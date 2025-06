2025년 최고의 Veed.io 대안 11선

Veed. io로 장애물에 부딪혀 지치셨나요? 가격이 너무 비싸거나, 무료 플랜이 너무 빨리 소진되거나, 원하는 기능을 제공하지 않아서 불만이 많으신가요? 무엇이든, 한 가지 분명한 것은 더 스마트하고 원활한 비디오 편집 방법이 필요하다는 것입니다.

좋은 소식은 Veed. io의 대안이 많다는 것입니다. 그리고 이러한 비디오 편집 소프트웨어 도구 중 상당수는 여러분이 익숙하게 사용하던 것보다 훨씬 뛰어난 기능을 제공합니다. AI 기반의 비디오 편집 기능, 스튜디오 가격 없이 스튜디오급의 도구, 편집을 다시 재미있게 만들어주는 인터페이스를 생각해보세요.

YouTube 비디오 제작 및 마케팅 콘텐츠 제작부터 제한이 없는 온라인 에디터 찾기에 이르기까지, 워크플로우에 맞는 최고의 도구를 찾아보세요. 편집의 골칫거리를 없애고, 마찰을 줄여 창의력을 되찾을 수 있는 도구입니다.

Veed.io에서 전환을 고려 중이라면, 가장 좋은 옵션들을 빠르게 확인해 보세요.

최고의 Veed. io 대안은 기본 편집 기능 이외에 AI 자동화, 경제성, 전문 비디오를 위한 프로 도구, 또는 더 원활한 경험 등 귀하에게 가장 중요한 요소에 따라 달라집니다. 즉, 고려해야 할 몇 가지 주요 요소는 다음과 같습니다.

최고의 Veed. io 대안을 소개합니다. 각 대안의 장점, 단점, 가격, 사용자 평가 등을 자세히 살펴보세요.

Veed. io는 비디오 편집에 널리 사용되는 도구이지만, 유사한 기능과 추가 기능을 결합한 도구를 사용하면 파이프라인을 더욱 원활하게 진행할 수 있습니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 결합한 일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼은 제작자, 마케터 및 비즈니스가 비디오 제작을 관리하고, 실시간으로 협업하고, 지루한 작업을 자동화할 수 있는 도구를 제공합니다.

프로젝트 관리를 위한 ClickUp을 사용하면 작업, 문서 및 비디오 협업을 하나의 플랫폼에서 결합할 수 있습니다. 결국, 프로젝트를 순조롭게 진행하려면 마감일, 우선순위 및 팀 진행 상황을 명확하게 파악해야 합니다. ClickUp은 바로 그 일을 해줍니다.

비디오 제작자를 위한 ClickUp의 뛰어난 기능 중 하나는 ClickUp Clips로, 작업 내에서 직접 비디오 스니펫을 녹화, 주석 추가 및 공유할 수 있는 내장 비디오 도구입니다.

타사 녹화 소프트웨어에 의존하거나 여러 앱을 동시에 사용해야 하는 대신, Clips를 사용하면 튜토리얼 비디오, 워크스루 또는 팀 업데이트를 쉽게 만들 수 있습니다.

중요한 부분을 강조 표시하거나, 댓글을 추가하거나, 빠른 참조를 위해 타임스탬프를 표시할 수 있습니다. Clips를 사용하면 설명 비디오를 녹화하고, 피드백을 문서화하고, ClickUp 내에서 회의에서 얻은 인사이트를 캡처할 수 있어 워크플로우를 체계적으로 정리하고 쉽게 액세스할 수 있습니다.

작가의 블록에 직면하고 계십니까? ClickUp을 사용하여 스크립트 작성, 긴 비디오 요약, 오디오 파일 및 트랜스크립션 생성을 자동화하여 비디오 제작에서 수동 작업을 제거하십시오. 내장 AI 어시스턴트 인 ClickUp Brain을 실행하기 만하면 작업이 완료됩니다.

YouTube 튜토리얼, 광고 또는 설명 비디오를 제작할 때 ClickUp Brain은 사용자의 요구에 맞는 구조적이고 고품질의 스크립트를 생성할 수 있습니다.

콘텐츠 제작자 및 비디오 제작 비즈니스의 경우, 이는 수동 작업이 줄어들고 비디오 제작 속도가 빨라지며 조직력이 향상되어 지루한 작업 대신 창의성에 집중할 수 있음을 의미합니다.

ClickUp은 콘텐츠 생성을 위한 훌륭한 도구일 뿐 아니라, 전체 비디오 제작 과정을 처음부터 끝까지 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

ClickUp 비디오 제작 템플릿을 사용하면 팀이 프로젝트를 구조화된 워크플로우로 구성하여 모든 제작 단계가 원활하게 진행될 수 있도록 할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 ClickUp Docs 및 AI 생성 스크립트를 사용하여 비디오 아이디어를 계획하고, 스크립트를 작성하고, 역할을 할당할 수 있습니다. 또한 출시 날짜를 예약하고, 플랫폼 성능을 추적하고, 비디오 마케팅 자산을 관리할 수도 있습니다.

G2 리뷰어의 평가:

당사는 파이프라인의 여러 단계에 여러 사람이 참여하고, 여러 차례의 검토를 거치며, 각 고유한 결과물에 대한 마감일이 필요한 복잡한 비디오 제작 프로세스를 보유하고 있습니다. ClickUp에서 제공하는 자동화 기능을 사용하여 모든 것을 간소화하고 모든 것을 계획대로 진행할 수 있습니다.

비디오 생성이 복잡할 필요는 없습니다. HeyGen은 비디오 생성을 단순화합니다. 이 플랫폼을 사용하면 카메라, 제작진 없이 AI만으로 쉽게 비디오를 만들 수 있습니다. 콘텐츠 현지화, 홍보 개인화, 제작 자동화 등 어떤 작업이든 도움이 되는 도구가 준비되어 있습니다.

AI 아바타를 사용하면 자연스럽게 말하고 대본을 따르는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 웹캠을 사용하여 하나를 생성하거나 미리 디자인된 옵션에서 선택하세요. 몇 번의 클릭만으로 음성, 의상 및 배경을 조정할 수도 있습니다.

G2 리뷰 공유:

저는 HeyGen을 사용하여 YouTube 채널용 콘텐츠를 만들고 있으며, 아바타를 사용하면 비디오에 새로운 차원의 효과를 줄 수 있습니다. 무료 플랜에서만 이미 세 가지 아바타를 사용했는데, 정말 훌륭했습니다. 제 팀원들도 모두 새로운 형식을 좋아했고, 제 YouTube 구독자 수도 계속 늘고 있습니다.

Veed의 대안 목록에서 가장 오래된 도구 중 하나는 Descript입니다. 효율성과 AI 기반 도구가 필요한 경우 Descript는 기존 에디터로는 불가능한 기능을 제공합니다. 타임라인을 스크러빙하는 대신 텍스트 문서처럼 비디오를 편집하고 몇 초 만에 단어와 실수를 잘라낼 수 있습니다. 또한 이전 버전을 보고 초안을 복원할 수도 있습니다.

오버더빙 기능을 사용하면 AI로 생성된 음성 클론을 만들어 재녹음 없이 오류를 수정할 수 있습니다. 화면, 웹캠 또는 둘 다를 한 번에 녹화할 수도 있습니다. 튜토리얼, 교육 또는 안내 비디오에 매우 유용하며, 편집 타임라인과 즉시 통합됩니다.

레딧 리뷰어의 의견:

내 편집 작업이 완전히 바뀌었습니다. 예전에 Descript에 대해 들어본 적이 있지만, 오디오를 텍스트로 변환하는 용도로만 사용되는 것으로만 알고 있었습니다(저는 그 기능에 별 관심이 없었습니다). 하지만 이제 이 제품군에 다른 서비스도 추가되어, 한번 사용해보기로 결정했습니다! 시도해본 것이 정말 다행입니다. 자신의 목소리로 오버더빙을 할 수 있고, 팟캐스트를 편집하기 위해 단어를 간단히 삭제할 수 있습니다 (필러 단어를 제거하기 위해 클릭 한 번이면 충분합니다).

마케팅 담당자, 소셜 미디어 관리자 및 소규모 비즈니스를 위해 InVideo는 기존 편집 소프트웨어의 복잡성을 제거합니다. 템플릿 기반 워크플로우를 통해 빈칸을 채우는 것처럼 쉽게 비디오를 만들 수 있습니다.

수천 개의 사용자 정의 가능한 템플릿과 1600만 개 이상의 스톡 미디어에 액세스할 수 있는 InVideo를 사용하면 복잡한 소프트웨어를 배우는 데 시간을 낭비할 필요 없이 전문적인 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다.

Capterra 리뷰에 따르면:

더 복잡한 비디오 편집 앱에 비해, 이 사이트는 다양한 기능과 시설을 갖추고 있어 비디오를 매우 빠르게 만들 수 있습니다. 웹 기반 플랫폼이므로 인터넷이 연결된 곳이면 어디에서나 영화를 보고 편집할 수 있습니다.

배우를 고용하거나 스튜디오를 설정하는 대신 Synthesia를 사용하면 다양한 AI 아바타 중에서 선택하고 스크립트를 입력하면 플랫폼이 세련되고 전문적인 비디오를 생성합니다.

이 Veed 대안의 아바타는 입술의 움직임을 텍스트에 사실적으로 동기화합니다. 120개 이상의 언어를 지원하므로 제작 팀의 추가 비용 없이 고품질 비디오가 필요한 글로벌 비즈니스에 유용한 강력한 도구입니다.

G2 리뷰에 따르면:

AI 아바타로 비디오를 만들 수 있는 간단한 인터페이스, 이해하기 쉽고, 반응이 빠르고, 미리 보기 옵션이 있으며, 생성된 비디오에 사용할 수 있는 무료로 사용할 수 있는 이미지 및 비디오 데이터베이스에 연결할 수 있는 것도 훌륭합니다.

🧠 재미있는 사실: YouTube에 처음으로 업로드된 비디오는 ' Me at the Zoo '라는 제목의 짧은 클립이었습니다