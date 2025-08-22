개인 지식 관리용 최고의 TiddlyWiki 대안 10선

그래서 TiddlyWiki를 시도해 보셨군요. 처음에는 바로 그거다라고 생각하셨을 수도 있습니다.

그 다음에는 좌절감이 찾아왔습니다: 불편한 인터페이스, 동기화 문제, 그리고 모든 데이터가 사라질 수 있다는 걱정. 팀워크는 말할 것도 없었습니다—협업은 사실상 불가능했습니다. 새로운 노트를 작성하거나 다른 페이지에 연결된 링크를 걸기도 불편했습니다.

하지만 해결책이 있습니다. 사용자와 함께 일하며, 반대가 아닌 지원을 위한 TiddlyWiki 대안이 있습니다. 실시간 협업, 원활한 동기화, 그리고 노트 작성과 아이디어 조직화에 실제로 지원하는 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 플랫폼을 상상해 보세요.

이 글에서는 더 스마트하고 유연한 노트 작성을 위한 최고의 노트 작성 tools를 공유합니다. 프로젝트 관리나 아이디어 기록 등 어떤 작업에도 적합한 워크플로우에 따라 모든 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 레오나르도 다 빈치는 뛰어난 노트 작성자였습니다. 레오나르도 다 빈치의 유명한 노트들은 스케치, 아이디어, 관찰로 가득 차 있으며, 노트 작성의 창의적 힘을 증명합니다. 그의 거울 글씨(반대로 쓰는 글씨)는 아마도 그의 노트를 개인으로 유지하기 위한 방법이었을 것입니다.

왜 TiddlyWiki 대안을 선택해야 할까요?

TiddlyWiki는 단일 파일 설정을 통해 개인 지식 관리의 선구자 역할을 했습니다. 하지만 현실적으로 말해서, 항상 원활한 경험은 아닙니다. 다음은 TiddlyWiki가 진정으로 어려움을 겪는 부분입니다:

가파른 학습 곡선*: 독특한 구조와 마크업으로 인해 대부분의 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

한도 협업*: 실시간으로 지식 기반을 공동 편집할 수 있는 내장된 기능이 없습니다

동기화 문제 : 모든 데이터를 모든 기기에서 일관되게 유지하려면 추가적인 노력이 필요합니다

구형 모바일 경험*: 현대적인 노트 앱과 비교할 때 불편하고 느린 사용감을 제공합니다

약한 검색 tools : 전체 텍스트 검색이나 필터가 없어 wiki가 커질수록 탐색이 어려워집니다

플러그인 과부하 : 필수 기능이 플러그인에 의존성을 가지며, 이 플러그인이 고장나거나 충돌할 수 있습니다

간결한 시각적 조직화*: 노트 정리를 위한 칸반이나 마인드 맵과 같은 내장된 뷰가 없습니다

아이디어가 늘어나고 지식 기반이 확장될수록 이러한 문제들이 장애물이 됩니다.

다행히도 현대적인 계층형 노트 앱은 이러한 문제를 해결합니다—더 나은 기능, 유연성, 그리고 종종 오픈 소스 자유를 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 1940년대 개발된 코넬 노트 작성 시스템은 오늘날까지도 가르쳐지고 있습니다. 왜일까요? 이 노트 작성 방법의 단순한 구조 — 단서, 노트, 요약 —는 오늘날 앱으로 가득 찬 세상에서도 적극적인 학습을 지원합니다. 전통적이지만 여전히 매력적입니다.

TiddlyWiki 대안 제품 한눈에 보기

당신과 일할 시스템을 찾고 계신가요? 각 TiddlyWiki 대안의 사용 사례와 주요 기능의 개요를 소개합니다:

*tools 가장 적합한 키 기능 가격 ClickUp 지식과 작업 관리를 한 곳에서 모두 관리하세요 문서, AI 노트 작성기, 지식 기반 템플릿 Free Forever 플랜; 유료 플랜 이용 가능 Notion 맞춤형 작업 공간 및 데이터베이스 블록, 데이터베이스, 협업 무료; 유료 플랜은 $12/사용자부터 시작됩니다 Obsidian 로컬 우선 markdown 지식 기반 그래프 보기, 백링크, 플러그인 Free; 애드온 서비스는 사용자당 $5부터 시작됩니다 Roam Research 네트워크화된 생각과 일일 노트 양방향 연결된 링크, 그래프 데이터베이스 유료 플랜은 사용자당 $15부터 시작됩니다 Joplin 프라이버시 보호에 초점을 맞춘 오픈 소스 노트 Markdown 지원, 오프라인 액세스 유료 플랜은 $3.40부터 시작됩니다 Evernote 웹 클리퍼를 활용한 전통적인 노트 작성 노트북, 작업, 통합 기능 Free; 유료 플랜은 $14.99/사용자부터 시작됩니다 Logseq 프라이버시 보호를 최우선으로 한 로컬 노트 작성 그래프 보기, 일반 텍스트 파일 Free DokuWiki Teams을 위한 가벼운 wiki 데이터베이스 없음, 간단한 관리자 Free Nuclino 빠른 팀 지식 기반 문서, 그래프 보기, 협업 작업 공간 Free; 월 $8/사용자당 유료 플랜 Standard Notes 보안, 암호화된 노트 작성 일반 텍스트, markdown, 암호화 무료; 연간 $90의 유료 플랜

사용하기 좋은 최고의 TiddlyWiki 대안

TiddlyWiki의 이 대안들은 간결한 인터페이스, 실시간 협업, 크로스플랫폼 동기화, 강력한 지식 관리 기능을 제공합니다.

각 제품은 사용자의 워크플로우에 맞춰 유연하게 적응하는 더 스마트하고 유연한 노트 작성 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 이제 시작해 보세요.

1. ClickUp (모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있는 지식 및 작업 관리에 가장 적합한 솔루션)

ClickUp AI를 사용해 다중 LLM 모델을 활용하고, 즉시 문서화를 생성하며, 노트에서 키 내용을 추출하고, 더 많은 기능을 경험하세요

지식을 관리하는 것이 여러 앱을 조각조각 이어붙이는 것처럼 느껴져서는 안 됩니다.

ClickUp, 일을 위한 모든 것을 담은 앱은 사용자가 노트 작성, wiki 구축, 작업 협업, 회의 내용 기록 등 모든 것을 한 곳에서 통합적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

TiddlyWiki와 달리 ClickUp은 클라우드 동기화, 실시간 편집, 자동화, AI 지원이 포함된 정교하고 확장 가능한 작업 공간을 제공합니다. 파일 경로를 설정하거나 wiki 구문으로 작성하거나 콘텐츠를 수동으로 정리할 필요가 없습니다.

먼저 ClickUp Docs를 텍스트 에디터로 사용하여 구조화된 콘텐츠를 생성하고 관리해 보세요. Docs는 중첩된 페이지, 풍부한 형식, 내장된 작업, 실시간 협업 기능을 지원합니다.

ClickUp Docs에서 중첩된 페이지와 내장된 작업을 포함한 구조화된 협업 문서를 생성하세요

연구를 기록하거나, 기사를 작성하거나, 프로젝트를 플랜하는 등 어떤 작업을 하더라도 모든 것을 계층적 구조로 쉽게 정리할 수 있습니다. 각 문서를 작업, 목표, 또는 대시보드와 연결하여 통합된 플랜 수립이 가능합니다. 학업 작업을 체계적으로 구조화하는 데 딱 맞는 도구입니다!

노트 작성에 도움이 필요하신가요? 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 더 나아가 도와드립니다. 노트 초안 작성부터 긴 콘텐츠 요약하다, 문서 내 직접 블로그 개요나 지식 입력 생성까지, 모든 것을 완료할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용해 작업 공간 내에서 직접 요약 생성, 콘텐츠 작성, 아이디어 브레인스토밍을 수행하세요

학술 연구자와 생산성 향상을 추구하는 사용자를 위해 설계된 이 도구는 노트 작성 앱을 벗어나지 않고 아이디어를 브레인스토밍하거나 새로운 노트를 작성, 편집, 재작성할 수 있습니다. 즉시 톤을 변경하거나 정보를 재표현하거나 요약문을 생성하여 더 빠른 의사결정을 지원합니다.

사용 사례에 맞는 맞춤형 답변을 위해 LLM을 변경하고 싶으신가요? 문제 없습니다! 플랫폼 내에서 ClickUp Brain, ChatGPT-4o, Claude 사이를 전환할 수 있으며, 컨텍스트 전환의 번거로움을 없앨 수 있습니다.

온라인 회의나 강좌에 참여하시나요? ClickUp AI Notetaker는 논의 내용을 자동으로 기록하고 요약합니다. 체계적인 회의 노트와 할 일 목록을 생성하여 중요한 내용이 빠지거나 분실되지 않도록 보장합니다.

ClickUp AI Notetaker를 사용해 회의 내용을 자동으로 기록하고 요약하여 실행 가능한 노트와 할 일 목록으로 변환하세요

이 노트 작성용 AI 도구가 놀라운 이유는 회의 후 즉시 논의된 내용을 검토하고 행동 항목을 추출하며, 키 인사이트를 후속 작업에 연결된 상태로 만들 수 있기 때문입니다.

연구 프로젝트를 운영하는 가장 어려운 부분은 모든 구성원을 최신 업데이트와 변경 사항에 맞춰 동기화하는 것입니다. 하지만 첫 번째 확장 가능한 내부 wiki를 만들기 시작할 준비가 되었다면 ClickUp Knowledge Base Template이 완벽한 선택입니다. 이 템플릿은 SOP, 헬프 센터, FAQ, 문서 등을 구축하기 위한 사용 준비가 된 구조를 제공하며, 깔끔한 레이아웃과 직관적인 탐색 기능을 갖추고 있습니다.

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 지식 기반 템플릿을 사용하여 조직 내에서 지식 저장 및 공유를 간편하게 관리하세요

개인용 및 팀용으로 모두 적합하며, 내부 지식 기반을 처음부터 만들 때 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

이 모든 기능은 TiddlyWiki 사용자들이 사랑하는 모든 것을 제공합니다—계층형 노트 작성 애플리케이션, 일반 텍스트 에디터, 빠른 액세스—하지만 협업, 디자인, 자동화 기능이 강화되었으며 AI의 편의성까지 더했습니다. 이 모든 것을 거부할 수 있을까요?

ClickUp의 주요 기능

Teams과 부서별로 맞춤형 액세스를 설정하여 협업 스페이스를 구축하세요

작업 연결 기능을 사용하여 어떤 아이디어나 문단을 실시간 작업 항목으로 변환하세요

달력, 알림, 목표를 노트 내에 통합하세요

지식 기여 및 업데이트를 완전한 투명성으로 추적하세요

노트, 작업, 목표, 타임라인, 대시보드를 한 곳에서 연결하세요

공유 콘텐츠의 버전 이력, 댓글, 권한을 관리하세요

GDPR, HIPAA 및 Enterprise급 보안 제어 기능을 통해 모든 것을 안전하게 보호하고 규정 준수 요건을 충족하세요

ClickUp의 한도

초보자에게는 약간의 학습 곡선이 필요합니다

ClickUp 가격 정보

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

모든 것(wiki, 티켓 관리, 작업 할당)이 한 곳에 모여 있습니다. somehow ClickUp은 가장 인기 있는 경쟁사보다 더 생산적이라고 느껴집니다.

💫 모든 tools를 단일 데스크톱 앱으로 통합하고 싶으신가요? Brain MAX를 시도해 보세요!

2. Notion (맞춤형 작업 공간에 가장 적합함)

via Notion

모든 지식 시스템이 엄격할 필요는 없습니다. 작업 공간을 자신의 생각에 맞게 모양하고 싶다면, Notion은 그 유연성을 제공합니다.

이 시스템은 텍스트, 체크리스트, 데이터베이스, 이미지 등 다양한 블록을 사용해 필요에 따라 확장 가능한 페이지를 만들 수 있습니다.

Notion의 가장 큰 특징은 유연성입니다. 빈 페이지로 시작하거나 수백 개의 노트 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다. 독서 목록이든 팀 프로젝트든, Notion은 사용자의 워크플로우와 스타일에 맞게 조정됩니다.

TiddlyWiki와 달리, Notion은 더 많은 설정 과정이 필요하고 시각적 옵션의 한도가 있지만, 깔끔한 인터페이스, 내장된 협업 기능, 그리고 더 쉬운 맞춤형을 제공합니다. 기술적 설정이 필요 없이 구조와 창의성을 결합한 환경을 원한다면 유용합니다. 혼자서든 팀과 함께든, 사용자의 스타일과 규모에 맞게 유연하게 적응합니다.

Notion의 주요 기능

소스 정보가 변경될 때 자동으로 업데이트되는 연결된 데이터베이스를 생성하세요

유연한 페이지 계층으로 정보를 정리하고 블록을 토글할 수 있습니다

세부적인 권한 설정으로 특정 페이지나 전체 작업 공간을 공유하세요

Evernote, Trello, Asana 및 기타 tools에서 내장된 임포터로 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다

오프라인 텍스트 에디터를 통해 모든 플랫폼에서 노트를 액세스하세요

커버 이미지, 아이콘, 맞춤형 레이아웃으로 시각적인 wiki를 생성하세요

Notion의 한도점

대규모 지식 기반에서 검색 기능이 느릴 수 있습니다

오프라인 모드에서는 가끔 동기화 충돌이 발생할 수 있습니다

Notion 요금제

Free

개인용 : $12/월 사용자당

프로페셔널 : $24/월 사용자당

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Notion은 제가 더 빠르게, 더 자주, 더 상세하게 노트 작성할 수 있게 해주었으며, 최근 AI 기능을 통해 다른 사람의 노트를 요약하고 압축하여 제 지식 기반에 추가할 수 있게 되었습니다.

Notion은 제가 더 빠르게, 더 자주, 더 상세하게 노트를 작성할 수 있게 해주었으며, 최근 /AI 기능을 통해 다른 사람의 노트를 요약하고 압축하여 제 지식 기반에 추가할 수 있게 되었습니다.

3. Obsidian (로컬 우선 markdown 지식 기반에 가장 적합)

via Obsidian

때로는 노트가 클라우드에 저장되지 않고, 단순히 빠르고 유연한 파일을 완전히 제어할 수 있는 로컬에 저장되길 원할 때가 있습니다. Obsidian은 이를 쉽게 만들어줍니다. Obsidian은 markdown 기반 노트 작성 앱으로, 노트를 기계에 일반 텍스트 파일로 저장하여 오프라인 액세스와 데이터의 완전한 소유권을 제공합니다.

Obsidian의 차별점은 아이디어를 연결하는 방식입니다. 백링크와 시각적 그래프 보기를 통해 Obsidian은 글을 작성하는 동안 생각의 네트워크를 구축합니다. 이는 학생, 연구자, 또는 장기적인 지식 기반을 구축하는 모든 사람에게 유용합니다.

TiddlyWiki나 일부 Obsidian 대안은 오래된 느낌이나 지나치게 복잡할 수 있지만, Obsidian은 더 부드럽고 직관적인 사용 경험을 제공합니다. 바로 가기, 링크 미리보기, 그리고 코드를 건드리지 않고도 사용할 수 있는 커뮤니티 플러그인 라이브러리가 지속적으로 확장됩니다.

학위 논문을 지도하거나 일기를 쓰는 등 어떤 작업에도 적합하며, 사용자의 생각 방식에 맞춰 구조를 강요하지 않고 유연하게 적응합니다.

Obsidian의 주요 기능

로컬 Markdown 파일로 완전히 오프라인에서 일하세요

자동 양방향 링크를 통해 연결된 노트를 확인하세요

그래프 보기를 통해 생각의 네트워크를 시각화하세요

커뮤니티 플러그인의 풍부한 라이브러리를 활용해 설정을 맞춤형으로 조정하세요

테마와 단축키로 작업 공간을 개인화하세요

다크 모드로 전환하여 밤늦게 노트 세션 시 눈의 피로를 줄이세요

Obsidian의 한도

내장된 협업 또는 공유 기능이 없습니다

일부 플러그인은 기술적인 설정이나 유지보수가 필요합니다

Obsidian 가격

개인 용도로는 Free입니다

옵션 애드온: 동기화: $5/월 per 사용자 게시: $10/월 per 사용자

Obsidian 평가 및 리뷰

G2 : 평가가 없습니다

Capterra: 4.8/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Obsidian에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰 에 따르면:

노트 작성 및 편집이 간편합니다. Mac Notes에서 내보낸 markdown 노트를 가져오고 읽는 데 도움이 되었습니다.

노트 작성 및 편집이 간편합니다. Mac Notes에서 내보낸 markdown 노트를 가져오고 읽는 데 도움이 되었습니다.

4. Roam Research (네트워크화된 사고와 일일 노트에 가장 적합)

roam Research를 통해

정형화된 폴더와 목록으로 작업하는 것이 불편하다면 Roam Research가 익숙한 환경처럼 느껴질 수 있습니다. 비선형적 사고를 위해 설계된 Roam은 양방향 링크를 통해 연결된 지식 기반을 구축합니다. 연결한 모든 노트는 자동으로 서로 연결됩니다. Daily Notes 기능은 과도한 조직화 없이 생각을 쉽게 기록할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

일일 노트 기능은 과도한 조직화 없이 생각을 쉽게 기록할 수 있도록 도와줍니다. 필요에 따라 양식은 실시간으로 조정할 수 있습니다.

TiddlyWiki와 달리 수동 링크 연결과 형식 설정이 번거로울 수 있지만, Roam은 모든 작업을 배경에서 자동으로 처리합니다. 블록 기반 레이아웃을 통해 아이디어를 쉽게 참조할 수 있습니다. Teams에서도 사용할 수 있지만, Roam은 아이디어를 지도하거나 프로젝트를 작성하거나 연구 경로를 탐색하는 개인 사용자에게 특히 적합합니다. Roam은 사용자의 생각에 맞춰 유연하게 적응하며, 생각을 제한하지 않습니다.

Roam Research의 주요 기능

매일 Daily Notes 페이지를 사용하여 생각을 간편하게 기록하세요

양방향 연결된 지식을 통해 자체 조직화되는 지식 그래프를 구축하세요

Roam의 블록 기반 구조를 통해 콘텐츠를 유연하게 재사용하세요

그래프 데이터베이스를 사용하여 아이디어의 네트워크를 시각화하세요

직관적인 키보드 바로 가기로 빠르게 탐색하고 집중력을 유지하세요

Roam Research의 한도

오프라인 액세스 불가

다른 오래된 및 새로운 tools보다 비용이 더 높으며, 특히 캐주얼 사용에는 더 비쌉니다

Roam Research 가격 정보

Pro: $15/월 사용자당

Believer: $500/5년

Roam Research의 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

5. Joplin (오픈 소스 및 프라이버시 중심 노트 앱)

joplin을 통해

만약 당신의 노트가 오직 당신만의 것이어야 한다고 믿는다면, Joplin이 답입니다. 이 오픈소스 markdown 노트 앱은 완료한 제어를 제공하며, 노트를 로컬에 저장하거나 Dropbox, OneDrive, 또는 WebDAV를 통해 동기화할 수 있으며, 끝부터 끝까지 암호화가 포함되어 있습니다.

깨끗하고 유연하며, 노트북, 태그, 체크리스트, 파일 첨부 파일을 지원합니다.

TiddlyWiki는 오래된 느낌이고 동기화가 어렵지만, TiddlyWiki는 직관적이며 크로스플랫폼을 지원합니다. 데스크탑이나 모바일 어디서나 사용할 수 있습니다.

Joplin의 확장되는 플러그인 생태계와 테마 옵션은 사용자 맞춤형 설정을 위한 다양한 가능성을 제공합니다. 간단한 조정부터 강력한 애드온까지, Joplin은 사용자의 생각과 일 방식에 맞게 맞춤형으로 모양을 바꿀 수 있는 플랫폼입니다.

Joplin의 주요 기능

Markdown 형식으로 노트 작성 및 정리

Dropbox나 OneDrive와 같은 제3자 저장소를 사용하여 기기 간 데이터를 동기화하세요

데이터를 끝부터 끝까지 암호화하여 보호하세요

구조화된 조직을 위해 할 일 목록과 노트북을 만들어보세요

커뮤니티 플러그인을 설치하여 기능을 확장하세요

Joplin의 한도 사항

협업 기능은 한도입니다

플러그인 관리는 기술적 지식이 필요할 수 있습니다

Joplin 가격

기본 플랜 : ~$3/월 (€2.99)

프로 플랜: ~$7/월 (€5.99)

Teams 플랜: ~$9/월 사용자당 (€7.99, 최소 2명)

Joplin 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 평가가 없습니다

실제 사용자들은 Joplin에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

레딧 리뷰에서 언급된 내용:

Joplin은 훌륭한 앱입니다. Bear만큼 아름답지는 않지만, 제가 원하는 모든 것을 제공하며(Bear와는 달리) 아직까지 문제가 발생하지 않았습니다. 또한 데이터를 직접 관리할 수 있고… 게다가 무료입니다!

👀 알고 계셨나요?: Feynman 기법은 간단히 말해 이렇습니다: 개념을 간단히 설명할 수 없다면, 그 개념을 이해하지 못한 것입니다. 이는 노트의 고전적인 방법이지만, 아이디어를 연결할 수 있는 tool을 결합하면 단순히 배우는 것을 넘어, 당신과 함께 생각하는 지식 기반을 구축하게 됩니다. 왜 일할까요? 기능과 시스템을 중시하는 파워 사용자들과 직접 소통할 수 있습니다. 전통적인 방법과 더 스마트하고 시각적 또는 링크 기반 tools의 매력을 연결합니다.

6. Evernote (전통적인 노트 작성과 웹 Clip에 가장 적합합니다)

evernote를 통해

Evernote는 순간적으로 아이디어를 기록하는 데 최적화되어 있습니다. 인용문, 스케치, 다시 확인해야 할 이메일 등 어떤 형태의 정보도 간편하게 저장할 수 있습니다.

이 도구는 회의 노트, 이미지, 웹 클립, 할 일 목록을 모든 기기에서 동기화하고 검색 가능하게 유지합니다. 웹 클리퍼는 특히 돋보입니다: 기사, 간소화된 페이지, 또는 URL을 한 번의 클릭으로 저장할 수 있습니다.

TiddlyWiki와 달리 수동 설정이 필요 없는 Evernote는 즉시 사용할 수 있는 완성도 높은 경험을 제공합니다. 스캔된 문서와 손글씨 메모도 검색할 수 있습니다. 내장된 작업 및 알림 기능은 노트 작성과 업무 수행 사이의 간극을 메워주며, 추가 앱이나 여러 개의 브라우저 탭을 열 필요 없이 모든 작업을 완료할 수 있습니다.

Evernote의 주요 기능

기기 간에 노트를 저장하고, 이미지를 추가하며, 파일을 공유하세요

웹 클리퍼를 사용하여 웹 콘텐츠를 즉시 캡처하세요

정보를 노트북과 태그로 정리하세요

체크리스트와 알림을 생성하세요

데스크탑이나 모바일에서 노트에 액세스하세요

Evernote의 한도

Free Plan은 기기 동기화 한도가 있습니다

엄격한 조직화 없이 혼란스러워질 수 있습니다

Evernote 요금제

Free

개인용: $14.99/월 사용자당

프로페셔널: $17.99/월 사용자당

Evernote 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (8,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Evernote에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

저는 Evernote 계정에 거의 모든 것을 저장할 수 있습니다. 텍스트 노트, 웹 페이지 클립, PDF 파일, 사진 등이 포함됩니다. 특히 웹 클리퍼와 '이메일로 수신함 전송' 기능이 저에게는 매우 유용합니다.

저는 Evernote 계정에 거의 모든 것을 저장할 수 있습니다. 텍스트 노트, 웹 페이지 클립, PDF 파일, 사진 등이 포함됩니다. 특히 웹 클리퍼와 '이메일로 수신함 전송' 기능이 저에게는 매우 유용합니다.

👀 알고 계셨나요? " Google 효과 "는 사람들이 정보의 내용을 기억하는 것이 아니라 정보를 찾는 위치를 기억하게 합니다. 검색 엔진에 의존할 때, 우리는 정보를 기억에 저장하는 노력을 생략하게 됩니다. 노트 작성은 기억 보조 도구로 작용하여, 검색 엔진에 의존하는 대신 배운 내용을 내면화하는 데 도움을 줍니다.

7. Logseq (프라이버시 보호를 최우선으로 하는 노트 작성에 가장 적합)

via Logseq

Logseq는 완전한 제어권을 유지하면서 노트의 성능이나 완성도를 잃지 않기를 원하는 사람들을 위한 로컬 우선, 오픈 소스 아웃라이너입니다. 모든 내용은 기기 내의 일반 텍스트 Markdown 파일로 저장되며, 강제 동기화나 숨겨진 정책이 없습니다.

블록 기반 아웃라이너 형식을 통해 아이디어를 연결하고 참조하며 재사용할 수 있어, 생각의 살아있는 지도를 쉽게 구축할 수 있습니다. 자동 백링크, 일일 일기 작성, 그래프 뷰 등 기능은 연구, 목표 추적, 또는 단순히 생각을 정리하는 데 이상적입니다.

TiddlyWiki와 비교할 때 Logseq는 더 유연하고 현대적인 느낌을 주며, 플러그인과 테마를 통해 뇌가 필요로 하는 만큼 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

Logseq의 주요 기능

노트를 로컬에 일반 텍스트 markdown 파일로 저장하세요

백링크와 그래프 보기를 사용하여 아이디어를 연결하세요

일일 일기 기능으로 생각을 기록하세요

체크리스트와 일정 페이지로 작업을 추적하세요

플러그인과 테마로 맞춤형 설정을 하세요

Logseq의 한도 사항

내장된 협업 tools가 없습니다

고급 기능을 사용하려면 일부 설정 작업이 필요할 수 있습니다

Logseq 가격

Free 및 오픈 소스

Logseq 평가 및 리뷰

G2 : 평가가 없습니다

Capterra: 평가가 없습니다

실제 사용자들은 Logseq에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

레딧 리뷰에서 언급된 내용:

Logseq는 디자인이 정말 제 취향에 딱 맞는 애플리케이션 중 하나입니다. 정보를 저장하는 방식이 정말 훌륭해요. 모든 것이 자연스럽게 느껴집니다. 이전이나 이후에 시도한 다른 도구들은 제가 원하는 대로 작동하지 않았어요. Logseq처럼 말이죠. 그러나 Logseq의 구현은 아쉬운 점이 많습니다. Logseq를 사용하면서 너무 많은 데이터를 잃어버려 결국 포기해야 했습니다. 이 서브에 머무는 이유는 개발자들이 이 제품을 신뢰할 수 있고 성숙한 제품으로 발전시키길 희망하기 때문입니다.

8. DokuWiki (경량형 팀 wiki에 가장 적합)

dokuWiki를 통해

팀 wiki가 필요하지만 설치가 간편하고 유지보수 부담이 없는 솔루션을 찾고 있다면 DokuWiki가 좋은 선택입니다. 이 오픈소스 tool은 데이터베이스 없이 일반 텍스트 파일로 작동하기 때문에 빠르게 시작할 수 있으며, 유지보수에도 큰 어려움이 없습니다.

내부 문서화, 표준 운용 절차 (SOP), 또는 헬프 센터에 완벽한 솔루션으로, 액세스 제어, 버전 이력, 플러그인 지원 등을 제공하여 팀의 요구사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.

TiddlyWiki는 개인용으로 설계되었지만, DokuWiki는 다중 사용자 환경을 위해 제작되었습니다. 화려하지는 않지만 신뢰할 수 있으며, 학습 곡선이 가파르지 않으면서도 충분히 커스터마이징이 가능해 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

DokuWiki의 주요 기능

데이터베이스 없이 쉽게 설치하고 관리할 수 있습니다

접근 제어 및 버전 이력 기능을 제공합니다

플러그인과 템플릿을 사용하여 기능을 맞춤 설정하세요

문서화 및 구조화된 콘텐츠에 최적화되었습니다

활발한 커뮤니티 지원과 플러그인 생태계

DokuWiki의 한도 사항

원본 모바일 앱이 없습니다

현대적인 노트 작성 tools와 비교해 구식 인터페이스를 갖추고 있습니다

DokuWiki 가격

Free 및 오픈 소스

DokuWiki 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 DokuWiki에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어 는 다음과 같이 작성했습니다:

저는 홈에서 가족 wiki로 DokuWiki를 사용하고 있습니다. 가전제품, 자동차, 방문한 장소 등에 대한 노트를 보관하고 있습니다. 정보를 입력하는 것이 매우 쉽고, 필요할 때 쉽게 찾을 수 있습니다.

9. Nuclino (빠르고 협업에 최적화된 팀 문서화 도구)

via Nuclino

연구 팀이 빠르게 움직일 때 Nuclino는 따라갑니다. Nuclino는 명확성, 속도, 협업을 위해 설계된 가벼운 실시간 지식 기반입니다. 인터페이스는 깔끔합니다—잡동사니 없이, 팀이 번거로움 없이 공동 편집할 수 있는 단순한 페이지만 있습니다. Nuclino는 경직된 폴더 대신 그래프 스타일 구조를 사용하기 때문에 콘텐츠가 살아있는 네트워크처럼 연결됩니다.

플랜 수립, 문서화, 또는 wiki 구축에 완벽한 이 도구는 인라인 댓글, 멘션, 즉각적인 검색 기능을 제공합니다. 또한 파일, 체크리스트, 코드 블록을 삽입할 수 있습니다.

TiddlyWiki와 달리 Nuclino는 처음부터 팀 중심 설계로 시작됩니다. 설정 스트레스나 권한 관리의 번거로움 없이, 단순히 스마트하고 빠른 문서화가 일합니다.

Nuclino의 주요 기능

실시간 협업 편집 및 버전 이력 기능

그래프 보기를 사용하여 페이지 간 시각적 연결을 생성하세요

경량화, 빠른 속도, 방해 없는 무료 인터페이스

작업 공간 전체에서 노트와 아이디어를 연결하세요

미디어, 파일, 작업 목록을 삽입하세요

Nuclino의 한도 사항

더 고급 tools보다 사용자 정의가 덜 가능합니다

오프라인 액세스의 한도는 제한적입니다

Nuclino 가격

50개 항목까지 Free로 사용 가능합니다

Starter: $8/월 사용자당

비즈니스: $12/월 사용자당

Nuclino 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nuclino에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

실시간 협업 기능을 제공하여 Teams가 실시간으로 함께 일하고 지식을 공유할 수 있습니다. 강력한 검색 기능을 통해 Teams가 필요로 하는 정보와 콘텐츠를 빠르게 찾을 수 있습니다.

실시간 협업 기능을 제공하여 Teams가 실시간으로 함께 일하고 지식을 공유할 수 있습니다. 강력한 검색 기능을 통해 Teams가 필요로 하는 정보와 콘텐츠를 빠르게 찾을 수 있습니다.

10. Standard Notes (보안 및 암호화된 노트 작성에 가장 적합)

via Standard Notes

일부 노트는 오직 당신만을 위한 것입니다—Standard Notes는 이를 이해합니다. 이는 모든 내용을 자동으로 암호화하는 깔끔하고 프라이버시를 최우선으로 하는 노트 앱으로, 작성한 내용을 오직 당신만 읽을 수 있습니다.

개인용 wiki, 반성 기록, 민감한 데이터, 또는 다음 큰 아이디어 등 어떤 용도로든 사용하더라도, 노트는 기본적으로 안전하게 보호됩니다. 강력한 보안에도 불구하고 사용은 매우 간편합니다. 인터페이스는 최소화되어 방해 없이 사용할 수 있으며, markdown 지원, 테마, 추가 저장소 등 업그레이드 옵션도 제공됩니다.

TiddlyWiki는 로컬 제어 기능을 제공하지만 내장 암호화 기능이缺如되어 있습니다. 이에 비해 Standard 노트(노트)는 현대적이며 보안이 뛰어나고 사용자의 디지털 스페이스를 존중하는 느낌을 줍니다.

Standard Notes의 주요 기능

모든 노트에 대한 엔드투엔드 암호화

보안 클라우드 스토리지와의 크로스 플랫폼 동기화

Markdown 및 확장 기능을 통해 리치 텍스트를 지원합니다

생산성과 형식을 위한 보안 애드온

강력한 커뮤니티 지원을 갖춘 오픈 소스

Standard Notes의 한도 사항

기본 버전에는 고급 기능이 부족합니다

맞춤 설정 옵션은 유료 확장이 필요합니다

Standard Notes 가격 정책

Free Plan 이용 가능

생산성 플랜:* $90/년

프로페셔널 플랜: $120/년

Standard Notes 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Standard Notes에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

레딧 리뷰에 따르면

Standard Notes는 많은 앱들이 추구하지만 자주 미치지 못하는 드문 보석 같은 존재입니다. 이 플랫폼은 보안하고 잘 구축된, 미래 지향적이며 지속적으로 개선되는 플랫폼입니다. 저는 Standard Notes 본사를 방문하고 그들의 훌륭한 팀과 회의를 가질 수 있는 기회를 가졌습니다. 각 회원이 놀랍도록 재능 있고 열정적이라는 것이 분명했습니다. 대부분의 조직은 외부보다 내부에서 더 나쁘게 보이지만, Standard Notes는 워크플로우, 상호작용, 협업 방식 등을 목격할 때 신뢰감을 주는 드문 예외 중 하나입니다.

노트 선택, 흐름 선택: ClickUp과 함께

최소한의 markdown 에디터부터 완전한 팀 작업 공간까지, 현재의 필요에 회의하여 성장할 수 있는 TiddlyWiki 대안은 다양합니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 더 이상 일률적인 크기의 설정에 만족할 필요가 없습니다. 프라이버시, 협업, 속도, 또는 구조 중 어떤 것을 우선시하든, 이 목록에 있는 tool 중 하나는 당신의 스타일과 일 방식에 맞는 tool을 지원합니다.

그러나 구조화된 문서, 지능형 AI 지원, 확장 가능한 지식 기반을 결합한 솔루션을 원하신다면 ClickUp이 모든 것을 한 곳에 통합합니다. 탭 전환 없이, 복잡한 작업 전달 없이. 단순히 명확성과 통제력만 제공합니다.

이제 시작해 보세요. 생각하고, 쓰고, 세상을 조직하는 방식에 맞는 tool을 선택하세요. 당신의 두 번째 뇌는 업그레이드를 기다리고 있습니다.

오늘 바로 ClickUp에 가입하고 더 스마트하고 연결된 지식 기반을 구축하세요.