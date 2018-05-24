JIRA에서 작업을 내보내고 ClickUp으로 가져오는 방법

JIRA를 처음 봤을 때 정말 혼란스러웠습니다 ( Sprintly 도 마찬가지였습니다).

검색은 어떻게 하나요?

문제를 어떻게 연결하나요?

다음에 수행할 작업을 어떻게 찾으십니까?

의심할 여지 없이, JIRA는 가장 인기 있는 프로젝트 관리 소프트웨어 도구 중 하나이지만, 유일한 도구는 아닙니다.

40,000개 이상의 조직이 JIRA를 사용하고 있으며, 개발자를 위한 Microsoft Project와 같은 존재가 되었습니다. 버그 추적 및 문제 해결에 유용하지만, 보다 포괄적인 프로젝트에는 확실히 부족합니다. 문제를 해결하는 데는 좋지만, 계획을 세우는 데는 적합하지 않습니다. 그 중간에 끼어 티켓이 넘쳐나는 것을 싫어하는 사람은 절망적으로 혼란에 빠질 것입니다.

자세한 Jira 리뷰를 확인하고 프로젝트 관리에 Jira를 사용하는 방법을 알아보세요.

JIRA에서 전체 팀이 사용할 수 있는 프로젝트 관리 소프트웨어로 전환해야 하는 이유

JIRA는 복잡하여 엔지니어링 팀만 최적으로 사용할 수 있습니다. JIRA의 단점 중 하나는 기술에 익숙하지 않은 팀이 개발자 및 제품 소유자와 상호 작용하여 작업을 완료해야 하는 경우입니다. 전체 팀이 사용하면 너무 복잡해지고 나머지 팀원은 다른 도구를 찾아야 하므로 단절이 더욱 심해집니다. 비용이 많이 듭니다. 팀 전체를 팀 전체를 온보딩하는 데 매월 수천 달러의 비용이 들 수 있습니다. 그러나 가격 때문에 JIRA를 계속 사용해야 할 의무가 있다고 느끼게 됩니다. 버그 추적 기능이 뛰어나다고 해서 전체 팀을 복잡한 도구로 전환하고 싶으신가요? 말이 되지 않습니다. 더 간단한 대안이 있습니다. 기존의 틀을 깨고, 특히 엔지니어링에 익숙하지 않은 사용자에게 훨씬 쉬운 채택률을 자랑하는 ClickUp과 같은 기존의 틀을 깨고, 특히 엔지니어링에 익숙하지 않은 사용자에게 훨씬 쉬운 채택률을 자랑하는 ClickUp과 같은 사용하기 쉬운 JIRA 대안을 찾아보세요.

JIRA를 반대하는 세력은 개발자와 IT 운영팀까지 포함해 거대한 물결로 떠오르고 있습니다. Jira에서 ClickUp으로 전환을 고려하고 있다면, JIRA 정보를 내보내기 한 다음 ClickUp으로 가져와 훨씬 더 원활하고 생산적인 플랫폼을 구축하는 것이 좋습니다.

JIRA 파일을 ClickUp으로 가져오는 방법

JIRA가 내보내기를 처리하는 방식을 제어할 수는 없지만, ClickUp을 사용하면 가능한 한 쉽게 만들 수 있습니다.

ClickUp 계정에서 프로필, 설정으로 이동하여 가져오기/내보내기를 선택하세요. 거기에서 큰 JIRA 버튼을 선택하여 내보내기를 시작하세요.

ClickUp을 사용하면 XML 파일이나 Excel 파일이 필요하지 않습니다. ClickUp API 액세스 권한을 부여하기만 하면 나머지는 저희가 처리합니다.

애플리케이션 링크를 생성하고, 애플리케이션 링크를 구성하고, JIRA 애플리케이션 URL을 ClickUp에 연결한 다음, 그 다음 단계를 진행하면 됩니다. JIRA 가져오기를 성공적으로 진행하기 위한 정확한 단계를 확인하세요.

JIRA에서 ClickUp으로 작업을 가져오는 방법을 정확하게 확인하세요.

JIRA에서 내보내고 ClickUp으로 가져오는 이유는 무엇일까요?

JIRA 대신 ClickUp을 사용하면 많은 이점이 있습니다. ClickUp은 JIRA의 대부분의 기능과 통합을 제공하며, Free Forever 플랜도 있습니다.

JIRA에서 ClickUp으로 전환한 많은 사용자들은 인터페이스의 사용 편의성에 즉시 깊은 인상을 받습니다. JIRA의 냉정하고 지루한 인터페이스에서 ClickUp의 활기차고 아름다운 인터페이스로 전환하는 것은 큰 변화입니다.

그러나 ClickUp은 깔끔한 인터페이스뿐만 아니라 무료로 사용할 수 있는 다양한 강력한 기능을 제공합니다. 이제 프로젝트를 여러 가지 보기로 볼 수 있고, 댓글을 할당하고, 다양한 편집 기능을 사용할 수 있으며, 멀티태스킹 도구 모음, 간단하고 맞춤형 상태, 앱 내 메모장 및 작업 트레이와 같은 혁신적인 기능을 사용하여 가장 중요한 작업을 최소화하고 나중에 다시 돌아와 작업할 수 있습니다.

모든 팀과 부서가 하나의 플랫폼에서 함께 일할 수 있습니다.

일반적으로 엔지니어링 팀만 JIRA를 사용하기 때문에 마케팅, 크리에이티브, 운영, HR 팀은 모두 다른 플랫폼을 사용합니다. 이것이 ClickUp의 장점입니다.

ClickUp의 조직은 모든 팀이 동일하고 직관적인 플랫폼을 사용하고 보드 보기 기능도 사용할 수 있게 되어 전례 없는 연결성과 효율성을 경험할 수 있습니다.

ClickUp에서 Scrum 및 Sprints 사용

JIRA의 큰 장점은 민첩하고 스크럼 방식의 프로젝트 관리 시스템입니다. 좋은 소식은 그 인터페이스의 복잡함 없이 ClickUp에서도 직접 이 기능을 사용할 수 있다는 것입니다.

팀의 스페이스, 프로젝트 및 목록에 맞는 계층을 설정하면 ClickUp 내에서 스프린트를 설정하고 프로젝트를 처음부터 끝까지 진행할 수 있습니다. ClickUp 내의 목록을 사용하여 각 스프린트를 설정할 수 있습니다.

각 목록은 "백로그"라는 제목의 추가 목록이 있는 개별 스프린트를 나타내야 합니다. 제품의 새로운 기능과 측면은 이러한 목록 내에서 개발되고 완료되면 보관됩니다. 각 목록은 해당 목록에 적용되는 여러 작업을 포함할 수 있기 때문에 목록은 스프린트 역할을 완벽하게 수행합니다. 또한 목록에는 시작/마감일, 세부 정보, 전체 활동 스레드 스레드 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다! 스프린트에 색상 코드를 지정하고 태그로 모든 것을 함께 정리할 수도 있습니다.

자세한 내용은 이 도움말 문서를 통해 스프린트를 위해 ClickUp을 설정하는 방법을 정확하게 확인할 수 있으며, 바로 애자일 워크플로우를 시작할 수 있습니다.

결론

JIRA를 사용하는 사람들이 솔직하다면, 이 소프트웨어가 투박하다고 인정할 것입니다. 이 소프트웨어가 얼마나 답답한지, 생산성을 높이는 대신 사용자의 작업 속도를 저하시키는지에 대해 이야기할 것입니다. JIRA를 실제로 사용하는 방법을 익히려면 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 왜 그런 수고를 해야 할까요? JIRA 작업을 ClickUp으로 가져오세요!