 리뷰)

사용자들이 Insightly에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

인사이트리는 반응 속도가 매우 빠릅니다. 검색 기능이 놀라울 정도로 훌륭합니다. 인터페이스가 직관적이어서 탐색이 쉽고, 자동화가 필요할 때는 강력한 자동화 기능을 제공합니다. 이 CRM은 매일 사용하기에 충분히 사용자 친화적입니다.

인사이트리는 반응 속도가 매우 빠릅니다. 검색 기능이 놀라울 정도로 훌륭합니다. 인터페이스가 직관적이어서 탐색이 쉽고, 자동화가 필요할 때는 강력한 자동화 기능을 제공합니다. 이 CRM은 매일 사용하기에 충분히 사용자 친화적입니다.

10. 넥스헬스(수동 환자 관리 일 제거에 최적)

NexHealth를 통해

한 장의 누락된 양식이나 예약 불참은 바쁜 프론트 데스크 직원들에게 수 시간의 행정 일 낭비로 이어질 수 있으며, 환자들은 병원에 발을 들이기도 전에 좌절감을 느끼게 됩니다.

넥스헬스는 의료 기관의 업무 효율을 저하시키는 반복적인 작업을 자동화하여 해결합니다. 기존 환자 관리 소프트웨어와 원활하게 연동되어 환자 예약, 양식, 결제, 알림을 실시간으로 건강 기록 시스템과 직접 동기화합니다.

NexHealth 주요 기능

온라인 예약 및 재방문 일정 자동화

즉시 동기화되는 접수 양식으로 환자 관리를 디지털화하세요

자동화된 알림 및 마케팅 캠페인 발송

결제 처리 속도 향상 및 수동 청구 작업 감소

진료 전 보험 적용 여부를 자동으로 확인

NexHealth의 한도

개별 진료소 워크플로우에 대한 맞춤형 설정 기능이 한도로 느껴질 수 있음

일부 클리닉에서는 고급 보고 기능이 더 심층적일 수 있음

소규모 개인 진료소의 경우 가격이 더 높을 수 있습니다.

넥스헬스 가격 정책

맞춤형 가격

넥스헬스 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

NexHealth에 대한 사용자 평가

이 G2 사용자는 다음과 같이 노트했습니다:

넥스헬스(NexHealth)의 가장 큰 장점은 전체 환자 경험을 효율화한다는 점입니다. 간편한 예약 관리와 자동 알림 기능부터 원활한 EHR 통합까지, 행정 일을 줄이고 의사소통을 개선합니다.

넥스헬스(NexHealth)의 가장 큰 장점은 전체 환자 경험을 효율화한다는 점입니다. 간편한 예약 관리와 자동 알림 기능부터 원활한 EHR 통합까지, 행정 일을 줄이고 의사소통을 개선합니다.

11. Creatio (CRM 맞춤형을 몇 달씩 기다릴 수 없는 기업에 최적)

via Creatio

IT 병목 현상으로 인해 사소한 워크플로우 수정조차 수개월이 소요되는 비즈니스들을 위해, Creatio는 /AI 기반의 노코드 CRM 및 프로세스 자동화로 상황을 혁신합니다.

의료 팀은 하드코딩된 한도와 씨름하는 대신, 깊은 기술적 도움 없이도 영업 팀, 마케팅 및 서비스 프로세스를 신속하게 구축, 수정 및 확장하면서 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

이 플랫폼의 진정한 차별점은 AI 기반 가이드(예: 차선책 프롬프트)와 진정으로 유연한 노코드 디자이너를 결합하여 운영 팀이 신속하게 적응하면서도 일관성을 유지할 수 있도록 한다는 점입니다.

Creatio의 주요 기능

코딩 없이 복잡한 영업 팀, 마케팅 및 서비스 워크플로우 자동화

AI를 활용하여 작업 권장, 영업 팀 예측 및 수동 데이터 입력 감소

QuickBooks 및 Zoho와 같은 타사 tools과 손쉽게 통합됩니다.

다양한 팀을 위한 맞춤형 대시보드 및 프로세스 템플릿 설계

단일 고객 보기를 유지하면서 부서 간 워크플로우 확장

Creatio의 한도

고급 맞춤형의 초기 학습 곡선

일부 UI 요소가 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

하위 플랜에서는 고급 브랜딩 옵션이 추가 비용이 발생합니다.

Creatio 가격 정책

성장 : 사용자당 월 $25

기업 : 사용자당 월 55달러

무제한: 사용자당 월 $85

Creatio 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (120개 이상의 리뷰)

사용자들이 Creatio에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 소개된 기능:

Creatio는 프로그래밍 없이도 신속하고 간편하게 프로세스를 생성할 수 있는 유연성을 포함해 다양한 가치 있고 흥미로운 기능을 제공하며, 이는 조직 전반에 걸친 기술 도입을 가속화합니다.

Creatio는 프로그래밍 없이도 신속하고 간편하게 프로세스를 생성할 수 있는 유연성을 포함해 다양한 가치 있고 흥미로운 기능을 제공하며, 이는 조직 전반에 걸친 기술 도입을 가속화합니다.

12. Zoho CRM (비용 효율적이고 다중 팀 협업에 최적)

via Zoho CRM

예산이 부족하고 팀이 흩어져 있으면 협업이 불가능해 보일 수 있습니다. 특히 각 부서마다 자신만의 tools를 원할 때는 더욱 그렇습니다.

Zoho CRM은 성장하는 비즈니스들을 위해 합리적인 가격의 준수형 올인원 시스템을 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 영업 팀, 마케팅, 지원, 환자 커뮤니케이션 tools 등 여러 팀이 전용 스페이스에서 함께 일할 수 있습니다.

맥락 인식 AI와 직관적인 인터페이스의 조화로, 팀은 불필요한 예산을 분산된 소프트웨어나 고가의 맞춤형 구축에 낭비하지 않고도 원활한 연결을 유지할 수 있습니다.

Zoho CRM의 주요 기능

목적 중심의 팀스페이스로 크로스 기능 팀을 연결하세요

Zoho의 AI 어시스턴트 Zia로 작업 자동화 및 맞춤형 고객 접근 구현

노코드 tools로 영업 팀 워크플로우, 영업 주기, 예측을 맞춤형으로 설정하세요.

Zoho 마켓플레이스를 통해 1,000개 이상의 앱과 손쉽게 연동

가이드된 온보딩으로 다른 CRM이나 스프레드시트에서 신속하게 마이그레이션하세요

Zoho CRM의 한도

기술 지원 없이는 고급 맞춤형이 까다로울 수 있습니다

일부 사용자는 대용량 데이터 세트 처리 시 성능 저하를 멘션합니다.

기능이 너무 다양해서 소규모 팀은 처음에 부담스러울 수 있음

Zoho CRM 가격 정책

표준 : 사용자당 월 20달러

프로페셔널 : 사용자당 월 35달러

기업 : 사용자당 월 50달러

얼티밋: 사용자당 월 $65

Zoho CRM 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (2,790개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (6,960개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Zoho CRM

이 G2 사용자는 다음과 같이 노트했습니다:

Zoho CRM은 디지털 마케팅 생태계와 원활하게 통합되는 강력하고 맞춤 설정 가능한 인터페이스를 제공합니다. 자동화 워크플로우, 리드 스코어링, 다중 채널 커뮤니케이션 tools를 통해 대규모로 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.

Zoho CRM은 디지털 마케팅 생태계와 원활하게 통합되는 강력하고 맞춤 설정 가능한 인터페이스를 제공합니다. 자동화 워크플로우, 리드 스코어링, 다중 채널 커뮤니케이션 tools를 통해 대규모로 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 의료 프로젝트 관리 최고의 실행 방식

13. PatientPop (진료소 성장 및 온라인 가시성 확보에 최적)

via PatientPop

많은 독립 의료 기관에게 불규칙한 환자 흐름과 취약한 온라인 존재감은 성장을 불가능하게 만들 수 있습니다.

Tebra의 일원이 된 PatientPop은 비즈니스의 온라인 가시성을 높이고 신규 환자를 유치하며 예약 달력을 가득 채울 수 있도록 지원하는 올인원 플랫폼으로 이 문제를 해결합니다.

해당 tools은 의료 기관이 검색 결과 상위에 노출되도록 지원하고, 우수한 리뷰를 수집하며, 간편한 원격 예약 서비스를 제공하여 환자가 연중무휴로 예약할 수 있게 함과 동시에 프론트 데스크의 업무 부담을 줄여줍니다.

PatientPop의 주요 기능

온라인 예약 및 진료 알림을 자동화하여 일정을 손쉽게 채우세요

내장형 SEO 및 리뷰 관리 기능으로 검색 순위와 평판을 높여보세요.

통합 예약 시스템과 모바일 친화적 양식으로 환자 경험을 현대화하세요

환자 접수, 보험 확인, 후속 조치 등 일상 작업을 디지털화하여 직원들의 시간을 확보하세요.

PatientPop의 한도

고급 분석 요구사항에 대한 보고 옵션이 한도가 있을 수 있습니다

일부 사용자는 보고서 생성 시 가끔 발생하는 새로고침 문제를 노트합니다.

일부 자동화 애드온은 진료량이 많은 기관에 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다

PatientPop 가격 정책

맞춤형 가격 책정

PatientPop 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (230개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 PatientPop에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰는 다음과 같이 표시되었습니다:

전화나 데스크탑을 통한 클라이언트 차트 접근성이 매우 우수합니다. 표준화된 간편 메모 기능을 설정할 수 있다는 점이 큰 기능입니다. *

전화나 데스크탑을 통한 클라이언트 차트 접근성이 매우 우수합니다. 표준화된 간편 메모 기능을 설정할 수 있다는 점이 큰 기능입니다.

ClickUp, Check Up, HIPAA Wrapped로 확인하세요

환자 정보 관리는 의료 제공자와 그들이 돌보는 사람들 사이의 신뢰의 기반입니다.

많은 CRM이 환자 데이터 처리를 약속하지만, 실제로 의료 규정이 요구하는 방식으로 보호하는 것은 아닙니다. 일부 시스템은 영업 팀에 탁월하지만, 암호화, 접근 제어, 그리고 "누가 이 파일을 언제 열었는가?"와 같은 질문에 답하기 위해 필요한 감사 추적 기록에 너무 많은 허점을 남깁니다.

ClickUp이 이를 바꿉니다. 🌟

민감한 환자 기록을 안전하게 보관하고, 진료 예약 알림 및 후속 조치를 자동화하며, 적절한 정보가 적절한 사람에게만 노출되도록 보장하는 유연한 작업 공간입니다. 환자 데이터 보호와 팀의 안심에 진지하게 임한다면 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!