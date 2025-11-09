음성-텍스트 변환을 위한 최고의 보이스노트 대체 옵션 10선

Voicenotes를 사용하는 대부분의 사람들은 상당히 만족해합니다. 간단하고 빠르며 신뢰할 수 있기 때문입니다.

불만은 많지 않지만, 한 Voicenotes G2 사용자가 잘 요약했습니다:

한 마디 하자면, Ask AI에 더 많은 노력을 기울여 주셨으면 합니다. 더 발전하는 모습을 보게 된다면 기쁘겠습니다.

한 마디 하자면, Ask AI에 더 많은 노력을 기울여 주셨으면 합니다. 더 발전하는 모습을 보게 된다면 기쁘겠습니다.

사용자의 음성-텍스트 변환 요구가 진화함에 따라 그들의 기대치도 함께 높아지고 있습니다. 이제 많은 사용자가 기본적인 음성 텍스트 변환을 넘어, 요약하고 정리하며 노트를 워크플로우에 직접 통합할 수 있는 tools를 찾고 있습니다.

기본적인 녹음 및 전사 기능을 바탕으로 지능형 기능을 추가해 프로세스를 더욱 원활하게 만드는 최고의 보이스노트 대체 tool 10가지를 엄선했습니다. 불필요한 tool 확산을 막아주는 보너스 tool도 추가했습니다. 지금 바로 살펴보세요.

한눈에 보는 Voicenotes 대체 앱 TOP 10

키 기능, 추가 기능, 가격 및 사용자 평가를 기준으로 적합한 선택을 돕기 위해 주요 보이스노트 대안들을 간략히 비교해 드립니다.

tool 가장 적합한 대상 키 기능 가격* ClickUp 올인원 생산성 + 노트 관리팀 크기: 모든 크기 (1명~1,000명 이상) 브레인 맥스, 음성인식 텍스트 변환, /AI 노트 필기, Clip, 싱크업스 Free 플랜; 기업용 맞춤형 설정. 클리프트 노트 올인원 생산성 + 노트 관리팀 크기: 모든 크기 (1명~1,000명 이상) 음성-아웃라인 변환, 기기 내 실시간 음성 텍스트 변환, Zapier + Obsidian 동기화, Markdown 내보내기 Free; 사용자당 월 $7부터 시작 코코노트 AI와 함께 공부하고 학습하기 팀 크기: 학생 및 소규모 학습 그룹 음성/비디오/문서 녹화/업로드, 퀴즈 및 플래시카드, AI 채팅, 100개 이상의 언어 지원 Free TalkNotes (Speechy. Tech) 말한 생각을 작업으로 전환하기 팀 크기: 1인 기업가 및 제작자 작업 + 노트 생성, 블로그/소셜 게시물 생성, 플래시카드, 달력 이벤트 사용자당 월 19달러 Audionotes. 앱 간편한 AI 기반 노트 작성팀 크기: 개인 및 프리랜서 빠른 필사, 요약, 편집 및 내보내기, 기기 간 동기화 사용자당 월 $9.99부터 시작 Dubnote 음악적 아이디어 구성팀 크기: 소규모 팀, DJ 창업자 세션 자동 분할, 가사 전사, DAW 내보내기, iCloud 백업 Free Dictanote 다국어 음성 입력 팀 크기: 다국어 전문가 및 소규모 팀 50개 이상의 언어, 음성 명령어, AudioScribe 정리 기능, 무제한 노트북 Free; 사용자당 월 $8부터 시작 Otter. ai 회의 및 팀 협업팀 크기: 중소 규모 팀 실시간 트랜스크립션, 화자 ID, AI 요약, Zoom/Meet 통합 Free; 사용자당 월 $20부터 시작 사운드타입 AI 정확한 오디오 및 비디오 트랜스크립션 팀 크기: 제작자, 저널리스트 및 팀 요약, AI 채팅, PDF/워드/SRT로 내보내기, 30개 이상의 언어, 화자 ID Free; 사용자당 월 $9.99부터 시작 간편 음성 녹음기 간단한 일상 기록팀 크기: 개인 고품질 오디오, 시간 한도 없음, 위젯, 블루투스 마이크, 무음 건너뛰기 Free

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르며, 추천 내용이 진정한 제품 값을 바탕으로 함을 보장합니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

📖 추천 자료: 최고의 AI 회의 노트 tool

Voicenotes 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

레딧에서 음성 노트 관리법에 대한 질문에 누군가가 제시한 조언이었습니다. 이 조언은 실용적이지만, 표면적인 내용에 불과합니다.

AI를 활용하면 단순히 기록하는 것을 넘어, 사고와 플랜 수립을 지원하고 체계적인 관리를 가능케 하는 tools를 개발함으로써 훨씬 더 나아갈 수 있습니다.

Voicenotes 대안을 찾고 계시다면, 정말 중요한 요소는 다음과 같습니다:

소음이 많은 공간이나 다양한 억양에서도 더 높은 정확도의 음성 인식 제공자

노트를 체계적으로 정리하고 검색할 수 있도록 하여 키 내용을 즉시 찾을 수 있게 합니다.

회의 내용을 요약하고 실행 항목을 강조하여 시간과 노력을 절약하세요.

기존에 사용 중인 달력, 작업 tools 등과의 스마트한 연동을 제공합니다.

인터페이스를 직관적으로 유지하여 기록, 정리, 검토가 수월하게 느껴지도록 하십시오.

올바른 선택은 단순한 앱이 아닌, 아이디어를 포착하고 실행 항목을 추적하며 필요로 하는지도 몰랐던 방식으로 생산성을 높여주는 파트너처럼 느껴질 것입니다. 🌟

📖 추천 읽기: 안드로이드에서 음성으로 텍스트 입력하는 방법

10가지 최고의 보이스노트 대체 앱

Voicenotes가 다소 한도 내에서 느껴진다면, 좋은 소식은 녹음 파일로 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있는 세심한 대안들이 풍부하다는 점입니다.

정확성, 고급 기능, 직관적인 디자인을 결합하여 모든 녹음에서 더 많은 가치를 제공하는 최고의 보이스노트 대안 10가지를 소개합니다.

ClickUp (올인원 생산성 및 노트 관리에 최적)

모든 노트, 대본, 아이디어를 ClickUp 하나로 저장하고 검색하세요

Voicenotes 대안으로 ClickUp은 단순한 노트 기록이나 음성 녹음 도구를 넘어섭니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서, 음성 기반 우수성을 구현하는 데 필요한 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우가 한곳에 모여 있습니다!

프로젝트 관리 tool에서 음성-텍스트 변환기로, 다시 AI tool로 옮겨 다니며 녹취록을 완성된 문서로 만드는 번거로움을 잊으세요. 연결되지 않은 앱과 산만한 작업 환경은 업무 분산 현상의 전형이며, 이는 시간과 생산성, 구독 비용을 낭비하는 원인이 됩니다.

ClickUp을 사용하면 100% 맥락을 확보하고 사람, tools, 에이전트가 함께 일할 수 있는 단일 공간을 얻을 수 있습니다.

ClickUp이 음성 녹음부터 회의 노트, 작업, 프로젝트에 이르기까지 모든 것을 어떻게 연결하는지 살펴보겠습니다.

ClickUp Brain MAX로 단순한 녹취를 넘어선 음성-텍스트 변환을 경험하세요

기본적인 노트 앱을 대체하는 첫 번째 단계는 음성 인식으로, ClickUp의 Brain MAX 기능은 대부분의 경쟁사보다 높은 정확도로 이를 수행합니다.

ClickUp Brain의 음성 인식 텍스트 변환 기능(기능 )은 여러분의 말을 명확하고 세련된 노트 모양으로 만들어 줍니다.

ClickUp Brain MAX의 Talk to Text로 아이디어를 포착하고, 지시를 공유하며, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

이것이 제공하는 모든 것은 다음과 같습니다:

모든 앱에서 일하는 AI 기반 정교한 받아쓰기 기능으로, 사용자에게 맞춤화됩니다. 최소한의 편집부터 전문적인 마무리까지 원하는 수준의 보정 정도를 선택할 수 있습니다.

ClickUp Talk to Text로 원본 대화와 정리된 텍스트를 동시에 확인하세요

원활하게 음성으로 지시하고, 동료나 작업, 문서를 멘션하면 Max가 자동으로 적절한 사람과 정확한 연결을 해 줍니다.

가장 자주 사용하는 단어, 표현, 일 관련 전문 용어, 별명 등을 자동 완성합니다.

ClickUp Brain의 Talk to Text 기능을 활용해 팀이 피드백 작업을 효율적으로 일할 수 있도록 적절한 맥락과 정보를 확보하세요

자신의 언어로 말하고, 50개 이상의 다른 언어로 유창하게 입력하세요.

앱 전환 없이 ChatGPT, Claude, Gemini 등 최신 AI 모델과 채팅하며 코드, 글쓰기, 복잡한 추론 등을 수행하세요.

또한 VoiceNotes처럼 긴 텍스트 블록을 남기는 대신, 긴 녹음을 요약하고 실행 항목을 추출하며 심지어 음성 일부를 할 일 목록으로 변환할 수 있습니다. 타이핑 속도가 말하기보다 4배 느린 점을 고려하면, 이 기능만으로도 손가락 하나 까딱하지 않고도 400% 더 많은 글을 작성할 수 있습니다.

사용자들은 평균적으로 하루에 약 1시간을 절약합니다. AI가 타이핑과 마무리 작업을 처리해 주기 때문에, 정말 중요한 일에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있기 때문입니다. 이는 또한 AI 확산을 방지하고 ClickUp Brain Max와 Brain 하나로 모든 것이 완료됨을 의미합니다.

🎥 Brain MAX에서 음성 입력을 텍스트로 변환하는 방법을 알려주는 간단한 튜토리얼을 시청하세요:

간단한 노트부터 전체 회의까지 ClickUp AI 노트테이커로 관리하세요

ClickUp AI 노트테이커로 회의 노트를 기록하여 집중력을 유지하세요

ClickUp Brain Max가 개별적인 생각을 포착하는 데 도움을 주는 반면, ClickUp AI 노트테이커는 전체 회의를 처리함으로써 한 단계 더 나아갑니다.

자동으로 통화를 연결하고, 오디오를 녹음하며, 대화를 텍스트로 변환한 후 실행 항목이 포함된 간결한 요약본을 제공합니다.

여기서 전환은 자연스럽습니다: 개인 노트 관리가 끝나면 다음 과제는 그룹 토론 관리입니다. 이 자동화된 AI 노트 작성기를 통해 다음에 해야 할 일이 명확해집니다.

📌 유용한 팁: 운전 중 갑자기 캠페인 아이디어가 떠오른다면? ClickUp Brain에 음성 메모를 남기면 마감일과 후속 작업이 포함된 체계적인 목록으로 정리됩니다. 주차할 때쯤이면 아이디어는 이미 실행 단계로 넘어갑니다.

ClickUp Clips를 통해 실시간 피드백 공유하기

ClickUp Clips로 화면과 음성을 함께 녹화하여 선명한 맥락을 전달하세요

물론 모든 아이디어가 말로 완벽하게 표현되지는 않습니다. 그래서 ClickUp Clip이 있습니다 . 화면을 녹화하면서 음성 해설을 추가할 수 있죠. ClickUp Clip은 피드백 제공자, 워크플로우 설명, 버그 리포트 안내 등에 이상적입니다.

이 기능은 텍스트와 트랜스크립션에서 자연스럽게 이어집니다: 음성만으로는 부족할 때, 시각 자료를 추가하고 이를 적절한 작업 및 문서와 연결할 수 있습니다.

📌 예시: 제품 관리자가 버그를 시연하는 클립을 녹화하여 개발팀의 작업에 첨부하면, 스크린샷과 이메일을 주고받는 것보다 문제가 더 빠르게 해결됩니다.

ClickUp 최고의 기능

Brain MAX Talk-to-Text를 사용하여 음성 메모를 더 높은 정확도로 텍스트로 변환하고 자동으로 구조화된 노트 형태로 정리하세요.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 노트를 기록, 음성 텍스트 변환 및 실행 항목을 작업 항목으로 직접 전달하세요.

음성 메모, 브레인스토밍, 강의를 AI 기반 작업 자동화 및 요약 기능을 통해 실행 가능한 워크플로우로 전환하세요.

화면과 오디오가 포함된 클립을 녹화하여 풍부한 맥락의 피드백과 워크스루를 제공하며, 이를 작업 공간에 직접 저장하세요.

자연어 쿼리로 문서, 작업, 오디오 파일을 검색하여 키 포인트에 즉시 접근하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하나요?

이 G2 사용자는 다음과 같이 공유했습니다:

내장된 AI 노트 작성 기능은 특히 회의 요약하고 후속 조치 시간을 절약하는 데 놀라울 정도로 유용합니다. 또한 플랫폼 내에서 직접 명확하고 체계적인 릴리스 노트를 게시할 수 있는 기능도 마음에 드는데, 이는 내부 및 외부 이해관계자 간 협업을 원활하게 하는 데 도움이 되었습니다.

내장된 AI 노트 작성 기능은 특히 회의 요약하고 후속 조치 시간 절약에 놀라울 정도로 유용합니다. 또한 플랫폼 내에서 직접 명확하고 체계적인 릴리스 노트를 게시할 수 있는 기능도 마음에 드는데, 이는 내부 및 외부 이해관계자 간 협업을 원활하게 하는 데 도움이 되었습니다.

2. Cleft Notes (음성에서 초안 작성까지 빠른 작업에 최적)

클리프트 노트는 실제 사람들이 생각하는 방식을 이해하는 듯한 tools 중 하나입니다. 항상 깔끔한 문장으로 말하지 않아도 괜찮습니다. 클리프트는 단어의 뒤엉킴을 그대로 두지 않고, 음성 메모를 명확한 노트, 정돈된 개요, 심지어 바로 사용할 수 있는 간단한 체크리스트로 부드럽게 재구성해 줍니다.

생각이 빠르고 거침없이 떠오르는 분들에게 특히 유용합니다. 앱이 그 생각들을 포착하고 정리하여 이해하기 쉬운 형태로 다시 제공해 주기 때문입니다.

Cleft Notes 주요 기능

음성 메모를 고품질 트랜스크립트로 변환하여 체계적인 노트, 개요 또는 체크리스트로 활용하세요.

보안 및 개인을 위한 기기 내 음성 녹음용 자동 텍스트 변환 기능 활용

Obsidian과 같은 앱과 원활하게 동기화하여 Zapier를 통해 워크플로를 자동화하세요.

공개 링크를 공유하거나 Markdown 형식으로 노트를 내보내 유연한 협업을 진행하세요.

제목, 형식, 파일 또는 이미지 첨부 파일을 사용하여 노트 편집을 직접 진행하세요.

클리프트 노트 한도

Free Plan에서는 녹화 시간이 한도입니다(5분).

더 긴 녹음 및 통합과 같은 고급 기능은 유료 업그레이드가 필요합니다.

클리프트 노트 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $7

클리프트 노트 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

클리프트에 대한 사용자 평가

레딧 사용자가 이 tool에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 보통 걷거나 사무실에 있을 때 생각을 기록하기 위해 Cleft를 사용합니다. 그런 다음 이메일이나 메시지를 작성할 때는 SuperWhisper나 Apple 음성입력을 사용합니다. Cleft와 함께 사용할 수 있는 방법이 있을까요? 음성입력 시 AI가 "음" 같은 불필요한 부분을 정리해주면서도 나머지 내용은 그대로 유지해주는 그런 방법 말이죠?

저는 보통 걷거나 사무실에 있을 때 생각을 기록하기 위해 Cleft를 사용합니다. 그런 다음 이메일이나 메시지를 작성할 때는 SuperWhisper나 Apple 음성인식을 사용하죠. Cleft와 함께 사용할 수 있는 방법이 있을까요? 음성 입력 시 AI가 "음" 같은 불필요한 부분을 정리해주면서도 나머지 내용은 그대로 유지해주는 그런 방법이요?

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 10명 중 거의 9명이 이미 AI를 활용해 일상 업무를 더 쉽고 빠르게 처리하고 있습니다. 일에서도 동일한 효율 향상을 잠금 해제한 채로 경험해 보세요. 내장형 AI 동료인 ClickUp Brain을 통해 회의 횟수 감소, 즉각적인 요약, 자동화된 작업으로 일 효율을 최대 30%까지 높일 수 있습니다.

3. 코코노트 (AI를 활용한 학습 및 연구에 최적)

via Coconote

코코노트는 단순히 말한 내용을 타이핑하는 도구가 아닙니다. 대화가 끝난 후에도 유용하게 활용할 수 있는 자료를 제공합니다. 앱 내에서 직접 녹음하거나 오디오 파일, 비디오, PDF, 심지어 YouTube 링크까지 거의 모든 것을 업로드할 수 있습니다.

코코는 단 몇 초 만에 고품질 트랜스크립트와 깔끔하게 정리된 노트를 제공합니다. 이를 바탕으로 퀴즈를 생성하거나 플래시카드를 만들 수 있으며, 심지어 이동 중에도 들을 수 있는 작은 팟캐스트로 변환할 수도 있습니다.

코코노테의 주요 기능

오디오, 비디오 또는 문서를 녹화하거나 업로드하면 즉시 검색 가능한 노트와 트랜스크립트를 생성합니다.

노트에서 바로 퀴즈, 플래시카드, 학습 게임을 생성하세요

AI 채팅을 활용하여 질문하고 노트의 키 사항을 명확히 하세요

iPhone, iPad, Android, 데스크탑 및 웹에서 직관적인 인터페이스로 접근하세요.

100개 이상의 언어를 지원하여 전 세계적으로 음성 녹음을 수집하고 번역합니다

내장된 나레이션을 통해 노트를 팟캐스트로 변환하여 이동 중에도 검토하세요

학습 자료와 협업을 풍부하게 하기 위해 이미지나 파일을 첨부 파일로 첨부하세요.

코코노테의 한도

일부 사용자는 긴 강의의 경우 요약이 지나치게 짧게 생성될 수 있으며, 더 자세한 내용을 위해 수동으로 프롬프트를 입력해야 한다고 노트합니다.

비슷한 기능을 제공하는 다른 음성 메모 대안들에 비해 비용이 비싸게 느껴질 수 있습니다.

코코노트 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

코코노트 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들은 코코노테에 대해 어떻게 말하나요?

레딧 사용자가 이 tool에 대해 이렇게 말했습니다:

정말 도움이 되는 퀴즈와 플래시카드를 만들어 주고, 강의 내용을 기억해야 할 때는 대본을 살펴서 선생님이 말씀하신 내용을 찾을 수 있어요.

정말 도움이 되는 퀴즈와 플래시카드를 만들어 주는데, 강의 내용을 기억해야 할 때면 대본을 살펴보며 선생님이 말씀하신 내용을 찾을 수 있어요.

📖 추천 읽기: Mac에서 음성 입력 효과적으로 활용하는 방법

👀 알고 계셨나요? 포레스터 연구에 따르면, ClickUp을 도입한 기업들은 3년간 384%의 투자 수익률을 달성했습니다. 생산성 향상으로 수백만 달러를 절감하고, 매출을 약 $3.9백만 증가시켰으며, 불과 6개월 만에 손익분기점을 달성했습니다. 또한 많은 기업들이 여러 일 tools을 단일 통합 플랫폼으로 통합하여 비용을 더욱 절감하고 있습니다.

4. TalkNotes [현재 Speechy. Tech] (말한 생각을 작업으로 전환하는 데 최적)

TalkNotes를 통해

참여도가 높은 직원은 생산성이 18% 더 높은 것으로 나타났습니다. 일에 몰입감을 느낄 때 사람들은 활력을 불어넣고, 문제를 신속히 해결하며, 더 짧은 시간에 더 많은 성과를 냅니다.

생산성의 키 동인은 속도입니다. 하지만 품질을 희생하지 않고 어떻게 더 빠르게 일할 수 있을까요? 간단한 방법 중 하나는 음성 메모를 활용하는 것입니다. TalkNotes를 사용하면 생각을 즉시 기록하고 체계적인 작업과 노트로 전환하여 하루를 더 수월하게 보낼 수 있습니다. 🎙️

TalkNotes의 주요 기능

오디오 녹음 또는 파일 업로드를 통해 구조화된 노트, 할 일 목록, 회의록을 즉시 생성하세요.

무료한 생각의 흐름을 블로그, 뉴스레터, 소셜 미디어 게시물 또는 일기장으로 전환하세요.

강의나 회의 노트를 통해 얻은 정보를 기억하기 위해 키 내용을 강조하고 플래시카드를 만드세요.

음성 녹음 및 대본을 위한 100개 이상의 언어 지원

컨텍스트별로 노트와 작업을 체계적으로 관리하는 간편한 폴더 관리 시스템

대화록에서 직접 달력 이벤트를 추가하고 우선순위가 지정된 실행 항목을 추적하세요.

TalkNotes의 한도

일부 사용자는 데스크톱 앱과 모바일 앱 간 동기화 문제를 보고합니다.

Outlook이나 OneNote 같은 인기 생산성 tools와의 심층적인 연동이 부족합니다.

TalkNotes 가격 정책

월간: 사용자당 월 19달러

TalkNotes 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들은 TalkNotes에 대해 어떻게 말하나요?

이 레딧 댓글은 다음과 같이 강조했습니다:

몇 달 전부터 TalkNotes를 사용하기 시작했고, 체험판을 거친 끝에 마침내 완벽한 워크플로우를 찾았습니다. 이제 노트 때문에 스트레스받지 않고, 중요한 세부사항을 잊지 않으며, 회의에 집중할 수 있게 되었습니다.*

몇 달 전부터 TalkNotes를 사용하기 시작했는데, 체험판과 오류를 거친 끝에 마침내 완벽한 워크플로우를 찾았습니다. 이제 노트 때문에 스트레스받지 않고, 중요한 세부 사항을 잊지 않으며, 회의에 집중할 수 있게 되었습니다.*

5. Audionotes. 앱 (간단한 AI 기반 노트 필기에 최적)

via Audionotes

때로는 가장 단순한 tools가 가장 큰 차이를 만듭니다. Audionotes 앱은 여러분의 말을 받아들여 더 가볍고 다루기 쉬운 형태로 되돌려주는 조용한 조력자 중 하나입니다.

구조에 대한 걱정 없이 자유롭게 이야기할 수 있으며, 순식간에 당신의 목소리는 읽거나 공유하거나 나중에 다시 확인할 수 있는 깔끔한 노트 for you로 변합니다. 마치 판단 없이 귀 기울여주고 중요한 것을 기억하도록 도와주는 작은 동반자 같은 느낌입니다.

Audionotes 앱의 최고의 기능

음성을 녹음하면 즉시 선명한 노트 모양으로 변환된 모습을 확인할 수 있습니다

긴 녹음 내용을 핵심 요점으로 요약하세요

몇 번의 탭만으로 노트를 편집, 정리 및 내보내기하세요

웹, iOS, Android에서 사용 가능하며 기기 간 동기화 지원

프라이버시 옵션을 통해 녹음 파일을 안전하게 보관하세요

Audionotes 앱의 한계점

Free Plan에서는 짧은 녹음만 가능합니다.

복잡한 대화에서 가끔 사소한 세부 사항을 놓칠 수 있습니다

Audionotes. 앱 가격 정책

개인 : 사용자당 월 $9.99

프로: 사용자당 월 $19.99

Audionotes. 앱 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들은 Audionotes 앱에 대해 어떻게 말하나요?

이 G2 리뷰는 다음과 같이 노트했습니다:

저처럼 즉흥적으로 아이디어가 많이 떠오르는 작가에게도 AudioNotes는 유용했습니다. 인공지능을 활용해 음성 녹음과 구조화되지 않은 텍스트 노트를 전사하고 요약으로 변환할 수 있었죠. *

저처럼 즉흥적으로 아이디어가 많이 떠오르는 작가에게도 AudioNotes는 유용했습니다. 인공지능을 활용해 음성 녹음과 구조화되지 않은 텍스트 노트를 전사하고 요약으로 변환할 수 있었죠. *

👀 재미있는 사실: 인간의 목소리는 지문처럼 음성 지문으로 지도될 수 있을 만큼 독특합니다. 음높이, 어조, 리듬의 미세한 차이로 각자의 목소리가 유일무이합니다. 그래서 현대 보안 시스템과 법의학 팀은 때로 추가적인 신원 확인 수단으로 음성 인식을 활용하기도 합니다.

6. Dubnote (음악적 아이디어 정리용으로 최적)

via Dubnote

음악가들은 끝없는 음성 메모에 파묻히는 고충을 잘 압니다. 즉석에서 리프나 멜로디, 드럼 패턴을 포착해도 나중에 제목 없는 녹음 파일의 바다에서 사라지기 마련이죠. Dubnote는 바로 이 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다.

복잡한 오디오 파일 더미를 남기는 대신, 음성 메모를 깔끔한 폴더로 정리하고 긴 세션을 자동 분할하며 최고의 순간에 태그를 달아 다시 찾을 때 번거로움을 없애줍니다.

Dubnote의 차별점은 음악가들의 실제 일하는 방식에 집중한다는 점입니다. 홈 화면에서 바로 녹음을 시작하고, 노트북에 분류한 후, 나중에 코멘트, 이모지 태그 또는 편집으로 세밀하게 다듬을 수 있습니다.

Dubnote 주요 기능

음악적 아이디어를 맞춤형 커버가 있는 체계적인 노트북 폴더에 바로 저장하세요

긴 녹음 파일을 자동으로 섹션별로 분할하여 중요한 부분으로 빠르게 이동할 수 있습니다.

음성 인식 소프트웨어를 활용하여 가사나 노트를 더 높은 정확도로 텍스트로 변환하세요.

오디오 파일을 다듬기 위해 섹션을 강조 표시하거나 병합하거나 편집하세요.

세션의 키 포인트를 표시하기 위해 댓글, 이모티콘 또는 이미지를 추가하세요.

기기 내 처리 및 iCloud 백업으로 녹음 파일을 안전하게 보관하세요

DAW로 바로 내보내거나 협업자와 즉시 클립을 공유하세요

Dubnote의 한도

iOS에서만 이용 가능하며, 안드로이드 버전은 아직 대기 목록 상태입니다.

팀을 위한 고급 협업 기능이 일부 부족합니다.

음악가에게 가장 적합하며, 일반적인 노트 작성에는 다소 제한적입니다.

Dubnote 가격 정책

Free

맞춤형 가격

Dubnote 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들은 Dubnote 앱에 대해 어떻게 말하나요?

안타깝게도 맥 전용이네요. 방금 Google 플레이 스토어를 확인했는데 없더군요.

안타깝게도 맥 전용이네요. 방금 Google 플레이 스토어를 확인했는데 없더군요.

7. Dictanote (다국어 음성 입력에 최적)

via Dictanote

디크타노트는 타이핑보다 빠르게 생각하는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 생각을 억지로 키보드에 입력할 필요 없이, 단순히 말하기만 하면 디크타노트가 놀라운 정확도로 여러분의 말을 텍스트로 변환해 줍니다.

Dictanote가 특히 유용한 이유는 광범위한 언어 지원 때문입니다. 50개 이상의 언어와 80개 이상의 방언을 지원하므로, 국경과 억양을 초월하여 일하는 보이스노트 대안을 필요로 할 때 고려해볼 만한 선택입니다.

전 세계 작가, 기자 및 전문가들이 매일 이를 활용하여 복잡한 생각을 정리하고, 기사 초안을 작성하며, 회의 노트를 빠짐없이 추적합니다.

Dictanote 최고의 기능

90% 이상의 정확도로 실시간 음성 입력

50개 이상의 언어와 80개 이상의 방언으로 음성 입력 가능, 글로벌 사용자에게 유용합니다.

음성 명령어를 사용하여 구두점, 기호 또는 기술 용어를 추가하세요.

무제한 노트북에 걸쳐 노트를 자동 저장하여 안심하세요

AudioScribe로 녹취록을 정리하여 불필요한 말을 제거하고 키 포인트를 강조하세요.

오디오 파일 지원으로 아이디어를 쉽게 포착하고 텍스트로 변환할 수 있습니다.

Dictanote 한도 사항

온라인에서 가장 잘 이루어지며, 오프라인 모드는 한도입니다.

AudioScribe와 같은 일부 고급 기능은 유료 플랜이 필요합니다.

타사 생산성 tools와의 통합이 다른 앱들만큼 원활하지 않습니다.

Dictanote 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $8

Dictanote 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들은 Dictanote에 대해 어떻게 말하나요?

이 레딧 댓글이 마음에 들었습니다:

채팅GPT, 클로드, 제미니의 YouTube 요약 업데이트를 보는 건 확실히 멋지네요. *

채팅GPT, 클로드, 제미니의 YouTube 요약 업데이트를 확인하는 건 확실히 멋지네요. *

🧠 알고 계셨나요: AI를 활용하는 팀은 기존 팀보다 생산성이 3배 더 높습니다. AI는 작업을 더 빠르게 수행하고 반복적인 업무를 자동화함으로써 사람들이 진정으로 중요한 일에 집중할 수 있도록 돕습니다.

8. Otter.ai (회의 및 팀 협업에 최적)

현재 직원의 75%가 일상 일에서 AI tools를 사용한다고 보고합니다. 단순한 트렌드로 시작된 것이 빠르게 일상 일의 필수 요소가 되었습니다. 회의가 일상의 일부라면, 필기 중 세부 사항을 놓치기 쉬운 점을 잘 알 것입니다. Otter.ai가 그 부담을 덜어줍니다. 팀들이 Otter를 선택하는 이유는 워크플로우에 자연스럽게 통합되기 때문입니다. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams에 연결하기만 하면 자동으로 회의에 참여하여 음성 녹음을 캡처하고, 놀라운 정확도로 명확한 회의 노트를 제공합니다.

나중에 키 포인트를 검색하거나, 녹취록을 공유하거나, 심지어 오터의 AI 채팅에 발언 내용에 대해 질문할 수도 있습니다.

Otter.ai 최고의 기능

최대 95% 정확도로 실시간 회의 내용을 텍스트로 변환하세요.

키 포인트와 다음 단계를 강조하는 요약 생성

토론 내용에서 실행 항목을 자동으로 추출하고 할당하세요

Google 캘린더와 동기화하여 예정된 회의에 Otter가 자동으로 참여하도록 설정하세요.

Zoom, Slack, Asana, Salesforce, Notion과 같은 tools와 통합하여 원활한 협업을 실현하세요.

AI 채팅을 활용하여 질문하고 과거 노트 및 대화 기록에서 인사이트를 추출하세요.

Otter.ai의 한도점

지원 언어는 세 가지로 한도됩니다.

편집 및 형식 옵션은 기본적이며, 종종 Google Docs로 내보내야 합니다.

Otter.ai 가격 정책

기본 : 무료

프로 : 사용자당 월 $16.99

비즈니스 : 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격 책정

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 말하나요?

이 G2 리뷰에서 공유한 내용:

오터 AI가 전체 회의 기록을 검토하여 키 논의 사항을 요약하는 점이 마음에 듭니다. 목록에 없는 내용이 있다면 요약 섹션을 편집하여 추가할 수 있습니다.

오터 AI가 전체 회의 기록을 검토하여 키 논의 사항을 요약하는 점이 마음에 듭니다. 목록에 없는 내용이 있다면 요약 섹션을 편집하여 추가할 수 있습니다.

9. SoundType AI (정확한 오디오 및 비디오 트랜스크립션에 최적)

via SoundType AI

때로는 가장 예상치 못한 순간에 아이디어가 떠오릅니다—밤샘 공부 세션 중, 팀 브레인스토밍 도중, 혹은 강의를 듣는 중에 말이죠. SoundType AI는 바로 그런 순간들을 포착하고 다시 떠올리기 쉽게 만들어줍니다.

이 도구가 차별화되는 점은 수집한 내용을 체계적으로 정리하고 요약하며 공유할 수 있는 방법을 제공한다는 것입니다. 따라서 단일 세부사항을 찾기 위해 긴 녹화 내용을 스크롤하며 헤매지 않아도 됩니다.

학생들에게는 수업에 더 집중할 수 있음을 의미합니다. 전문가들에게는 맥락을 놓치지 않으면서 회의와 프로젝트를 진행하는 방법입니다.

SoundType AI의 주요 기능

음성 파일, 비디오 및 YouTube 콘텐츠의 화자 식별 기능으로 텍스트로 변환하세요.

녹음 내용을 핵심 포인트를 포착한 이해하기 쉬운 요약 노트에 요약하세요.

AI 채팅을 활용하여 대화 기록과 상호작용하고 인사이트 또는 실행 항목을 추출하세요.

PDF, Word, SRT 등 다양한 형식으로 트랜스크립트를 내보내세요.

30개 이상의 언어 지원 및 글로벌 사용자를 위한 번역 제공

사용자 지정 옵션을 통해 요약 내용을 특정 요구 사항에 맞게 조정하세요.

원활한 협업을 위해 대화록을 간편하게 첨부 파일로 첨부하고 공유하세요

SoundType AI의 한도

Free Plan에서는 녹취록을 각 8분으로 제한합니다

정확도는 배경 소음이 심할 경우 달라질 수 있습니다

전사 및 요약 작업에 가장 적합하며, 광범위한 생산성 기능에는 덜 적합합니다.

SoundType AI 가격 정책

기본 : 무료

Pro : 사용자당 월 $9.99

비즈니스: 사용자당 월 29.99달러

SoundType AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들은 SoundType AI에 대해 어떻게 말하나요?

이 레딧 댓글이 기능으로 소개되었습니다:

Braindump보다 더 뛰어난 음성 텍스트 변환 기능을 제공하는 유일한 앱은 SoundType AI입니다. 이 앱은 단순히 개인용 메모 작성 이상의 복잡한 용도로 설계되었습니다.

Braindump보다 더 뛰어난 음성 텍스트 변환 기능을 제공하는 유일한 앱은 SoundType AI입니다. 이 앱은 단순히 개인용 노트 작성 이상의 복잡한 용도로 설계되었습니다.

📖 추천 자료: 최고의 AI 회의 요약 도구

10. Easy Voice Recorder (간단한 일상 녹음에 최적)

via Easy Voice Recorder

때로는 그냥 일만 하는 녹음기가 전부일 때가 있습니다. Easy Voice Recorder는 그 이름에 걸맞습니다.

학생들은 한도 없이 긴 수업도 처리할 수 있다는 점을 높이 평가합니다. 전문가들은 녹화본을 동료들과 신속하게 공유할 수 있는 기능을 선호합니다. 음악가들은 사라지기 전에 대략적인 곡 아이디어를 잡는 데 유용하다고 생각합니다.

불필요한 기능으로 부담을 주지 않으면서도, 필요할 경우 트리밍, 클라우드 백업, 트랜스크립션과 같은 세심한 옵션을 제공합니다.

이지 보이스 레코더 최고의 기능

PCM, MP4, AAC와 같은 고품질 형식으로 녹음하세요.

녹화 시간 한도가 없어 긴 강의나 회의에 적합합니다

퀵 스타트 위젯과 스마트워치 지원으로 중요한 순간을 놓치지 마세요

이메일, 메시징 앱 또는 클라우드 스토리지 통한 간편한 공유

프로 플랜은 MP3/FLAC, 블루투스 마이크, 무음 건너뛰기, 편집 tools 등의 추가 기능을 잠금 해제합니다.

Easy Voice Recorder의 한도

무료 버전에는 광고가 포함됩니다

폴더와 같은 조직 기능은 업그레이드가 필요합니다.

자막 서비스는 제공되나, AI 앱에 비해 한도가 제한적입니다.

이지 보이스 레코더 가격 정책

Free

Easy Voice Recorder 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들은 Easy Voice Recorder에 대해 어떻게 말하나요?

이 레딧 댓글이 기능으로 소개되었습니다:

간편한 음성 녹음기는 훌륭합니다. 녹음을 재개할 수 있고 모든 것을 Google Drive에 백업하며 Tasker와도 연동됩니다.

간편한 음성 녹음기는 훌륭합니다. 녹음을 재개할 수 있고 모든 것을 Google Drive에 백업하며 Tasker와도 연동됩니다.

아직 탐색 중이라면, 다음 세 가지 음성 노트 tools를 확인해 보세요. 각각 녹음, 텍스트 변환, 오디오 정리에 독특한 방식을 제공합니다:

Notta : 실시간 회의, 오디오, 비디오를 높은 정확도로 녹취하며, 노트를 다양한 형식으로 내보낼 수 있습니다.

Sonix : 특히 인터뷰와 팟캐스트를 위한 빠른 트랜스크립션 및 번역을 지원합니다.

Rev 음성 녹음기 : 녹음 파일과 전문적인 트랜스크립션 서비스를 결합하여 깔끔하고 바로 사용 가능한 텍스트를 제공합니다.

보이스 노트의 일반적인 문제점과 해결 방법

음성 노트들은 생각을 전달하는 가장 쉬운 방법이 될 수 있지만, 사소한 문제가 발생하면 그렇지 않습니다. 메시지가 끊기거나, 소리가 흐릿하거나, 지난주에 녹음한 내용을 찾을 수 없는 경우가 있습니다.

이런 사소한 순간들은 의외로 짜증나지만, 대부분 간단한 해결책이 있습니다.

음성 메모가 중간에 끊겨 생각을 잃어버린 적이 있나요?✅ 해결 방법: 저장소를 정리하거나 앱을 재시작하여 녹음 전체가 저장되도록 하세요 앱 전환 시 메모 일부가 사라질 수 있습니다✅ 해결 방법: 녹음 직후 노트를 저장하거나 공유하여 안전하게 보관하세요 배경 소음으로 인해 나중에 녹음된 노트를 재생하거나 필사하기 어렵습니다✅ 해결책: 조용한 장소에서 녹음하거나 마이크가 달린 헤드폰을 사용해 선명한 음질을 확보하세요 필요한 순간에 노트가 제대로 저장되지 않거나 재생되지 않는 경우가 있습니다✅ 해결 방법: 앱을 새로 고치거나 동기화 설정을 확인하여 복구하세요 아이디어를 재검토할 때 긴 녹음 파일은 부담스러울 수 있습니다✅ 해결책: 빠른 요약이나 타임스탬프 하이라이트를 추가해 쉽게 훑어볼 수 있도록 하세요

ClickUp으로 모든 노트가 주목받을 기회를 제공하세요

결국 음성 메모는 단순히 말을 녹음하는 것이 아닙니다. 사라지기 전에 아이디어를 포착하는 것입니다. 적절한 tools를 사용하면 순간적인 생각이 작업, 플랜, 나중을 위한 알림 등 유용한 것으로 전환될 수 있습니다.

바로 여기서 ClickUp이 빛을 발합니다. 노트, 작업, 프로젝트를 한곳에 통합하여 단순히 저장되는 것을 넘어 실행으로 이어지게 합니다.

간단한 메모를 체크리스트로 전환하는 것부터 작업 공간 전반에 걸쳐 아이디어를 연결하는 것까지, ClickUp은 여러분의 생각이 추진력을 얻도록 쉽게 만들어줍니다.

이것이 얼마나 손쉽게 느껴질 수 있는지 확인해 보시려면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!