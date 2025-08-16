문서를 정리할 수 있는 무료 목차 템플릿

지저분한 문서를 뒤적거리거나 제목과 페이지 번호를 맞추기 위해 몇 시간을 소비하는 데 지치셨다면, 당신은 혼자가 아닙니다. 잘 만들어진 목차 템플릿을 사용하면 이 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.

연구 논문을 쓰는 학생, 매뉴얼을 작성하는 마케터, 자세한 보고서를 작성하는 프로젝트 관리자 등 템플릿을 사용하면 시간과 수고를 절약할 수 있습니다.

이 콘텐츠 템플릿을 사용하면 섹션을 구성하고, 페이지 번호를 삽입하고, 문서의 분위기에 맞는 폰트 스타일을 선택할 수 있습니다.

완벽한 테이블을 쉽게 선택하고 콘텐츠를 삽입하여 바로 시작할 수 있는 최고급의 전문적으로 디자인된 템플릿을 살펴보세요.

목차 템플릿이란 무엇일까요?

목차 템플릿은 문서의 섹션, 제목 및 해당 페이지 번호를 나열하여 문서의 구조를 구성하고 표시하는 데 도움이 되는 미리 형식이 지정된 레이아웃입니다. 이 템플릿은 탐색 및 가독성을 개선하기 위해 연구 논문, 설명서, 보고서 및 기타 긴 문서에 일반적으로 사용됩니다.

각 템플릿에는 다음이 포함됩니다.

제목, 부제목 및 페이지 번호에 대한 자리 표시자를 사용하여 Microsoft Word, Apple Pages 또는 PDF 에디터를 사용하여 수동 또는 자동으로 콘텐츠를 추가할 수 있습니다

문서의 어조와 형식에 맞는 폰트 스타일, 정렬, 레이아웃 등의 요소

점선이나 탭 리더를 사용하여 섹션 제목을 해당 페이지 번호와 연결하여 깔끔하고 일관된 콘텐츠 페이지를 만들 수 있습니다.

이 템플릿은 빈 상태로 제공되거나 미리 채워진 상태로 제공되며, 일반적으로 무료 다운로드 또는 일반적인 문서 편집 도구의 기본 옵션으로 사용할 수 있습니다.

🔎 알고 계십니까: 사용자의 79%는 콘텐츠를 한 단어 한 단어 읽지 않고 스캔하며, 제목과 콘텐츠 페이지가 명확하고 구조가 잘 정리된 문서는 이해력을 크게 향상시킵니다.

13개의 목차 템플릿

적합한 목차 템플릿을 선택하는 것은 단순히 스타일을 선택하는 것이 아니라 구조를 더 빠르고 정확하게 정하기 위한 것입니다. 다음은 모든 섹션을 수동으로 조정하지 않고도 콘텐츠 페이지의 형식을 지정하고, 제목을 정렬하고, 페이지 번호를 정렬하는 데 도움이 되는 템플릿입니다.

1. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 콘텐츠 달력으로 주간 게시 일정을 계획하고 추적하세요

문서에 매주 변경되는 반복적인 업데이트, 캠페인 또는 계층형 콘텐츠가 포함된 경우, 이 템플릿을 사용하면 스프레드시트의 혼란 없이 모든 것을 제어할 수 있습니다. ClickUp의 주간 콘텐츠 달력 템플릿은 콘텐츠 엔진으로도 사용할 수 있는 대화형 시스템입니다.

6가지 보기 모드에서 항목을 보고, 업데이트하고, 할당하고, 일정을 예약할 수 있습니다. 이 콘텐츠 달력 템플릿을 사용하면 각 작업에 캡션, 이미지, 해시태그 또는 노트와 같은 메타데이터를 포함할 수 있으며, 모든 정보가 하나의 스페이스에 표시됩니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

주, 플랫폼, 목표별로 게시물을 예약하세요

태그, 날짜 및 지정된 에디터를 사용하여 섹션을 만드세요

알림, 상태 업데이트 및 수정 주기를 자동화하세요

지원 콘텐츠를 연결하고 분석이 가능한 필드를 추적하세요

🔑 이상적인 용도: 라이브 업데이트에 연결된 자세한 콘텐츠 테이블이 필요한 마케팅 문서, 캠페인 분석 및 콘텐츠 기반 프로젝트 보고서를 구성할 때.

📮 ClickUp Insight: 평균적인 전문직 종사자는 하루에 30분 이상을 업무 관련 정보 검색에 보냅니다. 이는 1년에 120시간 이상이 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지는 데 낭비되는 시간입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용해보세요. 몇 초 만에 적절한 문서, 대화 및 작업 세부 정보를 표시하여 즉각적인 통찰력과 답변을 제공하므로 검색을 중단하고 바로 작업을 시작할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상, 1년에 1인당 250시간 이상의 시간을 절약했습니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보하면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

2. ClickUp 스토리 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리 개요 템플릿으로 구조화된 내러티브와 문자 아크를 만드세요

긴 에세이를 작성하거나, 콘텐츠 스크립트를 개발하거나, 자세한 프레젠테이션을 계획할 때, ClickUp의 스토리 개요 템플릿을 사용하면 처음부터 아이디어를 체계적으로 정리할 수 있습니다. 정적인 테이블과 달리, 이 템플릿은 진행 상황을 추적할 수 있는 스토리보드처럼 작동합니다.

한 스페이스에서 장면 이동, 역할 할당, 타임라인 모니터링, 문자 개발 등을 모두 수행할 수 있습니다. 전체적인 목표를 유지하면서 복잡한 내러티브를 관리 가능한 부분으로 분할하는 데 이상적입니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

폴더와 필드를 사용하여 스토리 요소를 챕터, 장면 또는 단계로 구성하세요

초안 작성부터 교정까지 8가지 맞춤형 상태로 진행 상태를 추적하세요

스토리 비트, 문자 아크 또는 테마에 사용자 정의 필드를 추가하세요

시각적 작업 보드를 사용하여 스토리 흐름을 재구성하고 미세 조정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 장과 진행 상황을 지도에 표시하기 위해 편집 가능한 템플릿이 필요한 구조화된 내러티브, 스토리 중심의 프로젝트 문서 또는 창의적인 프레젠테이션을 작성하는 콘텐츠 팀.

⏩ 더 보기: 예시와 함께 다양한 글쓰기 스타일 가이드

3. ClickUp 블로그 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 템플릿으로 구조화된 게시 시스템을 구축하세요

이 템플릿은 Google Docs의 기본 초안 이상의 것을 원하는 제작자를 위해 만들어졌습니다. ClickUp의 블로그 템플릿을 사용하면 블로그 콘텐츠를 브레인스토밍, 작성, 할당, 편집 및 예약할 수 있는 중앙 집중식 공간을 확보할 수 있습니다.

더 큰 프로젝트 워크플로우에 바로 사용할 수 있는 문서로, 블로그의 전체 라이프사이클을 추적할 수 있습니다. 현재 진행 중인 작업, 작성자, 각 게시물의 게시 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

ClickUp 문서에서 직접 블로그 게시물을 계획하고 작성하세요

각 단계에 역할과 마감일을 할당하세요

달력, 간트 및 보드 보기로 마감일을 시각화하세요

하나의 작업 공간에서 리치 미디어, 노트 및 메타데이터를 추가하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 편집 테이블을 마감일에 맞춰 관리하면서 진행 중인 게시 파이프라인을 관리하려는 블로거, 에디터 및 콘텐츠 팀.

4. ClickUp 프로젝트 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 문서 템플릿으로 키 deliverables를 추적, 정리 및 관리하세요

이 템플릿은 문서의 자세한 범위, 계획, 업데이트 및 결과를 설정할 수 있습니다. ClickUp의 프로젝트 문서 템플릿은 프로젝트 제어 센터와 같은 역할을 합니다.

단일 구조의 문서에서 목표를 기록하고, 작업을 할당하고, 타임라인을 지도에 표시하고, 피드백을 수집할 수 있습니다. 이 기능은 단순한 저장소가 아닙니다. 프로젝트 워크플로우 문서의 각 부분이 실시간 워크플로우에 반영되어 팀이 일관되고 효율적으로 업무를 진행할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

상태 추적을 통해 전체 프로젝트 개요를 작성하세요

프로젝트 마일스톤을 추가하고 작업과 연결하세요

간트 및 달력 보기를 사용하여 전달 타임라인을 관리하세요

편집 가능한 문서 스페이스에 피드백과 결과를 수집하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트 관리자 및 팀이 조직적인 참조 및 업데이트를 위한 목차가 포함된 지속적인 또는 다단계 이니셔티브를 위한 라이브 문서를 작성하는 경우.

🪀 사례 연구: RevPartners는 목차와 같은 구조화된 형식을 포함한 ClickUp 템플릿으로 전환한 후 클라이언트 서비스 제공 속도를 64% 향상시켰습니다. 미리 만들어진 플레이북을 사용하여 수동 테이블 설정을 없애고 문서를 표준화했으며, 업무 정리 시간도 단축했습니다. 결과는? 실행 속도가 빨라지고 지연이 줄어들며, 가치 창출에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다!

5. Canva의 목차 템플릿

canva 를 통해

이 흑백 콘텐츠 페이지는 간결하게 정리되어 있어, 주요 콘텐츠에서 주의를 분산시키지 않는 전문적이고 심플한 구조가 필요할 때 이상적입니다. Canva의 목차 템플릿은 읽기 쉽도록 명확한 제목 수준과 깔끔한 Lucida Console 폰트를 사용한 깔끔한 A4 레이아웃을 유지합니다.

페이지 번호를 추가하거나, 폰트 스타일을 조정하거나, 브랜드 또는 문서 유형에 맞게 맞춤형 아이콘과 이미지를 드래그하여 추가할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

Canva의 드래그 앤 드롭 에디터로 브라우저에서 쉽게 편집하세요

제목과 섹션 전체에 걸쳐 깔끔한 시각적 정렬을 유지하세요

모든 형식이나 사용 사례에 맞게 폰트, 스페이스, 정렬을 조정하세요

PDF 또는 인쇄 가능한 형식으로 왜곡 없이 내보내기

🔑 이상적인 사용 대상: 빠르게 시작할 수 있고, 인쇄 가능한 콘텐츠 테이블 레이아웃을 원하며, 즉석에서 수정하고 다운로드할 수 있는 학생, 마케터 또는 전문가.

⏩ 더 알아보기: 프로세스 문서화 위해 필요한 유일한 가이드

6. Venngage의 목차 템플릿

venngage를 통해

Venngage의 목차 템플릿은 강렬한 색상, 구조화된 형식, 현대적인 디자인을 결합하여 단순한 목록을 시각적인 기능으로 바꿔줍니다.

일반 형식과 달리, 이 템플릿을 사용하면 문서의 흐름을 유지하면서 각 섹션에 주목을 끌 수 있습니다. 폰트를 맞춤 설정하거나, 페이지 번호를 재배치하거나, 창의적이든 기업적이든 문서의 분위기에 맞게 그래픽을 추가할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

브랜드에 맞게 색상 구성과 크기를 수정하세요

라이브러리에서 아이콘, 일러스트레이션, 또는 스톡 사진을 직접 추가하세요

형식을 그대로 유지한 채 PDF, PNG 또는 PowerPoint로 내보내기

AI 기반 에디터를 사용하여 요소를 빠르게 조정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 첫 페이지부터 분위기를 설정하고 긴 프로젝트나 창의적인 문서를 쉽게 탐색할 수 있는 시각적으로 풍부하고 편집 가능한 콘텐츠 테이블을 원하는 저자 및 발표자.

💡 프로 팁: 목차 템플릿이 준비되면 AI 쓰기 도구를 사용하여 섹션을 빠르게 작성하세요. 이 기능은 각 제목에 대한 대략적인 콘텐츠를 생성하는 데 특히 유용하므로, 빈 페이지에서 시작할 필요가 없습니다.

7. Venngage의 레시피 목차 템플릿

venngage를 통해

Venngage의 레시피 목차 템플릿은 눈이 편안하고 페이지에서 실용적인 따뜻한 브라운 색조로 아늑하고 요리책 같은 미학을 자랑합니다.

명확성을 위해 제작된 이 템플릿을 사용하면 음식 제작자가 카테고리, 요리 및 페이지 번호를 깔끔한 형식으로 쉽게 정렬할 수 있습니다. 레이아웃은 편집이 쉬우며, 폰트를 바꾸고, 열의 크기를 조정하거나, 음식 아이콘을 드롭하여 인쇄 또는 디지털 공유에 맞게 테이블을 맞춤 설정할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

브랜드 또는 주방 분위기에 맞게 색상, 폰트 및 스페이스를 맞춤 설정하세요

Venngage 라이브러리에서 섹션 구분선, 아이콘, 또는 음식 일러스트레이션을 추가하세요

인쇄, 공유 또는 온라인에 삽입하기 위해 여러 형식으로 내보내기

편집 및 인덱스 레이아웃으로 레시피를 그룹화하고 검색할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 디지털 또는 인쇄용 레시피 모음을 위해 깔끔하고 시각적인 콘텐츠 페이지를 만드는 가정 요리사, 셰프 또는 음식 블로거.

8. Template. Net의 목차 템플릿

Template. Net의 목차 템플릿은 APA 지침을 엄격하게 따르며, 학생과 연구원에게 연구 논문, 긴 에세이 및 논문을 위한 깔끔한 구조를 제공합니다.

계층형 제목 수준, 표준화된 폰트 스타일, 명확하게 간격이 조정된 해당 페이지 번호가 포함된 왼쪽 정렬 레이아웃이 포함되어 있어 규정 준수에 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다!

이미 APA 규격에 맞게 구성되어 있습니다. 이로써 섹션을 쉽게 입력하고 글 작성에 집중할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

APA 간격 및 구조에 맞게 이미 형식이 지정된 레이아웃을 사용하세요

디자인 도구나 설치 없이 모든 것을 빠르게 편집하세요

수동 설정 없이 장, 소제목 및 부록을 위한 사전 설정된 필드를 채우세요

서식 오류 없이 Word, PDF 또는 공유 가능한 파일 형식으로 다운로드하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 최소한의 편집으로 APA 형식에 맞게 작성된 신뢰할 수 있는 빈 테이블이 필요한 학생 및 연구원.

💡 프로 팁: TOC를 콘텐츠 데이터베이스에 연결하세요. 테이블을 독립적으로 사용하지 마세요. 콘텐츠 데이터베이스를 구축하여 각 항목을 실제 콘텐츠, 작업 또는 브리핑에 연결하세요. 이렇게 하면 콘텐츠 테이블이 단순한 정적 페이지가 아닌 기능적인 인덱스가 됩니다.

9. Template. Net의 논문 목차 템플릿

공식적인 학술 문서를 위해 특별히 설계된 이 템플릿은 복잡한 논문 콘텐츠를 구성하기 위한 기성 프레임워크를 제공합니다. Template.net의 논문 목차 템플릿에는 계층형 제목 수준, 일관된 페이지 번호 정렬 및 기관의 형식 표준에 적합한 적절한 스페이스가 포함되어 있습니다.

각 섹션은 편집이 가능하므로 레이아웃을 망가뜨리지 않고 장, 소제목 및 부록을 추가할 수 있습니다. 실용적이고 전문적이며, 긴 문서의 형식 지옥을 방지하기 위해 제작되었습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

논문 섹션용 Platzhalter를 포함하여 초록, 방법론, 참고문헌 등을 포함할 수 있습니다

구조를 깨지 않고 제목의 들여쓰기 및 폰트 스타일을 조정하세요

Word 또는 PDF로 즉시 다운로드하여 형식을 변경하지 않고 편집 또는 제출을 시작하세요

초안 작성 과정에서 장이 변경될 때마다 수동으로 업데이트하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 자세한 장별 구성과 세련되고 전문적인 콘텐츠 테이블이 포함된 긴 연구 문서를 작성하는 대학원생 및 학술 작가.

⚡ 보너스 팁: 템플릿이 설정되면 각 섹션을 콘텐츠 개요에 연결하세요. 이렇게 하면 목표, 키워드 및 대상 독자를 한 곳에 정리할 수 있으므로 문서의 모든 부분이 메시지와 일관성을 유지하고 목표를 달성할 수 있습니다.

10. Template. Net의 연감 목차 템플릿

Template. Net의 Yearbook Table of Contents Template은 연감이나 학교 출판물의 섹션을 깔끔하고 세련된 형식으로 레이아웃할 수 있는 템플릿입니다. 시각적 명확성과 사용자 지정 유연성의 균형을 이루며, 이미지를 삽입하고, 다양한 폰트 스타일을 선택하고, 콘텐츠 섹션을 쉽게 재정렬할 수 있습니다.

간단한 열 구조로 구성된 이 레이아웃은 모든 것을 정렬하고 읽기 쉽게 유지하면서 연감의 전체적인 테마나 브랜딩에 맞게 자유롭게 조정할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

클럽, 이벤트, 클래스 프로필과 같은 기본 제공 카테고리를 레이아웃에서 직접 편집하세요

학교 로고나 학생 사진을 업로드하여 각 섹션을 시각적으로 맞춤 설정하세요

브라우저에서 직접 편집하고 PDF로 내보내거나 즉시 인쇄할 수 있으며, 추가 도구가 필요하지 않습니다

연감 콘텐츠를 명확하게 라벨이 지정된 섹션으로 나누어 쉽게 탐색할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 섹션으로 구성된 출판물에 시각적으로 명확하고 쉽게 편집할 수 있는 콘텐츠 페이지가 필요한 연감 에디터, 학교 팀 또는 학생회.

11. Template. Net의 법률 목차 템플릿

Template. Net의 법률 목차 템플릿은 깔끔한 형식과 정확한 섹션 구분이 필요한 법률 전문가를 위해 제작되었습니다. 법령 및 조항부터 증거 자료 및 부록에 이르기까지 여러 문서 요소를 형식 조정 없이 수용할 수 있도록 구성되어 있습니다.

편집 가능한 자리 표시자와 일관된 페이지 번호 정렬을 통해 법률 문서가 읽기 쉽고, 체계적으로 정리되며, 업계 표준을 준수하도록 할 수 있습니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

사전 설정된 형식으로 조항, 조항, 전시물 등 법률 관련 섹션을 추가하세요

회사 브랜딩이나 사례 제목을 삽입하여 콘텐츠 레이아웃을 맞춤 설정하세요

온라인으로 편집하고 Word 또는 PDF로 내보내 파일로 보관하거나 프레젠테이션에 사용하세요

번호가 매겨진 제목 레벨로 여러 부분으로 구성된 법률 콘텐츠를 체계적으로 정리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 상세하고 탐색하기 쉬운 테이블이 포함된 전문적인 인덱스 법률 문서를 작성하는 법률 보조원, 변호사 및 법률 관리자.

💡 프로 팁: AI 쓰기 프롬프트를 사용하여 부제목을 브레인스토밍하고 콘텐츠 페이지를 확장하세요. 이렇게 하면 문서를 정리정돈하면서 매뉴얼이나 연구 논문과 같은 긴 콘텐츠의 아이디어를 빠르게 떠올릴 수 있습니다.

12. Freepik의 목차 템플릿

freepik을 통해

Freepik의 목차 템플릿은 전문적인 문서와 창의적인 문서 모두에 적합한 다양한 편집 가능한 목차 템플릿을 제공합니다.

이 디자인은 제목과 페이지 번호를 위한 구조화된 그리드로 형식을 깔끔하게 유지하면서 편집 가능한 레이아웃 요소로 유연성을 제공합니다. PSD, AI 및 JPG로 제공되며 프레젠테이션, 포트폴리오 및 가이드와 같은 그래픽이 많은 문서에 이상적입니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

고급 사용자 지정을 위해 레이어드 PSD 또는 AI 파일로 다운로드하세요

브랜드 폰트, 아이콘 또는 섹션 이미지를 교체하세요

시각적 편집 도구를 사용하여 섹션을 정밀하게 정렬하고 형식을 지정하세요

인쇄 또는 디지털 출판을 위해 고해상도 디자인을 수출하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 창의적인 제어가 가능한 공간이 있는 시각적으로 세련된 콘텐츠 페이지가 필요한 브랜드 문서 또는 프레젠테이션을 만드는 디자이너, 마케터 및 팀.

⏩ 자세히 보기: 콘텐츠 생성 체크리스트를 만드는 방법

13. Postermywall의 목차 템플릿

via Postermywall

뉴스레터, 디지털 매거진 및 편집 레이아웃에 적합한 이 A4 템플릿은 구조와 스타일이 조화를 이룹니다. 기사 제목과 페이지 번호를 명확하게 구분한 섹션으로 콘텐츠를 전문적이고 보기 쉽게 정리할 수 있습니다.

이미지를 업로드하고, 폰트 스타일을 조정하고, 레이아웃 요소를 맞춤 설정하여 브랜드에 맞게 조정할 수 있습니다. 시각적 매력을 잃지 않으면서 명확성을 더하고 싶은 소셜 미디어 중심의 출판물에 특히 유용합니다.

⭐ 왜 이 제품을 좋아하실까요?

드래그 앤 드롭으로 섹션 제목과 페이지 번호를 쉽게 맞춤 설정하세요

에디터에서 직접 자신의 사진, 로고 또는 배경 디자인을 추가하세요

웹, 인쇄 또는 소셜 공유에 맞게 레이아웃의 크기를 조정하고 용도를 변경하세요

디자인 소프트웨어 없이 여러 형식으로 내보내기

🔑 이상적인 사용 대상: 뉴스레터 에디터, 학교 출판물, 디지털 매거진 제작자 등 편집 또는 프로모션 문서를 위한 깔끔하고 세련된 콘텐츠 페이지를 만들고자 하는 모든 분.

좋은 목차 템플릿을 만드는 요소

이제 몇 가지 옵션을 살펴보았으니, 자신에게 적합한 목차 템플릿을 어떻게 선택할 수 있을까요?

좋은 목차 템플릿은 문서의 구조를 정리하고, 명확하고 전문적이며, 콘텐츠가 변경될 때 쉽게 업데이트할 수 있도록 해줍니다. 수동 편집과 자동 서식 지정을 모두 지원해야 합니다. 확인해야 할 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.

제목 수준: 여러 계층의 콘텐츠를 지원하므로 섹션과 하위 섹션이 명확하게 구분됩니다

사용자 지정 가능한 폰트 스타일: 테이블의 콘텐츠를 문서의 나머지 부분의 타이포그래피와 일치시켜 전문적인 느낌을 연출하세요

점선: 시각적 추적을 쉽게 하기 위해 섹션 제목과 페이지 번호를 연결하세요

편집 가능한 레이아웃: 다시 시작하지 않고도 섹션을 재배치하거나 형식을 변경할 수 있습니다

페이지 번호 정렬: 모든 해당 페이지 번호를 정렬하여 깔끔하고 일관된 문서를 만드세요

인쇄 가능한 형식: 정렬이 흐트러지지 않고 PDF 또는 다른 형식으로 깔끔하게 내보내기

수동 및 자동 업데이트 옵션: 프로젝트에 따라 직접 입력하는 모드와 자동 생성 모드를 모두 사용할 수 있습니다

ClickUp으로 모든 콘텐츠 테이블을 정리하세요

적합한 목차 템플릿을 선택하는 것은 퍼즐의 한 조각에 불과합니다. 이를 효율적으로 실행하는 것이 진정한 승리입니다. 이것이 바로 ClickUp이 등장하는 단계입니다.

블로그 게시물, 연구 논문 또는 프로젝트 문서를 관리하는 경우, ClickUp은 모든 단계에서 필요한 모든 도구를 제공합니다.

하나의 대시보드에서 콘텐츠 구조를 생성, 할당, 추적 및 구성하세요. 폰트 스타일에서 페이지 번호에 이르기까지 모든 요소를 편집 및 추적할 수 있으며, 수동으로 재구성할 필요가 없습니다.

ClickUp을 사용하면 목차를 삽입하는 것뿐만 아니라 하나의 플랫폼에서 전체 문서 프로세스를 관리할 수 있습니다. 형식 정리에 드는 수고를 덜고 싶으신가요? ClickUp을 무료로 시작하고 모든 문서를 정리된 작업 공간으로 바꾸세요.