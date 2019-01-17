프리랜서와 원격 근무자를 위한 건강 증진 5가지 팁

저는 경력을 시작할 때 몇 년 동안 사무실에서 일했지만, 원격 근무를 하고 싶지 않은 날이 하루도 없었습니다. 저는 대도시에 살고 있기 때문에 출근하려면 항상 붐비는 지하철을 타거나 교통 체증에 몇 시간을 소비해야 합니다.

사무실 자체는 제가 하는 일에 거의 도움이 되지 않았습니다. 오히려 집중을 방해하고 피곤하게 만들며, 전체적으로 생산성을 저하시키는 경우가 많았습니다. 저는 항상 제 집의 편안한 공간이나 집 근처의 햇살이 좋은 테라스에서 원격으로 일할 수 있다고 느꼈습니다. 게다가 근무 시간이 너무 길어 비인간적이라고 느꼈습니다.

제 식사는 거의 집에서 만든 것이 아니었고 건강에도 좋지 않았습니다. 헬스장에 갈 시간도 없었습니다. 항상 피곤했습니다.

프리랜서로 10년 이상 일하고, 3년 동안 풀타임으로 원격 근무를 해온 지금, 내가 내린 선택에 만족하지 않는 날은 하루도 없습니다. 삶의 질이 극적으로 향상되었습니다. 내 일정을 직접 정할 수 있고, 해야 하기 때문에 일하는 것이 아니라, 하고 싶고, 좋아하기 때문에 일한다고 항상 느낄 수 있습니다.

하지만 처음 몇 년은 힘든 시간이었어. 세상의 모든 자유를 누리는 건 때로는 너무 오래 일하고, 사무실에 갇혀 있을 때 놓치고 있다고 생각했던 인생의 좋은 것들을 잊어버리는 걸 의미하기도 했어. 아름다운 삶을 살고 싶다면 규율이 모든 것임을 깨닫는 데는 시간이 좀 걸렸어. 하지만 규율을 익힌 후로는 바쁜 일정에 다시 돌아가지 않았어.

원격 근무를 하면서 더 건강하고, 더 행복하고, 에너지와 긍정적인 기운으로 가득 찬 삶을 살기 위한 5가지 팁을 소개합니다.

1. 일하는 동안 스트레스를 전혀 받고 싶지 않다면 크로노미터가 키입니다

포모도로 기법을 사용하든, 다른 온라인 타이머를 사용하든, 제 말을 믿어보세요. 몸과 마음이 감사할 것입니다. 25분 동안 방해받지 않고 일하고 5분간 짧은 휴식을 취하면 생산성과 스트레스 수준이 놀라울 정도로 향상될 것입니다.

휴식을 취하는 법을 배우게 될 것입니다 (5분은 아무것도 아닌 것처럼 보이지만, 훨씬 더 긴 시간처럼 느껴질 것입니다!). 휴식 시간에는 컴퓨터에서 일어나서 정말로 휴식을 취하기 때문입니다. 누워서, 편안한 음악을 듣거나, 스트레칭을 하거나, 춤을 추거나, 지난 25분 동안 해온 생산적인 일에서 마음을 다른 데로 돌릴 수 있는 모든 일을 할 수 있습니다.

또한, 한 번에 한 가지 작업만 진행하기 때문에 평소에 처리해야 하는 많은 작업으로 인한 스트레스도 줄어듭니다. 시간을 25분짜리 세션으로 나누면 여러 작업을 동시에 진행하지 않고 한 번에 한 가지 작업에만 집중할 수 있습니다.

프리랜서를 위한 프로젝트 관리 도구를 확인해보세요!

2. 자신에게 휴가를 선물하세요

일에서 자신을 분리하는 것의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 집이 사무실인 경우, 실제로 직장에 출근하는 것보다 더 많이 일하는 습관에 빠지기 쉽다는 것은 우리 모두 잘 알고 있습니다.

연간 세 번 도시를 떠나는 것은 너무 많은 것이 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 한 번의 긴 휴가를 선택하든, 에너지를 재충전하기 위해 해변 요가 리트릿에 참여하든, 아니면 예산에 맞는 두 번의 주말 여행을 선택하든, 자신에게 선물하는 이 세 번의 휴가는 세상에 큰 차이를 만들 것입니다.

보너스: 프리랜서 템플릿!

3. 식사는 마감일만큼이나 중요합니다

가장 먼저 해야 할 일은 식사 시간을 따로 정해 놓는 것입니다. 요리를 하고 싶다면 한 시간 정도 시간을 내세요. 하지만 무엇을 하든, 작업에 몰두하다가 컴퓨터 앞에서 간식을 먹지 마세요.

테이블에서 식사를 하거나 친구와 함께 외식을 하세요. 이렇게 하면 음식 섭취량을 훨씬 더 잘 조절할 수 있고, 먹는 음식에 대해 더 의식하게 될 것입니다. 점심 식사가 정말 특별한 날처럼 느껴질 것입니다. 환경의 변화를 위해, 저는 보통 매주 적어도 두 번은 외식을 계획하고, 가능하면 가보지 않은 곳을 방문합니다.

또한, 업무용 책상에는 어떤 음식도 가져가지 않는 습관을 들였습니다. 하지만 항상 직접 만든 인퓨즈드 워터, 커피, 차는 준비해 놓습니다. 이렇게 하면 하루 종일 몸에 수분이 충분한지 걱정할 필요가 없습니다.

보너스: 프리랜서를 위한 시간 추적 도구

4. 매일 운동할 시간을 정하고, 매우 중요한 마감일처럼 그 시간을 지키세요.

아침형 인간이라면 아침에 운동하세요. 하루를 시작하기 전에, 20분 정도만이라도 운동하세요. 이 20분이 가져다주는 변화를 믿지 못할 것입니다. 더 활기차고, 더 자신감 넘치고, 더 만족스러운 기분을 느낄 수 있을 것입니다.

저처럼 밤형 인간이라면 오후나 저녁이 신체 활동을 하기 좋은 시간입니다. 헬스클럽에 갈 수도 있지만, 그날의 기분에 맞는 YouTube 비디오를 따라 집 거실에서 편안하게 운동할 수도 있습니다. 매일 운동 일정을 정하고 무슨 일이 있어도 그 일정을 지키면 기분이 좋아질 뿐 아니라 몸도 더 날렵하고 튼튼해질 것입니다.

너무 바쁘기 때문이 아닙니다. 저는 20분 정도의 시간도 요가나 필라테스로 휴식을 취할 수 없다고 스스로를 변명하며 그 사실을 깨닫기까지 오랜 시간이 걸렸습니다. 그게 아니었습니다. 매일 운동하는 것에 대해, 저는 수년 동안 "동기"를 찾았지만, 결국은 마음만 먹으면 하고 싶지 않더라도 그냥 하는 것이 가장 간단하다는 것을 깨달았습니다. 중요한 것은 시작하는 것입니다. 운동 시작 3분 후에는 자신이 옳은 일을 하고 있다는 것을 알게 될 것입니다.

5. 명상, 요가, 또는 자신에게 맞는 영적 실천으로 마음을滋養하세요

내 기분에 반하여도 플랜을 성공적으로 수행할 수 있다는 것을 깨달은 후, 나는 시작하기 싫은 활동에 지속적으로 참여하는 습관을 들였습니다. 그리고 그 때 명상과 요가가 정말로 중요하다는 것을 깨달았습니다.

자신에게 가장 잘 맞는 명상이나 요가 스타일이 확실하지 않다면, 여기에서 시작할 수 있는 영적 요가 및 명상 수련회 목록을 확인해보세요. 매일 요가나 명상을 연습하면 예상치 못한 이점이 너무 많아서 어디서부터 시작해야 할지 모르겠습니다. 하지만 주말 동안만이라도 환경을 바꾸고 자신만을 위한 조용한 시간을 보내는 것을 상상해보세요. 자연 속에서 시간을 보내고, 가벼운 스트레칭을 즐기며, 모든 움직임을 호흡에 맞추고, 가장 중요한 것은 명상과 요가를 스스로 배울 수 있습니다.

결론

원하는 곳에서 일할 수 있는 사치는 근무 시간이 길어지고 자신의 웰빙과 전반적인 삶의 질에 집중하기 어려워질 수 있습니다. 그러나 건강과 웰빙이 마감일보다 더 중요하다는 것을 깨닫고, 다른 업무로 인해 방해받지 않고 건강한 일상을 유지하면, 최고의 삶을 살기 위한 올바른 길을 걷게 될 것입니다.

—

저자 소개

이리나 가브리엘라 페레

이리나는 BookYogaRetreats.com의 기고 작가입니다. 그녀는 초보 요가 연습자이자 명상가이며, 진리와 영적 모험을 끊임없이 추구하는 사람입니다.