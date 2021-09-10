Victory Omotayo: ClickUp이 클라이언트, 콘텐츠 및 팀을 한 곳에서 관리하는 데 어떻게 도움이 되는지

자유, 영향력, 안정성, 유연성.
기업가 및 비즈니스 소유자라면, 성장하는 비즈니스를 확장하고 규모를 확대하는 과정에서 이러한 목표를 달성하기 위해 노력하고 계실 것입니다.
기업가의 하루는 리드 모집, 클라이언트 목록 관리, 클라이언트 프로젝트 수행 등으로 구성될 수 있습니다. 여러 작업을 동시에 처리하고 여러 역할을 맡는 이러한 일상의 주기는 많은 사람들이 소진되고, 낮은 급여에 안주하며, 비즈니스 시작에 실패하는 이유 중 하나입니다.
그렇다면 자유와 일과 삶의 균형, 그리고 성공을 달성하려면 어떻게 해야 할까요?
Victory Omotayo가 알려드릴 수 있습니다! 더 나은 방법은 직접 보여드리는 것입니다. 😉
비즈니스 코치이자 기업가인 Victory는 티켓 제공, 탄탄한 위치 전략, 간소화된 영업 시스템, 강력한 소셜 미디어 존재감 등 성공적인 비즈니스를 시작하기 위한 모든 단계를 마스터했습니다.
현재 그녀는 다양한 업계의 전문가들이 재정적 자유를 달성할 수 있는 결과를 얻을 수 있도록 지원하고 있습니다.
이를 위해 그녀는 CRM 및 콘텐츠 관리 요구 사항을 위해 ClickUp과 같은 포괄적인 프로젝트 관리 도구를 사용합니다.
Victory와 연결하여 그녀가 ClickUp을 사용하여 모든 일을 한 곳에서 관리하는 방법에 대해 채팅할 기회가 있었습니다. 그녀가 ClickUp을 사용하여 일을 완료하는 방법을 알아보세요.
이제 마이크를 넘겨드릴 시간입니다! Victory, 시작해 주세요! 🎤😊
귀하의 비즈니스에 대해 알려주세요!
안녕하세요, 저는 Victory입니다! 👋
전문가와 전문가들은 자신들이 전문가로 인정받고 보상받고 싶을 때 저에게 찾아옵니다.
저는 전문가들이 자신의 전문 분야를 활용해 고가 그룹 프로그램을 개발하고 출시하는 데 도움을 주는 코칭 및 컨설팅 회사를 운영하고 있습니다.
저는 제 서명 고가 그룹 프로그램인 Knowledge to Profit™을 통해 클라이언트를 돕고 있습니다.
💎 가장 수익성 높은 전문 분야를 명확히 하고 검증하세요 (저는 이를 '돈을 벌어주는 분야'라고 부릅니다)
💎 제 서명인 Expedited Expertise Framework™를 통해 소셜 미디어에서 영향력을 높일 수 있습니다
💎 메시지 전달을 마스터하여 꿈에 그리던 클라이언트에게 자신의 가치를 자신 있게 표현할 수 있습니다
ClickUp에서 가장 좋아하는 기능은 무엇입니까?
대시보드. 이 기능을 사용하여 클라이언트를 위한 클라이언트 대시보드를 만드는 것이 정말 좋습니다!
ClickUp의 대시보드를 사용하면 중요한 고객 데이터에 대한 심층적인 보고서를 작성할 수 있습니다.
원형 차트, 리드 타임, 타임시트 등 사용자 지정 가능한 위젯을 사용하여 나만의 관제 센터를 구축하세요.
대시보드는 작업, 스프린트, 프로젝트, 사람 등에 대한 귀중한 인사이트를 한 곳에서 볼 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공합니다.
ClickUp 대시보드의 사용자 지정 가능한 위젯
ClickUp을 사용하여 회사와 프로젝트를 발전시키기 위해 어떻게 활용하고 계십니까?
ClickUp을 사용하면 클라이언트 목록을 관리하고, 소셜 미디어 콘텐츠를 계획하고, 팀을 관리할 수 있습니다.
ClickUp의 클라이언트 친화적인 기능을 통해 하나의 프로젝트 관리 플랫폼에서 전체 비즈니스를 쉽게 관리할 수 있습니다.
작업 공간에서 직접 CRM을 설정하고 클라이언트 작업의 개요 보기를 만들 수 있습니다. 보드, 테이블, 달력, 목록 보기 등 다양한 보기를 전환하여 작업에 대한 다른 관점을 확인할 수 있습니다.
ClickUp을 CRM으로 사용하고 목록 보기에서 클라이언트 명단을 보기
콘텐츠 관리에 ClickUp을 사용하려면 ClickUp에서 새 목록을 만들고, 맞춤 상태로 단계를 설정하고, 필요한 작업을 생성하기만 하면 됩니다.
작업 목록을 설정하면 콘텐츠 달력을 계획할 수 있습니다!
ClickUp의 콘텐츠 달력 예시
ClickUp의 목록 보기에서 콘텐츠 달력 보기
ClickUp을 사용하여 일주일에 약 몇 시간 정도를 절약하고, 그 시간을 어떻게 활용하고 계십니까?
ClickUp을 사용하여 비즈니스를 구성하고 관리함으로써 일주일에 약 5시간의 시간을 절약하고 있습니다!
매주 절약된 시간 덕분에 더 많은 수익을 창출하는 활동에 집중하여 비즈니스에 더 많은 수익을 올릴 수 있게 되었습니다.
ClickUp은 귀하의 일과 삶을 어떻게 개선했습니까?
ClickUp을 사용하기 전에는 여러 앱을 사용하여 모든 일과 클라이언트를 관리했습니다.
ClickUp을 구현한 덕분에 이전에 사용하던 모든 도구에서 시간과 비용을 크게 절약할 수 있게 되었습니다.
ClickUp을 사용하게 된 것은 정말 유익한 일이었습니다. 특히 온라인 코칭 및 컨설팅 비즈니스에 필요한 모든 것이 포함되어 있다는 점이 좋습니다.
생산성을 향상시키고자 하는 다른 사람들에게 어떤 조언을 해주고 싶으신가요?
만약 한 가지 조언을 드릴 수 있다면, 한 가지 플랫폼에 집중하시기를 강력히 추천합니다. 그렇게 하면 진정한 효과를 느낄 수 있을 것입니다.
LinkedIn, Instagram에서 Victory와 연결하고, 그녀의 웹사이트를 방문하여 그녀가 귀하의 비즈니스를 한 단계 더 발전시키는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 자세히 알아보세요. 🚀