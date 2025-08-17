피트니스 목표를 추적할 수 있는 10가지 무료 Notion 운동 템플릿

꿈을 꾸세요. 플랜을 세우세요. 목표를 달성하세요. 장애물이 있을 것입니다. 의구심을 가진 사람들이 있을 것입니다. 실수도 있을 것입니다. 하지만 노력과 믿음, 자신과 주변 사람들을 향한 자신감과 신뢰가 있다면 한도는 없습니다.

앱과 반쯤 채워진 노트북을 오가며 운동 기록을 남기는 데 지쳤다면, 당신만 그런 것이 아닐 수도 있습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 간단한 3일 분할 운동을 따르거나 일주일 동안 근력, 유산소, 유연 운동을 혼합하여 하는 운동이든, 올바른 템플릿을 사용하면 쉽게 정리하고 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

운동, 반복 횟수, 휴식일, 진행 상황 추적 등 모든 것을 하나의 깔끔한 스페이스에 정리하는 Notion 운동 템플릿을 사용해보세요.

초보자는 '3-3-3 규칙'이 도움이 될 수 있으며, 경험이 많은 리프터는 상체/하체 또는 푸시-풀-레그 분할을 선택하는 것이 좋습니다. 어느 쪽이든, 피트니스 목표는 어수선함 속에 묻혀버릴 필요가 없습니다.

피트니스 여정을 지원하기 위해 설계된 무료 Notion 운동 템플릿에 대해 자세히 알아보세요. 또한, 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp에서 훌륭한 대체 운동 템플릿을 살펴보세요!

🔎 알고 계셨나요? Apple App Store에 출시된 최초의 피트니스 트래커 앱 중 하나는 'Fit Phone'이었습니다!

좋은 Notion 운동 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?

좋은 Notion 운동 템플릿은 운동을 기록하고, 진행 상황을 추적하며, 훈련을 일관되게 유지하는 데 도움이 됩니다. 피트니스 루틴의 모든 핵심 영역을 명확하고 업데이트하기 쉬운 방식으로 포함해야 합니다.

주간 일정 레이아웃: 일주일 동안의 운동을 지도에 표시한 템플릿을 찾아서 체계적인 루틴을 유지하세요 💪

근육 그룹 태그: 근육 그룹별로 운동을 분류하여 균형 잡힌 훈련을 유지할 수 있는 Notion 운동 템플릿을 선택하세요 🏋️

운동 라이브러리 : 지침과 양식 큐가 포함된 운동 목록이 있는 템플릿을 검색하세요 💪

운동 추적기: 모든 세션의 세트, 반복 횟수, 무게를 기록하는 템플릿을 선택하여 시간의 경과에 따른 성과를 추적하세요 🏋️

진행 상황 확인: 신체 측정, PR 또는 사진을 추가하는 Notion 운동 템플릿을 선택하여 변화를 모니터링하세요 💪

휴식일 추적기: 과도한 훈련이나 기력 저하를 방지하기 위해 회복일을 계획하는 데 도움이 되는 Notion 운동 템플릿을 선택하세요 🏋️

식사 계획 섹션: 운동 목표를 지원하기 위해 영양을 정리하는 템플릿을 결정하세요 💪

복사 가능한 템플릿 블록: 매주 데이터를 다시 입력할 필요 없이 루틴을 쉽게 복제할 수 있는 템플릿을 사용하세요. 🏋️

습관 추적기와의 통합: 일일 습관과 운동을 동기화하여 일관성을 유지할 수 있는 Notion 운동 템플릿을 우선순위로 지정하세요 💪

🧠 재미있는 사실: '스마트 밴드' 시장은 2024년부터 2029년까지 24억 달러의 인상적인 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 매출이 약 28% 증가할 것으로 전망됩니다.

피트니스 목표를 위한 10가지 무료 Notion 운동 템플릿

Notion을 사용하면 올바른 템플릿을 사용하면 피트니스 루틴을 쉽게 구성할 수 있습니다. 근력 운동부터 영양 일지까지 모든 것을 포함하는 10가지 Notion 운동 템플릿을 소개합니다.

1. Notion 21일 건강 식단 챌린지 템플릿

notion을 통해

Notion 21일 건강 식단 챌린지 템플릿은 체계적인 식습관과 수분 섭취 추적을 통해 에너지, 정신적 명료함, 신체적 결과를 개선하는 데 중점을 둡니다. 이 Notion 운동 플래너 템플릿은 단순히 운동만 다루는 것이 아니라 운동에 필요한 에너지를 공급하는 요소를 개선하는 데도 중점을 둡니다.

이 템플릿은 3주간의 식사 기록 과정을 안내하며, 추가 지원을 위해 기분과 진행 상황 추적 기능을 통합했습니다. 차트는 사용자의 행동에 반응하여 번호에 집착하지 않고도 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

대시보드에서 매일 식사와 수분 섭취량을 명확하게 기록하세요

동적 그래프를 통해 가공된 설탕 섭취량을 모니터링하세요

내장된 일기 프롬프트를 사용하여 식습관을 되돌아보세요

영양과 에너지 및 기분 패턴을 연결하세요

이상적인 사용자: Notion에서 영양 및 식사 계획을 진지하게 세우고 피트니스 루틴을 한 단계 업그레이드하고 싶은 모든 분.

💡 프로 팁: 하지만 "오늘은 무엇에 집중해야 할까?"라고 생각하며 막힌 적이 있다면 ClickUp Brain이 도와드리겠습니다. Brain을 사용하여 광범위한 피트니스 목표에 따라 일일 플랜을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 4일간의 운동 계획을 생성하거나 이동성 훈련을 일일 하위 작업으로 세분화하도록 프롬프트를 표시할 수 있습니다.

2. Notion 건강 및 칼로리 추적기(CICO) 템플릿

notion을 통해

Notion 건강 및 칼로리 추적기(CICO) 템플릿은 섭취량이 목표와 얼마나 일치하는지 보여주는 간단한 일일 및 주간 기록 시스템으로 모든 것을 정리해줍니다.

내장된 식품 데이터베이스가 없기 때문에, 이미 매크로를 알고 있거나 외부 계산기를 사용하는 경우 더 빠르게 사용할 수 있습니다. 깔끔하고, 수학을 기반으로 하며, 효율성을 위해 설계되었습니다. 대시보드는 수식을 사용하여 자동으로 업데이트되므로, 하루가 끝날 때 항상 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

매일 식사와 칼로리를 간편하게 기록하세요

주간 섭취 목표를 설정하고 트렌드의 변화를 확인하세요

주간 기록을 통해 체중 변화를 추적하세요

수식 기반 시스템을 사용하여 추적 시간을 단축하세요

추천 대상: 체중 감량 또는 증량을 목표로 하며 불필요한 방해 요소 없이 간결한 칼로리 추적기를 원하는 개인.

📮 ClickUp 인사이트: 건강과 피트니스는 설문조사 응답자들이 가장 중요하게 생각하는 개인적인 목표이지만, 38%는 진행 상황을 지속적으로 추적하지 않는다고 응답했습니다. 🤦 의지와 행동 사이에는 큰 차이가 있습니다! ClickUp은 전용 습관 추적기 템플릿과 반복 작업을 통해 피트니스 목표를 달성할 수 있도록 도와드립니다. 이러한 루틴을 쉽게 만들고, 모든 운동을 기록하고, 명상을 꾸준히 할 수 있다고 상상해보세요. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자는 생산성이 2배 향상되었다고 보고합니다. 목표를 달성하기 위해서는 먼저 그 목표를 실제로 확인해야 하기 때문입니다.

3. Notion 75 소프트 챌린지 템플릿

notion 을 통해

Notion 75 소프트 챌린지 템플릿은 혼란보다 일관성을 추구하는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 75 소프트 챌린지를 위해 설계된 이 템플릿은 구조적이면서도 유연한 레이아웃을 제공하여 운동, 수분 섭취, 독서, 영양 섭취에 대한 일일 규율을 확립하는 데 도움을 줍니다.

대시보드는 깔끔하고 사용자 정의가 가능하며, 일일 체크리스트와 주간 반성으로 책임을 다할 수 있도록 설계되었습니다. 단순히 운동만 하는 것이 아니라, 피트니스 여정을 지원하는 습관을 기르는 것이 중요합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

일일 운동, 식사, 수분 섭취, 독서 습관을 기록하세요

하나의 대시보드에서 체중, 단계 및 목표 달성 여부를 추적하세요

마인드셋과 동기를 개선하기 위해 프롬프트를 통해 매주 반성하세요

최소한의 디자인과 시각적인 운동 트래커로 일관성을 유지하세요

이상적인 사용자: Notion에서 피트니스, 영양, 정신 집중을 결합한 체계적인 습관 형성 플랜을 커밋하는 모든 사람.

4. Notion 체중 감량 추적기 – 신체 변화 템플릿

notion을 통해

체중 감량을 위해 특별히 제작된 Notion 체중 감량 추적기 – 신체 변화 템플릿은 목표를 설정하고, 매일 체중을 기록하고, 변화를 시각적으로 추적하고, 진행 상황 사진과 주간 통계를 통해 추진력을 유지할 수 있는 깔끔한 대시보드를 제공합니다.

Notion의 내장 그래프를 사용하여 입력한 내용을 시각적인 동기로 변환하여 모든 세부 사항을 세세하게 관리하지 않고도 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

체중 감량 목표를 일일 및 주간 목표로 세분화하세요

신체 측정, 체중, 진행 상황 사진을 한 곳에서 기록하세요

Notion의 자동 생성 그래프로 트렌드를 즉시 보기

Notion 버튼을 사용하여 한 번의 클릭으로 기록하여 부담을 줄이세요

이상적인 사용자: 시각적 형식으로 진행 상황을 추적하는 데 진지한 사용자, 특히 체중 감량과 체성분 변화에 집중하는 사용자.

5. Notion Workout → 플래너 + 트래커 템플릿

notion을 통해

Notion 운동 → 플래너 + 추적기 템플릿은 세 가지 앱을 대체하는 Notion 운동 템플릿입니다. 근육 그룹 추적, 진행 상황 기록, 분할 계획을 하나의 대시보드에 결합한 템플릿입니다.

푸시/풀/레그 운동이든 맞춤형 하이브리드 운동이든, 이 레이아웃을 사용하면 복잡하지 않고 모든 것을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 또한 신체 측정값을 기록하고, 통계를 분석하고, 시간이 지남에 따라 운동 구조를 개선할 수 있는 섹션도 포함되어 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드는 이유:

분할, 날짜, 목표 근육 그룹별로 운동을 정리하세요

자세한 운동 추적기에 세트, 반복 횟수, 무게를 등록하세요

신체 측정치를 기록하여 전후 비교 통계를 확인하세요

시간 경과에 따른 훈련 빈도와 강도를 분석하세요

이상적인 사용자: 훈련 분할부터 근육 그룹 추적, 신체 통계에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 데이터 기반의 운동 플래너를 원하는 리프터.

🧠 재미있는 사실: 피트니스 추적 손목 웨어러블 시장은 2024년에 228억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이러한 사용자의 대부분은 동기화된 템플릿이나 앱을 사용하여 운동, 식사, 진행 상황을 수동으로 기록하고 있습니다.

6. Notion 체중 추적기 템플릿

notion을 통해

Notion 체중 추적기 템플릿은 간단합니다. 체중을 추적하고, 측정값을 기록하고, 시간의 경과에 따른 신체 변화를 확인하세요. 진행 상황 사진과 측정값을 입력하여 체중계에 표시되는 번호 그 이상의 유용한 정보를 통해 잠재력을 최대한 발휘하세요.

포괄적인 운동 플래너가 필요하지 않고 명확한 결과를 보고 싶다면 이 앱이 적합합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

매일 또는 매주 킬로그램 또는 파운드로 체중을 입력하세요

대시보드에 신체 진행 상황 사진을 업로드하세요

허리, 가슴, 엉덩이 등 신체 사이즈를 기록하세요

시간이 지남에 따라 변화를 간단한 시각화로 비교하세요

이상적인 사용자: 체중 감량이나 증량을 목표로 체중을 추적하고 있으며, Notion 내에서 간편한 시스템을 원하는 모든 분.

💡 프로 팁: 이모티콘이나 색상 코드를 사용하여 훈련 강도를 표시하세요. 가벼운, 중간, 무거운 훈련 날을 서로 다른 기호나 색상 태그로 표시하세요. 이렇게 하면 한눈에 알 수 있고 템플릿이 스프레드시트처럼 보이지 않습니다.

7. Notion 체중 감량 여정 템플릿

notion을 통해

Notion 체중 감량 여정 추적 템플릿은 체중, 칼로리, 운동, 진행 상황 추적 등 필수 사항에만 집중하며, 관리하기 쉽고 동기를 부여할 수 있도록 구성되어 있습니다.

메트릭에 얽매이지 않고 루틴을 유지하고 싶은 사람들을 위해 만들어졌습니다. 레이아웃이 깔끔하고 미니멀하여 로그를 업데이트하는 것이 집안일처럼 느껴지지 않고 습관처럼 느껴집니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

매일 체중과 칼로리 섭취량을 기록하세요

간단한 목표를 설정하고 이를 지원하는 습관을 추적하세요

운동 일관성을 한눈에 보기

시각적 마커로 전체 진행 상황을 추적하세요

이상적인 사용자: 복잡하지 않고 간단하고 효과적인 피트니스 트래커를 통해 장기적인 체중 감량을 지원하고자 하는 모든 분.

8. Notion 다이어트 및 식사 플래너 | 매크로 트래커 템플릿

notion을 통해

Notion 다이어트 및 식사 플래너 | 매크로 트래커 템플릿을 사용하면 특정 칼로리 및 매크로 목표를 설정하고, 재료별 입력으로 식사를 구성하면 총량이 자동으로 계산됩니다.

식사 계획 도구와 통합된 깔끔한 매크로 계산기입니다. 식사를 추가하면 통계가 즉시 업데이트되고, 실시간으로 식사량을 조정할 수 있습니다. 플랜에 따라 식료품 쇼핑을 할 수 있도록 전용 쇼핑 목록 보기 기능도 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

매크로가 포함된 맞춤형 재료 데이터베이스를 사용하여 식사를 만드세요

일일 단백질, 탄수화물, 지방 및 총 칼로리를 추적하세요

플랜에 연결된 동적인 쇼핑 목록을 생성하세요

영양 목표를 모니터링하고 이동 중에도 식사를 조정하세요

이상적인 대상: 매크로 및 칼로리 목표를 집중적으로 유지하면서 식사 계획을 단순화하고자 하는 모든 사람.

🧠 재미있는 사실: Fitbit과 같은 피트니스 트래커는 2023년에 660만 대가 판매되었지만, 원시 데이터를 실행 가능한 피트니스 플랜으로 변환하기 위해서는 여전히 동반 앱이나 템플릿이 필요합니다.

9. Notion 건강 및 습관 추적기 템플릿

notion을 통해

Notion 건강 및 습관 추적기 템플릿은 일일 루틴, 약물, 증상을 기록하고, 시간이 지남에 따라 효과가 있는 것을 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 불필요한 정보에 묻히지 않고 건강 습관을 가장 중요한 위치에 두게 해줍니다.

이 템플릿은 단순함을 추구하여 지속적으로 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 정신 건강과 신체 건강을 모두 관리하고 있으며, 습관이 전반적인 웰빙에 어떻게 기여하는지 명확하게 이해하고 싶은 분에게 특히 유용합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

시각적인 상태 보기로 매일 건강 습관을 모니터링하세요

몇 주에 걸쳐 약물과 증상을 추적하세요

내장된 통계 기능을 통해 습관의 일관성을 확인하세요

일상적인 루틴을 더 광범위한 건강 목표에 맞추세요

이상적인 사용자: 웰빙 또는 의료 목표와 함께 피트니스 루틴을 관리하고 있으며, Notion 내에서 습관을 추적할 수 있는 쉬운 시스템을 원하는 사용자.

10. Notion 체중 추적 템플릿

notion을 통해

Notion 체중 추적 템플릿은 주간 기록, 월간 보기, 깔끔한 시각 자료 등 필수 기능으로 추적 기능을 간소화했습니다. 매주 체중을 입력하기만 하면 레이아웃을 통해 추세를 파악하고 목표를 달성할 수 있습니다.

이 템플릿은 체중 감량, 근육 증강, 체중 유지 등 장기적인 사용에 이상적입니다. 또한 구조가 깔끔하고 반복 가능하며 습관 형성을 촉진하도록 만들어졌습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

매주 체중을 기록하여 장기적인 일관성을 유지하세요

정리된 입력으로 매월 진행 상황을 추적하세요

깔끔한 시각적 형식으로 변동을 파악하세요

간소화된 디자인을 통해 목표에 집중하세요

이상적인 사용자: Notion 내에서 일관된 기록과 실제 진행 상황을 지원하기 위해 체계적이고 유지 관리가 쉬운 체중 추적기를 원하는 사용자.

Notion 운동 템플릿의 제한 사항

Notion 운동 템플릿은 다재다능하지만, 일부 제한 사항으로 인해 전용 운동 추적기 또는 피트니스 플래너로서의 기능에 영향을 미칩니다.

자동 운동 타이머가 없습니다: 세트와 휴식 시간을 기록할 수 있지만, 다음 세트로 이동할 시간을 알려주는 타이머가 내장되어 있지 않으므로, 이를 위해서는 별도의 앱이 필요합니다

운동 중 모바일 환경에서 지연이 발생할 수 있습니다: 휴대폰에서 대용량 데이터베이스 및 토글이 느리게 로드되거나 세션 도중 멈출 수 있습니다

기본 피트니스 통합 기능이 없습니다: Notion은 Apple Health, Google Fit 또는 웨어러블 기기와 동기화되지 않으므로 걸음 수, 소모 칼로리 또는 심박수 데이터는 자동으로 가져올 수 없습니다

차트는 수동으로 설정하거나 조정해야 합니다: 시각적 추적은 가능하지만, 초보자에게는 어렵고 사소한 오류로 인해 작동이 중단될 수 있는 맞춤형 수식과 연결된 데이터베이스가 필요한 경우가 많습니다

제한된 오프라인 기능: 신호가 약한 체육관에 있는 경우, 편집 내용이 제대로 동기화되지 않거나 실시간으로 표시되지 않아 기록 루틴이 혼란스러워질 수 있습니다

피트니스 여정을 돕는 7가지 Notion 템플릿 대안

Notion의 자동화, 통합 또는 모바일 성능의 부족이 걸림돌이 된다면, ClickUp의 대체 운동 템플릿이 추가적인 수동 노력 없이 피트니스 목표를 지원하기 위해 더욱 맞춤화된 기능을 제공합니다.

1. ClickUp 운동 기록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 운동 로그 템플릿으로 운동, 반복 횟수 및 진행 상황을 기록하세요

Notion에서 운동을 추적하려면 종종 수동으로 새 데이터베이스를 만들고 형식을 지정해야 합니다. ClickUp 운동 로그 템플릿은 각 운동 입력을 반복 횟수, 세트, 무게, 기간 등 사용자 지정 필드가 포함된 작업으로 자동 변환하는 보다 간소하고 상호 작용이 가능한 솔루션입니다. 이를 통해 고급 필터링, 진행 상황 추적, 주간 요약 등을 모두 하나의 중앙 집중식 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

사용자는 운동 유형(예: 근력, 유산소, 유연성)별로 입력을 정리하고, 목표(예: 지구력, 지방 감소)별로 세션에 태그를 지정하고, 내장된 달력 보기를 통해 일관성을 모니터링할 수 있습니다. 정적인 템플릿과 달리, 이 운동 로그 템플릿은 완전히 동적이며, 반복 운동, 양식 업로드 및 성과 노트 기록을 지원합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

일관된 훈련 습관을 위해 알림 및 반복 작업을 설정하세요

세트, 무게, 기간 등의 메트릭으로 개별 운동을 기록하세요

완료됨, 놓침, 할 일 등 상태 태그를 사용하여 운동을 정리하세요

워크플로우에 따라 달력, 보드, 목록 등 다양한 보기를 전환할 수 있습니다

이상적인 사용자: 매일 운동과 진행 상황을 추적하는 피트니스 애호가 및 트레이너.

SDW Consulting의 원금 및 검증된 ClickUp 컨설턴트인 Siobhan Wheelan이 ClickUp 템플릿 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

ClickUp은 우리 팀의 일하는 방식을 변화시켰고, 팀을 통합하고 목표에 집중할 수 있도록 하는 단일 정보 소스를 제공합니다. 템플릿과 자동화를 사용하고 워크플로우를 적절하게 설정함으로써 효율성과 커뮤니케이션 면에서 큰 변화를 가져올 수 있었습니다.

ClickUp은 우리 팀의 일하는 방식을 변화시켰고, 팀을 하나로 통합하고 목표에 집중할 수 있도록 하는 단일 정보 소스를 제공합니다. 템플릿과 자동화를 사용하고 워크플로우를 적절하게 설정함으로써 효율성과 커뮤니케이션 면에서 큰 변화를 가져올 수 있었습니다.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 75 Hard Wellness Challenge로 일관성과 정신력을 기르세요

75 Hard 챌린지를 완료하려면 꾸준한 노력이 필요하지만, ClickUp을 사용하면 더 쉽게 달성할 수 있습니다. ClickUp 75 Hard 웰니스 템플릿에는 모든 챌린지 기준에 대한 일일 체크리스트가 포함되어 있습니다: 운동 2회, 독서, 물 섭취량, 식단 준수, 진행 상황 사진. Notion의 경직된 테이블과 달리, 이 설정은 자동화, 알림 및 모바일 친화적인 추적을 지원합니다.

매일 작업으로 구성되며, 하위 작업, 습관 추적 및 시각적 연승 카운터가 내장되어 있습니다. 사용자 정의 필드를 사용하여 반성, 영양 및 개인적인 성과를 기록할 수 있으며, 상태를 통해 연승 및 공백을 쉽게 시각화할 수 있습니다. 모든 것이 체계적으로 정리되어 있어 목표를 달성하기 위해 계속 전진할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

완료율, 시간 기록 및 반성 노트를 추적하여 75일 동안 규율을 유지하세요

라이브 대시보드에서 챌린지 통계 및 완료 진행 상황을 확인하세요

운동, 식단, 마음가짐 목표에 대한 일일 작업을 설정하고, 시각적 보드와 간트 차트를 사용하여 진행 상황을 모니터링하세요

모바일 앱 알림을 사용하여 어디서나 목표를 달성하세요

대상: 75 Hard 또는 유사한 종합적 피트니스 챌린지에 도전하는 개인으로, 일일 습관의 일관성이 필요한 분들.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 63%는 개인 목표를 긴급성과 중요도에 따라 순위를 매기지만, 25%만이 시간별로 정리합니다. 이는 무엇을 의미할까요? 중요한 것이 무엇인지는 알고 있지만, 그것이 언제 중요한지는 반드시 알지 못한다는 의미입니다. ⏳ ClickUp Brain의 AI 지원이 강화된 ClickUp Goals는 이 과정을 명확하게 해줍니다. 이 기능을 사용하면 큰 목표를 시간 제한이 있는 실행 가능한 단계로 나눌 수 있습니다. ClickUp Brain은 타임라인에 대한 지능적인 제안을 제공하고, 작업을 완료할 때마다 실시간 진행 상황 업데이트와 자동 상태 변경을 통해 진행 상황을 추적할 수 있도록 도와줍니다. 💫 실제 결과: 사용자들은 ClickUp으로 전환한 후 생산성이 2배 향상되었다고 보고합니다

3. ClickUp 일일 행동 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 행동 계획으로 동기를 유지하고 목표를 달성하세요

ClickUp 일일 행동 계획 템플릿은 작업 관리에만 국한되지 않습니다. 매일 하는 피트니스 루틴에 구조를 부여하고자 하는 모든 사람에게 실용적인 도구입니다. 운동에 특화된 템플릿은 아니지만, 습관 추적과 시간 블록 스케줄링을 결합하여 훈련, 식사, 회복, 마인드셋 연습을 위한 반복 가능한 프레임워크를 만듭니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

운동, 식사, 집중 블록, 회복 등 세분화된 항목으로 하루를 계획하세요

대시보드에서 일일 성과와 반복적인 건강 루틴을 모니터링하세요

스트레칭, 일기 쓰기, 단백질 섭취와 같은 작업에 대한 알림을 받으세요

구조화된 체크인과 습관 점수를 통해 장기적인 자기 관리 습관을 기르세요

대상: 구조화된 일일 웰니스 루틴을 추구하거나 개인적인 피트니스 발전을 원하는 개인.

4. ClickUp 개인 개발 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 개발 플랜으로 목표를 설정하고 성장을 추적하세요

ClickUp 개인 개발 플랜 템플릿은 장기적인 건강 습관, 성과 목표 및 정신적 회복력 마일스톤을 추적하는 데 이상적입니다. Notion 사용자는 여러 개의 연결되지 않은 데이터베이스를 동시에 처리해야 하지만, ClickUp 사용자는 피트니스, 마인드셋, 학습 및 목표 진행 상황을 한 곳에서 모니터링할 수 있습니다.

'승리와 성과' 및 '학습 목표'와 같은 필드를 통해 신체적인 것을 넘어서는 진행 상황을 종합적으로 볼 수 있습니다. 이 템플릿에는 장기적인 비전, 30일, 60일, 90일 목표, 습관 형성을 위한 섹션이 포함되어 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

트레이닝 기록과 함께 마음가짐과 웰니스 반성을 체계적으로 관리하세요

리뷰 주기를 사용하여 시간이 지남에 따라 루틴을 다시 확인하고 개선하세요

개인 피트니스, 영양 또는 정신적 성장 목표를 설정하고 마일스톤 및 분기별 보기를 사용하여 진행 상황을 추적하세요

On Track 또는 Off Track과 같은 상태 업데이트를 사용하여 플랜을 조정하세요

🔑 이상적인 사용자: 신체 훈련과 습관 형성, 반성, 목표 계획을 함께 하고자 하는 피트니스에 관심이 많은 사용자.

💡 프로 팁: 운동과 함께 회복과 수면도 추적하세요. 회복은 반복 운동만큼 중요합니다. 수면 시간이나 근육통 정도를 기록할 수 있는 간단한 섹션을 추가하여, 휴식을 취해야 할 때와 더 열심히 운동할 준비가 되었을 때를 파악할 수 있습니다.

5. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기로 일상을 추적하세요

ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿은 매일 스트레칭, 걸음 수 추적, 수분 섭취 유지, 마음 챙김 연습 등 지속 가능한 건강 루틴을 구축하는 데 이상적입니다. 이 템플릿은 운동 플랜을 게임화한 대시보드로 변환하여 습관을 색상으로 구분하고, 일정을 계획하고, 매주 반영합니다.

이 템플릿은 명확한 시각 자료, 사용자 지정 필드(예: "10,000보 걷기" 및 "64온스 마시기") 및 간단한 시작 및 완료 상태를 사용하여 프로세스를 복잡하게 만들지 않고 습관의 일관성을 모니터링할 수 있도록 도와줍니다. Notion 템플릿과 달리 ClickUp을 사용하면 각 습관을 반복 작업으로 할당하고, 자동화(예: 보상 작업 또는 마일스톤 트리거)를 구축하고, 진행 차트를 통해 준수 여부를 평가할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

태그와 점수로 완전히 개인화된 훈련 기록기를 만드세요

간단한 토글로 일일 건강 또는 생산성 습관을 설정하고 추적하세요

단계 수 또는 물 섭취량과 같은 구조화된 필드를 사용하여 진행 상황을 시각화하세요

맞춤형 라벨을 사용하여 우선순위 또는 카테고리별로 미시적 습관을 만들고 정리하세요

이상적인 사용자: 건강과 웰빙 루틴을 가시화하고 책임감을 유지할 수 있는 미니멀하고 유연한 습관 추적기를 찾고 있는 사용자.

6. ClickUp 연간 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 연간 목표 템플릿으로 장기적인 피트니스 목표를 설정하세요

ClickUp 연간 목표 템플릿은 큰 그림을 그리는 계획에 적합합니다. 일반적인 목표 추적을 위해 만들어졌지만, 마라톤 완주, 체중 목표 달성, 복잡한 훈련 프로그램 마스터 등 장기적인 피트니스 목표에도 유용합니다.

이 템플릿은 목표를 관리 가능한 작업으로 나누고, 마일스톤을 설정하고, 간트 및 달력 등 여러 보기를 통해 진행 상황을 모니터링하여 연간 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 단순히 운동을 기록하는 것이 아니라, 목적을 가지고 한 해를 계획하는 것입니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

측정 가능한 결과로 연간 피트니스 또는 웰빙 목표를 설정하세요

목표를 실행 가능한 주간 또는 월간 작업으로 나누세요

달력과 간트 보기로 마일스톤과 마감일을 추적하세요

내장된 대시보드를 사용하여 진행 상황을 모니터링하고 조정하세요

이상적인 사용자: 1년 동안 피트니스 여정을 계속 유지하기 위해 체계적인 분기별 계획을 선호하는 목표 설정자.

7. ClickUp 일일 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 목표 템플릿으로 단기 피트니스 작업을 달성하세요

마이크로 피트니스 목표를 중심으로 하루를 구조화하는 데 완벽한 ClickUp 일일 목표 템플릿은 20분 운동, 수분 섭취 모니터링, 단계 목표 달성 등 정말 중요한 일에 집중하고 추적할 수 있는 도구를 제공합니다.

더 큰 건강 목표를 일일 행동으로 나누고, '할 일', '검토됨', '완료됨'과 같은 기본 제공 상태를 사용하여 완료된 작업을 모니터링하고 하루가 끝날 때 작업을 검토할 수 있습니다. 하루의 훈련 목표, 마음가짐, 영양 목표, 운동 기록에 초점을 맞춘 각 입력으로 작은 성과를 가시화할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

피트니스, 루틴 또는 웰빙과 관련된 측정 가능한 일일 목표를 설정하세요

사용자 정의 필드 및 상태를 사용하여 실시간으로 진행 상황을 확인하세요

노트 목록 및 일일 노트와 같은 보기에서 작업과 아이디어를 정리하세요

보드 또는 목록 보기를 통해 우선순위를 빠르게 검토하고 조정하세요

이상적인 대상: 훈련 과정에서 매일 모멘텀, 규율, 긍정적 강화를 위해 노력하는 사람들.

ClickUp으로 피트니스 루틴에 구조를 부여하세요

Notion 템플릿은 특히 모든 것을 한 곳에서 관리하고 싶을 때 유용한 출발점입니다. 하지만 더 많은 자동화, 더 나은 모바일 성능, 작업 수준 제어 기능을 원한다면 ClickUp이 여러분의 일상에 필요한 업그레이드입니다.

세트 기록, 영양 플랜 수립, 매일 진행 상황 추적 등 ClickUp은 계획에 대한 의구심을 없애주는 바로 사용할 수 있는 템플릿을 제공합니다. 습관 추적부터 장기 목표 설정까지, 모멘텀이 아닌 의도적으로 움직일 수 있도록 설계되었습니다.

일관성을 유지하고, 집중력을 높이며, 피트니스 플랜을 완벽하게 따르는 것이 목표라면, ClickUp이 그 목표를 달성하는 데 도움이 될 도구를 제공합니다.

지금 ClickUp에 가입하고 피트니스 루틴과 운동을 변화시키세요!