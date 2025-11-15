2025년 최고의 AI 음성 에이전트 10선 (사용 사례 포함)

AI는 산업 전반에 걸쳐 음성 기반 상호작용에 영향을 미치고 있습니다. 실제로 글로벌 음성 AI 에이전트 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 34.8%로 성장하여 475억 달러라는 거대한 규모에 이를 것으로 예측됩니다.

딥러닝 기능을 바탕으로 AI 기반 음성 에이전트는 단순한 일정 예약을 넘어, 안내형 워크플로우를 통한 기술적 문제 해결, 갈등 조정, 고객의 의도와 예산을 평가하여 관련 제품 및 솔루션을 제안하는 등 더 복잡한 작업을 수행할 수 있게 되었습니다.

이 글에서는 최고의 AI 음성 에이전트들을 살펴보고, 이들이 고객 경험을 개선하면서 비즈니스가 더 스마트하고 데이터 기반의 의사 결정을 내리는 데 어떻게 도움을 주는지 알아보겠습니다.

한눈에 보는 /AI 음성 에이전트

우리 목록에 오른 모든 tools의 간략한 비교 테이블입니다 👇

tool 가장 적합한 경우 주요 기능 가격 ClickUp 생산성 중심 팀을 위한 음성 기반 작업 관리 도구 팀 크기: 모든 크기 AI 에이전트, 음성-텍스트 변환, 회의 필기, 작업 공간 검색 Free Forever, 유료 플랜은 월 $7부터 ElevenLabs 초현실적인 음성 복제 및 TTS 팀 크기: 제작자, 지원팀 음성 복제, RAG(질문-답변-추론), 동적 변수, 저지연 Free Plan, 유료 플랜은 월 $5부터 Lindy 코딩 없이 음성 워크플로우 자동화 팀 크기: 중소기업(SMB), 운영 팀 비주얼 빌더, 다중 에이전트 흐름, 4000개 이상의 통합 기능 Free Plan, 프로 플랜 월 $49.99부터 Deepgram 맞춤형 AI 음성 tools를 개발하는 개발자 팀 크기: 기술 중심 조직 ASR/TTS API, 오디오 인텔리전스, 통화 중 제어 기능 Free 요금제, 유료 요금제 $4K/년부터 Synthflow 시각적 음성 에이전트 흐름 디자인 팀 크기: 에이전시, 영업 팀 드래그 앤 드롭 빌더, 음성 튜닝, 앱 트리거 무료 체험판, 월 $450부터 시작하는 플랜 Vapi 확장 가능한 AI 음성 인프라 구축 팀 크기: 개발팀, 콜 인프라 실시간 음성 인프라, 샌드박스 테스트, 가드레일 Free, 종량제, 기업 가격 정책 Retell AI 대량 통화 실행 및 통화 모니터링 팀 크기: Enterprise BPO 일괄 발신, 브랜드 발신자 ID, 분석 기능 Free, 분당 $0.07+부터, Enterprise 가격 코그니지(Cognigy) Enterprise 콜센터 팀 크기: 대규모 콜센터 운영 통화 라우팅, 통화 중 결제, 장기 기억 기능 맞춤형 가격 책정 Murf. ai 스튜디오급 AI 보이스오버 팀 크기: 제작자, 마케터 음성 에디터, Canva/Slides 통합, 음성 동기화 Free, 유료는 월 $29부터 Bland 확장 가능한 아웃바운드 음성 캠페인 팀 크기: 영업 팀, 의료 운영 비주얼 빌더, CRM 액션, 자동 확장 인프라 맞춤형 가격 책정

AI 음성 에이전트 선택 시 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

최적의 선택은 특정 사용 사례와 비즈니스 요구사항에 전적으로 의존합니다. 그러나 반드시 고려해야 할 필수 요소들이 있습니다:

지연 시간 및 실시간 성능: 낮은 지연 시간을 가진 음성 AI 에이전트를 우선적으로 고려하세요. 자연스러운 대화가 필요한 사용 사례라면 응답 시간이 800밀리초 미만인 제품을 목표로 하세요.

정확성과 신뢰성: 다양한 언어, 억양, 배경 소음이 있는 상황에서도 인간의 말을 정확하게 인식할 수 있는 /AI 음성 에이전트를 찾으세요.

맞춤형 및 제어: 음성 특성 조정, AI 모델 선택, 내부 지식 기반으로 훈련하여 브랜드 일관성 유지 등 원하는 AI 음성 제어 수준을 결정하세요.

통합 기능: CRM, 헬프데스크, 기타 데이터베이스 등 기존 시스템과 손쉽게 연결할 수 있는 tools를 선택하세요. 내장 커넥터와 API를 통해 원활한 연동이 가능합니다.

보안 및 규정 준수: 종단 간 암호화, 개인 식별 정보(PII) 비식별화 같은 보안 기능과 SOC 2, GDPR 같은 표준 준수를 확인하세요.

최고의 /AI 음성 에이전트

ClickUp (생산성과 AI 음성 통합이 필요한 팀에 최적)

ClickUp, 일을 위한 모든 것 앱은 업무 분산을 줄이고 작업, 프로젝트, 문서, 목표, 채팅을 하나의 협업 작업 공간으로 통합합니다.

ClickUp Brain은 생산성 향상을 위해 ClickUp에 내장된 AI 어시스턴트로, 프로젝트 관리에 음성 기능을 통합합니다.

ClickUp Brain으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

아이디어를 브레인스토밍하고, 브리프를 작성하며, 작업을 위임하세요

주간 스프린트 회의 노트 작성하기

코드 없이 모든 작업을 위한 맞춤형 AI 에이전트를 구축하세요

작업, 문서, 채팅, tools를 가로지르는 검색으로 전체 맥락을 포함한 즉각적인 답변을 얻으세요

작업 공간 전반에서 음성으로 작업을 완료하세요

이를 귀하의 일의 모든 영역을 연결하는 중추적 지능으로 생각해보세요. Brain의 핵심은 AI 에이전트와 음성-텍스트 기능입니다.

ClickUp AI 에이전트는 작업 공간 전반에서 추론하고 응답하며 작업을 실행할 수 있는 자율적인 지능형 어시스턴트입니다. 팀의 질문에 답변하거나 반복적인 작업을 자동화하는 에이전트를 생성하거나, 고유한 비즈니스 요구사항에 맞춰 처음부터 맞춤형 에이전트를 구축할 수 있습니다.

당사 에이전트는 ClickUp Docs 및 ClickUp AI Notetaker와 같은 내부 앱만을 실시간 지식 기반으로 활용하므로, 모든 작업은 신뢰할 수 있고 최신 정보로 뒷받침됩니다.

추론하고 응답하며 작업 공간 전반에서 작업을 실행할 수 있는 ClickUp AI 에이전트를 생성하고 배포하세요

ClickUp의 Talk-to-Text 기능을 활용하여 작업 공간에 음성 기능을 통합하세요.

팀 회원에게 업데이트를 요청하고 싶다면? 간단히 'fn'을 누르고 비서에게 말하는 것처럼 "제이미에게 스프린트 계획 문서를 우선순위로 처리해 내일 오후 5시까지 공유해 달라고 부탁해"라고 말하세요. 그러면 ClickUp Brain이 관련 담당자, 문서, 작업을 자동으로 연결해 줍니다.

누구에게, 언제, 무엇을 전달할지 텍스트로 표현하세요. ClickUp의 텍스트-to-speech 기능이 사람을 멘션하고, 연결된 문서를 연결하며, 이벤트를 예약해 드립니다.

게다가 안드로이드나 아이폰 기기에서 음성 입력으로 텍스트를 작성할 수도 있습니다. 불규칙한 멈춤이나 실수 걱정 없이 노트, 작업, 문서를 받아쓰기하세요. AI 자동 수정 기능으로 ClickUp이 실시간으로 텍스트를 다듬어 줍니다. 저희 tool은 50개 이상의 언어를 지원하며, 문맥 인식 @멘션과 연결된 링크를 이해합니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp AI 에이전트: 코딩 없이 AI 에이전트를 생성 및 배포하여 작업을 자동화하고, 자율적인 답변을 제공하며, 프로젝트를 관리하세요. 프로젝트 매니저나 데드라인 가디언과 같은 즉시 사용 가능한 에이전트를 활용하거나, 처음부터 맞춤형 에이전트를 제작하세요.

ClickUp Brain 음성 인식 텍스트 변환 : 작업 공간에 음성으로 메모, 작업, 문서를 추가하세요. 50개 이상의 언어를 인식하며, 실시간 음성-텍스트 변환과 함께 문맥 인식 @멘션을 자동으로 연결합니다.

ClickUp AI 노트테이커 : Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 회의에서 AI 회의 노트 및 녹취록을 생성합니다. 논의 내용을 캡처하고, 요약을 작성하며, 실행 항목을 추출하세요.

ClickUp 작업 및 문서에서 상황별 질문하기: AI를 활용하여 전체 ClickUp 작업 공간과 Google Drive, Salesforce 같은 연결된 앱에서 즉시 풍부한 맥락의 답변을 얻으세요.

ClickUp의 한도

모바일 앱은 웹 플랫폼의 풍부한 기능을 그대로 반영하지만, 때로는 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 포함한 여러 AI 모델을 합리적인 가격에 사용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합하기가 쉬워졌습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 연동 같은 기능들은 워크플로우를 훨씬 더 매끄럽고 스마트하게 만들어줍니다.

2. Eleven Labs (초현실적인 텍스트 음성 변환 및 복제 기능에 최적)

via ElevenLabs

ElevenLabs 에이전트 플랫폼을 사용하면 웹, 모바일 또는 전화 시스템에 AI 음성 에이전트를 단 몇 분 만에 배포할 수 있습니다. 이 플랫폼은 우리가 지겨워진 로봇 같은 상호작용과는 달리 가장 현실적인 AI 음성을 생성합니다.

32개 언어로 제공되는 1,000개 이상의 AI 음성 중에서 선택하거나, 1~2분 분량의 짧은 샘플로 본인의 목소리를 복제하여 브랜드 음성을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

기본 음성을 설정한 후에는 AI 음성의 톤, 억양, 속도를 언제든지 조정하여 다양한 언어, 지역 또는 맞춤형 고객 유형에 맞게 적용할 수 있습니다.

특히 ElevenLabs의 음성 에이전트는 초저지연(~75ms+의 최적화된 대화 순차 모델을 사용합니다. 이는 일시 중지, 중복 발언, 방해 상황도 이해하여 실시간으로 응답을 재구성할 수 있음을 의미합니다. 따라서 고객이 에이전트를 방해하거나 말을 끊어도 실제 대화에서처럼 자연스럽게 응답합니다.

ElevenLabs의 주요 기능

내장된 검색 강화 생성(RAG) 기능을 활용하여 에이전트에 내부 회사 문서, FAQ, URL을 제공하면 브랜드에 맞는 답변을 검색하여 제공합니다.

동적 변수와 오버라이드를 추가하여 민감한 맞춤형 고객 데이터를 에이전트 기본 구성에 노출시키지 않고도 상호작용을 개인화하세요.

에이전트를 내부 tools 및 API에 연결하여 예약 예약이나 주문 업데이트와 같은 실제 작업을 트리거하세요.

ElevenLabs의 한도점

음성 품질은 우수하지만, 일부 사용자들은 음성 더빙 기능이 평범하다고 평가하며 고급 맞춤형 옵션이 부족함을 노트합니다.

ElevenLabs 가격 정책

Free

스타터: 월 $5

제작자: 월 $11

Pro: 월 $99

Scale : 월 330달러

비즈니스 : 월 1,320달러

기업: 맞춤형 가격

ElevenLabs 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Elevenlabs에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ElevenLabs에서 가장 마음에 드는 점은 놀라운 음질과 현실감 넘치는 목소리입니다. 자연스럽고 매력적이며 다재다능한 음성으로 전문적인 프로젝트에 완벽합니다.

3. Lindy (복잡한 비즈니스 워크플로우 자동화에 최적)

via Lindy

Lindy는 강력한 에이전트를 활용해 비즈니스 프로세스를 자동화하는 노코드 AI 어시스턴트 플랫폼입니다. 이 tool은 음성 AI 에이전트 구축을 위한 가장 간단한 접근 방식을 제공합니다.

시각적 빌더를 사용하여 통화 흐름을 구성할 수 있습니다. 여기서 단계들을 간단히 드래그 앤 드롭하고, 논리 브랜치를 통해 연결하며, 어떤 조건이 작업을 트리거할지 결정할 수 있습니다.

기본적으로 에이전트의 상호작용 방식, 알림 대상, 다음 수행 작업에 대한 완전한 자율권을 부여받습니다. 이러한 자율성은 IVR 워크플로우, 예약 일정 관리 등과 같은 예측 가능한 통화 시 효과적입니다.

음성 상호작용을 넘어, Lindy는 통화 후 작업을 자동화하는 데 도움을 줍니다. 통화 기록, CRM 기록 업데이트, 대화 요약 발송, 수천 개의 앱 및 서비스에서 작업을 트리거하는 등 워크플로우 단계를 추가할 수 있습니다.

Lindy의 주요 기능

즉시 사용 가능한 음성 AI 에이전트 템플릿 중에서 선택하거나, Lindy AI에 원하는 음성 흐름을 설명하면 단 몇 분 만에 자동으로 구축해 드립니다.

한 에이전트가 대화를 시작하고 다른 에이전트로 통화를 연결할 수 있는 다중 에이전트 워크플로우를 설계하세요

CRM, 데이터베이스, 전화 시스템 등 4000개 이상의 타사 앱과 AI 워크플로우를 통합하고 연결하세요.

Lindy의 한도

일반적인 음성 /AI 에이전트가 아니기 때문에 실시간 음성 상호작용에 필요한 미묘한 차이와 기능 세트가 부족합니다.

Lindy 가격 정책

Free

프로: 월 $49.99

비즈니스: 월 199.99달러

기업: 맞춤형 가격

린디 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Lindy에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

린디가 직관적이고 사용자 친화적인 점이 마음에 듭니다. 자동화 흐름을 쉽게 구축할 수 있으며, /AI 지원 덕분에 리드 생성 및 후속 조치가 훨씬 빨라졌습니다.

4. Deepgram (API 중심 /AI 음성 에이전트에 최적)

via Deepgram

Deepgram은 설정을 완료하다 제어하고자 하는 개발자를 위해 구축된 음성 AI 플랫폼입니다.

전화 시스템, 웹사이트 또는 앱에 임베드할 수 있는 단일 플러그 앤 플레이 음성 API를 제공합니다. 이 API는 Deepgram의 인기 있는 음성 인식 및 음성 합성 모델을 통합합니다.

더 나은 제어와 맞춤형을 위해 음성 API 스택을 재구축하고 자체 LLM 및 텍스트 음성 변환 모델을 활용할 수 있습니다.

그러나 노코드 에이전트 빌더와 달리 비즈니스 로직, 사용자 워크플로우, 앱별 기능을 관리하려면 탄탄한 백엔드 개발 기술이 필요합니다.

Deepgram 주요 기능

번잡한 사무실이나 콜센터처럼 소음이 많은 배경에서도 인간 음성 인식 모델로 전화 통화를 녹취하세요.

바지인 감지, 대화 순서 예측, 기능 호출, 중간 세션 제어 기능을 활용하여 원활한 전화 통화를 위한 음성 에이전트 운영 체계 구축

내장된 오디오 인텔리전스를 활용하여 감정 분석, 화자 의도 인식, 대화를 요약하고, 키 주제를 식별하세요.

Deepgram의 한도점

빠르거나 겹쳐지는 발음은 출력물의 구두점과 구조를 망가뜨릴 수 있어, 사용자가 수동으로 정리해야 하는 경우가 있습니다.

Deepgram 가격 정책

Free

성장: 연간 $4,000 이상

기업: 맞춤형 가격

Deepgram 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Deepgram에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

음질이 선명하지 않은 경우에도 트랜스크립션 품질은 안정적입니다. 실시간 오디오 처리가 매우 우수하며, 스트리밍 API는 지연 시간이 극히 낮아 라이브 앱에 큰 장점이 됩니다.

5. Synthflow (시각적 대화 흐름 디자이너에 최적)

via Synthflow

Synthflow를 사용하면 자연어 프롬프트로 /AI 에이전트를 구축하거나, 드래그 앤 드롭 방식의 흐름 디자이너로 전환하여 통화 흐름과 논리를 완벽하게 제어할 수 있습니다.

논리가 설정되면, 이 tool을 통해 AI 모델 사용 방식과 고객과의 상호작용 방식을 기준으로 에이전트를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

30개 이상의 언어를 지원하고 내장된 음성 편집 기능을 통해 업계별 전문 용어, 맞춤형 어휘, 말하기 속도, 중단 처리 등 다양한 설정이 가능한 AI 음성을 구성할 수 있습니다.

대규모 에이전시나 다수 클라이언트를 관리하는 비즈니스를 위해 Synthflow는 서로 다른 서브 계정 아래 화이트 라벨 에이전트를 배포할 수 있도록 지원합니다.

Synthflow의 주요 기능

즉시 사용 가능한 AI 음성 에이전트 템플릿을 선택하세요. 실시간 통화(인바운드 지원 통화 및 영업 통화 포함)에 활용하거나, 플로우 디자이너를 통해 맞춤형 음성 에이전트를 구축할 수 있습니다.

200개 이상의 앱(전화 시스템, CRM, 달력 포함)에서 작업을 트리거하세요. 에이전트 워크플로우에 단계로 추가하기만 하면 됩니다.

가드레일을 적용한 AI 음성 에이전트를 배포하여 AI가 승인된 지식 소스에서 데이터를 추출하도록 보장함으로써 정확하고 브랜드 안전성을 유지하는 응답을 제공합니다.

Synthflow의 한도

일부 사용자는 높은 지연 시간과 문장 중간에 중단될 경우 대화를 계속할 수 없다는 점을 보고합니다.

Synthflow 가격 정책

Free 체험판 이용 가능

Pro: 월 450달러

성장: 월 900달러

에이전시: 월 $1400

기업: 맞춤형 가격

Synthflow 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Synthflow에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

자연스럽고 대화로 들리는 AI 통화 흐름을 정말 빠르게 생성할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 다양한 리드 응답에 대한 분기 논리를 설계할 수 있어 마치 실제 인간 상담원이 통화를 처리하는 듯한 느낌을 줍니다. 게다가 리드 자격 심사, 예약 예약 등 다양한 작업을 자동화할 수 있습니다.

6. Vapi (음성 제품 개발자 중심 API에 최적)

via Vapi

Vapi는 대규모로 프로그래밍 가능하고 고도로 구성 가능한 음성 AI 제품을 구축하기 위한 개발자 중심 플랫폼입니다. API 우선 접근 방식을 통해 팀은 맞춤형 코드를 사용하여 통화 처리 방식을 정의할 수 있으며, 로직과 프롬프트에 대한 심층적인 제어가 가능합니다.

이 tool의 실시간 오디오 인프라스트럭처는 매일 수천 건의 동시 통화를 처리하면서도 500ms 미만의 지연 시간을 제공합니다. 또한 내장된 대화 가이드레일이 모델의 허상(hallucinations)을 방지하므로, 대화는 자연스러우면서도 동시에 규율 있게 유지됩니다.

Vapi는 외부 TTS/ASR 엔진과 잘 일하며, ElevenLabs(음성)와 Deepgram(ASR) 같은 제공자를 자유롭게 조합할 수 있습니다. 통화 라우팅 제어와 정확한 요금 청구를 원하는 팀에게 Vapi는 적합한 선택입니다.

Vapi 최고의 기능

수천 개의 즉시 사용 가능한 음성 에이전트 템플릿 중에서 선택하거나, 음성 API를 구성하여 에이전트의 음성, 논리 및 동작을 제어하세요.

프로덕션 환경으로 넘어가기 전에 내장된 샌드박스를 활용하여 다양한 프롬프트, 음성, 흐름으로 AI 에이전트를 시뮬레이션하거나 테스트하세요.

통화 중 방해 사항을 원활하게 처리하세요: 통화 중 끼어들기, 가드레일, 컨텍스트 전달 같은 tools로

Vapi의 한도

복잡한 워크플로우 및 시스템 통합에는 개발자 참여가 필요합니다.

Vapi 가격 정책

Free

사용량 기반 요금제: 실제 사용량에 따라 결제

기업: 맞춤형 가격

Vapi 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

7. Retell AI (일괄 통화 배포 및 모니터링에 최적)

via Retell AI

확장 가능한 AI 음성 에이전트를 구축, 테스트, 모니터링할 수 있는 기업용 플랫폼을 찾고 계신가요? Retell AI는 일괄 통화, 브랜드 발신자 ID, 동시 통화 같은 내장 기능으로 대량 통화량을 처리할 수 있습니다.

시각적 대화 흐름 빌더와 API를 통한 심층 개발자 기능을 모두 활용하여 에이전트를 구축할 수 있습니다.

에이전트는 웹사이트나 문서 등 기존 지식 베이스와 자동 동기화되며, 실제 대화 중 방해를 처리하기 위한 원활한 대화 순환 모델을 갖추고 있습니다. 다만 약 800ms의 지연 시간이 발생하며, 이는 업계 기준보다 높은 수치입니다.

Retell AI의 주요 기능

브랜드 발신자 ID, 전환 추적, 검증된 전화번호를 지원하는 일괄 발신 tools를 활용하여 아웃바운드 캠페인을 실행하세요. 이렇게 하면 발신 전화가 스팸으로 표시되지 않습니다.

상황을 이해하고 올바른 방향으로 정확한 숫자를 누를 수 있는 음성 에이전트로 IVR 시스템을 우회하세요

중앙 집중식 대시보드로 통화 캠페인을 모니터링하고, 성공률을 추적하며, 사용자 감정을 분석하고, 전체 통화 지연 시간을 파악하세요.

Retell AI의 한도

음성 복제 기능은 기본적으로 지원되지 않으며, 화자 맞춤형 설정 옵션이 한도입니다.

Retell AI 가격 정책

Free

사용량 기반 요금제: 분당 $0.07+

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

Retell AI 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Retell AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Retell AI의 가장 큰 장점은 실시간 합성 및 음성 인식 모델을 통해 놀라울 정도로 자연스러운 음성 상호작용을 제공한다는 점입니다. 특히 클라이언트와의 AI 에이전트 프로젝트에서 원활하고 정확하며 확장 가능한 대화 경험을 구현하는 키 솔루션으로 자리매김했습니다.

via Cognigy

기업용 대화 AI 플랫폼인 Cognigy는 매일 수천 건의 통화를 처리하는 고객센터 및 대기업을 위해 설계되었습니다.

이 tool은 단순한 IVR 흐름을 넘어, 고급 라우팅, 대체 처리, 에스컬레이션 규칙을 갖춘 음성 에이전트를 생성할 수 있는 시각적 드래그 앤 드롭 빌더를 제공합니다. 모든 기능은 대량 사용을 위해 설계되었습니다.

다양한 목적의 에이전트 구축에도 활용 가능합니다. 예를 들어 셀프서비스 음성 에이전트, 디지털 채팅 에이전트, 심지어 실시간으로 인간 상담원을 지원하는 '에이전트 코파일럿'까지 구축할 수 있습니다.

음성 분석 기능이 내장되어 있어 각 에이전트의 성공을 실시간으로 모니터링하고 최적화할 수 있습니다. 이는 복잡한 통화 처리가 필요한 은행이나 통신 분야에 특히 적합합니다.

Cognigy 주요 기능

고객이 통화 중에 사진 촬영, 위치 공유, 결제 실행, 서명 제출 등을 할 수 있도록 지원하세요

주요 통신 시스템(Genesys, Avaya 등), 데이터 소스, CRM 및 ERP tools와 음성 AI를 통합하세요.

실시간 감정 분석과 장기 기억 유지 기능을 통해 맥락을 잃지 않고 장시간 통화도 처리하세요

Cognigy의 한도

진정한 노코드 인터페이스가 부족하며, 맞춤형 확장 기능 구축을 위해 API, 자바스크립트, HTTP 등과 같은 기술적 스킬이 필요할 수 있습니다.

Cognigy 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Cognigy 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

9. Murf.ai (소셜 콘텐츠 콘텐츠 음성 녹음에 최적)

Murf.ai는 스튜디오 수준의 AI 음성 더빙에 중점을 두며, 비디오, 강좌, 팟캐스트 또는 마케팅 광고에 사실적인 내레이션이 필요한 콘텐츠 제작자를 위해 설계되었습니다.

20개 이상의 언어와 억양으로 구성된 200개 이상의 사실적인 AI 음성을 제공하며, 음높이, 속도, 강세 등을 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 음성 복제, AI 더빙, 음성 변조 tools도 기능을 제공합니다.

다만 Murf는 완전한 음성 에이전트를 구축하지는 않습니다. 다른 워크플로우에 통합하거나 독립형 IVR 시스템으로 사용할 수 있는 텍스트 음성 변환(TTS) 기능만 제공합니다.

Murf.ai 주요 기능

추가 오디오 tools 없이도 내장된 음성 에디터를 사용하여 발음을 조정하고, 단어에 강세를 주며, 속도를 조절하거나, 일시 정지를 추가하세요.

Canva, PowerPoint, Google Slides 같은 플랫폼에서 바로 프로젝트에 음성 해설을 추가하세요

타임라인 에디터를 사용하여 음성 해설 오디오를 슬라이드나 비디오와 완벽하게 동기화하세요

Murf.ai의 한도

일부 음성 톤은 특정 언어나 복잡한 문자 체계에서 약간 기계적으로 들릴 수 있습니다

Murf.ai 가격 정책

Free

제작자: 월 29달러

비즈니스: 월 99달러

기업: 맞춤형 가격

Murf.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Murf.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

다양한 언어와 스타일을 제공하여 전문적인 음성 커버를 빠르고 쉽게 제작할 수 있도록, 자연스러운 AI 음성을 간편한 맞춤형으로 제공합니다.

10. Bland (확장 가능한 아웃바운드 콜 캠페인에 최적)

via Bland

인간과 유사한 음성 에이전트로 아웃바운드 통화를 자동화할 수 있는 AI 플랫폼을 찾고 있다면 Bland가 좋은 선택입니다. 시각적 빌더를 통해 실시간 통화 흐름을 설계할 수 있으며, 맞춤형 경로, 트리거, 액션을 통해 기존 기술 스택(예: CRM 업데이트 또는 달력 예약)과 연결됩니다.

내장된 대화 제어 기능을 통해 tool이 에이전트가 스크립트에서 벗어나거나 권한 범위를 벗어난 주제를 다루는 것을 방지합니다. 샘플 대화와 고객 컨텍스트를 제공하여 에이전트의 상호작용 방식을 맞춤형으로 설정할 수도 있습니다.

Bland는 개방형 통화를 처리할 수 있지만 프로세스가 투명하지 않아 규정 준수 위험이 발생합니다. 그럼에도 예약 접수, 정보 수집, 검증 전화 등 인바운드 지원 통화에는 완벽합니다.

블랜드 최고의 기능

시각적 플로우 빌더를 활용해 에이전트 대화 흐름을 구축하고 제어하여 브랜드 정체성을 유지하세요

AI 에이전트를 CRM 또는 기타 tools와 연결하여 실시간으로 예약 예약이나 고객 기록 업데이트 같은 작업을 수행하세요.

자동 확장 인프라로 대량의 아웃바운드 통화 캠페인을 처리하세요. 높은 통화량을 관리할 수 있습니다.

단조로운 한도점

독립적인 테스트 결과 에이전트가 /AI 본질을 숨기기 위해 스크립트화되었을 가능성이 드러나면서 윤리적·투명성 문제가 제기됨

단조로운 가격 정책

맞춤형 가격 책정

평범한 평가와 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

/AI 음성 에이전트는 어떻게 일하나요?

AI 음성 에이전트는 말한 내용을 지능적인 행동으로 전환하고 응답을 다시 자연스러운 음성으로 변환하는 고급 실시간 프로세스를 통해 일합니다.

이 과정은 네 가지 키 단계로 구성됩니다:

자동 음성 인식(ASR): 에이전트의 '귀' 역할을 합니다. 사용자가 말하면 ASR 모델이 오디오를 포착하여 텍스트로 변환합니다.

자연어 처리(NLP) 및 이해(NLU): 음성이 텍스트로 변환되면 NLP 알고리즘이 의미를 분석합니다. 의도를 인식하고 목표를 식별하며 날짜나 이름 같은 키 세부 정보를 추출하여 문맥을 이해합니다.

대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 응답 생성: 사용자의 요청을 이해한 후, 에이전트는 GPT-4와 같은 LLM을 활용하여 관련성 있고 맥락에 맞는 응답을 구성합니다.

텍스트 음성 변환(TTS) 합성: LLM의 텍스트 응답은 TTS 엔진을 통해 다시 청각적 음성으로 변환됩니다. 현대 TTS 시스템은 매우 발전되어 말의 리듬, 강세, 억양을 관리하여 자연스럽고 인간과 유사한 음성을 출력합니다.

AI 음성 에이전트 사용의 이점

비즈니스 운영에 음성 AI 에이전트를 통합하면 다음과 같은 전략적 이점이 있습니다:

비용 절감과 효율성 향상: 반복적인 전화를 처리함으로써 AI 전화 에이전트는 통화당 비용을 절감하고, 인간 상담원이 고값 및 복잡한 고객 문제에 무료할 수 있도록 합니다.

연중무휴 운영 및 글로벌 지원: 인간 상담원과 달리 /AI 전화 상담원은 피로감 없이 다양한 언어로 다중 통화를 처리하며, 시간대 간극으로 인한 업무 차질도 없습니다.

고객 만족도(CSAT) 향상: 지루한 대기 시간을 영원히 없애세요. 자주 묻는 질문에 즉각적인 답변과 해결책을 제공함으로써 고객 만족도를 높이고 충성도를 구축할 수 있습니다.

데이터 수집 효율화: AI 전화 에이전트를 통해 데이터를 손쉽게 수집, 처리, 저장할 수 있습니다. 일부 tools는 통화 중 서명 제출, 트랜잭션 실행, 사진 촬영 기능도 제공합니다.

실시간 통화 기록 및 인사이트: 음성 에이전트가 통화 후 작업을 자동으로 처리합니다. 고객 감정, 주요 문제점을 파악하기 위해 통화를 기록·분석하며, 모든 통화별 상세 보고서를 제공합니다.

대규모 맞춤화: 음성 AI 에이전트는 CRM 및 기타 비즈니스 시스템에 접근하여 상호작용을 개인화할 수 있습니다. 고객의 이름으로 인사하고, 과거 상호작용을 참조하며, 추천을 제공함으로써 더욱 맞춤형 경험을 창출합니다.

AI 음성 에이전트의 최적 활용 사례

AI 음성 에이전트의 도입률이 높은 분야는 다음과 같습니다.

1. 고객 서비스

AI 음성 에이전트는 고객 문의에 즉시 응답하고, 주문 현황을 제공하며, 주문 추적 쿼리를 해결하고, 24시간 연중무휴로 반품 요청을 처리할 수 있습니다.

2. 프로젝트 관리

일반적인 PM tools에서는 작업 업데이트를 확인하는 데 5~7번의 번거로운 클릭이 필요합니다. 음성으로 작업을 지시하고 AI가 작업 공간에서 자동으로 처리해 준다면 어떨까요?

ClickUp의 음성-텍스트 변환 기능은 별도의 전사 소프트웨어가 필요 없게 해주며, 내부 회의 기록을 도와주고 개인 AI 비서 역할을 합니다.

3. 호스피탈리티

호텔과 투어 에이전트는 고객 서비스에 AI를 광범위하게 활용하여 여행객에게 연중무휴 전화 지원을 제공합니다. 다국어 지원 에이전트는 전 세계 고객이 여행 예약이나 일정 확인 시 도움을 받을 수 있도록 지원합니다.

4. 예약 관리

음성 에이전트는 예약 가능 여부에 따라 일정을 확인하거나 조정하여 예약 워크플로움을 간소화합니다. 또한 CRM 및 달력 tools와 연동하여 중복 예약을 방지할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

음성 에이전트는 실제 대화를 처리하고 통화 중 질문에 답변합니다. 챗봇은 텍스트 대화를 처리합니다. 지연 시간, 음성 억양, 전화 시스템 연동이 중요한 경우 음성 방식을 선택하세요. 다수의 생산 시스템은 옴니채널 지원을 위해 두 방식을 결합합니다.

ClickUp은 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스웨덴어, 네덜란드어, 한국어 등 다양한 언어의 번역 및 현지화를 지원합니다. ElevenLabs와 Murf는 다국어 TTS(텍스트 음성 변환) 기능을 제공합니다. Deepgram은 다수의 ASR(자동 음성 인식) 언어를 지원합니다.

예. 에이전트는 모든 구어체 언어로 미세 조정할 수 있으며, 전문 용어와 제품명을 처리하기 위해 발음 목록이나 지식 기반과 함께 배포할 수 있습니다.

음성 사용 시 분당 요금이 부과되며, 별도의 ASR(음성인식) 및 TTS(음성합성) 비용이 발생합니다. 오케스트레이션 계층에 따라 플랫폼 수수료가 추가될 수 있습니다. 본격 커밋 전 파일럿 운영을 통해 예상 사용 분량과 동시 접속량을 시뮬레이션하고 비용 모델을 구축하세요.

회의 내용을 자동으로 요약하고, 녹취하며, 실행 항목을 추출하여 음성 명령어를 워크플로우로 전환하고 싶다면 ClickUp이 최적의 선택입니다.

보안은 공급업체의 통제 사항에 의존합니다: SOC 2, HIPAA, 암호화, VPC/온프레미스 옵션. 인증서를 공개하고 민감한 정보에 적합한 배포 모델을 제공하는 공급업체를 선택하세요.

일부 제공자는 ASR(음성 인식) 또는 TTS(음성 합성)를 위한 온프레미스 또는 엣지 배포를 제공합니다. 완전한 오프라인 스택은 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 오프라인 운영이 필요하다면 온프레미스 또는 개인 클라우드 옵션을 제공하는 제공자를 우선적으로 고려하세요.