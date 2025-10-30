ClickUp 4.0: 일 산재의 종말

수년간 팀들은 미로에 갇혀 있었다.

흩어진 tools들을 다루느라 분주하고, 탭을 전환하며, 맥락을 쫓아다니고, 소중한 시간이 흘러가는 것을 지켜보게 된다.

전 세계적으로 생산성 손실이 2조 5천억 달러에 달합니다. 이는 훨씬 더 근본적인 문제를 드러냅니다: 생산성에 대한 가장 큰 위협은 노력 부족이 아니라 일 관리 방식입니다.

지식 근로자의 61%는 작업을 완료하는 것보다 정리하는 데 더 많은 시간을 쓴다고 답했습니다. 그리고 평균적인 직원은 하루에 1,200번이나 앱을 토글합니다. 이것이 바로 업무 확산(Work Sprawl) 의 실태이며, 수년간 생산성을 은밀히 저해해 왔습니다.

ClickUp에서는 항상 더 나은 방법이 있다는 것을 알고 있었습니다. 창립 첫날부터 우리의 사명은 세상을 더 높은 생산성으로 만드는 것이었습니다.

그래서 우리는 여러분의 작업, 문서, 채팅, 회의, 지식이 하나의 유연한 시스템에 통합되는 플랫폼을 구상했습니다. 단순히 묶여 있는 것이 아니라 깊이 연결된, 소프트웨어와 사람, 그리고 AI가 융합된 공간입니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간을 소개합니다: ClickUp 4.0.

ClickUp 4.0이란 무엇인가요?

ClickUp 4.0은 모든 일과 협업이 이루어지는 공간입니다.

여러분이 알고 있는 ClickUp 그대로이지만, 그 어느 때보다도 더 연결되고, 간소화되며, 성능이 향상되고, 유연해졌습니다.

모든 일이 하나의 AI 기반 작업 공간으로 통합되면 모든 것이 자연스럽게 맞아떨어집니다. 실제로는 다음과 같습니다:

마침내 당신의 우선순위를 이해하고 그에 맞춰 일정을 자동으로 시간 블록으로 나누는 달력

지난주 1:1 통화에서 논의된 실행 항목을 즉시 불러올 수 있는 /AI

작업 분류를 수행하고 프로젝트를 설정하며, 질문에 답변해 드리기 위해 단계에 개입하는 에이전트

단일하고 아름답게 제작된 작업 공간으로, 작업, 문서, 목표, 채팅 및 AI 기반 자동화를 하나로 통합합니다.

ClickUp 4.0은 우리가 처음 해결하고자 했던 핵심 문제, 즉 연결되지 않은 작업 tools과 흩어진 맥락으로 인한 단절에 집중합니다.

비즈니스 경영진들을 잠 못 이루게 하는 번호들은 다음과 같습니다:

2.5시간 이 낭비됩니다. 맥락 분산 : 팀 회원들이 대화 사이를 오가며 파일을 찾고 집중력을 되찾으려 애쓰는 데 하루에 거의이 낭비됩니다.

AI 확산: 매일 팀원들은 서로 호환되지 않는 다양한 AI tools를 다루느라 약 60분을 소비하며, 이는 좌절감과 노력 낭비를 초래합니다. 매일 팀원들은 서로 호환되지 않는 다양한 AI tools를 다루느라 약 60분을 소비하며, 이는 좌절감과 노력 낭비를 초래합니다.

55분이 흘러간다 앱 확산 : 사람들이 필요한 것을 찾고 흩어진 워크플로우를 따라잡으려 끊임없이 앱을 전환하면서 또 다른

바로 여기서 그 변화가 시작된다.

ClickUp 4.0은 커뮤니티에서 가장 많이 요청된 기능과 업그레이드를 제공합니다.

이러한 개선 사항들은 불편함을 없애고 생산성을 높이며 하루의 주도권을 되찾아 드립니다. 새로워진 점은 다음과 같습니다:

맞춤형 내비게이션 4.0: 필요한 모든 것을, 필요한 바로 그곳에서

ClickUp 4.0의 사이드바는 매끄럽고 맞춤 설정 가능합니다

이것은 토글 방식의 세금(toggle tax)이 끝나는 것을 의미합니다: 채팅을 위한 탭, SOP를 위한 또 다른 탭, 그리고 AI를 위한 완전히 새로운 창이 존재하는 방식 말입니다.

ClickUp 4.0에서는 새로운 통합 사이드바가 통합된 계층을 제공하여 작업, 문서, 채팅, 화이트보드, 대시보드, 달력 등을 한곳에 모아 손쉽게 접근할 수 있게 합니다.

맞춤형 탐색: 맞춤형 섹션으로 나만의 사이드바를 만들어 일 방식을 자유롭게 구성하세요

통합된 계층 구조: 단일 통합 스페이스에서 작업, 문서, 채팅, AI 등을 모두 이용하세요

고정 항목: 가장 중요한 일을 사이드바에 스페이스, 목록 또는 문서를 핀하여 항상 눈에 띄는 위치에 두세요

빠른 필터링: 새 사이드바 필터로 스페이스, 미읽은 메시지 또는 DM으로 즉시 이동하세요

더 깔끔하고 단순한 경험: 복잡함을 덜어내고 직관적인 인터페이스로 집중력과 제어력을 높여보세요

협업과 AI 채팅: 일 현장에서 바로 포착되는 컨텍스트

대부분의 플랫폼은 번들링에서 그칩니다. ClickUp 4.0은 모든 tools를 컨텍스트 인식 가능하고 상호 연결되도록 함으로써 한 단계 더 나아갑니다.

채팅, 회의, 회의록, AI, 작업이 단일 플랫폼에 통합되면, 지난 금요일 회의 내용에서 실행 항목을 생성해 할당해 달라고 AI에게 요청하는 것만큼 간단해 보입니다. 그리고 단 몇 초 만에 완료됨!

귀사의 ClickUp 작업 공간은 이제 종단간 프로젝트 관리를 위한 단일 정보 출처이자 협업 센터로 운영됩니다.

ClickUp에서 워크플로우를 손쉽게 연결하는 방법은 다음과 같습니다:

통합 AI 채팅: 사이드바에서 항상 접근 가능한 사이드바에서 항상 접근 가능한 ClickUp 채팅은 AI로 강화되어 채팅 스레드를 요약하고, 작업 항목을 생성하며, 더 빠르게 맥락을 찾아줍니다.

즉석 회의: 채팅에서 바로 SyncUp(음성 또는 영상 통화)을 시작하여 다른 tool로 전환하지 않고도 실시간으로 논의할 수 있습니다.

AI 노트테이커: AI 노트테이커로 회의를 녹음하고 필기하여 모든 세부 사항이 포착된 상태로 완료하세요, 요약, 키 내용, 실행 항목 등이 포함됩니다.

실행 가능한 노트: 회의록과 채팅 스레드를 즉시 회의록과 채팅 스레드를 즉시 ClickUp 작업으로 전환하여 실행 항목이 누락되지 않도록 합니다.

검색 가능한 대화록: 모든 대화와 대화록은 모든 대화와 대화록은 ClickUp Brain을 통해 자연어 프롬프트로 검색 가능합니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 기록하고, 작업 및 실행 항목을 생성하며, 일을 위임하세요

개인 플래너: 당신의 하루를 완벽하게 자동으로 조율해 드립니다

ClickUp 4.0의 개인 플래너는 집중적인 일과 그 이상의 성과를 위한 당신의 초능력입니다.

매일 당신의 모든 회의와 일이 세심하게 정리된 맞춤형 달력을 경험하세요. 이제 더 이상 수동으로 플랜하거나 재조정하거나 조율할 필요가 없습니다.

상황이 변하면 AI가 자동으로 달력을 조정해 주므로, 항상 집중할 시간을 확보하고 업무를 완료할 수 있습니다.

AI 기반 일정 관리: AI가 최우선 과제와 회의를 자동으로 시간 블록화하여 복잡한 일정 관리를 처리해 드립니다.

통합 달력: 동료들의 일정을 확인하고, 그들과 회의를 예약하며, 원하는 방식으로 달력을 보기

시간 블록: 작업을 달력으로 끌어다 놓아 손쉽게 일정을 잡으세요. 각 작업에 적절한 시간을 할당하면서도 과도하게 약속하지 않도록 합니다.

집중 세션: 심도 있는 작업 시간을 손쉽게 블록하고, 우선순위가 변동될 때 AI가 나머지를 미세 조정하도록 하세요

회의 내 컨텍스트: 이벤트를 작업 및 문서와 연결하여 모든 것이 연결되고 실행 가능하도록 합니다

팀 hub: 지속적인 확인 없이도 끝부터 끝까지 명확하게

팀 허브는 팀이 진행 중인 작업을 파악하는 완전히 새로운 방식입니다.

분석, 우선순위, 용량이 한곳에 통합되어 관리자가 팀 업무량에 대한 즉시 가시성을 확보할 수 있습니다. 더 이상 팀원이 어떤 작업을 진행 중인지, 마감일이 현실적인지 추측할 필요가 없습니다.

Teams hub에는 다음이 포함됩니다:

조직 구조 시각화: 각 팀 내 구성원을 확인하고, 더 많은 맥락을 위해 개인 및 팀 프로필을 모두 보기를 권장합니다.

실시간 활동 피드: 모든 팀에는 피드가 있어 ClickUp 내 모든 팀의 최신 활동과 업데이트를 확인할 수 있습니다.

순위별 우선순위: Teams hub에서 모든 구성원이 집중하고 있는 작업의 순위별 목록을 확인하고, 특정 작업이 누군가의 목록에서 얼마나 높은 순위에 있는지 정확히 파악하세요.

역량 및 분석: 모든 구성원의 일 현황을 즉시 확인하고, 팀의 용량을 시각화하며, 자원이 부족한 부분을 정확히 파악하세요.

AI 기반 스탠드업: AI가 키 업데이트를 요약해 주므로 항상 최신 정보를 파악할 수 있습니다

내장형 타임시트: 내장형 타임시트를 통해 청구 가능한 일의 양을 정확히 파악하고 프로젝트에 실제로 소요되는 시간을 확인하세요.

ClickUp Brain과 Ambient AI 에이전트: 생산성, 배가됩니다

여러 대규모 언어 모델(LLM)에 접근하고, 실시간 웹 검색을 실행하며, 일 관련 질문에 대한 맥락을 잘 반영한 답변을 얻는 등 다양한 기능을 ClickUp Brain을 통해 이용하세요.

ClickUp 4.0의 기능은 디지털 팀원이라는 개념을 완전히 새롭게 재정의합니다.

ClickUp Brain은 항상 켜져 있는 생산성 보조 도구로, 필요할 때마다 즉시 작업을 생성하고, 문서를 초안 작성하며, 대화를 요약하고, 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다.

그런 다음 주변 AI 에이전트가 있습니다: 요청받지 않아도 언제 도움을 줄지 아는 지능형 어시스턴트입니다. 이 맞춤형 자율 보조 도구는 백그라운드에서 실행되며, 프로젝트 업데이트를 선제적으로 전송하고, 채팅 질문에 응답하며, 반복적인 일을 필요할 때 즉시 처리합니다. 당신이 위임된 일의 시기를 기억할 때가 아니라 바로 그때 말입니다.

그 결과, 잡일이 사라지고 정보가 즉시 흐르며 팀이 영향력 있는 전략적 일에 집중할 수 있는 작업 공간이 탄생합니다.

생산성 보조 도구: ClickUp Brain은 여러분과 함께 일하며 500가지 이상의 다양한 워크플로우를 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

AI 명령어 막대: 댓글 어디에서나 스페이스를 입력하면 새로운 AI 명령어 막대가 열리며, 스레드의 모든 세부 정보를 포함한 작업 생성, 관련 답변 초안 작성, 긴 대화 스레드를 요약하는 등 상황 인식 기능을 활용할 수 있습니다.

다양한 AI 모델: ChatGPT, Claude, Gemini 등과 직접 대화하고, 프리미엄 모델 및 실시간 웹 검색까지 단일 인터페이스에서 모두 이용하세요.

실시간 답변 에이전트: ClickUp 채팅에서 누군가 질문을 하면 실시간 답변 에이전트가 자동으로 단계하여 답변을 제공하므로 사람이 직접 답변할 필요가 없습니다.

일용 맞춤형 AI 에이전트: ClickUp 작업 공간 또는 연결된 앱의 사용자 정의 트리거 및 지식 소스에 매핑하여 나만의 에이전트를 구축하세요

자동화된 프로젝트 업데이트: 상태 업데이트를 대신 처리해 줄 에이전트를 설정하고, 모든 목록, 작업 또는 채팅에 대해 상세한 일일 또는 주간 보고서를 본인이나 팀에게 전송받으세요.

💫 독립형 AI 슈퍼 앱 Brain MAX로 ClickUp의 최고의 기능을 데스크탑/PC에 가져오세요! ClickUp의 지휘 센터 : 어디서든 작업에 숨겨진 맥락을 즉시 찾고, 문서를 검색하며, 프로젝트에 대한 실시간 업데이트를 받아보세요.

최고의 AI 모델에게 무엇이든 물어보세요 : GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet 등 다양한 모델을 구독 관리 없이 일하세요

연결된 앱 전체 검색 : 묻혀 있는 파일을 위치하고 빠르게 답변을 확인하세요. 더 이상 Google 드라이브나 스레드를 뒤지며 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

웹 심층 검색 : /AI 기반 분석과 신뢰할 수 있는 명확한 인용으로 수시간의 연구를 단 몇 분으로 단축하세요

음성 입력으로 4배 더 많은 일이 완료됨: 말만 하면, AI가 텍스트와 편집까지 해줍니다! 모든 앱에서 AI로 다듬어진 음성 입력을 개인 맞춤형으로 사용하세요

개인 목록: 나만의 할 일 목록, 내가 원하는 그대로

ClickUp 4.0의 개인 목록 기능을 통해 작업 공간 내 비공개 목록으로 개인 작업을 체계화하고 추적할 수 있습니다. 이 목록은 모든 우선순위를 한곳에 모아 관리할 수 있는 종합적인 작업 공간 역할을 합니다.

원하는 방식으로 개인 목록을 시각화하세요: 목록 보기나 보드 보기 등 선호하는 ClickUp 보기를 선택하세요

프로젝트, 아이디어, 할 일을 체계적으로 정리하세요: 하루를 플랜하고, 목표를 추적하며, 업무량을 관리하세요. 모두 ClickUp 내 전용 스페이스에서 가능합니다.

다른 목록에서 작업 가져오기: 작업들을 개인 목록으로 빠르게 가져와 쉽게 접근하고 관리하세요

ClickUp의 새로운 시대: 정교함, 품질, 그리고 성능

ClickUp 4.0은 모든 상호작용이 수월하게 느껴지고 모든 워크플로우가 번개처럼 빠르게 진행되도록 설계되었습니다. 클릭하기 시작하는 순간 그 차이를 느끼실 수 있습니다. 모든 세부사항이 세심하게 다듬어져 더 빠르게 작업하고 집중력을 유지하며 tools에 의해 속도가 저하되지 않도록 합니다.

즉시 작업 보기: 고급 캐싱 기술로 작업을 즉시 불러옵니다 – 기다림 없이 바로 일에 착수하세요

번개처럼 빠른 경험: 4.0에서는 클릭하는 모든 곳이 극적으로 빨라졌습니다. 속도 향상을 위해 목록 보기, 보드 보기, 계층, 사용자 지정 필드에 상당한 개선을 가했습니다.

간트 차트 최대 300% 더 빠르게: 즐겨찾기 기능들이 그 어느 때보다도 더 빠르고 반응성이 향상되었습니다

로딩 시간 대폭 개선: 500개 이상의 작업과 자동화가 포함된 대규모 보기에서 작업 처리 속도가 최대 30배 빨라져, 기존 30초에서 단 1초로 단축되었습니다.

전체적으로 40% 이상 빨라졌습니다: 4.0 전체 경험은 3.0 대비 40% 이상 빠른 속도를 기록하고 있습니다.

매끄러운 탐색: 더 많은 성능과 기능을 갖추었음에도 인터페이스는 깔끔하고 복잡하지 않습니다.

ClickUp 4.0의 다음 단계는 무엇인가요?

다음은 현재 일하고 있으며 향후 몇 주 내에 출시할 예정인 내용입니다.

하위 폴더 (베타): 세분화된 수준으로 구성

커뮤니티의 가장 큰 요청 사항인 폴더 중첩 기능을 제공하게 되어 기쁩니다! 이제 폴더 안에 폴더를 만들어 작업 공간을 구성할 수 있으며, 기존 폴더의 모든 강력한 기능도 그대로 활용할 수 있습니다. 상하위 보고 구조, 사용자 정의 보기, 상속된 권한 설정 등이 포함됩니다.

작업 유형별 사용자 지정 필드 (베타): 최고의 유연성, 정보 손실 제로

각 작업 유형에 중요한 사항을 정확히 추적하세요. 작업 유형별 사용자 지정 필드를 통해 특정 워크플로우에 맞게 데이터 필드를 조정할 수 있으므로, 모든 팀이 필요한 맥락을 확보하면서도 세부 사항으로 다른 팀원들을 압도하지 않습니다.

미래의 일, 오늘 실현하다

ClickUp 4.0은 마침내 일들이 수월하게 느껴지는 곳입니다. 모든 작업, 모든 워크플로우, 모든 대화가 이제 단일하고 매우 직관적인 작업 공간에 통합됩니다.

사이드바를 처음 열 때, Brain에게 질문을 처음 던질 때, 팀이 아이디어에서 실행으로 한 치의 흔들림 없이 넘어갈 때 그 차이를 느끼게 될 것입니다.

이것이 바로 성과가 가능성과 회의하고, 회사 전체가 하나가 되어 움직일 때 일어나는 일입니다.

미로는 사라졌습니다. 융합의 시대에 오신 것을 환영합니다. ClickUp 4.0에 오신 것을 환영합니다!