Google 캘린더 색상 구성표를 효과적으로 사용하는 방법

온라인 달력에 개인적인 느낌을 더하고 싶으신가요? Google 캘린더를 사용하면 가능합니다.

가장 인기 있는 달력 앱 중 하나인 Google 캘린더는 5억 명 이상의 사람들이 개인 및 업무 일정을 관리하기 위해 사용하고 있습니다. 하지만 대부분의 사용자는 이 앱을 맞춤 설정할 수 있다는 사실을 모르고 있습니다.

Google 캘린더의 기본 인터페이스는 밝은 파란색 팔레트를 사용합니다. 일정이 바쁜 경우 이 색상 구성으로 여러 이벤트를 정리하기가 어려울 수 있습니다. 그리고 솔직히 말해서, 꽤 지루하기도 합니다.

이 블로그를 읽고 맞춤 색상과 색조로 나만의 Google 캘린더 테마를 만드는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에 이 비디오를 통해 여러 달력을 전문가처럼 관리하는 몇 가지 팁을 확인하세요! 👇🏻

Google 캘린더 색상 구성표를 사용하는 이유는 무엇일까요?

Google 캘린더에서 맞춤형 색상 테마를 사용하면 다양한 이점이 있습니다.

구성 개선: 맞춤 캘린더 색상 구성표를 사용하면 Google 캘린더 이벤트를 더 깔끔하게 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 긴급 이벤트, 반복 이벤트 등 유형에 따라 정렬하여 가시성을 높일 수 있습니다

일정 충돌을 최소화: 이벤트 유형마다 고유한 이벤트 색상을 사용하면 일정이 겹치는 위험을 최소화할 수 있습니다. 특히 이벤트 유형마다 고유한 이벤트 색상을 사용하면 일정이 겹치는 위험을 최소화할 수 있습니다. 특히 여러 달력을 관리하는 경우, 이 전략을 사용하면 충돌이 발생하면 알림을 받아 미리 일정을 조정하고 최적화할 수 있습니다

시간 관리 개선: 모든 이벤트를 색상으로 구분하면 우선순위가 높은 이벤트와 연기할 수 있는 이벤트를 쉽게 파악할 수 있습니다. 따라서 일정이 깔끔해지고 시간 관리가 향상됩니다

생산성 향상: 고유하고 반복되는 Google 이벤트가 표시된 고유하고 반복되는 Google 이벤트가 표시된 체계적인 달력을 통해 정신적 부담을 줄이고 명확성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 업무에 더 효율적으로 집중할 수 있습니다

미적 매력 향상: 모든 달력에 맞춤형 Google 캘린더 색상 팔레트를 사용하면 미적 매력이 향상되고 이전보다 더 직관적으로 사용할 수 있습니다

🧠 재미있는 사실: 다른 많은 달력 앱과 달리 Google 캘린더에서는 확실하지 않은 이벤트에 '아마도'로 응답할 수 있습니다. 🤔

Google 캘린더를 위한 40가지 인기 색상 구성 아이디어

기본적인 Google 캘린더 인터페이스를 없애고, Google 캘린더 16진수 코드 목록을 확인하여 맞춤 색상을 만들고 개인 취향에 맞는 달력을 만드세요.

1. 라벤더 필드 색상 구성

라벤더 필드 색상 구성표

부드러운 보라색과 시원한 녹색이 일정을 차분한 분위기로 만들어주는 라벤더 향이 가득한 꿈의 세계로 들어오세요.

라벤더 필드 이모티콘 콤보

💜 🌿 🕊️ ☁️ 🍇

라벤더 필드의 16진수 색상 코드

#6A0572

#A4508B

#DDA0DD

#E6E6FA

#98FB98

2. 레트로 80년대 색상 구성

레트로 80년대 색상 구성

아케이드 조명, 신스 비트, 네온 광채—이 레트로 80년대 핫 핑크와 베이비 블루의 조합이 향수를 자극합니다.

레트로 80년대 이모지 조합

🎧 🕶️ 🎮 📼 💾

레트로 80년대 16진수 색상 코드

#FF0080

#FFD700

#00FFFF

#8A2BE2

#FF4500

➡️ 자세히 알아보기: Google 스프레드시트 달력 만드는 방법

3. 미니멀한 그레이스케일 색상 구성

깔끔하고 미니멀한 맞춤 설정으로 일정을 정리하세요

깔끔하고 미니멀한 맞춤 설정으로 일정을 정리하세요. 슬레이트 그레이, 블랙, 화이트는 Google 캘린더에 세련되고 방해 요소가 없는 미적 감각을 더합니다.

미니멀리스트 그레이스케일 이모지 조합

⚫ ⚪ 🎩 🏙️ 🖋️

미니멀한 그레이스케일 16진수 색상 코드

#000000

#333333

#808080

#C0C0C0

#FFFFFF

4. 딸기 레모네이드 색상 구성

딸기 레모네이드 색상 구성

신선하고, 과일 향이 나며, 재미있습니다! 밝은 핑크와 상큼한 노란색이 공유 달력을 여름의 백일몽으로 바꿔줍니다.

딸기 레모네이드 이모지 조합

🍓 🍋 🍹 🌞 🍉

딸기 레모네이드 16진수 색상 코드

#FF6384

#FFCD56

#FF5733

#FF9A76

#FFA07A

5. 갤럭시 성운 색상 구성

은하 성운 색상 테마

우주가 손끝에 있습니다. 우주적인 보라색, 깊은 파란색, 그리고 약간의 적갈색이 모든 플랜을 무한한 느낌으로 만들어줍니다.

갤럭시 성운 이모지 조합

🌌 🌠 🛸 🔭 🪐

갤럭시 성운 16진수 색상 코드

#2C003E

#5D0E41

#8E24AA

#4A00E0

#1E88E5

6. 이끼 덥은 초원 색상 구성

이끼 덥은 초원 색상 구성

자연을 사랑하는 분들께 희소식입니다! earthy greens는 숲의 평온한 매력을 플래너에 더해줍니다.

모스 메도우 이모지 조합

🌿 🍃 🐸 🏡 🦔

이끼 덥은 초원 16진수 색상 코드

#4B6F44

#739E82

#A4C3B2

#D2E3C8

#EEF4D4

7. 아늑한 오두막 색상 구성

아늑한 오두막 색상 구성

따뜻한 산장 분위기만큼 좋은 것은 없습니다. 고전적인 빨간색과 깊은 갈색이 일정을 가을의 포근함으로 감싸줍니다.

아늑한 캐빈 이모지 조합

🔥 🍂 🏡 ☕ 📖

아늑한 오두막의 16진수 색상 코드

#8B4513

#CD853F

#D2691E

#F4A460

#FFDAB9

8. 사탕 가게 색상 구성

달력을 사탕처럼 달콤하게 생기 넘치는 핑크, 파스텔 블루, 밝은 노란색 등 다양한 색상으로 꾸며보세요.

달력을 달콤하게 꾸며보세요! 생동감 넘치는 밝은 핑크, 파스텔 블루, 밝은 노란색으로 일도 즐겁게 느껴집니다.

캔디 가게 이모티콘 조합

🍬 🍭 🎠 🍩 🍪

사탕 가게 16진수 색상 코드

#FF69B4

#FFD700

#FF7F50

#87CEFA

#98FB98

9. 미드나잇 럭스 색상 테마

달력을 세련되고 분위기 있고 고급스럽게 미드나잇 럭셔리 색상 구성으로 꾸며보세요.

세련되고 분위기 있으며 고급스러운 이 팔레트는 짙은 네이비, 풍부한 자두색, 그리고 약간의 노란색을 조합하여 일류적인 세련미로 업무 회의를 한 단계 업그레이드합니다.

미드나이트 럭셔리 이모지 조합

🌙 🌌 🕶️ 🎩 🏛️

Midnight luxe 16진수 색상 코드

#0A043C

#03506F

#3E065F

#5D0E41

#FFD700

10. 시트러스 버스트 색상 구성

시트러스 버스트 색상 구성

밝고 활기차며 에너지가 넘치는! 시트러스에서 영감을 받은 오렌지와 그린 색상이 조화를 이루어 일정이 신선하게 짜인 레모네이드처럼 선명하게 유지됩니다.

시트러스 버스트 이모지 조합

🍊 🍋 🥭 🍏 🌿

시트러스 버스트 16진수 색상 코드

#FFA500

#FFEC40

#FFD700

#32CD32

#228B22

➡️ 자세히 보기: 시간을 정리할 수 있는 무료 월별 달력 템플릿

11. 아이스크림 가게 색상 구성

아이스크림 가게 색상 테마로 달력을 파스텔 색상의 완벽한 조합으로 꾸며보세요.

파스텔 색상의 완벽한 조합으로 향수에 젖어보세요. 부드러운 핑크, 블루, 크리미한 옐로우가 모든 작업을 달콤하게 만들어줍니다.

아이스크림 가게 이모티콘 조합

🍦 🍧 🍨 🍒 🍫

아이스크림 가게의 16진수 색상 코드

#FFB6C1

#FDD9B5

#FFFACD

#ADD8E6

#C3E8CB

12. 슈퍼히어로 테마 색상 구성

슈퍼히어로 테마 색상 구성

영웅적인 에너지로 일정을 강화하세요. 강렬한 빨강, 깊은 파랑, 황금빛 노랑이 일상의 작업에 만화책 같은 활기를 더합니다.

슈퍼히어로 테마 이모지 조합

🦸‍♂️ 🦸‍♀️ 💥 ⚡ 🏆

슈퍼히어로 테마 16진수 색상 코드

#FF0000

#0000FF

#FFD700

#000000

#808080

🔍 알고 계셨나요? 여러 시간대에서 일하는 경우 Google 캘린더 설정에서 세계 시계를 활성화하면 여러 시간대를 동시에 볼 수 있습니다. 🌍

13. 로열 쥬얼 톤 색상 구성

로열 주얼 톤 색상 구성

보석처럼 우아한 색상으로 왕족처럼 플랜을 세우세요. 에메랄드 그린, 루비 레드, 사파이어 블루가 하루를 더욱 풍성하게 만들어줍니다.

왕실 보석 색상 이모지 조합

👑 💎 🎭 🎻 🏛️

로열 쥬얼 톤 16진수 색상 코드

#2E4374

#A72056

#5E239D

#01796F

#E0115F

14. 벚꽃 색상 테마

사쿠라 꽃 색상 테마

벚꽃의 덧없는 아름다움을 만끽하세요. 섬세한 핑크와 부드러운 화이트가 플랜에 봄의 평온함을 더합니다.

사쿠라 꽃 이모지 조합

🌸 🎎 🍵 🏯 🐦

사쿠라 꽃의 16진수 색상 코드

#FADADD

#FFB6C1

#F8C8DC

#F5E1DA

#FFD1DC

15. 바다의 깊은 색상 테마

깊은 바다 색상 구성

평온한 파란색으로 바다의 깊이로 빠져보세요. 터키석, 깊은 네이비, 시원한 티얼의 조화가 스트레스를 풀어줍니다.

바다 깊이 이모지 조합

🌊 🐳 🏝️ ⚓ 🐠

깊은 바다색 16진수 색상 코드

#013A63

#0077B6

#0096C7

#00B4D8

#90E0EF

16. 가을 수확 색상 테마

가을 수확 색상 구성

선선한 가을 공기가 황금빛 색조와 만납니다. 불에 그을린 오렌지, 진한 브라운, 깊은 레드 색상이 달력에 아늑한 수확의 느낌을 더합니다.

가을 수확 이모티콘 콤보

🍁 🎃 🦃 🍂 🏕️

가을 수확의 16진수 색상 코드

#D2691E

#FF8C00

#B22222

#FFD700

#8B4513

➡️ 자세히 보기: Google 캘린더를 Excel로 내보내는 방법

17. 커피 하우스 색상 구성

커피 하우스 색상 구성

따뜻한 에스프레소, 신선한 할 일 목록. Earthy browns, creamy beiges, and caramel tones give your calendar that comforting coffee house vibe.

커피숍 이모티콘 조합

☕ 🍂 🍫 🥐 📖

커피 하우스 16진수 색상 코드

#6F4E37

#8B5A2B

#C19A6B

#F5DEB3

#EEDFCC

18. 사이버펑크 네온 색상 구성

사이버펑크 네온 색상 구성

미래적인 스카이라인에 네온 불빛이 반짝입니다. 사이버펑크의 에너지와 전기 같은 핑크, 깊은 보라, 대비가 강한 블루가 조화를 이룹니다.

사이버펑크 네온 이모지 조합

🔮 🕶️ 🌃 💾 🚥

사이버펑크 네온 16진수 색상 코드

#FF00FF

#00FFFF

#8A2BE2

#00FF7F

#FFD700

19. 부드러운 중성 색상 구성

부드러운 중성 색상 구성

개인적인 계획을 세우기에 적합한 부드럽고 세련된 색상 팔레트입니다. 부드러운 중성 색상, 따뜻한 회갈색, 차분한 회색이 조화를 이루어 미묘하면서도 미적 감각이 돋보이는 Google 캘린더를 연출합니다.

소프트 중립 이모지 조합

🤍 ☁️ 🕊️ 🏡 📖

부드러운 중성 16진수 색상 코드

#F8F1F1

#EDEADE

#C8C6C6

#A8A7A7

#7E7D7D

20. 불과 얼음 색상 구성

불과 얼음 색상 구성

극과 극의 놀라운 조화. 강렬한 빨강과 차가운 파랑이 대조적으로 충돌하며 모든 작업을 완벽하게 조화시킵니다.

불과 얼음 이모티콘 조합

🔥 ❄️ 🔵 🔴 🌊

불과 얼음의 16진수 색상 코드

#D7263D

#F46036

#2E86AB

#33658A

#0A043C

21. 딥 스페이스 색상 구성

딥 스페이스 색상 테마

당신의 일정, 하지만 깊은 우주의 신비함이 더해진 일정. 미드나잇 블루와 다크 인디고가 프로젝트 달력에 다른 세계의 효과를 더합니다.

딥 스페이스 이모티콘 콤보

🌌 🚀 🪐 ✨ 🛸

딥 스페이스 16진수 색상 코드

#0C1446

#1C2951

#2D437A

#4A5AA3

#8293D6

22. 봄의 꽃 색상 테마

봄의 꽃 색상 테마

봄이 꽃의 향기로 가득한 계절입니다. 생동감 넘치는 핑크, 그린, 옐로우로 플랜에 신선하고 활기찬 느낌을 더하세요.

봄 꽃 피는 이모티콘 조합

🌸 🌷 🌿 ☀️ 🐝

봄의 꽃 hex 색상 코드

#FFB6C1

#FFD700

#98FB98

#8A2BE2

#FFA07A

23. 빈티지 필름 색상 구성

빈티지 필름 색상 테마

이 색상 테마는 옛날을 좋아하는 사람들을 위한 빈티지한 느낌의 Google 캘린더 색상 테마입니다. 희미한 브라운, 부드러운 세피아, 차분한 베이지 색상이 일정에 영화 같은 매력을 더합니다.

빈티지 필름 이모지 조합

📽️ 🎞️ 📷 🛤️ 🌅

빈티지 필름 16진수 색상 코드

#6B4226

#A67C52

#C4A484

#D6B89C

#E6CBA8

24. 아이스 퀸 색상 구성

아이스 퀸 색상 테마

이것은 플래너에 차가우면서도 우아한 분위기를 선사합니다. 차가운 파란색과 반짝이는 은색이 일정 관리를 겨울 동화 속으로 변신시킵니다.

아이스 퀸 이모지 조합

❄️ 🧊 🏔️ 👑 💎

아이스 퀸 16진수 색상 코드

#5DADE2

#AED6F1

#D6EAF8

#EBF5FB

#FFFFFF

25. 동화 색상 구성

동화 색상 구성

동화 속의 꿈으로 들어오세요. 부드러운 파스텔 색상과 로맨틱한 라벤더 색상이 이 기발하고 동화에서 영감을 받은 달력의 무대를 설정합니다.

동화 이모티콘 조합

🦄 ✨ 🌸 🧚 🌙

동화 같은 16진수 색상 코드

#F4C2C2

#D8BFD8

#ADD8E6

#FFF0F5

#E6E6FA

26. 밝은 무지개 색상 구성

무지개처럼 밝은 색상 구성

흥분으로 가득 찬 무지개 색상. 상상할 수 있는 모든 색상이 모여 플랜을 최대한 생생하게 만들어줍니다.

무지개 색상 이모티콘 조합

🌈 🟣 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵

무지개처럼 밝은 16진수 색상 코드

#FF0000

#FF7F00

#FFFF00

#00FF00

#0000FF

27. 사막의 신기루 색상 구성

사막의 신기루 색상 테마

황금빛 태양 아래 모래가 움직입니다. 따뜻한 테라코타, 모래색 베이지, 일몰 오렌지 색상이 사막의 환영을 아름답게 담아냅니다.

사막의 환영 이모지 조합

🏜️ 🌅 🏺 🐪 ☀️

사막의 신기루 16진수 색상 코드

#E29578

#E07A5F

#F4A261

#FFBA08

#B5838D

28. 우주 꿈 색상 구성

우주 꿈 색상 테마

별 관측이 일정표에 추가되었습니다! 천상의 핑크, 깊은 블루, 꿈같은 바이올렛이 우주적인 꿈을 현실로 만들어줍니다.

코스믹 드림 이모지 조합

🚀 🌠 🔭 🌌 🪐

우주적인 꿈의 16진수 색상 코드

#4A00E0

#8E2DE2

#D16BA5

#FF8C42

#FCE38A

29. 신선한 민트 색상 테마

신선한 민트 색상 구성

상쾌하고 선명하며 시원한 느낌. 민트 그린과 부드러운 청록색이 플랜에 신선함을 더합니다.

신선한 민트 이모지 조합

🌿 🍃 🍏 🧊 🌱

신선한 민트 색상 16진수 코드

#A7E9AF

#3AAFA9

#DEFDE0

#B8E994

#75B79E

30. 자정 미스터리 색상 구성

자정 미스터리 색상 테마

어둠이 호기심을 자극합니다. 짙은 자두색과 스모키한 블랙이 신비함을 더해 달력을 세련되게 연출합니다.

자정 미스터리 이모지 조합

🌙 🔮 🖤 🎭 ✨

자정 미스터리 16진수 색상 코드

#0A043C

#1B1A55

#535C91

#9A348E

#FDEBED

31. 해안가의 평온함 색상 구성

해안가의 평온함 색상 구성

파도가 플랜을 안내합니다. 바다의 푸른색과 모래의 중성적인 색조로 모든 작업이 해변에서 보내는 하루처럼 느껴집니다.

해안의 평화로움 이모지 조합

🏖️ 🌊 🐚 ☀️ 🏝️

해안가의 평온함을 표현한 16진수 색상 코드

#0077B6

#00B4D8

#90E0EF

#CAF0F8

#FFD166

32. 캔디 팝 색상 구성

캔디 팝 색상 구성

달콤하고 재미있으며 활기찬! 밝은 핑크와 사탕에서 영감을 받은 노란색이 모든 마감일에 즐거움을 더합니다.

캔디 팝 이모지 조합

🍭 🍬 🎀 🌈 💖

캔디 팝 16진수 색상 코드

#FF69B4

#FFD700

#87CEFA

#FFA07A

#F0E68C

33. 갤럭시 나이트 색상 테마

갤럭시 나이트 색상 구성

밤하늘은 영원히 눈부십니다. 자정 블루와 반짝이는 퍼플이 달력에 천상의 빛을 더합니다.

갤럭시 나이트 이모지 조합

🌌 ✨ 🌠 🔮 🌙

Galaxy 나이트 16진수 색상 코드

#1E1E50

#512888

#7D5BA6

#D4A5A5

#FCE38A

34. 네온 팝 색상 구성

네온 팝 색상 구성

생동감 넘치는 에너지! 네온 핑크와 강렬한 그린으로 일정이 역동적이고 눈길을 끄는 디자인을 완성하세요.

네온 팝 이모지 조합

💚 💖 💙 💛 💜

네온 팝 16진수 색상 코드

#39FF14

#FF0099

#0096FF

#FFD700

#9400D3

35. 숲의 휴식 색상 테마

숲의 휴식 색상 테마

자연의 휴식이 이제 당신의 일정표에 담겼습니다. 깊은 녹색과 풍부한 갈색이 평화로운 숲 속 휴양지의 분위기를 전달합니다.

숲 속 휴양지 이모티콘 조합

🌲 🍃 🦌 🍂 🏕️ 🌳

숲의 휴양지 16진수 색상 코드

#0B6623

#1D5C3A

#B49A67

#D9BF77

#845422

36. 일몰 빛 색상 테마

일몰 빛 색상 테마

황금빛 색조와 부드러운 분홍색 하늘이 조화를 이룹니다. 일몰에서 영감을 받은 오렌지색과 진한 빨강이 달력에 따뜻함을 더합니다.

일몰 빛 emoji 조합

🌅 🔥 🍂 🧡 🏜️ 🌄

일몰 빛의 16진수 색상 코드

#FF4500

#FF6B6B

#FFA07A

#FFD166

#A53860

🧠 재미있는 사실: 연구 결과에 따르면, 작업에 따라 특정 색상을 사용하면 기억력이 향상된다고 합니다. 밝은 빨간색으로 표시된 긴급 회의는 무엇일까요? 당신의 뇌는 이 회의를 중요하게 생각할 것입니다.

37. 영화의 밤 색상 테마

영화의 밤 색상 테마

조명을 어둡게 하세요—쇼타임입니다! 어두운 빨간색과 클래식 블랙이 영화 밤을 연상시키는 플래너 경험을 선사합니다.

영화 밤 이모지 조합

🎬 🍿 🎥 🎭 🏆

영화의 밤 16진수 색상 코드

#8B0000

#B22222

#FFD700

#2F4F4F

#000000

38. 마법의 숲 색상 구성

마법의 숲 색상 테마

마법 같은 숲 속으로 들어갑니다. 오렌지색과 이끼빛 녹색이 일상에 동화 같은 분위기를 더합니다.

마법 같은 숲 이모지 조합

🌲 🧙‍♂️ 🔮 🦉 🍄

마법의 숲 16진수 색상 코드

#264653

#2A9D8F

#E9C46A

#F4A261

#E76F51

39. 야생화 정원 색상 구성

야생화 정원 색상 테마

일정이 활기차게 펼쳐집니다. 밝은 꽃 색상이 모든 이벤트에 즐거움을 더해 작업이 신선하고 활기차게 느껴집니다.

야생화 정원 이모지 조합

🌻 🌺 🐝 🦋 🌸

야생화 정원 16진수 색상 코드

#FFA07A

#FF4500

#FFD700

#8A2BE2

#98FB98

40. 서리가 내린 아침 색상 구성

서리가 내린 아침 색상 테마

공기가 차가워지고 상쾌한 새로운 날이 밝았습니다. 서리가 내린 듯한 블루와 부드러운 그레이가 달력에 색상 팔레트의 조용한 아름다움을 더합니다.

추운 아침 이모티콘 조합

❄️ ☃️ 🧣 🍵 🌨️

서리가 내린 아침의 16진수 색상 코드

#D8E3E7

#A6C0D6

#7BAFD4

#426B8C

#1C3D5A

또한 읽기: 최고의 Google 캘린더 확장 프로그램 및 애드온

Google 캘린더에서 맞춤 팔레트를 만들고 적용하는 방법

Google 캘린더에서 맞춤형 색상 팔레트를 만들고 적용하는 것은 매우 간단합니다. 이 미적 감각이 돋보이는 Google 캘린더 튜토리얼에서는 데스크탑, iPhone 및 Android 기기에서 이 작업을 수행하는 방법을 자세히 설명합니다.

1. 데스크탑에서

브라우저 확장 프로그램에서 Google 캘린더를 엽니다

내 달력으로 이동하여 테마를 변경할 특정 달력을 선택하세요

선택한 후 달력 이름 옆에 있는 세 개의 점을 클릭하세요

Google 캘린더 수정하기

드롭다운 메뉴가 나타납니다. 여기에서 달력에 사용할 색상을 선택하세요

Google 캘린더

더 많은 색상을 보려면 + 아이콘을 탭하거나 16진수 코드를 입력하세요

2. iPhone에서

IPhone에서 Google 캘린더 앱을 엽니다

화면 왼쪽 상단의 세 개의 수평선을 클릭하세요

IPhone의 Google 캘린더 앱

설정을 클릭하고 색상을 지정할 달력 이름을 선택하세요

IPhone에서 Google 캘린더 설정

상단의 색상 이름을 탭하세요

*Google 캘린더의 설정에서 색상 설정

원하는 색상을 선택하세요

Google 캘린더 설정

➡️ 자세히 보기: 두 개 이상의 Google 캘린더를 병합하는 방법

3. 안드로이드에서

Android 휴대폰에서 Google 캘린더를 엽니다

화면 왼쪽 상단의 세 개의 수평선을 터치하세요

Android 휴대폰의 Google 캘린더

설정을 클릭하고 이벤트에 색상 코드를 지정할 달력을 선택하세요

Google 캘린더용 Android 설정

색상을 탭하고 사용 가능한 옵션에서 원하는 색상 라벨을 선택하세요

색상 설정: Android의 Google 캘린더

💡 프로 팁: 설정에서 '빠른 회의'를 켜면 60분 회의가 50분으로, 30분 회의가 25분으로 자동으로 단축되어 여유 시간을 확보할 수 있습니다. 😌

Google 캘린더 및 색상 구성표 사용 제한 사항

Google 캘린더에서는 달력 색상을 맞춤 설정할 수 있지만 몇 가지 단점이 있습니다. 나중에 불편을 겪지 않도록 이러한 작은 한도를 염두에 두는 것이 좋습니다!

제한된 기본 색상 옵션: Google 캘린더의 기본 색상 팔레트는 24개의 사전 설정 색상만 제공합니다. 따라서 16진수 코드를 사용하거나 맞춤형 색상을 만드는 방법을 모르는 경우 여러 캘린더를 맞춤 설정할 때 어려움이 있을 수 있습니다

색상 가시성 문제 : 일부 색상은 특히 작은 화면이나 색맹인 사용자의 경우 구별하기 어려울 수 있으며, 이로 인해 명확한 구성이 어려워질 수 있습니다

맞춤형 색상 생성 불가 : 다른 달력 앱과 달리 Google 캘린더에서는 맞춤 색상을 생성할 수 없습니다. 미리 설정된 옵션만 사용할 수 있으며, 이 옵션이 항상 사용자의 취향에 맞지 않을 수도 있습니다

색상 동기화 불일치 : 색상 구성표가 기기나 플랫폼에 따라 다르게 표시되어 휴대폰, 노트북, 태블릿 등 기기를 전환할 때 혼동이 발생할 수 있습니다

달력 분리 제한: 각기 다른 달력에 서로 다른 색상을 지정할 수는 있지만, 동일한 달력 내의 특정 이벤트 유형에 색상 구성표를 적용할 수는 없으므로, 단일 달력 내에서 더 세분화하여 분류할 수 있는 기능이 제한됩니다

📚 또한 읽기: Microsoft Word에서 달력을 만드는 방법

Google 캘린더의 대안으로 ClickUp

Google 캘린더의 맞춤 설정 기능은 일반 사용자에게 적합합니다. 그러나 여러 개의 캘린더를 관리하고 각 캘린더를 원하는 대로 맞춤 설정하고 싶다면 이 기능만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp이 도와드리겠습니다!

예를 들어, ClickUp의 달력 보기를 사용하면 일정의 모든 측면을 맞춤 설정할 수 있습니다.

TrustRadius 사용자의 의견은 다음과 같습니다.

마감일 전에 작업을 완료하기 위해서는 달력을 사용하는 것이 항상 중요합니다. ClickUp을 사용하면 마감일이 작업과 함께 달력에 표시되므로 일일/주간 일정을 매우 쉽고 빠르게 계획할 수 있습니다.

마감일 전에 작업을 완료하기 위해서는 달력을 사용하는 것이 항상 중요합니다. ClickUp을 사용하면 마감일이 작업과 함께 달력에 표시되므로 일일/주간 일정을 매우 쉽고 빠르게 계획할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 달력의 모양을 변경할 수 있을 뿐만 아니라 전체 작업 공간의 모양을 바꿀 수도 있습니다. 목표, 작업, 마인드 맵에서 양식, 버튼, 링크에 이르기까지 테마 색상을 선택하고 각 요소를 맞춤 설정하세요.

이뿐만 아니라 폴더 색상을 선택하고 변경하여 정리 정리를 강화하고 생산성을 높일 수도 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 AI를 사용하여 달력, 작업 및 알림을 통해 일상을 정리하고 싶다고 답했습니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 작업과 관리 업무를 처리해주기를 원합니다. 이를 위해 AI는 워크플로우에서 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업을 생성하거나 조정하는 데 필요한 단계를 실행하고, 자동화된 워크플로우를 설정해야 합니다. 대부분의 도구는 이러한 단계 중 한두 가지를 구현하고 있습니다. 그러나 ClickUp은 사용자가 당사의 플랫폼을 사용하여 5개 이상의 앱을 통합할 수 있도록 지원합니다! 우선 순위 수준에 따라 작업과 회의를 달력의 빈 슬롯에 쉽게 할당할 수 있는 AI 기반의 일정 관리 기능을 경험해보세요. 또한 ClickUp Brain을 통해 사용자 지정 자동화 규칙을 설정하여 일상적인 작업을 처리할 수도 있습니다. 바쁜 업무에 작별을 고하세요!

Google 캘린더와 달리 ClickUp에서는 달력 이벤트와 작업을 색상으로 맞춤 설정할 수 있습니다. 맞춤 색상 옵션에서 이벤트 색상을 선택하기만 하면 됩니다.

명확하게 정의된 색상 카테고리를 사용하여 특정 이벤트, 반복 이벤트, 알림 등을 쉽게 표시하여 일정을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp의 달력 이벤트

달력 보기를 다른 방법으로 맞춤 설정할 수도 있습니다.

하위 작업을 별도의 달력 이벤트로 표시

원하는 시간 및 날짜 형식을 선택하세요

주말, 주 번호 및 시간 격자선을 표시하거나 숨기세요

작업을 필터링하고 특정 작업 필드 및 날짜를 표시하거나 숨길 수 있습니다

달력에 공휴일 추가하기

그리고 그게 전부가 아닙니다! AI 기반의 ClickUp 달력은 일반적인 달력 앱을 뛰어 넘는 기능을 제공합니다. 방법은 다음과 같습니다.

ClickUp 달력으로 모든 작업을 보고 분류하세요

우선순위, 기한이 지난 작업 및 백로그 작업을 하나의 간결한 보기로 확인하세요. ClickUp에서 변경한 사항은 달력과 동기화되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다!

AI가 생성한 작업 우선 순위 지정 제안을 받아보세요

AI 및 시간 추정을 사용하여 작업 일정을 계획하세요

ClickUp에서 어디서나 일정을 검색하고 질문할 수 있습니다

ClickUp에서 한 번의 클릭으로 어디서나 회의에 참여하고 일정을 예약하세요

✨ 보너스 팁: 기존의 달력 앱과 달리 ClickUp에서는 목록, 보드, 간트 및 달력 보기를 전환하여 자신에게 가장 적합한 방식으로 계획을 세울 수 있습니다. 그뿐만 아니라, 전체 개요를 한눈에 볼 수 있도록 나란히 표시할 수도 있습니다!

기본 Google 캘린더에서 업그레이드하세요 — Clickup을 사용하여 일정을 관리하세요

Google 캘린더는 바쁜 일정을 관리하기 위한 훌륭한 도구로, 기기 간에 동기화되고 알림을 보내며 모든 것을 한 곳에 보관합니다. 또한 색상을 맞춤 설정하여 이벤트를 더 잘 정리할 수 있습니다.

그러나 단점도 있습니다. 기본 색상 옵션이 제한적이고, 공유 달력 변경이 복잡하며, 이벤트 가시성 설정이 항상 유연하지는 않습니다.

이것이 바로 ClickUp이 필요한 이유입니다. 고급 일정 관리, 작업 통합, 풀 컬러 맞춤 설정을 통해 더 스마트하게 플랜을 세우고 더 원활하게 협업할 수 있습니다.

물론, 직관적인 단일 플랫폼에서 문서 관리, 채팅, 팀 협업 및 프로젝트 관리도 모두 가능합니다. 다른 것을 왜 사용해야 할까요?

더 많은 기능을 갖춘 달력을 찾고 계십니까? 지금 ClickUp을 체험해보세요. 지금 바로 무료 체험판에 등록하세요!